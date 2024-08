Kultywowanie lojalności: 8 strategii utrzymania klienta dla długoterminowego sukcesu biznesowego

Budując bazę klientów, można wpaść w jedną pułapkę: przeznaczając wszystkie swoje zasoby na przyciągnięcie nowych klientów, jednocześnie traktując obecnych jako coś oczywistego!

Ale według badania opublikowane przez Harvard Business Review pozyskanie nowy klient może kosztować nawet 25 razy więcej niż utrzymanie istniejącego! To jeden z powodów, dla których nie powinieneś oddawać swoich ciężko zarobionych klientów konkurencji bez walki.

Najskuteczniejsze biznesy koncentrują się zarówno na pozyskiwaniu, jak i utrzymywaniu niestandardowych klientów. Ale do zrobienia - jak utrzymać zaangażowanie i lojalność klientów? 🤔

W tym artykule omówimy osiem skutecznych strategii utrzymania klienta, aby zapewnić, że Twój Business jest w stanie zmaksymalizować wartość klienta przez cały okres jego istnienia.

Bonus: Podzielimy się kilkoma najnowocześniejszymi funkcjami ClickUp, narzędzia CRM zapewniającego zrównoważony rozwój biznesu. Pomogą one zwiększyć sprzedaż i rozwinąć silniejsze relacje z klientami w mgnieniu oka.

Czym jest utrzymanie klienta?

Koncepcja utrzymania klienta jest kluczowa w biznesie strategii Business . Chodzi o zdolność firmy do kontynuowania sprzedaży swoich produktów lub usług istniejącym klientom i zapobiegania ich zwracaniu się do konkurencji.

Każda firma chce, aby jej nabywcy stali się niestandardowymi klientami. Jednak strategie utrzymania klientów są korzystne i niezbędne do przetrwania i rozwoju w niektórych rodzajach biznesu. Niektóre przykłady obejmują:

Usługi oparte na subskrypcji, takie jak oprogramowanie jako usługa (SaaS) dostawcy

Business działający na niszowych rynkach, gdzie pula klientów jest ograniczona

Businessy z długimi cyklami sprzedaży, takie jakPrzedsiębiorstwa B2B (ze względu na czas i zasoby zaangażowane w realizację każdej sprzedaży)

Poza rentownością: Dlaczego utrzymanie klienta ma znaczenie

Zatrzymanie klienta to coś więcej niż tylko ćwiczenie rentowności.

Utrzymanie klientów wymaga mniej zasobów niż pozyskiwanie nowych - a ponadto, średnio rzecz biorąc, istniejący klienci prawdopodobnie wydadzą 31% więcej niż nowi klienci, bezpośrednio zwiększając przychody.

Z czasem zyskujesz zaufanie klientów. Mogą oni nawet rozwinąć emocjonalny załącznik do Twojej marki lub produktu, co prowadzi do większej chęci zakupu większej ilości lub aktualizacji.

Oto przegląd sześciu różnych sposobów, w jakie utrzymanie klienta przynosi korzyści dla firmy:

Obniżone koszty marketingowe: Zatrzymani klienci znają produkt i wymagają mniejszych wydatków marketingowych, co obniża ogólne koszty kampanii Możliwości cross-sellingu i upsellingu: Wgraportowanie trendów biznesowychistniejący klienci są o 50% bardziej skłonni do wypróbowania nowych produktów lub ulepszeń usług Reputacja marki: Zadowoleni i lojalni klienci generują nowych klientów poprzez pocztę pantoflową, bardzo skuteczną i tanią strategię marketingową Przewidywalne strumienie przychodów: Utrzymani klienci zapewniają bardziej przewidywalne i stabilne strumienie przychodów, co ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego planu i inwestycji Informacje zwrotne dotyczące ulepszeń: Regularneklienci zapewniają bieżące informacje zwrotneumożliwiając ciągłe doskonalenie i wprowadzanie innowacji w produktach i procesach Premie cenowe: Lojalni klienci są stosunkowomniej wrażliwi na cenęco pozwala Businessowi na naliczanie premii cenowych

Zatrzymaj ich z powrotem: 8 sprawdzonych strategii zatrzymania klientów, które pomogą im zatrzymać klientów

Skuteczne strategie zatrzymywania klientów opierają się na tworzeniu wartości, budowaniu relacji, zapewnianiu satysfakcji klientów i zachęcaniu ich do stałego zaangażowania w działalność firmy. Skorzystaj z ośmiu poniższych strategii, aby to osiągnąć:

1. Utrzymuj jakość i niezawodność

Konsekwentne dostarczanie produktów lub usług o wysokiej wartości i wywiązywanie się z zobowiązań wobec klientów jest podstawą długoterminowego powodzenia w biznesie. Ma to wpływ na reputację marki i utrzymanie klientów.

Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą ci zdobyć lojalnych klientów dzięki doskonałości:

Wdrażaj rygorystycznekontrola jakości na każdej scenie procesu rozwoju usługi lub produktu

Zapewnienie pracownikom kompleksowych szkoleń w celu utrzymania wysokich standardów usług

Oferowanie gwarancji lub rękojmi w celu uspokojenia klientów

Korzystanie z kompleksowego platforma zarządzania projektami jak ClickUp może przejść długą drogę w utrzymaniu jakości i niezawodności. Kamienie milowe ClickUp i Cele ClickUp może pomóc w ustawieniu i śledzeniu kluczowego klienta dostawy pod względem zarówno jakości, jak i ilości. Ustaw wymierne standardy dla swojego zespołu, aby Twoje produkty i usługi były dopracowane do perfekcji, zanim dotrą do klienta. 🌸

Przekształć swoje najważniejsze zadania w kamienie milowe, aby stworzyć wizualną reprezentację postępu w swoich projektach

Możesz również tworzyć listy kontrolne i podzadania, aby upewnić się, że Twoje wewnętrzne procesy spełniają ustawione standardy. Takie ustrukturyzowane podejście ułatwia rozliczanie i efektywne zarządzanie wszystkimi obszarami projektu. Skorzystaj z ClickUp's szablony doskonalenia procesów aby zmniejszyć nieefektywność i przekierować zasoby na działania, które poprawiają jakość produktów lub usług.

Na przykład Szablon Tablicy Procesów ClickUp PDCA (Plan, Do, Check, and Act) to doskonałe narzędzie do wizualizacji procesów i znajdowania możliwości zwiększenia satysfakcji klientów.

Użyj tego szablonu wizualnego, aby podzielić zadania na łatwe do zarządzania elementy, kategoryzując je na cztery sceny: Plan, Do zrobienia, Sprawdź i Działaj

2. Oferuj spersonalizowaną obsługę

Ta strategia utrzymania klienta opiera się na zrozumieniu, że każdy klient jest wyjątkowy. Dostosowując swoje usługi do konkretnych potrzeb i preferencji każdego klienta, można:

Poprawa doświadczenia klienta: Personalizacja sprawia, że obecni klienci czują się docenieni i zauważeni, co prowadzi do zwiększenia wskaźników zaangażowania

Personalizacja sprawia, że obecni klienci czują się docenieni i zauważeni, co prowadzi do zwiększenia wskaźników zaangażowania Uzyskanie przewagi konkurencyjnej: Na rynku pełnym podobnych produktów lub usług, personalizacja może być kluczowym wyróżnikiem

Na rynku pełnym podobnych produktów lub usług, personalizacja może być kluczowym wyróżnikiem Dostęp do informacji opartych na danych: Wdrożenie spersonalizowanej usługi obejmujezbieranie i analizowanie preferencji i zachowań niestandardowych klientów, co może dostarczyć cennych informacji, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju produktu i szerszych strategii biznesowych

ClickUp umożliwia niestandardowe dostosowanie każdego konta klienta do unikalnego cyklu pracy. Liczne funkcje platformy niestandardowe widoki , takie jak widoki Gantta i listy, zapewniają świeży wgląd w historię i schemat transakcji klienta. Dźwignia Pola niestandardowe , niestandardowe statusy i szablony do tworzenia spersonalizowanych plany projektów i zadania, które spełniają specyficzne wymagania każdego klienta.

Dodaj wymagane pola niestandardowe do zadań i list, aby zapewnić spersonalizowane podejście do każdego klienta

Na przykład, próbujesz zaimponować klientowi szybszą logistyką dostaw. W takim przypadku możesz użyć Przypomnienia oraz szacowanych czasów w ClickUp do precyzyjnego śledzenia terminów i zarządzanie czasem .

3. Uwzględnienie dodatkowej wartości w usłudze

Możesz wyróżnić swój Business wychodząc poza podstawowe oczekiwania klientów względem Twoich produktów lub usług. Dodatkowa wartość może obejmować spostrzeżenia branżowe, zawartość edukacyjną lub porady poza podstawowym towarem, który oferujesz. Twoi klienci docenią dodatkowy wysiłek, który może sprawić, że Twoja firma stanie się cennym partnerem w zakresie zasobów.

W praktyce strategia dodawania wartości może obejmować:

Stworzenie kompleksowej strony internetowejbazy wiedzy lub przewodnika po produktach

Regularne organizowanie webinariów edukacyjnych

Wysyłanie biuletynów informacyjnych

Oferowanie bezpłatnych konsultacji lub ocen

Chcesz opracować materiały techniczne lub edukacyjne dla klientów? Dokumenty ClickUp Umożliwia tworzenie i udostępnianie profesjonalnej zawartości najwyższej jakości. Ustawienie rozbudowanych przewodników, samouczków lub dokumentów wsparcia i zorganizowanie ich w uporządkowany sposób w narzędziu. Jeśli sprzedajesz oprogramowanie, możesz również nagrać swój ekran, aby tworzyć łatwe do śledzenia samouczki wideo za pomocą Clip dla dodatkowego wsparcia!

ClickUp oferuje różne szablony do tworzenia dokumentów dla klientów, oszczędzając czas i zapewniając spójność tworzonych materiałów. Dodatkowo, ClickUp AI może pomóc w procesie pisania poprzez:

Optymalizację dokumentów pod kątem tonu i gramatyki

Tworzenie dokumentów technicznych i komunikacyjnych od podstaw na podstawie podpowiedzi

Podsumowywanie e-maili klientów i materiałów informacyjnych

Wykorzystanie ClickUp AI do wygenerowania wpisu na blogu w ClickUp Docs z prostego podpowiedzi, aby dodać szczegóły i inne ważne aspekty

4. Dąż do spójnej komunikacji wielokanałowej

Wdrożenie strategii komunikacji omnichannel obejmuje integrację Twoich narzędzi i kanałów komunikacji tak, aby przepływ informacji między nimi był płynny. Jest to bardzo ważne dla zapewnienia solidnej obsługi klienta, ponieważ musisz upewnić się, że rozmowa rozpoczęta na jednym kanale może być kontynuowana na innym bez utraty kontekstu.

Idealnie byłoby, gdybyś ustanowił obecność na wielu platformach komunikacyjnych, na których aktywni są Twoi klienci, aby mogli dotrzeć do Ciebie za pomocą preferowanych przez siebie metod. Powinieneś także ustalić sposób śledzenia problemów i żądań klientów w różnych kanałach.

Utrzymanie wielu platform komunikacyjnych może być wyzwaniem, ale mamy na to rozwiązanie! Leverage Ponad 1000 integracji ClickUp , w tym z narzędziami takimi jak Slack, Microsoft Teams i e-mail, w celu scentralizowania korespondencji z klientami

Dodatkowo, możesz korzystać z funkcji Komentarz i Widok czatu funkcje pozwalające uporządkować całą komunikację związaną z klientem w ClickUp. ClickUp AI może również przyspieszyć działanie, podsumowując wątki i poprawiając szybkość oraz wydajność komunikacji jakość niestandardowej obsługi klienta w procesie.

ClickUp Chat przechowuje wszystkie Twoje komentarze w ClickUp, aby szybko znaleźć dowolną rozmowę

5. Rozważ programy lojalnościowe i zachęty

Program lojalnościowy dla klientów lub zachęty zachęcają do powtarzania transakcji poprzez nagradzanie klientów za ich stałą obsługę. Programy te mogą potencjalnie zwiększyć częstotliwość zakupów i wzmocnić emocjonalne połączenie kupującego z marką. Istnieje kilka rodzajów zachęt lojalnościowych, które można uruchomić, takich jak:

Rabaty zachęcające niestandardowych klientów do przyszłych zakupów Ekskluzywny dostęp do nowych produktów lub usług Korzyści wynikające z członkostwa Systemy nagród oparte na punktach Specjalne wyróżnienie lub niestandardowy poziom klienta

Jako kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, ClickUp może znacznie usprawnić zarządzanie zachętami lojalnościowymi. Po pierwsze, należy utworzyć dedykowane Listy lub Foldery dla aktywnych programów lojalnościowych. Każdy klient może mieć zadanie lub listę, na której można śledzić jego uprawnienia do nagród i już przyznane nagrody.

Możesz użyć widoków Tablicy lub Tabeli, aby wizualnie przedstawić pozycję każdego klienta w programie lojalnościowym, ułatwiając zarządzanie i śledzenie postępów.

Organizuj, sortuj i filtruj zadania w widoku tabeli ClickUp 3.0, aby szybciej uzyskać wgląd w całą swoją pracę

Następnie ustaw Automatyzacja ClickUp wyzwalacz przypomnień lub działań, gdy klient osiągnie kamień milowy, kwalifikujący go do nagrody lojalnościowej.

6. Przyjęcie podejścia do rozwiązywania problemów

Proaktywne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów przed ich eskalacją zwiększa satysfakcję i lojalność klientów. Pokazuje to, że obawy klientów są ważne i że firma jest zaangażowana w ich rozwiązywanie. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak wdrożyć tę strategię:

Regularne odprawy z klientami: Zaplanuj okresowe odprawy z klientami, aby omówić ich doświadczenia z użytkownikami lub produktami oraz wszelkie wyzwania, przed którymi mogą stanąć

Zaplanuj okresowe odprawy z klientami, aby omówić ich doświadczenia z użytkownikami lub produktami oraz wszelkie wyzwania, przed którymi mogą stanąć Przejrzysta komunikacja: Informowanie klientów o krokach podejmowanych w celu rozwiązania ich problemów, ponieważ regularne aktualizacje są uspokajające

Informowanie klientów o krokach podejmowanych w celu rozwiązania ich problemów, ponieważ regularne aktualizacje są uspokajające Analiza przyczyn źródłowych: Znajdź główną przyczynę problemu i opracuj rozwiązania, które zapobiegną podobnym problemom w przyszłości. UżyjSzablon analizy przyczyn źródłowych ClickUpaby uprościć procesCiągłe doskonalenie procesów: Wykorzystaj spostrzeżenia zdobyte podczas rozwiązywania problemów, aby ulepszyć swoje procesy, usługi i interakcje z klientami

Niestandardowe Pulpity w ClickUp są łatwym sposobem na bycie na bieżąco z problemami klientów i statusem ich rozwiązania. Możesz dodawać karty, które wyświetlają zadania w trakcie realizacji, zbliżające się terminy, dystrybucję obciążenia pracą i nie tylko. Na przykład, można niestandardowo dostosować kartę, aby wykryć nierównomierną dystrybucję pracy, która może prowadzić do wąskich gardeł i problemów z jakością.

Możesz ustawić powiadomienia i alerty dla zadań, które nie są śledzone. Dzięki temu potencjalne problemy zostaną podpowiedziane w odpowiednim czasie.

Uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0

7. Stwórz pętlę informacji zwrotnych od klientów

Regularne zbieranie opinii klientów może ujawnić nowe trendy w branży, preferencje klientów lub pojawiające się potrzeby, kierując rozwojem bardziej przyjaznych dla rynku produktów lub usług.

Pętla informacji zwrotnych od klientów to proces, w którym firma prosi o opinie, słucha tego, co mówią klienci, wprowadza zmiany w oparciu o te opinie, a następnie informuje klientów o tym, co zostało zmienione. Zaangażowanie klientów w proces przekazywania informacji zwrotnych może sprzyjać budowaniu społeczności, dając im udział w powodzeniu i rozwoju firmy.

Aby skutecznie zbierać opinie niestandardowych klientów mogą korzystać firmy:

Ankiety Formularze opinii na stronach internetowych Bezpośrednie wywiady Zogniskowane dyskusje grupowe Zaangażowanie w media społecznościowe Boksy zwrotne, jeśli firma ma fizyczny adres

Możliwość ustawienia niestandardowych Formularze ClickUp **Każda odpowiedź automatycznie utworzy zadanie w ClickUp, dzięki czemu wszystkie opinie klientów będą uporządkowane w jednym miejscu. Możesz je przypisać Niestandardowe statusy , takie jak New Feedback, Under Review, Action Taken i Resolved.

Rozpoczynając wdrażanie zmian w oparciu o te informacje zwrotne, należy śledzić postęp zalecanych działań - zakończone zadania zamykają pętlę.

Zbieraj opinie klientów za pomocą formularzy ClickUp, aby poznać ich spostrzeżenia i opinie

8. Inwestuj w budowanie relacji

Budowanie relacji polega na tworzeniu i pielęgnowaniu głębszej, bardziej znaczącej więzi z klientem. Nie chodzi tylko o pozostawanie w kontakcie, ale o aktywne wczuwanie się w ich unikalne potrzeby i oferowanie przemyślanych rozwiązań.

Oto, co to oznacza w praktyce:

Szczerość w każdej sytuacji: Mów otwarcie o tym, co możesz zaoferować. To buduje zaufanie, a klienci to docenią. Okaż szczere odsetki za ich rozwój i dobre samopoczucie oraz zapytaj o ich wyzwania i aspiracje biznesowe

Mów otwarcie o tym, co możesz zaoferować. To buduje zaufanie, a klienci to docenią. Okaż szczere odsetki za ich rozwój i dobre samopoczucie oraz zapytaj o ich wyzwania i aspiracje biznesowe Działania następcze po sprzedaży: Po zakończeniu sprzedaży lub projektu należy sprawdzić, czy klient jest zadowolony i zająć się dodatkowymi potrzebami lub problemami

Po zakończeniu sprzedaży lub projektu należy sprawdzić, czy klient jest zadowolony i zająć się dodatkowymi potrzebami lub problemami Gesty wdzięczności dla klienta: Wysyłanie notatek z podziękowaniami, kart świątecznych, lubdrobne upominki aby uczcić kamienie milowe klienta, takie jak rocznice biznesu lub znaczące osiągnięcia 💐

Wysyłanie notatek z podziękowaniami, kart świątecznych, lubdrobne upominki aby uczcić kamienie milowe klienta, takie jak rocznice biznesu lub znaczące osiągnięcia 💐 Udostępnianie historii powodzenia klientów (za ich zgodą): To pokazuje, że kibicujesz im i cenisz ich partnerstwo

Zapamiętanie wszystkich szczegółów dotyczących każdego klienta jest niemożliwe, ale na szczęście ClickUp jest tutaj, aby pomóc. Możesz używać Dokumentów i komentarzy ClickUp do dokumentowania interakcji z klientami, w tym notatek ze spotkań, rozmów i podsumowań e-maili.

Platforma oferuje szeroki wybór niestandardowe szablony profili klientów do przechowywania spersonalizowanych informacji o każdym kliencie. Pomagają one w dostosowaniu podejścia i burzy mózgów na temat oryginalnych sposobów na zadowolenie puli klientów. Widok kalendarza w ClickUp i przypomnienia zapewniają, że nie zapomnisz o ważnych datach, spotkaniach i planowanych wizytach u klienta.

Użyj widoku kalendarza, aby śledzić terminy, aktywować przypomnienia, aby nigdy nie przegapić terminu i łatwo zarządzać projektami za pomocą ClickUp

Niezbędne wskaźniki: Wskaźnik rezygnacji klientów vs. wskaźnik utrzymania klientów

Utrzymanie klientów (lub jego brak) ma znaczący wpływ na długoterminową kondycję Businessu. Jeśli chcesz uzyskać pełny obraz lojalności i satysfakcji klientów, śledzenie wskaźników takich jak wskaźnik rezygnacji i wskaźnik utrzymania klientów jest niezbędne. Oto porównanie obu wskaźników:

Oba wskaźniki uzupełniają się i mają wspólne powiązania:

Churn Rate = 100% - Retention Rate

Korzyści z używania oprogramowania do zatrzymywania klientów

Utrzymanie klienta to rozszerzenie wielu procesów. Nie można ich obsługiwać ręcznie, dlatego potrzebne są cyfrowe narzędzia i platformy do śledzenia, zarządzania i wzmacniania relacji z klientami. Z odpowiednim oprogramowanie do utrzymania klienta , lubisz:

Wydajność i skalowalność: Oprogramowanie usprawnia i automatyzuje procesy zarządzania powiązaniami z klientami, umożliwiając łatwą skalowalność w miarę rozwoju biznesu Zarządzanie i analiza danych: Narzędzia te oferują zaawansowane możliwości gromadzenia, przechowywania i analizy danych, oferująccenny wgląd w zachowanie klientów3. Zintegrowana komunikacja: Integracja różnych kanałów komunikacji pomaga zapewnić szybkie i spójne odpowiedzi na zapytania klientów

Wykorzystanie mocy ClickUp do skutecznego utrzymania klienta

**ClickUp to solidna platforma do zarządzania pracą, która oferuje cały zestaw możliwości utrzymania klienta, budowania relacji i wiele więcej

Na przykład, możesz korzystać z różnych widoków, takich jak lista, tablica lub widok tabeli, aby monitorować bieżące projekty, komunikację z klientem i wszelkie konkretne wysiłki związane z utrzymaniem klienta w sposób intuicyjny wizualnie i zorganizowany.

Wizualizuj i zarządzaj wszystkimi aspektami zaangażowania klienta za pomocą ponad 15 widoków ClickUp

W ramach ClickUp CRM Suite można znaleźć wiele narzędzi do tworzenia baza danych klientów . Jego wstępnie zaprojektowany Szablony CRM są dostosowane do efektywnego organizowania informacji o klientach i śledzenia ich interakcji, a wszystko to można dostosować do własnych potrzeb. Przechwytuj istotne informacje, takie jak dane kontaktowe, preferencje i kluczowe kamienie milowe, i przechowuj wszystko uporządkowane w schludnych folderach.

Dodatkowo, System zarządzania zadaniami ClickUp można dostosować do każdego działania związanego z utrzymaniem klienta, niezależnie od tego, czy są to rozmowy uzupełniające, ankiety satysfakcji, czy specjalne inicjatywy angażujące klienta. Posiada również zintegrowany Sales Suite gdzie można z łatwością zarządzać potencjalnymi klientami i nadzorować lejek sprzedaży.

Dostosowywalne automatyzacje ClickUp mogą wyzwalać działania, takie jak wysyłanie e-maili z podziękowaniami, planowanie spotkań lub aktualizowanie statusu klienta, a wszystko to przyczynia się do usprawnienia procesu utrzymania klienta.

Szybki widok i zarządzanie aktywnymi i nieaktywnymi automatyzacjami w przestrzeniach wraz z aktualizacjami i opisami użytkowników

Natywne narzędzia do raportowania ClickUp zapewniają wgląd w kluczowe wskaźniki utrzymania klientów, wyniki sprzedaży i wydajność zespołu. Analizy te mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia skuteczności strategii i podejmowania decyzji opartych na danych.

Realizuj ambitne strategie utrzymania klientów z ClickUp

Utrzymanie klienta zależy od zrozumienia i spełnienia jego oczekiwań, potrzeb i preferencji. ClickUp jest potężnym sprzymierzeńcem w stosowaniu strategii zatrzymywania klientów w codziennych procesach CRM, administratora i komunikacji.

Włączając ClickUp do swoich wysiłków związanych z utrzymaniem klienta, możesz zapewnić bardziej połączone, responsywne i skoncentrowane na kliencie podejście zarejestruj się za Free i sprawdź to sam! 🌞