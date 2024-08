10 najlepszych narzędzi do prototypowania dla projektantów w 2024 roku

Projektanci UX korzystają z wielu narzędzi, aby tworzyć atrakcyjne doświadczenia użytkowników. Jednym z narzędzi używanych przez projektantów jest prototyp do symulacji wyglądu i działania ich danych powstania.

Jednak mnogość narzędzi do prototypowania sprawia, że wybór tego idealnego dla konkretnego projektu jest zniechęcający.

W tym przewodniku pomagamy poruszać się po środowisku prototypowania, przedstawiając 10 najlepszych rozwiązań programowych do prototypowania.

Czego należy szukać w narzędziach do prototypowania?

Chociaż wybór narzędzia do prototypowania zależy od konkretnych wymagań, oto kilka wspólnych aspektów, które należy ocenić.

Wszechstronność: Jako projektanci zorientowani na szczegóły, chcesz uwzględnić różne poziomy realizmu w swoim prototypie. Poszukaj narzędzi z prototypowaniem o niskiej, średniej i wysokiej wierności oraz solidnym ekosystemem wtyczek, który pomaga tworzyć dobre projekty Łatwość użycia: Wybierz narzędzie do prototypowania z prostym interfejsem użytkownika i funkcjami takimi jak przeciągnij i upuść, aby nie spędzać godzin na zastanawianiu się, jak korzystać z narzędzia Współpraca: W przypadkach, gdy zespół projektantów musi współpracować przy tworzeniu aplikacji, najlepiej wybrać narzędzia, które pozwalają zespołom nawspółpracować nad projektami w czasie rzeczywistym Łatwość udostępniania: Wybierz wysokiej jakości narzędzia do prototypowania, które umożliwiają łatwe udostępnianie prototypów, np. w formie połączonego linku Przekazanie deweloperowi: Narzędzia do prototypowania powinny przyspieszyć proces rozwoju. Wybierz narzędzie, które umożliwia łatwe przekazywanie prototypów deweloperom, aby nie musieli oni ponownie tworzyć projektów

10 najlepszych narzędzi do prototypowania w 2024 roku

Przygotowaliśmy listę najlepiej ocenianych narzędzi do prototypowania w 2024 roku, które są bogate w funkcje i popularne, a każde z nich ma wyraźne zalety w porównaniu z innymi.

1. Figma

przez Figma Dzięki Figma otrzymujesz wszechstronny, oparty na chmurze interfejs użytkownika/ Narzędzie do projektowania UX dostosowane do potrzeb zespołów tworzących produkty.

Dzięki współpracy, Figma umożliwia zespołom jednoczesne zarządzanie projektami i pracę nad nimi. To sprawia, że Figma jest idealnym narzędzie do współpracy i zarządzania projektami dla rozproszonych teamów projektowych.

Potężne możliwości narzędzia do prototypowania Figma pomagają tworzyć szczegółowe szkielety, makiety i interaktywne prototypy - nie jest wymagana znajomość kodowania. Posiada również "tryb deweloperski", w którym programiści otrzymują szczegóły potrzebne do przetłumaczenia projektów na kod w tym samym pliku, w którym tworzą projekty.

Najlepsze funkcje Figma

Współtworzenie prototypów w czasie rzeczywistym i tworzenie projektów światowej klasy

Udostępnianie wysokiej jakości prototypów bez kodu i uzyskiwanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym

Umożliwienie programistom przekładania projektów na kod w trybie deweloperskim

Użyj Figjam do wdrożeniatechniki burzy mózgów i tworzyć pomysły na projekty

Potężny ekosystem wtyczek zwiększający możliwości projektowe

Wyjątkowo przyjazny dla użytkownika

Limity Figma

Figma twierdzi, że można eksportować jej kod do tworzenia rzeczywistych projektów, ale kod jest nieporęczny i podatny na uszkodzenia

Uprawnienia i kontrola wersji wymagają poprawy

Ceny Figma

Starter: Free

Free Figma Professional: $12/miesiąc na redaktora, rozliczane rocznie

$12/miesiąc na redaktora, rozliczane rocznie Figma Organization: $45/miesiąc na redaktora, rozliczane rocznie

$45/miesiąc na redaktora, rozliczane rocznie Enterprise: $75/miesiąc na redaktora, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Figma

G2: 4.7/5 (980+ recenzji)

4.7/5 (980+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (680+ recenzji)

2. Origami Studio

przez Origami Studio Origami Studio to darmowe narzędzie do projektowania i prototypowania stworzone przez Facebooka i dostępne dla komputerów Mac.

Umożliwia projektantom szybkie tworzenie i udostępnianie interaktywnych interfejsów za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania. Origami umożliwia również płynne importowanie warstw z programów Sketch i Figma.

Tworzenie prototypów w Origami Studio polega na wykorzystaniu edytora łatek do budowania logiki aplikacji. Dostępna jest imponująca biblioteka łatek, w tym animacje, przełączniki, operatory logiczne, a nawet odczyty z czujników telefonu.

Najlepsze funkcje Origami Studio

Uzyskaj prototypy o wysokiej wierności, w tym logikę

Tworzenie interakcji i animacji przy użyciu gotowych bloków zwanych patchami

Pobieranie gotowych łatek w bibliotece łatek

Przechwytywanie, przycinanie i eksportowanie wideo prototypów bezpośrednio w Origami Studio

Limity Origami Studio

Niezbyt nadaje się do dużych, wieloekranowych prototypów

Krzywa uczenia się jest dość stroma

Ceny Origami Studio

Free

Origami Studio oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. InVision

przez InVision Prototyp InVision jest bezkodowy narzędzie do projektowania produktów idealne do budowania angażujących doświadczeń projektowych. Pozwala projektantom na zostawianie komentarzy i wzajemne etykiety z poziomu prototypu, dzięki czemu jest to doskonałe rozwiązanie do współpracy projektowej.

InVision płynnie integruje się ze Sketch, umożliwiając tworzenie projektów w Sketch i przekształcanie ich w realne prototypy w InVision.

InVision posiada również funkcję Inspect, która z łatwością konwertuje pliki projektowe na specyfikacje deweloperskie.

Najlepsze funkcje InVision

Połączone ekrany prototypów za pomocą hotspotów - funkcji dodającej interakcję

Tworzenie dla dowolnego urządzenia dzięki responsywnym możliwościom InVision

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianiu ekranów w przeglądarce i komentarzom w aplikacji

Bezpośredni dostęp deweloperów do zasobów i specyfikacji projektowych

Limity InVision

Wymaga więcej wtyczek dla zakończonej użyteczności

Niektórzy użytkownicy raportowali problemy z osadzaniem zasobów InVision w innym oprogramowaniu

Ceny InVision

Starter: Free

Free Pro: $7.95/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

$7.95/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie Enterprise: Niestandardowy cennik

H4: InVision oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (670+ recenzji)

4.4/5 (670+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (730+ opinii)

4. Protopie

przez Protopie ProtoPie to narzędzie, które skupia się wyłącznie na prototypowaniu. 🎯

Najpierw należy zaimportować statyczne szkielety z innego narzędzia. ProtoPie posiada wtyczki do Figma, Adobe XD i Sketch, które to ułatwiają.

Po zaimportowaniu plików z narzędzia narzędzie do tworzenia szkieletów przekształcić je w złożone, interaktywne prototypy, dodając wyzwalacze, odpowiedzi i obiekty.

Protopie posiada również funkcje łatwego podglądu i udostępniania. Jest idealny dla początkujących.

Najlepsze funkcje Protopie

Tworzenie prototypów projektów gier wideo

Testowanie prototypów na różnych urządzeniach

Do zrobienia testów użytkownika w samym narzędziu

Importowanie projektów za pomocą wtyczek dla Figma, Adobe XD i Sketch

Łatwy w nauce i obsłudze

Limity Protopie

Nie jest przeznaczony do tworzenia projektów UI od podstaw

Brak współpracy w czasie rzeczywistym

Ceny Protopie

Starter: Free

Free Pro: $67/miesiąc za redaktora

$67/miesiąc za redaktora Enterprise: Niestandardowy cennik

Protopie oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (23 recenzje)

4.4/5 (23 recenzje) Capterra: 4.6/5 (45 opinii)

5. Adobe XD

przez Adobe XD Adobe XD to narzędzie do szybkiego prototypowania, które pozwala projektantom na przekształcanie szkieletów o niskiej wierności w prototypy o wysokiej wierności w jednym pliku. Jest oparte na wektorach, nie zawiera kodu i promuje wspólne projektowanie.

Jego zdolność do przekazywania plików projektantom bezpośrednio w chmurze Creative Cloud firmy Adobe sprawia, że jest to potężne oprogramowanie do projektowania, które usprawnia cały proces projektowania proces projektowania .

Jest również wysoce oparty na współpracy, z łatwymi opcjami udostępniania i komentowania, dzięki czemu interesariusze mogą przekazywać opinie bezpośrednio w prototypie.

Najlepsze funkcje Adobe XD

Łatwe przenoszenie plików projektów wektorowych ikon i zasobów graficznych do programu XD dzięki bezpośredniej integracji z chmurą Adobe Creative Cloud

Ocenianie i udostępnianie prototypów w aplikacjach komputerowych i na urządzeniach mobilnych

Oszczędność czasu i uproszczenie procesu projektowania dzięki funkcjom takim jak powtarzanie siatek i stosów

Wyzwalacze animacji z komendami głosowymi do prototypowania

Limity Adobe XD

Niezbyt intuicyjny interfejs

Najbardziej odpowiedni dla użytkowników zaznajomionych z Adobe Creative Cloud

Ceny Adobe XD

Indywidualny: $9.99/miesiąc (pojedynczy użytkownik)

$9.99/miesiąc (pojedynczy użytkownik) Pojedyncza aplikacja (tylko XD): 33,99 USD/miesiąc za licencję

33,99 USD/miesiąc za licencję Adobe Creative Cloud: 79,99 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Adobe XD

G2: 4.3/5 (480+ recenzji)

4.3/5 (480+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

6. Szkic

przez Szkic Ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników Apple.

Projektanci używają Sketch, potężnego narzędzia do projektowania i prototypowania, do tworzenia szkieletów i prototypów oraz do przekazywania ich deweloperom.

Sketch pozwala tworzyć statyczne projekty, a następnie wyświetlać ich podgląd za pomocą funkcji prototypowania. Etykieta pozwala innym interesariuszom dzielić się opiniami bezpośrednio na temat projektów Sketch.

Najlepsze funkcje Sketch

Projektowanie i zarządzanie ikonami wektorowymi za pomocą elastycznych narzędzi do edycji wektorów

Zapisywanie projektów jako szablonów dla przyszłych projektów

Pracuj w trybie offline, nawet jeśli nie masz dostępu do Internetu

Używaj narzędzi opartych na przeglądarce do testowania prototypów i przekazywania projektów programistom

Limity Sketch

Narzędzie tylko dla komputerów Mac, więc zagorzali użytkownicy Windows nie mają szczęścia 🍎

Ograniczone funkcje współpracy w czasie rzeczywistym

Ceny Sketch

Standard: 10 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

10 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: 20 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

20 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Licencja tylko na komputery Mac: 120 USD za licencję

Oceny i recenzje Sketch

G2: 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)

4,5/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 800 recenzji)

7. Webflow

przez Webflow Webflow jest potężnym narzędziem typu no-code narzędzie do projektowania stron internetowych które pozwala projektantom zrobić dwie rzeczy: zaprojektować stronę internetową o wysokiej wierności i stworzyć stronę internetową na żywo zakończoną całym HTML, CSS i Javascript, gotową do publikacji lub do dalszego rozwoju.

W ten sposób nie kończysz z makietą; masz stronę internetową w wydajności.

Najlepsze funkcje Webflow

Łatwe projektowanie w intuicyjnym interfejsie typu "przeciągnij i upuść"

Potężny wbudowany system CMS do projektowania witryny w oparciu o rzeczywistą, ustrukturyzowaną zawartość

Możliwość przekazania gotowego do produkcji projektu deweloperom - lub opublikowania go od razu

Zaawansowane animacje, przejścia i możliwości mikrointerakcji

Limity Webflow

Stroma krzywa uczenia się

Ograniczone funkcje współpracy w czasie rzeczywistym

Ceny Webflow

Starter: Free

Free Podstawowy: $14/miesiąc rozliczane rocznie

$14/miesiąc rozliczane rocznie CMS: $23/miesiąc rozliczane rocznie

$23/miesiąc rozliczane rocznie Business: $39/miesiąc rozliczane rocznie

$39/miesiąc rozliczane rocznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Webflow oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (520+ recenzji)

4.4/5 (520+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (227+ opinii)

8. Framer

przez Framer AI Framer to narzędzie projektowe oparte na AI, które pozwala na niezwykle szybkie tworzenie interaktywnych prototypów.

Framer jest łatwym w użyciu, nie wymagającym kodu narzędziem, które łączy strony w celu stworzenia efektów 3D.

Dzięki interaktywnym komponentom typu "przeciągnij i upuść", adaptacyjnym układom i wbudowanym narzędziom do stronicowania, przewijania i nawigacji, projektanci tworzą projekty o wysokiej wierności, które czują się i zachowują jak wersja na żywo.

najlepsze funkcje #### Framer

Łatwa w użyciu funkcja przeciągnij i upuść

Generator stron AI do tworzenia prototypów opartych na kodzie

Gotowe szablony i komponenty

Wplatanie złożonych i niestandardowych animacji i interakcji

Integracja wbudowanego systemu CMS ze stroną internetową

Limity Framer

Nieco stroma krzywa uczenia się

Niektóre interaktywne elementy mogą wyglądać inaczej w produkcie końcowym

Ceny Framer

Starter: Free

Free Mini: $5/miesiąc rozliczane rocznie

$5/miesiąc rozliczane rocznie Podstawowy: $15/miesiąc rozliczane rocznie

$15/miesiąc rozliczane rocznie Pro: $30/miesiąc rozliczane rocznie

$30/miesiąc rozliczane rocznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Framer oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (86 recenzji)

4.5/5 (86 recenzji) Capterra: 4.4/5 (21 opinii)

9. Axure

Via Axure Często uważane za jedno z najlepszych narzędzi do prototypowania do implementacji logiki warunkowej, Axure zostało stworzone dla projektantów poszukujących odpowiedniego narzędzia do prototypowania do interaktywnego projektowania.

Oprócz szerokich możliwości interaktywnych, Axure sprawia, że dokumentacja jest niezwykle prosta. Pomaga organizować notatki, zadania i inne krytyczne zasoby, dzięki czemu są one dostępne dla odpowiednich interesariuszy i stanowią doskonały wybór dla dużych projektów.

Najlepsze funkcje Axure

Axure zapewnia nieograniczone możliwości interaktywne, w tym logikę

Projektowanie dla pulpitów, tabletów i telefonów na jednej stronie z adaptacyjnymi układami

Zbiera opinie od interesariuszy bezpośrednio na ekranie

Łatwe przekazywanie deweloperom dzięki automatyzacji redline'ów, zasobów projektowych i inspekcji CSS

Limity Axure

Użytkownicy mogą uznać interfejs za niezgrabny i czasami niereagujący

Ceny Axure

Pro: 25 USD miesięcznie za użytkownika rozliczane rocznie

25 USD miesięcznie za użytkownika rozliczane rocznie Teams: 42 USD miesięcznie za użytkownika rozliczane rocznie

42 USD miesięcznie za użytkownika rozliczane rocznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Axure

G2: 4,2/5 (ponad 270 recenzji)

4,2/5 (ponad 270 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

10. Infragistics

przez Infragistics Infragistics to oparte na chmurze narzędzie typu "przeciągnij i upuść", które pomaga szybciej tworzyć prototypy aplikacji. Oferuje zakończony system design-to-code z gotowymi szablonami aplikacji, który pomaga Business rozwijać swoje aplikacje, nawet bez projektantów.

Najlepsze funkcje Infragistics

Łatwy w użyciu

Opcja prototypowania bez kodu lub z niskim kodem dla teamów programistycznych, nawet jeśli nie mają jeszcze projektantów na Tablicy

Płynny proces przekazywania projektów dla deweloperów

Testowanie użytkowników, tworzenie aplikacji i generowanie kodu w jednym miejscu

Limity Infragistics

Użytkownicy zwrócili uwagę na limit funkcji i funkcjonalności

Wydajność aplikacji wymaga poprawy

Ceny Infragistics

UI: $1,295/rok na dewelopera

$1,295/rok na dewelopera Ultimate: $1,495/rok na dewelopera

$1,495/rok na dewelopera Profesjonalny: $1,295/rok na dewelopera

Infragistics oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (32 recenzje)

4.3/5 (32 recenzje) Capterra: 4.2/5 (94 opinie)

Inne narzędzia projektowe

Wszystkie te narzędzia są doskonałe do tworzenia angażujących prototypów.

Jednak nadal będziesz potrzebować narzędzie do zarządzania projektami -jak ClickUp - aby uzupełnić narzędzia do prototypowania, pomóc usprawnić cykl pracy i poprawić współpracę zespołów projektowych i produktowych.

Maksymalizacja wydajności projektowania dzięki ClickUp ClickUp obsługuje zespoły projektowe każdej wielkości, oferując kompleksowe funkcje zarządzania zadaniami, współpracy zespołowej i zbierania opinii. Zbieraj i organizuj żądania projektowe i priorytety w

Pulpit ClickUp dla pełnego widoku osi czasu, osób przypisanych i postępów. Pulpit pomaga menedżerom wizualizować obciążenie ich zespołu, aby zobaczyć, kto jest zajęty i kto może wkroczyć do akcji.

Śledzenie postępów związanych z celami za pomocą pulpitu celów ClickUp

ClickUp oferuje również bibliotekę szablonów, takich jak szablony briefów kreatywnych, szablony sprintów projektowych, szablony do burzy mózgów i szablony do przeglądów projektów - wszystkie stworzone specjalnie dla teamów projektowych.

W celu zapewnienia współpracy w czasie rzeczywistym, ClickUp posiada funkcję narzędzie do cyfrowej tablicy które pozwala Teamsom na burze mózgów, strategie i mapy pomysłów projektowych. Tablica ClickUp jest jak scentralizowany, wizualny hub do przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania oparte na współpracy.

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp

Teams projektowe na całym świecie korzystają z Mapy myśli ClickUp funkcja do burzy mózgów, wizualizacji i organizowania pomysłów, pozwalająca uzyskać ostateczny wizualny zarys. Narzędzia do tworzenia map myśli pomagają połączyć centralną koncepcję i powiązane z nią zadania.

Użyj ClickUp do projektowania cykli pracy z przydatnymi funkcjami, takimi jak tablice, mapy myśli, automatyzacje i liczne szablony

Co więcej, ClickUp dostarcza wbudowane narzędzia do współpracy jak ClickUp Docs, aby udostępniać makiety jako wiadomości wideo z połączonym linkiem, który odtwarza się bezpośrednio w przeglądarce - bez konieczności pobierania.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp uzupełnia podstawowe prototypowanie o planowanie, strategię, tworzenie szkieletów i zarządzanie projektami

Niezwykle oparte na współpracy środowisko, w którym wielu projektantów pracuje w synchronizacji

Tablica ClickUp, która zawiera intuicyjną funkcję przeciągania i upuszczania, aby rozpocząć pracę z makietami

Ekspert ClickUp AI pomaga projektantom generować persony projektowe, komponenty, podróże użytkowników i briefy kreatywne

Limity ClickUp

ClickUp nie jest dedykowany do prototypowania, choć stanowi jego uzupełnienie

Nie ma interaktywnych szkieletów do tworzenia w pełni funkcjonalnych prototypów

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu uzyskania niestandardowych cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 opinii)

Obejmij kompleksową podróż projektową

Narzędzia do prototypowania odgrywają kluczową rolę w procesie projektowania, umożliwiając przekształcanie statycznych pomysłów w rzeczywiste doświadczenia. Podczas gdy niektóre narzędzia koncentrują się wyłącznie na prototypowaniu, inne rozszerzają swoje możliwości, aby obsługiwać całą podróż projektową, od szkieletów po rzeczywisty kod.

W przypadku dużych projektów z wieloma interesariuszami prototypowanie jest niezbędnym narzędziem do zbierania opinii, testowania użyteczności i iteracyjnego udoskonalania projektu. Prototypowanie jest jednak tylko jedną ze scen szerszego procesu projektowania.

Niniejszy artykuł wykracza poza rozwiązanie jednej sceny, poszukując narzędzi, które wnoszą wartość dodaną do procesu tworzenia. ClickUp, ze swoim kompleksowym zestawem funkcji, jest przykładem takiego podejścia.

Przeniesienie uwagi z samego prototypowania na zakończone zarządzanie projektami pozwoli odblokować nowe poziomy wydajności i kreatywności. 🎉