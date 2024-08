10 najlepszych alternatyw dla Process Street w 2024 roku (recenzje i ceny)

Utrzymanie spójności cyklu pracy przy jednoczesnym dostosowywaniu się do zmian jest trudne.

Kiedy zmieniają się procedury lub pojawiają się nowe narzędzia, zapewnienie, że wszystko nadal jest spójne, stanowi wyzwanie. Zapewnienie, że wszystkie Teams do zrobienia rzeczy w ten sam sposób, zwłaszcza podczas zmian lub aktualizacji, wymaga wielu rozmów, dokładnej dokumentacji, szkolenia i umożliwienia.

To trochę tak, jakby przebudowywać dom, upewniając się, że każdy pokój działa bez zakłócania codziennej rutyny - jest to czasochłonne i wymaga starannego planu.

Process Street jest znany ze swojej skuteczności w usprawnianiu działań związanych z zarządzaniem procesami, zwłaszcza dzięki niedawno wzmocnionej funkcji automatyzacji. Jeśli jednak szukasz innych alternatyw dla Process Street, to jesteś we właściwym miejscu 😉

Zanurzmy się od razu!

Czego należy szukać w alternatywach dla Process Street?

Decydując się na alternatywę, należy zwrócić uwagę na następujące funkcje oprogramowanie do zarządzania procesami :

Wizualny i elastyczny kreator cyklu pracy : Możliwość niestandardowego dostosowania do własnych preferencji dzięki gotowym funkcjom

: Możliwość niestandardowego dostosowania do własnych preferencji dzięki gotowym funkcjom Intuicyjny interfejs użytkownika z funkcjami Low-code : Powinieneś być w stanie odblokować wystarczająco dużo możliwości no-code, aby usprawnić, modelować i skutecznie monitorować swój cykl pracy

: Powinieneś być w stanie odblokować wystarczająco dużo możliwości no-code, aby usprawnić, modelować i skutecznie monitorować swój cykl pracy Przyjazność dla użytkownika : Upewnij się, że interfejs jest łatwy w użyciu dla Ciebie lub Twojego zespołu

: Upewnij się, że interfejs jest łatwy w użyciu dla Ciebie lub Twojego zespołu Integracja : Upewnij się, że oprogramowanie ma łatwe połączenie z innymi narzędziami dla maksymalnej wydajności

: Upewnij się, że oprogramowanie ma łatwe połączenie z innymi narzędziami dla maksymalnej wydajności Współpraca: Sprawdź, czy funkcje współpracy, takie jak spotkania, czaty i komentarze, są dostępne

10 najlepszych alternatyw Process Street do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp

Użyj ClickUp do zarządzania projektami z ponad 15 widokami, wstępnie zaprojektowanymi szablonami i licznymi funkcjami efektywnej współpracy

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania procesami, które pomaga usprawnić i zautomatyzować wszystkie cykle pracy. Czy wiesz, że ClickUp oferuje ponad 15 konfigurowalnych widoków, w tym co najmniej dziesięć w planie cenowym Free Forever?

Użyj ClickUp AI do automatyzacji cyklu pracy. Wprowadź dobrą podpowiedź i obserwuj, jak wymyśla kreatywne pomysły. The Narzędzie AI może również tworzyć zadania na podstawie zawartości dokumentu i podsumowywać zadania.

Zadania ClickUp to Twój sposób na osiągnięcie celu zarządzanie zadaniami oprogramowanie, gdy nadejdzie czas na nowe zadanie. Możesz organizować, planować, ustawić przypomnienia i współpracować z ponad 35 w pełni konfigurowalnymi szablonami.

Automatyzacja powtarzalnych, ręcznych zadań dzięki Automatyzacja ClickUp i zmniejszyć liczbę potencjalnych błędów.

Automatyzacja wdrażanie SOP dla członków zespołu - przydzielaj zadania, publikuj komentarze, przenoś statusy i nie tylko za pomocą jednego narzędzia do tworzenia procesów i setek możliwości.

Tworzenie niestandardowych automatyzacji, które uruchamiają się na podstawie wyzwalaczy i wybranych warunków w ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje:

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp AI : Generuj pomysły i rób rzeczy szybciej. Dzięki sztucznej inteligencji wydajność pracy jest lepsza i szybsza, szczególnie w przypadku funkcji burzy mózgów

: Generuj pomysły i rób rzeczy szybciej. Dzięki sztucznej inteligencji wydajność pracy jest lepsza i szybsza, szczególnie w przypadku funkcji burzy mózgów ClickUp Tablica : Pracuj ze swoim zespołem na tym cyfrowym płótnie, aby przeprowadzać burze mózgów i planować projekty. Zostawiaj komentarze na dokumentach, przydzielaj zadania i wzmianki o ludziach

: Pracuj ze swoim zespołem na tym cyfrowym płótnie, aby przeprowadzać burze mózgów i planować projekty. Zostawiaj komentarze na dokumentach, przydzielaj zadania i wzmianki o ludziach Kreator cyklu pracy ClickUp: Niestandardowy cykl pracy. Definiuj statusy zadań i dodawaj do nich niestandardowe pola. Niestandardowy kreator automatyzacji pomaga usprawnić cykl pracy

Twórz inteligentniejsze formularze w ClickUp z logiką warunkową, aby usprawnić proces - bez względu na to, jak bardzo jest złożony

ClickUp Forms: Twórz niestandardowe formularze, aby zbierać określone informacje od członków zespołu, klientów lub interesariuszy. Dostosuj i zbieraj różne rodzaje danych, takie jak informacje zwrotne, wymagania dotyczące projektu, aktualizacje zadań lub inne szczegóły istotne dla Twojego cyklu pracy przy użyciu logiki warunkowej

Limity ClickUp:

ClickUp może nie działać szybko na niektórych telefonach komórkowych (jeszcze)

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $7 miesięcznie za użytkownika

: $7 miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp opinie i oceny:

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 000 recenzji)

2. Kissflow

przez Kissflow Kissflow to oprogramowanie do zarządzania znane przede wszystkim z możliwości automatyzacji. Umożliwia głębokie zagłębienie się w każdy z procesów przepływu pracy dzięki kluczowemu wglądowi w metryki procesów i niestandardowe raportowanie.

Tworzenie nawet najbardziej zaawansowanych cykli pracy w Kissflow wymaga niewielkiego lub żadnego doświadczenia w kodowaniu. Jednakże, możesz potrzebować umiejętności technicznych, aby poradzić sobie z niektórymi zaawansowanymi funkcjami.

Najlepsze funkcje Kissflow:

Logika warunkowa : Twórz reguły, które wyzwalają różne przepływy i zadania

: Twórz reguły, które wyzwalają różne przepływy i zadania Elastyczne uprawnienia do współpracy : Kontroluj, kto może uruchomić proces i jakie dane użytkownicy mogą zobaczyć lub edytować na każdym kroku

: Kontroluj, kto może uruchomić proces i jakie dane użytkownicy mogą zobaczyć lub edytować na każdym kroku Integracje : Płynnie integruj ponad trzydzieści narzędzi do zarządzania i miej wszystko, czego potrzebujesz do pracy, na wyciągnięcie ręki

: Płynnie integruj ponad trzydzieści narzędzi do zarządzania i miej wszystko, czego potrzebujesz do pracy, na wyciągnięcie ręki Kreator formularzy : Projektuj i automatyzuj formularze za pomocą intuicyjnego kreatora "przeciągnij i upuść

: Projektuj i automatyzuj formularze za pomocą intuicyjnego kreatora "przeciągnij i upuść Projektant cyklu pracy: Zbuduj idealną sekwencję działań z równoległymi branchami, krokami warunkowymi itp

Limity Kissflow:

Oprogramowanie zawiera zbyt wiele błędów, które mogą spowolnić moją pracę i wydajność

Podstawowy plan jest drogi i małe firmy mogą nie być w stanie sobie na niego pozwolić

Cennik Kissflow:

Podstawowy: 1500 USD miesięcznie

1500 USD miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Kissflow opinie i ocena:

G2: 4.3/5 (500+ recenzji)

4.3/5 (500+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (39 opinii)

3. Monday

przez Monday Monday to kolejne skuteczne narzędzie do zarządzania procesami usprawniające procesy pracy. Jego pulpit ułatwia oddelegowanie zadań, śledzenie postępów i integrację narzędzi.

Monday umożliwia usprawnienie współpracy między członkami zespołu, zwłaszcza dzięki funkcji wykorzystującej kolorowe statusy, które pomagają w komunikacji wizualnej. Przyjazny interfejs użytkownika i automatyzacja zadań kwalifikują Monday jako godną alternatywę dla Process Street.

Monday najlepsze funkcje:

Pulpit : Śledź postęp swoich zadań właśnie tutaj. To klucz do podejmowania świadomych decyzji podczas ustawiania cykli pracy

: Śledź postęp swoich zadań właśnie tutaj. To klucz do podejmowania świadomych decyzji podczas ustawiania cykli pracy Integracje : Integracja z ponad 200 narzędziami do zarządzania wydajnością i procesami biznesowymi

: Integracja z ponad 200 narzędziami do zarządzania wydajnością i procesami biznesowymi Automatyzacja : Planowanie powiadomień, automatyzacja e-maili i łatwe ustawienie spotkań. Będziesz także otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym, gdy każde zadanie zostanie zakończone

: Planowanie powiadomień, automatyzacja e-maili i łatwe ustawienie spotkań. Będziesz także otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym, gdy każde zadanie zostanie zakończone Workdocs: Usprawnij sposób współpracy i realizacji pomysłów oraz cyklów pracy

Monday limit:

Aplikacja mobilna nie ma funkcji; dostęp do niej można uzyskać tylko przez Internet

Monday pricing:

Free

Podstawowy: 8 USD miesięcznie za użytkownika

8 USD miesięcznie za użytkownika Standard: $10 miesięcznie na użytkownika

$10 miesięcznie na użytkownika Pro: 16 USD miesięcznie za użytkownika

16 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Monday opinie i oceny:

G2: 4.7/5 (8000+ recenzji)

4.7/5 (8000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4000 recenzji)

4. ProcessMaker

przez ProcessMaker ProcessMaker to kompleksowe narzędzie do automatyzacji dla firm, które potrzebują kompleksowej oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi (BPM).

Zintegruj monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym, routing procesów lub ujednolicanie danych podczas współpracy z członkami Teams.

ProcessMaker doskonale sprawdza się przy niestandardowym tworzeniu repozytoriów procesów i projektów procesów. Można nawet generować dokumenty, takie jak faktury do zatwierdzenia, pokwitowania i umowy. Oprogramowanie to działa w trybie online i offline.

Najlepsze funkcje ProcessMaker:

Elastyczność niestandardowa : Generowanie dowolnego dokumentu w dowolnym stylu. W pełni konfigurowalny, aby zaprojektować proces w dowolnym trybie. Jeśli nie jesteś programistą, opcje "low-code" i "no-code" pomogą Ci dostosować proces do własnych potrzeb. Jeśli posiadasz umiejętności programistyczne, zaawansowana personalizacja będzie bardziej opłacalna.

: Generowanie dowolnego dokumentu w dowolnym stylu. W pełni konfigurowalny, aby zaprojektować proces w dowolnym trybie. Jeśli nie jesteś programistą, opcje "low-code" i "no-code" pomogą Ci dostosować proces do własnych potrzeb. Jeśli posiadasz umiejętności programistyczne, zaawansowana personalizacja będzie bardziej opłacalna. Zarządzanie procesami i zadaniami : Przegląd, analiza i monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym są ułatwione

: Przegląd, analiza i monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym są ułatwione Współpraca: Ujednolicenie dostępu do dokumentów i aktywacja routingu procesów w celu ułatwienia współpracy

Limity ProcessMaker:

Wymagania dotyczące kodowania: Oprogramowanie wymaga pewnego poziomu wiedzy technicznej w zakresie kodowania, aby móc prawidłowo korzystać z jego funkcji

Ceny ProcessMaker:

Platforma: 1475 USD miesięcznie

1475 USD miesięcznie Pro: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: ceny niestandardowe

ProcessMaker opinie i oceny:

G2: 4.3/5 (200+recenzji)

4.3/5 (200+recenzji) Capterra: 4.4/5 (198 recenzji)

5. SweetProcess

przez SweetProcess SweetProcess to system zarządzania projektami zaprojektowany w celu usprawnienia procesów, procedur i zadań związanych z dokumentami. Użyj go, aby wzmocnić koncentrację na priorytetach w zarządzaniu cyklem pracy.

Unikalny interfejs wpływa na sposób tworzenia, współpracy i udoskonalania procesów w zespole. Ułatwia tworzenie, poprawianie, zarządzanie i edytowanie procesów biznesowych w celu zwiększenia wydajności.

Znajdziesz tu nowy przewodnik użytkownika - praktyczny podręcznik dla nowych użytkowników, którzy chcą poruszać się po platformie.

Najlepsze funkcje SweetProcess:

Śledzenie czasu : Przypisuj zadania do swojego zespołu i automatycznie śledź aktywność i czas od momentu rozpoczęcia zadania do jego zrobienia

: Przypisuj zadania do swojego zespołu i automatycznie śledź aktywność i czas od momentu rozpoczęcia zadania do jego zrobienia Sugestie: Oferuj sugestie dotyczące dowolnej zawartości i zadań

Limity SweetProcess:

Integracja z innymi narzędziami jest minimalna

Ceny SweetProcess:

Basic: $99 miesięcznie

Recenzja i ocena SweetProcess:

G2: niewystarczająca ocena

niewystarczająca ocena Capterra: za mało ocen

6. Pipefy

przez Pipefy Pipefy to rozwiązanie oparte na automatyzacji zarządzanie procesami oprogramowanie zaprojektowane w celu uproszczenia obciążenia pracą nad projektami. Nie ma żadnych limitów w niestandardowym wyglądzie procesów cyklu pracy - bez znajomości kodowania.

Jego automatyzacja zarządzania projektami jest bardzo skuteczna, ponieważ można budować bardzo złożone procesy w ciągu kilku minut. Wybierz spośród setek gotowych szablonów cyklu pracy, aby niestandardowo dostosować swoją pracę i zacznij działać.

Najlepsze funkcje Pipefy:

Zarządzanie umowami SLA : Ściśle śledź terminy dzięki funkcji alertów. Umowa SLA pomaga zdecydować, jak długo karta może pozostać w jednej fazie przepływu pracy lub przejść przez cały proces. Ustaw termin płatności lub śledź oczekiwaną datę zakończenia każdego zadania

: Ściśle śledź terminy dzięki funkcji alertów. Umowa SLA pomaga zdecydować, jak długo karta może pozostać w jednej fazie przepływu pracy lub przejść przez cały proces. Ustaw termin płatności lub śledź oczekiwaną datę zakończenia każdego zadania Zaawansowana automatyzacja : Automatycznie wyzwalaj działanie, jeśli zostanie wykonane wcześniej zdefiniowane wydarzenie lub czynność.

: Automatycznie wyzwalaj działanie, jeśli zostanie wykonane wcześniej zdefiniowane wydarzenie lub czynność. Bezpieczna baza danych : Zabezpiecz dane osobiste lub organizacji podczas tworzenia zautomatyzowanych i wydajnych cykli pracy

: Zabezpiecz dane osobiste lub organizacji podczas tworzenia zautomatyzowanych i wydajnych cykli pracy Brak konieczności tworzenia kodu : Nowy użytkownik będzie w stanie zautomatyzować procesy biznesowe za pomocą narzędzi typu "przeciągnij i upuść

: Nowy użytkownik będzie w stanie zautomatyzować procesy biznesowe za pomocą narzędzi typu "przeciągnij i upuść Zarządzanie rekrutacją: Obsługa zatrudniania nowych pracowników, onboarding, offboarding i śledzenie ich zgłoszeń

Limity Pipefy:

Wielu użytkowników narzeka na opóźnienia oprogramowania

Ceny Pipefy:

Starter: Free

Free Business: $20 miesięcznie za użytkownika

$20 miesięcznie za użytkownika Enterprise: $34 miesięcznie za użytkownika

Pipefy opinie i oceny:

G2: 4.6/5 (216 recenzji)

4.6/5 (216 recenzji) Capterra: 4.6/5 (304 opinie)

7. Asana

przez Asana Asana to skuteczne narzędzie do zarządzania procesami z ponad 200 integracjami do łatwego tworzenia, przypisywania i udostępniania projektów. Aby zaoszczędzić czas, można tworzyć mapy projektów grupowych i przypisywać kamienie milowe w celu podziału złożonych cykli pracy na podzadania.

Najlepsze funkcje Asany:

Multi-homing : Każda aktualizacja dokonana w zadaniu należącym do wielu projektów odzwierciedla się we wszystkich projektach

: Każda aktualizacja dokonana w zadaniu należącym do wielu projektów odzwierciedla się we wszystkich projektach Niestandardowe ustawienia : Duża elastyczność przy ustawieniu niestandardowych pól, reguł i formularzy

: Duża elastyczność przy ustawieniu niestandardowych pól, reguł i formularzy Efektywne śledzenie i wizualizacja : Widok osi czasu Asany ułatwia efektywne monitorowanie harmonogramów, zależności i terminów

: Widok osi czasu Asany ułatwia efektywne monitorowanie harmonogramów, zależności i terminów Asana Chat: Wysyłaj wiadomości i rozpoczynaj rozmowy z członkami Teams dotyczące zadań lub spostrzeżeń na dowolny temat. Wszystkie wiadomości/rozmowy wysłane do Ciebie będą również widoczne w Twojej skrzynce odbiorczej

Limity Asany:

Niestety, nie można przypisać wielu członków zespołu do tego samego zadania. Asana pozwala na przypisanie tylko jednej osoby do jednego zadania

Asana nie śledzi czasu pracy. Przywiązuje mniejszą wagę do raportowania zadań

Cennik Asany:

Basic: Free forever

Free forever Premium: $10.99 miesięcznie za użytkownika

$10.99 miesięcznie za użytkownika Business: $24.99 miesięcznie za użytkownika

Asana opinie i oceny:

G2: 4.5/ 5(9000+ recenzji)

4.5/ 5(9000+ recenzji) Capterra: 4.4 /5 (12000+ recenzji)

8. Automatyzacja stopów

przez Automatyzacja stopów Alloy Automation to oprogramowanie zaprojektowane do zarządzania złożonymi cyklami pracy z danymi. Jeśli chcesz tworzyć w swoim zespole integracje oparte na dostępie w czasie rzeczywistym, Alloy pomoże Ci zabezpieczyć unikalny model danych, aby sprawnie prowadzić swój biznes.

Działa płynnie, aby tworzyć, uruchamiać i monitorować skomplikowane procesy robocze . Jeśli wolisz wysoki poziom niestandardowego cyklu pracy, Alloy jest właśnie do zrobienia dla Twoich procesów i integracji.

Najlepsze funkcje Alloy Automation:

Wysoki poziom integracji: Oprogramowanie wspiera 220+ integracji, dzięki którym możesz wydobywać surowe dane z tysięcy obsługiwanych API

Oprogramowanie wspiera 220+ integracji, dzięki którym możesz wydobywać surowe dane z tysięcy obsługiwanych API Menedżer instalacji : Korzystaj z jednego pulpitu, aby śledzić wszystkie unikalne instalacje i konfigurować wersje dla poszczególnych użytkowników

: Korzystaj z jednego pulpitu, aby śledzić wszystkie unikalne instalacje i konfigurować wersje dla poszczególnych użytkowników Biała etykieta i możliwość personalizacji: Dostosuj wszystko do gustu swojej marki i dopasuj interfejs dialogowy Alloy do kolorów swojej marki

Limity automatyzacji Alloy:

Istnieje zbyt wiele kwestii technicznych, które sprawiają, że konkretne integracje są dość trudne, jeśli nie jesteś programistą

Ceny Alloy Automation:

Free

Teams: 50$ miesięcznie

50$ miesięcznie Plan Enterprise: Niestandardowy cennik

Alloy Automatyzacja opinie i oceny:

G2: 4.2/5 (23 opinie)

4.2/5 (23 opinie) Capterra: Za mało ocen

9. Nintex

przez Nintex Nintex to mapa procesu i narzędzie do zarządzania, które ułatwia cykl pracy zespołu automatyzacja procesów. Pomaga tworzyć złożone mapy procesów, wykresy Visio i dokumenty procedur.

Własność procesu i współpraca mają znaczenie, gdy zarządzanie cyklami pracy a Nintex oferuje do tego odpowiednie narzędzia. Narzędzia informacji zwrotnej w oprogramowaniu są również dobrze przystosowane do napędzania współpracy i odpowiedzialności.

Najlepsze funkcje Nintex:

Modelowanie procesów : Dodatkowa elastyczność dla członków zespołów technicznych, którzy chcą dokumentować złożone procesy za pomocą BPMN

: Dodatkowa elastyczność dla członków zespołów technicznych, którzy chcą dokumentować złożone procesy za pomocą BPMN Automatyzacja : Tworzenie zaawansowanych cykli pracy w ciągu kilku minut za pomocą kilku podpowiedzi. Automatyczny postęp zadań, nawet przy minimalnej wiedzy programistycznej

: Tworzenie zaawansowanych cykli pracy w ciągu kilku minut za pomocą kilku podpowiedzi. Automatyczny postęp zadań, nawet przy minimalnej wiedzy programistycznej Generowanie dokumentów: Generowanie niestandardowych i zgodnych umów, zamówień, należnych faktur i kilku innych formatów dokumentów po zintegrowaniu źródła danych

Limity Nintex:

Małe firmy mogą uznać to rozwiązanie za kosztowne

Ceny Nintex:

Premium: $50,000 rocznie

$50,000 rocznie Pro: $25,000 rocznie

$25,000 rocznie Niestandardowy: Cennik niestandardowy

Opinie i oceny Nintex:

G2: 4.2/5 (910 recenzji)

4.2/5 (910 recenzji) Capterra: 4.1/5 (82 opinie)

10. Trainual

przez Trainual Trainual to przede wszystkim platforma szkoleniowa, a nie narzędzie do zarządzania procesami.

Trainual pomaga organizować i przeprowadzać sesje szkoleniowe zarówno dla nowych, jak i obecnych pracowników. Platforma jest szczególnie skuteczna w szybkim wdrażaniu nowych pracowników.

Sesje szkoleniowe są prezentowane w formie zapadających w pamięć zdjęć i wideo, aby zaangażować użytkowników. Takie podejście sprawia, że wdrażanie jest przyjemniejsze i poprawia retencję - Trainual usprawnia procesy szkoleniowe, eliminując potrzebę stosowania ręcznych lub tradycyjnych metod.

Najlepsze funkcje Trainual:

Platforma umożliwia użytkownikom dokumentowanie i centralizację standardowych procedur operacyjnych (SOP) i procesów. Tworzeniebaza wiedzy do której członkowie zespołu będą mieli dostęp

Funkcja urządzeń mobilnych: Dostęp do szkoleń na urządzeniach mobilnych

Limity szkoleń:

Ceny mogą nie być przyjazne dla małych firm

Lokalizowanie i odwoływanie się do poprzednich szkoleń może być trudne, chyba że pamiętasz, aby je "polubić" przed zakończonym szkoleniem

Ceny Trainual:

Small Business: 250 USD miesięcznie

250 USD miesięcznie Growth Business : $417 miesięcznie

: $417 miesięcznie Unlimited: Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje Trainual:

G2: 4.7/5 (500 recenzji)

4.7/5 (500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (428 opinii)

Najlepsza alternatywa dla Process Street dla automatyzacji Twojego Businessu

Podczas prowadzenia biznesu, ciągłym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na wykorzystanie technologii w celu usprawnienia pracy, przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiego charakteru. Do zrobienia czego wystarczy automatyzacja, a co powinno pozostać pod ludzkim nadzorem?

Bardzo ważne jest, aby zachęcać do współpracy, nowych pomysłów i ulepszeń oraz być na bieżąco z potrzebami klientów. Są to cechy charakterystyczne wydajnego i powodzenia biznesu.

Alternatywy Process Street zapewniają dostawcy procesów funkcje zarządzania które pomagają śledzić projekty i osiągać zamierzone cele, jednocześnie zwiększając wydajność cyklu pracy.

Jeśli jednak nadal nie masz pewności co do najlepszej alternatywy dla Process Street, ClickUp jest powszechnie używany przez tysiące Business, które tworzą, zarządzają i usprawniają swoje projekty za jego pomocą. Zarejestruj się today for Free.