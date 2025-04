10 najlepszych narzędzi do myślenia projektowego w 2025 roku

Myślenie projektowe to metodologia rozwiązywania problemów w celu wprowadzania innowacji i tworzenia produktów i usług zorientowanych na człowieka. Obejmuje ona empatię dla użytkownika końcowego, iterację i głębokie zrozumienie rozwiązywanego problemu.

Myślenie projektowe to jednak nie tylko proces. Wiąże się ono również z wykorzystaniem określonych narzędzi, które ułatwiają pracę na poszczególnych scenach projektowania.

Narzędzia te mogą obejmować wszystko, od map myśli po mapy empatii, mapy podróży i persony użytkowników i oprogramowanie do zarządzania projektami. Każde narzędzie służy konkretnemu celowi i pomaga projektantom uzyskać wgląd, generować pomysły i prototypować rozwiązania.

W tym przewodniku zbadamy 10 najlepszych narzędzi do myślenia projektowego, które mogą pomóc Teams w powodzeniu wdrożenia procesu myślenia projektowego. Narzędzia te obejmują zakres od mapy empatii i mapy podróży do prototypowania oprogramowania i sprintów projektowych!

Czego należy szukać w narzędziu do myślenia projektowego?

Myślenie projektowe to proces, który obejmuje zrozumienie potrzeb użytkowników, zdefiniowanie problemu, burza mózgów rozwiązań , budowanie prototypów i testowanie ich. Ale jest jedna rzecz: narzędzia mogą sprawić lub zepsuć doświadczenie w myśleniu projektowym.

Najlepsze narzędzia do myślenia projektowego pomagają organizować myśli, lepiej współpracować z innymi i realizować pomysły. Jak więc wybrać idealne narzędzie do myślenia projektowego dla swojego zespołu?

Oto kluczowe cechy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze idealnego narzędzia do myślenia projektowego:

Możliwość dostosowania : Członkowie Teams mogą dostosować narzędzie do swoich procesów myślenia projektowego icyklów pracy związanych z projektowaniem graficznym Wsparcie procesu iteracyjnego : Narzędzie zapewnia wsparcie dla procesu iteracyjnego, umożliwiając każdemu uruchamianie wielu iteracji projektu i dostosowywanie rozwiązań

: Członkowie Teams mogą dostosować narzędzie do swoich procesów myślenia projektowego icyklów pracy związanych z projektowaniem graficznym Dokumentacja : Narzędzie oferuje funkcje zarządzania projektami w celu udostępniania wiedzy, przechowywania kreatywnych pomysłów, śledzenia postępów i zwiększania odpowiedzialności

: Narzędzie oferuje funkcje zarządzania projektami w celu udostępniania wiedzy, przechowywania kreatywnych pomysłów, śledzenia postępów i zwiększania odpowiedzialności Współpraca : Współpracownicy projektu mogą łatwo komunikować się z innymi członkami zespołu w celu udostępniania pomysłów i informacji zwrotnych

: Współpracownicy projektu mogą łatwo komunikować się z innymi członkami zespołu w celu udostępniania pomysłów i informacji zwrotnych Wizualizacja : Narzędzie dostarcza funkcje wizualizacji, aby pomóc w różnych scenach myślenia projektowego

: Narzędzie dostarcza funkcje wizualizacji, aby pomóc w różnych scenach myślenia projektowego Automatyzacja : Członkowie Teams mogą ulepszać swoje kreatywne rozwiązania poprzez automatyzację codziennych manualnych zadań wprocesu projektowania Integracja : Narzędzia do myślenia projektowego powinny integrować się z innymi narzędziami online dla Zwinny rozwój produktu , takimi jak prototypowanie, badania użytkowników, wywiady z użytkownikami itesty użyteczności ## 10 najlepszych narzędzi do myślenia projektowego w 2024 roku

: Członkowie Teams mogą ulepszać swoje kreatywne rozwiązania poprzez automatyzację codziennych manualnych zadań wprocesu projektowania

Nasza lista 10 najlepszych narzędzi do myślenia projektowego pełni funkcję różnorodnych narzędzi i oprogramowania, które mogą pomóc zespołom w skuteczniejszym tworzeniu pomysłów, prototypowaniu i testowaniu możliwych rozwiązań. Od wireframing i narzędzia do prototypowania narzędzia te oferują wszystko, czego potrzebujesz, aby usprawnić proces myślenia projektowego i zmaksymalizować wydajność swojego zespołu!

1. ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować swój cykl pracy w myśleniu projektowym

ClickUp to platforma zapewniająca wydajność zaprojektowana z myślą o rozwiązaniach dla każdego zespołu lub mapa drogowa produktu . Od codziennych zadań po złożone projekty, ClickUp oferuje setki funkcji ułatwiających różne sceny procesu myślenia projektowego. Niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje asynchronicznie, czy w czasie rzeczywistym, będziesz mieć kontekst i narzędzia potrzebne do utrzymania projektów w ruchu!

Ponadto ClickUp integruje się z ponad 1000 innych narzędzi roboczych, w tym Slack, Google Drive, Figma i Loom, aby scentralizować aplikacje robocze w obszar roboczy oparty na współpracy.

Na przykład integracja z Figma pozwala projektantom łatwo współpracować i udostępniać swoją pracę członkom zespołu bezpośrednio w ClickUp. Tymczasem integracja z Loom może pomóc usprawnić komunikację w zespole, umożliwiając użytkownikom szybkie nagrywanie i udostępnianie wiadomości wideo w ramach zadań i komentarzy!

ClickUp najlepsze funkcje

Obrazy, wideo i PDF narzędzia do adnotacji centralizacja informacji zwrotnych i przyspieszenie procesów zatwierdzania

Tablice do współpracy , Dokumenty oraz Mapy myśli do opracowywania pomysłów w czasie rzeczywistym wraz z zespołem

Elastyczne śledzenie czasu z dowolnego urządzenia, okna, aplikacji lub zadania z globalnym timerem

Odbiór 15 widoków projektów w tym Kalendarz, Tablica i unikalny widok obciążenia pracą

OgromnyBiblioteka szablonów dla każdego przypadku użycia, odbriefy kreatywne,briefy projektowe doniestandardowe mapy podróży klienta Wiele osób przypisanych w zadaniach dla całkowitej przejrzystości wszystkich postępów

Funkcje współpracy wizualnej dostępne na każdy plan cenowy 50+ Automatyzacja zadań aby usprawnić cykl pracy w każdym projekcie



Limity ClickUp

Tak wiele potężnych narzędzi do współpracy może stanowić krzywą uczenia się

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej!

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Hotjar

przez Hotjar Hotjar to narzędzie do myślenia projektowego, które pomaga firmom lepiej zrozumieć zachowania i preferencje klientów. Dostarcza zestaw narzędzi do badania danych użytkowników i map cieplnych w celu identyfikacji punktów bólu, optymalizacji doświadczeń użytkowników i napędzania konwersji. Jedną z kluczowych funkcji Hotjar jest możliwość tworzenia nagrań odwiedzających, co pozwala Businessowi dokładnie zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z ich witryną lub aplikacją.

Oprócz nagrań odwiedzających, Hotjar oferuje również szereg innych narzędzi do zbierania opinii, w tym ankiet, sondaży i formularzy. Pozwala to firmom zbierać spostrzeżenia bezpośrednio od użytkowników i lepiej zrozumieć ich potrzeby i preferencje.

Najlepsze funkcje Hotjar

Nagrywanie odwiedzających i powtarzanie sesji

Mapy cieplne do śledzenia zachowań użytkowników na stronach internetowych

Analiza lejka konwersji w celu optymalizacji lejków sprzedaży

Ankiety zwrotne i ankiety do zbierania opinii użytkowników

Analiza zachowań użytkowników i segmentacja

Limity Hotjar

Ograniczone możliwości filtrowania w planach Free i niższych

Niestandardowe wykresy są dostępne tylko dla Teams w planie Scale

Przechwytywanie do 10 MB HTML

Cennik Hotjar

Podstawowy : Free

: Free Plus : $32/miesiąc

: $32/miesiąc Business : $80/miesiąc

: $80/miesiąc Scale: $171/miesiąc

Hotjar oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (200+ recenzji)

: 4.3/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (480+ recenzji)

3. Figma

przez Figma Spójność projektu jest kluczowym aspektem każdego powodzenia projektu, a Figma ułatwia to teamom dzięki przeszukiwalnym zasobom i udostępnianym stylom. Figma umożliwia projektantom tworzenie scentralizowanej biblioteki zasobów, w tym ikon, logo i innych elementów projektu. Każdy może korzystać z zatwierdzonych zasobów i zachować spójny wygląd i styl we wszystkich swoich projektach!

Figma posiada również funkcje tworzenia i udostępniania stylów typografii, kolorów i innych elementów projektu. Projektanci mogą stosować spójne style we wszystkich swoich projektach, niezależnie od tego, który projektant nad nimi pracuje. Style te mogą być aktualizowane w jednym miejscu i automatycznie stosowane do wszystkich projektów.

Najlepsze funkcje Figma

Oparty na chmurzewspółpraca i udostępnianie projektów Biblioteki komponentów i stylów dla wydajnego cyklu pracy projektowej

Historia wersji i tworzenie kopii zapasowych plików

Narzędzia do zarządzania Teams i uprawnienia użytkowników

Integracja z narzędziami innych firm, takimi jak Slack i ClickUp

Limity Figma

Limit funkcji offline, ponieważ jest to przede wszystkim narzędzie oparte na chmurze

Ograniczona biblioteka wtyczek w porównaniu do innych narzędzi do projektowania

Brak aplikacji mobilnej

Ceny Figma

Starter : Free

: Free Figma Professional : 12 USD za redaktora/miesiąc

: 12 USD za redaktora/miesiąc Figma Organizacja : 45 USD za redaktora/miesiąc

: 45 USD za redaktora/miesiąc Enterprise: $75 za redaktora Figma/miesiąc

Oceny i recenzje Figma

G2 : 4.7/5 (780+ recenzji)

: 4.7/5 (780+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (590+ recenzji)

4. Make My Persona

Via Stwórz moją personę by HubSpot

MakeMyPersona to narzędzie do myślenia projektowego opracowane przez HubSpot, aby pomóc firmom w tworzeniu szczegółowych person kupujących. Persony kupujących są fikcyjnymi reprezentacjami idealnego klienta i są niezbędne dla firm, aby lepiej zrozumieć swoich docelowych odbiorców.

MakeMyPersona pozwala jednak firmom tworzyć szczegółowe persony, odpowiadając na szereg pytań związanych z danymi demograficznymi klienta, jego odsetkami, celami i bolączkami. Narzędzie generuje następnie szczegółowy raport persony, który zawiera imię i nazwisko klienta, wiek, tytuł zawodowy i inne.

Tworząc szczegółowe persony, firmy mogą dostosować swoje komunikaty i oferty do konkretnych potrzeb docelowych odbiorców. Może to skutkować zwiększonym zaangażowaniem klientów i wyższymi współczynnikami konwersji.

Najlepsze funkcje Make My Persona

Szablony persony użytkownika do badań rynku i projektowania zorientowanego na użytkownika

Konfigurowalne szablony i kwestionariusze persony

Narzędzia do współpracy przy danych powstania persony i procesie myślenia projektowego

Dostęp do kompleksowych zasobów marketingowych i sprzedażowych HubSpot

Unlimited persony online dla wsparcia testów użytkowników

Ograniczenia w tworzeniu persony

Ograniczona funkcja wykraczająca poza datę powstania persony, ponieważ jest to przede wszystkim samodzielne narzędzie

Ograniczone możliwości dostosowywania szablonów person w porównaniu do innych narzędzi do tworzenia person

Brakfunkcji zarządzania projektami wsparcia każdej sceny myślenia projektowego

Make My Persona pricing

Make My Persona jest narzędziem Free

Make My Persona oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Optimizely

przez Optymalnie Optimizely to platforma do optymalizacji witryn internetowych dla firm, umożliwiająca testowanie i optymalizację zawartości witryn w celu uzyskania maksymalnego efektu. Platforma oferuje zestaw narzędzi do testowania A/B, personalizacji i analizy, dzięki czemu Business może podejmować oparte na danych decyzje dotyczące zawartości swojej strony internetowej.

Dzięki Optimizely firmy mogą testować i optymalizować wszystko, od nagłówków i obrazów po całe strony docelowe i przepływy użytkowników. Platforma działa w chmurze, dzięki czemu jest dostępna z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym. Optimizely to świetne narzędzie do poprawy wydajności strony internetowej oraz zwiększenia zaangażowania i współczynników konwersji!

Najlepsze funkcje Optimizely

Platforma do testowania i eksperymentowania A/B w celu optymalizacji stron internetowych i aplikacji

Wizualny redaktor do tworzenia i wdrażania eksperymentów

Narzędzia do personalizacji dla dostosowanych doświadczeń użytkowników

Analityka eksperymentów i raportowanie do testów użyteczności

Integracja z innymi narzędziami analitycznymi i marketingowymi

Limity Optimizely

Ograniczone funkcje dla użytkowników nietechnicznych, którzy mogą potrzebować pomocy programistów przy bardziej złożonych eksperymentach

Niewielka biblioteka integracji w porównaniu do innych narzędzi do design thinking

Drogi model cenowy, co czyni go mniej dostępnym dla mniejszych Businessów

Ceny Optimizely

Skontaktuj się z Optimizely, aby uzyskać opcje planu cenowego

Oceny i recenzje Optimizely

G2 : 4.3/5 (60+ recenzji)

: 4.3/5 (60+ recenzji) Capterra: N/A

6. SessionLab

przez SessionLab Sessionlab to internetowe narzędzie do myślenia projektowego, które dostarcza zakres funkcji do planowania, organizowania i prowadzenia efektywnych spotkań i warsztatów. Narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc Teams w budowaniu innowacyjnych rozwiązań i skrócić czas tworzenia wydarzeń.

Jedną z kluczowych funkcji Sessionlab jest obszerna biblioteka wstępnie zaprojektowanych szablonów dla różnych typów spotkań rodzajów spotkań i warsztaty. Szablony te obejmują agendy, ćwiczenia i narzędzia ułatwiające. Można je niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb wydarzenia i zespołu. Sessionlab zapewnia również zakres narzędzi do zarządzania opiniami uczestników, przechwytywania i udostępniania notatek ze spotkań oraz śledzenia elementów działań.

Najlepsze funkcje SessionLab

Facylitacja i warsztatynarzędzia do planowania dla procesu myślenia projektowego i metodologii Agile

Konfigurowalne szablony agendy do tworzenia platformy badań użytkowników

Narzędzia współpracy do planowania warsztatów opartych na pracy zespołowej

Prywatne szablony w płatnych planach

Przegląd aktywności Teams

Limity SessionLab

Ograniczone możliwości dostosowywania szablonów agendy w porównaniu do innych narzędzi do planowania warsztatów

Ograniczona funkcja zarządzania projektami poza planowaniem warsztatów

Brak funkcji offline

Cennik SessionLab

Podstawowy : Free dla jednego użytkownika

: Free dla jednego użytkownika Pro : $15/miesiąc dla jednego użytkownika

: $15/miesiąc dla jednego użytkownika Teams : $60/miesiąc dla pięciu użytkowników

: $60/miesiąc dla pięciu użytkowników Business: $90/miesiąc dla pięciu użytkowników

SessionLab oceny i recenzje

G2 : 4.9/5 (15+ recenzji)

: 4.9/5 (15+ recenzji) Capterra: 5/5 (5+ recenzji)

7. Stormboard

przez Stormboard Stormboard to oparte na chmurze narzędzie do współpracy i burzy mózgów, które pomaga Teams generować pomysły i przekształcać je w plany działania. Narzędzie zostało stworzone do współpracy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla zdalnych teamów pracujących nad rozwiązaniami z zakresu design thinking.

Stormboard dostarcza szereg funkcji, w tym notatki, wirtualne tablice i narzędzia do rysowania. Narzędzie oferuje również system głosowania, umożliwiający członkom zespołu głosowanie na najlepsze pomysły, a także funkcję ustalania priorytetów, która pomaga zespołom zidentyfikować najważniejsze pomysły, na których należy się skupić.

Najlepsze funkcje Stormboard

Cyfrowa burza mózgów i narzędzie do współpracy w zakresie myślenia projektowego

Współpraca i głosowanie w czasie rzeczywistym dla zdalnych Teams

Integracja z innymi narzędziami do zarządzania projektami

Aplikacja mobilna do współpracy w podróży

Funkcje bezpieczeństwa chroniące dane i zapewniające prywatność

Limity Stormboard

Ograniczone możliwości dostosowywania szablonów lub tworzenia niestandardowych cykli pracy

Ograniczona funkcja zarządzania projektami poza burzą mózgów i ideacją

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników niezaznajomionych z cyfrowymi narzędziami do burzy mózgów

Ceny Stormboard

Osobiste : Free dla osób indywidualnych dla zespołów pięcioosobowych lub mniejszych

: Free dla osób indywidualnych dla zespołów pięcioosobowych lub mniejszych Business : 10 USD/miesiąc

: 10 USD/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z Stomboard w celu uzyskania niestandardowych cen

Stormboard oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (40+ recenzji)

: 4.3/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (30+ recenzji)

8. Miro

przez MiroMiro to internetowa tablica do współpracy oferująca zakres narzędzi pomagających zespołom efektywnie współpracować, w tym notatki, rysunki, schematy blokowe i makiety. Miro integruje się również z innymi narzędziami pracy, takimi jak Slack, Jira i Google Drive, ułatwiając udostępnianie informacji i plików na różnych platformach.

Ponadto Miro oferuje szablony, które pomagają zespołom szybko rozpocząć pracę, ułatwiając tworzenie niestandardowego obszaru roboczego dla każdego projektu. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, solidnemu ustawieniu funkcji i potężnym integracjom, Miro jest cennym narzędziem dla każdego zdalnego zespołu, który chce efektywnie współpracować.

Najlepsze funkcje Miro

Notatki samoprzylepne, obrazy, mapy myśli, wideo i możliwości rysowania

Różnorodne szablony i narzędzia do burzy mózgów i tworzenia szkieletów

Współpraca w czasie rzeczywistym i udostępnianie przestrzeni dla zdalnych teamów

Integracja z innymi aplikacjami narzędzia do zarządzania projektami i aplikacjami

Możliwość przesyłania i udostępniania zdjęć, wideo i innych plików

Limity Miro

Brak funkcji umożliwiających stworzenie dogłębnego huba wiedzy

Ceny są wysokie dla mniejszych agencji

Limit funkcji offline

Ceny Miro

Free

Starter : 8 USD za członka/miesiąc

: 8 USD za członka/miesiąc Business : $16 za członka/miesiąc

: $16 za członka/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z Miro, aby uzyskać niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Miro

G2 : 4.8/5 (4,300+ recenzji)

: 4.8/5 (4,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,100+ recenzji)

9. Mural

przez MuralMural to cyfrowy obszar roboczy i narzędzie do myślenia projektowego dla Teams do tworzenia pomysłów i ich iteracji. Platforma została zaprojektowana w celu wsparcia różnych scen myślenia projektowego, w tym rozwiązywania problemów, burzy mózgów, tworzenia map i wizualizacji. Mural dostarcza szereg funkcji i narzędzi, które pomagają zespołom efektywnie współpracować, niezależnie od ich lokalizacji.

Szablony Mural's Canva zapewniają zespołom ustrukturyzowany sposób podejścia do różnych scen myślenia projektowego, podczas gdy jego ramy pomagają zespołom organizować jak najwięcej pomysłów i identyfikować wzorce. Dodatkowo, Mural dostarcza szereg narzędzi do szkicowania, dodawania adnotacji i komentowania, ułatwiając członkom zespołu komunikację i współpracę w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Mural

Elastyczne uprawnienia do tworzenia uprawnień tylko do widoku, edycji i moderatora

Setki gotowych szablonów do sesji współpracy

Zaawansowane funkcje integracji w płatnych planach

Rozszerzenie wsparcia plików dla Tablic

Opcje nieskończonego obszaru roboczego z możliwością zmiany rozmiaru

Limity murali

Drogie plany cenowe w porównaniu do innych narzędzi do procesu myślenia projektowego

Brak opcji tworzenia interaktywnych wykresów, tabel lub raportów

Brak funkcji czatu wideo

Cennik Mural

Free

Team+ : 9,99 USD za członka/miesiąc

: 9,99 USD za członka/miesiąc Business : $17.99 za członka/miesiąc

: $17.99 za członka/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z Mural, aby uzyskać niestandardowe ceny

Mural oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1,200+ recenzji)

: 4.6/5 (1,200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

Porównanie funkcji i cen Tablic pomiędzy_ Miro i Mural !

10. InVision

przez InVision Na koniec naszej listy najlepszych narzędzi do myślenia projektowego znajduje się InVision - cyfrowy platforma do projektowania produktów dla projektantów, menedżerów produktów i innych zainteresowanych stron do tworzenia i współpracy nad różnymi rodzajami projektów. Oferuje zestaw narzędzi, które upraszczają proces projektowania, w tym gotowe szablony zorganizowane według kategorii i typów ról.

Dzięki funkcji Freehand, Teams mogą dopasować wszystkich na tej samej stronie na każdej scenie cyklu pracy. Narzędzie pozwala Teams łatwo omawiać pomysły, zostawiać komentarze i przekazywać opinie, a wszystko to wizualnie i we współpracy. Pomaga to zminimalizować nieporozumienia, ograniczyć błędy i przyspieszyć pracę proces podejmowania decyzji .

InVision najlepsze funkcje

Funkcja Tablica Importer do bezpośredniego importowania tablic Miro lub Mural

Nieograniczone przestrzenie publiczne i prywatne w warstwie Free

Interaktywne widżety i reakcje

Konfigurowalne inteligentne cykle pracy

Funkcje zarządzania zadaniami

Limity InVision

Niewielka biblioteka integracji w porównaniu do innych narzędzi do projektowania

Brak funkcji tworzenia plikuschematu blokowego lub mapy witryny dla prototypu

Brak możliwości zarządzania zespołem i obciążenia pracą

InVision pricing

Free

Pro : $4/miesiąc za aktywnego użytkownika

: $4/miesiąc za aktywnego użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z InVision w celu ustalenia ceny

InVision oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 650 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Zbuduj zestaw narzędzi do myślenia projektowego dzięki ClickUp

Narzędzia do myślenia projektowego są istotną częścią zestawu narzędzi każdego zespołu projektowego. Narzędzia te pomagają teamom efektywnie współpracować, tworzyć pomysły, prototypować i płynnie iterować swoje pomysły.

Jednak jeśli chodzi o znalezienie platformy, która może wesprzeć wszystkie te zadania związane z myśleniem projektowym w jednym miejscu, ClickUp wyróżnia się jako najlepsze rozwiązanie.

