10 inspirujących podcastów o zarządzaniu produktami w 2024 roku

Nie masz czasu na czytanie długich artykułów o zarządzaniu produktem? Chcesz zamiast tego zmienić coś w zabawnych i wciągających podcastach o zarządzaniu produktem?

Cóż, nie szukaj dalej niż ta lista najlepszych podcastów dla menedżerów produktu.

Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, jak rozpocząć karierę w branży, czy też jak dopracować swoje przywództwo produktowe, zebraliśmy podcasty, które obejmują to wszystko. 🎧

Chwyć więc słuchawki, posłuchaj i przygotuj się na zwiększenie umiejętności zarządzania produktem.

10 najlepszych podcastów o zarządzaniu produktem w 2024 roku

Te podcasty oferują łatwy i angażujący sposób, aby być na bieżąco z trendami i spostrzeżeniami branżowymi. Poznaj historie powodzenia i wywiady z liderami branży, a także wnikliwe studia przypadków i dogłębne analizy wszystkich aspektów zarządzania produktem.

Bez zbędnych ceregieli, sprawdźmy niektóre z naszych ulubionych podcastów dotyczących zarządzania produktami od społeczności. 🤩

1. This is Product Management

This is Product Management (TIPM) to niesamowity podcast, który daje przyziemne spojrzenie na życie ludzi zajmujących się produktem. Jego gospodarzem jest autor i lider marketingu Mike Fishbein.

TIPM jest świetny dla początkujących, którzy chcą się odnaleźć w tej złożonej branży, ale ma też wiele do zaoferowania doświadczonym specjalistom ds. produktów. Słuchacze dowiadują się o wiedzy poufnej, pojawiających się trendach oraz najnowszych narzędziach i technikach skutecznego zarządzania produktem.

Fishbein zagłębia się w najdrobniejsze szczegóły branży. Tematy obejmują zakres od codziennych zadań po decyzje na dużą skalę, podkreślając mniejsze szczegóły, które wiele podcastów poświęconych produktom może omijać. 🙌

Odcinek, którego musisz posłuchać: 226 - Powodzenie storytellingu to zarządzanie produktem

Spotify: To jest zarządzanie produktem Podcasty Apple: To jest zarządzanie produktem

2. Podcast produktowy

Jeśli szukasz nowego sposobu na poznanie zarządzania produktem, sprawdź The Product Podcast The Product School.

Odcinki pełnią funkcję liderów produktu z firm takich jak Microsoft, Google, Facebook, Spotify i Slack. Usłyszysz także od przedsiębiorców, startupów i innych firm z branży technologicznej. 🧑‍💻

Wywiady dotyczą codziennych obowiązków i zadań PM-ów, zapewniając wgląd w to, jak działają różne firmy technologiczne. Daje to wiele wglądu w podobieństwa i różnice między

planowanie produktu

i przywództwo w różnych organizacjach.

Must-listen episode: 9 Important Lessons of a Product Manager by Facebook PM

Spotify: The Product Podcast Podcasty Apple: The Product Podcast

3. Jak to zbudowałem z Guyem Razem

How I Built This with Guy Raz to kolejny świetny podcast dla menedżerów produktu, pełniący funkcję ekscytujących wywiadów z liderami branży i wschodzącymi profesjonalistami w dziedzinie zarządzania produktem.

Każdy wywiad przedstawia historię gościa, od tego, jak zaczął, po to, co może udostępniać, aby pomóc innym osobom zajmującym się produktem odnieść sukces. Zanurz się głęboko w skromne początki niektórych z najbardziej znanych obecnie firm i najlepszych specjalistów ds. produktu.

Guy Raz ma na celu podkreślenie, co jest potrzebne, aby wyróżniać się w przywództwie produktowym i zwycięskich strategiach, które mogą przyczynić się do wzrostu opartego na produktach w każdej branży. Sprawia, że każdy odcinek jest równie zabawny, co pouczający, za każdym razem wnosząc do dyskusji urok i osobiste spostrzeżenia.

Odcinek, którego trzeba posłuchać: 70 - Wikipedia: Jimmy Wales

Spotify: Jak to zbudowałem z Guyem Razem Apple Podcasts: Jak to zbudowałem z Guyem Razem

4. Radio Product Hunt

Product Hunt Radio to kolejny z najlepszych podcastów o zarządzaniu produktami, który jest emitowany co tydzień i pełni funkcję wywiadów z przedsiębiorcami, inwestorami, liderami produktów i twórcami z branży technologicznej.

Jego współgospodarzami są Ryan Hoover z Product Hunt i Abadesi Osunsade z Hustle Crew. Para ta wykonuje fantastyczną robotę, badając zmieniające się aspekty zarządzania produktem wraz z dzisiejszymi liderami.

Wywiady zapewniają wgląd we wszystko, od przedsiębiorczości po marketing i metryki. Dostawcy przedstawiają unikalne perspektywy wraz ze swoimi najlepszymi wskazówkami opartymi na tym, jak dotarli do miejsca, w którym są dzisiaj. 😸

Menedżerowie ds. wydajności powinni oglądać program, aby czerpać inspirację i uczyć się z doświadczeń tych odnoszących sukcesy liderów technologicznych.

Odcinek obowiązkowy: Odcinek 48: Chris Sacca

Spotify: Product Hunt Radio Podcasty Apple: Radio Product Hunt

5. Zestaw narzędzi Scrum Mastera

Podcast Scrum Master Toolbox jest skierowany do praktyków agile i scrum masterów i zawiera 15-minutowe, codzienne odcinki. Jego gospodarzem jest certyfikowany Scrum Master, konsultant Business i Agile Coach Vasco Duarte.

Ten codzienny podcast dostarcza dawki inspiracji poprzez angażujące wywiady i rozmowy z najlepszymi z najlepszych. Słuchacze dowiadują się od ekspertów ds. zarządzania produktem, którzy udostępniają swoje doświadczenia w zakresie agile i scrum.

Tematy obejmują zakres od

dynamika zespołu

i współpraca na rzecz

skuteczne przywództwo

i podejmowania decyzji. Znajdziesz tu również konkretne lekcje na temat takich rzeczy, jak tworzenie zwinnych ram i rozwijanie elastyczności niezbędnej do powodzenia produktu. ⚒️

Ten podcast o zarządzaniu produktem jest doskonałym źródłem informacji dla każdego, kto jest zainteresowany

zwinne metodologie

. Od doświadczonych profesjonalistów po tych, którzy rozważają nową ścieżkę kariery, jest to fantastyczny sposób na poznanie dzisiejszych najlepszych praktyk i pojawiających się zwinnych trendów biznesowych.

Odcinek, którego musisz posłuchać: Agile Beyond Tech, Transforming Company Seating Arrangements with Scrum | Danielle Braun

Spotify: Zestaw narzędzi Scrum Master Podcasty Apple: Scrum Master Toolbox

6. Product Mastery Now

Product Mastery Now (dawniej The Everyday Innovator) jest prowadzony przez weterana branży Chada McAllistera. Został zaprojektowany, aby pomóc ci przejść od menedżera produktu do "mistrza produktu" przy użyciu charakterystycznej dla Chada metody BEAT:

Zbuduj swoją bazę

Zdobądź profesjonalną certyfikację

Zastosuj dogłębne analizy

Przekształć organizację

Odcinki są podzielone na cztery sekcje zgodnie z charakterystyczną dla McAllistera mapą drogową produktu.

Słuchacze mogą wskoczyć do dowolnego odcinka i zacząć uczyć się umiejętności, których potrzebują, aby stać się wpływowymi kierownikami strategii produktowej. Zdobądź umiejętności tworzenia produktów i doświadczeń użytkowników, które pokochają niestandardowi klienci, nie dając się przytłoczyć ani wypalić. 🎉

Odcinek, którego musisz posłuchać: TEI 233 - Każdy chce większej zwinności w swoim procesie produktowym i oto jak to osiągnąć (z Colinem Palombo)

Spotify: Product Mastery Now Podcasty Apple: Product Mastery Now

7. Doświadczenie produktowe

Sprawdź The Product Experience, jeśli szukasz cotygodniowego podcastu, który zagłębia się w ważne tematy z najlepszymi menedżerami produktu na świecie.

Prowadzony przez Lily Smith i Randy'ego Silvera, ten dynamiczny duet wnosi wszechstronne doświadczenie do każdego wywiadu. Smith jest liderem w branży i cenionym konsultantem w przestrzeniach SaaS i mobilnych, podczas gdy Silver jest wszechstronnie utalentowanym mistrzem produktu i umysłem stojącym za sklepami muzycznymi Amazon. 🎵

Obaj rozmawiają z umysłami, które mają znaczenie, na tematy, które mają znaczenie dla prawdziwych menedżerów produktu, takich jak Ty. Odkrywają, co jest potrzebne do budowania odnoszących sukcesy teamów, tworzenia niesamowitych produktów, rozwiązywania codziennych problemów i rozwijania kariery, z której można być dumnym. 🏆

Odcinek obowiązkowy: Skąd się biorą dobre pomysły? - Gal Josefsberg o doświadczeniu produktowym

Spotify: Doświadczenie produktu Podcasty Apple: The Product Experience

8. Jeden rycerz w produkcie

One Knight in Product jest prowadzony przez Jasona Knighta, eksperta ds. zarządzania produktem i pożądanego konsultanta SaaS.

W każdym odcinku Knight spotyka się z liderami produktu, autorami i przedsiębiorcami, aby poznać ich przemyślenia na temat branży i usłyszeć ich historie. Zawartość obejmuje szeroki zakres tematów skierowanych do każdego, kto zajmuje się projektowaniem, budowaniem, zarządzaniem lub marketingiem produktów.

W przeciwieństwie do wielu podcastów skupiających się na wywiadach, Knight nie skupia się tylko na wielkich nazwiskach. W odsetkach inkluzywności, w jednym odcinku może przeprowadzić wywiad z gwiazdą zarządzania produktem, a w następnym z nieznanym nazwiskiem.

Odcinek, którego trzeba posłuchać: Wyjście poza rozwój produktu kierowany przez założyciela i ustawienie PM-ów na powodzenie (z Jennifer Yang-Wong, wiceprezes ds. produktu @ Contrary)

Spotify: Jeden rycerz w produkcie Podcasty Apple: Jeden rycerz w produkcie

9. Podcast Lenny'ego

Podcast Lenny'ego jest prowadzony przez autora i specjalistę ds. produktów cyfrowych Lenny'ego Rachitsky'ego. W wielu cotygodniowych odcinkach Lenny przeprowadza wywiady ze światowej klasy ekspertami ds. rozwoju i liderami produktów, aby pomóc słuchaczom w tworzeniu, uruchamianiu i rozwijaniu fantastycznych produktów. 🌱

Podcast jest znany z wysokiej wartości produkcyjnej i starannie przygotowanych odcinków, aby zapewnić słuchaczom przyjemne i pouczające doświadczenia za każdym razem. W programie często omawiane są praktyczne taktyki i porady od profesjonalistów skoncentrowanych na rozwoju, zakończone angażującymi pytaniami i spostrzeżeniami ze strony Lenny'ego.

Od wywiadów z fascynującymi osobami po dogłębne analizowanie bieżących wydarzeń, Lenny's Podcast ma coś dla każdego w przestrzeni produktowej.

Odcinek, którego trzeba posłuchać: Lekcje na temat budowania sensu produktu, poruszania się po AI, optymalizacji pierwszej mili i przebijania się przez nieuporządkowany środek | Scott Belsky (Adobe, Behance)

Spotify: Podcast Lenny'ego Apple Podcasts: Podcast Lenny'ego

10. Mistrzowie skali

Masters of Scale jest prowadzony przez Reida Hoffmana, współzałożyciela LinkedIn i partnera w Greylock. Misją tego cotygodniowego podcastu jest podejście do przedsiębiorczości jako sposobu myślenia, który profesjonaliści mogą kultywować i uczyć się.

Odcinki badają niekonwencjonalne teorie dotyczące skalowania biznesu. Rozmówcy udostępniają historie związane z przywództwem, przedsiębiorczością, zarządzaniem produktem, pozyskiwaniem funduszy i nie tylko.

Być może najlepszą częścią podcastu są segmenty "Rapid Response", prowadzone przez Boba Safiana, który przyjmuje świeże podejście do standardowego formatu wywiadu. Safian prowadzi te dyskusje i tworzy zabawne odcinki o wszystkim, od różnorodności po reagowanie kryzysowe.

Odcinek obowiązkowy: Sesja strategiczna: 5 palących pytań i ich nieoczekiwane odpowiedzi z Reidem Hoffmanem i Bobem Safianem

Spotify: Mistrzowie skali Podcasty Apple: Masters of Scale

Honorowe wzmianki

Niezwykle trudno było zawęzić listę do 10 najlepszych podcastów o zarządzaniu produktem. Jest tak wiele fantastycznych umysłów i dziesiątki podcastów, których trzeba posłuchać, a które mogą poszerzyć horyzonty menedżerów produktu na całym świecie.

Oto 10 innych podcastów, które naszym zdaniem są warte posłuchania:

