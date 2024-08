10 najlepszych alternatyw Document360 do tworzenia nieskazitelnej bazy wiedzy

Szukając oprogramowania do zarządzania wiedzą w celu zbudowania bazy wiedzy dla swojej organizacji, nie sposób nie usłyszeć o Document360.

Chociaż jest to świetne narzędzie, jak większość rzeczy na świecie, nie jest przeznaczone dla wszystkich. Istnieje wiele powodów, dla których możesz nie chcieć używać go do budowania bazy wiedzy, od cen po złożoność lub coś innego.

A kiedy tak się stanie, oczywiście będziesz szukał alternatywy, która spełni Twoje wymagania!

Rozumiemy to i dlatego stworzyliśmy listę 10 najlepszych alternatyw dla Document360. Ale zanim się w nią zagłębimy, przejdźmy do krótkiego przeglądu tego, czego szukaliśmy podczas tworzenia tej listy. 📂

Czego należy szukać w alternatywach dla Document360

Document360 wyrobił sobie markę w świecie aplikacji do zarządzania dokumentami oprogramowanie do zarządzania wiedzą dzięki kilku charakterystycznym funkcjom, takim jak generatywna AI i solidne wyszukiwanie, w połączeniu z bogactwem możliwości integracji.

Upewnij się więc, że Twoje alternatywne rozwiązania Document360 nie tylko mają te funkcje, ale także dokładają wszelkich starań, aby pomóc Ci w zarządzaniu bazą wiedzy i dokumentacja oprogramowania proces. Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom, na które należy zwrócić uwagę:

Funkcje oparte na AI: Narzędzie powinno być w stanie dostarczyć rekomendacje oparte na AI dla tytułów dokumentów, etykiet, streszczeń artykułów i opisów SEO Elastyczność: Twoja alternatywa dla Document360 powinna zawierać funkcje tworzenia zarówno wewnętrznej, jak i niestandardowej bazy wiedzy Szablony: Powinna posiadać bibliotekę szablonów ułatwiającą tworzenie danych dokumentacji technicznej Potężna opcja wyszukiwania: Narzędzie powinno być w stanie zrozumieć, co jest wyszukiwane w oparciu o historię zapytań użytkownika i zapewnić bardziej trafne wyniki Integracje i API:Integracja z popularnym oprogramowaniem zwiększającym wydajność inarzędziami do mapowania procesów oraz API do tworzenia niestandardowych integracji są wysoce pożądane

10 najlepszych alternatyw dla Document360 do wykorzystania w 2024 roku

Przeanalizowaliśmy dziesiątki alternatyw Document360, korzystając ze wzmiankowanych wcześniej kryteriów, aby przedstawić listę 10 najlepszych opcji dostępnych obecnie na rynku. Przeprowadzimy Cię przez ich wyjątkowe funkcje, podkreślimy kilka niedociągnięć i rzucimy trochę światła na ich opcje cenowe. Zaczynajmy! 🤩

Zagnieżdżanie strony wewnątrz strony w ClickUp Docs

ClickUp to platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym" dla firm każdej wielkości. Nic więc dziwnego, że obejmuje ona również funkcję Dokumenty ClickUp -do tworzenia solidnej bazy wiedzy. 📄

Narzędzie jest wyposażone w łatwy w użyciu What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) redaktor, który pozwala zobaczyć, jak dokument będzie wyglądał po opublikowaniu. Za pomocą bloków konstrukcyjnych zawartych w edytorze można dodawać różne rodzaje zawartości (np. obrazy, okładki, nagłówki, podtytuły, listy kontrolne, strony zagnieżdżone, zakładki, tabele itp. Zawartość lub artykuły można również organizować w wiele kategorii w celu łatwego wyszukiwania.

Możesz poprosić członków zespołu o sugerowanie pomysłów i współpracę nad dokumentami podczas ich edycji. Dostępne są potężne funkcje współpraca w czasie rzeczywistym i funkcje edycji zespołowej na platformie, aby to ułatwić, takie jak komentowanie, etykieta użytkowników, przydzielanie zadań itp.

Jeśli korzystasz również z ClickUp do zarządzania projektami i zadaniami, dokumenty przygotowane w ClickUp Docs mogą być również połączone z Twoimi cyklami pracy, aby zwiększyć wydajność. Pomyśl o tym jak o połączeniu zadania i bazy wiedzy!

Użyj ClickUp AI, aby edytować, podsumowywać, sprawdzać pisownię lub dostosowywać długość zawartości w dokumentach

ClickUp naprawdę błyszczy, gdy połączysz Docs z aplikacją ClickUp AI funkcjonalność, natywna AI platformy asystent pisania . Może on pomóc w szybkim podsumowaniu artykułów, generowaniu elementów akcji, edytowaniu, ulepszaniu i formatowaniu zawartości przed opublikowaniem jej w bazie wiedzy. Z pomocą ClickUp AI możesz zakończyć kilkugodzinną pracę w kilka minut i sprawić, że opublikowanie idealnej bazy wiedzy będzie dziecinnie proste!

ClickUp najlepsze funkcje

Elastyczne i pomocne opcje stylizacji wyróżniające wiki i bazy wiedzy

Współpraca z Teams w czasie rzeczywistym

Połącz dokumenty z zadaniami w ClickUp, aby można je było łatwo znaleźć

Kontrola edycji, kontrola prywatności i inne funkcje bezpieczeństwa

Wstępnie zaprojektowaneszablony bazy wiedzy* Tryb skupienia, który pomaga czytelnikom przeglądać dokumenty w widoku bez rozpraszania uwagi

Integracja z Slack, Zoom, Loom, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Vimeo i setkami innych popularnych narzędzi

Limity ClickUp

Wyszukiwanie może być czasami nieco powolne

Początkowo nawigacja może być skomplikowana

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 :4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

:4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra:4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. Confluence

Via: Konfluencja Confluence, należący do rodziny oprogramowania Atlassian, pozwala bez wysiłku tworzyć, edytować, organizować i udostępniać dokumentację projektu, wewnętrzne wiki, najlepsze praktyki i każdą inną dokumentację, która składa się na bazę wiedzy.

Strony Confluence to miejsce, w którym tworzy się dokumenty, a tablice pomagają wizualizować pomysły w zakresie projektowania. Zarówno strony, jak i tablice można organizować w przestrzenie, przestrzenie, w których zawartość może być przechowywana i organizowana w oparciu o konkretny temat. Przestrzeń może być publiczna lub prywatna, a jej członkowie mogą współpracować lub omawiać dowolny dokument w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Confluence

Szablony dokumentów

Edycja i współpraca w czasie rzeczywistym

Nieograniczone dokumenty i przestrzenie

Współpraca z gośćmi

Wgląd w strony

Integracja z Google Drive, MS Word, OneDrive, Trello, Jira i ponad 1000 innych narzędzi zwiększających wydajność

Limity Confluence

Przestrzenie mogą być nieco mylące dla nowych użytkowników oprogramowania bazy wiedzy

Zarządzanie uprawnieniami jest nieco skomplikowane (tworzenie dokumentacji technicznej)

Ceny Confluence

Free Forever

Standard : $6.05/miesiąc za użytkownika

: $6.05/miesiąc za użytkownika Premium : $11.55/miesiąc za użytkownika

: $11.55/miesiąc za użytkownika Enterprise: $107,500/rok (co najmniej 801 użytkowników)

Confluence oceny i recenzje

G2 :4.1/5(3,600+ recenzji)

:4.1/5(3,600+ recenzji) Capterra:4.5/5 (3,100+ recenzji)

3. Archbee

Via: Archbee Archbee to oprogramowanie bazy wiedzy z ogromną prostotą i łatwością obsługi wbudowaną w każdą część jego funkcji. Jego redaktor bloków umożliwia szybkie dodawanie dowolnego rodzaju zawartości (tj. obrazów, tekstu, nagłówków, tabel itp.) do dokumentów w pożądanych miejscach.

W międzyczasie asystent pisania oparty na AI pomaga szybko przygotować dokumenty, dostarczając sugestie podczas pisania. Funkcja wyszukiwania oparta na GPT oferuje bezpośrednie odpowiedzi na zapytania, zamiast dostarczać zwykłe wyniki wyszukiwania z bazy wiedzy.

Najlepsze funkcje Archbee

Funkcja wyszukiwania oparta na GPT

Redaktor bloków do łatwego tworzenia dokumentów

Pomoc w pisaniu oparta na AI

Integracja z Slack, Airtable, Google Drive, GitHub, Jira itp.

Niestandardowa obsługa domen

Limity Archbee

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy ze stabilnością

Limity dotyczące możliwości dostosowywania narzędzia do zarządzania wiedzą

Ceny Archbee

Starter : Free

: Free Rozwój : Od 50 USD/miesiąc

: Od 50 USD/miesiąc Skalowanie : Od 200 USD/miesiąc

: Od 200 USD/miesiąc Enterprise: od 960 USD/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Archbee oceny i recenzje

G2 :4.5/5 (ponad 100 recenzji)

:4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra:4.7/5 (ponad 20 recenzji)

4. Caspio

Via: Rynek Caspio Caspio nie zostało zaprojektowane przede wszystkim jako platforma dla wydajności biznesu lub zarządzania bazą wiedzy. Zamiast tego służy jako wszechstronny wizualny kreator aplikacji i internetowa baza danych, która umożliwia użytkownikom tworzenie szerokiego zakresu aplikacji przy zerowej lub niewielkiej wiedzy na temat kodowania przy użyciu gotowych szablonów.

Platforma umożliwia tworzenie własnych, samoobsługowych aplikacji zarządzanie dokumentami system poprzez niestandardowe dostosowanie wstępnie zaprojektowanego szablonu do swojego brandingu i innych specyficznych wymagań. Otrzymujesz poręczny administracyjny pulpit, który oferuje przegląd tego, jak kształtuje się twoja baza wiedzy - użyj go do zarządzania procesem produkcji i edycji artykułów w bazie wiedzy, a także śledzenia całkowitych widoków wygenerowanych przez twoją zawartość.

Najlepsze funkcje Caspio

Niestandardowy branding bazy wiedzy przed wdrożeniem jej w intranecie, CMS lub portalu

Wsparcie dla nieograniczonej liczby użytkowników podzielonych według ról, takich jak przeglądający, autor i redaktor/zatwierdzający

Pulpit administracyjny do zarządzania bazą wiedzy

Wyszukiwanie ad hoc i filtry kategorii ułatwiające wyszukiwanie informacji

Brak opłat za użytkownika pozwala utrzymać koszty na stabilnym poziomie i zarządzać nimi w miarę rozwoju firmy

Integracja z MS Office ułatwiająca importowanie danych i zawartości

Limity Caspio

Droższy niż inne platformy baz wiedzy na naszej liście

Nie jest to oprogramowanie bazy wiedzy samo w sobie, więc zakres funkcji jest ograniczony

Ceny Caspio

Starter :Zaczyna się od $45/miesiąc

:Zaczyna się od $45/miesiąc Professional :Zaczyna się od $540/miesiąc

:Zaczyna się od $540/miesiąc Enterprise: Od $2,025/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Caspio oceny i recenzje

G2 :4.4/5 (130+ recenzji)

:4.4/5 (130+ recenzji) Capterra:4.5/5 (200+ recenzji)

5. Bloomfire

Via: Bloomfire Bloomfire to intuicyjne i dobrze zaprojektowane narzędzie, które ułatwia udostępnianie wiedzy, współpracę i uczenie się w organizacjach. Za jego pomocą można tworzyć i utrzymywać bazę wiedzy zawierającą wszelkiego rodzaju zasoby, których członkowie zespołu mogą potrzebować w codziennej pracy - od ważnych ogłoszeń po materiały szkoleniowe i wdrożeniowe.

Narzędzie AI platformy zapewnia mądre sugestie dotyczące pisania autorom dokumentów w bazie wiedzy. Identyfikuje również luki w wiedzy na podstawie częstych wyszukiwań użytkowników, dzięki czemu można tworzyć dokładnie takie dokumenty, jakie zespół chce zobaczyć.

Funkcja głębokiego indeksu Bloomfire pomaga szybko zlokalizować konkretną frazę w tekście, obraz, wideo lub PDF - bez konieczności przeszukiwania dziesiątek dokumentów w celu znalezienia tego, czego potrzebujesz. 🔍

Najlepsze funkcje Bloomfire

Głęboki indeks zawartości

Pomoc dla autorów oparta na AI

Automatyczna identyfikacja luk w wiedzy

Analityka do pomiaru wydajności i wydajności zespołu

Integracja ze wszystkimi głównymi narzędziami Business

Limity Bloomfire

Brak API do tworzenia niestandardowych integracji

Funkcja wyszukiwania nie zawsze spełnia swoje zadanie

Ceny Bloomfire

Flex : 25 USD/miesiąc za użytkownika

: 25 USD/miesiąc za użytkownika Talla : Od 460 USD/miesiąc

: Od 460 USD/miesiąc Starter : $1,750/miesiąc

: $1,750/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Bloomfire oceny i recenzje

G2 :4.6/5 (470+ recenzji)

:4.6/5 (470+ recenzji) Capterra:4.4/5 (240+ opinii)

6. KnowledgeOwl

Via: CapterraKnowledgeOwl to oprogramowanie bazy wiedzy, które stara się być jedynym źródłem prawdy zarówno dla pracowników organizacji, jak i jej niestandardowych klientów. Jest to szczególnie przydatne dla call center, IT i zespołów programistycznych, które chcą budować samoobsługowe centra informacyjne, portale obsługi klienta lub repozytoriów dokumentacji projektów .

Narzędzie szczyci się swoją zdolnością do konsolidacji informacji i łatwego ich wyszukiwania. Jego "tolerująca literówki" funkcja wyszukiwania sprawia, że znalezienie potrzebnych informacji jest dziecinnie proste, nawet jeśli nie jesteś najlepszym ortografem. 🦉

Najlepsze funkcje KnowledgeOwl

Grupy czytelników kontrolujące dostęp do zawartości

Powiadamia docelowych czytelników o każdej aktualizacji artykułu

Wewnętrzne notatki dla autorów artykułów

Ręczne definiowanie fraz wyszukiwania, które powinny zwracać określony artykuł w wynikach

Niestandardowa obsługa domen

Limity KnowledgeOwl

Ograniczone funkcje raportowania i bazy wiedzy

Brak Free Planu

Cennik KnowledgeOwl

Flex : Od 79 USD/miesiąc

: Od 79 USD/miesiąc Business :Od 299 USD/miesiąc

:Od 299 USD/miesiąc Enterprise:Od $999/miesiąc

Oceny i recenzje KnowledgeOwl

G2 :4.5/5 (ponad 70 recenzji)

:4.5/5 (ponad 70 recenzji) Capterra:4.7/5 (ponad 200 recenzji)

7. SharePoint

Via: Sharepoint Opracowany przez Microsoft, SharePoint optymalizuje cykle pracy i łączy Teams z zakresem funkcji, które ułatwiają współpracę i udostępnianie wiedzy. Pozwala tworzyć, zarządzać, centralizować i udostępniać zawartość i informacje, od oś czasu projektu oraz aktualizacje wiadomości i ogłoszeń firmy.

Wyróżniającą się funkcją SharePoint jest możliwość tworzenia firmowych intranetów, idealnych do informowania pracowników na bieżąco o wszelkich zmianach w organizacji i promocji spójności. Można również tworzyć niestandardowe witryny dla różnych projektów i działów, w których można udostępniać wspólne zasoby i aplikacje w celu zwiększenia wydajności zespołu.

Najlepsze funkcje SharePoint

Tworzenie nieograniczonych portali bazy wiedzy

Wersjonowanie dokumentów i cykle pracy zatwierdzania

Witryny i portale intranetowe

Zaawansowane opcje zarządzania zawartością i wyszukiwania

Bezpieczne udostępnianie plików wewnętrznych i zewnętrznych

Integracja z MS Office, OneDrive, Microsoft Teams i Power BI

Limity SharePoint

Ustawienie może być nieco skomplikowane

Koszt migracji jest wysoki

Ceny SharePoint

Standalone plan : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika W ramach Microsoft 365 Business Standard: 12,5 USD/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

SharePoint oceny i recenzje

G2 :4/5 (ponad 8 000 recenzji)

:4/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.3/5 (5,000+ recenzji)

8. Zendesk

Via: Zendesk Zendesk to przede wszystkim platforma do obsługi klienta i zaangażowania, nic więc dziwnego, że funkcje zarządzania bazą wiedzy Zendesk są ukierunkowane na tworzenie samoobsługowych wiki dla klientów.

Dzięki wiki Zendesk typu FAQ możesz pozwolić kupującym na samodzielne rozwiązywanie problemów poprzez łatwy dostęp do biblioteki informacji o twoich produktach i usługach.

To z kolei podnosi ogólną satysfakcję klientów i usprawnia cykl pracy agentów, pozwalając im kierować klientów do pomocnych zasobów z bazy wiedzy w celu uzyskania odpowiedzi na często zadawane pytania.

Najlepsze funkcje Zendesk

Funkcja Content Cues zapewniająca wgląd w to, czego niestandardowo szukają klienci, co pozwala uzupełnić luki w wiedzy

Edycja zbiorcza umożliwiająca aktualizację różnych właściwości (np. etykiet, uprawnień itp.) jednocześnie dla wielu artykułów

Automatyzacja bota odpowiedzi, aby pomóc czytelnikom szybko znaleźć odpowiednie artykuły

Możliwość zapisania dowolnego wyszukiwania jako listy, aby osoba wyszukująca mogła znaleźć je później

Przewodnik Zendesk do tworzenia artykułów w ponad 40 różnych językach

Limity Zendesk

Brak funkcji współpracy nad projektami w celu stworzenia prywatnej bazy wiedzy

Funkcje AI są stosunkowo kosztowne do dodania

Cennik Zendesk

Suit Team :$55/miesiąc za agenta

:$55/miesiąc za agenta Suite Growth : $89/miesiąc za agenta

: $89/miesiąc za agenta Suite Professional : 115 USD/miesiąc za agenta

: 115 USD/miesiąc za agenta Suite Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Dodatek Advanced AI:$50/miesiąc na agenta

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Zendesk

G2 : 4.3/5 (5,700+ recenzji)

: 4.3/5 (5,700+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (3,700+ recenzji)

9. Guru

Via: Guru Guru łączy w sobie trzy podstawowe narzędzia, które pozwalają budować solidne wewnętrzne bazy wiedzy: oparte na AI wyszukiwanie w przedsiębiorstwie, oprogramowanie wiki oraz portal intranetowy. Funkcje wiki są podstawą funkcji zarządzania wiedzą Guru, a dzięki sile AI są bardzo łatwe w użyciu.

Najlepsze jest to, że łatwość użytkowania platformy nie jest limitowana do autorów artykułów bazy wiedzy - rozciąga się również na osoby wyszukujące i czytające.

Podczas gdy autorzy mogą uzyskać sugestie oparte na AI, aby oznaczyć odpowiednich ekspertów swoimi treściami i inną pomocą w pisaniu (np. sugestie dotyczące tytułu, sugestie dotyczące zawartości), osoby wyszukujące mogą uzyskać bezpośrednią odpowiedź na swoje zapytania w oparciu o informacje dostępne w bazie wiedzy.

najlepsze funkcje #### Guru

Znajdowanie popularnych tematów dyskusji z serwisu Slack i tworzenie zawartości na ich podstawie

Wykrywanie duplikatów zawartości

Wstępnie zaprojektowane szablony dokumentów

Pomoc w wyszukiwaniu i pisaniu oparta na AI

Limity Guru

Brak trybu ciemnego i trybu skupienia

Brak funkcji masowego stosowania etykiet

Ceny Guru

Starter : Free

: Free Builder : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Guru oceny i recenzje

G2 :4.7/5 (1,500+ recenzji)

:4.7/5 (1,500+ recenzji) Capterra:4.7 (150+ recenzji)

10. Helpjuice

Via: Helpjuice Helpjuice to wydajne oprogramowanie do zarządzania wiedzą i dokumentacją. Został zaprojektowany, aby pomóc zespołom, takim jak obsługa klienta, poprawić jakość usług, zadowolenie klientów i skuteczniej szkolić nowych pracowników. Do zrobienia tego służą takie funkcje, jak opcja wyszukiwania podobna do Google, niestandardowe motywy i szczegółowe analizy, które zapewniają wgląd w czytelnictwo, potencjalne luki w wiedzy i obszary wymagające poprawy.

Platforma jest wyjątkowa ze względu na funkcje SEO, które pomagają w pozycjonowaniu zawartości bazy wiedzy na stronach wyników wyszukiwania Google (SERP). Pozwala to nie tylko rozwiązywać problemy niestandardowych klientów bez wysiłku, ale może również zwiększyć ruch na stronie internetowej i generować nowe możliwości biznesowe! 📈

Helpjuice najlepsze funkcje

5-minutowa obsługa klienta

Opcja wyszukiwania podobna do Google

Strony zoptymalizowane pod kątem SEO

Wielojęzyczne wsparcie

Dogłębna analityka

Niestandardowe dostosowanie do potrzeb bez dodatkowych kosztów

Limity Helpjuice

Integracja z MS Office nie jest płynna

Redaktor tekstu ma pewne problemy

Ceny Helpjuice

Starter : $120/miesiąc

: $120/miesiąc Run-up : $200/miesiąc

: $200/miesiąc Premium Limited : 289 USD/miesiąc

: 289 USD/miesiąc Premium Unlimited: 499 USD/miesiąc

Helpjuice oceny i recenzje

G2 :Brak ocen/recenzji

:Brak ocen/recenzji Capterra:4.7/5 (90+ recenzji)

Udostępnianie wiedzy bez wysiłku z najlepszą alternatywą dla Document360

Baza wiedzy może znacznie zwiększyć wydajność zespołu poprzez usprawnienie kluczowych procesów wewnętrznych, takich jak wdrażanie, szkolenia i współpraca. Może również pomóc klientom w rozwiązywaniu typowych problemów bez Twojego bezpośredniego zaangażowania, pomagając w zapewnieniu najlepszego w swojej klasie wsparcia i zwiększając zadowolenie klientów. 🔝

Jeśli nadal masz wątpliwości co do wyboru alternatywy dla Document360, nie pomylisz się wybierając ClickUp! Dzięki potężnym możliwościom zarządzania dokumentami w połączeniu z najnowocześniejszymi funkcjami AI i niestandardowymi opcjami, ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby już dziś zacząć budować swoją wymarzoną bazę wiedzy.

A najlepsze jest to, że nie musisz wydawać ani grosza, aby rozpocząć korzystanie z ClickUp. Po prostu zarejestruj się za Free i przekonaj się sam!