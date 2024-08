Od startupu do sukcesu: 10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla małych firm

Prowadzenie małego Businessu to nie przelewki. Zarządzanie projektami wymaga złożoną sieć obowiązków od żonglowania zadaniami i harmonogramami po śledzenie pracy zespołu.

To właśnie tutaj narzędzie do zarządzania projektami s dla małych firm są bardzo przydatne. Dostarczają one platformę, która umożliwia strukturyzowanie zadań, wspieranie współpracy i trzymanie się napiętych harmonogramów z niezachwianą precyzją.

Żadne zadanie nie zostanie pominięte, a żaden termin nie umknie uwadze.

W tym artykule przedstawimy 10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla małych firm, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojego zespołu. Zapraszamy do zapoznania się z ich zaletami, wadami, cenami i charakterystycznymi funkcjami. 👀

Co to jest oprogramowanie do zarządzania projektami dla małych firm?

Oprogramowanie do zarządzania projektami to narzędzie, które umożliwia skrupulatne organizowanie i planowanie projektów i zadań firmy. Tworzy ono wirtualny obszar roboczy do monitorowania trwających projektów, obserwowania zarządzania zasobami i współpracy z zespołem .

ClickUp 3.0 zapewnia uproszczony widok obciążenia pracą całego zespołu lub pojedynczej osoby, aby zapewnić ciągłość pracy

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla małych Business pozwala bez wysiłku nadzorować cykl pracy w małej firmie. Zazwyczaj jest bardziej przyjazne dla budżetu niż rozwiązania dla przedsiębiorstw, często z wbudowanymi kalendarzami i przypomnieniami, aby zapewnić płynne terminy i śledzenie zadań. ✅

Można również oczekiwać lekkiego interfejsu z zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi, które zmniejszają bałagan w e-mailach i sprawiają, że współpraca w małych Teams jest przejrzysta. Wysokiej jakości narzędzie do zarządzania projektami posiada funkcje budżetowania, śledzenia czasu i fakturowania, aby pomóc zespołowi funkcjonować w ramach ograniczeń finansowych.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami dla małych firm?

Aby wybrać odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami dla swojego Businessu, należy zwrócić uwagę na następujące kluczowe aspekty:

Łatwość obsługi : Preferuj intuicyjny interfejs z minimalnymi wymaganiami szkoleniowymi, aby Twoi koledzy z zespołu zaczęli z niego korzystać szybko i skutecznie

: Preferuj intuicyjny interfejs z minimalnymi wymaganiami szkoleniowymi, aby Twoi koledzy z zespołu zaczęli z niego korzystać szybko i skutecznie Zarządzanie zadaniami : Powinno pomagać w tworzeniu i przydzielaniu zadań,ustawienie celów projektu i terminy oraz łatwo śledzić postępy

: Powinno pomagać w tworzeniu i przydzielaniu zadań,ustawienie celów projektu i terminy oraz łatwo śledzić postępy Współpraca: Poszukaj rozwiązania do zarządzania projektami, które ułatwia współpracę poprzez udostępnianie plików, wątki komentarzy i aktualizacje w czasie rzeczywistym

ClickUp 3.0 daje możliwość przekształcania i przełączania się między różnymi widokami podczas bezpośredniej edycji zadań za pomocą ClickUp AI

Niestandardowe : Projekt izarządzanie zadaniami rozwiązania powinny dostosowywać się do konkretnych potrzeb biznesowych dzięki opcjom takim jak spersonalizowane cykle pracy, niestandardowe pola i szablony projektów

: Projekt izarządzanie zadaniami rozwiązania powinny dostosowywać się do konkretnych potrzeb biznesowych dzięki opcjom takim jak spersonalizowane cykle pracy, niestandardowe pola i szablony projektów Integracja : Sprawdź, czy narzędzie do zarządzania projektami integruje się z innym oprogramowaniem, z którego korzysta twoja firma, takim jak e-mail, systemy zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) i oprogramowanie księgowe

: Sprawdź, czy narzędzie do zarządzania projektami integruje się z innym oprogramowaniem, z którego korzysta twoja firma, takim jak e-mail, systemy zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) i oprogramowanie księgowe Przystępność cenowa i skalowalność: Weź pod uwagę ceny oprogramowania i to, czy jego darmowe lub tanie plany pasują do twojego budżetu. Warto również sprawdzić, czy narzędzie oferuje zaawansowane funkcje dla wsparcia rozwijającego się Businessu i złożonych projektów

10 przydatnych programów do zarządzania projektami dla małych firm w 2024 roku

Podnieś poziom swoich operacji i napędzaj rozwój biznesu dzięki naszej liście najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami dla małych firm. Pożegnaj się z wąskimi gardłami, niedotrzymanymi terminami i nieefektywną współpracą - dołącz do nas, odkrywając najlepsze funkcje i limity tych narzędzi. 🧐

Zarządzaj projektami małych firm na każdym kroku dzięki szablonom, funkcjom współpracy i ponad 15 widokom projektów za pomocą ClickUp

Szukasz wszechstronnego narzędzia do tworzenia plan projektu zarządzać zadaniami i wspierać współpracę w zespole? Twoje poszukiwania kończą się z ClickUp, przyjaznym dla użytkownika i niedrogim rozwiązaniem idealnym dla małych i rozwijających się Businessów! ✨

Jego potężne możliwości Pakiet do zarządzania projektami ułatwia śledzenie całego projektu. Oferuje ponad 15 widoków projektów do wizualizacji i zarządzania cyklami pracy. Możesz na przykład organizować zadania jako karty typu "przeciągnij i upuść" za pomocą Tablic Kanban lub łatwo śledzić kamienie milowe i obciążenia pracą za pomocą rozbudowanych widoków Gantt Chart, Oś czasu i Obciążenie pracą.

Z Cele ClickUp dzięki ClickUp Goals masz możliwość wyznaczania jasnych celów, wskaźników wydajności i OKR. Utrzymuj motywację i wydajność swojego zespołu dzięki cotygodniowym kartom wyników i pochwałom pracowników.

ClickUp's zarządzanie zadaniami zaawansowane funkcje obejmują szereg funkcji, w tym komentowanie i sprawdzanie w czasie rzeczywistym w celu przyspieszenia zatwierdzania pracy i burzy mózgów poprzez Mapy myśli .

Dodatkowo można udostępniać załączniki i angażować się w konwersje w czasie rzeczywistym na stronie Widok czatu aby utrzymać dyskusje związane z zadaniami w jednym ciągłym wątku.

Użyj Dokumenty ClickUp narzędzia do współpracy umożliwiające prowadzenie czystej i kompleksowej dokumentacji dla Twojego Businessu. Otrzymujesz Asystenta opartego na AI do generowania elementów takich jak oś czasu projektu i testów z użytkownikami, podsumowywanie notatek ze spotkań i przygotowywanie angażujących e-maili do klientów.

Chcesz przyspieszyć planowanie sprintów? Skorzystaj z funkcji Szablon zwinnego zarządzania projektami ClickUp . Jest idealny dla Zwinnych teamów ponieważ pozwala:

Usprawnić i priorytetyzować żądania zaległościprzy użyciu Formularzy* Wykonywanie pracy między zespołami podczas zarządzania projektami w ramach Tablic lub Sprintów

Płynne prowadzeniespotkania retrospektywne dla ciągłego doskonalenia

Małe teamy pokochają ponad 100 automatyzacji ClickUp które automatyzują rutynowe zadania i uwalniają czas każdego!

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Zakres funkcji może być trudny do przyswojenia dla nowych użytkowników (ale rozbudowane przewodniki i samouczki ClickUp ułatwiają to)

Funkcje AI są ograniczone do płatnych planów

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 :4.7/5 (8,000+ recenzji)

:4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra:4.7/5 (3,000+ opinii)

2. Asana

Via: Asana Podnieś poziom zarządzania projektami w małym biznesie dzięki Asana - najlepszej platformie do płynnej, wielofunkcyjnej pracy zespołowej . 🙌

Dzięki aplikacji Asana możesz niestandardowo dostosować swoje projekty i zadania według własnych upodobań. Domyślny widok listy oferuje przejrzysty wyświetlacz do śledzenia terminów i osób przypisanych. Bez wysiłku przełączaj się między widokami Tablicy, Osi czasu, Kalendarza i Pulpitu, aby cieszyć się elastycznymi wizualizacjami zadań.

Użyj Tablic Kanban, aby ustalania priorytetów zadań w projekcie i wykrywać przeszkody na drodze do realizacji. Zwiększ przejrzystość cyklu pracy dzięki kolumnom z etykietami, wyposażonym w interfejs "przeciągnij i upuść" do aktualizacji statusu kart zadań.

Zredukuj liczbę zadań wykonywanych ręcznie dzięki automatyzacji zadań, korektom terminów i powiadomieniom interesariuszy za pomocą funkcji reguł. Możesz nawet tworzyć szablony zadań i projektów - uwolnij swoją kreatywność, dodając opisy, etykiety organizacyjne, terminy, osoby przypisane i pola niestandardowe (dostępne w płatnych planach).

Najlepsze funkcje Asana

Integracja z ponad 200 narzędziami, takimi jak Slack, Gmail i Zapier

Intuicyjny interfejs

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Tablice Kanban do wizualizacji zadań

Funkcja automatyzacji zadań

Limity Asany

Interfejs może wydawać się nieco zagracony

Niestandardowe funkcje zaawansowanego raportowania są ograniczone

Cennik Asana

Podstawowy : Free forever

: Free forever Premium : $10.99/miesiąc za użytkownika

: $10.99/miesiąc za użytkownika Business: $24.99/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Asana

G2 :4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

:4,3/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra:4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

3. Zoho Projects

Via: Projekty Zoho Odkryj moc Zoho Projects, swojego sprzymierzeńca w zarządzaniu projektami online, który pozwala z łatwością planować, śledzić i współpracować. To skalowalne oprogramowanie jest w stanie obsłużyć zarówno podstawowe, jak i złożone projekty. Planuj z wyprzedzeniem, dziel pracę na wykonalne zadania, systematycznie śledź postępy i dotrzymuj każdego terminu.

Narzędzie to oferuje możliwości zarządzania elastycznymi godzinami pracy, bazami harmonogramów, przydzielaniem zadań w oparciu o pracę zespołową i przypomnieniami. Śledzenie czasu i zarządzanie zasobami przychodzą na ratunek, aby utrzymać zrównoważone obciążenie pracą zespołu. 🧰 Usprawnij swój cykl pracy dzięki automatyzacji zadań i usprawnionym przejściom. Zaawansowane raportowanie umożliwia śledzenie postępów i łatwe zarządzanie budżetem dzięki funkcji śledzenia wydatków. Zdalne teamy mogą pozostać w połączeniu dzięki interaktywnym kanałom, wbudowanemu czatowi, forom dyskusyjnym i przestrzeniom udostępniania plików.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Wykresy Gantta do wizualizacji projektów

Integracja z aplikacjami Google i Microsoft

Poręczna aplikacja mobilna

Automatyzacja zadań

Wiele widoków zadań

Limity Zoho Projects

Brak niektórych funkcji lub trudności z ich lokalizacją

Brak wsparcia dla wszystkich przeglądarek

Cennik Zoho Projects

Free : do 3 użytkowników

: do 3 użytkowników Premium : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $10/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2 :4.3/5 (ponad 300 recenzji)

:4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra:4.3/5 (ponad 400 recenzji)

4. Trello

Via: Trello Trello to wizualny narzędzie do zarządzania projektami znane z Tablica Kanban s. Wyświetlają one zadania jako karty, z których każdą można dostosować za pomocą terminów, osób przypisanych, etykiet, załączników i komentarzy. Przeciąganie i upuszczanie kart ułatwia reorganizację i współpracę wizualną. 📊

Trello jest chwalony za przyjazny dla użytkownika interfejs, dzięki czemu jest idealny dla małych Business z limitem zasobów szkoleniowych. Wybieraj spośród skarbnicy szablonów obejmujących marketing, sprzedaż, projektowanie i zarządzanie zespołem lub stwórz nową tablicę od podstaw.

Platforma zaspokaja różnorodne potrzeby projektowe, oferując inne układy poza tablicami Kanban. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kalendarza do śledzenia terminów, osi czasu do planowania, tabeli do wyświetlania uporządkowanych danych, czy nawet mapy do zadań opartych na lokalizacji, Trello ma wszystko, czego potrzebujesz.

Najlepsze funkcje Trello

Różnorodne widoki projektów

ponad 100 szablonów

Integracja z aplikacjami Slack, Jira, Miro itp.

Wizualne funkcje współpracy przy zarządzaniu projektami

Butler, niekodowany asystent automatyzacji zadań

Limity Trello

Nadaje się bardziej do mniejszych zadań angażujących 3-5 osób

Użytkownicy mogliby korzystać z większej liczby wbudowanych raportów i analiz w porównaniu z niektórymi z najlepszych programów do zarządzania projektami na tej liście

Ceny Trello

Free

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Trello oceny i recenzje

G2 :4.4/5 (ponad 13 000 recenzji)

:4.4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra:4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

5. Hub Planner

Via: Hub Planner Hub Planner jest najlepszym planowanie zasobów i oprogramowanie do zarządzania, pomagające Teams w koordynacji projektów, monitorowaniu budżetu, śledzeniu WOM i efektywnym zarządzaniu kartami czasu pracy, a wszystko to w ramach jednej platformy.

Chcesz kontrolować wydatki na projekty i uzyskać wgląd w ich rentowność? Rozszerzenie Hub Planner's Billing Rates pomaga przejąć pełną kontrolę nad zarządzaniem projektami dzięki funkcjom budżetowania projektów i obliczania wydatków. 👩🏻‍💻

Co więcej, to poręczne narzędzie pełni funkcję intuicyjnego przeciągnij i upuść harmonogram zasobów, oferując szybki wgląd w dostępność i wykorzystanie zasobów, usprawniając planowanie projektów. Dodatkowo, pozwala na porównanie rzeczywistych danych z kart czasu pracy z zaplanowanymi prognozami, aby dowiedzieć się więcej o wydajności zespołu.

W celu uzyskania analiz w czasie rzeczywistym, skorzystaj z przyjaznego dla użytkownika pulpitu, aby bez wysiłku zbadać poszczególne zasoby i wydajność projektu.

Hub Planner najlepsze funkcje

Kontrola budżetu projektu

Zarządzanie kartami czasu pracy

Raportowanie skoncentrowane na danych

Przyjazny dla użytkownika harmonogram zasobów

Sprawne wnioski o wolne i urlopy

Hub Planner limity

Przydatnym dodatkiem byłaby funkcja śledzenia zadań w czasie rzeczywistym

Przydałoby się więcej integracji oprogramowania

Hub Planner ceny

Plug&Play : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Unlimited : $18/miesiąc za użytkownika

: $18/miesiąc za użytkownika Business Leader: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Hub Planner oceny i recenzje

G2 :4.2/5 (15+ recenzji)

:4.2/5 (15+ recenzji) Capterra:4.2/5 (ponad 100 recenzji)

6. Wrike

Via: Wrike Wrike to narzędzie do zarządzania projektami i oprogramowanie do zarządzania zasobami dla małych firm o ograniczonym budżecie, ponieważ ma hojny Free Plan dla nieograniczonej liczby użytkowników.

Ciesz się najwyższą wydajnością zarządzania projektami dzięki Wrike wielofunkcyjna współpraca funkcje. Platforma jest super adaptowalna - pozwala dostosować cykle pracy, widoki i obszary robocze do potrzeb i preferencji zespołu, zachowując jednocześnie 360-stopniowy widok projektu. 🔄

Funkcje automatyzacji zwiększają wydajność poprzez usprawnienie powtarzalnych zadań i ograniczenie powielania pracy. Dzięki automatycznym zatwierdzeniom, formularzom wniosków i powtarzalnym planom Twój zespół zyskuje więcej czasu na wykonywanie ważnych zadań podczas zarządzania projektami w różnych zespołach.

Spersonalizuj pulpit Wrike za pomocą widżetów dostosowanych do Twojego dnia pracy, dzięki czemu będziesz na bieżąco z wybranymi zadaniami lub elementami priorytetowymi.

Najlepsze funkcje Wrike

Wszechstronne widoki projektów, takie jak tablice Kanban i wykresy Gantta

Niestandardowe formularze wniosków

Sprawdzanie i automatyczne zatwierdzanie

Analiza pulpitu w czasie rzeczywistym

Integracja z narzędziami takimi jak Airtable, Gmail i Dropbox

Limity Wrike

Śledzenie zmian w dużych projektach może być trudne

Niektórzy użytkownicy doświadczają stromej krzywej uczenia się

Cennik Wrike

Free : Unlimited użytkowników

: Unlimited użytkowników Teams : 9,80 USD/miesiąc za użytkownika (2-25 użytkowników)

: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika (2-25 użytkowników) Business : $24.80/miesiąc za użytkownika (5-500 użytkowników)

: $24.80/miesiąc za użytkownika (5-500 użytkowników) Enterprise : Kontakt w sprawie cen (od 5 do nieograniczonej liczby użytkowników)

: Kontakt w sprawie cen (od 5 do nieograniczonej liczby użytkowników) Pinnacle: Kontakt w sprawie cen (od 5 do nieograniczonej liczby użytkowników)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Wrike

G2 :4,2/5 (ponad 3 000 recenzji)

:4,2/5 (ponad 3 000 recenzji) Capterra:4,3/5 (ponad 2 000 recenzji)

7. Notion

Via: Notion Elastyczność, przystępna cena i funkcje śledzenia zadań sprawiają, że Notion jest doskonałym wyborem do zarządzania projektami w małych firmach.

Podobnie jak ClickUp, asystent AI Notion pozwala na tworzenie wysokiej jakości projektów dokumentację projektu szybko. Pozwól AI wygenerować wstępny plan projektu w ciągu kilku sekund lub napisz go samodzielnie i obserwuj, jak AI dopracowuje go do perfekcji. ✨

Pożegnaj się z czasochłonnymi zadaniami dzięki konfigurowalnemu autouzupełnianiu AI. Dzięki niemu bez wysiłku dodasz kluczowe wyniki i aktualizacje do każdego projektu.

Notion oferuje również gotowe cykle pracy dla zespołów inżynieryjnych i produktowych, które pomagają w przygotowaniu backlogu, organizować sprinty i śledzenie błędów.

Ponadto platforma oferuje różnorodne widoki dla wszystkich typów projektów. Użyj widoku tabeli do skrupulatnego śledzenia zadań, przełącz się na widok kalendarza, aby być na bieżąco z terminami, lub po prostu oceń postęp w widoku osi czasu.

Notion najlepsze funkcje

Automatyzacja sprintów

Integracja z narzędziami takimi jak GitHub, Figma i Slack

Asystent AI

Funkcja wiki do centralizacji całej wiedzy

Wstępnie zaprojektowane szablony

Limity Notion

Działa wolno na urządzeniach mobilnych

Brak instrukcji może utrudniać tworzenie stron niektórym użytkownikom

Ceny Notion

Free

Plus : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Business : $15/miesiąc na użytkownika

: $15/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Notion oceny i recenzje

G2 :4,7/5 (ponad 4 500 recenzji)

:4,7/5 (ponad 4 500 recenzji) Capterra:4,7/5 (ponad 1 500 recenzji)

8. monday.com

Via: monday.com monday.com pomaga małym firmom efektywnie zarządzać projektami i oszczędzać przy tym pieniądze. Platforma oferuje darmowe i przystępne cenowo plany dla początkujących i jest przyjazna dla użytkownika, zmniejszając wydatki związane ze szkoleniami i wdrożeniem. 💰

Wzmocnij swój zespół, łatwo przydzielając zadania i ustalając ich priorytety. Twórz harmonogramy projektów, monitoruj postępy swojego zespołu i zarządzaj całym projektem w jednym miejscu.

Dostosuj cykle pracy do unikalnego stylu swojego zespołu, niezależnie od tego, czy jest to projekt, proces, dział czy zadanie specyficzne dla klienta. Korzystaj z różnych widoków projektów, takich jak:

Wykresy Gantta

Tablice Kanban

Widoki osi czasu

monday.com oferuje wiele darmowych szablonów z możliwością dostosowania. Od kampanie marketingowe i kalendarze redakcyjne do planowania wydarzeń, wykresy CRM i formularze HR, znajdziesz wiele gotowych szablonów dla małych firm. Funkcje automatyzacji czasochłonnych czynności, takich jak wysyłanie przypomnień e-mail i przetwarzanie wniosków o zatwierdzenie projektu, również pozwalają zaoszczędzić czas.

monday.com najlepsze funkcje

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne

Elastyczność i skalowalność

Automatyzacja zadań

Integracja z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Google Drive, Gmail i Trello

Różne szablony i widoki projektów

ograniczenia Monday.com

Początkowe ustawienia mogą być czasochłonne

Niestandardowy ekran główny mógłby być bardziej elastyczny

monday.com ceny

**Free

Podstawowy $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Standard : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Pro: $16/miesiąc na użytkownika

$16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Monday.com oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

9. Paymo

Via: Paymo Paymo wyróżnia się jako rozwiązanie do zarządzania projektami dostosowane do potrzeb startupów , małych Business, freelancerów i małych Teams. Jest to platforma typu "wszystko w jednym" do przyjaznego dla użytkownika zarządzania projektami i zadaniami, śledzenia czasu i rozliczania klientów. 🕒

Zaangażuj się w komunikację w czasie rzeczywistym w Szczegółowym widoku zadań, ustaw powtarzające się zadania, ustal terminy i priorytety oraz bez wysiłku przydzielaj obciążenia pracą wielu członkom zespołu.

Twoje zadania są widoczne we wszystkich projektach i możesz je grupować według priorytetu, postępu lub terminu. Przełączaj się między widokami zadań w zależności od potrzeb - użyj tablicy Kanban, aby sprawdzić statusy zadań lub otwórz widok listy, aby zobaczyć szczegóły, takie jak osoby przypisane, terminy i typ rozliczenia.

Użyj Paymo Track, aby precyzyjnie rejestrować czas spędzony na codziennych czynnościach. Możesz uruchamiać i zatrzymywać swój timer, dodawać wpisy czasu zbiorczo i wypróbować funkcję Pomodoro do skoncentrowanej pracy. Przekształć karty czasu pracy w kompleksowe raportowanie i profesjonalne faktury.

Najlepsze funkcje Paymo

Dostępna aplikacja mobilna

Automatyczne śledzenie czasu pracy

Interfejs "przeciągnij i upuść

Konfigurowalne karty czasu pracy

Raportowanie na żywo

Limity Paymo

Nie wszystkie funkcje są dostępne w aplikacji mobilnej

Nowi użytkownicy mogą wymagać szkolenia

Ceny Paymo

Free (maksymalnie 1 użytkownik)

(maksymalnie 1 użytkownik) Starter : 4,95 USD/miesiąc za użytkownika (maksymalnie 1 użytkownik)

: 4,95 USD/miesiąc za użytkownika (maksymalnie 1 użytkownik) Małe biuro : 9,95 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,95 USD/miesiąc za użytkownika Business: 20,79 USD/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Paymo

G2 :4,6/5 (ponad 500 recenzji)

:4,6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra:4.7/5 (ponad 400 opinii)

10. Jira

Via: Atlassian Jira firmy Atlassian to dynamiczna siła stojąca za zespołami Agile, pomagająca im w wydajnej pracy i wspierająca współpracę nad projektami. Małe firmy mogą korzystać z jego skalowalności, opcji śledzenia postępów i szerokiego szyku wstępnie skonfigurowanych szablonów.

Platforma oferuje Scrum boards do wizualizacji dużych sprintów w łatwe do zarządzania zadania, pomagając zespołowi szybciej osiągać wyniki. Interaktywna oś czasu przypomina kreatywną przestrzeń do dodawania epic, śledzenia elementów pracy, śledzenia zależności i ustawiania harmonogramów wydań. 🌚

Jira idzie o krok dalej dzięki gotowym do użycia raportom i pulpitom, które dostarczają nieocenionych informacji w środowisku pracy.

Co więcej, możesz zaoszczędzić czas, utrzymać koncentrację i bez wysiłku połączyć swoje narzędzia za pomocą szablonów Jira. Obejmują one różne Teams, działy i kategorie, w tym rozwój oprogramowania, marketing i zarządzanie produktem.

Najlepsze funkcje Jira

Oś czasu projektu dzięki którym zespoły i interesariusze są zsynchronizowani

Konfigurowalne cykle pracy

ponad 3000 integracji aplikacji

Tablice Scrum

Szczegółowe raportowanie

Limity Jira

Początkujący mogą wymagać szkolenia, aby wykorzystać platformę

Pulpitom przydałoby się więcej niestandardowych opcji

Ceny Jira

Free : do 10 użytkowników

: do 10 użytkowników Standard : 8,15 USD/miesiąc za użytkownika

: 8,15 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Jira oceny i recenzje

G2 :4,3/5 (ponad 5 500 recenzji)

:4,3/5 (ponad 5 500 recenzji) Capterra:4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Zwiększ wydajność projektów dzięki najlepszemu oprogramowaniu do zarządzania projektami dla małych firm

Niezależnie od ograniczeń budżetowych i możliwości szkoleniowych, te 10 narzędzi do zarządzania projektami usprawnia śledzenie zadań i pracę zespołową dla małych Business, pomagając w powodzeniu projektów.

Kompleksowe zarządzanie projektami, wypróbuj ClickUp za darmo . Dzięki przyjaznym dla użytkownika funkcjom i opłacalnym planom, ClickUp umożliwia efektywne zarządzanie zadaniami na wszystkich scenach projektu! 🌞