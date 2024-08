10 darmowych szablonów map empatii

Chcesz wiedzieć, co myślą Twoi klienci? Większość firm to robi. W rzeczywistości zrozumienie podróży klientów i procesów myślowych jest kluczem do sukcesu biznesowego.

Wiedza o tym, co kieruje użytkownikami oznacza, że można tworzyć lepsze produkty i usługi spełniające ich potrzeby. Pozwala to również na szybkie sygnalizowanie problemów, zanim zdążą one przekształcić się w problemy krytyczne.

Wejdź w głowy swoich klientów dzięki mapom empatii. Te narzędzia do wizualizacji oferują wspólne podejście do zrozumienia segmentów użytkowników i sposobu podejmowania przez nich decyzji.

Zaoszczędź czas, korzystając z szablonów map empatii, aby szybko zapoznać się z badaniami użytkowników i ich konkretnymi postawami. Dzięki tym 10 szablonom mapowania empatii do wyboru, uzyskasz lepszy wgląd dzięki tablicom, mapom podróży persony użytkownika i planom sukcesu. ✨

Co to jest szablon mapy empatii?

Mapy empatii to narzędzia używane na wczesnym etapie

procesu projektowania

aby zrozumieć frustrację użytkownika i podróż klienta. Te wizualizacje są tworzone poprzez wspólne podejście z naciskiem na podkreślenie zachowań klientów - zwykle poprzez badania użytkowników.

Zazwyczaj mapy empatii klienta są tworzone z interesariuszami po przeprowadzeniu badań użytkowników, a przed zastanowieniem się nad

mapy koncepcyjne

. Chodzi o to, aby dostać się do umysłu użytkownika i zwizualizować jego podejście przed wymyśleniem rozwiązań. 🤔

Mapowanie empatii zazwyczaj obejmuje cztery kwadranty. Są one zwykle oparte na badaniach klientów, aby dowiedzieć się, jak myślą o Twoich produktach, co mówią, jak się czują i co robią. Niektóre mapy uwzględniają również to, co słyszą o Twoim produkcie.

Użyj mapowania empatii, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy przewijają treści na blogu i posty w mediach społecznościowych, jak poruszają się po stronach internetowych lub jak korzystają z aplikacji. Mapy empatii są również przydatne do zbadania, w jaki sposób klienci mogą korzystać lub reagować na określone usługi lub potencjalne punkty bólu, które można napotkać.

Ten szablon mapowania użytkowników umożliwia tworzenie wizualnych reprezentacji złożonych pomysłów, takich jak przepływy użytkowników, szkielety i diagramy inżynieryjne

Szablony map empatii ułatwiają proces poprzez tworzenie organizacji. Oferują one wizualne układy, takie jak

szablony tablic

do analizy danych klientów, informacji lub odpowiedzi na ankiety.

Wystarczy podłączyć informacje istotne dla klientów i korzystać z różnych widoków, aby uzyskać głębszy wgląd w zmiany, które mogą poprawić ofertę.

Co składa się na dobry szablon mapy empatii?

Nie wszystkie narzędzia są równie skuteczne i to samo dotyczy szablonów map empatii. Wybierając odpowiedni szablon dla swojego zespołu, należy pamiętać o kilku rzeczach. 👀

Oto, czego należy szukać w dobrym szablonie mapy empatii:

Jasny zakres i cele: Kompleksowe cele utrzymują członków zespołu na tej samej stronie i nadają priorytet rozwiązaniom opartym na badaniach

Kompleksowe cele utrzymują członków zespołu na tej samej stronie i nadają priorytet rozwiązaniom opartym na badaniach Wizualizacja danych: Nie można uzyskać jasnego wglądu w podróże użytkowników bez danych. Najlepsze mapy empatii oferują wizualizacje, takie jak tablice i wykresy, które nie wymagają dużego procesu projektowania

Nie można uzyskać jasnego wglądu w podróże użytkowników bez danych. Najlepsze mapy empatii oferują wizualizacje, takie jak tablice i wykresy, które nie wymagają dużego procesu projektowania Dostosowanie: Każda firma jest wyjątkowa, podobnie jak jej potrzeby. Wybierz szablon mapy empatii, który umożliwia dostosowanie, takie jak pola, widoki i listy, które mają sens dla Twoich procesów

Każda firma jest wyjątkowa, podobnie jak jej potrzeby. Wybierz szablon mapy empatii, który umożliwia dostosowanie, takie jak pola, widoki i listy, które mają sens dla Twoich procesów Współpraca w czasie rzeczywistym Tworzenie map empatii jest domyślnie procesem opartym na współpracy. Poszukaj narzędzi, które ułatwiają pracę z kolegami z zespołu UX, a także z członkami zespołu w różnych działach, takich jak marketing i sprzedaż

Integracje: Usprawnij przepływy pracy, wybierając szablon mapowania empatii, który współpracuje z narzędziami używanymi przez zespół projektowy, w tym GitHub

10 szablonów map empatii do wykorzystania w 2024 roku

Tutaj znajdziesz 10 najlepszych szablonów map empatii, od tablic i

mapa myśli

do innych

szablony podróży klienta

. Każdy z nich umożliwia dostosowanie narzędzia do konkretnych potrzeb biznesowych.

Użyj tych szablonów, aby lepiej zrozumieć swoich docelowych odbiorców. Możesz wizualizować wyniki ankiety dotyczącej persony użytkownika, punktów bólu klientów, ankiet dotyczących rozwoju produktu i innych formularzy opinii. Ponadto współpracuj z członkami zespołu i interesariuszami, aby wynieść swoje produkty na nowy poziom. 🤩

1. Szablon mapy empatii ClickUp

Zastosuj wizualne podejście do zrozumienia, w jaki sposób klienci wchodzą w interakcję z Twoimi produktami dzięki szablonowi mapy empatii ClickUp

Szablon mapy empatii ClickUp

pozwala zajrzeć w głowy klientów dzięki interaktywnemu i wizualnemu podejściu. Podobnie jak wiele innych map empatii, jest ona podzielona na cztery ćwiartki: Mówi, Myśli, Robi i Czuje. Każdy z nich jest oznaczony kolorami, aby ułatwić wgląd w doświadczenia klientów.

Zacznij od spędzenia czasu ze swoim zespołem, odpowiadając na pytanie, w jaki sposób klienci podchodzą do Twoich produktów. Przejrzyj formularze, w których klienci przekazali informacje zwrotne. Postaw się w ich sytuacji i zastanów się, jak Twoje produkty sprawiają, że się czują i co myślą. Zastanów się, do czego używają Twoich produktów i jak z nich korzystają.

Stwórz mapę empatii, aby zidentyfikować potrzeby klientów, spostrzeżenia użytkowników i punkty bólu. Następnie przeprowadź burzę mózgów i opracuj plan usprawniający podejmowanie decyzji. Automatycznie twórz zadania na podstawie wniosków i nadawaj im priorytety, aby zespół pracował najpierw nad najbardziej krytycznymi zmianami.

Dostosuj mapę empatii klienta, tworząc statusy, takie jak W toku, Do zrobienia i Ukończone, aby śledzić postępy. Użyj pól niestandardowych, aby jeszcze bardziej podzielić spostrzeżenia i wskocz do trzech różnych widoków, aby zobaczyć wnioski w różnym świetle. 💡 Pobierz ten szablon

2. Szablon tablicy mapy empatii ClickUp

Współpracuj ze współpracownikami, korzystając z szablonu Empathy Map Whiteboard Template od ClickUp, aby zrozumieć zachowanie klientów

Wizualizuj potrzeby użytkownika końcowego i podróż klienta za pomocą szablonu

Szablon mapy empatii od ClickUp

. Ta tablica online oferuje

współpracę w czasie rzeczywistym

podczas procesu myślenia projektowego. Zawiera klasyczne cztery kwadranty, a także dwa dodatkowe pola dla bólu i zysku.

Zacznij od wypełnienia profilu klienta w centrum i zachowań w samoprzylepnych notatkach w każdym kwadrancie. Dodaj więcej karteczek samoprzylepnych, jeśli masz inne spostrzeżenia, i użyj opcji

narzędzia do projektowania

po lewej stronie, aby podkreślić i uporządkować swoje myśli.

Po wypełnieniu mapy empatii, automatycznie wygeneruj zadania dla zespołu projektowego lub innych działów. Zadania mogą obejmować takie rzeczy jak badanie nowych produktów,

tworzenie treści

i zmiany w oprogramowaniu.

Widok listy umożliwia wyświetlenie zadań na liście rzeczy do zrobienia. Widok tablicy zapewnia szerszy przegląd tego, co znajduje się na każdym etapie procesu. Przypisuj priorytety, niestandardowe statusy i niestandardowe pola, aby uporządkować swój obszar roboczy. Pobierz ten szablon

3. Szablon planu sukcesu klienta ClickUp

Dzięki szablonowi planu sukcesu klienta ClickUp uzyskasz wgląd w zachowanie klientów, dzięki czemu możesz ulepszyć swoją ofertę

Użyj

Szablon planu sukcesu klienta ClickUp

do analizowania zachowań użytkowników, budowania empatii i stosowania lepszych rozwiązań

zarządzanie klientami

. Ten szablon został zaprojektowany do tworzenia powtarzalnych planów, dzięki czemu można regularnie odpowiadać na potrzeby klientów i stale ulepszać swoją ofertę. 🌻

Skorzystaj z formularzy, aby wygenerować spostrzeżenia od rzeczywistych użytkowników. Dzięki 15 niestandardowym polom możesz zbierać informacje o wszystkim, od typu subskrypcji, etapu konta i opisu problemu. Każde z nich dostarcza krytycznych informacji, które zespół projektowy może wykorzystać do tworzenia lepszych produktów.

Skorzystaj z siedmiu różnych widoków, aby uporządkować informacje. Użyj widoku Customer By Health, aby zidentyfikować użytkowników z problemami, które wymagają natychmiastowej uwagi. Widok Lista nowych klientów pozwala uzyskać wgląd w to, jak nowi użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoimi usługami. Pobierz ten szablon

4. Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Skorzystaj z szablonu mapy podróży klienta ClickUp, aby przedstawić nawyki i preferencje klientów oraz wykorzystać je do ulepszenia produktu/usługi

Mapuj doświadczenia i sposób, w jaki użytkownicy poruszają się po Twoich produktach za pomocą szablonu

Szablon mapy podróży klienta od ClickUp

. Użyj mapy, aby zidentyfikować punkty bólu i obszary tarcia, które pogarszają wrażenia użytkownika.

Widok tablicy dzieli podróż klienta na fazy. Użyj go, aby podkreślić działania i punkty styku. W oparciu o nie, stwórz fazy dla rozwiązań, aby stworzyć dyskusję na temat najlepszego podejścia do rozwiązania problemu.

Automatycznie przydzielaj zadania odpowiednim członkom zespołu, aby rozpocząć wdrażanie planu działania. Na podstawie

mapa podróży klienta

wyniki, dodaj priorytety do zadań, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności. Użyj zależności, aby wyróżnić zadania, które blokują przyszłą pracę, aby zapobiec blokadom drogowym. Pobierz ten szablon

5. Szablon mapowania historii użytkownika ClickUp

Zbuduj i dostosuj swoją mapę historii użytkownika za pomocą elastycznego i wstępnie sformatowanego szablonu tablicy w ClickUp

Szukasz szablonu, który pomaga wspierać zwinne procesy rozwoju?

Szablon mapowania historii użytkownika ClickUp

wykorzystuje zwinną metodologię do wizualizacji

proces rozwoju produktu

od początku do końca.

Aby rozpocząć, wypełnij produkt lub funkcję, której będziesz używać do tworzenia pliku

mapa procesu

dla. Następnie utwórz opisowe persony dla różnych typów użytkowników. Zastanów się, co to

persona użytkownika

i dodać ją do sekcji aktywności użytkownika.

Następnie przejdź przez kroki, które użytkownik będzie musiał wykonać, aby osiągnąć swój cel, i podłącz je do sekcji kroków użytkownika. Następnie podziel kroki na szczegóły, które są potrzebne do ukończenia każdego etapu. Podziel te informacje na sekcję wydań za pomocą karteczek samoprzylepnych.

Mając kompletną mapę historii, znacznie lepiej rozumiesz swojego docelowego klienta. Opierając się na swoich spostrzeżeniach, utwórz zadania mające na celu ulepszenie produktów i przypisz je odpowiednim członkom zespołu. ✍️ Pobierz ten szablon

6. Szablon głosu klienta ClickUp

Zbierz i sklasyfikuj oczekiwania i reakcje klientów na Twój produkt/usługę, aby zrozumieć, co możesz zrobić, aby go ulepszyć

Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, co myślą Twoi użytkownicy i poprawić

utrzymanie klientów

, przejdź do

Szablon głosu klienta ClickUp

. Został zaprojektowany dla szerokiego zakresu przypadków użycia, w tym zespołów marketingowych, grup sprzedaży i działów rozwoju.

Zbudowany w oparciu o Voice of the Customer Translation Matrix, zawiera dosłowne odpowiedzi od klientów, potrzeby, które należy zaspokoić, oraz wymagania, aby zapewnić lepszą obsługę klienta.

Zacznij od zebrania opinii klientów za pomocą wbudowanych formularzy. Użyj

szablony person użytkowników

aby zidentyfikować segmenty odbiorców i dostosować pytania do ich potrzeb. Następnie stwórz potrzeby i wymagania klientów, aby rozwiązać ich problemy.

Użyj widoków Lista i Tablica, aby utworzyć zadania i listy rzeczy do zrobienia na podstawie wyników. Nadaj priorytet najpilniejszym problemom i dodaj oceny obciążenia pracą, aby zobaczyć, które poprawki będą wymagały czasu, a które są szybkie. Pobierz ten szablon

7. Szablon mapy empatii PowerPoint i Google Slides autorstwa Slidechef

przez Slidechef

Szablon mapy empatii od Slidechef jest przeznaczony do użytku z Dysk Google narzędzia takie jak Google Slides i oprogramowanie do prezentacji, w tym PowerPoint. Przyjmuje podejście kwadrantowe do zrozumienia postaw użytkowników i tworzenia wizualnej współpracy w celu identyfikacji poprawek. 👩‍💻

Wypełnij sekcje Hear, See, Say & Do oraz Think & Feel w oparciu o różne segmenty klientów. Podkreśl obszary bólu i korzyści oraz przełączaj się między widokiem kwadrantu a widokiem mapy myśli, aby wygenerować spostrzeżenia.

Dostosuj szablon, zmieniając go tak, aby pasował do schematu kolorów marki. Następnie użyj prezentacji, aby podzielić się spostrzeżeniami z całym zespołem projektowym. Pobierz ten szablon

8. Szablon mapy empatii autorstwa Moqups

przez Moqups

Pomóż zespołom lepiej zrozumieć doświadczenia użytkowników dzięki szablonowi Empathy Map firmy Moqups. Szablon ten przyjmuje proste podejście do zrozumienia tego, co użytkownicy czują, widzą, mówią, robią i myślą o różnych cechach i funkcjach produktu.

Jest to świetna opcja dla zespołów marketingowych, które chcą zobaczyć, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z najnowszymi kampaniami marketingowymi. Zespoły programistów będą również z niego korzystać, aby uzyskać wgląd w to, jak użytkownicy poruszają się po prototypach aplikacji.

Należy pamiętać, że szablony te są przydatne do burzy mózgów. Jeśli chcesz automatycznie przypisywać zadania i generować plany działania, musisz użyć tego szablonu wraz z innym

narzędzie do zarządzania projektami

jak ClickUp . Pobierz ten szablon

9. Szablon slajdu Mapa empatii autorstwa SlideTeam

przez SlideTeam

Tworzenie map empatii to tylko jeden krok w procesie doskonalenia produktu. Gdy już wiesz, z jakimi problemami borykają się klienci, musisz podzielić się tymi spostrzeżeniami z zespołem. W ten sposób będą oni mogli wprowadzić odpowiednie zmiany.

Ten darmowy szablon ułatwia pracę nad podróżą użytkownika i natychmiastowe udostępnianie wyników interesariuszom. Usiądź i przeanalizuj doświadczenia użytkowników, wypełniając informacje dla każdego kwadrantu.

Dostosuj grafikę i kształty do swojej firmy. Dodaj ikony, aby podkreślić kluczowe punkty, zwłaszcza jeśli chodzi o potencjalne rozwiązania. Podziel się swoimi ustaleniami w prezentacji PowerPoint z odpowiednimi członkami zespołu. 📚 Pobierz ten szablon

10. Szablon mapy empatii PDF autorstwa The Business Model Analyst

za pośrednictwem The Business Model Analyst

Szablon mapy empatii od The Business Model Analyst to plik PDF, który prowadzi przez doświadczenie użytkownika. Podobnie jak w przypadku innych map empatii, istnieją cztery ćwiartki, które koncentrują się na tym, jak użytkownicy reagują na twoje oferty. Utwórz nową mapę dla każdego segmentu klientów lub zagłęb się w jeden konkretny typ użytkownika.

Dostępna w rozmiarach Letter i A3, idealnie nadaje się do tworzenia dokumentów prezentacji osobistych. W ten sposób interesariusze mogą śledzić i robić notatki według własnego uznania.

Jest to darmowy plik do pobrania, co oznacza, że możesz go używać tak często, jak chcesz lub wydrukować tyle kopii, ile uznasz za stosowne. Użyj tego pliku PDF do prowadzenia sesja burzy mózgów i nawiązać kontakt z innymi członkami zespołu, którzy mogą mieć rozwiązania dla obaw zgłaszanych przez użytkowników. Pobierz ten szablon

Lepiej zrozum swoich klientów dzięki mapom empatii

Dzięki tym szablonom map empatii można usprawnić przepływy pracy i współpracować w celu obsługi klientów. Użyj szablonów jako samodzielnych narzędzi, aby uzyskać wgląd w opinie klientów lub zintegruj je z narzędzia do zarządzania projektami do automatyzacji zadań na podstawie obserwacji. Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby zacząć uzyskiwać lepszy wgląd w swoich klientów i tworzyć lepsze produkty spełniające ich potrzeby. Dzięki tablicom i szablonom map empatii szybciej uzyskasz odpowiedzi i będziesz mieć informacje potrzebne do budowania płynniejszej obsługi klienta. 🏆