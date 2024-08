Jak uniknąć pułapki parytetu funkcji w rozwoju oprogramowania?

Pułapka parytetu funkcji może odciągnąć zespoły produktowe od wyników biznesowych, których szukają, i zmarnować cenne zasoby w tym procesie. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, kiedy pełna parzystość funkcji jest właściwym celem dla produktu SaaS - a kiedy nie.

Zdefiniujmy parytet funkcji i dowiedzmy się, jak pasuje on do wszechświata rozwoju oprogramowania. Przyjrzymy się różnym typom parytetu funkcji i określimy, gdzie jest on niezbędny, a także kilka pułapek i wyzwań, na które należy uważać.

Następnie udostępnimy kilka przykładów oprogramowania narzędzia programistyczne które usprawniają cykl pracy, gdy pracujesz nad odpowiednim poziomem parzystości dla swojego produktu. 🙌

Co to jest parytet funkcji ?

Parytet funkcji opisuje, czy systemy mają takie same ustawienia funkcji - innymi słowy, czy mają porównywalną funkcjonalność i pozwalają użytkownikowi końcowemu do zrobienia tych samych rzeczy.

Znaczenie parytetu funkcji zależne jest jednak od kontekstu, w jakim jest on używany.

Rodzaje parytetu funkcji

Istnieją trzy różne rodzaje parzystości funkcji, których należy być świadomym.

Starsza wersja parytetu

Powiedzmy, że oferujesz oprogramowanie do content marketingu . Zdajesz sobie sprawę, że niektóre z twoich kodów są już przestarzałe i wymagana jest modernizacja. Możesz po prostu zaktualizować starsze oprogramowanie, zachowując wszystkie istniejące funkcje bez przeprojektowywania czegokolwiek, a następnie wprowadzić na rynek szybszą wersję ze zaktualizowanym kodowaniem i pełną parzystością funkcji ze starszym systemem. 🐌

Jeśli wszystkie funkcje nadal działają idealnie, użytkownicy mogą być szczęśliwi, widząc, że z ich perspektywy wszystko pozostaje dokładnie takie samo.

Wieloplatformowość

Znaczenie parytetu funkcji na różnych platformach oznacza oferowanie dokładnie tych samych ram, funkcji i funkcjonalności w różnych systemach operacyjnych i na różnych platformach. Tak więc niezależnie od tego, czy użytkownicy logują się, powiedzmy, do systemu zarządzania wydarzeniami z laptopa, czy z aplikacji mobilnej na smartfonie z systemem iOS lub Android, ich doświadczenie użytkownika jest spójne. 📱

Może to być uspokajające i ułatwia użytkownikom przełączanie się między urządzeniami według własnego uznania.

Konkurencyjna równość funkcji

Konkurencyjny parytet funkcji odnosi się do oferowania tych samych funkcji, co konkurencja. Na przykład, jeśli ich oprogramowanie do marketingu produktów pozwala użytkownikom do zrobienia badań rynkowych, planowania i zarządzania kampanią marketingową, ustawienia i monitorowania budżetu, a także zobaczyć wszystkie analizy, których potrzebują, Twoje też powinny. ⚖️

Uzyskaj wizualny wgląd dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

W końcu sensowne jest to, że można się wiele nauczyć, badając krajobraz konkurencji. Ponadto, jeśli ich użytkownicy chcą tych funkcji, to Twoi też mogą. Jeśli pasuje to do Twojej strategii biznesowej i sposobu działania Twojego systemu, możesz rywalizować z konkurencją - jeśli tego właśnie chcesz.

Wyzwania i pułapki parytetu funkcji

Chociaż parytet funkcji może wydawać się idealnym rozwiązaniem - i czasami tak jest - wiąże się on również z wyzwaniami, których należy być świadomym.

Rozwój technologiczny

Tworzenie oprogramowania to szybko rozwijająca się branża, a nowe technologie stają się dostępne przez cały czas. Jeśli po prostu robisz rzeczy tak, jak zawsze robiłeś je w starszej wersji systemu - być może tylko trochę szybciej - możesz marnować zasoby na funkcje, które nie są już istotne. Możesz również stracić okazję do stworzenia nowych funkcji, które działają lepiej - lub do całkowitego przeprojektowania systemu. 🤖

Rozwiązanie: Zawsze warto ponownie ocenić sposób działania systemu w kontekście nowych rozwiązań, zamiast powtarzać to samo. Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami, biorąc udział w kursach rozwojowych i webinariach oraz czytając książki o marketingu produktów .

Różne przypadki użycia

Użytkownicy często korzystają z aplikacji mobilnych w inny sposób niż z laptopów czy komputerów stacjonarnych. Jeśli zbudujesz dokładnie ten sam zestaw funkcji dla różnych platform, może się okazać, że zmarnowałeś czas zespołu programistów - czytaj: pieniądze - na funkcje produktu, które nie są używane na danej platformie. Ponadto może się okazać, że nadmiernie komplikujesz swoje mobilne API. 🤪

Rozwiązanie: Przeprowadź kilka ankiet wśród użytkowników końcowych, aby ustalić potrzeby użytkowników dla różnych oferowanych platform. Zwróć również uwagę na swoje metryki, aby określić, w jaki sposób - i gdzie - różne funkcje są używane w prawdziwym życiu na każdej platformie.

Możesz nawet użyć oprogramowanie do oznaczania funkcji aby włączyć lub wyłączyć niektóre funkcje i zobaczyć, jaka jest reakcja.

Limit zasobów

Niewiele firm dysponuje nieograniczonymi zasobami - a w przypadku start-upów jest to zazwyczaj podwójne. Próba osiągnięcia pełnego parytetu funkcji z konkurencją podczas opracowywania nowego produktu od podstaw opóźni jego uruchomienie i będzie kosztować pieniądze, których możesz nie mieć z góry. 💸

Niestandardowy cykl pracy, widok wszystkich szczegółów projektu z przypisanymi członkami zespołu na jednej platformie i udostępnianie zasobów dzięki Zarządzaniu projektami w ClickUp

Rozwiązanie: Stwórz swój minimalny produkt (MVP), przeprowadzając walidację na bieżąco, a następnie iteruj w miarę napływu opinii klientów.

Różne strategie biznesowe

Choć oczywiście ważne jest, abyś mógł konkurować z konkurencją, robienie tego bezpośrednio nie zawsze jest najlepszym sposobem, zwłaszcza jeśli nie masz tak ugruntowanej pozycji jak oni. Ponadto użytkownicy niekoniecznie chcą lub potrzebują tego samego, co oni. 👪

Rozwiązanie: Oceń potrzeby swoich użytkowników i zastanów się, czy zróżnicowanie może być bardziej skutecznym punktem sprzedaży niż zakończona parzystość funkcji.

Parytet funkcji : Gdzie jest to niezbędne?

Czy powinieneś dążyć do parytetu funkcji, czy nie? To zależy. Przyjrzyjmy się, jak parytet funkcji sprawdza się w kilku scenariuszach.

Parytet funkcji w kontekście aplikacji mobilnych

Kiedy budujesz swój system, aby zawierał aplikacje mobilne na iOS lub Androida, istnieją pewne obszary, w których ważne jest, aby dążyć do parytetu funkcji. Celem powinno być stworzenie spójnego doświadczenia użytkownika na różnych urządzeniach i zmniejszenie tarcia tam, gdzie to możliwe. 😊

Oznacza to, że podstawowa struktura, nawigacja i konwencje nazewnictwa powinny być takie same, aby użytkownicy mogli łatwo znaleźć to, czego szukają. A tam, gdzie użytkownicy mogą przełączać się między urządzeniami do zrobienia tej samej rzeczy - na przykład kontynuowania przeglądania produktów, którymi są zainteresowani po wyjściu z domu - Twoje funkcje powinny płynnie zmieniać się wraz z nimi.

Niektóre funkcje mogą jednak nie być potrzebne na wszystkich platformach. Na przykład, użytkownicy prawdopodobnie nie będą używać skanera kodów QR na swoich laptopach lub uruchamiać bardzo złożonych raportów, które są trudne do odczytania na małym ekranie smartfona. Warto więc rozważyć, w jaki sposób każda funkcja może być używana, zanim zostanie automatycznie wbudowana.

Należy również pamiętać o różnicach w nawigacji i cyklu pracy między aplikacjami na Androida i iOS, aby poszczególni użytkownicy czuli się komfortowo z funkcjami na wybranych przez siebie platformach.

Znaczenie parytetu funkcji w aplikacjach internetowych i chmurach obliczeniowych

Aplikacje internetowe i witryny handlu elektronicznego zostały zaprojektowane w celu osiągnięcia określonych rezultatów. Na przykład, jeśli klienci planują zakup konkretnego produktu lub usługi na stronie internetowej, chcą mieć możliwość przeglądania opcji, porównywania ich, a następnie podejmowania świadomej decyzji o tym, która z nich będzie dla nich najlepsza. 💻

Funkcje, które dasz im do zrobienia tego, zależą wyłącznie od Ciebie i nie muszą dokładnie odpowiadać funkcjom oferowanym przez konkurencję. Na przykład, możesz dać im inny (miejmy nadzieję lepszy) sposób wyszukiwania i filtrowania wyników lub pokazać im porównania w innym formacie. Pod warunkiem, że mogą osiągnąć pożądany rezultat w intuicyjny i przyjazny dla użytkownika sposób, prawdopodobnie będą zadowoleni z obsługi klienta.

Niemniej jednak, ważne jest, aby być na bieżąco z trendami w branży, aby mieć pewność, że spełniasz oczekiwania klientów i pozostajesz konkurencyjny.

Niezbędność równości funkcji w zarządzaniu bazami danych

Podczas migracji dużych ilości danych na nową lub zaktualizowaną platformę ważne jest, aby upewnić się, że istnieje wystarczająca zgodność funkcji, aby baza danych nadal działała skutecznie. Na przykład, będziesz potrzebować tych samych (lub podobnych) pól do przechowywania danych i podobnych funkcji, aby uzyskać do nich dostęp i pracować z nimi. Wszelkie problemy z kompatybilnością mogą mieć wpływ na niezawodność danych, a także na funkcje i wydajność.

Podsumowanie: Istnieją przypadki, w których parzystość funkcji jest ważna - ale równie ważne jest, aby nie wpaść w pułapkę parzystości funkcji. Bądź świadomy potencjalnych wyzwań związanych z dążeniem do pełnej parzystości funkcji i upewnij się, że podchodzisz do tego we właściwy sposób - i przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Bridging the Gap: 12 rozwiązań i strategii dla parytetu funkcji

Wizualizuj cały cykl życia produktu dzięki oprogramowaniu do zarządzania produktami ClickUp

Kiedy zarządzasz projektem rozwoju oprogramowania, kluczowe jest posiadanie odpowiednich narzędzi, aby osiągnąć wybrany poziom parytetu funkcji - i utrzymać zadowolenie zarówno interesariuszy, jak i zespołu programistów.

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami i zwiększania wydajności, która usprawnia każdy aspekt obowiązków związanych z tworzeniem oprogramowania. Bez względu na to, jak złożony jest Twój projekt, to potężne narzędzie sobie z nim poradzi. 💪

Od samego początku projektu, Zarządzanie wydajnością ClickUp narzędzia pomagają stworzyć mapę swojej wizji, zaprojektować produkt i zaangażuj Teams na pokładzie. Następnie, gdy przejdziesz do procesu rozwoju, Oprogramowanie ClickUp narzędzia zarządzają procesem za Ciebie, automatyzując cykle pracy i śledząc postępy na każdym kroku w kierunku parytetu funkcji.

Przyjrzyjmy się niektórym konkretnym narzędziom oferowanym przez ClickUp dla różnych scen procesu rozwoju.

1. Burza mózgów

Burza mózgów, opracowywanie strategii lub mapowanie cykli pracy dzięki wizualnej współpracy w ClickUp Whiteboards

Zapisuj swoje wstępne pomysły na Tablica ClickUp lub Mapa myśli ClickUp . Na tej scenie prawdopodobnie przyjrzysz się również istniejącym wersjom oprogramowania, a także produktom konkurencji, aby zdecydować, jak duża jest parzystość funkcji.

2. Tworzenie mapy drogowej

Podziel cele, zadania, punkty zwinne i statusy projektów w wysoce konfigurowalnym pulpicie ClickUp 3.0

Następnie przekształć swoje pomysły w mapę drogową ze zdefiniowanymi Cele ClickUp , kamienie milowe i osie czasu. Współpraca w Teams jest tutaj kluczem - a ClickUp to ułatwia. Wielu członków zespołu może pracować nad dowolnym dokumentem w tym samym czasie, niezależnie od tego, czy są na miejscu, czy pracują zdalnie. Mogą też przypisywać komentarze dla swoich zdalnych kolegów z drużyny, aby mogli na nie odpowiedzieć, gdy zalogują się później. 🤝

3. Uporządkuj swoje dokumenty

Scentralizuj całą swoją dokumentację z karta projektu i oś czasu do budżetu i notatek z cotygodniowych spotkań. Dzięki temu, że wszystko jest połączone z zadaniami, łatwo jest znaleźć to, czego potrzebujesz, kiedy tego potrzebujesz.

4. Przypisywanie zadań

Korzystaj z ClickUp Whiteboards, aby przydzielać zadania, oznaczać osoby przypisane i robić wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy

Gdy masz już swój plan działania, cele i główne kamienie milowe, nadszedł czas, aby stworzyć Zadania ClickUp . Możesz automatycznie generować zadania bezpośrednio z innych dokumentów ClickUp lub tworzyć je ręcznie, zawsze połączone z powrotem do Twojej mapy drogowej. ClickUp Sprinty pomaga oszacować, co zespół może zrobić w danym okresie, aby osiągnąć jak najszybszy postęp w kierunku parytetu funkcji. 🏃

5. Zaplanuj spotkania

Ustaw powtarzające się zadania spotkań dla codziennych stand-upów i cotygodniowych spotkań dotyczących postępu w Widok kalendarza . Następnie ustaw powiadomienia o przypomnieniach, aby upewnić się, że wszyscy są na czas i są w pełni przygotowani na spotkanie.

6. Rozwiązywanie błędów

Użyj Formularze ClickUp aby zbierać opinie użytkowników na temat błędów, a następnie konwertować te dane bezpośrednio na zadania, które można śledzić, aby zająć się nimi metodycznie, co przyspieszy podróż w kierunku parytetu funkcji. Możesz zarządzać wszelkimi zaległościami za pomocą niestandardowych pól i niestandardowe statusy zadań które informują dokładnie, co dzieje się z każdym zadaniem. 🐞

7. Zarządzaj uprawnienia

Z Uprawnienia ClickUp pozwala kontrolować dokładnie to, do czego każdy członek zespołu projektowego ma dostęp. Na przykład, możesz zezwolić niektórym osobom na edycję elementów, podczas gdy inni mogą tylko wyświetlać lub komentować określone elementy.

8. Śledzenie postępów

Niestandardowy wygląd Pulpity ClickUp aby pokazać postęp projektu na pierwszy rzut oka. Przeglądaj ogólny widok lub zagłębiaj się w szczegóły według własnego uznania. Generuj automatyczne aktualizacje postępu za pomocą Pola niestandardowe AI takich jak Target Release Group, Backend Target Release i Risk, dzięki czemu możesz szybko raportować swojemu zespołowi i innym interesariuszom, jak radzisz sobie z celem parytetu funkcji 📊

9. Widok danych po swojemu

Grupuj, filtruj lub ukrywaj zadania na wykresach Gantta w ClickUp 3.0, aby śledzić i połączyć cykle pracy we wszystkich swoich zadaniach

Przeglądaj dane projektu w wybranych przez siebie formatach. Na przykład, możesz wybrać Widok Gantt aby zobaczyć oś czasu projektu, Widok listy aby monitorować zaległe zadania, lub Widok obciążenia pracą do zarządzania tym, kto nad czym pracuje. Wystarczy przełączyć widok jednym kliknięciem przycisku, aby uzyskać inną perspektywę.

10. Zarządzaj swoją wersją

W miarę zbliżania się do parytetu funkcji, wdrażaj swoje wydania w starannie zaplanowany, kontrolowany i wyważony sposób, który minimalizuje potencjalny chaos związany z rozwojem nowego produktu. Pracuj nad kodowaniem, kontrolą jakości i sceną, a następnie wykorzystaj otrzymane informacje zwrotne, aby wprowadzić ostatnie poprawki przed udostępnieniem.

11. Oszczędzaj czas dzięki szablonom

Bez względu na to, nad jaką sceną procesu rozwoju pracujesz, istnieje odpowiedni szablon ClickUp. Od szablony pozycji produktu do szablony rozwoju produktu oszczędzają czas i wysiłek na każdym kroku. 📝

12. Połącz swój stos technologiczny

Przeglądaj dostępne aplikacje i integracje w ClickUp do zrobienia na jednej scentralizowanej platformie Integracje ClickUp zwiększają możliwości wielu innych powszechnie używanych aplikacji. Ustawienie spotkań z Kalendarz Google a następnie uruchom je za pomocą Zoom lub Microsoft Teams . Czat z zespołem na stronie Slack i śledzenie czasu spędzonego na zadaniach za pomocą Harvest . Wykonaj testy między przeglądarkami za pomocą LambdaTest oraz rejestrowanie i rozwiązywanie błędów na Bugsnag .

Przyszłość Parytet funkcji

Parytet funkcji będzie nadal ważnym elementem do rozważenia przez twórców oprogramowania. Zamiast po prostu budować więcej tego samego, ważne jest, aby spojrzeć na to, co istnieje - niezależnie od tego, czy jest to własna starsza wersja witryny, obecna platforma, czy konkurencja - i określić, co należy zachować (lub przeprojektować), a co pominąć. ✅ ❎

Aby podejmować właściwe decyzje, deweloperzy muszą mieć na uwadze potrzeby użytkowników końcowych - ponieważ dbanie o klienta powinno być zawsze najważniejsze.

Używaj parytetu funkcji rozsądnie

Tworzenie oprogramowania wymaga podejmowania ważnych decyzji dotyczących parytetu funkcji. Na przykład, ile z funkcji starszej wersji zostanie przeniesionych do nowego systemu lub rozszerzonych platform i jak oferowane funkcje wypadną w porównaniu z konkurencją?

Opracowywanie funkcji wymaga czasu i pieniędzy, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że wykorzystujesz te zasoby do pracy nad funkcjami, których niestandardowo potrzebują Twoi klienci. Wybrane funkcje powinny być również aktualne pod względem technologicznym i zgodne ze strategią biznesową.

Ważne jest również korzystanie z odpowiednich narzędzi wsparcia, które pomogą Ci osiągnąć wybrany poziom parytetu funkcji. ClickUp zapewnia wszystkie funkcje rozwoju oprogramowania i zarządzania, których możesz potrzebować, aby zaoszczędzić czas, energię i pieniądze w całym projekcie.✨

Dzięki opcjom cenowym - w tym wersji darmowej - dla każdej wielkości biznesu, od start-upów po korporacje, oraz językom, w tym angielskiemu, francuskiemu, hiszpańskiemu, a nawet brazylijskiemu portugalskiemu, nie możesz się pomylić z ClickUp. Zarejestruj się za Free z ClickUp już dziś, aby osiągnąć parytet funkcji szybciej i lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Twój Teams będzie Ci wdzięczny - podobnie jak Twoi niestandardowi klienci. 🤩

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy zarządzasz projektem rozwoju oprogramowania, ważne jest, aby zrozumieć znaczenie i konsekwencje parytetu funkcji. Poniższe definicje mogą okazać się pomocne.

Czym jest parytet w tworzeniu oprogramowania ?

Parytet funkcji w rozwoju oprogramowania jest miarą tego, jak wiele funkcji systemy oprogramowania mają wspólnych w różnych wersjach lub platformach - lub w porównaniu do konkurencji. Systemy o wysokim poziomie parytetu funkcji będą w stanie zrobić podobne rzeczy w podobny sposób.

Czym jest parytet funkcji pomiędzy platformami?

Parytet funkcji między platformami odnosi się do możliwości wykonywania podobnych zadań na różnych platformach. Na przykład, aplikacja na pulpit i aplikacja mobilna będą miały podobne funkcje i konwencje nazewnictwa na obu platformach.

Dlaczego równość funkcji jest ważna?

Parytet funkcji między platformami i wersjami zapewnia, że użytkownicy mogą robić to, czego potrzebują, niezależnie od używanego urządzenia, i nadal to robić po aktualizacji systemu. Parytet funkcji w branży zapewnia konkurencyjność i sprawia, że użytkownicy nie są sfrustrowani i nie migrują do konkurencji.