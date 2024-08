Jak wykorzystać analizę łańcucha wartości do zwiększenia przewagi konkurencyjnej i długowieczności firmy?

Firma może przetrwać w zmiennych warunkach rynkowych, ale aby mogła się rozwijać, należy zoptymalizować jej działania w łańcuchu wartości, aby zapewnić najwyższą wydajność. Firmy o ugruntowanej pozycji to często te, które stale zwiększają wartość dostarczaną klientom i akcjonariuszom, a także innym zainteresowanym stronom.

Nie chodzi jednak tylko o ulepszanie produktów i usług - należy również przeprowadzić mikroanalizę logistyki przychodzącej i wychodzącej, zarządzania zasobami ludzkimi i innych procesów operacyjnych, aby zwiększyć marże zysku.

Właśnie dlatego menedżerowie myślący przyszłościowo polegają na analizie łańcucha wartości (VCA), aby uzyskać prawdziwą przewagę konkurencyjną w swojej niszy. Praktyka ta wymaga ciągłego doskonalenia podstawowych i wspierających działań w firmie z wizją budowania lojalności klientów i korzystania z oszczędności kosztów, co prowadzi do przewagi konkurencyjnej poprzez stabilne tworzenie wartości. 🌱

W tym artykule zbadamy:

Koncepcję łańcucha wartości

Jego rolę w optymalizacji modeli biznesowych

Proces przeprowadzania analizy łańcucha wartości - zarówno z perspektywy kosztów, jak i zróżnicowania produktów

Czym jest analiza łańcucha wartości?

Wybitny ekonomista i profesor Harvard Business School, Michael Porter, po raz pierwszy zbadał koncepcje łańcucha wartości i analizy łańcucha wartości w swojej książce pt Przewaga konkurencyjna: Tworzenie i utrzymywanie najwyższej wydajności .

Łańcuch wartości odnosi się do wszystkich procesów w całym cyklu życia produktu lub usługi, począwszy od etapu badań i rozwoju, aż po fazy dystrybucji i sprzedaży. Każdy proces w łańcuchu może być analizowany pod kątem przyrostowej wartości dodanej do końcowego produktu lub usługi, co jest dokładnie tym, o co chodzi w analizie łańcucha wartości.

Jest to proces analizy podstawowych i pomocniczych działań związanych z dostarczaniem produktu i utrzymaniem działalności. Celem jest określenie, które procesy w rozsądny sposób przyczyniają się do wartości dostarczanej przez produkt końcowy lub usługę.

Via: Harvard Business School Online Staranna analiza łańcucha wartości pomaga firmom odblokować nowe spostrzeżenia, które umożliwiają im dostarczanie maksymalnej wartości swoim klientom i interesariuszom. Pod koniec udanej analizy menedżerowie powinni być w stanie

Obniżyć koszty w całym łańcuchu wartości

Wskazać procesy mające zasadnicze znaczenie dla dostawy

Zidentyfikować możliwości usprawnień operacyjnych i technologicznych

Zoptymalizować inicjatywy marketingowe i sprzedażowe w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta

Wskazówka: Szukasz analizy w stylu Portera sił konkurencyjnych na Twoim rynku i ich wpływu na Twoje łańcuchy wartości? Wypróbuj narzędzie Szablon 5 sił Portera ClickUp do szybkich wizualizacji. 🌹

Ten przyjazny dla użytkownika i dynamiczny szablon okaże się nieocenionym atutem dla firm, które chcą lepiej zrozumieć branżę i sformułować skuteczne strategie

Jak analiza łańcucha wartości może przynieść korzyści firmom?

Niektóre z kluczowych korzyści płynących z Analiza łańcucha wartości Portera obejmują:

Różnicowanie produktów: Jedną z bardziej oczywistych korzyści płynących z analizy łańcucha wartości jest utrzymanie najwyższej wydajności, aby cieszyć się trwałą lojalnością klientów. Obejmuje to przegląd istniejących procesów i strategii w celu opracowania nowych produktów, funkcji i usług, które są zgodne ze zmieniającymi się potrzebami klientów w konkurencyjnym scenariuszu

Jedną z bardziej oczywistych korzyści płynących z analizy łańcucha wartości jest utrzymanie najwyższej wydajności, aby cieszyć się trwałą lojalnością klientów. Obejmuje to przegląd istniejących procesów i strategii w celu opracowania nowych produktów, funkcji i usług, które są zgodne ze zmieniającymi się potrzebami klientów w konkurencyjnym scenariuszu Redukcja kosztów: Analiza łańcucha wartości daje spojrzenie z lotu ptaka na to, które procesy dodają lub odejmują wartość w obecnym modelu biznesowym,pomagając rozpoznać efektywność i nieefektywności. Te spostrzeżenia mogą pomóc w podjęciu decyzji, które procesy zautomatyzować, wyeliminować i zoptymalizować, aby zwiększyć marże zysku

Analiza łańcucha wartości daje spojrzenie z lotu ptaka na to, które procesy dodają lub odejmują wartość w obecnym modelu biznesowym,pomagając rozpoznać efektywność i nieefektywności. Te spostrzeżenia mogą pomóc w podjęciu decyzji, które procesy zautomatyzować, wyeliminować i zoptymalizować, aby zwiększyć marże zysku Innowacje zorientowane na wzrost: Dokładna analiza struktury łańcucha wartości może również ujawnić powtarzające się procesy biznesowe i złożone zależności, które mogą hamować wzrost i produktywność, dając możliwość dostosowania zaangażowanych procesów

Podsumowując, można osiągnąć zróżnicowanie operacyjne, które generuje wyraźne korzyści, które konkurenci mają trudności z powieleniem. W dłuższej perspektywie przekłada się to na silniejsze postrzeganie marki i poprawę rentowności rok do roku. 📆

Co należy uwzględnić w analizie łańcucha wartości

Analiza łańcucha wartości obejmuje badanie procesów w dwóch głównych kategoriach: działania podstawowe i działania drugorzędne

Podstawowe funkcje lub działania składają się z podstawowych procesów rozwoju i dystrybucji dowolnego produktu lub usługi. Dodają one bezpośrednio wartość do oferty. Typowa analiza funkcji podstawowych wymaga zbadania:

Logistyka przychodząca: Obejmuje łańcuch dostaw; przykłady obejmują odbiór surowców i magazynowanie Operacje: Procedury, takie jak produkcja, które przekształcają surowce w wyroby gotowe Logistyka wychodząca: Obejmuje działania takie jak pakowanie, sortowanie i wysyłka, które umożliwiają dostarczenie produktu końcowego lub usługi Sprzedaż i działania marketingowe: Są to działania promocyjne i sprzedażowe Obsługa posprzedażna: Procesy związane z obsługą klienta, naprawą i konserwacją

Z drugiej strony, działania drugorzędne nie odgrywają bezpośredniej roli w sprzedaży lub produkcji, ale wspierają podstawowe funkcje. Można oczekiwać, że działania te poprawią wydajność i skuteczność ich podstawowych odpowiedników. Cztery główne obszary działalności drugorzędnej obejmują:

Zamówienia: Jest to ściśle związane z częścią logistyki przychodzącej działań podstawowych; obejmuje obszary takie jak przetwarzanie zamówień izarządzanie zasobami takimi jak zapasy *Zarządzanie zasobami ludzkimi : Przykłady obejmują zatrudnianie, szkolenie, zatrzymywanie i wynagradzanie pracowników Utrzymanie infrastruktury: Obejmuje badania i postępy poczynione w celu usprawnienia procesów biznesowych, zarządzania kosztami ogólnymi i planowania finansowego Rozwój technologiczny: Pomaga obniżyć koszty związane z technologią i zwiększyć automatyzację procesów

Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy podczas przeprowadzania analizy łańcucha wartości, można uzyskać dobrze zaokrąglony strategię operacyjną i lepszą kontrolę jakości.

Jak przeprowadzić analizę łańcucha wartości

Analiza łańcucha wartości wymaga podziału procesów pierwotnych i wtórnych na strategicznie podobne obszary, co pozwala na uproszczone zarządzanie łańcuchem wartości.

Istnieją dwa główne podejścia, które można zastosować do analizy łańcucha wartości:

W pierwszym podejściu celem jest uzyskanie przewagi kosztowej w branży, aby cieszyć się wzrostem rentowności Drugie podejście koncentruje się na osiągnięciu unikalnego zróżnicowania produktów, które jest cenione przez klientów i pozwala na naliczanie wyższych cen niż konkurencja

Przeanalizujmy oba podejścia jedno po drugim. Zobaczymy również, jak ClickUp kompletne dzieło i rozwiązanie do zarządzania projektami może pomóc w szybkim i skutecznym przeprowadzeniu analizy łańcucha wartości. 💡

Podejście 1: Analiza przewagi kosztowej

Z perspektywy przewagi kosztowej, analiza łańcucha wartości ma na celu obniżenie kosztów produkcji lub dostawy sprzedawanego produktu lub usługi. Rezultat? Możesz sprzedawać swoją ofertę po niższej cenie niż konkurencja bez uszczerbku dla marż. Przewaga kosztowa VCA to zazwyczaj pięcioetapowy proces:

Krok 1: Identyfikacja działań podstawowych i drugorzędnych

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia analizy łańcucha wartości przewagi kosztowej jest zidentyfikowanie podstawowych i drugorzędnych działań w operacjach biznesowych. Chodzi o oszacowanie zakresu redukcji kosztów, które można realistycznie osiągnąć.

Ogólną zasadą jest, aby być ostrożnym przy obniżaniu kosztów działań podstawowych, ponieważ są one bezpośrednio związane z produktem. Nie ma sensu wprowadzać modyfikacji, które negatywnie wpływają na doświadczenie użytkownika.

Dobrym sposobem na uporządkowanie informacji potrzebnych na tym etapie jest użycie narzędzia ClickUp Product Management Suite . Jest to idealne rozwiązanie do scentralizowania analizy łańcucha wartości dla dowolnej branży lub niszy - pisania dokumentów procesowych, tworzenia map drogowych i wizualizować cały cykl życia produktu .

Doskonalenie produktu: Od specyfikacji do kamieni milowych z Zarządzaniem Produktem w ClickUp

Potrzebujesz szybkiego startu? Poczuj się komfortowo z aplikacją Szablon tablicy łańcucha wartości ClickUp . Jego wstępnie zaprojektowana struktura wizualna pozwala uporządkować wszystkie podstawowe i drugorzędne działania oraz ustalić ich związek z marżą zysku. Zespół analityczny może łączyć zadania, dokumenty, a nawet poszczególne produkty bezpośrednio w szablonie i płynnie współpracować. 😎

Szablon ClickUp Value Chain Whiteboard Template pomaga analizować działania firmy i oferować klientom dodatkową wartość

Jeśli zarządzasz więcej niż jedną firmą, utwórz wiele szablonów, aby zmapować poszczególne łańcuchy wartości w dedykowanych obszarach roboczych projektu w ClickUp.

Krok 2: Rejestracja udziału każdego procesu w puli kosztów

Następnym krokiem jest ustalenie udziału każdego działania w całkowitym koszcie produkcji i dostawy oraz sprawdzenie, jak wypada on w porównaniu z wartością dodaną. W tym procesie zobaczysz, że niektóre opcje, takie jak koszty ogólne fabryki, kosztują dużo, ale oferują również ogromną wartość dla Twojej podstawowej oferty.

Z drugiej strony, niektóre procesy są po prostu niepotrzebnymi centrami kosztów, ponieważ nie dodają dużej wartości do łańcucha. Wykorzystaj informacje z tego ćwiczenia, aby określić zakres znaczących redukcji kosztów. 💸

Potrzebujesz pomocy? The Szablon analizy kosztów projektu ClickUp może się przydać. Wgląd w koszty operacyjne dzięki pięciu różnym widokom do analizy kosztów operacyjnych, w tym kosztów ogólnych, kosztów zmiennych, kosztów materiałów i kosztów stałych. Pozwala również analizować je na podstawie parametrów, takich jak cena całkowita, koszt, ilość, koszt jednostkowy i rodzaj kosztu.

Skorzystaj z szablonu analizy kosztów projektu ClickUp, aby przeanalizować koszty operacyjne w oparciu o 5 różnych parametrów

Krok 3: Identyfikacja głównych czynników kosztotwórczych

Gdy już wiesz, które działania mają największy wpływ na ogólne koszty, nadszedł czas, aby zidentyfikować poszczególne czynniki kosztotwórcze. Czynniki kosztotwórcze to jednostkowe składniki wydatków, które są dzielone między różne działy. Mogą one mieć ułamkowy wpływ na ostateczną cenę produktu.

Na przykład koszt wytworzenia produktu obejmuje kilka składników, takich jak koszt surowców i robocizny. Czynniki wpływające na koszty pracy mogą obejmować łączną liczbę godzin pracy maszyn, liczbę dostaw i czas przestoju.

Czynniki wpływające na koszty będą specyficzne dla danej branży, ale mierzy się je poprzez:

Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

Korzystanie z narzędzi do porównywania kosztów

Celem jest tutaj znalezienie konkretnych możliwości optymalizacji kosztów w ramach szerokiej funkcji.

Krok 4: Analiza powiązań i relacji między działaniami

Działania w ramach łańcucha wartości są często ze sobą ściśle powiązane - zmiana jednego aspektu może pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na koszty, wydajność i rentowność innego. Na przykład, jeśli jesteś firmą logistyczną, zmiana lokalizacji magazynu może działać w obie strony: powiedzmy, że zwiększa koszty transportu lub sprawia, że cykl dostawy jest szybszy i bardziej opłacalny.

Podsumowując, jakakolwiek przewaga kosztowa nie powinna odbywać się kosztem jakości usług lub ogólnej rentowności. Dlatego tak ważne jest, aby zidentyfikować i przeanalizować relacje między wzajemnie powiązanymi działaniami w łańcuchu wartości. ⛓️

Dobrym sposobem na zrozumienie tych relacji jest ich wizualizacja. Można użyć Zależności ClickUp aby to łatwo zrobić. Połącz wzajemnie powiązane zadania w przepływach pracy i użyj opcji Relationships, aby określić typ zależności. Możesz wybrać:

Oczekiwanie na: Umożliwia powiązanie zadań, które muszą zostać ukończone przed danym zadaniem

Umożliwia powiązanie zadań, które muszą zostać ukończone przed danym zadaniem Blokowanie: Umożliwia dodawanie zadań, które muszą czekać, aż dane zadanie zostanie oznaczone jako done

Jak dodać zależność do relacji w ClickUp

Zależności zadań można również wizualizować za pomocą Widok Gantta w ClickUp . Na liście zadań wystarczy przełączyć się do widoku Gantta, aby zobaczyć, jak różne zadania są od siebie zależne. Duży obraz pozwala podejmować świadome decyzje dotyczące analizy łańcucha wartości.

Uzyskaj przejrzysty obraz swoich zadań i zależności w widoku ClickUp Gantt

Jeśli chcesz wizualizować zależności lub cały łańcuch wartości, przejdź do ClickUp Whiteboards . Otrzymujesz nieskończoną kanwę do zademonstrowania przepływu pracy lub łańcucha produktów za pomocą tekstów, łączników, kształtów, karteczek samoprzylepnych i innych elementów multimedialnych. Obsługuje wielu współpracowników na żywo, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do burzy mózgów dla zdalnych zespołów.

Użyj ClickUp do projektowania przepływów pracy z przydatnymi funkcjami, takimi jak tablice, mapy myśli, automatyzacje i liczne szablony

Krok 5: Automatyzacja i innowacja procesów w celu redukcji kosztów

Wreszcie, gdy masz już pojęcie o swoich głównych działaniach, działaniach drugorzędnych i ich pozycjonowaniu kosztowym, zacznij opracowywać strategie redukcji kosztów. 👩‍🏭

W zależności od rodzaju działań, które modyfikujesz w celu zróżnicowania kosztów, możesz potrzebować pomocy ze strony zespołów ds. rozwoju produktu lub marketingu. Na przykład, jeśli przewaga kosztowa ma wynikać z ulepszenia działań związanych z zarządzaniem produktem zespół produktowy staje się bliskim interesariuszem w całym procesie zarządzania produktem procesu zmiany .

Wiele zespołów modernizuje swoją infrastrukturę firmową, dodając do swojego arsenału narzędzia do automatyzacji. Automatyzacja pomaga pozbyć się wielu powtarzalnych i zbędnych procesów, pomagając bez wysiłku osiągnąć zróżnicowanie kosztów.

Na szczęście, jako kompleksowe rozwiązanie narzędzie do zarządzania produktami , ClickUp oferuje ponad 100 wbudowanych automatyzacji do automatyzacji powtarzalnych procesów, które Twój zespół może wykonywać ręcznie. Jest w pełni bezkodowy - wystarczy zdefiniować zdarzenie wyzwalające, akcję, która ma zostać podjęta po uruchomieniu przepływu pracy i opublikować automatyzację. Chodzi nie tylko o zminimalizowanie kosztów pracy, ale także o zajęcie się uciążliwymi procesami, które kradną część twojego czasu.

Skonfiguruj niestandardowe automatyzacje w ClickUp dla powtarzalnych zadań

Po sfinalizowaniu planu optymalizacji kosztów, użyj Cele ClickUp do śledzenia i zarządzania kosztami w odniesieniu do ustalonych celów. Możesz połączyć swoje cele z rzeczywistymi zadaniami, aby pomóc zespołowi znaleźć uzasadnienie proponowanych zmian. Wizualizuj swoje cele za pomocą raportów, takich jak paski postępu i wykresy liniowe na ClickUp Dashboards .

Śledzenie postępu zadania w ClickUp Goals Dashboard

Podejście 2: Analiza przewagi zróżnicowania produktu lub usługi

Ten rodzaj analizy ma na celu odróżnienie produktu lub usługi od konkurencji poprzez dodanie unikalnej funkcji lub przewagi, która zapewnia znaczącą wartość dla klientów. Przewaga ta powinna poprawić ofertę i być trudna do odtworzenia dla konkurencji. Zobaczmy, jak można przeprowadzić analizę łańcucha wartości w celu uzyskania zróżnicowania produktu lub usługi:

Krok 1: Zidentyfikuj głównych dostawców wartości

Nie wszystkie działania biznesowe mają jednakowy wpływ na doświadczenie i wartość dla klienta. Identyfikacja procesów o niskiej wartości jest kluczem do uzyskania przewagi w zakresie różnicowania produktów. Można to zrobić, zbierając i analizując opinie klientów lub użytkowników, ponieważ tylko oni mogą powiedzieć, jakie są ich bolączki i co przyniosłoby im większą wartość.

The ClickUp CRM posiada bogaty zestaw funkcji, które mogą ci w tym pomóc. Od kategoryzowania kont klientów po usprawnianie komunikację z klientami i lead pipeline, wspiera Cię we wszystkim.

Na przykład, jeśli chcesz zbierać opinie klientów w zorganizowany sposób, pokochasz Formularze ClickUp . Dostosuj formularz ankiety z pytaniami specyficznymi dla Twojego łańcucha wartości i rozpowszechniaj je w różnych kanałach za pomocą jednego kliknięcia. Zebrane odpowiedzi są automatycznie zapisywane w obszarze roboczym. Możesz przejść do Widok tabeli aby przeanalizować je w jednym miejscu.

Dostosuj i wyślij formularze opinii do klienta, rozpoczynając proces VCA

Krok 2: Znajdź zrównoważony kluczowy wyróżnik (wyróżniki)

Po przeanalizowaniu opinii klientów i zidentyfikowaniu głównych czynników lub luk w łańcuchu wartości, zastanów się nad sposobami poprawy. Kluczem jest innowacyjność, a zespoły ds. rozwoju produktu mogą chcieć opracować nowe funkcje w oparciu o pożądane zróżnicowanie produktu lub usługi. 🦄

Jednak nie wszystkie ulepszenia są trwałe z finansowego lub operacyjnego punktu widzenia. Niektóre usprawnienia procesów biznesowych znacznie zwiększają koszty, podczas gdy inne są tak skomplikowane, że nie mogą być skalowane do Twojej firmy.

Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji, jakie zróżnicowanie wdrożyć? Możesz skorzystać z narzędzia Szablon matrycy priorytetów ClickUp aby określić trwałość każdego proponowanego ulepszenia wartości. Wystarczy wykreślić każdy pomysł na osiach X i Y tego szablonu w kolejności wpływu i wysiłku. Ty i Twoi interesariusze uzyskacie wizualny wgląd w to, które ulepszenia wartości są trwałe i warte wdrożenia.

Skorzystaj z szablonu macierzy priorytetów ClickUp, aby przeanalizować wpływ działań i wysiłków wymaganych do ich realizacji

Krok 3: Chroń swoje zróżnicowanie

Ten ostatni krok jest często pomijany, ale jest bardzo ważny. Po opracowaniu techniki doskonalenia procesów biznesowych aby osiągnąć zróżnicowanie produktu lub usługi, należy również opracować procesy, które pozwolą chronić przewagę. Pomaga to zachować aktualność i przewagę na rynku przez długi czas.🔒

Zgłaszaj więc patenty lub twórz warstwy ochrony wokół swoich najlepszych praktyk i tajemnic handlowych. Twórz silosy informacyjne. Zrób wszystko, aby chronić swoją odmienność, pozostawiając konkurentom niewiele miejsca na powielanie Twojej oferty i osłabianie Twojej przewagi konkurencyjnej.

Jeśli nadal czujesz, że utknąłeś w martwym punkcie, możesz skorzystać z zaprojektowanego przez ekspertów ClickUp szablony strumienia wartości z sekcjami oznaczonymi kolorami w celu wizualizacji relacji między działaniami biznesowymi. Szablony Szablon mapowania strumienia wartości ClickUp doskonale nadaje się do burzy mózgów na temat technik różnicowania produktów.

Uzyskaj wgląd w stan bieżących operacji, aby podejmować lepsze decyzje i usprawniać procesy

