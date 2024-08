10 najlepszych narzędzi AI do badania słów kluczowych w 2024 roku (recenzje i ceny)

Badanie słów kluczowych było kiedyś pełne tajemnic, domysłów i nadziei na znalezienie ukrytej okazji, której nikt inny jeszcze nie zauważył. Teraz mamy narzędzia sztucznej inteligencji (AI) do badania słów kluczowych, aby proces ten był łatwiejszy, szybszy i bardziej efektywny.

W tym przewodniku omówimy niektóre z najlepszych narzędzi AI do badania słów kluczowych i przedstawimy zalecenia dotyczące tego, które z nich należy rozważyć w 2024 roku. 🔍

Czego należy szukać w narzędziu AI do badania słów kluczowych?

Narzędzia AI do badania słów kluczowych upraszczają ten czasochłonny proces, odkrywają możliwości słów kluczowych i ułatwiają planowanie, pisanie i publikowanie treści, które są zaprojektowane tak, aby dobrze radzić sobie w rankingach wyszukiwania.

Rozważając różne narzędzia do badania słów kluczowych AI, oto co powinieneś mieć na uwadze:

Funkcjonalność: Czy to narzędzie pomaga w badaniu słów kluczowych, czy też jest lepsze dla innej części procesu tworzenia treści?

Czy to narzędzie pomaga w badaniu słów kluczowych, czy też jest lepsze dla innej części procesu tworzenia treści? Dane i spostrzeżenia: Czy narzędzie zapewnia przydatne dane, takie jak liczba wyszukiwań, koszt kliknięcia (CPC) i wyniki trudności słów kluczowych?

Czy narzędzie zapewnia przydatne dane, takie jak liczba wyszukiwań, koszt kliknięcia (CPC) i wyniki trudności słów kluczowych? Reputacja: Czy jest to dobrze znane narzędzie? Czy ma pozytywną reputację w społeczności SEO?

Czy jest to dobrze znane narzędzie? Czy ma pozytywną reputację w społeczności SEO? Dodatkowe funkcje: Czy narzędzie umożliwia coś więcej niż tylko wyszukiwanie słów kluczowych?

Czy narzędzie umożliwia coś więcej niż tylko wyszukiwanie słów kluczowych? Łatwość obsługi: Czy narzędzie jest łatwe w nawigacji, obsłudze i zrozumieniu? Czy wszyscy członkowie zespołu mogą z niego korzystać bez obaw?

Czy narzędzie jest łatwe w nawigacji, obsłudze i zrozumieniu? Czy wszyscy członkowie zespołu mogą z niego korzystać bez obaw? Cena: Czy jest to darmowe narzędzie do badania słów kluczowych? Czy narzędzie jest przystępne cenowo? Czy funkcjonalność darmowej wersji jest ograniczona?

Każdy zespół i organizacja będzie miała nieco inny cel, więc zastanów się, jaki jest Twój główny cel i które wskaźniki są dla Ciebie najważniejsze, a następnie wybierz narzędzie, które pozwoli Ci go osiągnąć.

10 najlepszych narzędzi AI do badania słów kluczowych do wykorzystania w 2024 roku

Wiesz, czego szukać, ale kto ma czas na badanie, przeglądanie i testowanie setek różnych narzędzi do badania słów kluczowych AI? Wykonaliśmy ciężką pracę za Ciebie i przygotowaliśmy listę najlepszych narzędzi do badania słów kluczowych do wypróbowania w 2024 roku 🤓

1. ClickUp #### Najlepsze do kompleksowego zarządzania projektami SEO

Użyj ClickUp Brain, aby wygenerować wpis na blogu w ClickUp Docs na podstawie prostego zapytania

ClickUp oferuje zespołom marketingowym coś, czego nie oferują inne narzędzia: asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który jest dostosowany do Twojej roli, celów i potrzeb. ClickUp Brain obsługuje ogromną różnorodność zadań w całym procesie marketingu treści, w tym badanie słów kluczowych.

Korzystaj z ClickUp Brain w ramach Dokumenty ClickUp do generowania powiązanych pomysłów na słowa kluczowe i tworzenia klastrów słów kluczowych. Współpracuj z członkami zespołu w ramach Docs, aby omówić pomysły i sfinalizować listę, a następnie przekształć te pomysły w działanie dzięki Zadania ClickUp .

ClickUp nie tylko dostarcza wysokiej jakości pomysły na słowa kluczowe. Jest to potężne narzędzie do Zarządzanie projektami SEO również. Wizualizuj klastry tematyczne za pomocą Tablice ClickUp używać Pola niestandardowe ClickUp aby dostosować swoją bazę danych i przepływy pracy oraz użyć Cykliczne listy kontrolne ClickUp aby mieć pewność, że już nigdy nie pominiesz żadnego kroku w procesie SEO. ✅

ClickUp najlepsze cechy

Ustalaj terminy oraz śledź i zarządzaj swoimi rankingami za pomocą szablonu do badań SEO i zarządzania ClickUp

Ograniczenia ClickUp

ClickUp to platforma typu "wszystko w jednym" z ogromnym zakresem funkcji i opcji dostosowywania, które na początku mogą być przytłaczające

Chociaż ClickUp Brain generuje pomysły na słowa kluczowe, nie jest to tradycyjne narzędzie do badania słów kluczowych z danymi wyszukiwania

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD / członka przestrzeni roboczej / miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3,900 recenzji)

2. Semrush

Najlepszy do analizy konkurencyjnych słów kluczowych i mapowania luk w treści

przez SemrushSemrush to platforma marketingu cyfrowego i optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) z kolekcją narzędzi i funkcji ukierunkowanych na SEO, w tym badania słów kluczowych i analizy konkurencji. Narzędzia do badania słów kluczowych Semrush pozwalają błyskawicznie wykrywać luki w słowach kluczowych, badać słowa kluczowe konkurencji i tworzyć listy słów kluczowych. 🙌

Najlepsze funkcje Semrush

Tworzenie list tysięcy słów kluczowych z długim ogonem z jednego początkowego słowa kluczowego

Znajdowanie konkurencyjnych słów kluczowych i luk w treści dzięki analizie konkurencji

Uzyskaj cenny wgląd w algorytm wyszukiwania, rankingi słów kluczowych i dane porównawcze z Google Analytics

Ograniczenia Semrush

Plany cenowe Semrush mogą sprawić, że będzie on poza zasięgiem mniejszych firm i agencji

Niektórzy użytkownicy sugerują, że zakres funkcji oznacza krzywą uczenia się, aby zrozumieć, jak skutecznie korzystać z oprogramowania

Cennik Semrush

Pro: $129.95/miesiąc za użytkownika

$129.95/miesiąc za użytkownika Guru: 249,95 USD/miesiąc za użytkownika

249,95 USD/miesiąc za użytkownika Biznes: $499.95/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Semrush

G2: 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)

4,5/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,100 recenzji)

3. Planer słów kluczowych Google

Najlepsze dla firm kierujących kampanie reklamowe Google

przez Planer słów kluczowych Google Planer słów kluczowych Google Ads jest niezbędnym narzędziem, jeśli prowadzisz kampanie reklamowe Google, ale jest również przydatny sam w sobie. Skorzystaj z tego narzędzia, aby znaleźć nowe słowa kluczowe, uzyskać spostrzeżenia i rekomendacje, a następnie wykorzystać tę wiedzę w swoich kampaniach reklamowych. 📊

Najlepsze funkcje Planera słów kluczowych Google

Tworzenie własnego planu słów kluczowych dla Google Ads

Zobacz prognozowany ruch z wyszukiwarek oraz liczbę kliknięć, wyświetleń lub konwersji, które możesz uzyskać

Przekształć swój plan w funkcjonalną kampanię Google Ads za pomocą kilku kliknięć

Ograniczenia Planera słów kluczowych Google

Ponieważ jest to narzędzie do eksploracji słów kluczowych Google, będziesz mógł zobaczyć tylko prognozowane dane dotyczące organicznych wyników wyszukiwania dla wyszukiwanych haseł Google

Jeśli nie planujesz prowadzić kampanii Google Ads, inne narzędzie z szerszym zestawem funkcji może być korzystne

Cennik Planera słów kluczowych Google

Darmowy

Google Keyword Planner oceny i recenzje

Poniższe oceny dotyczą ogólnej platformy Google Ads:

G2: 4,3/5 (ponad 1900 recenzji)

4,3/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

4. Surfer

Najlepszy do tworzenia treści i audytu z optymalizacją SEO

przez Surfer Surfer to narzędzie do optymalizacji wyszukiwarek i Narzędzie do tworzenia treści AI które daje zespołom możliwość nie tylko wyszukiwania słów kluczowych, ale także generowania treści i audytu istniejących treści. Oprócz narzędzia opartego na sztucznej inteligencji narzędzie do copywritingu , Surfer oferuje również bezpłatne rozszerzenie dla Chrome, które pozwala wyszukiwać wszystkie potrzebne słowa kluczowe bez opuszczania Google. 🏄

Surfer najlepsze cechy

Odkryj odpowiednie klastry tematyczne w oparciu o swoją niszę

Analizuj intencje wyszukiwania, sprawdzaj wyniki trudności słów kluczowych i sprawdzaj miesięczną liczbę wyszukiwań

Badanie słów kluczowych w locie dzięki rozszerzeniu Keyword Surfer

ograniczenia #### Surfer

Użytkownicy sugerują, że nie można modyfikować klastrów tematycznych po ich utworzeniu

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że funkcja wyszukiwania słów kluczowych jest bardziej podstawowa niż w przypadku innych alternatyw

Ceny Surfer

Essential: $69/miesiąc dla maksymalnie 2 użytkowników

$69/miesiąc dla maksymalnie 2 użytkowników Essential AI: $119/miesiąc dla maksymalnie 2 użytkowników

$119/miesiąc dla maksymalnie 2 użytkowników Zaawansowany: 149 USD/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

149 USD/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników Advanced AI: 239 USD/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

239 USD/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników Max: 249 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

249 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników Max AI: $419/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

$419/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Surfer

G2: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

4.8/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 300 recenzji)

5. Twinword Ideas

Najlepsze do kierowania na niszowe słowa kluczowe i analizy trendów

przez Twinword Ideas Twinword Ideas to narzędzie AI do badania słów kluczowych zaprojektowane do wyszukiwania trendów i dostarczania tylko najlepszych słów kluczowych. Zamiast ręcznie przeglądać długie listy słów kluczowych, użyj tego generatora słów kluczowych AI, aby uzyskać bardziej trafny wybór potencjalnych fraz do targetowania. 💡

Najlepsze cechy Twinword Ideas

Zobacz dokładne dane słów kluczowych, w tym liczbę wyszukiwań, ruch organiczny i koszt kliknięcia (CPC)

Oszczędność czasu przy tworzeniu listy powiązanych słów kluczowych dzięki automatycznemu grupowaniu słów kluczowych

Wyświetlanie wyników słów kluczowych i budowanie kampanii wokół najlepszych możliwości rankingowych SEO

Ograniczenia Twinword Ideas

Jest to wyłącznie narzędzie do badania słów kluczowych, więc zespoły poszukujące platformy z innymi funkcjami dotyczącymi treści lub SEO mogą być zmuszone do rozważenia alternatywy

Narzędzie do wyszukiwania słów kluczowych wydaje się bardziej podstawowe w porównaniu z niektórymi innymi dostępnymi narzędziami do badania słów kluczowych

Ceny Twinword Ideas

Darmowy

Plus: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Pro: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Agencja: $59/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

Oceny i recenzje Twinword Ideas

G2: 4.5/5 (1 recenzja)

4.5/5 (1 recenzja) Capterra: n/a

6. ChatGPT

Najlepszy do konwersacyjnego badania słów kluczowych wspomaganego przez sztuczną inteligencję

przez ChatGPTChatGPT to system sztucznej inteligencji, który daje użytkownikom dostęp do dużego modelu uczenia się (LLM), który robi prawie wszystko - w tym buduje listę odpowiednich słów kluczowych dla treści lub projektu strony internetowej. 🤖

Najlepsze funkcje ChatGPT

Odkrywanie sugestii słów kluczowych na podstawie twoich podpowiedzi i danych wejściowych

Zadawanie pytań chatbotowi AI w bardziej naturalny sposób

Użyj narzędzia do tworzenia list słów kluczowych,szablony planów marketingowychi strategii dotyczących treści

Ograniczenia ChatGPT

Użytkownicy, którzy preferują bardziej tradycyjne narzędzie badawcze bez interfejsu w stylu chatbota, mogą lepiej pasować do alternatywy

Określenie dokładności danych wyjściowych ChatGPT może być trudne, więc zespoły mogą preferować użycie dodatkowego narzędzia do sprawdzania faktów przed potwierdzeniem strategii SEO

Ceny ChatGPT

Darmowy

ChatGPT Plus: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 opinii)

7. Copy.ai

Najlepsze do wdrażania treści generowanych przez sztuczną inteligencję i badania słów kluczowych na dużą skalę

przez Copy.aiCopy.ai jest Narzędzie marketingowe AI zaprojektowane dla zespołów sprzedaży i marketingu, które chcą używać generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia i wdrażania treści na dużą skalę. Podobnie jak większość generatorów słów kluczowych AI, Copy.ai tworzy listę potencjalnych słów kluczowych z odpowiednimi podpowiedziami, dzięki czemu zespoły mają wiele do wykorzystania w projektach stron internetowych. 💻

Najlepsze cechy Copy.ai

Tworzenie klastrów słów kluczowych i pomysłów na potencjalne frazy docelowe

Burza mózgów pomysłów na treści i tworzenie planu treści

Użyj Copy.ai, aby stworzyć brief treści na podstawie podpowiedzi słów kluczowych

Ograniczenia Copy.ai

Ponieważ jest to przede wszystkim narzędzie do tworzenia treści oparte na sztucznej inteligencji, niektóre zespoły mogą uznać to narzędzie za pozbawione konkretnych funkcji badania słów kluczowych

Niektórzy użytkownicy mogą uznać zakup kredytów na generowanie treści za frustrujący

Ceny Copy.ai

Darmowy dla 1 użytkownika (200 kredytów)

dla 1 użytkownika (200 kredytów) Pro: $36/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników (500 kredytów)

$36/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników (500 kredytów) Team: $186/miesiąc dla maksymalnie 20 użytkowników (3,000 kredytów)

$186/miesiąc dla maksymalnie 20 użytkowników (3,000 kredytów) Growth: $1,000/miesiąc dla maksymalnie 75 użytkowników (20,000 kredytów)

$1,000/miesiąc dla maksymalnie 75 użytkowników (20,000 kredytów) Skala: $3,000/miesiąc dla maksymalnie 200 użytkowników (75,000 kredytów)

Oceny i recenzje Copy.ai

G2: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

8. Jasper

Najlepszy do utrzymania spójności marki w tworzeniu treści

przez JasperJasper jasper opisuje się jako pilot AI dla zespołów marketingowych w procesie badania słów kluczowych, oferując zbiór narzędzi i funkcji, które wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia treści i spójności marki. Jasper's Narzędzia do pisania AI usprawniają proces tworzenia treści dla zespołów. 📝

Najlepsze funkcje Jasper

Tworzenie briefów treści i pierwszych wersji roboczych na podstawie podanych słów kluczowych

Analizowanie treści pod kątem konkurencji na stronach wyników wyszukiwania (SERP)

Korzystanie z integracji Surfer w celu optymalizacji treści na podstawie wyników wyszukiwania

Ograniczenia Jasper

Chociaż możliwe jest generowanie pomysłów za pomocą Jasper, nie ma on tradycyjnego narzędzia do badania słów kluczowych SEO - więc zespoły, które oczekują danych wyszukiwania i spostrzeżeń, powinny rozważyć alternatywę

Optymalizacja treści SEO nie jest uwzględniona jako funkcja - do tego potrzebna jest subskrypcja Surfer

Ceny Jasper

Kreator: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Pro: $59/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

$59/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników Biznes: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ opinii)

9. Bramework

Najlepsza pomoc dla pisarzy przy pierwszych szkicach i konspektach

via Bramework Bramework to platforma AI do pisania, która pomaga pisarzom i zespołom ds. treści w procesie tworzenia pierwszego szkicu. Za jej pomocą można wygenerować nagłówek, konspekt i kilka pierwszych akapitów, aby nie pracować od pustej strony. ✏️

Najlepsze cechy Bramework

Dodaj słowa kluczowe, a platforma wygeneruje odpowiednie treści

Tworzenie briefu, konspektu lub pierwszego szkicu treści za pomocą AI

Skorzystaj z integracji Semrush, aby dodać funkcję badania słów kluczowych

Ograniczenia Bramework

Bramework nie ma własnegoNarzędzie AI SEO-Użytkownicy potrzebują oddzielnej subskrypcji Semrush dla tej funkcji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że interfejs użytkownika (UI) mógłby zostać ulepszony

Bramework pricing

Grow: $19/miesiąc dla maksymalnie 2 użytkowników

$19/miesiąc dla maksymalnie 2 użytkowników Pro: $99/miesiąc dla maksymalnie 8 użytkowników

Oceny i recenzje Bramework

G2: 3.7/5 (3+ recenzji)

3.7/5 (3+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 10 recenzji)

10. Narrato

Najlepszy do współpracy w zakresie treści SEO

przez Narrato Narrato to platforma do współpracy i tworzenia treści AI przeznaczona dla zespołów marketingowych, które chcą scentralizować proces tworzenia treści. W ramach platformy Narrato oferuje dodatkowe narzędzia do planowania i SEO, w tym badania słów kluczowych. 🔎

Najlepsze cechy Narrato

Zbuduj listę odpowiednich słów kluczowych z pisarzem AI Narrato

Wprowadzanie własnych słów kluczowych w celu wygenerowania odpowiednich sugestii i treści

Użyj asystenta treści AI, aby przekształcić słowa kluczowe w brief SEO

Ograniczenia Narrato

Narrato wyświetla listy badań słów kluczowych jako zwykły tekst w dokumencie, co może utrudniać zespołom ich eksportowanie i efektywne wykorzystanie

Platforma koncentruje się na współpracy i tworzeniu treści, a nie na słowach kluczowych SEO

Ceny Narrato

Pojedynczy użytkownik: Od $19/miesiąc za użytkownika

Od $19/miesiąc za użytkownika Pro: 36 USD/miesiąc dla maksymalnie 4 użytkowników

36 USD/miesiąc dla maksymalnie 4 użytkowników Biznes: 76 USD/miesiąc dla maksymalnie 4 użytkowników

76 USD/miesiąc dla maksymalnie 4 użytkowników Niestandardowe: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Narrato

G2: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

4.8/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.9/5 (10+ recenzji)

Wzmocnij swoje działania SEO dzięki tym narzędziom AI do badania słów kluczowych

W branży SEO zawsze szukamy sposobów na wprowadzanie innowacji, szybsze działanie i uzyskiwanie lepszych wyników. Jednym z najlepszych sposobów na to jest wykorzystanie narzędzi AI do badania słów kluczowych w celu usprawnienia procesu, odkrycia niesamowitych możliwości i jeszcze szybszego przekształcenia badań w publikowane treści.

Jeśli Twoim celem jest nie tylko znalezienie odpowiednich słów kluczowych, ale także zbudowanie imperium treści i zarządzanie nim, wybierz ClickUp jako platformę do badania słów kluczowych i zarządzania SEO. Nasza konfigurowalna platforma zapewnia jedno miejsce do znajdowania pomysłów, tworzenia zoptymalizowanych treści i monitorowania postępów. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś . 🌻