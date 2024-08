10 darmowych szablonów analiz branżowych do śledzenia konkurencji

Wywiad konkurencyjny jest ważny w biznesie, szczególnie dla liderów. Chociaż korzystanie z alertów wyszukiwarek w celu aktualizacji jest powszechne, oferuje ono ograniczoną perspektywę.

Różne Teams wymagają konkretnych danych. Na przykład, marketing koncentruje się na kanałach, kampaniach i osiąganiu celów celów marketingowych podczas gdy sprzedaż analizuje strategie GTM.

Niestandardowe podejście oparte na różnych potrzebach pozostaje kluczowe dla skutecznej analizy konkurencji.

Śledzenie konkurencji wymaga wiele pracy, od gromadzenia danych po dokumentację. Ważne jest również, aby zapewnić, że można je udostępniać i regularnie aktualizować. To właśnie w tym miejscu zestaw gotowych szablonów analiz branżowych lub szablonów analiz konkurencji będą pomocne.

Czym są szablony analizy branżowej?

Szablony analiz branżowych pomagają Business zrozumieć trendy rynkowe, kluczowych graczy, konkurencję, zachowania kupujących oraz mikro i makro czynniki wpływające na daną branżę. Informują kluczowych dostawców o krajobrazie rynkowym i pomagają im zebrać informacje, które zapewniają znaczącą przewagę konkurencyjną.

Szablony zapewniają widoki różnych aspektów związanych z krajobrazem rynkowym, w szczególności informacje o konkurencji. Pomagają one firmom znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak:

Kim są konkurenci?

W jakie segmenty rynku celują konkurenci?

Jakie są ich narzędzia marketingowe i taktyki?

Jakie są ich cyfrowe i wzrost strategie: Plan SEO, udział w wydarzeniach itp

Jakie są ich wsparcie sprzedaży techniki?

Jakie są ich wejście na rynek taktyki?

Jakie są nowe zagrożenia pojawiające się na rynku?

Jaka jest Twoja przewaga konkurencyjna w porównaniu z innymi graczami?

Jakie są luki które obecnie istnieją na rynku?

Odpowiedzi na powyższe pytania mają kluczowe znaczenie dla utrzymania się na rynku i tworzenia produktów, usług i rozwiązań o zróżnicowanej wartości. Te spostrzeżenia pomagają zmodyfikować lub business Plany aby osiągnąć większy udział w rynku, poradzić sobie z konkurencją i zwiększyć liczbę wygranych klientów.

Co składa się na dobry szablon analizy branżowej?

Dobry szablon analizy branżowej jest wnikliwy i pomaga zespołom być na bieżąco, zorganizowanym i zorientowanym na działanie. Oto kilka parametrów, które definiują dobry szablon analizy branżowej:

Prostota: Prosty szablon koncentruje się na właściwych rzeczach we właściwej miarze

Prosty szablon koncentruje się na właściwych rzeczach we właściwej miarze Zorientowanie na cele: Szablon zaprojektowany z myślą o konkretnych celach biznesowych ma tendencję do osiągania lepszych wyników

Szablon zaprojektowany z myślą o konkretnych celach biznesowych ma tendencję do osiągania lepszych wyników Głębokość: Możliwość zagłębienia się w szczegółowe informacje na temat konkurencji i rynku pomaga w planowaniu

Możliwość zagłębienia się w szczegółowe informacje na temat konkurencji i rynku pomaga w planowaniu Przejrzystość i użyteczność: Łatwy do zrozumienia szablon pomaga szybko zebrać informacje

Łatwy do zrozumienia szablon pomaga szybko zebrać informacje Możliwość działania: Dobry szablon pomaga użytkownikom podejmować decyzje biznesowe oparte na danych

Dobry szablon pomaga użytkownikom podejmować decyzje biznesowe oparte na danych Dostosowanie: Możliwość dostosowania go za pomocą różnych widoków, ustawienia pól i śledzenia statusów pomaga zaspokoić specyficzne potrzeby firmy

Możliwość dostosowania go za pomocą różnych widoków, ustawienia pól i śledzenia statusów pomaga zaspokoić specyficzne potrzeby firmy Współpraca: Dobry szablon pomaga współpracować z innymi interesariuszami poprzez etykiety, ustawienie priorytetów i przydzielanie zadań

10 szablonów analiz branżowych do wykorzystania w 2024 roku

Oto lista 10 najlepszych szablonów analiz branżowych, które pomogą Ci zrozumieć branżę i podejmować decyzje biznesowe.

1. Szablon analizy rynku ClickUp

Dowiedz się, jak Twój produkt wypada na tle konkurencji dzięki szablonowi analizy rynku ClickUp

Szablon ten jest idealny podczas wprowadzania nowego produktu lub optymalizacji istniejącego.

Pomaga zrozumieć istniejących konkurentów, potencjalnych konkurentów, bezpośrednich i pośrednich konkurentów, zamienników i nowych uczestników rynku. Oferuje świadomą perspektywę tempa wzrostu rynku oraz potrzeb, zachowań i preferencji niestandardowych klientów.

W tym Szablon do analizy rynku ClickUp to przyjazny dla użytkownika szablon, który oferuje niestandardowe statusy, widoki i niestandardowe pola, aby zapewnić dogłębny widok krajobrazu rynkowego.

Dzięki niestandardowym widokom szablonu można wyświetlić szczegółowe informacje na temat udziału konkurentów w rynku, ich wyników, strategii reklamowych i promocyjnych. Widok cena vs. jakość zapewnia wgląd w preferencje konsumentów wśród konkurentów.

Dzięki takiemu holistycznemu zrozumieniu można dostosować swoje produkty, usługi, pozycje i ceny, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną.

2. Szablon analizy luk ClickUp

Dostań się tam, gdzie chcesz być z miejsca, w którym jesteś dzięki szablonowi analizy luk ClickUp

Ta tablica szablonów umożliwia identyfikację luk między celami a obecnym stanem, pomagając skutecznie je zamknąć lub zredukować.

Od luk operacyjnych i luk w analizie potrzeb po luki w możliwościach między Tobą a konkurencją - każda luka ma wpływ na ogólną wydajność Twoich produktów lub usług. Wizualizuj lukę i uzyskaj głębszy widok za pomocą narzędzia Szablon analizy luk ClickUp .

Po zidentyfikowaniu celu i zebraniu odpowiednich danych, użyj tego szablonu, aby utworzyć wykres analizy luk. Jedna kolumna dotyczy bieżącej wydajności, a druga pożądanej wydajności, co pomaga zidentyfikować luki.

Gdy zajmiesz się lukami, śledź je za pomocą niestandardowych statusów i kategoryzuj je za pomocą niestandardowych pól.

3. Szablon osobistej analizy SWOT ClickUp

Poznaj mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dzięki szablonowi analizy SWOT firmy ClickUp Szablony analizy SWOT są przydatnymi narzędziami, które służą jako dobry test rzeczywistości w stosunku do konkurencji, zapewniając obiektywny widok mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.

The Szablon osobistej analizy SWOT ClickUp sprawia, że analiza ta jest znacznie bardziej praktyczna, umożliwiając przeprowadzenie burzy mózgów i sporządzenie listy elementów do działania. Umożliwia grupowanie i organizowanie niestandardowych zadań. Od czasu do czasu można śledzić postęp tych zadań za pomocą niestandardowych statusów.

Dodawanie niestandardowych pól, takich jak link do arkusza, wskaźnik ukończenia, cel i oś czasu. Ponadto szablon umożliwia ustawienie niestandardowych widoków, takich jak widok listy, widok wykresu Gantta i zadań w widoku kalendarza na podstawie obciążenia pracą.

Najważniejszą cechą tego szablonu jest jego zdolność do pomocy w wewnętrznym zbieraniu informacji zwrotnych na potrzeby analizy SWOT i planu ulepszeń poprzez zaangażowanie innych użytkowników lub osób przypisanych, ustawienie priorytetów oraz otrzymywanie i przekazywanie komentarzy lub reakcji.

Podnieś osobistą analizę SWOT na nowy poziom, czyniąc ją bardziej opartą na współpracy i wykonalną.

4. Szablon do śledzenia konkurencji ClickUp

Bądź świadomy, aby wyprzedzić konkurencję, korzystając z szablonu do śledzenia konkurencji ClickUp

Śledzenie danych konkurencji jest dość zniechęcające pomimo dostępności kilku narzędzi do analizy konkurencji biorąc pod uwagę dużą ilość dostępnych informacji.

The Szablon do śledzenia konkurencji ClickUp pomaga śledzić konkurencję na wysokim poziomie i zagłębiać się w szczegółowe informacje, takie jak typ produktu, ceny i data premiery. Szczegóły te zapewniają całościowe zrozumienie ruchów konkurencji, nie pozwalając, aby istotne informacje umknęły uwadze.

Użyj pól niestandardowych w tym szablonie, aby śledzić istotne informacje, takie jak cena jednostkowa, oceny produktów, funkcje, typ produktu i rok premiery. Niestandardowe widoki umożliwiają śledzenie różnych kategorii produktów, takich jak laptopy, smartfony, smartwatche i tablety.

Szablon umożliwia konfigurowanie i śledzenie aktualizacji statusu, ułatwiając postęp. Pozwala także być na bieżąco dzięki śledzeniu czasu, etykietom, ostrzeżeniom o zależnościach i nie tylko. Podnieś swoją inteligencję konkurencji dzięki dogłębnemu i zaktualizowanemu śledzeniu.

5. Szablon analizy konkurencji ClickUp SEO

Twórz zwycięskie strategie SEO za pomocą szablonu analizy konkurencji ClickUp SEO

Powodzenie strategii SEO zależy w dużej mierze od znajomości strategii konkurencji. Szablon analizy konkurencji ClickUp SEO pomaga w dogłębnym zrozumieniu strategii SEO konkurencji, umożliwiając stworzenie zwycięskiej strategii SEO.

Śledzenie i wizualizacja istotnych informacji o konkurencji za pomocą 27 niestandardowych atrybutów szablonu, takich jak wyniki widoczności ruchu, wynik zawartości, szacunkowa wartość ruchu organicznego, średnia liczba obrazów w artykułach i wynik domeny.

Zanurz się głęboko w informacje o wydajności witryny konkurencji, w tym dostępności, widoczności ruchu i jakości zawartości, korzystając z niestandardowych widoków. Bądź na bieżąco i zorganizowany dzięki Tablicy statusów i zwiększ możliwości działania dzięki Przewodnikowi dla początkujących.

Ten szablon pozwoli ci sformułować właściwą strategię dotyczącą zawartości. Wyprzedź konkurencję dzięki szczegółowej analizie strategii SEO konkurencji.

6. Szablon analizy konkurencji ClickUp

Analizuj i porównuj wyniki konkurencji za pomocą szablonu analizy konkurencji ClickUp

Najważniejszym elementem tego szablonu jest kwadratowy widok krajobrazu konkurencyjnego, umożliwiający porównanie się z krajobrazem konkurencyjnym i zidentyfikowanie nowych obszarów wzrostu. Szablon analizy konkurencji ClickUp pomaga w stworzeniu Tablicy analizy konkurencji. W kolejnych krokach umożliwia on również tworzenie zadań z niestandardowymi statusami, takimi jak Otwarte i Zakończone.

Kategoryzuj i lepiej zarządzaj swoimi zadaniami za pomocą pól niestandardowych. Widoki niestandardowe umożliwiają otwarcie dwóch widoków: Tablica i Przewodnik dla początkujących. Śledzenie każdej analizy konkurencji przy użyciu zagnieżdżonych podzadań, wielu osób przypisanych i etykiet priorytetów.

Po zrozumieniu, gdzie jesteś w konkurencyjnym krajobrazie, zdecyduj o kolejnych krokach, ustaw priorytety, przypisz zadania i śledź je.

7. Szablon cenowy do analizy konkurencji ClickUp

Analiza 4P z szablonem cenowym do analizy konkurencji ClickUp

Ceny mają znaczący wpływ na decyzję potencjalnego klienta na rynku wypełnionym identycznymi alternatywami. Szablon cenowy do analizy konkurencji ClickUp pomaga lepiej zrozumieć strategie i plany cenowe konkurencji. W oparciu o te spostrzeżenia będziesz w stanie zaoferować swoim klientom atrakcyjny wybór.

Uzyskaj kompleksowy widok krajobrazu cenowego za pomocą widoków niestandardowych. Ustaw powiadomienia, aby otrzymywać aktualizacje.

Korzystaj z pól niestandardowych, aby łatwo zarządzać zadaniami, dodając różne atrybuty do cen konkurencji. Jeśli musisz zmodyfikować swoje ceny, śledź je za pomocą konfigurowalnych aktualizacji statusu, aby uniknąć pominięcia jakiegokolwiek modułu lub usługi.

Zwiększ swoją świadomość na temat cen konkurencji, aby oferować klientom atrakcyjne ceny, korzystając z szablonu ClickUp Competitive Analysis Pricing.

8. Szablon strategii rynkowej ClickUp

Sformułuj zwycięski plan GTM, korzystając z szablonu ClickUp Go to Market Strategy

Zanim wprowadzisz nowy produkt lub usługę na rynek i zwiększysz popyt, potrzebujesz skutecznej strategii wejścia na rynek. Twój plan krok po kroku wynika z badań rynkowych dotyczących konkurencji, grupy docelowej, strategii sprzedaży i cen. Szablon strategii wejścia na rynek ClickUp pomaga wprowadzić produkt lub usługę na rynek za pośrednictwem właściwych kanałów z odpowiednim przekazem.

Szablon ten pomaga zebrać odpowiednie dane i uzyskać przegląd rynku, aby pomóc w planowaniu kroków niezbędnych do pomyślnego wprowadzenia produktu na rynek. Umożliwia dotarcie do odbiorców docelowych i właściwą pozycję produktów. Zwiększa to szanse na powodzenie wprowadzenia produktu na rynek.

9. Szablon analizy ClickUp Soar

Wznieś się na wyżyny dzięki szablonowi analitycznemu ClickUp Soar

Aspiracje to świetny punkt wyjścia. Powodzenie osiąga się jednak wtedy, gdy spotkają się one z właściwą okazją.

Jasne zrozumienie mocnych stron, możliwości, aspiracji i wyników jest niezbędne, aby zmaksymalizować swoje mocne strony i przekształcić je w wyniki, które mają znaczenie.

Analiza SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Result) pomaga organizacjom ocenić ich wyniki poprzez ocenę czynników wpływających na ich powodzenie. Następnie pomaga stworzyć plan aby pracować nad obszarami wymagającymi poprawy.

Wykorzystaj Szablon analizy ClickUp Soar aby wizualnie przedstawić te informacje w jednym widoku. Na tej podstawie można tworzyć zadania i listy kontrolne, przypisywać priorytety i ustawiać terminy przy użyciu szablonu.

Użyj szablonu, aby osiągnąć imponujące wyniki dzięki właściwej identyfikacji, analizie i wspólnym działaniom.

10. Szablon 5 sił Portera ClickUp

Łatwe radzenie sobie z presją konkurencji dzięki szablonowi ClickUp Porter's 5 Forces

Pięć sił Portera okazało się bardzo skutecznym narzędziem do zrozumienia presji konkurencyjnej.

Korzystając z tego szablonu, utwórz mapę 5 sił, które reprezentują źródła presji w Twojej branży:

Rywalizacja konkurencyjna Siła dostawców Siła nabywcy Zagrożenie substytucją Zagrożenie nowym wejściem na rynek Szablon 5 sił Portera ClickUp pomaga tworzyć niestandardowe widoki, Tablicę i Dokument, aby analiza była prostsza i bardziej efektywna. Można również oznaczyć status zadań jako otwarte i zakończone. Dostępna jest również legenda.

Spraw, aby Twoja analiza była gotowa do działania dzięki ClickUp Szablon 5 sił Portera .

szablony do analizy branżowej ## Wygraj z konkurencją

Aby walczyć z konkurencją, potrzebujesz skutecznych narzędzi i szablonów, które dadzą Ci całościowy obraz.

Te 10 darmowych szablonów zostało zaprojektowanych z myślą o kluczowych celach i wynikach biznesowych. Umożliwiają one pełne zrozumienie konkurencyjnego krajobrazu i pomagają zrozumieć jego szerokość i głębokość z wielu punktów widzenia.

Ponadto pomagają w podejmowaniu działań, ustawieniu interwencji oraz wstrzymaniu i ponownej ocenie strategii.

Pożegnaj się z analiza konkurencji na arkuszach kalkulacyjnych i uwolnij swoją analizę konkurencji z odizolowanych silosów. Wykorzystaj szablony ClickUp, aby dostosować wszystkich wewnętrznych interesariuszy. Zaoferuj swoim wewnętrznym interesariuszom kontekstowe informacje istotne dla ich funkcji.

Wypróbuj ClickUp dzisiaj! 🎉