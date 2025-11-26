Projektowanie kategorii: jak stworzyć i zdominować kategorię rynkową

Akademickie korzenie projektowania kategorii sięgają książki ekonomisty Paula Geroskiego z 2003 roku pt. „The Evolution of New Markets” (Ewolucja nowych rynków). Autor badał w niej, w jaki sposób z czasem powstają i dojrzewają zupełnie nowe kategorie rynkowe .

W praktyce jednak większość twórców kategorii zaczyna od zamieszania.

Założyciel często nie potrafi opisać swojego produktu bez stwierdzenia: „To coś w rodzaju X, ale nie do końca”. Menedżer produktu wprowadza na rynek coś naprawdę oryginalnego, ale odbiorcy nadal porównują to do innych narzędzi. Marketer testuje wszystkie możliwe slogany, ale nadal nie potrafi przekazać odpowiedniego komunikatu.

Projektowanie kategorii jest tutaj niezbędne, ponieważ pomaga światu zrozumieć coś, co nigdy wcześniej nie istniało. Jest to po części strategia, po części opowiadanie historii, a po części edukacja rynku.

W tym wpisie na blogu omówimy wszystko, co trzeba wiedzieć o tworzeniu własnej kategorii rynkowej oraz o wsparciu, które ClickUp, aplikacja do pracy, oferuje w Twoim wysiłku. 🏁

Czym jest projektowanie kategorii?

Projektowanie kategorii to strategia biznesowa, która koncentruje się na tworzeniu i definiowaniu zupełnie nowych kategorii rynkowych, a nie tylko na konkurowaniu w ramach istniejących.

W przeciwieństwie do tradycyjnych podejść, które kładą nacisk na prześciganie konkurencji w zatłoczonej przestrzeni, technika ta ma na celu identyfikację unikalnych problemów lub „braków” na rynku. Następnie kształtuje zarówno narrację, jak i rozwiązanie wokół tej okazji w sposób, który zasadniczo zmienia postrzeganie tej przestrzeni przez ludzi.

🧠 Ciekawostka: Koncepcja projektowania kategorii została spopularyzowana (lub ponownie wprowadzona) przez książkę Christophera Lochheada z 2016 roku pt. Play Bigger . Idea polega na stworzeniu produktu + narracji + tożsamości marki wokół rozwiązania problemu, który wszyscy uznają za realny, dzięki czemu można stać się liderem w danej przestrzeni, zamiast konkurować w niej. Najlepsze firmy nie tylko wymyślają coś, co mogą nam sprzedać. Nie tworzą produktów ani usług, które są jedynie ulepszoną wersją tego, co było wcześniej. Nie sprzedają nam lepszych produktów. Najbardziej ekscytujące firmy sprzedają nam coś innego. Wprowadzają na rynek nową kategorię produktów lub usług — tak jak Clarence Birdseye, który sto lat temu stworzył koncepcję mrożonek, czy Uber, który w ostatnich latach zdefiniował transport na żądanie. Najlepsze firmy nie tylko wymyślają coś, co mogą nam sprzedać. Nie tworzą produktów ani usług, które są jedynie ulepszoną wersją tego, co było wcześniej. Nie sprzedają nam lepszych produktów. Najbardziej ekscytujące firmy sprzedają nam coś innego. Wprowadzają na rynek nową kategorię produktów lub usług — tak jak Clarence Birdseye, który sto lat temu stworzył koncepcję mrożonek, czy Uber, który w ostatnich latach zdefiniował transport na żądanie.

Koncentracja na produkcie a koncentracja na strategii

Aby zrozumieć, czym jest projektowanie kategorii w biznesie, przyjrzyjmy się różnicy między strategią skoncentrowaną na produkcie a strategią skoncentrowaną na strategii. 👇

Aspekt Strategia skoncentrowana na produkcie Strategia skoncentrowana na kategorii Definicja Kładzie nacisk na optymalizację, różnicowanie i marketing istniejących produktów. Koncentruje się na tworzeniu i definiowaniu nowych kategorii rynkowych oraz ustanawianiu w nich pozycji lidera. Cel Walcz o udział w istniejących rynkach, ulepszając funkcje i ceny. Zbuduj i zdobądź zupełnie nową przestrzeń rynkową, identyfikując wyjątkowe możliwości. Podejście Stopniowe ulepszenia produktów, bezpośrednia konkurencja i wojny cenowe Tworzenie strategicznej narracji, przełamywanie istniejących granic rynkowych, dostosowywanie wizji organizacji Pomiar powodzenia Wzrost sprzedaży produktu, udział w rynku w danej kategorii oraz zadowolenie klientów. Wraz z przyjęciem nowej kategorii na rynku firma staje się synonimem tej kategorii i osiąga większościowy udział w rynku. Rodzaj innowacji Ulepszenia funkcji, aktualizacje techniczne i ulepszony projekt Nowe spojrzenie na problemy, innowacyjne rozwiązania, które zmieniają postrzeganie klientów Branding Koncentruje się na pozycji produktu w ramach aktualnych norm rynkowych. Tworzy nowy język i kontekst dla rynku, tworzy połączenie między marką a kategorią.

Dlaczego projektowanie kategorii jest ważne?

Al Ries, ojciec pozycjonowania, ujął to w następujący sposób:

Aby zbudować nową markę, musisz przezwyciężyć logiczną notion o obsłudze rynku. Zamiast tego musisz skupić się na tworzeniu rynku.

Aby zbudować nową markę, musisz przezwyciężyć logiczną notion o obsłudze rynku. Zamiast tego musisz skupić się na tworzeniu rynku.

Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się znaczeniu projektowania kategorii dla start-upów:

Tworzy i definiuje zupełnie nowe przestrzenie rynkowe, unikając bezpośredniej konkurencji i wykraczając poza stopniowe zupełnie nowe przestrzenie rynkowe, unikając bezpośredniej konkurencji i wykraczając poza stopniowe różnicowanie produktów.

Tworzy unikalny widok , który zmienia sposób, w jaki klienci postrzegają swoje problemy i rozwiązania.

Buduje trwałą przewagę konkurencyjną poprzez kontrolowanie narracji i stając się synonimem samej kategorii.

Zwiększa siłę cenową poprzez utrzymanie status quo, ustawienie oczekiwań rynkowych i kształtowanie standardów branżowych.

Rozwijaj się szybciej i z większym zyskiem niż konkurencja, ponieważ twórcy kategorii kształtują i wykorzystują krzywą wzrostu swoich rynków.

Inspiruje do innowacji, zachęcając organizacje do myślenia wykraczającego poza konkurencję i pionierstwa w nowych dziedzinach, co sprawia, że tworzenie kategorii ma kluczowe znaczenie dla Businessu.

🔍 Czy wiesz, że... Birdseye zapoczątkowało kategorię mrożonek. Przedtem nikt nie traktował „mrożonek” jako produktu, który warto kupić. Musieli przekonać ludzi, że mrożone warzywa i owoce są tak samo dobre jak świeże poza sezonem.

Jak sprawdzić, czy potrzebujesz projektowania kategorii dla swojej firmy

Kiedy klienci mają trudności ze zrozumieniem, czym się zajmujesz i dlaczego ma to znaczenie, być może nadszedł czas, aby rozważyć stworzenie nowej kategorii rynkowej. Projektanci kategorii skupiają się przede wszystkim na kształtowaniu postrzegania problemu i jego rozwiązania przez świat.

Oto, na co warto zwrócić uwagę. 👀

🚩 Rozwiązujesz duży, niewykorzystany lub niezrozumiały problem.

Jeśli Twoja firma zajmuje się nowym lub pomijanym wyzwaniem, którego istniejące kategorie nie są w stanie wyjaśnić, być może Twój wysiłek jest źle ukierunkowany.

Kiedy klienci nie potrafią powiązać Twojego rozwiązania z tym, co już znają, oznacza to, że musisz zdefiniować nowe ramy odniesienia.

🚩 Twoje rozwiązanie jest radykalnie inne

Być może stworzyłeś przełomowy model biznesowy, który zmienia zasady, np. nową technologię, ustawienia dostaw lub zupełnie inny rodzaj wartości. W takim przypadku Twoim wyzwaniem jest zrozumienie.

Projektowanie kategorii daje Ci język i kontekst, dzięki którym możesz uświadomić rynek, „czego brakuje” i dlaczego ma to teraz znaczenie.

🚩 Istnieje rozbieżność między oczekiwaniami klientów a rzeczywistością.

Jeśli potencjalni klienci nie rozumieją, czym się zajmujesz, lub mają trudności z „umieszczeniem” Cię w znanych kategoriach, Twoja pozycja może Cię hamować. Stworzenie nowej kategorii zapewnia jasność zarówno dla klientów, jak i inwestorów.

Krótki test, który pomoże Ci zdecydować, czy tworzysz nowy rodzaj produktu: Czy potrafisz łatwo wyjaśnić, co wyróżnia Cię w obecnej kategorii?

Czy klienci często mówią: „Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego”?

Czy Twoje rozwiązanie sprawia, że istniejące rozwiązania wydają się przestarzałe lub nieistotne?

Czy etykiety branżowe lub porównania limitują postrzeganie Twojej wartości?

Jeśli nie pasujesz do istniejącego rynku, ale projektowanie kategorii wydaje Ci się zbyt skomplikowane, skup się na wyróżnieniu marki, innowacyjności produktów lub kompleksowej obsłudze klienta.

Przykłady przedsiębiorstw definiujących kategorię, które zrewolucjonizowały całe branże

Oto krótkie podsumowanie firm, które z powodzeniem na nowo zdefiniowały branże. Więcej na ten temat później!

Firma Stara metoda Co zmienili Dlaczego zdefiniowało nową kategorię Amazon Kupowanie produktów w sklepach stacjonarnych z ograniczonym wyborem i powolnym uzupełnianiem zapasów Zakupy online jednym kliknięciem z bogatym asortymentem i szybką dostawą Przeniesienie handlu detalicznego do zawsze dostępnej, opartej na algorytmach, niemal natychmiastowej realizacji zamówień Netflix Wypożyczanie płyt DVD w sklepach stacjonarnych z opłatami za zwłokę i limitem wyboru Streaming na żądanie dostępny w dowolnym miejscu z spersonalizowanymi rekomendacjami Przeniesienie rozrywki z oglądania według harmonogramu do natychmiastowego dostępu cyfrowego Facebook (Meta) Nawiązywanie kontaktów poprzez spotkania, fora lub długie łańcuchy e-maili Globalna sieć społecznościowa działająca w czasie rzeczywistym z profilami opartymi na tożsamości i algorytmicznymi kanałami informacyjnymi. Sprawił, że cyfrowa tożsamość społeczna stała się normą i zmienił sposób rozpowszechniania informacji. Uber Przypadkowe zamawianie taksówek z nieprzewidywalnymi cenami Rezerwacja przejazdów na żądanie za pośrednictwem aplikacji z funkcją śledzenia GPS i przejrzystymi cenami Stworzył kategorię mobilności gig i znormalizował transport oparty na aplikacjach. Airbnb Rezerwacja hoteli o stałej podaży i formalnych strukturach zakwaterowania Rozwiązania oparte na społeczności są obsługiwane przez hostów i dynamiczne ceny. Rozszerzenie podróży poza hotele i przekształcenie domów w nową klasę aktywów Spotify Kupowanie albumów lub pobieranie pojedynczych utworów Unlimited strumieniowanie z playlistami tworzonymi przez AI i funkcją odkrywania Przejście od własności muzyki do dostępu do niej Tesla Prowadzenie pojazdów napędzanych benzyną sprzedawanych przez dealerów Elektryczne samochody z oprogramowaniem, aktualizacjami bezprzewodowymi i sprzedażą bezpośrednią Pozycja pojazdów jako urządzeń definiowanych programowo i przyspieszenie upowszechnienia pojazdów elektrycznych Stripe Ustawienie płatności online poprzez złożoną integrację z bankami Przyjazne dla programistów interfejsy API płatności, które można zintegrować w ciągu kilku minut Standaryzowana, nowoczesna infrastruktura handlu cyfrowego

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oprzyj narrację swojej kategorii na problemie, który jest bolesny i aktualny. Kategorie nie rozwijają się wokół futurystycznych pomysłów, z którymi ludzie nie mogą się jeszcze utożsamić. Rozwijają się wokół frustracji, które kupujący już teraz chcą rozwiązać.

Jak stworzyć kategorię rynkową osiągającą powodzenie dzięki projektowaniu kategorii?

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołową w jednej platformie, wspomaganej przez automatyzację i wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji nowej generacji.

Oto jak stworzyć nową kategorię rynkową (za pomocą ClickUp) dzięki strategiom zarządzania marką, które przyciągają lojalnych klientów i tworzą nowy popyt netto:

Krok 1: Zidentyfikuj problem

Zacznij od skupienia się na rzeczywistym, nierozwiązanym problemie, którego obecne rozwiązania nie są w stanie w pełni rozwiązać. Twoim celem jest zmiana sposobu, w jaki ludzie postrzegają ten problem, i podkreślenie tego, co nie działa w obecnej sytuacji.

Aby to osiągnąć, należy spojrzeć głębiej niż tylko na powierzchowne frustracje. Porozmawiaj z użytkownikami, obserwuj cykl pracy i weryfikuj wzorce poprzez ustrukturyzowane badania. Świetnym sposobem na osiągnięcie tego celu jest przeprowadzenie ankiety lub serii wywiadów w celu zidentyfikowania problemów, aby odkryć, co naprawdę ma znaczenie dla Twoich odbiorców.

📌 Przykład: Startup, którego celem jest stworzenie lepszych narzędzi do współpracy dla zespołów hybrydowych, wykonuje następujące kroki:

Wywiady z 15–20 menedżerami i pracownikami zespołów hybrydowych i zdalnych w celu zrozumienia z 15–20 menedżerami i pracownikami zespołów hybrydowych i zdalnych w celu zrozumienia równoważności funkcji. Rozdaje krótki kwestionariusz z pytaniami otwartymi, takimi jak „Co najbardziej frustruje Cię w codziennym cyklu pracy?” lub „Jak oceniasz, czy Twój zespół jest naprawdę zgrany?”. Analizuje wzorce; jeśli 70% respondentów mają wzmianki o „braku widoczności” lub „niewłaściwym ustaleniu priorytetów”, to właśnie jest prawdziwy problem. Przekształca spostrzeżenia w jasno sformułowany opis problemu.

🚀 Zalety ClickUp: ClickUp Forms pomaga szybko zebrać odpowiednie informacje, przekształcając kwestionariusze badawcze i opinie użytkowników w dane, które można wykorzystać w praktyce. Twórz niestandardowe formularze, aby zbierać informacje o frustracjach użytkowników, prośbach dotyczących nowych funkcji lub lukach w cyklu pracy. Automatycznie przekazuje również odpowiedzi do zadań ClickUp w celu analizy. Każde przesłane zgłoszenie staje się rekordem, który można oznaczyć, posortować i wizualizować w obszarze roboczym ClickUp. Projektuj formularze z logo marki w ClickUp Zbieraj opinie i doświadczenia użytkowników za pomocą formularzy ClickUp.

Krok 2: Zdefiniuj kategorię

Gdy problem zostanie jasno określony, nakreśl, co oznacza Twoja nowa kategoria i czym zasadniczo różni się od istniejących.

Dobrze zdefiniowana kategoria:

Wyjaśnia problem

Pokaż, czym wyróżnia się Twoje rozwiązanie

Obiecuje transformację

Aby to zrealizować, potraktuj definiowanie kategorii jako mini ćwiczenie z zakresu badań i strategii rozwoju marketingowego. Zapisz odpowiedzi na poniższe pytania, aby upewnić się, że Twoja kategoria jest solidna i jasna:

Jaki jest główny problem? Kto jest grupą docelową? Jaka jest podstawowa idea Twojej kategorii? Czym wyróżnia się Twoje rozwiązanie? Jaką transformację obiecuje ta kategoria? Jaki język będzie definiował tę kategorię?

Skorzystaj z ClickUp Docs, aby przekształcić definicję kategorii w uporządkowany, żywy dokument, który Twój zespół może wspólnie udoskonalać.

Zacznij od utworzenia dokumentu o tytule Definicja kategorii i nakreśl sekcje dla każdego kluczowego pytania: jaki jest główny problem, kim są odbiorcy, jakie są podstawowe przekonania i inne.

Stwórz żywy dokument dla nowej i innej kategorii w ClickUp Docs i skorzystaj z pomocy ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI.

W Docs współpraca odbywa się w czasie rzeczywistym. Członkowie zespołu mogą wspólnie edytować dokumenty, dodawać komentarze i używać @wzmianek, aby natychmiast udostępniać opinie, dzięki czemu strategiczne dyskusje odbywają się w jednym miejscu, a nie są rozproszone po czatach lub wiadomościach e-mail. Możesz również osadzać wyniki badań rynkowych, materiały wizualne lub połączone zadania bezpośrednio w dokumencie.

W miarę ewolucji strategii zachowaj ten dokument jako przypięty lub przechowuj go w Docs Hub jako jedyne wiarygodne źródło informacji.

Przejdź do kolejnych kroków projektowania kategorii bezpośrednio z poziomu dokumentu ClickUp

Po ustaleniu struktury kategorii przekształcić kolejne kroki w praktyczne zadania ClickUp w dokumencie, uwzględniając terminy wykonania i osoby przypisane do wykonania zadań.

📮 ClickUp Insight: 16% respondentów chce prowadzić małą firmę w ramach swojego portfolio, ale obecnie tylko 7% to robi. Obawa przed koniecznością samodzielnego wykonania wszystkich zadań do zrobienia jest jednym z wielu powodów, które często powstrzymują ludzi przed podjęciem działania. Jeśli jesteś samodzielnym założycielem, ClickUp Brain MAX pełni rolę Twojego partnera biznesowego. Poproś go o ustalenie priorytetów potencjalnych klientów, przygotowanie szkiców e-maili lub śledzenie zapasów — podczas gdy Twoi agenci AI zajmą się rutynowymi zadaniami. Każde zadanie, od marketingu usług po realizację zamówień, można zarządzać za pomocą cykli pracy opartych na AI, co pozwala skupić się na rozwoju firmy, a nie tylko na jej prowadzeniu.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze darmowe szablony propozycji wartości biznesowej

Krok 3: Edukuj rynek

Rynek nie dostrzeże automatycznie problemu ani Twojego rozwiązania w taki sam sposób jak Ty. Edukowanie rynku polega na kształtowaniu postrzegania, pomaganiu potencjalnym klientom w rozpoznaniu problemu i pokazaniu, dlaczego Twoja kategoria jest rozwiązaniem.

Edukacja działa na trzech poziomach:

Nauczaj o problemie: Klienci często nie zdają sobie sprawy z istnienia problemu lub jego znaczenia. Podkreśl lukę: Pokaż, dlaczego istniejące rozwiązania są niewystarczające. Przedstaw rozwiązanie kategorii: Wyjaśnij, w jaki sposób Twoje podejście rozwiązuje problem w zasadniczo lepszy sposób.

📌 Przykład: Firma promująca „platformy zapewniające widoczność pracy w sieci” może: Opublikuj przewodnik wyjaśniający, dlaczego spójność zwiększa wydajność zespołu.

Zorganizuj serię webinariów pokazujących rzeczywiste scenariusze, w których fragmentaryczne narzędzia powodują stratę czasu.

Udostępnij przykłady wczesnych użytkowników, którzy odnotowali poprawę w zakresie odpowiedzialności.

Używaj terminu „widoczność połączonej pracy” konsekwentnie we wszystkich postach na blogu, wiadomościach e-mail i mediach społecznościowych.

AI Writer for Work od ClickUp Brain pomaga w łatwym skalowaniu tego procesu edukacyjnego we wszystkich kanałach komunikacji. Pomaga zespołowi tworzyć jasną, spójną i dostosowaną do kategorii zawartość, która informuje, zmienia sposób postrzegania i przekonuje.

Wykorzystaj ClickUp Brain do gromadzenia spostrzeżeń, tworzenia pierwszych szkiców i dopracowywania komunikatów.

Jego AI, uwzględniająca kontekst, czerpie informacje z danych dotyczących Twoich obszarów roboczych, w tym zadań, dokumentów i komentarzy, aby zapewnić, że każda wiadomość odzwierciedla głos Twojej marki i strategiczną pozycję. Możesz tworzyć posty na blogu, studia przypadków lub artykuły dotyczące przywództwa myślowego, które zwracają uwagę na problem, wyjaśniają lukę i przedstawiają Twoje unikalne rozwiązanie w danej kategorii.

Gwarantuje również, że wszystkie materiały marketingowe odzwierciedlają tę samą narrację i ton, które zdefiniowałeś dla swojej kategorii. Czerpie kontekst z Twojego obszaru roboczego, aby pisać w imieniu Twojej firmy bez użycia ogólnych wypełniaczy AI. A co najlepsze? Możesz uzyskać dostęp do wielu modeli LLM z interfejsu Brain w zależności od swoich potrzeb!

Uzyskaj dostęp do wielu modeli LLM z jednego interfejsu!

📌 Wypróbuj poniższe podpowiedzi: Przygotuj wpis na blogu przedstawiający naszą nową kategorię [nazwa kategorii], wyjaśniający, dlaczego tradycyjne rozwiązania nie rozwiązują [konkretnego problemu] w oparciu o głos naszej marki.

Stwórz krótki post na LinkedIn, podkreślając podstawowe przekonania stojące za naszą kategorią, zachowując konwersacyjny, ale autorytatywny ton.

Napisz e-mail, który poinformuje potencjalnych klientów o ukrytych kosztach ignorowania [problemu].

Krok 4: Zdefiniuj wskaźniki

Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie jasnych wskaźników, które odzwierciedlają zarówno przyjęcie kategorii, jak i powodzenie biznesowe.

Wskaźniki dostarczają mierzalnych dowodów na to, że Twoje wysiłki mające na celu edukację rynku, wyróżnienie Twojego rozwiązania i zdobycie pozycji lidera w danej kategorii przynoszą efekty.

Zacznij od zidentyfikowania wskaźników, które są zgodne z głównymi celami Twojej kategorii: Świadomość rynkowa: Monitoruj trendy wyszukiwania nazwy swojej kategorii, wzmianki w mediach i rozmowy w mediach społecznościowych.

Przyjęcie przez klientów: zmierz tempo, w jakim nowi klienci rozumieją i kupują produkty.

Zaangażowanie i wykorzystanie: przyjrzyj się wykorzystaniu produktu, powtarzalnemu zaangażowaniu i wdrażaniu funkcji związanych z kategorią.

Wyniki biznesowe: Śledź wzrost przychodów, współczynniki konwersji i wskaźniki utrzymania klientów związane z pozycją kategorii.

Dzięki zadaniom ClickUp możesz przełożyć ogólne cele kategorii, takie jak zwiększenie świadomości rynkowej lub poprawa akceptacji produktu, na wymierne wyniki. Każdy cel można podzielić na podzadania i elementy listy kontrolnej , takie jak wskaźniki liczby wyszukiwań, wzmianki o marce lub wskaźniki akceptacji przez klientów.

Zadania ClickUp pomagają uchwycić i śledzić każdy szczegół.

Możesz na przykład wyznaczyć sobie cel „Zwiększenie świadomości kategorii o 30% w tym kwartale”, powiązany z zasięgiem zawartości, frekwencją na webinariach i liczbą potencjalnych klientów.

Krok 5: Dostosuj zakończoną strategię

Tworzenie kategorii wymaga spójności w całej firmie. Twój produkt, model biznesowy i kultura firmy muszą zapewnić wsparcie dla wizji kategorii.

Niektóre kluczowe obszary, które należy dostosować, obejmują: Komunikacja, strategia sprzedaży i plan działania marketingowego

Funkcje i plan działania rozwiązują problem kategorii

Modele cenowe, opakowania produktów i partnerstwa

ClickUp Chat łączy zespoły ds. produktów, marketingu, sprzedaży i operacyjne na jednej platformie. Możesz tworzyć dedykowane kanały do uzgadniania produktów, dyskusji na temat cen lub kampanii kategorii.

Czat oferuje wsparcie dla wątków, @wzmianek i załączników plików, co ułatwia śledzenie rozmów i udostępnianie odpowiednich linków lub danych. Dodatkowo otrzymujesz Posty , dzięki którym możesz dzielić się aktualnościami, inicjatywami i ważnymi decyzjami dotyczącymi całej firmy. Co więcej, SyncUps umożliwia szybkie nawiązanie połączenia audio lub wideo w celu sprawdzenia statusu lub przeprowadzenia strategicznych dyskusji.

Oto, co Chelsea Bennett ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp w LuluPress:

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam utrzymać połączenie z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie codziennie, do wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy jest lepszy i bardziej wydajny.

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam utrzymać połączenie z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie codziennie, dla Wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy jest lepszy i bardziej wydajny.

Krok 6: Nieustannie wzmacniaj swoją pozycję

Tworzenie kategorii to ciągły proces. Aby utrzymać pozycję lidera, musisz nieustannie wzmacniać wartość kategorii poprzez spójny przekaz, innowacje i dowody potwierdzające.

Regularnie wprowadzaj funkcje, które wzmacniają historię kategorii i rozwiązują głębsze problemy. Musisz również udostępniać historie o powodzeniu, studia przypadków i przykłady ilustrujące działanie kategorii. Monitoruj wykorzystanie, przyjęcie i opinie klientów, aby z czasem rozwijać pozycję kategorii.

Automatyzacje ClickUp + agenci AI znacznie ułatwiają utrzymanie spójności. Pozwalają one usprawnić powtarzalne zadania, zapewniając terminowe dostarczanie komunikatów dotyczących kategorii, aktualizacji i dowodów społecznych.

Twórz niestandardowe automatyzacje ClickUp, aby zapewnić ciągłość przepływu pracy w tle

Automatyzacje działają na prostej zasadzie „gdy to się stanie, zrób to”. Możesz skonfigurować je tak, aby po dodaniu nowej opinii do dokumentu automatycznie tworzone było zadanie dla zespołu ds. mediów społecznościowych, który zamieni ją w post.

Agenci AI idą o krok dalej, inteligentnie zarządzając bardziej złożonymi cyklami pracy.

Na przykład, poza samym utworzeniem zadania, agent AI może przygotować projekt postu w mediach społecznościowych, przypisać go odpowiedniemu członkowi zespołu, a nawet zaplanować jego publikację w celu uzyskania optymalnego zaangażowania. Powtarzające się działania, takie jak comiesięczne raporty dotyczące wpływu kategorii lub kwartalne kampanie zawartości, mogą być w pełni zarządzane przez agentów AI — mogą oni gromadzić dane, generować raporty, przypisywać zadania i zapewniać dotrzymywanie terminów, zmniejszając w ten sposób wysiłek ręczny i jeszcze bardziej usprawniając procesy.

Zobacz, jak to działa:

Projektowanie kategorii to ciągły proces tworzenia rynku, definiowania problemu, kształtowania postrzegania i skalowania przekonań. Aby to dobrze zrobić, przyjrzyjmy się ramom projektowania kategorii dla start-upów, które mogą przekształcić Twój pomysł w kategorię. 💪🏼

Struktura Category King

Jeśli Twoim celem jest zdobycie własnej przestrzeni, framework Category King jest Twoim przewodnikiem. Opiera się on na jednej wielkiej idei: nie sprzedawaj produktu, sprzedawaj problem, który rozwiązujesz, i nowy świat, który tworzysz.

Pomaga założycielom stworzyć historię wokół problemu, który rozwiązują, zgromadzić pierwszych zwolenników i dostosować całą firmę, w tym produkty, marketing i strategię, do tej historii.

Dowiedz się, jak stworzyć podręcznik marketingowy:

Strategia Blue Ocean

Strategia Blue Ocean pomaga odkryć lub stworzyć niezakłóconą przestrzeń rynkową, czyli miejsca, w których można zaoferować wyjątkową wartość, której nikt inny nie zapewnia.

Narzędzia takie jak Strategy Canvas wizualizują to, na czym skupia się branża, a Four Actions Framework pomaga zdecydować, co należy wyeliminować, ograniczyć, zwiększyć lub stworzyć, aby zmienić wartość dla klienta.

🧠 Ciekawostka: Firma Keurig stworzyła kategorię „kawa w pojedynczych porcjach”. Odbiegała ona od tradycyjnych ekspresów przelewowych lub ekspresów do kawy na duże ilości, skupiając się na wygodzie, różnorodności i indywidualnym wyborze.

Mapowanie rynku

Mapowanie rynku przekształca abstrakcyjną strategię w jasny, wizualny obraz sytuacji. Pomaga dostrzec, gdzie się znajdujesz, a gdzie nikt jeszcze nie dotarł. Możesz nanieść istniejące produkty i konkurentów na wykresie, uwzględniając takie zmienne, jak ceny, funkcje, odbiorcy lub wyniki. W ten sposób zaczniesz dostrzegać wzorce: zatłoczone obszary, zaniedbane przestrzenie i możliwości.

Dla menedżerów produktu proces ten jest nieoceniony. Pokazuje, gdzie produkt może stworzyć nową wartość, jak go pozycjonować i które segmenty klientów są gotowe na coś nowego.

📖 Przeczytaj również: Kroków procesu projektowania i przykłady

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji pomaga nie tylko zobaczyć, co oferują inni, ale także jak definiują oni zasady gry. Korzystając z narzędzi do tworzenia kategorii i mapowania rynku, takich jak analiza SWOT lub pięć sił Portera, można odkryć, gdzie obecne narracje są niewystarczające i gdzie leżą niezaspokojone potrzeby lub założenia.

Dla marketerów jest to prawdziwa kopalnia złota. Pomaga udoskonalić komunikaty, zmienić pozycjonowanie produktu i stworzyć narrację, która zmienia oczekiwania klientów.

🔍 Czy wiesz, że... Firma Wrigley wykorzystała zaskakujące opinie, aby zmienić kierunek swojej działalności. Początkowo sprzedawała mydło, ale zauważyła, że ludzie lubią darmowy proszek do pieczenia, więc dodała go więcej. Wykorzystała to, skupiając się na proszku do pieczenia, a ostatecznie na gumie do żucia. Ta zmiana pomogła jej stworzyć i zdominować nowe oczekiwania rynku.

Zadania do zrobienia (JTBD)

JTBD trafia w sedno tego, dlaczego ludzie kupują określony produkt lub usługę. Opiera się na jednej prawdzie: klienci nie chcą Twojego produktu; chcą osiągnąć postęp w swoim życiu.

Ta struktura pomaga znaleźć prawdziwe „zadanie”, do zrobienia którego ktoś zatrudnia Twój produkt. Osoba dojeżdżająca rano do pracy nie kupuje koktajlu mlecznego, ponieważ uwielbia koktajle mleczne. Kupuje go, aby umilić sobie nudną jazdę i zaspokoić głód do lunchu. Nagle Twoją konkurencją nie jest Starbucks, ale banany, bajgle i sama nuda.

💡 Porada dla profesjonalistów: Przeprowadzaj wywiady z klientami zaraz po dokonaniu zakupu, a nie kilka miesięcy później. Zapytaj: „Co robiłeś, kiedy zdecydowałeś, że potrzebujesz tego produktu?”. Odpowiedź ujawni zadanie. Zwróć uwagę na zadanie funkcjonalne (napełnij mnie), zadanie emocjonalne (spraw, aby dojazdy do pracy były mniej uciążliwe) i zadanie społeczne (spraw, aby wyglądało, że mam uporządkowane życie). Osiągnij wszystkie trzy, a nic Cię nie powstrzyma.

Punkty wejścia do kategorii

Jeśli klienci zapominają o Twojej firmie, gdy najbardziej jej potrzebują, to rozwiązanie pomoże Ci to naprawić. Ludzie pamiętają marki, gdy konkretne chwile są ich wyzwalaczami, a nie dlatego, że widzieli Twoją reklamę w zeszłym tygodniu.

Pomoże Ci to wykorzystać ważne chwile.

Red Bull jest właścicielem hasła „O 15:00 mam spadek formy”.

Uber jest właścicielem „Jestem pijany i potrzebuję transportu”

Advil jest właścicielem hasła „Głowa mnie rozrywa”.

Zmapuj wszystkie sytuacje, w których ktoś potrzebuje Twojej kategorii, a następnie zdominuj te wartościowe. Bądź pierwszą marką, o której pomyślą, gdy będzie to miało znaczenie.

Analiza niekonsumpcji

Większość osób, które mogłyby korzystać z Twojej kategorii, nie kupuje od nikogo; albo cierpią, albo stosują fatalne rozwiązania zastępcze. Jeśli więc obserwujesz tylko konkurencję, ignorujesz swój największy rynek.

Ponadto zachęca do zbadania, dlaczego ludzie nie wybierają żadnej opcji. Zbyt drogie? Zbyt skomplikowane? Zbyt czasochłonne? Firma Intuit odkryła, że miliony osób rozliczają podatki za pomocą ołówków. Firma Canva odkryła, że ludzie tworzą ulotki w programie Word. Znajdź osoby, które borykają się z problemem bez żadnego rozwiązania, usuń przeszkody, które je blokują, a właśnie stworzyłeś nową kategorię.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Poszukaj kosztownych rozwiązań zastępczych. Jeśli ktoś płaci 200 dolarów miesięcznie za wirtualnego asystenta, który planuje spotkania, to jest to 2 miliardy dolarów, które czekają na Calendly. Jeśli programiści łączą pięć narzędzi za pomocą taśmy klejącej, to jest to Twoja szansa. Im bardziej chaotyczne i kosztowne jest ich rozwiązanie zastępcze, tym większa jest Twoja szansa.

Jak promować i pozycjonować swój produkt, aby zdominować nową kategorię?

Po zdefiniowaniu kategorii zaczyna się prawdziwa praca: nauczenie świata postrzegania jej tak samo jak Ty. Dominacja w nowej kategorii oznacza kontrolowanie narracji, wzmacnianie swojego punktu widzenia i udowadnianie, że Twoje podejście reprezentuje przyszłość.

Zbuduj dynamikę dzięki jasnemu przekazowi

Zacznij od zbudowania dynamiki rynkowej poprzez spójną narrację. Twoje komunikaty, od treści na stronie internetowej po wystąpienia w mediach, powinny odzwierciedlać tę samą wiarę, na której opiera się Twoja kategoria.

Każda kampania powinna tworzyć połączenie między problemami klienta, obietnicą Twojej kategorii i dowodami skuteczności Twojego produktu. Niespójny język to najszybszy sposób na wprowadzenie zamieszania na rynku. Liderzy kategorii pozostają w pamięci, ponieważ powtarzają jedną jasną historię, aż stanie się ona prawdą rynkową.

Zamień dowody w perswazję

Następnie zamień pierwszych użytkowników w ewangelistów. Historie klientów są Twoimi najbardziej przekonującymi atutami w danej kategorii. Podkreśl transformację przed i po, pokazując, jak Twoje rozwiązanie na nowo zdefiniowało powodzenie dla nich.

Kiedy inni zobaczą namacalne dowody na to, że Twoja kategoria przynosi nowe wyniki, potwierdzi to Twoją pozycję lidera marketingowego i przyspieszy proces wdrażania.

Zadbaj o połączenie swojej strategii

Aby utrzymać dominację, rozszerz narrację swojej kategorii na wszystkie punkty kontaktu, w tym wydarzenia, zawartość, społeczność, a nawet partnerstwa. Organizuj webinaria lub okrągłe stoły, aby omówić szerszy problem, który rozwiązuje Twoja kategoria. Nawiąż współpracę z analitykami, influencerami i mediami, którzy mogą wzmocnić Twoją perspektywę.

Podczas mapowania ścieżek klientów, pozycjonowania konkurencji lub projektowania planu wejścia na rynek, tablice ClickUp Whiteboards pozwalają wizualizować całą strategię w jednym miejscu.

Nakreśl strategie projektowania kategorii, aby zachować spójność wszystkich materiałów marketingowych dzięki Tablicom ClickUp.

Możesz nawet przeprowadzić burzę mózgów na temat pomysłów kampanii, zdefiniować segmenty rynku, a nawet przeprowadzić połączenie zadań i dokumentów bezpośrednio w celu wizualnego zarządzania kampanią marketingową. Na przykład Twój zespół marketingowy planuje lejek świadomości kategorii na Tablicy. Łączą oni każdy etap, taki jak edukacja, zaangażowanie i konwersja, z rzeczywistymi zadaniami ClickUp wraz z właścicielami i terminami wykonania.

Wszystkie dyskusje w obszarach roboczych i połączonych aplikacjach można wyszukiwać za pomocą ClickUp Brain!

Tymczasem ClickUp Brain pełni rolę stratega kategorii i strażnika tonu w ramach oprogramowania do planowania strategicznego.

AI Project Manager automatyzuje śledzenie postępów, spotkania stand-up i działania następcze. Zespoły mogą poprosić Brain o podsumowanie wyników kampanii, generowanie aktualizacji projektu, a nawet sugerowanie kolejnych kroków na podstawie danych z obszarów roboczych w czasie rzeczywistym.

Bądź na bieżąco z każdą kampanią

A jeśli nie chcesz tworzyć cyklu pracy od podstaw? Skorzystaj z szablonów ClickUp.

Pobierz darmowy szablon Organizuj i planuj wszystkie treści projektowe swojej firmy za pomocą szablonu kalendarza zawartości ClickUp.

Szablon kalendarza treści ClickUp może pomieścić wiele strumieni zawartości lub podprojektów w ramach jednej głównej struktury. W ten sposób zespoły mogą zarządzać blogami, mediami społecznościowymi, biuletynami lub innymi kampaniami w jednej lokalizacji.

Dzięki czterem wstępnie skonfigurowanym widokom, w tym kalendarzowi, liście, tablicy i osi czasu, zespoły mogą zmieniać perspektywę w zależności od pełnionej roli lub zadania.

Szablon strategii wejścia na rynek zawiera również siedem wbudowanych statusów, które reprezentują różne etapy cyklu życia zawartości, takie jak Wersja robocza, W trakcie przeglądu, Zaplanowane i Opublikowane. Ponadto pięć wstępnie skonfigurowanych pól niestandardowych umożliwia zespołom rejestrowanie niezbędnych metadanych, w tym Typ zawartości, Kampania, Segment odbiorców i Kanał publikacji.

🧠 Ciekawostka: Prototypy kategorii zmieniają się wraz z kulturą i projektowaniem. Oczekiwania ludzi dotyczące wyglądu laptopa lub aparatu słuchowego ulegają zmianom, więc firmy, które nadążają za trendami estetycznymi w projektowaniu, często osiągają przewagę.

Typowe wyzwania związane z projektowaniem kategorii i sposoby ich pokonywania

W tym miejscu omówimy kilka typowych wyzwań związanych z projektowaniem kategorii, z którymi możesz się spotkać. Nie martw się jednak, otrzymasz również wskazówki, jak pokonać przeszkody związane z tworzeniem nowej kategorii rynkowej. 👀

Sceptycyzm rynku

Wprowadzenie nowej kategorii nie jest łatwe. Przełamanie sceptycyzmu wymaga cierpliwości, umiejętności opowiadania historii i konsekwentnej edukacji. Kupujący są przyzwyczajeni do swoich obecnych rozwiązań, więc przekonanie ich do zmiany status quo może być frustrujące.

Niektóre z kluczowych wyzwań to powolne cykle wdrażania, w których ludzie po prostu potrzebują czasu, aby zrozumieć i zaakceptować kategorię. Do tego dochodzi wyczerpanie zasobów: organizowanie wydarzeń, tworzenie zawartości dotyczącej przywództwa myślowego i budowanie punktów dowodowych wymaga znacznego nakładu czasu i inwestycji.

✅ Wypróbuj to Uruchom interaktywne quizy, wyzwania lub oceny , które pokazują klientom, jak problem wpływa na nich osobiście.

Nawiąż współpracę z ekspertami niszowymi lub mikroinfluencerami , którzy potrafią wiarygodnie przedstawić problem i Twoje rozwiązanie mniejszym, bardzo zaangażowanym odbiorcom.

Oferuj ograniczone wersje próbne, które pozwalają użytkownikom osobiście doświadczyć korzyści płynących z danej kategorii, dzięki czemu abstrakcyjne pojęcia stają się namacalne.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do projektowania myślenia

Wewnętrzna koordynacja

Nawet przy przekonującej historii kategorii, wewnętrzne poparcie ma kluczowe znaczenie i często jest trudne do uzyskania. Zespoły zajmujące się marketingiem, produktami, sprzedażą i operacjami mają różne priorytety, a brak spójności może hamować postępy.

Typowe przeszkody to fragmentaryczne cele, gdzie działy trzymają się starszych wersji wskaźników KPI, zamiast skupiać się na wspieraniu rozwoju kategorii. Pojawiają się też luki szkoleniowe, bo prowadzenie kategorii często wymaga nowych umiejętności i strategicznego myślenia.

Zmęczenie kierownictwa to kolejne poważne ryzyko; tworzenie kategorii to długotrwałe przedsięwzięcie, a zespoły kierownicze, którym brakuje zaangażowania, mogą stracić impet.

✅ Wypróbuj to Wyznacz „ambasadora kategorii” w każdym dziale , który będzie aktywnie prowadził promocję i monitorował inicjatywy związane z kategorią za pomocą funkcji , który będzie aktywnie prowadził promocję i monitorował inicjatywy związane z kategorią za pomocą funkcji „Przypisz komentarze” w ClickUp.

Skorzystaj z interaktywnych warsztatów , podczas których zespoły analizują rzeczywiste sytuacje.

Zachęcaj zespoły do wspólnego tworzenia wewnętrznych biuletynów lub prezentacji , które opisują kategorię z ich funkcyjnej perspektywy, aby poczuli się odpowiedzialni za jej własność.

Nagradzaj pracowników za pomysły lub działania , które przyczyniają się do rozwoju myślenia kategorialnego.

🚀 Zaleta ClickUp: Wiele zespołów ma trudności z przełożeniem wspólnej wizji na zawartość odzwierciedlającą ich konkretną rolę — marketing może skupiać się na storytellingu, podczas gdy produkt kładzie nacisk na innowacyjność. ClickUp Brain MAX pomaga wypełnić tę lukę. Włącz głos każdego zespołu do historii swojej kategorii dzięki ClickUp Brain MAX Na przykład zespoły marketingowe i produktowe mogą poprosić Brain MAX o „stworzenie wspólnego wewnętrznego biuletynu wyjaśniającego, w jaki sposób nowe funkcje wzmacniają naszą pozycję w kategorii”, podczas gdy zespoły sprzedaży i operacyjne mogą poprosić go o „opracowanie wspólnej prezentacji połączonej z opiniami klientów i naszymi celami w kategorii”. Każdy dział wnosi swoją perspektywę, a Brain MAX pomaga połączyć te informacje w spójne, zgodne z marką aktualizacje. Bonus! Poproś ClickUp Brain MAX o stworzenie karty wyników projektowania kategorii:

Odpowiedzi konkurencji

Gdy Twoja kategoria zyska popularność, spodziewaj się, że konkurenci będą walczyć o swoją pozycję. Doświadczeni gracze mogą kopiować Twoje komunikaty, zmieniać narrację na swoją korzyść lub wprowadzać konkurencyjne rozwiązania, aby zamieszać na rynku.

Limity są tutaj oczywiste: obrona pozycji lidera przed dobrze finansowanymi podmiotami może nadwyrężyć budżet, zwłaszcza w przypadku start-upów.

Presja związana z krótkoterminowym zwrotem z inwestycji nasila się, ponieważ konkurenci zmuszają Cię do szybkiego wykazania wartości, podczas gdy prawdziwy rozwój kategorii wymaga czasu. Szybcy naśladowcy mogą osłabić Twój przekaz, a więksi gracze mogą nawet próbować przejąć kontrolę nad narracją, zmuszając Cię do przyjęcia postawy defensywnej.

✅ Wypróbuj to Przeprowadź z zespołem „symulacje konkurencji”, aby przewidzieć, jak mogą zareagować rywale, i zaprojektować kampanie wyprzedzające.

Zapewnij wybranym klientom wczesny dostęp do nowych funkcji lub informacji, budując lojalność i tworząc przewagę konkurencyjną.

Powołaj niewielki zespół, który będzie monitorował trendy w komunikacji na rynku i korygował nieprawidłowe informacje. ClickUp Brain może pomóc w tym zakresie: Znajdź odpowiedzi nie tylko w swoim obszarze roboczym ClickUp, ale także w Internecie, korzystając z ClickUp Brain.

Szersze limity projektowania kategorii

Oprócz tych podstawowych wyzwań należy pamiętać o szerszych limitach. Zbyt szerokie zdefiniowanie kategorii może wprowadzać zamieszanie na rynku, a zbytnia niszowość może spowolnić proces wdrażania.

Inwestorzy i interesariusze mogą oczekiwać szybszych zwrotów niż zazwyczaj zapewnia dana kategoria, co wystawia ich cierpliwość na próbę. Istnieje również ryzyko całkowitej porażki: jeśli kategoria nie odpowiada rzeczywistym potrzebom, wszystkie inwestycje, czas, pieniądze i zasoby mogą pójść na marne. Wreszcie, błędy w początkowej pozycji mogą być kosztowne do naprawienia, wymagając zmian kierunku, ponownych inwestycji i gruntownej zmiany komunikacji.

✅ Wypróbuj to Przeprowadź mini-eksperymenty lub stwórz podkategorie , aby zweryfikować komunikaty, segmenty celowe i wzorce adopcji.

Zaangażuj inwestorów i kluczowych partnerów w warsztaty dotyczące rozwoju kategorii , dostosowując oczekiwania.

Twórz dynamiczne wskaźniki, które dostosowują się do trendów adopcyjnych, opinii i dojrzałości rynku.

🔍 Czy wiesz, że... Artykuł o tytule „Krótka historia i długa przyszłość badań nad kategoriami rynkowymi” pokazuje, że od lat 90. XX wieku obserwuje się rosnącą liczbę badań empirycznych zgrupowanych w takie tematy, jak tworzenie nowych kategorii, przekraczanie kategorii i zmiana kategorii.

Studia przypadków z życia wziętych, pokazujące powodzenie projektantów kategorii

Oto kilka przykładów powodzenia przypadków tworzenia kategorii rynkowych, które pozwoliły na nowe spojrzenie na problemy i zajęcie pozycji lidera na swoich rynkach. 🎯

1. ClickUp

Unikaj chaosu w pracy dzięki ClickUp, pierwszej na świecie zintegrowanej przestrzeni roboczej opartej na AI

ClickUp stworzył nową kategorię kompleksowej wydajności, zwaną Converged AI Workspace. Jego strategia rozwoju łączy dogłębną wiedzę o użytkownikach z edukacją opartą na zawartości, aby wyróżnić się na zatłoczonym rynku.

Oto, co sprawia, że jest to wyjątkowe:

Rozwój oparty na produkcie: wykorzystuje szablony, samouczki i prezentacje, aby edukować użytkowników, jednocześnie rozwiązując problemy związane z cyklem pracy.

Wszechstronność: Obsługuje wiele zespołów i branż dzięki dostosowywalnym obszarom roboczym.

Wdrażanie oparte na zawartości: bogata biblioteka wideo i przewodników zwiększających świadomość i retencję

Zintegrowany ekosystem: łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację w jednej platformie, aby uniknąć łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację w jednej platformie, aby uniknąć rozproszenia pracy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oprzyj się pokusie nadmiernego edukowania. Silna historia kategorii jest na tyle prosta, że przedstawiciel handlowy może ją wyjaśnić w dwóch zdaniach, a klient może ją powtórzyć bez notatek. Jeśli potrzebujesz do tego 20 slajdów, to znaczy, że nie jest ona jeszcze wystarczająco chwytliwa.

2. Tesla

za pośrednictwem agencji Reuters

Tesla stworzyła nowy standard dla pojazdów elektrycznych, łącząc innowacje motoryzacyjne z rozwiązaniami w zakresie zrównoważonej energii. Co wyróżnia ten przykład marketingu produktu:

Samochody elektryczne o dużym zakresie działania z zaawansowaną technologią akumulatorów

Najwyższej jakości doświadczenie użytkownika dzięki aktualizacjom bezprzewodowym

Rozwój w kierunku magazynowania energii i rozwiązań solarnych dla holistycznego ekosystemu

Model sprzedaży bezpośredniej do konsumentów, z pominięciem tradycyjnych dealerów

3. Netflix

za pośrednictwem Netflix

Netflix na nowo zdefiniował sposób, w jaki ludzie konsumują rozrywkę na całym świecie. Oto, co sprawia, że jest liderem w swojej branży:

Zalecenia oparte na AI dla spersonalizowanego przeglądania

Zlokalizowana oryginalna zawartość zwiększająca zaangażowanie na arenie międzynarodowej

Przełomowa zmiana kierunku działalności z wypożyczania płyt DVD na streaming na wczesnym etapie

Intuicyjny interfejs oparty na kartach zapewniający płynne działanie

📮 ClickUp Insight: 36% respondentów twierdzi, że podziwia członków zespołu, którzy dobrze zarządzają swoim czasem i nie wydają się przytłoczeni obowiązkami. Ten spokój i poczucie kontroli nie pojawiają się znikąd. Wynikają one z celowego projektowania inteligentnych systemów zapewniających powodzenie. ClickUp Brain to partner w zakresie wydajności oparty na AI. Rozpoznaje kontekst i rozumie Twoje obciążenie pracą, priorytety zadań, terminy i dostępność kalendarza w czasie rzeczywistym. Co to oznacza w praktyce? AI wie, kiedy jesteś przeciążony, i może pomóc w automatycznym zmianie harmonogramu, zmianie priorytetów i automatyzacji zadań za pomocą agentycznych cykli pracy, umożliwiając szybkie dostosowanie się do wymagań dnia.

4. GoPro

za pośrednictwem GoPro

Kolejnym przykładem strategicznego projektowania kategorii jest firma GoPro. Przekształciła ona niszową kamerę w globalną kategorię lifestyle'ową skupioną wokół przygód i sportów ekstremalnych.

Oto dlaczego jest królem kategorii:

Wytrzymałe, kompaktowe aparaty fotograficzne do akcji i przygód

Tworzenie zawartości przez społeczność i udostępnianie w mediach społecznościowych

Marketing influencerski i lifestyle'owy, który wzmacnia tożsamość marki

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Starannie zaplanuj czas generowania popytu. Jeśli rozpoczniesz kampanię promocyjną, zanim historia kategorii zyska popularność, w rezultacie będziesz edukować rynek dla swoich konkurentów. Najpierw zadbaj o wewnętrzną spójność, a dopiero potem rozszerzaj działalność na zewnątrz.

5. Spotify

za pośrednictwem Spotify

Spotify stworzyło kategorię spersonalizowanego strumieniowego przesyłania muzyki z wykorzystaniem zaawansowanej analizy danych i algorytmów predykcyjnych.

Co wyróżnia Spotify:

Hiperpersonalizowane playlisty, takie jak „Discover Weekly”

Angażujące kampanie roczne, takie jak „Wrapped”, które zachęcają do udostępniania w mediach społecznościowych.

Uczenie maszynowe w celu przewidywania i dostosowywania doświadczeń użytkowników

🧠 Ciekawostka: W latach 70. w Danii miał miejsce dziwny okres: producenci filmowi tworzyli filmy łączące komedię z elementami gatunków, które wcześniej uważano za „nieprawowite”. Aby je sprzedać, musieli zmienić klasyfikację lub połączyć gatunki. Marketing musiał pomóc ludziom zaakceptować coś nowego poprzez zmianę norm dotyczących kategorii.

Zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki ClickUp

Projektowanie kategorii polega na przepisywaniu zasad i pokazywaniu światu problemów, o których istnieniu nawet nie wiedział. Dominujące marki kształtują postrzeganie, definiują nowe standardy i tworzą ruch wokół swoich rozwiązań.

Od edukowania rynku po wzmacnianie swojej kategorii — ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, centralizuje każdy krok.

Możesz zbierać opinie użytkowników za pomocą formularzy i przekształcać pomysły w praktyczne zadania bezpośrednio z dokumentów lub Tablic. Koordynuj pracę zespołów za pomocą czatu i synchronizacji oraz automatyzuj powtarzalne cykle pracy dzięki automatyzacji ClickUp.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅

Często zadawane pytania

Karta wyników projektowania kategorii to opracowana przez Category Pirates struktura służąca do oceny skuteczności projektowania kategorii przez firmę. Ocenia ona pięć kluczowych obszarów: jasne spojrzenie na kategorię, powodzenie w zdefiniowaniu nowej kategorii, zbudowanie ekosystemu wokół niej, wykorzystanie strategicznego języka do kształtowania sposobu postrzegania kategorii przez ludzi oraz wykorzystanie danych do przewidywania potrzeb klientów. Każdy obszar jest oceniany punktowo, aby pomóc określić, czy firma po prostu konkuruje w istniejącej przestrzeni, czy faktycznie tworzy i prowadzi nową kategorię rynkową.

Podczas projektowania strony kategorii ważne jest, aby jasno przekazać, co sprawia, że Twoja kategoria jest wyjątkowa i wartościowa. Strona powinna wyjaśniać problem, który rozwiązuje Twoja kategoria, oraz czym Twoje rozwiązanie różni się od innych dostępnych na rynku. Kluczowe znaczenie mają angażująca zawartość, atrakcyjne elementy wizualne i łatwa nawigacja, a także jasne wezwanie do działania, które zachęca odwiedzających do uzyskania dodatkowych informacji, subskrypcji lub podjęcia kolejnego kroku. Celem jest uczynienie strony centralnym hubem, który edukuje i wzbudza zainteresowanie nowych kategorii.

Category Pirates to grupa ekspertów w dziedzinie tworzenia i projektowania kategorii, założona przez Christophera Lochheada, Eddiego Yoona i Nicolasa Cole'a. Dostarczają oni zasoby, struktury i praktyczne porady, aby pomóc przedsiębiorcom i firmom w tworzeniu i dominowaniu w nowych kategoriach rynkowych. Ich praca obejmuje biuletyny, książki i kursy cyfrowe poświęcone sztuce i nauce projektowania kategorii.

Przykładem kategorii w marketingu jest podejście Tesli do pojazdów elektrycznych. Zamiast konkurować bezpośrednio na tradycyjnym rynku motoryzacyjnym, Tesla stworzyła i stała się liderem w kategorii wysokowydajnych, luksusowych pojazdów elektrycznych. W ten sposób firma ma pozycję lidera na nowej przestrzeni rynku, a nie tylko kolejny gracz na rynku istniejącym.