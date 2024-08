10 najlepszych alternatyw Semrush, aby poprawić swoje SEO w 2024 roku

Jeśli chcesz skalować swoją firmę, nie możesz ignorować optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO).

Opracowanie skutecznej strategii SEO może pomóc w podniesieniu pozycji witryny w Google. Dzięki temu za każdym razem, gdy potencjalny klient wpisze w wyszukiwarkę słowa lub frazy związane z Twoimi produktami lub usługami, Twoja firma będzie jedną z pierwszych na liście.

Tłumaczenie: Jeśli nie inwestujesz w strategię SEO, możesz zostawiać wykwalifikowanych potencjalnych klientów w tabeli. 😬

Aby uruchomić strategię SEO, potrzebujesz odpowiedniego oprogramowania. Semrush to narzędzie SEO, które może pomóc w budowaniu linków, marketingu zawartości , badania słów kluczowych i badania konkurencji. Jeśli rozważasz Semrush, aby poprawić swoje rankingi wyszukiwania lub chcesz go zastąpić, czytaj dalej. Poniżej przedstawiamy 10 najlepszych alternatyw Semrush dla SEO. 🤩

Czego należy szukać w alternatywie Semrush?

Semrush to potężne narzędzie SEO i narzędzie do marketingu zawartości pomagające firmom poprawić ich widoczność w wyszukiwarkach. Jeśli szukasz zamiennika, zwróć uwagę na inne narzędzia SEO zakończone następującymi funkcjami:

Narzędzie do badania słów kluczowych : Odpowiednia platforma powinna pomóc ci odkryć, na które słowa kluczowe powinieneś celować, aby pozyskać nowych niestandardowych klientów 👏

AI tworzenie treści : Zaawansowane narzędzia SEO nie tylko optymalizują istniejącą zawartość - pomagają pisać nowe artykuły i przyciągać potencjalnych klientów

Integracja z płatnym ruchem: Jeśli to możliwe, poszukaj platformy, na której możesz zarządzać ruchem organicznym i płatnym. Wiele platform umożliwia zarządzanie reklamami w mediach społecznościowych i Google Ads z jednego miejsca

Narzędzie do sprawdzania linków zwrotnych: Linki zwrotne to połączone linki w Internecie, które kierują do twojej witryny (tj. ruch z odesłań). Im więcej linków zwrotnych posiadasz, tym szybciej możesz zbudować swój autorytet w Google. Narzędzie SEO typu "wszystko w jednym" pomoże ci naprawić niedziałające linki i zaoferuje analizę linków zwrotnych w celu zidentyfikowania nowych możliwości linkowania

Badanie konkurencji : Pamiętaj, że twoi konkurenci również dążą do tych najlepszych, upragnionych miejsc w Google. Odpowiednia alternatywa Semrush pomoże ci śledzić rankingi konkurentów, zrozumieć ich najważniejsze słowa kluczowe i zagłębić się w ich backlinki

10 najlepszych alternatyw Semrush do wykorzystania w 2024 roku

Gotowy do poprawy wyników swojej firmy w wyszukiwarkach? Aby zacząć inwestować w sprawdzoną strategię SEO, rozważ te najlepsze alternatywy Semrush:

1. SE Ranking

przez Ranking SE SE Ranking to kompleksowy zestaw narzędzi SEO i alternatywa dla Semrush, pomagająca awansować w rankingach wyszukiwarek. SE Ranking umożliwia śledzenie rankingów, monitorowanie linków zwrotnych do witryny, przeprowadzanie pełnego audytu witryny lub sprawdzanie poszczególnych stron pod kątem SEO.

Dodatkowo, otrzymujesz dostęp do pełnego zestawu analiz, dzięki czemu możesz zrozumieć, jaki rodzaj ruchu (organiczny lub płatny) przepływa do Twojej witryny, śledzenie rankingu dla najważniejszych słów kluczowych oraz sugestie, jak poprawić SEO dla każdej strony lub wpisu na blogu.

Ranking SEO najlepsze funkcje

Get Wskazówki dotyczące optymalizacji oparte na AI dla każdej strony internetowej lub wpisu na blogu

Śledzenie rankingów słów kluczowych dla firmy i konkurencji

Łatwe przeprowadzanie badań słów kluczowych i odkrywanie powiązanych słów kluczowych z długiego ogona

Analizuj istniejący ruch odsyłający i szpieguj odesłania konkurencji, aby dowiedzieć się, skąd uzyskują linki zwrotne

Przeprowadzenie pełnego audytu witryny w celu zrozumienia każdego problemu (większego lub mniejszego), który może wpływać na rankingi wyszukiwania

RankingSE limity

Za dostęp do niektórych narzędzi trzeba dodatkowo zapłacić

Większość wskaźników raportuje tylko ruch organiczny, co może być frustrujące, jeśli korzystasz z mediów społecznościowych lub reklam PPC (pay per click)

SE Ranking ceny

Essential: $44/miesiąc

$44/miesiąc Pro: $87.20/miesiąc

$87.20/miesiąc Business: $191.20/miesiąc

RankingSE oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 1,200 recenzji)

4.8/5 (ponad 1,200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 200 opinii)

2. Similarweb

via Similarweb Similarweb to platforma SEO i marketingu cyfrowego, która pomaga firmom lepiej zrozumieć ich odbiorców i wyprzedzić konkurencję. Oferuje wiele darmowych narzędzi, w tym audytora stron internetowych, listę stron o najwyższych rankingach i narzędzie do sprawdzania stron internetowych pod kątem urządzeń mobilnych.

Dzięki płatnej platformie użytkownicy mogą lepiej zrozumieć persony kupujących, monitorować wydajność cyfrową w porównaniu z konkurencją i przeprowadzać badania rynku w ponad 210 branżach.

Podobne funkcje

Zwiększenie konwersji dzięki narzędziom do analizy reklam

Wykorzystanie ponad 50 wskaźników ruchu i zaangażowania do dokładnej analizy konkurencji

Analizuj ponad 100 milionów stron internetowych, aby lepiej zrozumieć swoich docelowych odbiorców

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi trendami rynkowymi, aby dostosować swoją cyfrową strategię marketingową

Podobne limity

Struktura cenowa może być limitem dla niektórych firm, szczególnie małych

Pulpit nawigacyjny może być przytłaczający i może utrudniać znalezienie tego, czego szukasz

Similarweb ceny

Starter: $125/miesiąc dla jednego użytkownika

$125/miesiąc dla jednego użytkownika Profesjonalista: 333 USD/miesiąc dla jednego użytkownika

333 USD/miesiąc dla jednego użytkownika Teams: niestandardowy cennik

niestandardowy cennik Enterprise: ceny niestandardowe

Podobne oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 900 opinii)

4.5/5 (ponad 900 opinii) Capterra: 4.7/5 (95+ opinii)

3. Serpstat

przez Serpstat Serpstat to alternatywa dla Semrush, która umożliwia firmom zwiększenie pozycji w wynikach wyszukiwania. Dzięki Serpstat można przeprowadzać badania słów kluczowych dla ruchu organicznego i płatnego, przeprowadzać analizę linków zwrotnych i śledzić rankingi konkurencji.

Ponadto Serpstat jest zakończony narzędziami do analizy zawartości AI, umożliwiając pisanie artykułów, generowanie tytułów i opisów meta oraz uzyskiwanie pomysłów na posty w mediach społecznościowych.

Serpstat najlepsze funkcje

Użyj Narzędzia do pisania AI do tworzenia całych artykułów na podstawie jednego zdania

Przeprowadzenie analizy konkurencji w celu zrozumienia (i ukierunkowania) ich najbardziej skutecznych słów kluczowych

Prześlij do 50 000 słów kluczowych do narzędzia do grupowania, aby pogrupować je według podobieństwa stron wyników wyszukiwania (SERP)

Przeprowadzenie audytu witryny w celu znalezienia kluczowych błędów SEO, które mogą mieć wpływ na rankingi

Serpstat limity

Niestandardowe raportowanie może być trudne

Niektóre samouczki są nieaktualne, ponieważ platforma udostępniła nowe funkcje

Serpstat ceny

Indywidualnie: $45/miesiąc

$45/miesiąc Teams: $85/miesiąc

$85/miesiąc Agencja: 335 USD/miesiąc

335 USD/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Serpstat oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

4.6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 opinii)

4. CognitiveSEO

przez CognitiveSEO CognitiveSEO to oparta na chmurze platforma umożliwiająca firmom i agencjom cyfrowym analizowanie ruchu w witrynie, przeprowadzanie on-page SEO ruchu w witrynie i śledzenie wolumenu wyszukiwania konkurentów. Dzięki CognitiveSEO można znaleźć możliwości linków zwrotnych, dostrzec wahania w algorytmie Google i znaleźć sugestie słów kluczowych dla swojego planu zawartości.

Ponadto narzędzie do sprawdzania SEO na stronie przeszuka witrynę w poszukiwaniu błędów, które mogą negatywnie wpłynąć na rankingi wyszukiwania.

Najlepsze funkcje CognitiveSEO

Agregacja danych linków zwrotnych w celu odkrycia najlepszych źródeł polecających

Narzędzie SERP Checker do śledzenia rankingów słów kluczowych na poziomie uniwersalnym, lokalnym i mobilnym

Niestandardowy pulpit z ponad 35 metrykami, aby zrozumieć dane SEO w czasie rzeczywistym

Użyj narzędzia do optymalizacji zawartości, aby znaleźć możliwości słów kluczowych dla każdego elementu zawartości

limity CognitiveSEO

Ogromna ilość danych i dostępnych funkcji może być przytłaczająca dla początkujących

Platforma nie ma tak wielu niestandardowych funkcji, jak niektórzy konkurenci

CognitiveSEO cena

Starter: $129.99/miesiąc

$129.99/miesiąc Premium: $199/miesiąc

$199/miesiąc Elite: $499/miesiąc

oceny i recenzje CognitiveSEO

G2: 4.4/5 (ponad 70 recenzji)

4.4/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.5/5 (2 recenzje)

5. Ahrefs

przez Ahrefs Ahrefs oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który pomaga zwiększyć wysiłki związane z SEO i marketingiem. Dzięki Ahrefs możesz zobaczyć, ile ruchu z wyszukiwarki uzyskuje Twoja konkurencja, zbadać, co Twoi klienci wpisują w Google, znaleźć krytyczne problemy SEO, które szkodzą wydajności Twojej witryny i monitorować swoje rankingi tysięcy słów kluczowych.

Ahrefs najlepsze funkcje

Skorzystaj z eksploratora witryn, aby uzyskać wyczerpującą analizę ogólnego wyniku kondycji SEO i wszystkich możliwych błędów SEO

Uzyskaj tysiące pomysłów na słowa kluczowe, w tym ich trudność w rankingu i sposób, w jaki najbardziej zwiększają ruch

Oprogramowanie do badania słów kluczowych AI aby zoptymalizować proces badania słów kluczowych

Odkryj najskuteczniejszą zawartość i tysiące możliwości budowania linków

Uzyskaj dogłębny profil wyszukiwania i linków zwrotnych dowolnej witryny, w tym konkurencji

Ahrefs limity

Krzywa uczenia się może być stroma dla początkujących

Obecnie nie istnieją żadne Narzędzia AI które można wykorzystać do generowania zawartości

Ahrefs ceny

Lite : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Standardowy: 199 USD/miesiąc

199 USD/miesiąc Zaawansowany: 399 USD/miesiąc

399 USD/miesiąc **Enterprise:$999/miesiąc

Ahrefs oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

4.5/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

przez Narzędzia Raven Raven Tools to platforma SEO i raportowania stworzona dla

SEO i agencji zajmujących się content marketingiem

. Jest on zakończony wieloma zaawansowanymi funkcjami, w tym narzędziami do linkowania zwrotnego, eksploratorem słów kluczowych, raportowaniem marketingowym i zestawem narzędzi do analizy konkurencji.

Raportowanie całego płatnego i organicznego ruchu w jednym miejscu, pobieranie danych z Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console i innych

Badanie domen konkurencji za pomocą czterech źródeł danych SEO, identyfikujących ponad 20 punktów danych

Sprawdzanie SERP-ów co miesiąc, co tydzień, a nawet codziennie

Zarządzanie kampaniami w mediach społecznościowych dla wielu klientów w jednym miejscu

Platforma jest przeznaczona głównie dla agencji, a nie indywidualnych Businessów

Ogromna ilość danych może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Small Biz: $39/miesiąc

$39/miesiąc **Start:$79/miesiąc

Grow: 139 USD/miesiąc

139 USD/miesiąc Thrive: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Lead: 399 USD/miesiąc

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

7. Moz Pro

przez Moz Pro Moz Pro jest jedną z najbardziej znanych dostępnych alternatyw Semrush, pozwalającą firmom zwiększyć ruch w sieci i ostatecznie awansować w rankingach wyszukiwarek. Dzięki eksploratorowi słów kluczowych można wprowadzić dowolny adres URL, aby dokładnie zrozumieć, które docelowe słowa kluczowe są najlepiej dopasowane. Można również budować autorytet domeny poprzez dogłębne badanie linków zwrotnych w celu zidentyfikowania nowych możliwości.

Moz Pro najlepsze funkcje

Przeprowadzanie cotygodniowych audytów witryny w celu zrozumienia technicznych problemów SEO, które mogą wpływać na rankingi

Analiza SERP słów kluczowych i zrozumienie, dlaczego strony mają taką pozycję do zrobienia

Używanie na stronie narzędzie do optymalizacji witryny aby uzyskać instrukcje krok po kroku, jak zwiększyć rankingi

Utwórz plik kalendarz zawartości generując pomysły na podobne tematy z witryn o najwyższej pozycji w rankingu

Moz Pro limity

Analiza słów kluczowych koncentruje się na dużych ilościach, wysoce konkurencyjnych wyszukiwanych hasłach

Plany cenowe są wyższe niż u niektórych bezpośrednich konkurentów

Moz Pro ceny

**Standardowy:$69/miesiąc

Średni: 129 USD/miesiąc

129 USD/miesiąc Duży: 209 USD/miesiąc

209 USD/miesiąc Premium: $419/miesiąc

Moz Pro oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

8. SEO PowerSuite

przez SEO PowerSuite SEO PowerSuite to potężne oprogramowanie SEO pomagające firmom poprawić ich widoczność w Internecie. Oprogramowanie podzielone jest na cztery rozwiązania: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass i LinkAssistant. Dzięki wszystkim czterem rozwiązaniom, firmy mogą mierzyć trudność słów kluczowych, opracowywać zawartość

plan marketingowy

i prowadzić poszukiwanie linków, aby pomóc w budowaniu autorytetu domeny.

SEO PowerSuite najlepsze funkcje

Przeprowadzenie audytu SEO w celu przeszukania całej witryny pod kątem problemów technicznych

Identyfikacja spamerskich linków zwrotnych w celu poprawy rankingów zawartości

Sprawdzanie i śledzenie rankingów dla lokalnych wyników wyszukiwania i map Google

SEO PowerSuite limity

Platforma jest podzielona na cztery oddzielne rozwiązania w porównaniu do jednej połączonej platformy

Nie jest to platforma oparta na chmurze

SEO PowerSuite cena

Wersja Free : $0

: $0 Professional: $299/rok

$299/rok Enterprise: $499/rok

SEO PowerSuite oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 200 opinii)

9. SpyFu

przez SpyFu SpyFu to kompleksowa alternatywa dla Semrush, umożliwiająca zarządzanie kampaniami CPC (koszt za kliknięcie), analizowanie danych historycznych i uruchamianie raportów SEO. Dzięki SpyFu możesz przeprowadzić analizę konkurencji, zbadać możliwości linków zwrotnych, zarządzać nieograniczoną liczbą słów kluczowych i projektów domen oraz niestandardowymi raportami, aby dopasować je do swoich unikalnych potrzeb SEO.

SpyFu najlepsze funkcje

Dostęp do danych historycznych dotyczących historii rankingów i linków zwrotnych

Wgląd w słowa kluczowe i reklamy Google Ads konkurencji dzięki narzędziom PPC

Uprość swoje Zarządzanie projektami SEO tworząc grupy słów kluczowych i ustawiając powiadomienia

SpyFu limity

Dane dla słów kluczowych o niskim wolumenie mogą być limitowane

Istnieją raportowania, że dane nie są dokładne w 100% przypadków

SpyFu ceny

Podstawowy plan : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Professional plan: $79/miesiąc

SpyFu oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

10. Ubersuggest

przez Ubersuggest Ubersuggest to łatwa w użyciu platforma SEO i zarządzania zawartością, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem osobistego pulpitu lub rozszerzenia Chrome. Dzięki platformie można zidentyfikować najlepsze słowa kluczowe dla swojej witryny, przeprowadzić techniczny audyt witryny i odkryć nowe możliwości linków zwrotnych.

Ubersuggest najlepsze funkcje

Otrzymywanie codziennych powiadomień o aktualizacjach rankingu i krytycznych problemach SEO w witrynie za pośrednictwem pulpitu

Pobierz rozszerzenie Chrome, aby analizować dane SEO dla dowolnej odwiedzanej witryny

Znajdź dokładnie te strony internetowe, które generują najlepszy ruch SEO

Ubersuggest limity

Obecnie nie ma aplikacji mobilnej

Pobiera dane z limitowanych źródeł, głównie z Google Analytics

Ubersuggest ceny

Indywidualny: $29/miesiąc

$29/miesiąc Business: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc **Enterprise:$99/miesiąc

Ubersuggest oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)

Inne Narzędzia marketingowe

Chcesz przenieść swoje cyfrowe wysiłki marketingowe na wyższy poziom? Dzięki odpowiednim narzędziom marketingowym możesz przeprowadzić burzę mózgów na temat nowych pomysłów na zawartość, uprościć zarządzanie projektami i ostatecznie przyciągnąć nowych klientów. 🎉

ClickUp

ClickUp AI może generować nieskończoną liczbę typów dokumentów, takich jak briefy projektów, plany lekcji i inne dokumenty, aby przyspieszyć cykl pracy.

ClickUp to platforma typu "wszystko w jednym" zapewniająca wydajność, na której agencje SEO i

teams marketingowe

mogą organizować kampanie, przeprowadzać burze mózgów, przygotowywać nową zawartość i przydzielać zadania. Z

ClickUp AI

marketerzy mogą uruchomić

kampanie marketingowe

z prędkością błyskawicy, projektując briefy zawartości, współpracując nad nowymi pomysłami i publikując nową zawartość.

Dodatkowo, dzięki ogromnej bibliotece szablonów ClickUp, nigdy nie będziesz musiał

rozpocząć kampanię marketingową

od zera. 👊

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpracuj nad wszystkimi materiałami pisemnymi, takimi jak e-maile, posty na blogu i posty w mediach społecznościowych za pomocą Dokumenty ClickUp

Uprość zarządzanie projektami i nigdy nie przegap zadania dzięki powiadomieniom, komentarzom i Zadania ClickUp

Generuj cykle pracy w projektach i twórz nowe kampanie dzięki Tablice ClickUp

limity ClickUp

Niektóre funkcje nie są jeszcze dostępne na urządzeniach mobilnych

Platforma może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,000 recenzji)

Popraw swoją widoczność w wyszukiwarkach dzięki alternatywom Semrush

Narzędzia SEO pomagają przeprowadzać badania słów kluczowych, śledzić konkurencję, tworzyć zawartość, a ostatecznie poprawiać rankingi za pomocą optymalizacji pod kątem wyszukiwarek. Odpowiednia alternatywa Semrush pomoże ci zwiększyć ruch w sieci i ostatecznie zwiększyć sprzedaż online.

Użyj ClickUp Docs, aby zarządzać ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole

Jeśli szukasz kompleksowej platformy marketingowej opartej na AI, która może wesprzeć Twoje wysiłki SEO, wypróbuj ClickUp. ClickUp oferuje zakończony pakiet narzędzi, takich jak Docs, Whiteboards i

Zarządzanie zadaniami

aby uprościć zarządzanie projektami i uruchomić kolejną kampanię.

Aby rozpocząć,

wypróbuj ClickUp już dziś

. 🙌