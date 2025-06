12 darmowych szablonów materiałów marketingowych dla zespołów w 2025 r

Przeszukiwanie starych folderów, kopiowanie i wklejanie treści z broszur z poprzedniego kwartału i liczenie na to, że czcionka nadal pasuje do Twojej marki, nie jest przyjemne.

Marketing zmienia się szybko. Twoje zasoby również powinny.

Zebraliśmy 12 darmowych szablonów materiałów marketingowych ClickUp, dzięki którym Twój zespół może pominąć żmudną pracę i tworzyć przyciągające uwagę i przekonujące klientów treści.

Zacznijmy. 📝

Czym są szablony materiałów marketingowych?

Szablony materiałów marketingowych to gotowe formaty do tworzenia materiałów marketingowych, takich jak formularze zapytań, plany kampanii i posty w mediach społecznościowych. Pomagają zespołom szybko tworzyć spójną, zgodną z wizerunkiem marki zawartość bez konieczności zaczynania od zera.

Szablony te zapewniają strukturę, którą można dostosować do wykonywanego zadania, takiego jak planowanie kampanii rozpoznawalności marki, zlecanie prac kreatywnych lub zarządzanie zasobami. Ponadto zapewniają spójność wszystkich elementów z stylem marki i celami marketingowymi, oszczędzając czas i wysiłek związany ze sprzedażą.

🧠 Ciekawostka: Pierwszy drukowany tekst? Biblia Gutenberga, wydrukowana w latach 50. XV wieku, z pewnością nie była broszurą, ale utorowała drogę dla materiałów produkowanych masowo, takich jak ulotki i katalogi.

Co sprawia, że szablon materiałów marketingowych jest dobry?

Szablon materiałów marketingowych powinien ułatwić pracę zespołowi sprzedaży i zapewnić spójność wszystkich materiałów. Oto cechy, które wyróżniają dobry szablon:

Zapewnia spójność marki: Wykorzystuje logo, kolory i czcionki, aby zachować spójny wizerunek marki we wszystkich materiałach

Upraszcza tworzenie treści: Oferuje przejrzyste sekcje na tekst, obrazy i wezwania do działania, które można szybko dostosować do własnych potrzeb

Dostosowanie do wielu formatów: wsparcie dla różnych rodzajów materiałów sprzedażowych, takich jak broszury lub reklamy cyfrowe, dzięki wszechstronnym układom

Priorytetem jest atrakcyjność wizualna: Zrównoważone rozmieszczenie białych przestrzeni, obrazów i typografii poprawia czytelność i przyciąga uwagę

Obejmuje strategiczne komunikaty: Zapewnia symbole zastępcze dla kluczowych komunikatów, aby dostosować je do celów kampanii marketingowej

Usprawnia współpracę: Umożliwia łatwą edycję i przekazywanie opinii, zapewniając użyteczność dla zespołów i projektantów

🔍 Czy wiesz, że... Karty wizytowe powstały jako formalna forma przedstawiania się. W XV-wiecznych Chinach ludzie używali „kart wizytowych” lub Meishi, aby ogłosić zamiar odwiedzin w czyimś domu.

12 szablonów materiałów marketingowych

Zapoznaj się z 12 najbardziej przydatnymi szablonami materiałów marketingowych i zrozum je szczegółowo. 👇

1. Szablon formularza zapytania ClickUp

Pobierz szablon Free Usprawnij proces tworzenia materiałów kreatywnych dzięki szablonowi formularza zamówienia materiałów marketingowych ClickUp

Szablon formularza zapytania ClickUp został stworzony, aby pomóc zespołom kreatywnym i marketingowym w obsłudze zapytań dotyczących zasobów bez zagubienia się w wiadomościach Slack lub rozproszonych e-mailach.

Ten szablon zapewnia Twojemu zespołowi uporządkowany system gromadzenia, sortowania i reagowania na potrzeby związane z materiałami marketingowymi — na przykład jednostronicowe dokumenty, grafiki do mediów społecznościowych, prezentacje lub banery do biuletynów e-mailowych. Formularz pozwala od razu zebrać wszystkie kluczowe informacje, dzięki czemu projektanci i twórcy treści nie muszą szukać kontekstu.

Każde zgłoszenie jest automatycznie sortowane do odpowiednich widoków:

Widok nowych wniosków wyróżnia przesłane wnioski oczekujące na odebranie

Widok statusu wniosku śledzi pracę na różnych scenach — nowy, w trakcie, przyznany lub odrzucony

Widok listy użytkowników pokazuje, kto przesyła jakie dane, pomagając wykryć powtarzające się zapytania lub wzorce

Widok formularza zgłoszenia nowego użytkownika upraszcza tworzenie zgłoszeń dla osób spoza zespołu

📌 Idealne dla: zespołów, które potrzebują standardowego sposobu gromadzenia, śledzenia i realizacji zamówień na broszury, ulotki, prezentacje sprzedażowe i inne materiały firmowe.

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta z AI do tworzenia treści, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i obszar roboczy. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na AI w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

2. Szablon kreatywnego zapytania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj kreatywnymi projektami w przejrzysty sposób, korzystając z szablonu formularza zamówienia materiałów kreatywnych ClickUp

Szablon formularza kreatywnego zgłoszenia ClickUp upraszcza sposób, w jaki zespoły marketingowe otrzymują i zarządzają zgłoszeniami dotyczącymi materiałów marketingowych. Interesariusze przesyłają zgłoszenia wraz z kluczowymi informacjami, takimi jak osie czasu, formaty i docelowe kanały, dzięki czemu twórcy mogą tworzyć angażujące treści bez konieczności wielokrotnego uzgadniania szczegółów.

Każde zgłoszenie przechodzi przez statusy, takie jak W trakcie, Do poprawy i Dostarczone, co ułatwia wykrywanie wąskich gardeł i ustalanie priorytetów pilnych potrzeb.

Pola niestandardowe ClickUp, takie jak Typ żądania i Żądane przez, pomagają filtrować i organizować zadania, a wbudowane widoki, takie jak Kreatywny proces realizacji żądań, zapewniają zespołom widoczność na każdym etapie produkcji.

Szablon formularza zgłoszenia służy do rejestrowania opinii interesariuszy, natomiast szablon zgłoszenia kreatywnego jest dostosowany do potrzeb wewnętrznych zespołów marketingowych i pozwala efektywniej zarządzać przepływem projektów kreatywnych.

Szablon formularza zapytania służy do rejestrowania opinii interesariuszy, natomiast szablon zapytania kreatywnego jest dostosowany do potrzeb wewnętrznych zespołów marketingowych i pozwala efektywniej zarządzać przepływem projektów kreatywnych.

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych obsługujących dużą liczbę zleceń projektowych lub tekstowych, które potrzebują scentralizowanego sposobu gromadzenia szczegółów projektów i usprawnienia cyklu pracy związanego z tworzeniem treści.

3. Szablon zgłoszenia serwisowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź, segreguj i realizuj prośby o materiały pomocnicze za pomocą szablonu zgłoszenia serwisowego ClickUp

Szablon zgłoszenia serwisowego ClickUp pomaga działom marketingu i zespołom kreatywnym zarządzać dużą liczbą wewnętrznych zgłoszeń dotyczących materiałów marketingowych bez utraty kontroli.

Każdy przesłany formularz trafia do ustrukturyzowanego systemu dostosowanego do cyklu pracy materiałów marketingowych, gdzie wnioski są filtrowane według typu, priorytetu lub wnioskodawcy. Interesariusze widzą dokładnie, gdzie znajdują się ich zasoby, a zespoły wiedzą, co czeka w kolejce, co jest zablokowane, a co gotowe do przeglądu.

Dzięki widokom takim jak Rozwiązane błędy i Podsumowanie usług łatwo jest wykryć powtarzające się zgłoszenia, oznaczyć brakujące informacje lub wykryć wzorce, które pomogą ujednolicić przyszłą pracę.

📌 Idealne dla: Działów wewnętrznych lub partnerów zewnętrznych, którzy chcą poprosić o wsparcie marketingowe poprzez ustrukturyzowany proces przyjmowania zgłoszeń.

🧠 Ciekawostka: Pierwszy drukowany katalog ma korzenie naukowe. W 1498 roku Aldus Pius Manutius, założyciel wydawnictwa Aldine Press w Wenecji, opublikował katalog zawierający listę książek oferowanych przez jego wydawnictwo. Dało to czytelnikom wgląd w dostępne tytuły i jest uważane za jeden z najwcześniejszych przykładów drukowanych materiałów marketingowych.

4. Szablon zgłoszenia zmiany ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj prośby interesariuszy za pomocą szablonu zgłoszenia zmiany ClickUp

Lecące między kanałami prośby o zmiany, gromadzące się zasoby, nieskończone pętle informacji zwrotnych? Zablokuj to wszystko dzięki szablonowi prośby o zmianę ClickUp.

Przesyłaj wnioski za pomocą uproszczonego formularza, który rejestruje kluczowe szczegóły, takie jak zakres wpływu, recenzent i data wdrożenia. Przesuwaj każdy wniosek przez kolejne statusy, takie jak Przypisany recenzent, Do wdrożenia i Wdrożone, aby być na bieżąco z postępami.

Przełączaj się między dostosowanymi widokami, takimi jak Lokalizacje projektów, Lista wniosków i Formularz wniosku o zmianę, aby szybko uzyskać odpowiedni kontekst. Ponadto funkcje takie jak śledzenie czasu, ostrzeżenia o zależnościach i aktualizacje e-mailowe zapewniają, że Twój zespół jest na bieżąco i na właściwym miejscu.

📌 Idealne dla: interesariuszy zarządzających bieżącymi kampaniami lub zasobami, którzy potrzebują formalnego sposobu przesyłania poprawek lub aktualizacji istniejących materiałów marketingowych.

5. Szablon zarządzania kampanią marketingową ClickUp

Pobierz szablon Free Prowadź kampanie wielokanałowe dzięki szablonowi zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

Większość kampanii generuje szereg materiałów dodatkowych — broszury produktowe, teksty reklamowe, strony docelowe, treści społecznościowe, zestawienia wyników. Szablon zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp pozwala zebrać wszystkie te materiały w jednym miejscu.

Chcesz powiększyć widok jednej kampanii lub kanału? Widoki są już skonfigurowane. Śledź cykle pracy związane z wprowadzaniem produktów na rynek, monitoruj wyniki działań w mediach społecznościowych i kontroluj budżety bez konieczności przeglądania wielu warstw. Widok tabeli Fazy marketingowe dzieli każdą kampanię na sceny, a wbudowany kalendarz marketingowy zapewnia widoczność harmonogramów i terminów wprowadzenia produktów na rynek.

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych prowadzących kampanie wielokanałowe, które potrzebują przejrzystej struktury do organizowania zadań, zasobów, terminów i opinii interesariuszy od początku do końca.

🔍 Czy wiesz, że... Chociaż 92% marketerów B2B tworzy krótkie artykuły i posty, 76% korzysta z wideo, a 75% sięga po studia przypadków lub historie klientów, to właśnie treści wideo konsekwentnie osiągają najlepsze wyniki.

6. Szablon planu kampanii marketingowej ClickUp

Pobierz szablon Free Połącz strategię z realizacją dzięki szablonowi planu kampanii marketingowej ClickUp

Pomysły na kampanię są łatwe. Przekształcenie ich w osie czasu, treści i wymierne wyniki? To właśnie w tym miejscu większość zespołów utknęła. Szablon planu kampanii marketingowej ClickUp wypełnia tę lukę, przekształcając strategię w rzeczywisty plan, który Twój zespół może realizować, uwzględniając wszystkie zasoby i kamienie milowe.

Tego typu szablony planów marketingowych pozwalają podzielić proces kampanii na jasne, możliwe do śledzenia części. Dodaj strategiczne szczegóły za pomocą pól niestandardowych, takich jak Rynek docelowy, Cel, Szacowany koszt i Rzeczywisty koszt, aby zespoły były zgrane.

Przejdź do trybu realizacji dzięki widokom osi czasu i planu kampanii lub zaplanuj wyniki według kanałów za pomocą tablicy Kanały marketingowe.

📌 Idealne dla: marketerów, którzy potrzebują planu do nakreślenia celów kampanii, segmentów odbiorców, kluczowych komunikatów i planów taktycznych przed rozpoczęciem realizacji.

7. Szablon briefu kampanii ClickUp

Pobierz szablon Free Rozpocznij zwycięskie kampanie dzięki szablonowi briefu kampanii ClickUp

Zanim zasoby zostaną utworzone, a posty opublikowane, potrzebujesz planu kampanii, który połączy wszystko w jedną całość. W tym miejscu szablon briefu kampanii ClickUp dostarcza wszystko, czego potrzebujesz do planowania i koordynacji pracy zespołu.

Ten szablon, wbudowany w ClickUp Docs, zapewnia inteligentną, scentralizowaną przestrzeń do definiowania celu kampanii, koordynowania działań zespołu oraz organizowania wszystkich zasobów i wyników przed zaplanowaniem pojedynczego zadania.

Wyznacz jasne cele, opracuj mapę komunikatów, nakreśl profile docelowe i podziel kluczowe zadania w jednym eleganckim dokumencie. Możesz również dołączyć zestaw materiałów dotyczących marki, referencje kreatywne i informacje o produkcie bezpośrednio do briefu, dzięki czemu stanie się on jedynym źródłem informacji o kampanii.

📌 Idealne dla: osób odpowiedzialnych za marketing, które chcą dostosować wewnętrzne zespoły lub agencje zewnętrzne do strategicznej wizji, zakresu i kierunku kreatywnego kampanii.

🧠 Ciekawostka: Materiały drukowane mają w sobie coś, czego nie da się usunąć. W przeciwieństwie do reklam cyfrowych, potencjalni klienci nie mogą odrzucić pięknej broszury ani wyrzucić pomysłowej pocztówki bez przynajmniej rzucenia na nie okiem.

8. Szablon konspektu kampanii ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uruchamiaj inteligentniejsze kampanie dzięki szablonowi konspektu kampanii ClickUp

Szablon konspektu kampanii ClickUp pomaga podzielić kampanię na jasne, uporządkowane fazy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Wyraźne widoki — Etapy kampanii, Oś czasu, Wdrożenie i Podsumowanie kampanii — zapewniają ogólny obraz sytuacji i szczegółową kontrolę. Każdy widok pozwala powiększyć ważne zadania i śledzić tempo realizacji kampanii w całym cyklu jej trwania.

Kliknij kampanię, a znajdziesz podzadania, szczegóły dotyczące osób przypisanych i opinie interesariuszy — wszystko w jednym miejscu. Szablon jest planerem kampanii i narzędziem do śledzenia postępów, na którym Twój zespół może bazować.

📌 Idealne dla: zespołów, które potrzebują struktury kampanii wysokiego poziomu, aby naszkicować elementy, takie jak cele, kanały i osie czasu, przed stworzeniem pełnego planu kampanii.

9. Szablon propozycji kampanii ClickUp

Pobierz szablon Free Zamień propozycje w praktyczne plany dzięki szablonowi propozycji kampanii ClickUp

Od rozpoczęcia do zakończenia — szablon propozycji kampanii ClickUp zawiera niezbędne informacje, takie jak dane kontaktowe klienta, grupa docelowa i cele kampanii.

Skorzystaj z gotowych sekcji, aby nakreślić ramy kampanii, zaplanować wyniki, takie jak strony docelowe, e-maile, materiały marketingowe wideo i kreacje reklamowe, a także przedstawić osie czasu, zgodnie z którymi mogą działać interesariusze.

Sekcje „Przygotowane dla” i „Przygotowane przez” jasno określają własność i odpowiedzialność, a edytowalna okładka nadaje propozycji elegancki, profesjonalny wygląd, idealny do prezentacji dla klientów lub zatwierdzeń wewnętrznych.

📌 Idealne dla: marketerów lub agencji przedstawiających nowe pomysły kampanii klientom, kadrze kierowniczej lub interesariuszom, którzy potrzebują dopracowanego, przekonującego formatu do zaprezentowania swojej wizji i zwiększenia sprzedaży.

🔍 Czy wiesz, że... Nawet wybór projektu pliku PDF ma znaczenie. Dopracowany układ i spójna identyfikacja wizualna marki mogą mieć ogromny wpływ na to, czy treść zostanie przeczytana, czy natychmiast zamknięta.

10. Szablon kalendarza kampanii ClickUp

Pobierz szablon Free Koordynuj cele, osie czasu i zasoby dzięki szablonowi kalendarza kampanii ClickUp

Szablon kalendarza kampanii ClickUp zapewnia przejrzystość obciążenia pracą związanego z kampanią, dzięki czemu możesz tworzyć treści, które przekładają się na wyniki. Pomaga koordynować inicjatywy B2B i B2C poprzez organizowanie szczegółów kampanii, takich jak czas trwania, cele, budżet i faza, w łatwo dostępnej przestrzeni.

Zobacz wszystko na pierwszy rzut oka — wprowadzenie produktu w Planowaniu, walentynkowa niespodzianka w Produkcji lub rozmowa z klientem w Wprowadzeniu. Możesz segmentować wysiłki według celów biznesowych (takich jak Pozyskiwanie użytkowników lub Upselling) i przydzielać zasoby na podstawie prognozowanych wydatków i typu rynku.

Ten szablon zawiera kompletną listę kontrolną kampanii marketingowej, kalendarz wydarzeń oraz wizualną oś czasu, które pomogą Ci skoordynować zasoby kreatywne, publikacje w mediach społecznościowych, komunikaty dotyczące produktów oraz dystrybucję.

📌 Idealne dla: zespołów zarządzających nakładającymi się kampaniami, które potrzebują wizualnego i łatwego do udostępniania sposobu planowania zadań, dostosowywania osi czasu i unikania konfliktów między kanałami.

11. Szablon wytycznych dotyczących materiałów marketingowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ujednolicenie zasobów marki za pomocą szablonu wytycznych dotyczących marki ClickUp

Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp pomaga zespołom zachować spójność wszystkich materiałów marketingowych. Zastosuj go, aby uporządkować kolory marki, misję, zasady dotyczące logo, typografię i wytyczne dotyczące użytkowania.

Każda sekcja jest przejrzyście rozplanowana, dzięki czemu tożsamość marki jest łatwa do zrozumienia i zastosowania. Edytowalny układ w Tablica wspiera współpracę w czasie rzeczywistym, ułatwiając koordynację działań zespołów wewnętrznych i partnerów zewnętrznych w zakresie standardów projektowania i komunikacji.

📌 Idealne dla: Projektantów i menedżerów marek, którzy muszą dokumentować standardy wizualne i językowe dla zasobów marketingowych, zapewniając spójność marki we wszystkich materiałach.

12. Szablon postów w mediach społecznościowych ClickUp

Pobierz szablon Free Śledź, przeglądaj i uruchamiaj treści szybciej dzięki szablonowi postów w mediach społecznościowych ClickUp

Szablon postów w mediach społecznościowych ClickUp upraszcza planowanie, tworzenie i publikowanie treści w wielu profilach społecznościowych.

Ten szablon zawiera funkcje potrzebne marketerom: statusy, takie jak W trakcie przeglądu lub Opublikowano, dedykowane pola na hashtagi, linki i wskaźniki zaangażowania oraz wizualne wskaźniki umożliwiające śledzenie elementów gotowych do publikacji. Możesz tworzyć widoki dostosowane do poszczególnych kanałów — Facebook, Twitter, Pinterest — dzięki czemu każdy zespół pracuje nad szczegółami, które są dla niego ważne.

Funkcje zarządzania projektami ClickUp, takie jak daty rozpoczęcia i terminy, szacowany czas oraz powtarzające się zadania, ułatwiają dokładne planowanie postów.

📌 Idealne dla: marketerów mediów społecznościowych planujących kampanie lub pojedyncze posty, którzy chcą tworzyć szkice tekstów, śledzić zatwierdzenia i współpracować nad materiałami wizualnymi.

Marketing stał się łatwiejszy dzięki ClickUp

Tworzenie materiałów marketingowych może szybko przerodzić się w chaos terminów, poprawek i pominiętych szczegółów. Ale co, jeśli nie musi tak być?

Wprowadź ClickUp, aplikację do pracy, która ma wszystko.

Oferuje konfigurowalne szablony zaprojektowane w celu usprawnienia procesu sprzedaży i oszczędności czasu. W ten sposób możesz zachować porządek, płynnie współpracować i tworzyć profesjonalne materiały marketingowe bez zbędnych problemów.

Materiały marketingowe nie muszą być skomplikowane. Dzięki szablonom wszystko działa jak w zegarku — możesz być na bieżąco z wnioskami i śledzić swoje kampanie.

Szablony marketingowe ClickUp usprawniają cykl pracy. Pomagają zarządzać zgłoszeniami, śledzić postępy i zapewniają wszystkim spójność działań. Usprawnisz procesy, ograniczysz wymianę informacji i poświęcisz mniej czasu na organizację.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅