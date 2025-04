13 inspirujących przykładów głosu marki i jak opracować własny

Niektóre marki po prostu to rozumieją. Czytasz tweeta, e-mail, a nawet etykietę produktu i dokładnie wiesz, od kogo pochodzi, nawet nie widząc logo. Ich głos jest niepowtarzalny, jak stary przyjaciel, którego teksty można natychmiast rozpoznać.

Ale stworzenie charakterystycznego i spójnego głosu nie jest tak proste, jak wybranie kilku przymiotników i nazwanie tego dniem. Chodzi o poznanie odbiorców, zrozumienie tożsamości marki i używanie języka, który wzmacnia jedno i drugie.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się 13 przykładom głosu marki, analizując, co sprawia, że działają i jak rozwinąć głos, który będzie równie wyrazisty. 🔊

Kroki do stworzenia własnego głosu marki:
• Zdefiniuj podstawowe wartości i misję, aby ustalić autentyczność
• Zrozum preferencje odbiorców, aby zapewnić rezonans komunikatów
• Wybierz spójny ton, który jest zgodny z osobowością marki
• Dostosuj komunikaty, zachowując tożsamość w różnych kanałach
• Udokumentuj wytyczne dotyczące głosu marki, aby zespoły były zgodne
• Stale udoskonalaj komunikaty w oparciu o opinie odbiorców

Czym jest głos marki?

Głos marki to sposób, w jaki firma wyraża swoją osobowość, wartości i komunikaty na wszystkich platformach. Zapewnia spójność komunikacji i kształtuje sposób, w jaki ludzie łączą się z marką.

Każda marka ma swój głos, niezależnie od tego, czy jest to zamierzone, czy nie.

Dobrze zdefiniowany głos wzmacnia tożsamość marki , sprawiając, że zawartość, marketing i interakcje z klientami są spójne. Wpływa na wszystko, od tekstów reklamowych po podpisy w mediach społecznościowych, wzmacniając obecność firmy w znany i rozpoznawalny sposób.

Ciekawostka: Logo Twinings Tea, stworzone w 1787 roku, jest najstarszym niezmienionym logo używanym do dziś. To świadectwo tego, jak silna, spójna tożsamość marki może przetrwać próbę czasu.

Dlaczego głos marki jest ważny?

Głos marki kształtuje sposób, w jaki postrzegają Cię docelowi odbiorcy. To Twój własny ton, styl i osobowość sprawiają, że Twoja marka jest wyjątkowa. *Ale dlaczego jest to tak ważne? Zanurzmy się w to. 👇

Buduje rozpoznawalność marki i sprawia, że komunikaty są natychmiast identyfikowalne

Tworzy zaufanie poprzez zachowanie spójności we wszystkich interakcjach z klientami

Wzmacnia emocjonalne połączenia poprzez mówienie w sposób, który rezonuje

Kieruje decyzjami marketingowymi i dotyczącymi zawartości, utrzymując komunikację zgodną z marką

Zwiększa lojalność klientów poprzez wzmocnienie wartości i osobowości marki

Wsparcie w skutecznym zarządzaniu marką , zapewniające spójność głosu we wszystkich kanałach

Do zrobienia? Niebieski jest najpopularniejszym kolorem używanym w brandingu i często kojarzy się z zaufaniem, niezawodnością i profesjonalizmem. Marki takie jak Facebook, X i IBM używają niebieskiego koloru do budowania wiarygodności i połączenia.

13 inspirujących przykładów głosu marki

Silny głos marki sprawia, że jest ona natychmiast rozpoznawalna. Niektóre firmy używają humoru, podczas gdy inne koncentrują się na jasności lub pewności siebie.

Oto 13 wyróżniających się marek, które udoskonaliły swój przekaz. 💬

1. ClickUp

Głos marki: Wyczyszczone, wydajne i oparte na współpracy

Odwiedź stronę ClickUp, aby uzyskać dostęp do pomocnych i istotnych informacji w prostym języku

ClickUp utrzymuje swoją komunikację precyzyjną i przyjazną dla użytkownika.

Priorytetem jest przejrzystość, zapewniająca użytkownikom zrozumienie funkcji bez korporacyjnego żargonu. Głos marki pozostaje przystępny, a jednocześnie profesjonalny, pomagając zespołom zachować wydajność.

Strona internetowa, blog i media społecznościowe ClickUp wzmacniają to rozsądne podejście. Komunikacja pozostaje bezpośrednia i zorientowana na działanie, dzięki czemu złożone tematy wydają się proste.

Gdzie to działa najlepiej

Strona internetowa: Używa prostego tekstu, aby wyjaśnić funkcje

Blog: Przewodniki krok po kroku dotyczące wydajności

Media społecznościowe: Udostępnianie szybkich wskazówek i hacków dotyczących cyklu pracy

Lekcje dla Business

Zachowaj prostotę komunikatów, aby uniknąć nieporozumień

Użyj spójnego tonu, aby zbudować zaufanie

Skoncentruj się na możliwościach działania, aby dostarczyć prawdziwą wartość

2. Duolingo

Głos marki: Zabawny, zachęcający i dowcipny

via Medium

Duolingo zamienia naukę języka w rozrywkę. Głos marki jest przyjazny, angażujący i nieco bezczelny. Zamiast ściśle edukacyjnego tonu, Duolingo wykorzystuje humor i odniesienia do popkultury, aby nauka była zabawą.

To beztroskie podejście sprawia, że aplikacja mniej przypomina lekcję, a bardziej grę.

Gdzie to działa najlepiej

Powiadomienia w aplikacji: Używa zabawnych przypomnień, aby zachęcić użytkowników

Media społecznościowe: Angażuje odbiorców poprzez memy i trendy

E-mail marketing: Zachowuje wiadomości zabawne i konwersacyjne

Lekcje dla Business

Wykorzystaj humor, aby interakcje z marką były niezapomniane

Mów bezpośrednio do odbiorców w swobodnym tonie

Spraw, by rutynowe doświadczenia były bardziej angażujące

3. Wendy's

Głos marki: odważny, dowcipny i niefiltrowany

via Bored Panda

Obecność Wendy w mediach społecznościowych wyróżnia się bezczelnością. Marka ta znana jest z obśmiewania konkurentów, angażowania się w zabawne przekomarzanie się oraz utrzymywania ostrych i zabawnych odpowiedzi. Ten odważny ton odróżnia Wendy's od tradycyjnego marketingu fast-foodów.

Przekaz marki pozostaje pewny siebie, a jednocześnie przystępny, zachowując idealną równowagę między humorem a promocją.

Gdzie to działa najlepiej

X: Znany z dowcipnych i brutalnych odpowiedzi

Reklama: Używa pewnego siebie tonu, aby wzmocnić tożsamość marki

Interakcje z niestandardowymi klientami: Sprawia, że zaangażowanie jest zabawne i nie generyczne

Lekcje dla Business

Rozwijaj wyrazistą osobowość, która łamie normy

Zachowaj spójny ton na różnych platformach

Wykorzystaj humor do tworzenia niezapomnianych interakcji

4. Triumph

Głos marki: Wytrzymały, żądny przygód i aspiracyjny

via Triumph

Triumph przemawia do entuzjastów motocykli, którzy pragną przygód. Komunikaty marki są mocne, pewne siebie i głęboko zakorzenione w jej bogatej historii.

Każda kampania odzwierciedla ducha niezależności i poszukiwań.

Marketing Triumph łączy dziedzictwo z innowacyjnością. Marka podkreśla swoją starszą wersję, jednocześnie prezentując najnowocześniejsze projekty, dzięki czemu jest istotna dla długoletnich kierowców i nowych entuzjastów.

Gdzie to działa najlepiej

Strona internetowa: Celebruje historię i kunszt marki

Reklama: Oddaje emocje związane z jazdą przygodową

Media społecznościowe: Angażuje użytkowników poprzez wciągającą narrację

Lekcje dla Business

Twórz komunikaty, które są zgodne z aspiracjami odbiorców

Równowaga między tradycją a nowoczesnością w opowiadaniu historii marki

Zachowaj silny, pewny siebie ton, aby wzmocnić tożsamość marki

5. Apple

Głos marki: Minimalistyczny, aspiracyjny i wyrafinowany

via Apple

Komunikacja Apple odzwierciedla jej filozofię projektowania - czystą, precyzyjną i skuteczną.

Marka unika zbędnych słów i skupia się na jasnej, bezpośredniej komunikacji. Każdy komunikat wzmacnia pozycję Apple jako marki premium i jej innowacyjną tożsamość.

Ton Apple pozostaje pewny siebie, nie brzmiąc zbyt technicznie. Marka używa prostego, ale mocnego języka, aby podkreślić zalety produktu, dzięki czemu technologia wydaje się przystępna i pożądana.

Gdzie to działa najlepiej

Opisy produktów: Używa zwięzłych sformułowań, aby podkreślić funkcje

Reklama: Zachowuje wizualny i minimalistyczny przekaz

Strona internetowa: Priorytety: przejrzystość i łatwość nawigacji

Lekcje dla Business

Korzystaj z dopracowanych komunikatów, aby poprawić postrzeganie marki

Prosta, ale skuteczna komunikacja

Dostosuj głos marki do ogólnego doświadczenia marki

6. Nike

Głos marki: inspirujący, odważny i wzmacniający

via Nike

Głos marki Nike to przede wszystkim motywacja. Dzięki potężnym narracjom i prostym, ale skutecznym tekstom, marka zachęca sportowców na wszystkich poziomach do przekraczania swoich limitów. Każdy przekaz jest odważny i pewny siebie, zawsze przekazując ideę, że wielkość jest w zasięgu ręki przy odpowiednim nastawieniu.

Komunikacja marki pozostaje bezpośrednia i naładowana emocjonalnie, często czerpiąc z momentów kulturowych i osobistych triumfów, aby stworzyć głębsze połączenie z odbiorcami.

Gdzie to działa najlepiej

Reklama: Wykorzystuje atrakcyjne narracje i uderzające efekty wizualne, aby motywować i inspirować

Media społecznościowe: Angażuje odbiorców podnoszącymi na duchu wiadomościami i historiami sportowców

Komunikacja produktowa: Podkreśla innowacyjność i wydajność

Lekcje dla Business

Twórz komunikaty, które rezonują emocjonalnie, aby inspirować i nawiązywać połączenia

Utrzymuj spójny i autentyczny ton, który odzwierciedla podstawowe wartości Twojej marki

Wzmocnij swoich odbiorców, zachęcając ich do osiągnięcia tego, co w nich najlepsze

7. Ryanair

Głos marki: sarkastyczny, nieskromny i samoświadomy

via X

Ryanair wykorzystuje swoją reputację "no-frills", opierając się na humorze i brutalnej szczerości. Zamiast ubierać swój model tanich linii lotniczych, marka podkreśla swoją przystępność cenową poprzez sarkastyczne, autoironiczne komunikaty.

Takie podejście odróżnia Ryanair od konkurencji. Zamienia potencjalne negatywy - podstawową obsługę, tanie loty - w humorystyczne punkty sprzedaży, dzięki czemu marka staje się bardziej rozpoznawalna i zapamiętywalna.

Gdzie to działa najlepiej

X: Udostępnianie samoświadomych żartów na temat podróży budżetowych

Reklama: Żartuje z norm branżowych, jednocześnie promując niskie ceny biletów

Zaangażowanie niestandardowe: Odpowiada na zapytania w dowcipny i bezpośredni sposób

Lekcje dla Business

Wykorzystaj humor do budowania autentyczności

Wyróżnij się, łamiąc konwencjonalne normy branżowe

Własna tożsamość marki zamiast ukrywania postrzeganych wad

8. Samsung

Głos marki: innowacyjny, pewny siebie i angażujący

via Samsung Newsroom

Samsung pozycjonuje się jako lider technologiczny poprzez odważne, przyszłościowe komunikaty. Głos marki jest autorytatywny, a jednocześnie przystępny, równoważąc najnowocześniejsze innowacje i codzienną użyteczność.

Komunikacja Samsunga koncentruje się na podkreślaniu zalet produktu w jasny, angażujący sposób. Marka unika zbyt technicznego żargonu, dzięki czemu nawet złożone funkcje są łatwe do zrozumienia.

Gdzie to działa najlepiej

Wprowadzanie produktów na rynek: Wykorzystuje pewne komunikaty, aby podkreślić innowacyjność

Strona internetowa: Dostarcza wyczyszczone i wciągające wyjaśnienia funkcji

Media społecznościowe: Udostępnianie interaktywnej zawartości i przyjaznych dla użytkownika wskazówek

Lekcje dla Business

Zrównoważ informacje techniczne z angażującą narracją

Wzmocnij innowacyjność poprzez pewny przekaz

Komunikacja wyczyszczona i skoncentrowana na użytkowniku

9. Surreal

Głos marki: Dziwaczny, lekceważący i nieoczekiwany

via Mouse Print

Surreal zakłóca branżę płatków śniadaniowych swoim niecodziennym i humorystycznym podejściem do brandingu. Marka odrzuca typowe reklamy produktów spożywczych, stawiając na absurdalny humor, który przyciąga uwagę.

Niezależnie od tego, czy chodzi o opakowania, czy media społecznościowe, Surreal utrzymuje swój humorystyczny ton w każdym punkcie styku. Ten nieoczekiwany głos pomaga marce wyróżnić się na zatłoczonym rynku wypełnionym bardziej tradycyjnymi, przewidywalnymi komunikatami.

Gdzie to działa najlepiej

Opakowanie: Funkcja zabawnej, niekonwencjonalnej kopii, która łamie normy

Reklama: Wykorzystuje humor, aby rzucić wyzwanie stereotypom branżowym

Media społecznościowe: Angażowanie użytkowników poprzez dowcipną zawartość z przymrużeniem oka

Lekcje dla Business

Rzuć wyzwanie oczekiwaniom branży, aby wyróżnić swoją markę

Dodaj humor, aby wiadomości były bardziej zapadające w pamięć

Zachowaj spójność głosu we wszystkich niestandardowych punktach kontaktu z klientem

10. IKEA

Głos marki: Praktyczny, przyjazny i przyziemny

via IKEA

Komunikacja IKEA jest prosta, pomocna i angażująca. Komunikacja marki koncentruje się na ułatwieniu projektowania domu, przy użyciu ciepłego i zachęcającego tonu, który sprawia, że klienci czują się wzmocnieni, a nie przytłoczeni.

Marka wykorzystuje storytelling w swoich działaniach marketingowych, sprawiając, że codzienne chwile spędzane w domu stają się aspiracyjne, a jednocześnie osiągalne. Konwersacyjny głos marki sprawia, że niestandardowi klienci czują się zrozumiani i wspierani.

Gdzie to działa najlepiej

Opisy produktów: Używa relatywnego języka do podkreślenia funkcji

Katalogi i reklamy: Opowiada historie, które rezonują z niestandardowym stylem życia klientów

Media społecznościowe: Udostępnianie porad DIY i inspiracji dla domu w angażujący sposób

Lekcje dla Business

Spraw, by komunikaty były przystępne i łatwe do zrozumienia

Wykorzystaj storytelling do emocjonalnego połączenia z klientami

Upewnij się, że głos marki jest zgodny z niestandardowymi potrzebami i aspiracjami klientów

Do zrobienia? Charakterystyczny dźwięk "bong" firmy Intel jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych logo audio na świecie. Został opisany jako dźwięk o wartości 1 miliarda dolarów ze względu na jego silne powiązanie z technologią wysokiej jakości.

11. Spotify

Głos marki: Zabawny, dynamiczny i świadomy kulturowo

przez Brand Vision Marketing

Komunikacja Spotify rozwija się dzięki kreatywności i znaczeniu kulturowemu. Marka stale dostosowuje swój głos do trendów, wykorzystując humor, dowcip i sprytne teksty, aby zaangażować użytkowników. Jej zdolność do łączenia danych z opowiadaniem historii wyróżnia jej kampanie.

Coroczna kampania Spotify "Wrapped" jest doskonałym przykładem tego, jak marka przekształca dane użytkowników w zabawne i łatwe do udostępnienia doświadczenie. To zabawne i angażujące podejście sprawia, że użytkownicy są podekscytowani platformą.

Gdzie to działa najlepiej

Powiadomienia aplikacji: Używa humoru i personalizacji, aby utrzymać zaangażowanie użytkowników

Media społecznościowe: Wykorzystuje popkulturę i trendy

Kampanie reklamowe: Łączą wgląd w dane z dowcipnymi, zrozumiałymi komunikatami

Lekcje dla Business

Zachowaj znaczenie kulturowe, aby utrzymać zaangażowanie odbiorców

Użyj dynamicznego głosu marki, który dostosowuje się do trendów

Spraw, by komunikaty były interaktywne i łatwe do udostępniania

12. Red Bull

Głos marki: energiczny, żądny przygód i nieustraszony

via Red Bull

Red Bull przemawia bezpośrednio do poszukiwaczy mocnych wrażeń i adrenaliny. Głos marki jest odważny, inspirujący i pełen energii, doskonale pasując do jej sponsoringu sportów ekstremalnych i wizerunku wysokiej wydajności.

Tworzy styl życia skoncentrowany wokół przygody i przekraczania limitów, zmieniając swój napój energetyczny w symbol ekscytacji i możliwości. Przesłanie to jest konsekwentnie odzwierciedlane na wszystkich platformach, czyniąc markę czymś więcej niż tylko produktem.

Gdzie to działa najlepiej

Reklama: Koncentruje się na pełnym akcji, energicznym opowiadaniu historii

Media społecznościowe: Pokazuje sporty ekstremalne i śmiałe wyczyny

Sponsoring wydarzeń: Wzmacnia tożsamość marki poprzez ekscytujące doświadczenia

Lekcje dla Business

Dostosuj głos marki do emocji, jakie wywołuje Twój produkt

Zbuduj silną markę lifestyle'ową wykraczającą poza sam produkt

Zachowaj odważny i inspirujący przekaz, aby przyciągnąć odbiorców

13. Netflix

Głos marki: Zabawny, angażujący i konwersacyjny

via Instagram

Netflix komunikuje się w sposób, w którym można poczuć się jak przyjaciel polecający programy. Komunikacja marki jest zrelaksowana, humorystyczna i pełna osobowości, dzięki czemu interakcje są naturalne, a nie korporacyjne.

Jej obecność w mediach społecznościowych opiera się na popkulturowych odniesieniach, memach i dowcipnych odpowiedziach. Marka przemawia do swoich odbiorców w autentyczny sposób, utrzymując wysoki poziom zaangażowania.

Gdzie to działa najlepiej

Media społecznościowe: Wykorzystuje humor i popularne tematy do angażowania użytkowników

Powiadomienia aplikacji: Personalizuje rekomendacje za pomocą zabawnego tonu

Kampanie marketingowe: Wykorzystanie storytellingu do tworzenia emocji

Lekcje dla Business

Spraw, by przekaz marki był osobisty i zrozumiały

Zaangażuj odbiorców w konwersacyjny sposób

Bądź na bieżąco dzięki wykorzystaniu aktualnych trendów

Do zrobienia? Pierwszy slogan reklamowy pochodzi z XVIII wieku, kiedy Josiah Wedgwood, ojciec nowoczesnego marketingu, użył sloganu *"Queen's Ware", aby reklamować ceramikę wspieraną przez rodzinę królewską. Branding rodziny królewskiej, rzeczywiście!

Jak rozwinąć głos marki

Pomyśl o swojej marce jak o osobie - jak by mówiła? Czy byłby profesjonalny i dopracowany, czy dziwaczny i zabawny?

Głos marki jest tym, co sprawia, że komunikaty są wyraziste, autentyczne i zapadają w pamięć. Ale do zrobienia? Zanurzmy się w kroki, aby stworzyć głos, który się trzyma. 📃

Określ, co oznacza Twoja marka

Stworzenie silnego głosu marki zaczyna się od zdefiniowania podstawowych wartości i misji.

Każda marka ma unikalną perspektywę, która powinna odzwierciedlać się w jej przekazie. Zastanów się, co reprezentuje marka i jak powinna być postrzegana. Firma technologiczna koncentrująca się na innowacjach może używać eleganckiego, przyszłościowego tonu, podczas gdy zrównoważona marka odzieżowa może podkreślać ciepło i świadomość ekologiczną.

Zadaj kluczowe pytania, aby udoskonalić ten fundament:

Jakie wartości kształtują tożsamość marki?

Jak niestandardowo klienci powinni opisywać osobowość marki?

Jakie emocje powinny wywoływać komunikaty?

Odpowiedzi pomogą stworzyć podstawę dla spójnej i autentycznej komunikacji. Głos zgodny z celem marki zapewnia, że komunikaty pozostają istotne i zapadają w pamięć.

Zrozumieć, co rezonuje z Twoimi celami

Głos marki powinien mieć naturalne połączenie z odbiorcami. Zrozumienie preferencji, zachowań i oczekiwań klientów ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu stylu komunikacji.

Różne grupy demograficzne w wyjątkowy sposób angażują się w komunikaty, więc badanie tego, co rezonuje, może zwiększyć skuteczność.

Zastanów się, w jaki sposób odbiorcy wchodzą w interakcje z podobnymi markami. Przeanalizuj komunikaty konkurencji, zaangażowanie w mediach społecznościowych i opinie klientów. Poszukaj wzorców w tym, co wywołuje rozmowy, napędza reakcje i sprzyja lojalności. Podejście oparte na danych zapewnia, że głos przemawia do właściwych odbiorców, nie sprawiając wrażenia wymuszonego lub oderwanego od rzeczywistości.

Persony dostawców również dostarczają cennych informacji. Młodzi, zorientowani na trendy odbiorcy mogą preferować swobodne i zabawne komunikaty, podczas gdy osoby podejmujące decyzje korporacyjne mogą lepiej reagować na wyrafinowany, autorytatywny ton. Głos, który przemawia bezpośrednio do potrzeb klienta, zwiększa zaangażowanie i przywiązanie do marki.

Ciekawostka: Niektóre marki używają zapachów, aby wzmocnić swoją tożsamość. Dla przykładu, Singapore Airlines posiada charakterystyczny zapach o nazwie "Stefan Floridian Waters", który rozpylany jest na samolotach, mundurach załogi i gorących ręcznikach, tworząc unikalne doświadczenie sensoryczne.

Wybierz odpowiedni ton

Głos marki i ton idą w parze. Podczas gdy głos pozostaje spójny, ton zmienia się w zależności od kontekstu. Obsługa klienta może wymagać empatii i cierpliwości, podczas gdy kampania marketingowa może obejmować emocje i entuzjazm.

Różne tony tworzą różne wrażenia:

Swobodny i przyjazny: Moja praca dla marek lifestylowych, startupów i firm, które chcą wyglądać na przystępne

Profesjonalny i autorytatywny: Pasuje do branż takich jak finanse, prawo czy opieka zdrowotna, gdzie liczy się zaufanie i fachowa wiedza

Humorystyczny i odważny: Angażuje odbiorców w sektorach takich jak rozrywka, media społecznościowe czy żywność i napoje

Inspirujący i aspiracyjny: Pasuje do marek zajmujących się rozwojem osobistym, luksusem lub fitnessem, których celem jest motywowanie klientów

Stale ulepszaj swój głos

Głos marki powinien ewoluować bez utraty autentyczności.

Monitorowanie reakcji odbiorców, wskaźników zaangażowania i nastrojów społecznych pomaga z czasem udoskonalać komunikaty. Opinie klientów, pracowników i interesariuszy dostarczają cennych informacji na temat tego, co działa, a co wymaga korekty w strategiach zarządzania marką.

Testowanie różnych podejść do komunikatów może pokazać, co najlepiej rezonuje. Testy A/B linii tematycznych, postów w mediach społecznościowych i języka kampanii mogą ujawnić wzorce preferencji odbiorców.

Elastyczność pozwala zachować aktualność głosu przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości marki. Dobrze opracowany głos rośnie wraz z marką, zapewniając długoterminowe zaangażowanie i zaufanie.

Do zrobienia? Kultowy kolor Tiffany's robin's egg blue jest tak charakterystyczny, że ma swój własny znak towarowy o nazwie Tiffany Blue. Nie można go używać ani powielać bez ich zgody!

Korzystanie z odpowiednich narzędzi pomaga skutecznie dokumentować, udoskonalać i wdrażać wytyczne dotyczące marki, utrzymując zespoły na tej samej stronie.

ClickUp, aplikacja wszystko do pracy, jest idealnym rozwiązaniem. Dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp otrzymujesz kompleksowy obszar roboczy, w którym zespoły mogą dokumentować unikalne wytyczne dotyczące głosu marki, współpracować nad zawartością i zapewniać zgodność komunikatów między działami.

Poznajmy jego funkcje i zobaczmy, jak może pomóc usprawnić Twoje wysiłki marketingowe.

ClickUp Docs dla uporządkowanych wytycznych marki

Utrzymuj aktualne wytyczne dotyczące marki w ClickUp Docs

ClickUp Docs to scentralizowany hub wiedzy, w którym Teams mogą nakreślić zasady dotyczące głosu marki, unikalne specyfikacje tonu, zatwierdzone słownictwo i zasady formatu. W przeciwieństwie do statycznych dokumentów przechowywanych w wielu lokalizacjach, Docs ułatwia aktualizacje w czasie rzeczywistym, zapewniając aktualność i dostępność wytycznych.

Jego podstawowe możliwości obejmują:

Współpraca na żywo: Umożliwia członkom zespołu edytowanie, komentowanie i przekazywanie opinii na temat wytycznych dotyczących marki bez konfliktów wersji

Zagnieżdżone strony: Umożliwiają segmentację wytycznych na sekcje, takie jak "Ton głosu", "Wiadomości do zrobienia" i "Wytyczne dotyczące mediów społecznościowych"

Etykiety i relacje: Połączenie dokumentów z konkretnymi kampaniami, co ułatwia powiązanie zasad brand voice bezpośrednio z aktywnymi projektami

Kontrola uprawnień: Ogranicza dostęp, aby zapobiec nieautoryzowanym edycjom, jednocześnie umożliwiając odpowiednim członkom zespołu wnoszenie wkładu

Przykład: Autor zawartości przygotowujący kampanię e-mail szybko odwołuje się do ClickUp Docs, aby sprawdzić zatwierdzoną terminologię i wytyczne dotyczące tonu marki. Zamiast czekać na zatwierdzenia lub przeszukiwać rozproszone dokumenty, natychmiast stosuje prawidłowe sformułowania, zapewniając zgodność ze standardami marki.

ClickUp Brain dla natychmiastowych wskazówek dotyczących marki

ClickUp Brain to inteligentny asystent oparty na AI, który pomaga zespołom zachować spójność marki bez konieczności ręcznej interwencji. Dostarcza natychmiastowych odpowiedzi na zapytania związane z marką, sugeruje poprawki w celu dopasowania do tonu marki i zapewnia spójność całej zawartości pisemnej.

Poproś ClickUp Brain o zapoznanie się z przewodnikiem po stylu w celu uzyskania konkretnych cech głosu marki

Dzięki pomocy opartej na AI, Teams mogą uzyskać natychmiastowe wskazówki dotyczące zasad brand voice, po prostu zadając pytanie. Koniec z wertowaniem długich wytycznych - tylko szybkie, kontekstowe odpowiedzi, które pomogą wszystkim pozostać w zgodzie.

Dostosowuje również sformułowania do wcześniej zdefiniowanych preferencji dotyczących tonu i stylu, zapewniając spójność w e-mailach, postach społecznościowych, blogach i nie tylko.

Co najlepsze, Brain działa bezpośrednio w ramach zadań ClickUp i Docs, eliminując potrzebę przełączania się między narzędziami.

Przykład: Menedżer ds. mediów społecznościowych przygotowuje post na LinkedIn, ale musi on odzwierciedlać profesjonalny, ale konwersacyjny ton marki. Prosi ClickUp Brain o poprawki, a AI sugeruje poprawki, które równoważą zaangażowanie z profesjonalizmem, zapewniając, że post idealnie pasuje do oczekiwań marki.

⚙️ Bonus: Wypróbuj szablony przewodników stylu, aby szybko nakreślić głos marki, ton i wytyczne wizualne.

Połączenie ClickUp z innym oprogramowaniem tworzy bardziej spójny cykl pracy. Instancja:

Canva: Zapewnia, że wizualizacje w mediach społecznościowych, prezentacje i materiały marketingowe zachowują kolory marki, typografię i elementy projektu

Loomly: Zarządza postami i harmonogramami w mediach społecznościowych, zapewniając jednocześnie zgodność zawartości z głosem i tonem marki na różnych platformach

Frontify: Służy jako narzędzie do zarządzania zasobami marki, utrzymując logo, czcionki i elementy projektu uporządkowane w celu spójnego wykorzystania

Pro Tip: Mapowanie strategii marki za pomocą jasnej marketingowej mapy drogowej pomaga utrzymać głos marki we wszystkich kanałach i treściach. Szczegółowa mapa drogowa dostosowuje wysiłki marketingowe, prowadząc zespół do tego, kiedy i gdzie zastosować określone tony, komunikaty i elementy wizualne.

Wdrażanie głosu marki w komunikacji marketingowej

Dobrze zdefiniowany głos marki wzmacnia tożsamość i buduje zaufanie. Spójność we wszystkich komunikatach marketingowych zapewnia, że niestandardowi klienci rozpoznają markę i mają z nią połączenie, niezależnie od platformy.

Wdrożenie głosu marki wymaga ustrukturyzowanego podejścia zarówno w kanałach tradycyjnych, jak i cyfrowych. Zobaczmy poniżej.

Zachowanie spójności we wszystkich kanałach marketingowych

Komunikacja marketingowa powinna wszędzie odzwierciedlać ten sam ton, osobowość i wytyczne dotyczące komunikatów. Dostosowanie materiałów drukowanych, postów w mediach społecznościowych, e-maili i zawartości strony internetowej do głosu marki tworzy jednolite doświadczenie klienta.

Tradycyjny marketing (druk, billboardy, broszury): Utrzymuj jasny, uporządkowany styl, który pasuje do wysiłków cyfrowych. Upewnij się, że nagłówki, slogany i copywriting wzmacniają unikalną osobowość marki

Marketing cyfrowy (media społecznościowe, e-maile, strona internetowa): Używaj spójnego tonu na wszystkich platformach, jednocześnie dostosowując styl zawartości do każdego medium. Przyjazny, konwersacyjny ton może sprawdzić się w mediach społecznościowych, podczas gdy e-maile mogą wymagać nieco bardziej profesjonalnego podejścia

Ciekawostka: Szwecja stworzyła swój własny krój pisma o nazwie Swedish Sans, aby ujednolicić cały głos marki kraju. Jest on używany w oficjalnych dokumentach i materiałach promocyjnych, zapewniając spójną tożsamość narodową.

Wykorzystanie szablonów ClickUp dla zwiększenia efektywności

Szablony brandingowe ClickUp zapewniają, że każda zawartość jest zgodna ze zdefiniowanym głosem.

Na przykład szablon ClickUp Brand Book jest doskonałym narzędziem do utrzymania spójnej tożsamości marki. Zawiera wszystko, od misji i wartości firmy po użycie logo, paletę kolorów i typografię.

Pobierz szablon Szablon Brand Guidelines ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci stworzyć i utrzymać spójną tożsamość marki.

Zaprojektowany dla firm, które chcą zachować jasną, spójną tożsamość, szablon ClickUp Brand Guidelines wykracza poza zwykłą dokumentację. Służy jako żywy obszar roboczy, w którym Teams mogą współpracować, udoskonalać i egzekwować standardy marki w czasie rzeczywistym.

Szablon pełni funkcję scentralizowanego huba marki, zapewniając, że każdy element wizualny, komunikat i ton są zgodne z tożsamością firmy. Możesz udokumentować wszystko, od misji i podstawowych wartości po dokładne kody kolorów, zasady typografii i warianty logo używane na różnych platformach.

Ustrukturyzowany format zapobiega niespójnościom, które mogą osłabić postrzeganie marki, dzięki czemu jest idealny dla rozwijających się Teams lub Business z wieloma interesariuszami zajmującymi się marketingiem i projektowaniem.

Wyzwania i rozwiązania w definiowaniu głosu marki

W jednej chwili Twoje komunikaty brzmią na dopracowane i spójne, a w następnej są rozproszone. Być może różne zespoły różnie interpretują ton lub zawartość wydaje się nie być zgodna z marką bez wyraźnego powodu. Cóż, każde wyzwanie ma rozwiązanie.

Przyjrzyjmy się niektórym typowym przeszkodom i sposobom radzenia sobie z nimi.

Zbyt ogólne brzmienie bez osobowości

Wiele marek stosuje bezpieczne, neutralne komunikaty, które nie pozostawiają trwałego wrażenia. Bez charakterystycznego głosu, zawartość wydaje się nijaka i wymienna z konkurencją.

Rozwiązanie: Zdefiniuj kluczowe cechy osobowości, które odzwierciedlają tożsamość Twojej marki. *Czy jest ona odważna i pewna siebie, ciepła i przyjazna, czy dowcipna i zabawna? Wykorzystaj rzeczywiste przykłady, aby ożywić te cechy i upewnić się, że każda zawartość je odzwierciedla.

Walka o równowagę między kreatywnością a spójnością

Teams mogą chcieć eksperymentować ze świeżą, angażującą zawartością, ale bez wyraźnych granic ryzykują, że odejdą zbyt daleko od podstawowej tożsamości marki.

Rozwiązanie: Zachęcaj do kreatywności w ramach ustawionych wytycznych. Dostarczenie przykładów, jak przekraczać granice, pozostając wiernym głosowi marki. Korzystanie z sugestii opartych na AI w celu udoskonalenia zawartości bez utraty oryginalności.

Pro Tip: Upewnij się, że wskaźniki KPI dotyczące świadomości marki odzwierciedlają to, jak dobrze głos marki rezonuje. Śledź wskaźniki, takie jak wzmianki w mediach społecznościowych i zaangażowanie, aby sprawdzić, czy Twój ton łączy się z odbiorcami. Dostosuj swój głos w oparciu o te spostrzeżenia, aby poprawić zasięg i spójność.

Brak ewolucji wraz z oczekiwaniami odbiorców

To, co rezonowało z odbiorcami kilka lat temu, dziś może wydawać się przestarzałe. Brak dostosowania może sprawić, że marka będzie wydawać się przestarzała.

Rozwiązanie: Regularnie analizuj zaangażowanie i opinie odbiorców. Testuj odmiany głosu marki w różnych formatach i kanałach i udoskonalaj je w oparciu o dane dotyczące wydajności, zachowując przy tym nienaruszoną podstawową osobowość.

Kliknij na Silniejszy Głos Marki

Budowanie rozpoznawalnego głosu marki wymaga strategii, konsekwencji i odpowiednich narzędzi.

Każda interakcja kształtuje sposób, w jaki odbiorcy postrzegają firmę, dlatego ważne jest, aby zachować spójność we wszystkich kanałach. Dobrze zdefiniowany głos wzmacnia tożsamość i tworzy trwałe połączenia z niestandardowymi klientami.

ClickUp upraszcza ten proces, zapewniając, że Teams pozostają na tej samej stronie podczas tworzenia komunikatów, które rezonują. ClickUp Docs zapewnia uporządkowaną przestrzeń dla wytycznych marki, podczas gdy ClickUp Brain utrzymuje spójną komunikację dzięki sugestiom opartym na AI.

Zapisz się na ClickUp już dziś!