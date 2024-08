10 najlepszych alternatyw i konkurentów Scribe 2024

Niezależnie od tego, czy tworzysz przewodnik onboardingowy dla nowego pracownika, czy też wyjaśniasz, w jaki sposób klient może zalogować się do Twojej platformy, przewodniki są dosłownie ratunkiem.

To właśnie tutaj Scribe błyszczy. Scribe "podąża za tobą" podczas pracy i tworzy dokumentację procesu krok po kroku, którą możesz udostępniać współpracownikom lub klientom.

Tworzenie wizualnych przewodników i instrukcji pozwala zaoszczędzić czas, uniknąć powtarzających się zapytań i skalować procesy dla zdalnych zespołów.

Istnieją jednak inne alternatywy dla Scribe, które mogą równie łatwo pomóc w przechwytywaniu, edytowaniu i udostępnianiu przewodników z względną łatwością.

W tym przewodniku przyjrzymy się innym alternatywom Scribe, które można rozważyć, aby tworzyć szybkie przewodniki, które wygrywają!

**Czego należy szukać w alternatywie dla Scribe?

Oceniając alternatywy dla Scribe, należy zwrócić uwagę na następujące możliwości:

Korzystanie z niego na różnych platformach - od Chrome i Microsoft Edge po aplikacje komputerowe dla komputerów Mac i Windows

Dodawanie wideo i obrazów w ramach przewodnika

Dostęp do rozszerzeń, które można dodać do wybranej przeglądarki, aby tworzyć przewodniki za pomocą mniejszej liczby kliknięć

Automatyczne tworzenie przewodników krok po kroku

Edytowanie i dostosowywanie dokumentów przy użyciu spersonalizowanego brandingu, takiego jak logo firmy, niestandardowe kolory itp

Udostępnianie dokumentów procesowych w locie za pośrednictwem e-maila lub osadzonych w wiki lub LMS

Eksportowanie dokumentu jako pliku PDF

Wykorzystanie AI do tworzenia przydatnych SOP, podręczników szkoleniowych itp. dla dowolnego procesu

Scribe ma również swoje limity - niektórzy użytkownicy twierdzą, że funkcje raportowania Scribe są podatne na błędy. A kiedy eksportujesz przewodniki w formacie PDF, rozmiar przycisku opcji nie zawsze jest spójny.

Tak więc, oceniając powyższe funkcje, należy pamiętać o limitach Scribe i wybrać oprogramowanie, które lepiej pasuje do niestandardowych wymagań.

10 najlepszych alternatyw dla Scribe w 2024 roku

Przyjrzyjmy się 10 najlepszym alternatywom dla Scribe, aby szybko i skutecznie tworzyć przewodniki krok po kroku:

1. ClickUp

Stwórz przewodnik lub SOP z dowolnego miejsca w obszarze roboczym ClickUp i dodaj zagnieżdżone podstrony, tabele i opcje stylizacji, aby stworzyć idealną strukturę

ClickUp jest uważany za oprogramowanie do zarządzania projektami, ale ma w sobie więcej mocy i wartości, aby dostosować go do wielu zastosowań. Można go na przykład używać do tworzenia różnych standardowych procedur operacyjnych (SOP).

ClickUp to realne rozwiązanie do

Oprogramowanie SOP

alternatywa dla Scribe z dwiema głównymi możliwościami.

1.

ClickUp Clip

Funkcja Clip w ClickUp umożliwia szybkie tworzenie wideo szkoleniowych i SOP:

Udostępnianie wiadomości wideo za pomocą bezpośredniego łącza do przeglądarki, które nie wymaga pobierania i może być oglądane natychmiast po nagraniu

Udostępnianie nagrań ekranu (obejmujących ekran, okno aplikacji lub zakładkę przeglądarki) w celu przechwycenia wszystkich niezbędnych informacji, aby nie utracić kontekstu.

Co więcej, nagrania te można zapisywać i udostępniać innym, korzystając z publicznego łącza odtwarzanego bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Możesz także utworzyć zadanie z nagrania, dodać opis i przypisać je do odpowiednich członków zespołu w celu natychmiastowego działania.

2.

Dokumenty ClickUp

Dzięki funkcji ClickUp Docs możesz również tworzyć materiały szkoleniowe lub SOP o określonej wartości dla nowych pracowników:

Korzystaj z ClickUp Docs, aby tworzyć i łączyć piękne dokumenty, wiki i nie tylko, aby płynnie realizować pomysły ze swoim zespołem

ClickUp Doc pomaga tworzyć pełnoprawną dokumentację z mediami, formatami i strukturą, aby wesprzeć Twoje potrzeby.

Szablony dokumentów zawierają wszystkie niezbędne komponenty, których potrzebujesz bez konieczności rozpoczynania od zera. Niektóre przykłady komponentów obejmują niestandardowe statusy, niestandardowe pola, niestandardowe widoki, zarządzanie projektami itp.

Możesz nadawać etykiety lub wzmianki POC i tworzyć zagnieżdżone podstrony, aby szczegółowo opisać procesy szkoleniowe i wytyczne. Możesz także korzystać z kontroli wersji dla dokumentów statycznych i dynamicznych.

Funkcja ClickUp Docs oferuje gotowe repozytorium zawierające

Szablony SOP

i

szablony onboardingowe:

Stwórz niestandardowy proces wdrażania klienta dzięki szablonowi ClickUp Customer Onboarding Template

Oto przykład szablonu SOP HR od ClickUp:

Szablon SOP HR ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, zarządzaniu i śledzeniu procesów i procedur HR.

Skorzystaj z tego szablonu, aby zdefiniować procesy związane z zatrudnianiem nowych pracowników i udostępniać informacje między działami za pomocą jednego kliknięcia. Wirtualna tablica ClickUp pomaga organizować obowiązki HR - od rekrutacji po wdrożenie.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Dostęp do obszernej biblioteki szablonów SOP za pomocą jednego kliknięcia mapy procesów , zestawienia prac itp

Zorganizuj każdy proces w logiczną sekwencję kroków za pomocą Widok tablicy w ClickUp

Uproszczenie procesu tworzenia przewodników krok po kroku, list kontrolnych i szczegółowych opisów procesów

Podwaja się jako hub współpracy, w którym członkowie zespołu mogą wspólnie opracowywać, udoskonalać i aktualizować SOP

Ustalanie priorytetów zadań i przypisywanie terminów za pomocą funkcji Wykres Gantta w ClickUp

Segmentowanie i definiowanie ról użytkowników w oprogramowaniu SOP

Organizowanie dokumentu SOP i powiązanych komponentów za pomocą Widok tabeli w ClickUp

Limity ClickUp:

Free Plan może być restrykcyjny jeśli chodzi o przechowywanie i dostęp do zaawansowanych funkcji oprogramowania SOP

Szeroki zakres funkcji platformy może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$7/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: $12/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$12/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (ponad 8,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 8,000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3,000 recenzji)

2. UserGuiding

przez

UserGuiding

UserGuiding jest użytkownikiem

platforma onboardingowa

która umożliwia tworzenie łatwych, szybkich i wszechstronnych opisów produktów bez kodowania.

Podstawowa różnica między UserGuiding i Scribe polega na tym, że ta pierwsza pomaga tworzyć wciągające opisy produktów, podczas gdy Scribe jest bardziej odpowiednia do tworzenia przewodników po produktach krok po kroku.

Najlepsze funkcje UserGuiding:

Brak krzywej uczenia się

Pomocne zasoby, listy kontrolne i instrukcje krok po kroku dotyczące korzystania z narzędzia

Najlepsza wartość w stosunku do ceny

Ograniczenia dla użytkowników:

Drogie, jeśli masz ograniczony budżet

Analityka może być bardziej szczegółowa i może wymagać lepszej integracji aplikacji

Ceny UserGuiding:

Podstawowy plan: $89/miesiąc, rozliczany rocznie

$89/miesiąc, rozliczany rocznie Plan profesjonalny: 389 USD miesięcznie, rozliczany rocznie

389 USD miesięcznie, rozliczany rocznie Plan korporacyjny: $689+/miesiąc, rozliczany rocznie

Oceny i recenzje użytkowników:

G2: 4.7/5 (150+ recenzji)

4.7/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

3. Loom

przez

Loom

Loom to oparta na AI aplikacja do przesyłania wiadomości wideo, która pomaga nagrywać ekran, podobnie jak Scribe. Możesz nagrywać swój ekran za pomocą interfejsu internetowego i / lub nagrywać swoją twarz za pomocą kamery skierowanej do przodu.

Loom ma opcję nagrywania tylko ekranu lub twarzy, a także opcję nagrywania obu jednocześnie.

Loom ułatwia szybszą komunikację. Nie musisz organizować spotkań, aby wszystko załatwić.

Masz do przekazania szybką, 2-minutową informację zwrotną? Nagraj wiadomość wideo i udostępnij ją interesariuszom bez utraty kontekstu. To sprawia, że jest to świetny dodatek dla zdalnych Teams.

Narzędzie jest łatwe w użyciu, szczególnie w przypadku pracy asynchronicznej. Dodaj do wideo wezwania do działania, komentarze, zadania i emotikony, aby uzyskać więcej kontekstu.

Najlepsze funkcje Loom:

Dostępny jako rozszerzenie do Chrome i aplikacja komputerowa/mobilna

Oferuje integrację jednym kliknięciem z obszarami roboczymi Google, Slack itp.

Dostawca transkrypcji i napisów w ponad 50 językach

Oferuje szablony wiadomości wideo dla różnych przypadków użycia, takich jak sprzedaż, inżynieria, obsługa klienta, projektowanie i inne

Funkcje AI obejmują automatyczne tytuły, podsumowania, zadania, rozdziały i usuwanie ciszy w celu wyeliminowania niezręcznych przerw w wideo

Loom limits:

Użytkownicy sugerują, że interfejs użytkownika jest zagracony, co oznacza, że krzywa uczenia się jest bardziej stroma niż w przypadku Scribe

Ceny Loom:

Starter (dla użytkowników indywidualnych): Free Plan

Free Plan Business (dla Teams): $12.5/twórcę/miesiąc, rozliczane rocznie

$12.5/twórcę/miesiąc, rozliczane rocznie Enterprise (dla skalujących się teamów): Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Loom:

G2: 4,7/5 (ponad 1500 recenzji)

4,7/5 (ponad 1500 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

4. Trainual

przez

Trainual

Trainual może napisać zawartość za Ciebie. Jak? Oczywiście za pomocą AI. Ponadto Trainual oferuje setki szablonów branżowych do szybkiego i łatwego tworzenia procesów cyklu pracy, SOP, Wiki itp.

Trainual to zakończone oprogramowanie umożliwiające dostęp do dokumentów szkoleniowych i onboardingowych, SOP, bazy wiedzy i innych z jednego scentralizowanego miejsca. Możesz nagrywać swój ekran i osadzać zawartość (w tym opcję przesyłania plików wideo, PDF, GIF i inne) z ponad 700 miejsc!

Najlepsze funkcje:

Integracja z systemem kadrowo-płacowym i ulubionymi aplikacjami, takimi jak Slack, Dropbox itp.

Dostęp do społeczności ponad 1000 autorów procesów i ekspertów SOP

Oferuje inteligentne szacowanie czasu dla każdego procesu, dzięki czemu zespół może nadać priorytet szkoleniom, a nie zadaniom do wykonania

Treningowe limity:

Nie może automatycznie tworzyć przewodników, tak jak robi to Scribe

Wyższy koniec skali cenowej

Ceny szkoleniowe:

Small Business: 250 USD/miesiąc (1-50 pracowników)

250 USD/miesiąc (1-50 pracowników) Growth Business: 417 USD/miesiąc (51-100 pracowników)

417 USD/miesiąc (51-100 pracowników) Unlimited: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

4.7/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

5. InVision

przez

InVision

InVision to cyfrowa platforma do projektowania produktów, która pomaga tworzyć interaktywne prototypy. Jest to cyfrowa tablica,

Freehand

, to wyróżniająca się funkcja oferująca rozbudowane szablony od AWS, Atlassian, Xbox itp.

Twórz wciągające makiety i prezentuj to, co tworzysz. InVision można również wykorzystać do testowania przez użytkowników, prezentacji dla klientów i walidacji projektów.

Najlepsze funkcje InVision:

Wersja próbna Free do testowania tworzenia cyfrowego cyklu pracy nad produktem

Setki szablonów dla różnych kategorii i ról

Kategorie obejmują burzę mózgów, strategię i plan,tworzenie szkieletów i schematy blokowe oraz wiele innych

Klikalne i interaktywne projekty ułatwiają użytkowanie

Limity InVision:

Osadzanie zasobów w innym oprogramowaniu jest wyzwaniem

Po kliknięciu przepływu nie ma łatwego sposobu na przejście do innych ekranów bez cofania się do menu głównego

Potrzeba oddzielnego oprogramowania do projektowania, takiego jak Figma lub Sketch

Ceny InVision:

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje InVision:

G2: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 700 recenzji)

6. Shepherd.js

via

Shepherd.js

Shepherd.js to narzędzie o otwartym kodzie źródłowym, które przydaje się podczas tworzenia wycieczek po produktach. Narzędzie to jest przeznaczone dla osób posiadających wiedzę techniczną (programistów, analityków itp.). Możesz użyć rozszerzonej biblioteki Shepherd.js do tworzenia procedur onboardingu opartych na AI.

Najlepsze funkcje Shepherd.js:

Tworzenie wycieczek po witrynie, aby poprowadzić użytkowników przez aplikację / stronę internetową

11.5k gwiazdek na GitHub i 620 forków

Integruje się z Vue.js, Ember.js, JavaScript, React i AngularJS

Limity Shepherd.js:

Według użytkowników, czasami elementy Shepherd nie pełnią swojej funkcji, w tym przyciski

Użytkownicy twierdzą, że nawigacja jest trudna, szczególnie jeśli chodzi o przewijanie

Brak wsparcia dla wielu przeglądarek

Ceny Shepherd.js:

Dostępny Free na GitHubie

Oceny i recenzje Shepherd.js:

G2: 5/5 (2 recenzje)

5/5 (2 recenzje) Capterra: 5/5 (ponad 20 recenzji)

7. UiPath

przez

UiPath

UiPath to inteligentna platforma przetwarzania dokumentów, która pozwala oddelegować dokumenty, zadania itp. do AI, w tym:

Zrozumienie dokumentu

Wyodrębnianie, interpretowanie i przetwarzanie danych

Przeglądanie obrazów, plików PDF, pisma odręcznego, podpisów i skanów oraz ich przetwarzanie

Najlepsze funkcje UiPath:

Przeciąganie i upuszczanie czynności związanych ze zrozumieniem dokumentu oraz przyjazny dla użytkownika interfejs

Dostawca dodatku do tworzenia samouczków do natychmiastowej automatyzacji cyklu pracy

Znajomość kodowania lub tworzenia skryptów nie jest wymagana

UiPath limits:

Użytkownicy raportują, że nowa wersja jest powolna

Koszt licencji na użytkownika jest wyższy w porównaniu z konkurencją

Ceny UiPath:

Free: $0

$0 Pro: Począwszy od 420 USD/miesiąc

Począwszy od 420 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje UiPath:

G2: 4,6/5 (ponad 6 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 6 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

8. Folge

via

Folge

Każda lista alternatyw dla Scribe jest niekompletna bez wzmianki o Folge. Platforma ta umożliwia tworzenie, udostępnianie i zarządzanie wiedzą o procesach za pomocą kilku kliknięć.

Każdy chce tworzyć profesjonalne i atrakcyjne wizualnie przewodniki krok po kroku, a także samouczki za jedną czwartą czasu i wysiłku. I właśnie w tym może pomóc zbyt proste i intuicyjne narzędzie, takie jak Folge.

Twórz adnotacje, personalizuj zrzuty ekranu i nawiguj w gąszczu aplikacji, szkoleń, produktów, zadań itp. za pomocą tego narzędzia.

Najlepsze funkcje Folge:

Rozmycie wrażliwych danych, aby zapobiec wyciekom danych w przewodnikach/dokumentacji

Edycja i niestandardowa konfiguracja każdego kroku, np. dodawanie opisu, usuwanie kroków, dodawanie strzałek i nie tylko

Opcje eksportu w siedmiu formatach z dostępem do niestandardowych układów

Folge limits:

Czasami zrzut ekranu może również przechwycić zakładkę

Użytkownicy doświadczają niewielkich opóźnień podczas klikania

Kopia zapasowa/przywracanie z rozwiązania w chmurze w oprogramowaniu jest niedostępne

Folge pricing:

Free: $0 (5 użytkowników)

$0 (5 użytkowników) Licencja osobista: 75$ z rabatem akademickim

75$ z rabatem akademickim Licencja Business: $140

Oceny i recenzje:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

9. Zight (dawniej CloudApp)

przez

Zight

Kolejną potężną alternatywą dla Scribe, której nie powinieneś ignorować, jest Zight (dawniej CloudApp).

Zight to kompleksowa platforma do udostępniania wizualnego, która umożliwia udostępnianie, nagrywanie i hostowanie materiałów wizualnych, takich jak wideo, GIF-y, zrzuty ekranu i inne. Wideo można edytować, rozmywać, przycinać, dodawać lektora, tekst itp. Skorzystaj z tej platformy, aby przenieść zrzuty ekranu i GIF-y na wyższy poziom.

Najlepsze funkcje Zight:

Dostępny dla Mac, Windows, Chrome i iOS

Przeciąganie i upuszczanie elementów do e-maili, a także aplikacji do czatu

Integracja z Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, Jira i nie tylko

Możliwość tworzenia i zapisywania GIF-ów czegokolwiek na ekranie

Zight limit:

Chociaż Zight pomaga w udostępnianiu nagrań ekranu, jego zdolność do tworzenia przewodników krok po kroku, takich jak Scribe, może zostać ulepszona

Interfejs ma krzywą uczenia się

Free Plan ogranicza nagrania do 90 sekund

Brak forum wsparcia, na którym użytkownicy mogliby szukać pomocy

Ceny Zight:

Free: $0 (do 25)

$0 (do 25) Pro: Począwszy od $9.95

Począwszy od $9.95 Teams: Od $8 za użytkownika (minimum dwóch użytkowników)

Od $8 za użytkownika (minimum dwóch użytkowników) Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje:

G2: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

4,6/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

10. FlowShare

przez

Flowshare

FlowShare to kompleksowe narzędzie do dokumentowania procesów, które można uruchomić w tle. Narzędzie przejmuje dokumentowanie cyklu pracy i zadań oraz tworzy przewodnik krok po kroku.

Niezależnie od używanego oprogramowania, FlowShare może udokumentować każdy krok i dostarczyć markową instrukcję procesu, którą można udostępniać zespołowi.

Najlepsze funkcje FlowShare:

Zapewnia spójny branding, ponieważ oferuje szablony marki, które formatują przewodniki tak, aby pasowały do marki w momencie naciśnięcia przycisku eksportu

Rozmycie wrażliwych danych i oszczędność godzin cennego czasu

Automatyzacja krótkich opisów w celu przyspieszenia procesu tworzenia SOP itp.

Wiele opcji eksportu (PDF, PPTX, interaktywne demo, PNG, DOCX, HTML itd.)

Limity FlowShare:

Obecnie dostępne tylko w systemie Windows

Tworzenie przewodnika jest wolniejsze w porównaniu do Scribe

Ceny FlowShare:

Express: $21/miesiąc za obszar roboczy, rozliczane rocznie

$21/miesiąc za obszar roboczy, rozliczane rocznie Professional: 40 USD/miesiąc za obszar roboczy (pojedynczy), 32 USD/miesiąc za obszar roboczy (Teams 3+), niestandardowy cennik dla 10+ członków zespołu

40 USD/miesiąc za obszar roboczy (pojedynczy), 32 USD/miesiąc za obszar roboczy (Teams 3+), niestandardowy cennik dla 10+ członków zespołu Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje FlowShare:

G2: 4.8/5 (2 recenzje)

4.8/5 (2 recenzje) Capterra: 4.8/5 (33 opinie)

Jakościowe SOP są teraz w Twoim zasięgu dzięki ClickUp

Tworzenie SOP i rozszerzenie dokumentacji jest kołem ratunkowym dla zdalnych zespołów.

Jednak tworzenie dokumentacji procesów może być wyzwaniem dla członków teamów, którzy i tak mają już mało czasu. Potrzebujesz narzędzia, które można łatwo zintegrować z codziennym cyklem pracy, a najlepiej czegoś, z czego Twój zespół już korzysta.

W tym miejscu ClickUp wyłania się jako narzędzie o wielu twarzach. ClickUp to nie tylko oprogramowanie do zarządzania projektami. Oferuje funkcje o szerokim zakresie, takie jak ClickUp Docs, ClickUp Clips itp., które pomagają przyspieszyć cykl pracy nad dokumentacją procesów.

Jeśli chcesz pracować szybciej i tworzyć wysokiej jakości SOP, ClickUp jest dla Ciebie. Gotowy do rozpoczęcia? Zarejestruj się teraz!