Struktura pięciu sił Portera: Jak wykorzystać ją do budowania strategii konkurencyjnej

Prawdopodobnie słyszałeś o znalezieniu " błękitny ocean rynek, na którym można być jedynym graczem. W rzeczywistości jednak konkurencja jest nieunikniona, a jej zaakceptowanie może przynieść korzyści firmie na wiele sposobów.

Konkurencja jest siłą napędową wzrostu i innowacji, sprzyja ciągłemu doskonaleniu oraz promocji odpowiedzialności i wydajności. Aby jednak wyróżnić się z tłumu, musisz najpierw właściwie zrozumieć swój rynek i kształtującą go dynamikę konkurencji. Oto Pięć Sił Portera.

Stworzona w 1979 roku przez profesora Harvard Business School Michael E. Porter (znany również z wynalezienia analiza łańcucha wartości ), ten model analityczny zmienił sposób, w jaki firmy myślą o konkurencji i planach. Nie chodzi tylko o przyglądanie się rywalom; chodzi o uwzględnienie szerszej perspektywy, w tym dostawców, niestandardowych klientów, nowych i potencjalnych konkurentów oraz alternatywnych produktów.

W tym artykule szczegółowo omówimy strukturę Pięciu Sił Portera, przedstawiając jej podstawowe elementy oraz kluczowe mocne i słabe strony. Pokażemy również, jak wdrożyć ten model

Czym jest struktura pięciu sił Portera?

Pięcioczynnikowa analiza Portera jest narzędziem biznesowym służącym do

zrozumienia dynamiki konkurencji

branży.

Przed stworzeniem tego modelu, Business skupiał się głównie na czynnikach wewnętrznych i bezpośredniej konkurencji. Porter podważył jednak tę perspektywę i wprowadził holistyczne podejście do zrozumienia konkurencyjnego krajobrazu branży. Rzucił światło na to, jak zewnętrzne siły konkurencyjne mogą znacząco wpłynąć na rentowność i pozycję rynkową firmy.

Porter wyróżnił następujące pięć kluczowych czynników lub sił, które kształtują konkurencję:

Siła dostawców Siła nabywców Zagrożenie ze strony nowych uczestników rynku Zagrożenie ze strony substytutów produktów lub usług Intensywność rywalizacji między istniejącymi konkurentami

Innymi słowy, nawet jeśli uważasz, że znasz swoich obecnych konkurentów, nie bądź zbyt pewny, że pozostaniesz na szczycie. Nowa usługa cyfrowa lub inna innowacja może podkraść się do twojego biznesu, kiedy najmniej się tego spodziewasz i wymazać twoją przewagę konkurencyjną.

Pięć sił Portera a analiza SWOT

Chociaż analiza pięciu sił Portera i

Analiza SWOT

mogą wyglądać podobnie, ale służą różnym celom w

planowanie strategiczne

.

Pięć sił Portera pomaga zrozumieć konkurencyjność branży. Analizuje czynniki zewnętrzne w celu oceny intensywności konkurencji i rentowności rynku.

Z drugiej strony, analiza SWOT oferuje szerszą perspektywę. Spogląda do wewnątrz i na zewnątrz, identyfikując smocne strony, wsłabe strony, oszanse i zagrożenia twojego biznesu.

Załóżmy, że chcesz otworzyć nową kawiarnię w okolicy. Model Pięciu Sił Portera wymaga:

Przeanalizowanie liczby i wpływu istniejących kawiarni (rywalizacja między bezpośrednimi konkurentami)

Dostępność i wpływ dostawców ziaren kawy i dostawców sprzętu (siła przetargowa dostawców)

Zdolność niestandardowych klientów do wyboru spośród konkurujących kawiarni (siła przetargowa nabywców)

Potencjał otwarcia nowych kawiarni w pobliżu (zagrożenie ze strony nowych podmiotów)

Możliwość niestandardowego przejścia klientów do barów z herbatą lub sokami (groźba pojawienia się substytutów)

Analiza ta pomaga zrozumieć, jak konkurencyjny jest lokalny rynek kawy i czy wejście na niego byłoby dobrym pomysłem. ☕

Kontynuując przykład kawiarni, analiza SWOT obejmowałaby wewnętrzne mocne i słabe strony, a także zewnętrzne szanse i zagrożenia:

Mocne strony mogą obejmować doświadczenie w branży hotelarskiej lub unikalną mieszankę kawy, którą oferujesz

Przestrzenie mogą obejmować ograniczone fundusze marketingowe lub brak przestrzeni parkingowej

Szanse mogą obejmować rosnące odsetki wśród mieszkańców na kawę specialty

Zagrożenia mogą obejmować otwarcie nowej sieci kawiarni w pobliżu

Tak więc, podczas gdy Pięć Sił Portera zmusza cię do wyprzedzenia konkurencji, analiza SWOT pomaga zmaksymalizować twoje mocne strony, naprawić słabości, wykorzystać szanse i poradzić sobie z zagrożeniami.

Lista krytycznych spostrzeżeń dotyczących strategii dzięki szablonowi analizy SWOT ClickUp

Zrozumienie pięciu sił Portera

Pięć sił Portera

artykuł z 1979 r

zaczyna się od prostego, ale mocnego stwierdzenia:

Esencją formułowania strategii jest radzenie sobie z konkurencją.

Jednak to, co następuje w następnym zdaniu, ma jeszcze większy wpływ:

Ale łatwo jest spojrzeć na konkurencję zbyt wąsko i zbyt pesymistycznie

Zamiast myśleć o konkurencji jako prostej rywalizacji między istniejącymi rywalami, Porter wprowadza cztery dodatkowe aspekty do rozważenia: siłę dostawców i nabywców, możliwość wejścia na rynek nowych konkurentów oraz zagrożenie stwarzane przez alternatywne produkty lub usługi. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z pięciu kluczowych czynników wpływających na konkurencję.

Siła 1: Rywalizacja konkurencyjna

Zgodnie z Pięcioma Siłami Portera, rywalizacja konkurencyjna jest kluczowym, choć nie jedynym czynnikiem wpływającym na konkurencję na rynku. Bada ona intensywność konkurencji pomiędzy bezpośrednimi rywalami rynkowymi.

Aby określić poziom konkurencji w branży, należy najpierw rozważyć liczbę i względną siłę bezpośrednich konkurentów. Następnie zastanów się, jak szybko rozwija się branża, jak kosztowne jest wyjście z rynku i ile inne firmy wydają na reklamę.

Jeśli rynek jest wysoce konkurencyjny, można spodziewać się wojen cenowych, wydłużonych okresów bez zysku i zbyt agresywnych taktyk marketingowych. Z drugiej strony, rynek o niskiej konkurencji stwarza możliwości rozwoju i wyższych zysków.

Aby rozwiązać te problemy, musisz dowiedzieć się, co sprawia, że twój produkt jest wyjątkowy i opracować plan wyróżnienia się z tłumu. Na przykład, jeśli sprzedajesz ręcznie robione czekoladki na rynku pełnym dużych marek, możesz skupić się na wykorzystaniu organicznych składników lub oferowaniu unikalnych smaków, aby przyciągnąć klientów. 🍫

Siła 2: Zagrożenie ze strony nowych graczy

Siła zagrożenia nowymi podmiotami bada prawdopodobieństwo wejścia nowych konkurentów na rynek lub do branży. Niskie bariery wejścia i lojalność wobec marki w połączeniu z łatwym dostępem do kanałów dystrybucji zazwyczaj wynikają z wysoce konkurencyjnego rynku.

Oto kilka innych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie zagrożenia nowymi podmiotami:

Wymogi kapitałowe : Wysokie koszty rozpoczęcia działalności odstraszają nowych graczy

: Wysokie koszty rozpoczęcia działalności odstraszają nowych graczy Regulacje rządowe : Rygorystyczne przepisy mogą limitować wejście na rynek

: Rygorystyczne przepisy mogą limitować wejście na rynek Ekonomia skali: Firmy o ugruntowanej pozycji mogą produkować wydajniej i utrzymywać niższe ceny

Siła 3: Siła przetargowa dostawców

Siła przetargowa dostawców odnosi się do zdolności stron trzecich, takich jak sprzedawcy i dostawcy sprzętu, do wpływania na pozycję konkurencyjną i rentowność.

Siła ta jest większa, gdy jest niewielu dostawców i nie ma substytutów lub w przypadku unikalnych produktów i materiałów. Gdy dostawcy mają znaczną siłę przetargową, mogą znacząco wpływać na ceny, jakość i dostępność produktów oraz warunki sprzedaży. Aby złagodzić ten czynnik, należy spróbować zdywersyfikować bazę dostawców lub stworzyć alternatywne rozwiązania

Wyobraźmy sobie małą piekarnię, która polega na jednym dostawcy mąki pszennej. Gdyby dostawca ten podniósł ceny lub obniżył jakość, spowodowałoby to spadek zysków piekarni. Aby zarządzać tym ryzykiem i utrzymać siłę przetargową dostawcy w ryzach, piekarnia może współpracować z wieloma dostawcami mąki lub eksperymentować z alternatywnymi składnikami, takimi jak mąka żytnia lub kukurydziana. 🥐

Siła 4: Siła przetargowa nabywców

Siła przetargowa nabywców odnosi się do zdolności klientów do żądania niższych cen i wyższej jakości towarów i usług. Zrozumienie tej siły pomaga wprowadzać innowacje w portfolio produktów, aby zwiększyć lojalność klientów, zmniejszyć ich siłę negocjacyjną i utrzymać przewagę konkurencyjną.

Siła przetargowa nabywców zależy od następujących czynników:

Rozmiar i koncentracja nabywców : Więksi, bardziej skoncentrowani nabywcy mają większy wpływ na ceny

: Więksi, bardziej skoncentrowani nabywcy mają większy wpływ na ceny Dostępność alternatyw : Jeśli dostępnych jest wiele podobnych produktów, nabywcy mogą łatwo się przestawić, co zwiększa ich siłę przetargową

: Jeśli dostępnych jest wiele podobnych produktów, nabywcy mogą łatwo się przestawić, co zwiększa ich siłę przetargową Wrażliwość cenowa nabywcy : Wyższa wrażliwość oznacza większą siłę nabywców

: Wyższa wrażliwość oznacza większą siłę nabywców Znaczenie produktu : Jeśli produkt jest kluczowy dla kupujących, ich siła spada

: Jeśli produkt jest kluczowy dla kupujących, ich siła spada Koszt zmiany dostawcy: Niższe koszty zmiany zwiększają siłę nabywców

Siła 5: Zagrożenie towarami substytucyjnymi

Zagrożenie ze strony dóbr substytucyjnych mierzy prawdopodobieństwo zmiany przez konsumentów z twojego produktu na alternatywę, która służy temu samemu celowi lub oferuje te same korzyści.

Jeśli substytuty są łatwo dostępne i atrakcyjne cenowo, pozycja konkurencyjna słabnie. Aby złagodzić tę siłę, musisz wprowadzać innowacje, dywersyfikować swoją ofertę i kultywować lojalność wobec marki. Śledź uważnie najnowsze trendy i postęp technologiczny, ponieważ mogą one przynieść nowe substytuty.

Weźmy pod uwagę firmę produkującą tradycyjne żarówki. Wraz z rozwojem technologii LED oferującej energooszczędne alternatywy, konsumenci mogą przestawić się na nowe żarówki LED.

Firma produkująca żarówki może zareagować, inwestując w badania w celu opracowania własnej linii żarówek LED. Może również skupić się na promocji unikalnych funkcji swoich żarówek, takich jak ciepły nastrój oświetlenia lub projekty retro, aby utrzymać lojalność klientów i odróżnić się od konkurentów LED. 💡

Jak wdrożyć strukturę pięciu sił Portera

Od czasu opublikowania w 1979 r. w Harvard Business Review artykułu wprowadzającego koncepcję pięciu sił, Porter napisał kilka książek rozwijających jego model, w szczególności On Competition. Porter przedstawia w niej pięć prostych kroków, które należy podjąć w celu dokładnego

analiza branży

:

Rozpocznij od jasnego zdefiniowania branży, aby skupić się na analizie pięciu sił Zidentyfikuj głównych graczy w branży i skategoryzuj ich według odpowiednich kryteriów Przeanalizuj przewagę konkurencyjną firmy i jej branży, aby opracować zwycięską taktykę Analizować ogólną strukturę branży, koncentrując się na czynnikach wpływających na rentowność branży Po zakończeniu powyższych kroków, przeprowadź szczegółową analizę pięciu sił konkurencyjnych, biorąc pod uwagę ich wpływ i potencjalne zmiany Zidentyfikuj aspekty struktury branży, na które mogą mieć wpływ konkurenci, nowe podmioty lub Twoja firma, koncentrując się na tym, co można zmienić

Zobaczmy, jak przeprowadzić tę analizę i stworzyć strategie, aby przechytrzyć konkurencję w branży za pomocą ClickUp, wiodącej platformy do zarządzania projektami i wydajnością.

Szablon 5 sił Portera

Zrozumienie i stawienie czoła wyzwaniom konkurencyjnego środowiska jest o wiele łatwiejsze dzięki

szablon do wdrażania Pięciu Sił Portera

. W szczególności zalecamy

Szablon 5 sił Portera ClickUp

.

Ten przyjazny dla użytkownika i dynamiczny szablon okaże się nieocenionym atutem dla firm, które chcą lepiej zrozumieć branżę i sformułować skuteczne strategie

Ten szablon jest cennym narzędziem, które pozwala rzucić światło na nadchodzące zagrożenia i udokumentować wielkość i względny wpływ bezpośrednich rywali, dostawców i nabywców. Daje on możliwość

łatwa w użyciu Tablica

widok z różnymi funkcjami współpracy w czasie rzeczywistym. Szablon umożliwia wizualizację pięciu sił Portera za pomocą pięciu kolorowych okręgów:

Konkurencja 🔴

Siła nabywcza 🟢

Zagrożenie ze strony nowych podmiotów 🟣

Zagrożenie substytutami 🔵

Siła dostawcy 🟠

Każda sekcja pomaga ocenić siły konkurencji, wyjaśniając, w jaki sposób wpływają one na Twój biznes. Możesz nawet ocenić intensywność każdej siły jako Niskie, Średnie lub Wysokie ryzyko, dodając głębi swojej analizie.

Menedżerowie uważają, że ta gotowa struktura jest szczególnie przydatna do identyfikowania szans i zagrożeń rynkowych, utrzymywania lub zwiększania udziału w rynku i rentowności, pozycjonowania produktów w celu osiągnięcia długoterminowego powodzenia oraz przeprowadzania analiz luk w celu usprawnienia procesów.

Pomyśl, stwórz i współpracuj z członkami zespołu za pomocą tablic ClickUp

Jeśli uważasz, że szablon ClickUp Porter's Five Forces i inne

Szablony oparte na Tablicy

są zbyt limitujące, zawsze możesz zacząć od zera i zbudować własne

Tablica ClickUp

.

Użyj tych nieskończonych cyfrowych płócien, aby przeprowadzić burzę mózgów ze swoim zespołem i wspólnie określić pięć sił kształtujących konkurencyjny krajobraz. Możesz użyć wszelkiego rodzaju kształtów i obiektów, aby przedstawić swoje najlepsze pomysły i narysować połączenia między nimi.

Co więcej, można przekształcić dowolny element Tablicy w zadanie za pomocą jednego kliknięcia, wypełniając w ten sposób lukę między ideacją a wykonaniem. Funkcja ta pomaga nie tylko identyfikować i wizualizować pięć sił w branży, ale także opracowywać strategie zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

W mapach myśli ClickUp można łatwo zmieniać układ węzłów w oparciu o ich strukturę hierarchiczną

Mapy myśli ClickUp

to kolejne doskonałe narzędzie do przeprowadzania analizy Pięciu Sił Portera. The

mapa myśli

technika ta umożliwia łatwe tworzenie map i rysowanie połączeń między siłami w branży za pomocą węzłów typu "przeciągnij i upuść".

Zastosowanie Pięciu Sił Portera w różnych branżach

Business w konkurencyjnych branżach z zakresu

rozwój oprogramowania

i

marketing

do

konstrukcja

i

opieka zdrowotna

wszyscy mogą korzystać z modelu pięciu sił Portera, aby zrozumieć konkretne problemy i opracować zwycięskie strategie na swoich rynkach.

Systematycznie analizując każdą z pięciu sił, firmy mogą ocenić wykonalność wejścia na nowe rynki, opracowania nowych produktów i usług lub zawarcia strategicznych sojuszy.

Mogą również określić poziom zagrożenia ze strony nowych podmiotów wchodzących na rynek, istniejących rywali lub produktów substytucyjnych - i stworzyć odpowiednie strategie

zróżnicowanie produktów

strategie innowacji i pozycjonowania.

Zilustrujmy proces i korzyści płynące z zastosowania modelu pięciu sił Portera na konkretnym, rzeczywistym przykładzie.

Przykład z branży nieruchomości

Jeśli prowadzisz firmę

firmę z branży nieruchomości

zastosowanie Pięciu Sił Portera należy rozpocząć od zdefiniowania dokładnej "branży" lub niszy, którą chcemy przeanalizować. Może to być na przykład budowa i sprzedaż luksusowych mieszkań w Nowym Jorku. 🏗️

Zacznij od zidentyfikowania i policzenia kluczowych graczy zajmujących się wysokiej klasy nieruchomościami w Nowym Jorku i okolicach. Gdybyś to zrobił, zdałbyś sobie sprawę, że rywalizacja konkurencyjna w tej branży jest żywa i ma się dobrze. Co więcej, siła przetargowa nabywców wydaje się być obecnie dość wysoka, biorąc pod uwagę, że luksusowych mieszkań jest więcej niż chętnych na ich zakup.

Biorąc pod uwagę, jak długo trwa pozyskiwanie materiałów do budowy mieszkań i względny niedobór pracowników budowlanych, siła przetargowa dostawców również znajduje się na wyższym końcu spektrum.

Z drugiej strony, nie jest łatwo budować i sprzedawać wysokiej klasy nieruchomości w Nowym Jorku - aby prosperować na tym polu, trzeba mieć doświadczenie w kontaktach z organami regulacyjnymi oraz znakomitą reputację i osiągnięcia. Podobnie, nie ma prawie żadnej realistycznej alternatywy dla kogoś, kto szuka luksusowego mieszkania w Nowym Jorku, co sprawia, że zagrożenie substytutami jest niezwykle niskie.

Wynik analizy: Prawdopodobnie nie jest dobrym pomysłem wchodzenie w biznes budowy i sprzedaży wysokiej klasy nieruchomości w Nowym Jorku bez wcześniejszego doświadczenia lub reputacji. Bariery wejścia są wysokie, a nisza jest zdominowana przez kilku graczy o ugruntowanej pozycji.

Pięć sił Portera: Mocne strony i limity

Model pięciu sił Portera jest narzędziem strategicznym zaprojektowanym w celu zapewnienia jasnego, analitycznego wglądu w konkurencyjny krajobraz. Nie jest on jednak pozbawiony limitów i wad, jak widać w poniższej tabeli: 👇

Zastosowanie Pięciu Sił Portera w ClickUp

Model Pięciu Sił Portera pomaga lepiej zrozumieć konkurencję i wskazuje, gdzie należy skoncentrować wysiłki i inwestycje w celu zapewnienia trwałego wzrostu. Badając sposób działania w łańcuchu dostaw i inwestując w badania i rozwój, można znaleźć sposoby na wyróżnienie się na tle konkurencji w branży.

Dzięki poręczne szablony i narzędzia do współpracy, takie jak Tablice i Mapy Myśli, ClickUp sprawia, że proces stosowania modelu Pięciu Sił Portera jest łatwy dla Businessu każdej wielkości i z każdej branży.