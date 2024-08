10 darmowych szablonów 5 sił Portera

"Poznaj swojego wroga" to ponadczasowe powiedzenie, które odnosi się do wielu konkurencyjnych scenariuszy. Cóż, "wróg" może być ekstremalnym słowem w krajobrazie biznesowym, ale nadal musisz opracować skuteczną strategię biznesową, aby prześcignąć konkurentów z branży i cieszyć się zdrowym udziałem w zyskach.

Wiodący ekonomista Michael Porter wprowadził metodologię 5 sił w 1979 roku aby zidentyfikować pięć istotnych sił konkurencyjnych, które kształtują dany rynek. Jest to potężna alternatywa dla Analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) . Zamiast ogólnej i często zbyt szerokiej oceny, struktura 5 sił koncentruje się na czynnikach wpływających na rentowność, zagrożenia i cele wzrostu.

Jeśli więc chcesz rozwikłać tajemnicę, dlaczego twoi obecni konkurenci prosperują lub walczą, mamy dla ciebie rozwiązanie. Nasza kolekcja 10 darmowych szablonów Porter's 5 Forces pomoże ci złapać okazje, zanim zapukają do drzwi kogoś innego! 🚪

Czym jest szablon analizy 5 sił Portera?

Szablon analizy 5 sił Portera to ustrukturyzowana struktura zaprojektowana specjalnie w celu ułatwienia zastosowania modelu 5 sił w analizie biznesowej i strategicznej. Zapewnia zorganizowany format wizualny do identyfikacji, zrozumienia i oceny dynamiki konkurencji w branży za pomocą pięciu komponentów:

Istniejąca konkurencja w branży Potencjalna konkurencja ze strony nowych podmiotów Siła przetargowa dostawców Siła przetargowa klientów Zagrożenie stwarzane przez produkty substytucyjne

Typowy szablon Porter's 5 Forces zawiera podpowiedzi, które pomogą Ci dodać informacje o tych komponentach. Wypełniony dokument będzie przedstawiał pełny obraz bezpośredniej i pośredniej rywalizacji konkurencyjnej w branży, dzięki czemu będzie instrumentalny w tworzeniu skutecznych strategii korporacyjnych w obszarach takich jak:

Możliwość wprowadzenia nowego produktu lub usługi

Sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej

Kwartalne lub roczne cele w zakresie rentowności

Zwiększenie lojalności wobec marki

Szablon ten jest doskonałym dodatkiem do dokumentacji strategicznej, ponieważ można go udostępniać współpracownikom w celu standaryzacji i usprawnienia procesu procesy burzy mózgów .

Jak używać szablonu 5 sił Portera do analizy rynku

Korzystanie z szablonu 5 sił Portera jest jak dostęp do magicznego lustra - chociaż nie przewiduje przyszłości, ujawnia mocne i słabe strony konkurencji. 🪞

Wykonaj następujące standardowe kroki, aby przeprowadzić analizę marketingową za pomocą szablonu:

Ocena konkurencji: Zbadaj swoich konkurentów, aby zrozumieć ich mocne (np. większe zasoby) i słabe strony (np. ograniczone zróżnicowanie produktów) Zidentyfikuj zagrożenia związane z wejściem na rynek: Zidentyfikuj prawdopodobieństwo wejścia na rynek nowych graczy, biorąc pod uwagę bariery, takie jak restrykcyjne przepisy i wysokie wymagania kapitałowe Ocena wpływu dostawców: Określenie siły przetargowejdostawców oceniając ich zdolność do wpływania na koszty i logistykę łańcucha dostaw Ocena wpływu nabywcy: Oceń siłę przetargową klientów, biorąc pod uwagę ich lojalność wobec marki, wzorzec popytu i zdolność do wpływania na warunki cenowe Ocena zagrożeń substytucyjnych: Analiza możliwości zastąpienia oferty przez alternatywne produkty lub usługi

Możesz przypisać poziom ryzyka - niski, umiarkowany lub wysoki - do każdego elementu konkurencji, wyciągając ogólne wnioski i formułując strategiczne podejście w oparciu o zbiorcze spostrzeżenia.

10 darmowych szablonów Porter's 5 Forces w Word, Slides i ClickUp

Przejrzeliśmy wiele szablonów dla analiza strategiczna i wybraliśmy dla Ciebie najlepsze z nich! Sprawdź 10 najlepszych darmowych szablonów analizy 5 sił Portera w ClickUp , Slides i Word, aby przeprowadzić burzę mózgów i przedstawić swoją analizę w atrakcyjny sposób. 🎯

1. Szablon 5 sił Portera ClickUp

Szablon 5 sił Portera ClickUp

Jeśli chodzi o zrozumienie i poruszanie się po złożonych, stale ewoluujących siłach rynkowych, to Szablon 5 sił Portera ClickUp wyłania się jako niezawodne światło przewodnie!

Szablon ten został zaprojektowany, aby pomóc Ci szybciej zorientować się w konkurencyjnym krajobrazie, oświetlając Twoją pozycję na rynku. Oferuje on Tablica ClickUp widok, wyposażony w poręczny pasek narzędzi do obsługi edycji w czasie rzeczywistym z wieloma współpracownikami. Przedstawia pięć oznaczonych kolorami okręgów przedstawiających główne siły, które należy wziąć pod uwagę, aby przeanalizować konkurencję :

Rywalizacja 🔴 Siła nabywcza 🟢 Zagrożenie ze strony nowych podmiotów 🟣 Zagrożenie substytutami 🔵 Siła dostawcy 🟠

Każda sekcja pozwala użytkownikom wizualizować i oceniać siły konkurencji, wyraźnie pokazując środowisko biznesowe i jego wpływ na użytkownika. Ciekawi Cię względny wpływ tych sił? Możliwość oznaczenia intensywności konkurencji dla każdego czynnika jako Niskie, Średnie lub Wysokie ryzyko przed wyciągnięciem wniosków dodaje dodatkową warstwę głębi do analizy.

Ten przyjazny dla użytkownika szablon jest cennym zasobem dla firm, ponieważ dostosowuje się do potrzeb każdej branży. Menedżerowie uwielbiają korzystać z tego narzędzia, aby uporządkować scenariusze burzy mózgów o wysokim ryzyku, takie jak:

Szablon badania rynku ClickUp

Rozważ Szablon badania rynku ClickUp jako naukowy przewodnik po zrozumienia potrzeb klientów . Nie tylko gromadzi dane, ale także umożliwia udoskonalanie istniejących procesów i tworzenie zwycięskich strategii w celu uzyskania przewagi na rynku. 🥇

W tym prostym do wykonania szablonie odkryjesz zestaw potężnych narzędzi do organizowania i przechowywania informacji o swoich bezpośrednich i pośrednich konkurentach. Szablon zawiera pięć Pola niestandardowe domyślnie, umożliwiając dodanie następujących atrybutów do analizy:

Market Research Type: Rozwijane pole umożliwiające skategoryzowanie rodzaju przeprowadzonego badania rynku (w tym przypadku badanie Porter's 5 Forces) Document Link: Pole strony internetowej, aby połączyć się z dokumentem raportu Link do prezentacji: Kolejne pole strony internetowej, które zawiera łącze do prezentacji raportu Etap badań: Rozwijane pole wskazujące aktualny etap badań Technika zbierania danych: Pole etykiety do odnotowania konkretnych technik (takich jak ankiety) wykorzystywanych do gromadzenia danych

Następnie otrzymujesz dokładny Lista kontrolna zadań przedstawia 21 podzadań zorganizowanych krok po kroku, z których każde ułatwia działania związane z badaniem rynku. Lista kontrolna eliminuje domysły z procesu i umożliwia zespołom szybsze wyciąganie wniosków.

Ten doładowany szablon zadań ułatwia nadążanie za trendami rynkowymi i zawężanie Działania zwiększające ROI . Chcesz mieć lepszy wgląd w swoje zadania? Możesz uzyskać dostęp do innych widoków ClickUp, takich jak Lista , Wykres Gantta , Obciążenie oraz Kalendarz aby uzyskać lepszy wgląd w swoje badania. Pobierz ten szablon

3. Szablon analizy rynku ClickUp

Szablon analizy rynku ClickUp

Jeśli chcesz dowiedzieć się, gdzie znajduje się Twój produkt na arenie konkurencyjnej, szablon Szablon analizy rynku ClickUp jest tym, czego potrzebujesz. Służy jako osobisty analityk rynku, ale bez wysokiej ceny. 🏷️

Ten szablon pozwala zagłębić się w kategoryzację konkurentów. Możesz zidentyfikować swoich bezpośrednich, pośrednich, potencjalnych, przyszłych i zastępczych konkurentów, tworząc holistyczny obraz konkurencyjnego krajobrazu.

Co sprawia, że jest jeszcze lepiej? Dziewięć pól niestandardowych! Chcesz ocenić produkty, uchwycić unikalne cechy konkurencji lub przedstawić udział w rynku? Ten szablon zawiera domyślne pola do wprowadzania danych, dzięki czemu jest wszechstronnym źródłem informacji dla analiza konkurencji .

Ten wszechstronny szablon nie jest przeznaczony tylko dla uznanych gigantów - nawet startupy mogą go używać do wykrywania niewykorzystanych segmentów klientów i dostosowywania swoich ofert dzięki wieloaspektowym widokom.

Dzięki widokom takim jak Udział we wzroście i Cena vs. Jakość, jesteś przygotowany do jasnej strategii. W widoku Konkurenci znajdziesz kompleksową listę konkurentów, uporządkowaną według ich udziału w rynku i wydajności. Wreszcie, widok Advertisements Board pokazuje, co robią konkurenci, aby promować swoje produkty. Pobierz ten szablon

4. Szablon analizy konkurencji ClickUp

Szablon analizy konkurencji ClickUp

Nic tak nie napędza postępu jak zdrowa konkurencja! Wykorzystaj ją, a być może znajdziesz niewykorzystany potencjał dla swojej firmy. Szablon Szablon analizy konkurencji ClickUp pod wieloma względami ucieleśnia ducha zdrowej rywalizacji.

Dzięki temu szablonowi możesz zagłębić się w strategie marketingowe konkurencji i uzyskać wgląd we własne mocne i słabe strony. Nie tylko to - możesz ustawić benchmarki wzrostu jak skrupulatnie napędzać swój produkt lub usługę na nowe wyżyny!

Ten szablon Tablicy zawiera przewodnik dla początkujących, który pomoże ci przeprowadzić udaną analizę konkurencji Matrix w sześciu krokach:

Identyfikacja konkurentów Tworzenie macierzy porównawczej3. Zbieranie informacji ogólnych Profilowanie klientów docelowych Skupienie się na 4 P marketingu (Produkt, Cena, Promocja i Miejsce) Analiza mocnych i słabych stron

Dzięki układowi kwadrantów można wizualizować cztery różne typy konkurentów : Main Contenders, Industry Leaders, Niche Competitors i High Performers. Użyj karteczek samoprzylepnych, aby wykreślić elementy w każdym kwadrancie w miarę postępu analizy. Pobierz ten szablon

5. Szablon wyceny analizy konkurencji ClickUp

Szablon cenowy analizy konkurencji ClickUp

Szablon Szablon wyceny analizy konkurencji ClickUp jest Twoim zaufanym sprzymierzeńcem w dążeniu do rozszyfrowania zagadki cenowej rynku. Wyposażony w dwa niestandardowe statusy i jeden widok do obsługi zadań analizy cen, szablon ten pozwala zagłębić się w produkty, sprzedaż i strategie marketingowe kluczowych konkurentów, torując drogę do zdobycia własnego kawałka rynkowego tortu. 🥧

Załóżmy, że jesteś zdeterminowany, aby zoptymalizować strategię cenową swojego nowego oprogramowania księgowego w celu uzyskania maksymalnej rentowności. W takim przypadku można wykorzystać szablon do analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak:

jaki model cenowy jest najbardziej skuteczny wśród konkurencji?

czy istnieje historia pewnych polityk promocyjnych zwiększających sprzedaż u konkurencji?

czy klienci ponoszą znaczne koszty związane ze zmianą dostawcy narzędzi księgowych?

Możesz utworzyć kopie tego szablonu, aby dokładnie monitorować struktury cenowe, oferty specjalne i plany subskrypcyjne różnych konkurentów. Pomaga to dostosować własną strategię cenową, zapewniając konkurencyjność przy jednoczesnym osiągnięciu celów finansowych.

Szablon zawiera wiele kolumn umożliwiających szybkie porównanie cen i wskazanie wszelkich rozbieżności lub możliwości dostosowania. Kodowanie kolorami ułatwia rozróżnianie różnych sekcji, produktów lub konkurentów, oferując łatwy do naśladowania widok przypływów i odpływów na rynku. Pobierz ten szablon

6. Szablon pozycjonowania produktu ClickUp

Szablon pozycjonowania produktu ClickUp

Pozycjonowanie produktu to złożona łamigłówka, która wymaga synergii między różnymi zespołami, od projektu i zarządzanie produktem do marketingu i projektowania. Przy tak wielu działach, uniknięcie zamieszania i nieporozumień może być wyzwaniem. The Szablon pozycjonowania produktu ClickUp przychodzi na ratunek, łączenie zespołów i pomagając stworzyć jednolity front.

To szablon zarządzania produktem oferuje trzy cenne widoki do oceny pozycji konkurencyjnej na rynku. Pierwszym z nich jest widok Product Positioning Assessment, w którym należy wypełnić dane dotyczące badań rynkowych i brandingu, takie jak nazwa produktu, data premiery, opis, segment rynku, punkty bólu i unikalne punkty sprzedaży.

Po wypełnieniu szczegółów przez zespół, wszystkie informacje płynnie przechodzą do widoku Lista produktów, idealnego do obsługi wielu procesów pozycjonowania produktów jednocześnie. Tutaj można przejrzeć harmonogram zadań związanych z procesem marketingowym. Użyj Zadania ClickUp do przypisywania obowiązków określonym członkom zespołu oraz ustalania priorytetów i terminów ich wykonania. Organizuj zadania według statusu: Planowanie, W toku i Wstrzymane.

Wreszcie, szablon oferuje Mapę pozycjonowania produktu w widoku Whiteboard. Wykres ten ilustruje stosunek jakości produktu do jego ceny w porównaniu z konkurencją na rynku. Oś x reprezentuje koszt, podczas gdy oś y reprezentuje jakość. Ogólnie rzecz biorąc, rynek skłania się ku produktom oferującym wyższą jakość w stosunku do kosztów. Pobierz ten szablon

7. Szablon śledzenia konkurencji ClickUp

Szablon śledzenia konkurencji ClickUp

Szablon Szablon śledzenia konkurencji ClickUp służy jako repozytorium wiedzy, w którym można zebrać wszystkie szczegóły dotyczące konkurentów, od ich tożsamości po oferowane przez nich produkty, docelową bazę klientów, funkcje, strategie marketingowe i wiele innych. Informacje te są kopalnią złota dla zrozumienia konkurencyjnego krajobrazu i przewidywania potencjalnych przyszłych zagrożeń. 🪙

Szablon jest idealny do śledzenia konkurentów z dużym portfolio produktów. Na przykład, jeśli działasz w branży elektronicznej, możesz śledzić siły konkurencji dla poszczególnych produktów, takich jak smartfony, laptopy, smartwatche i tablety.

Domyślny widok Lista wszystkich produktów zapewnia przegląd wszystkich produktów konkurencji pogrupowanych według roku wydania. To podzielone na segmenty podejście zapewnia dokładne zrozumienie, w jaki sposób konkurenci ewoluowali swoją ofertę produktów w czasie. A jego piękno polega na tym, że można łatwo dodać więcej pól niestandardowych, takich jak cena jednostkowa, ocena produktu, funkcje i typ produktu, aby uzyskać głębszy wgląd w konkurencję w miarę wzrostu potrzeb w zakresie śledzenia.

Korzyści nie kończą się na tym! Możesz tworzyć konfigurowalne Tablica Kanban views (na przykład widok Smartphone, Laptop lub Smartwatch), aby ocenić konkretne produkty, przefiltrowane według Product Type i pogrupowane według Company.

Tak więc, niezależnie od tego, czy planujesz nadchodzące produkty lub po prostu zachowując czujność na rynku, ten szablon jest niezastąpionym sprzymierzeńcem, oferując kompleksowe i zorganizowane podejście do przechytrzenia rywali! Pobierz ten szablon

8. Word Porter's 5 Forces Analysis Template by Custom-Writing.org

przez Custom-Writing.org

Chcesz stworzyć oszałamiający raport z analizy konkurencji online? Szablon Porter's 5 Forces Word od Custom-Writing.org jest tym, czego potrzebujesz. Jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, z interfejsem, który sprawia, że proces analizy jest dziecinnie prosty. Ponadto jest w pełni konfigurowalny, umożliwiając wybór spośród zakresu układów i schematów kolorów, dzięki czemu raport będzie pasował do Twojego unikalnego stylu i marki. 🖌️

Podobnie jak szablony ClickUp, ten jest dokumentem online. Koniec z zaśmiecaniem urządzenia plikami do pobrania - dostęp i praca nad analizą z dowolnego miejsca!

Aby skorzystać z szablonu, należy najpierw wypełnić formularz online zawierający szczegóły dotyczące analizy 5 sił Portera. Oto jak wygląda ten proces:

Wypełnij wyznaczone pola wejściowe dla każdego czynnika konkurencyjnego Wybierz układ Pobierz wynik końcowy w preferowanym formacie pliku Pobierz ten szablon ### 9. Szablon analizy 5 sił Portera Word autorstwa TCCTrainingandConsulting

przez TCCTrainingandConsulting

Word Porter's 5 Forces Analysis Template autorstwa TCCTrainingandConsulting to uporządkowany dwustronicowy dokument zaprojektowany z myślą o przejrzystości i praktyczności. Po przeprowadzeniu analizy konkurencji wystarczy pobrać ten szablon w formacie Docs lub PDF i wprowadzić niezbędne zmiany. 🖍️

Szablon zawiera pięć tabelarycznych sekcji reprezentujących każdy element analizy 5 sił. Tabele są dalej podzielone na następujące trzy kolumny:

Kto : Pomaga zidentyfikować odpowiednie podmioty

: Pomaga zidentyfikować odpowiednie podmioty Co : Określa czynniki lub warunki, które wpływają na daną siłę

: Określa czynniki lub warunki, które wpływają na daną siłę Jak prawdopodobne: Zachęca do oceny prawdopodobieństwa lub wpływu zidentyfikowanych czynników

Minimalistyczne podejście szablonu może spodobać się wielu użytkownikom, ale może nie obsługiwać zbyt skomplikowanych modeli konkurencji. Pobierz ten szablon

10. Szablon analizy pięciu sił Portera według SlideEgg

przez SlideEgg

Slides Porter's Five Forces Template by SlideEgg to bilet do tworzenia prezentacji, które przekazują wiadomość z jasnością i odrobiną polotu.

Szablon ten jest artystycznym płótnem, oferującym pełną personalizację z opcjami zarówno dla formatu 16:9, jak i 4:3. Jego żywy design dodaje odrobinę koloru do treści, czyniąc ją wizualnie wciągającą. 🎨

Kreatywne projekty infograficzne szablonu i miejsca na obrazy przeciągane i upuszczane są jak elementy układanki, które bez wysiłku układają się na swoim miejscu podczas budowania konkurencyjnej strategii. Szablon jest kompatybilny z programami PowerPoint i Google Slides, zapewniając swobodę twórczą podczas udostępniania go interesariuszom. Pobierz ten szablon

Ugruntuj swoją pozycję rynkową dzięki modelowi 5 sił Portera

Idealny rynek to taki, na którym panuje zdrowa konkurencja, pozwalająca każdemu graczowi zapewnić sobie rozsądne marże zysku. Nie żyjemy jednak na takim rynku, co sprawia, że analiza rynku staje się strategicznym imperatywem.

Omówione przez nas szablony mogą być kompasem do analizy dynamiki produktu, wykorzystania mocnych stron i pozostania o krok przed konkurencją. Możesz znaleźć 1000 innych Szablony ClickUp zaprojektowane, aby podnieść Twój biznes na wiele sposobów! 🤩