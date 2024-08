10 najlepszych programów do flagowania funkcji dla zespołów deweloperskich w 2024 roku

Oprogramowanie do oznaczania funkcji umożliwia programistom udostępnianie użytkownikom najnowocześniejszych funkcji przy jednoczesnym zachowaniu stabilności i kontroli. 👩‍💻

Jest to niezbędne narzędzie do rozłożenia w czasie wydawania funkcji, eksperymentowania z różnymi funkcjami i kontrolowania doświadczenia użytkownika.

Czym jest oprogramowanie do oznaczania funkcji?

Flagowanie funkcji lub flagi funkcji to technika tworzenia oprogramowania, która umożliwia programistom włączanie lub wyłączanie funkcji lub funkcji dla swoich użytkowników bez modyfikowania istniejącego kodu lub wdrażania nowego kodu.

Przy wyborze odpowiedniego narzędzia do obsługi flagowania funkcji, mnogość funkcji w oprogramowaniu do flagowania funkcji może często przytłaczać. Niniejszy przewodnik ma na celu uproszczenie tej podróży poprzez wyróżnienie 10 najlepszych dostępnych obecnie rozwiązań programowych do oznaczania funkcji.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do flagowania funkcji?

Aby poprowadzić Cię we właściwym kierunku, przedstawiliśmy listę kluczowych czynników, które należy ocenić podczas sprawdzania narzędzi do flagowania funkcji:

Łatwość użytkowania: Oprogramowanie powinno mieć przyjazny dla użytkownika pulpit lub interfejs, który pozwala programistom i menedżerom produktu łatwo tworzyć, zarządzać i monitorować flagi funkcji

Szukaj oprogramowania, które oferuje różnorodne opcje targetowania w oparciu o atrybuty użytkownika, zachowanie i charakterystykę urządzenia Konfiguracja flag: Wybierz narzędzie, które pozwala ustawić flagi funkcji z precyzyjną kontrolą, w tym opcje włączania / wyłączania funkcji, celowania w określone segmenty użytkowników i konfigurowania procentów wdrożenia

Poszukaj narzędzia, które zapewnia wbudowane możliwości testów A/B lub integruje się z popularnymi platformami Audyt i funkcja wycofywania: Wybierz oprogramowanie, które oferuje kompleksową funkcję audytu i umożliwia łatwy powrót do poprzednich konfiguracji w razie potrzeby

10 najlepszych programów do flagowania funkcji do wykorzystania w 2024 roku

Oto lista najwyżej ocenianych narzędzi do flagowania funkcji w 2024 roku, z ich różnymi funkcjami, ograniczeniami, cenami i ocenami.

1. Unleash

przez Unleash Ta platforma do oznaczania funkcji o otwartym kodzie źródłowym ma tętniącą życiem społeczność i rozszerzoną dokumentację, dzięki czemu jest idealna dla programistów poszukujących elastyczności i niestandardowych rozwiązań.

Opcja samodzielnego wdrażania zapewnia dużą kontrolę i bezpieczeństwo.

Uwolnij najlepsze funkcje

Twórz flagi funkcji z precyzyjną kontrolą, umożliwiając programistom łatwe włączanie i wyłączanie funkcji

Zachowaj kontrolę nad ocenami i zmianami flag funkcji dzięki wbudowanym uprawnieniom i zasadom przeglądu w cztery oczy, aby spełnić potrzeby w zakresie zgodności

Udostępniaj funkcje wybranym użytkownikom, gdy tylko będziesz gotowy, dzięki iteracyjnym pętlom informacji zwrotnych i testom użytkowników A/B

Dbaj o bezpieczeństwo danych użytkowników dzięki prywatności w fazie projektowania, rezydencji danych, prywatnym instancjom i elastycznym opcjom hostingu

Uzyskaj dostęp do łatwego testowania punktów końcowych i automatyzacji generowania klientów administratora dzięki kompatybilności z otwartym API

Monitorowanie wydajności różnych wariantów funkcji i śledzenie zaangażowania użytkowników

Uwolnij limity

Wyzwania podczas wdrażania

Limit funkcji offline

Brak funkcji czasu rzeczywistego

Cennik Unleash

Open source: Free

Free Pro: $80/miesiąc

$80/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Unleash oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (81+ recenzji)

4.7/5 (81+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (5+ recenzji)

2. FeatBit

przez Featbit FeatBit to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania flagami funkcji z szybkością, skalowalnością i łatwością.

Zbudowany w technologii .NET i zaprojektowany dla środowisk samoobsługowych, umożliwia wydawanie funkcji, eksperymentowanie i optymalizację, płynne skalowanie i przyspieszanie rozwoju firmy.

Najlepsze funkcje FeatBit

Śledzenie wykorzystania funkcji, tworzenie raportów z eksperymentów na żądanie i eksportowanie danych do narzędzi takich jak DataDog i Amplitude dla różnych potrzeb biznesowych

Skalowanie w poziomie i w pionie przy użyciu skrupulatnie zaprojektowanej architektury

Limity FeatBit

W porównaniu do uznanych platform z flagami funkcji, społeczność FeatBit jest wciąż stosunkowo niewielka i rozwijająca się. Może to oznaczać mniej łatwo dostępnych zasobów i wsparcia w rozwiązywaniu problemów, zwłaszcza w przypadku złożonych przypadków użycia

Ceny FeatBit

Społeczność: Free

Free Enterprise Standard: 399 USD/miesiąc

399 USD/miesiąc Enterprise Premium: Niestandardowy cennik

FeatBit oceny i recenzje

brak recenzji

3. Flagsmith

przez Flagsmith Flagsmith to przyjazna dla użytkownika usługa flagowania funkcji i zdalnej konfiguracji o otwartym kodzie źródłowym, która umożliwia zespołom programistów wydawanie funkcji w sposób bardziej pewny i wydajny.

Jest notatką za scentralizowaną platformę do zarządzania flagami funkcji, umożliwiając programistom włączanie lub wyłączanie funkcji dla określonych użytkowników lub segmentów bez konieczności ponownego wdrażania kodu.

Flagsmith najlepsze funkcje

Łatwe tworzenie i zarządzanie przełącznikami funkcji w aplikacjach internetowych, mobilnych i po stronie serwera

Zarządzanie flagami funkcji przez środowisko programistyczne

Integracja z istniejącym stosem i wysyłanie danych flag do platformy analitycznej

Połączenie wartości przełączników funkcji z elastycznością zdalnej konfiguracji w celu niezawodnego testowania i wdrażania nowych funkcji

Wdrażanie jako usługa lub hostowanie w prywatnej chmurze lub lokalnie

Limity Flagsmith

Stroma krzywa uczenia się dla nowych członków zespołu

Brak kompaktowego interfejsu użytkownika

Wymaga integracji ze Slackiem, aby uzyskać większą widoczność, kiedy flagi funkcji są odwracane

Ceny Flagsmith

Free

Start-Up: $45/miesiąc

$45/miesiąc Scale-Up: $200/miesiąc

Flagsmith oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (22+ recenzji)

4.8/5 (22+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3+ recenzji)

4. DevCycle

przez DevCycle DevCycle kładzie nacisk na wydajność programistów poprzez płynną integrację popularnych narzędzi programistycznych i frameworków.

Jego wbudowane fragmenty kodu i funkcje autouzupełniania usprawniają implementację flag funkcji.

Najlepsze funkcje DevCycle

Efektywne tworzenie, aktualizowanie i zarządzanie flagami funkcji w celu kontrolowania dostępu do nowego kodu w różnych środowiskach

Wykorzystaj flagi funkcji, aby zwiększyć szybkość wdrażania i mierzyć wydajność wdrożeń funkcji, gdy kod jest już w produkcji

Śledzenie flag na każdej scenie procesu rozwoju dzięki widokowi globalnemu

Automatyzacja aktualizacji flag funkcji w różnych językach programowania z pełnym pokryciem SDK

Niestandardowe cykle pracy i natychmiastowe zmiany flag

Używaj przełączania funkcji do natychmiastowego dostarczania zmian w kodzie z elastycznością stopniowego wdrażania nowych wersji funkcji do podzbioru użytkowników końcowych

Limity DevCycle

Wymagana większa liczba integracji

Usterki w udostępnianych adresach URL

Ceny DevCycle

**Free

Starter: Od 20 USD/miesiąc

Od 20 USD/miesiąc Business: Od 400 USD/miesiąc

Od 400 USD/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

DevCycle oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (6+ recenzji)

4.8/5 (6+ recenzji) Product Hunt: 5/5 (9+ recenzji)

5. LaunchDarkly

przez LaunchDarkly LaunchDarkly oferuje funkcje flagowania, testy A/B i możliwości analityczne.

Intuicyjny interfejs i rozbudowane funkcje targetowania sprawiają, że jest to popularny wybór dla dużych i złożonych wdrożeń.

Najlepsze funkcje LaunchDarkly

Wykorzystaj automatyzację i zarządzanie funkcjami, aby zmaksymalizować wartość każdej funkcji oprogramowania

Zwiększenie szybkości i stabilności wydań oprogramowania dla niestandardowych klientów

Dostarczanie celowych i spersonalizowanych doświadczeń bez ciężkiego, ręcznego wysiłku programistycznego

Przeprowadzanie eksperymentów i optymalizacja funkcji produktu w celu zwiększenia zaangażowania klientów, co w wymierny sposób usprawnia działalność firmy

Zarządzaj, kontroluj i optymalizuj mobilne doświadczenia w aplikacji, jednocześnie zmniejszając złożoność procesów zatwierdzania w sklepie z aplikacjami

Limity LaunchDarkly

Mylące statusy flag

Wyzwania związane z integracją

Wymaga poprawek błędów

Ceny LaunchDarkly

Starter: $8.33/miejsce na miesiąc

$8.33/miejsce na miesiąc Pro: $16.67/miejsce na miesiąc

$16.67/miejsce na miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

LaunchDarkly oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (134+ recenzji)

4.7/5 (134+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

6. Split

przez Podział Znany z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i potężnych opcji targetowania, Split jest idealny dla Teams szukających prostego rozwiązania do zarządzania flagami funkcji i przeprowadzania testów A/B.

Najlepsze funkcje Split

Uruchamianie wydań wieloskładnikowych z celami zależności flag funkcji

Wykorzystanie procentowego wdrożenia do zaprojektowania wieloetapowego wydania, które pasuje do tolerancji ryzyka

Natychmiastowe identyfikowanie i wyłączanie wadliwych funkcji, eliminując potrzebę wycofywania i poprawek

Zarządzanie flagami funkcji we frontendach, backendach i aplikacjach mobilnych przy użyciu ponad 14 zestawów SDK typu open source

Podzielone limity

Proces konfiguracji jest nieco skomplikowany na początku

Niewystarczające wskaźniki raportowania

Ceny Split

Deweloper: Free

Free Teams: 33 USD za licencję miesięcznie

33 USD za licencję miesięcznie Business: 60 USD za licencję miesięcznie

60 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Split oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (122+ recenzji)

7. Taplytics

przez Taplytics Taplytics pomaga zarządzać i kontrolować udostępnianie nowych funkcji użytkownikom. Umożliwia łatwe tworzenie flag funkcji, aby celować w określone segmenty użytkowników i śledzić wydajność funkcji.

Jest to przydatne do eksperymentowania z nowymi funkcjami bez wpływu na całą bazę użytkowników i stopniowego wdrażania funkcji, aby zapewnić ich stabilność i dobre przyjęcie.

Najlepsze funkcje Taplytics

Wdrażanie produktów i zarządzanie funkcjami w aplikacjach internetowych, mobilnych, OTT i po stronie serwera

Wdrażanie kodu i dostosuj, kto otrzyma funkcję, niezależnie od tego, czy jest to Ty, użytkownicy wewnętrzni, czy jasno określona publiczność produkcyjna

Wprowadzanie lub ukrywanie funkcji na urządzeniach mobilnych, w Internecie i telewizji za pomocą jednego kliknięcia - bez żadnych aktualizacji w sklepie z aplikacjami

Natychmiastowe uruchamianie funkcji lub powolne udostępnianie ich określonym segmentom odbiorców produkcyjnych

Wdrażaj funkcje wewnętrznie lub produkcyjnie z pewnością, w dowolnym momencie

Limity Taplytics

Wymaganych jest więcej integracji

Czasami propagacja flag funkcji do użytkowników zajmuje trochę czasu

Ceny Taplytics

Pro Plan: Zaczyna się od $500/miesiąc

Zaczyna się od $500/miesiąc Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Plan niestandardowy: Ceny niestandardowe

Taplytics oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 15 recenzji)

4.4/5 (ponad 15 recenzji) Product Hunt: 4.9/5 (ponad 100 recenzji)

8. Optimizely

przez Optymalnie Ta bogata w funkcje platforma dostarcza kompleksowy zestaw narzędzi do flagowania funkcji, personalizacji i optymalizacji.

Jest znana z wizualnego kreatora eksperymentów i pulpitów analitycznych, które umożliwiają zespołom podejmowanie decyzji opartych na danych.

Najlepsze funkcje Optimizely

Odciążenie inżynierów dzięki zaawansowanym narzędziom do zarządzania funkcjami

Zwiększenie wysiłków związanych z personalizacją dzięki celowym, szybkim i dokładnym testom

Wprowadzaj innowacje w całym cyklu życia produktu dzięki wyższej jakości wydaniom, bezpieczniejszym testom i szybszej walidacji funkcji

Zwiększ szybkość eksperymentów dzięki natywnym narzędziom do planowania lub zintegruj wybrane narzędzia cyklu pracy

Limity Optimizely

Stroma krzywa uczenia się

Uciążliwy proces zmienności testów

Złożona implementacja

Ceny Optimizely

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Optimizely

G2: 4,3/5 (ponad 75 recenzji)

4,3/5 (ponad 75 recenzji) Gartner Peer Insights: 4.3/5 (ponad 111 recenzji)

9. Flipt

przez Flipt Flipt to platforma open-source do zarządzania funkcjami, która kładzie nacisk na szybkość, skalowalność i samodzielny hosting.

Umożliwia programistom zarządzanie wdrażaniem funkcji, przeprowadzanie testów A/B i optymalizację doświadczeń użytkowników przy zachowaniu elastyczności i kontroli.

Najlepsze funkcje Flipt

Zarządzanie funkcjami, eksperymentami i wdrożeniami w wielu Teams i środowiskach

Przechowywanie flag funkcji w Git i korzystanie z istniejącego potoku CI/CD do wdrażania zmian

Twórz zaawansowane reguły dystrybucji, aby celować w określone jednostki na podstawie niestandardowych właściwości

Limity Flipt

Przejrzysty interfejs dla dużych ustawień flag

Brak zaawansowanych opcji filtrowania w oparciu o metadane flag, segmenty użytkowników lub inne istotne kryteria

Ceny Flipt

Free

Flipt oceny i recenzje

brak recenzji

10. Flipper Cloud

przez FlipperCloud Narzędzie do zarządzania flagami funkcji Flipper Cloud zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania wdrażaniem funkcji, przeprowadzania testów A/B i zapewniania płynnego doświadczenia użytkownika.

Jest godne uwagi ze względu na minimalizowanie zakłóceń, pozwalając użytkownikom zdecydować, kiedy chcą zapoznać się z drastycznym przeprojektowaniem interfejsu.

Najlepsze funkcje Flipper Cloud

Włączanie funkcji dla wszystkich, określonych aktorów (np. użytkowników), grup użytkowników, procentu aktorów lub procentu czasu

Ustawianie funkcji w środowisku nieprodukcyjnym, aby po prostu odzwierciedlały ustawienie produkcyjne

Szybsze uzyskiwanie szczerych opinii dzięki wysyłaniu nowych funkcji do środowiska produkcyjnego za flagą funkcji

Podgląd wpływu zmiany na rzeczywistych użytkowników w środowisku produkcyjnym poprzez włączenie funkcji eksperymentalnej dla określonego odsetka użytkowników, a następnie zmierzenie wyników

Limity Flipper Cloud

Niewystarczająca funkcja do zarządzania złożonymi Teams i granularny dostęp do funkcji

Cennik Flipper Cloud

Free

Standard: 20 USD za licencję miesięcznie

Flipper Cloud oceny i recenzje

Brak listy na platformach z recenzjami

Inne narzędzia dla Teams

Chociaż wszystkie narzędzia do oznaczania funkcji wymienione na powyższej liście są świetne, nie są to wszystkie elementy układanki.

Warto rozważyć dodanie

narzędzie do zarządzania projektami

jak ClickUp do swojego arsenału, aby zapewnić solidne cykle pracy i płynną współpracę. Przenieś swoje zespoły programistyczne i produktowe na wyższy poziom.

ClickUp

Zarządzaj projektami małych firm na każdym kroku dzięki szablonom, funkcjom współpracy i ponad 15 widokom projektów za pomocą ClickUp

ClickUp to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga zespołom różnej wielkości organizować pracę, efektywnie współpracować i śledzić postępy.

ClickUp dla zwinnych zespołów

przenosi programistów na jedną platformę z wszystkim, czego potrzebują, aby odnieść sukces, takimi jak mapy drogowe produktów, zaległości i sprinty.

ClickUp dla zespołów programistycznych

upraszcza cykl rozwoju poprzez umożliwienie wszystkich funkcji w jednym miejscu, ze współpracą, śledzeniem, zarządzaniem i automatyzacją. ClickUp's

Narzędzie AI

przydaje się również podczas tworzenia zawartości i tworzenia pomysłów.

ClickUp pozwala nawet zespołom nietechnicznym na połączenie się i pracę na tej samej platformie. W wyniku tego łatwiej jest przełamać silosy i wypełnić lukę między programistami a różnorodnymi cyklami pracy.

Pulpity w ClickUp 3.0 dają zwinnym kierownikom projektów szybki widok pozostałych zadań i priorytetów zespołu na dany tydzień, a także szczegółowe wykresy burnup i burndown

Oferuje kilka korzyści, takich jak:

Zadania i podzadania, aby podzielić pracę na możliwe do zarządzania fragmenty i śledzić ich postęp

Listy i tablice do organizowania zadań wizualnie i śledzenie cyklu pracy

Ulepszona organizacja, aby śledzić flagi funkcji i zobaczyć szerszy obraz

Zmniejszone ryzyko i lepsza kontrola nad rozwój oprogramowania cyklem życia dzięki wstępnie zbudowanym niestandardowym szablony dla dokumentacji technicznej

ClickUp najlepsze funkcje

Twórz niezawodne niestandardowe przepływy pracy statusu dla każdego projektu w obszarze roboczym

Użyj niestandardowych pól, aby dodać unikalny identyfikator zadania w celu śledzenia punktów scrum

Wybieraj spośród szeregu opcji śledzenia czasu, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele, w tym integracje zewnętrzne i natywne śledzenie czasu w aplikacji lub za pośrednictwem pliku Rozszerzenie Chrome

Unikaj przeskakiwania między platformami i utwórz branch lub nowy pull request w ramach zadania, korzystając z integracji GitHub

Płynna integracja z Githubem, GitLabem i Bitbucketem

Śledzenie zaległości i dodawanie zadań do określonych sprintów w celu lepszej organizacji i raportowania

Udostępnianie informacji bez wysiłku o flagach funkcji między Teams, aby usprawnić współpracę

Kontroluj sposób wdrażania funkcji wśród użytkowników

Testowanie funkcji na małej grupie użytkowników przed udostępnieniem ich wszystkim

Automatyzacja zmian statusu flag funkcji na podstawie określonych wydarzeń, takich jak nowa wersja lub poprawka błędu . Używaj również automatyzacji do powiadamiania członków zespołu o zmianach we flagach funkcji

Limity ClickUp

Niektórzy nowi użytkownicy zauważają stromą krzywą uczenia się

ClickUp nie jest dedykowany do flagowania funkcji, choć stanowi jego uzupełnienie

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik dopasowany do potrzeb organizacji

Niestandardowy cennik dopasowany do potrzeb organizacji ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,201+ recenzji)

4.7/5 (9,201+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,948+ recenzji)

Opanuj flagowanie funkcji dzięki kompleksowej platformie

Chociaż istnieje wiele rozwiązań do flagowania funkcji, wiele z nich musi skupiać się na czymś więcej niż tylko mechanice flagowania funkcji. Istnieje potrzeba integracji z istniejącymi cyklami pracy i

narzędziami do zarządzania projektami

aby odciążyć deweloperów.

ClickUp to holistyczne narzędzie do zarządzania projektami, które robi więcej niż tylko śledzenie zadań. Poprawia organizację, zwiększa wydajność i kontroluje wdrażanie nowych funkcji.

Intuicyjny interfejs ClickUp i potężne opcje niestandardowe doskonale pasują do wszystkich rozmiarów i złożoności projektów. 🙌

Co więcej, jego płynna integracja z innymi funkcjami ClickUp, takimi jak zarządzanie zadaniami, narzędzia komunikacji i pulpity raportowania, tworzy ujednolicony cykl pracy, który umożliwia programistom szybsze i bardziej efektywne dostarczanie wyjątkowego oprogramowania. Wypróbuj ClickUp już dziś i ciesz się jego zaletami!