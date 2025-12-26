20 najlepszych narzędzi do audytu zawartości, które poprawią Twoje SEO i wydajność

Dziesięć lat temu strategia „publikuj wszystko” jednego z blogów marketingowych działała — dopóki nie przestała działać. Po osiągnięciu 155 000 odwiedzających miesięcznie, ogromna biblioteka zawierająca 1000 postów stała się obciążeniem.

Ruch spadł do 47 000 odwiedzin miesięcznie, przychody spadły, a niegdyś potężna biblioteka zaczęła obciążać stronę. 📉

Audyt zawartości ujawnił setki ubogich, nieaktualnych i powtarzających się postów, które nie zawierały linków zwrotnych i osłabiały autorytet witryny. Dysponując jasnymi danymi, zespół mógł podjąć działania naprawcze. W ciągu kolejnych miesięcy ruch organiczny wzrósł o 76%.

Jeśli masz wrażenie, że Twoja zawartość sabotuje Twoje powodzenie, oto najlepsze narzędzia do audytu zawartości, które pomogą Ci uporządkować sytuację i osiągnąć podobne wyniki. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 📊

Oto przegląd najlepszych narzędzi do analizy audytu zawartości i ich zalet. 👇

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Scentralizowana kontrola zawartości, data powstania i współpraca dla zespołów SEO w małych agencjach, średnich markach i dużych Enterprise. ClickUp zadania do śledzenia cyklu pracy, Views do audytu kalendarza i listy, Docs i ClickUp Brain do tworzenia zawartości, AI Agents, Dashboards z AI Cards, Chat, Talk to Text i BrainGPT z wsparciem modeli AI, takich jak ChatGPT, Claude, DeepSeek i Gemini. Free Forever; dostępne opcje dostosowywania dla Enterprise. Ahrefs Profilowanie linków zwrotnych na żywo i monitorowanie spadku linków dla marketerów cyfrowych, konsultantów SEO i globalnych agencji. Site Explorer do filtrowania jakości linków, alerty o utraconych/uzyskanych linkach zwrotnych, eksport CSV domen linkujących, raport utraconych linków zwrotnych, analiza wzorców tekstów kotwic. Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie. Semrush Analiza słów kluczowych SEO i PPC dla niezależnych specjalistów ds. marketingu zawartości, strategów zawartości i działów marketingu. Porównanie domen, narzędzie Keyword Magic Tool z danymi dotyczącymi popularności i trudności słów kluczowych, śledzenie pozycji, statystyki dotyczące reklam PPC i stron docelowych, audyt SEO oparty na AI oraz zestawy narzędzi do optymalizacji. Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 60 USD miesięcznie. Sitebulb Techniczne SEO i analiza struktury dla programistów stron internetowych, kierowników ds. zawartości i zdalnych Teams SEO. Planowanie indeksowania, wizualizacja mapowania adresów URL, wskazówki systemu podpowiedzi, tryby chmury/komputera stacjonarnego, raportowanie na poziomie kierowniczym w wielu formatach. Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 18 USD miesięcznie. Lumar Przeszukiwanie na dużą skalę i sygnalizowanie problemów technicznych dla dużych witryn e-commerce, domen międzynarodowych i platform zawartości dla przedsiębiorstw. Niestandardowe reguły ekstrakcji danych, automatyzacja cykli pracy kontroli jakości, narzędzia GEO do wyszukiwania /AI, diagnostyka szybkości działania witryny i wydajności indeksowania. Niestandardowe ceny SEOptimer Tworzenie audytów SEO dla freelancerów, małych agencji i konsultantów internetowych Raporty PDF typu white label, silnik raportowania zbiorczego, narzędzie SEO Crawler do dogłębnej analizy, narzędzie do monitorowania linków zwrotnych, porównanie audytu mobilnego i stacjonarnego. Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie. SE Ranking Lokalne i globalne śledzenie pozycji w wynikach wyszukiwania dla specjalistów SEO, zespołów wewnętrznych i agencji zajmujących się raportowaniem. Śledzenie pakietów lokalnych, tworzenie szkiców zawartości za pomocą AI, eksport API do rankingów, alerty o linkach zwrotnych w czasie rzeczywistym, porównanie wyników konkurencji. Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 65 USD miesięcznie. Yoast SEO Ocena zawartości na stronie i optymalizacja metadanych dla blogerów WordPress, solopreneurów i redaktorów stron internetowych. Optymalizacja fraz kluczowych, generowanie mapy witryny XML, kontrola podglądu w mediach społecznościowych, integracja schematów, wbudowany menedżer przekierowań Bezpłatne; płatne plany zaczynają się od 118,80 USD rocznie. WooRank Analiza luk konkurencyjnych i cotygodniowe monitorowanie SEO dla zespołów cyfrowych, agencji i małych i średnich przedsiębiorstw. Generator listy kontrolnej marketingowej, narzędzie do śledzenia mediów społecznościowych, alerty monitorujące wskaźniki SEO, rozszerzenie Chrome do audytów na żywo. Bezpłatne; płatne plany zaczynają się od 19,99 USD miesięcznie. Google Analytics Analiza zachowań ukierunkowana na konwersję dla zespołów produktowych, strategów zawartości i menedżerów e-commerce. Niestandardowe wydarzenia konwersji, segmentacja odbiorców, eksporty BigQuery, raporty ścieżek atrybucji, ulepszone śledzenie e-commerce Bezpłatne; ceny niestandardowe Google Search Console Diagnostyka wydajności wyszukiwania i widoczność indeksu dla analityków SEO, autorów zawartości i działów marketingu. Kontrola URL, dane dotyczące słów kluczowych w raportach wydajności, śledzenie podstawowych wskaźników Core Web Vitals, diagnostyka zasięgu, system alertów dotyczących problemów z indeksowaniem. Free Amplitude Śledzenie lejka behawioralnego i analiza kohortowa dla menedżerów produktu, zespołów ds. rozwoju i platform B2B SaaS. Analiza lejka, ścieżki Pathfinder, krzywe retencji, data powstania kohort behawioralnych, wgląd w konsumpcję zawartości w wielu wydarzeniach. Free; płatne plany zaczynają się od 61 USD miesięcznie. Hotjar Wizualna kontrola interakcji użytkowników za pomocą map cieplnych dla autorów treści UX, kierowników ds. zawartości i zespołów ds. konwersji. Mapy przewijania, mapy kliknięć, narzędzie Incoming Feedback, nagrania sesji w czasie rzeczywistym, wyzwalacze ankiet na stronie Bezpłatne; płatne plany zaczynają się od 39 USD miesięcznie. Screaming Frog Lokalne indeksowanie pulpitów i inwentaryzacja techniczna dla techników SEO, konsultantów i niezależnych webmasterów. Mapowanie linków wewnętrznych, analiza semantycznych duplikatów, wizualizacja klastrów zawartości AI, generator mapy witryny XML, filtry liczby słów. Free; wersja płatna dostępna od 279 USD rocznie. Grammarly Spójność jakości pisania na różnych platformach dla redaktorów, zespołów zajmujących się dystrybucją zawartości i freelancerów. Asystenci pisania oparci na AI, informacje zwrotne dotyczące tonu, sprawdzanie gramatyki w czasie rzeczywistym, egzekwowanie stylu w całym zespole, narzędzia do cytowania i parafrazowania. Bezpłatne; płatne plany zaczynają się od 30 USD miesięcznie. Hemingway Redaktor Ułatwianie czytelności i przejrzystości tekstów dla indywidualnych twórców, blogerów i zespołów edukacyjnych. Ocena stopnia czytelności, oznaczenia złożoności zdań, wykrywanie strony biernej, zaznaczenie gęstości przysłówków. Free; płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie. Surfer SEO Ocena zawartości na podstawie SERP i informacje dotyczące optymalizacji dla copywriterów SEO, strategów i agencji. SERP Analyzer, narzędzie do audytu stron o słabych wynikach, redaktor zawartości z oceną optymalizacji, Outline Builder, analiza luk konkurencyjnych. Płatne plany zaczynają się od 99 USD miesięcznie. BuzzSumo Odkrywanie tematów zawartości i badania zaangażowania społecznościowego dla zespołów PR, marketerów i specjalistów ds. promocji. Odkrywanie popularnej zawartości, badania influencerów, analiza formatów zawartości, śledzenie procesów udostępniania, alerty dotyczące monitorowania marki. Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 199 USD miesięcznie. Clearscope Semantyczne dopasowanie zawartości i ocena zakresu tematycznego dla zespołów SEO w Enterprise, agencjach i wewnętrznych autorów. Raport zawartości z analizą powiązanych terminów, śledzeniem spadku wartości zawartości, generatorem briefów semantycznych, oceną zasięgu w czasie rzeczywistym. Płatne plany zaczynają się od 189 USD miesięcznie. MarketMuse Strategiczne modelowanie luk w zawartości i mapowanie autorytetów tematycznych dla zespołów ds. zawartości w Enterprise, redaktorów naczelnych i działów operacyjnych ds. zawartości. Generowanie modeli tematycznych, planowanie strategii filarowej i klastrowej, ocena zasobów pod kątem głębokości pokrycia, audyt kompletności semantycznej, tworzenie briefów zawartości z konspektem tematycznym. Bezpłatne; ceny niestandardowe

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Czym jest narzędzie do audytu zawartości?

Narzędzie do audytu zawartości to oprogramowanie, które pomaga zespołom oceniać wydajność i jakość ich zawartości cyfrowej.

Narzędzie to zapewnia wgląd w takie wskaźniki, jak ruch, zaangażowanie i kondycja SEO, jednocześnie identyfikując nieaktualne, zduplikowane lub słabo działające strony. Dzięki tym informacjom zespoły mogą podejmować decyzje oparte na danych, aby udoskonalić plan działania w zakresie marketingu zawartości i dostosować swoją stronę internetową do celów biznesowych.

🔍 Czy wiesz, że... Pomysł audytu zawartości nie narodził się wraz z marketingiem cyfrowym. Już w latach 70. biblioteki przeprowadzały audyty zbiorów, czyli sprawdzały, które książki są wypożyczane, a które tylko zbierają kurz.

Narzędzia do audytu zawartości zapewniają przejrzystość i wskazówki dotyczące zarządzania marketingiem zawartości. Oferują one wiele korzyści, umożliwiając:

Zidentyfikuj luki w zawartości: znajdź brakujące tematy lub obszary o słabych wynikach, które limitują możliwości rozwoju.

Zoptymalizuj wyniki SEO: Wykrywaj niedziałające linki, brakujące metadane, słabe linki wewnętrzne i słabe punkty słów kluczowych.

Aktualizacje zawartości przewodnika: Wskaż, które zasoby należy odświeżyć, połączyć lub usunąć, aby usprawnić Wskaż, które zasoby należy odświeżyć, połączyć lub usunąć, aby usprawnić proces tworzenia zawartości.

Zwiększ zaangażowanie: wskazuj strony o niskiej interakcji i rekomenduj aktualizacje, aby poprawić czytelność i trafność treści.

Uprość raportowanie: dostarczaj uporządkowane raporty zawierające praktyczne wnioski dla dostarczaj uporządkowane raporty zawierające praktyczne wnioski dla kierownictwa działu marketingu.

Śledź postępy w sposób ciągły: mierz poprawę, wykrywaj strony, których popularność spada, i oceniaj ogólną skuteczność w czasie.

📮 ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta ze sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i obszar roboczy ClickUp. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na sztucznej inteligencji w całym obszarze roboczym, w tym w wiadomościach e-mail, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

Dobre narzędzie do audytu zawartości powinno zapewniać odpowiednie informacje, które pozwolą na płynny cykl pracy nad zawartością. Poszukaj:

Kompleksowa analityka: uzyskaj pełny widok na ruch, zaangażowanie, wydajność SEO i konwersje w jednym miejscu.

Automatyczne skanowanie: wykrywaj niedziałające linki, nieaktualne strony, zduplikowaną zawartość i problemy techniczne bez konieczności ręcznego wysiłku.

Konfigurowalne raportowanie: udostępniaj raporty, które dokładnie pokazują, co jest ważne dla różnych zespołów lub interesariuszy.

Organizacja zawartości: przypisuj etykiety, sortuj i grupuj zawartość, aby szybko decydować, co aktualizować, zmienić przeznaczenie lub wycofać.

Narzędzia do współpracy: przydzielaj zadania, dodawaj komentarze i śledź postępy pracy zespołu nad aktualizacjami zawartości.

Inteligentne połączenie: Połącz się ze swoim systemem CMS, platformami SEO, narzędziami analitycznymi i Połącz się ze swoim systemem CMS, platformami SEO, narzędziami analitycznymi i aplikacjami do zarządzania projektami , aby ograniczyć dodatkowe kroki.

🧠 Ciekawostka: Oceniono prawie 500 stron internetowych poświęconych żywieniu pod kątem czytelności, jakości zawartości i użyteczności. Strony, które znalazły się w rankingach popularnych wyszukiwarek, często charakteryzowały się mniejszą dokładnością zawartości, wyższym poziomem trudności czytania i gorszą ogólną użytecznością. Mniejsza widoczność = mniejsze zaufanie.

Oto nasze propozycje najlepszych narzędzi do audytu zawartości, uporządkowane według kategorii, dzięki czemu możesz sprawdzić, które z nich obsługują współpracę, SEO, analitykę lub optymalizację. 💪🏼

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do zarządzania całym procesem audytu zawartości na dużą skalę)

Pobierz bezpłatny szablon Śledź, gdzie znajduje się każdy zasób w cyklu życia zawartości, korzystając z szablonu zarządzania zawartością ClickUp.

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi zapewnia ustrukturyzowany sposób przeprowadzania audytów zawartości na dużą skalę.

Możesz zacząć od szablonu zarządzania zawartością ClickUp. Skataloguj wszystkie swoje zasoby zawartości i przejdź do:

Twórz zadania dla każdego elementu zawartości (np. posty na blogu, strony docelowe, wideo).

Link , Główny cel marketingowy i Kanał . Skorzystaj z pól niestandardowych ClickUp , takich jak

Wizualizuj i buduj swoją bazę danych zawartości za pomocą widoków Gantta, kalendarza, Tablicy i widoku listy.

Zamień strony w praktyczne działania

Gdy już masz gotową strukturę, potrzebujesz wszystkich zasobów, aby mieć jasny krok dalszych działań. Zadania ClickUp pozwalają Ci to osiągnąć.

Zarządzaj każdą recenzją kreatywną i aktualizacją zawartości za pomocą zadań ClickUp

Załóżmy, że przeglądasz 50 stron docelowych o dużym natężeniu ruchu. Każda z nich staje się zadaniem w ClickUp, z właścicielem i terminem wykonania. W ramach zadania podzadania dzielą pracę na aktualizację słów kluczowych, przepisanie CTA, aktualizację metadanych i wymianę zrzutów ekranu.

Zależności zadań ClickUp zapewniają porządek, dzięki czemu zmiany projektowe nie są wprowadzane, dopóki nie zostaną zatwierdzone zmiany w treści.

Śledź postępy audytu w widoczności

Śledź spadki wydajności i nieaktualną zawartość za pomocą kart AI w panelach ClickUp Dashboards.

Wraz ze wzrostem liczby zasobów potrzebujesz widoczności w wzorcach. Panele ClickUp zapewniają widok postępów audytu na żywo, a karty AI automatycznie wyświetlają spostrzeżenia.

Załóżmy, że w ostatnim kwartale ruch na 30 stronach docelowych spadł lub 100 postów nie było aktualizowanych od 18 miesięcy. Twój pulpit natychmiast je zaznacza, dzięki czemu możesz zmienić priorytety zadań bez spowalniania całego audytu.

Pulpity stają się szczególnie skuteczne, gdy wykonujesz śledzenie: Klastry zawartości o spadającym ruchu, które wymagają pilnej aktualizacji

Średni czas realizacji dla stron oczekujących na weryfikację

Odsetek zaktualizowanych stron w stosunku do całkowitej liczby stron w cyklu audytu

Właściciele, którzy nie dotrzymują terminów w przypadku wielu zasobów

Przepisz teksty za pomocą AI

Odśwież metadane i podsumuj opinie podczas audytów zawartości za pomocą ClickUp Brain

Gdy audyt wykryje strony o słabych wynikach, chcesz, aby poprawki zostały wprowadzone w tym samym miejscu, w którym je śledzisz. W połączonym dokumencie ClickUp Doc Twój zespół może przygotować aktualizacje, oznaczyć recenzentów, a następnie skorzystać z ClickUp Brain, zintegrowanego asystenta AI, aby przyspieszyć trudne zadania.

Oto jak korzystać z AI w ClickUp podczas audytów zawartości:

Generuj zasoby SEO, takie jak metaopisy i tagi tytułowe dla stron, które wymagają aktualizacji metadanych.

Podsumuj długie dokumenty lub dyskusje w wątku w zadaniach, aby szybko zapoznać się z kluczowymi punktami.

Twórz nowe konspekty zawartości na podstawie swoich wstępnych pomysłów i przekształcaj je w pełnoprawne wpisy na blogu lub strony docelowe.

Na przykład, jeśli audyt wykaże, że 25 stron produktów zawiera nieaktualne metadane, możesz otworzyć każdy połączony dokument, odświeżyć wersję roboczą i użyć ClickUp Brain do stworzenia nowych opisów meta zgodnych z celami zawartości. Jeśli natomiast strateg zawartości pozostawi 20 wątków dotyczących ulepszeń, asystent AI podsumuje dyskusję, aby autor wiedział, co należy zmienić.

✅ Wypróbuj tę podpowiedź: Przejrzyj ten szkic i wygeneruj trzy metaopisy zoptymalizowane pod kątem klikalności w zapytaniach wyszukiwania Enterprise.

Dowiedz się, jak działa tworzenie zawartości w ClickUp:

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Ogromna liczba funkcji, widoków i ustawień może przytłaczać zespoły zajmujące się zawartością, które dopiero zaczynają swoją działalność.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:

Jako założyciel agencji marketingu cyfrowego wypróbowałem wszystkie dostępne narzędzia do zarządzania projektami, ale żadne z nich nie zapewniło mi takiej elastyczności, automatyzacji i struktury, jak ClickUp. Zarządzam zdalnym zespołem, który pracuje jednocześnie nad dziesiątkami kont klientów. ClickUp pomógł mi scentralizować kalendarze zawartości, zautomatyzować proces wdrażania nowych pracowników za pomocą formularzy, śledzić zmiany, przydzielać zadania, a nawet skonfigurować pulpit nawigacyjny dla klientów. Niestandardowe widoki, automatyzacje, szablony i integracje pozwoliły mi zaoszczędzić niezliczone godziny. Ponadto udało mi się przekształcić moje systemy w produkty cyfrowe, które można sprzedawać — uczę nawet klientów, jak korzystać z ClickUp, aby skalować własną działalność.

Jako założyciel agencji marketingu cyfrowego wypróbowałem wszystkie dostępne narzędzia do zarządzania projektami, ale żadne z nich nie zapewniło mi takiej elastyczności, automatyzacji i struktury, jak ClickUp. Zarządzam zdalnym zespołem, który pracuje jednocześnie nad dziesiątkami kont klientów. ClickUp pomógł mi scentralizować kalendarze zawartości, zautomatyzować proces wdrażania nowych pracowników za pomocą formularzy, śledzić zmiany, przydzielać zadania, a nawet skonfigurować pulpit nawigacyjny dla klientów. Niestandardowe widoki, automatyzacje, szablony i integracje pozwoliły mi zaoszczędzić niezliczone godziny. Ponadto udało mi się przekształcić moje systemy w produkty cyfrowe, które można sprzedawać — uczę nawet klientów, jak korzystać z ClickUp, aby skalować własną działalność.

🌟 Bonus: Super agenci w ClickUp mogą być Twoimi partnerami w procesie audytu zawartości i aktualizacji. Potrafią oni wykonywać wieloetapowe rozumowanie, mają rozwijającą się pamięć i uczą się na błędach i opiniach. W procesie audytu zawartości super agent może: Automatyczne raporty audytowe: agent przegląda wszystkie elementy zawartości, podsumowuje ich status i publikuje raport na wyznaczonej liście lub czacie.

Oznaczanie zawartości: agent oznacza nieaktualną lub mało skuteczną zawartość i przypisuje redaktorom zadania związane z jej aktualizacją.

Generowanie list kontrolnych: agent tworzy listy kontrolne dla każdego cyklu audytu i prowadzi śledzenie ich realizacji. Stwórz nowego Super Agenta, używając wyłącznie języka naturalnego dzięki narzędziu Super Agent Builder.

2. Ahrefs (najlepsze do analizy linków zwrotnych)

za pośrednictwem Ahrefs

Ahrefs pozwala dokładnie zobaczyć, w jaki sposób strony internetowe budują swoją pozycję w sieci. Platforma zawiera dane dotyczące 295 miliardów stron i aktualizuje indeks linków zwrotnych co 15 minut, zapewniając widok na żywo działań związanych z budowaniem linków w całej sieci.

Zintegrowali oni Web Analytics jako alternatywę dla Google Analytics i dodali narzędzia do tworzenia zawartości oparte na AI, które działają bezpośrednio na ich platformie. Ponadto Ahrefs pomaga zrozumieć wzorce, które sprawiają, że niektóre treści są naturalnie warte umieszczenia w Twojej branży.

Najlepsze funkcje Ahrefs

Filtruj linki zwrotne według oceny domeny w Site Explorer , aby skoncentrować działania promocyjne na stronach internetowych o wysokim autorytecie.

Skonfiguruj powiadomienia Ahrefs , aby otrzymywać informacje o zdobyciu lub utracie ważnych linków zwrotnych przez konkurencję.

Eksportuj dane dotyczące połączonych domen do plików CSV w celu przeprowadzenia offline'owego poszukiwania potencjalnych klientów i przygotowania kampanii e-mailowej.

Sprawdź, które strony w Twojej witrynie utraciły linki zwrotne, korzystając z raportu utraconych linków zwrotnych .

Zobacz wzorce dystrybucji tekstów kotwic w raporcie kotwic , aby zoptymalizować strategię budowania linków.

Ograniczenia Ahrefs

Wyniki trudności słów kluczowych dostarczane przez to narzędzie do badania słów kluczowych oparte na AI mogą być niespójne.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają szybkie wyczerpywanie się kredytów w planach niższych poziomów, co może ograniczać liczbę analiz i raportów, które mogą generować.

Dane Ahrefs mogą być mniej dokładne w przypadku regionów poza głównymi rynkami.

Ceny Ahrefs

Narzędzia dla webmasterów: Free

Pakiet startowy: 29 USD/miesiąc

Lite: 129 USD/miesiąc

Standard: 249 USD/miesiąc

Zaawansowane: 449 USD/miesiąc

Enterprise: 1499 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Ahrefs

G2: 4,5/5 (595 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (580 recenzji)

Co mówią o Ahrefs prawdziwi użytkownicy?

Z wątku na Reddicie:

Dla mnie największą wartość ma analiza konkurencji. Możliwość sprawdzenia, co generuje ruch u innych podmiotów w tej samej przestrzeni, pomaga mi stworzyć jasny plan działania i określić możliwości, które warto wykorzystać. Narzędzia Ahrefs do analizy linków zwrotnych są naprawdę solidne. Używamy ich zarówno do śledzenia naszych własnych linków, jak i do analizy konkurencji, aby móc dostrzegać nowe możliwości.

Dla mnie największą wartość ma analiza konkurencji. Możliwość sprawdzenia, co generuje ruch u innych podmiotów w tej samej przestrzeni, pomaga mi stworzyć jasny plan działania i określić możliwości, które warto wykorzystać. Narzędzia Ahrefs do analizy linków zwrotnych są naprawdę solidne. Używamy ich zarówno do śledzenia naszych własnych linków, jak i do analizy konkurencji, aby móc dostrzegać nowe możliwości.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przeanalizuj funkcje SERP. Blog może nie zajmować pierwszego miejsca w rankingu, ale jeśli posiada fragment wyróżniony, wzmiankę w przeglądzie AI lub sekcję FAQ, może być bardziej wartościowy niż strony, które technicznie wyprzedzają go w rankingu. Twój audyt powinien uwzględniać tę niuans.

3. Semrush (najlepsze narzędzie do badania słów kluczowych)

za pośrednictwem Semrush

Semrush zamienia badania słów kluczowych w analizę konkurencji, pokazując, które terminy wyszukiwania generują ruch na stronach o największym powodzeniu konkurencji. Zamiast po prostu podsuwać sugestie słów kluczowych, ujawnia kompletny obraz wyszukiwań dla dowolnego tematu.

Narzędzie do audytu zawartości integruje AI dla SEO i monitoruje wydajność interfejsów konwersacyjnych AI, takich jak ChatGPT.

Semrush zapewnia połączenie danych dotyczących wyszukiwania organicznego i płatnego, aby zapewnić wgląd w to, które słowa kluczowe są na tyle wartościowe, że konkurenci oferują za nie stawki w swoich kampaniach PPC, jednocześnie kierując na nie reklamy organiczne.

Najlepsze funkcje Semrush

Pobierz listy słów kluczowych z Keyword Magic Tool wraz z wynikami dotyczącymi liczby wyszukiwań i poziomu trudności.

Porównaj ruch organiczny z wyszukiwarek między wieloma domenami, korzystając z funkcji Domena vs. Domena .

Śledź codzienne zmiany pozycji określonych słów kluczowych za pomocą kampanii Position Tracking .

Przeanalizuj teksty reklam konkurencji i strony docelowe w sekcji Badania reklamowe.

Ograniczenia Semrush

Interfejs raportowania może wydawać się nieuporządkowany i trudny w nawigacji w porównaniu z alternatywami dla Semrush.

Niektóre szacunki dotyczące liczby wyszukiwań słów kluczowych wydają się zawyżone w porównaniu z rzeczywistymi danymi wyszukiwania.

Ceny Semrush są wysokie, zwłaszcza dla freelancerów i małych firm przeprowadzających audyt zawartości SEO.

Ceny Semrush

Semrush One

Bezpłatna wersja próbna

Pakiet startowy: 199 USD/miesiąc

Pro+: 299 USD/miesiąc

Zaawansowane: 599 USD/miesiąc

SEO Classic

Pro: 139,95 USD/miesiąc

Guru: 249,95 USD/miesiąc

Business: 499,95 USD/miesiąc

AI SEO

Podstawa: 99 USD/miesiąc za domenę

Zawartość

Podstawa: 60 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Semrush

G2: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2300 recenzji)

Co mówią o Semrush prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Reddit udostępnia swoją opinię:

SEMrush przeprowadzi audyt kondycji dowolnej witryny internetowej lub podfolderu, który określisz. Potrafi zidentyfikować wiele problemów technicznych / związanych z zawartością, więc jest to dobre miejsce, aby zacząć. Po zrobieniu tej czynności wszystko zależy od rodzaju audytu, który chcesz przeprowadzić.

SEMrush przeprowadzi audyt kondycji dowolnej witryny internetowej lub podfolderu, który określisz. Potrafi zidentyfikować wiele problemów technicznych / związanych z zawartością, więc jest to dobre miejsce, aby zacząć. Po wykonaniu tej czynności wszystko zależy od rodzaju audytu, który chcesz przeprowadzić.

📖 Przeczytaj również: Free szablony audytu marki do strategicznego wzmocnienia marki

4. Sitebulb (najlepsze do audytów technicznych)

za pośrednictwem Sitebulb

Sitebulb dogłębnie analizuje stan techniczny Twojej witryny, sprawdzając wszystko, od szybkości ładowania stron po to, czy wyszukiwarki mogą prawidłowo znaleźć i indeksować Twoją zawartość. Otrzymujesz przejrzyste raporty, które pomagają zrozumieć złożone dane, pokazując, dlaczego każda kwestia ma znaczenie dla pozycji w wynikach wyszukiwania, oraz podając jasne kroki dotyczące rozwiązywania problemów.

Narzędzie do audytu zawartości działa zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i w chmurze, więc możesz wybrać między mocą obliczeniową swojego komputera a współpracą zespołu online.

Sitebulb jest również skuteczny w wyszukiwaniu stron, które są całkowicie odłączone od Twojej witryny, oraz problemów strukturalnych, które dezorientują wyszukiwarki internetowe w odniesieniu do zawartości Twojej witryny.

Najlepsze funkcje Sitebulb

Generuj interaktywne mapy architektury witryny za pomocą funkcji Mapowanie URL-ów , aby wizualizować strukturę swojej witryny.

Uzyskaj dostęp do szczegółowych wyjaśnień dotyczących systemu podpowiedzi , które wyjaśniają, dlaczego problemy techniczne mają wpływ na skuteczność SEO i jak je naprawić.

Zaplanuj automatyczne indeksowanie w godzinach poza szczytem, bez konieczności ręcznej interwencji.

Eksportuj kompleksowe raporty audytowe w wielu formatach, w tym streszczenia wykonawcze i szczegółowe analizy techniczne.

Ograniczenia Sitebulb

Oprogramowanie może zużywać znaczne zasoby komputera podczas dużych indeksacji.

Niektóre zaawansowane funkcje mogą się różnić w wersjach desktopowej i w chmurze.

Działa dobrze z narzędziami Google, ale oferuje mniej bezpośrednich integracji z platformami i interfejsami API innych niż Google.

Ceny Sitebulb

pulpit

Lite: 18 USD/miesiąc (dla jednego użytkownika)

Pro: 42 USD/miesiąc (dla jednego użytkownika, każdy dodatkowy użytkownik kosztuje 11 USD/miesiąc)

Serwer w chmurze

Mini: 125 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników

Małe: 245 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

Medium: 495 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sitebulb

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,9/5 (ponad 20 recenzji)

5. Lumar (dawniej DeepCrawl) (najlepsze do indeksowania witryn na dużą skalę)

za pośrednictwem Lumar

Lumar jest pomocny, jeśli Twoja strona internetowa jest po prostu zbyt duża, aby mogły ją obsłużyć zwykłe narzędzia do indeksowania. Pomyśl o ogromnych witrynach e-commerce z tysiącami stron produktów, rozbudowanych stronach korporacyjnych lub platformach z dużą ilością zawartości.

Ponadto możesz nauczyć je, jak podczas indeksowania pobierać określone informacje, np. ceny produktów lub sprawdzać wzorce zawartości w całej witrynie.

Platforma staje się jeszcze bardziej wydajna, gdy nawiązujesz połączenie między nią a Google Analytics i Search Console, ponieważ pozwala to zidentyfikować techniczne problemy związane z SEO, które faktycznie negatywnie wpływają na ruch na Twojej stronie.

Najlepsze funkcje Lumar

Zoptymalizuj widoczność zawartości dla wyszukiwarek AI i generatywnych doświadczeń dzięki narzędziom GEO .

Skonfiguruj niestandardowe reguły ekstrakcji danych, aby pobierać określone informacje ze stron indeksowanych w całej witrynie.

Skonfiguruj harmonogram indeksowania, aby był uruchamiany automatycznie w okresach niskiego ruchu.

Zautomatyzuj procesy utrzymania witryny i kontroli jakości dzięki niestandardowym cyklom pracy utworzonym za pomocą Workflow Builder .

Zidentyfikuj wąskie gardła wydajności na milionach stron jednocześnie dzięki aplikacji Site Speed.

Limits of Lumar

Niektórzy użytkownicy zgłaszają niespójności w wynikach renderowania JavaScript.

Proces indeksowania Lumar jest zorientowany na partie, co oznacza, że nie nadaje się do szybkich, jednostronicowych kontroli.

Istnieje brak jasności w zakresie połączeń między produktami i wglądu w kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), co może komplikować decyzje dotyczące optymalizacji zawartości.

Ceny Lumar

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lumar

G2: 4,6/5 (100 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Lumar w praktyce?

Według recenzji G2:

Lumar jest cennym narzędziem SEO dla naszego zespołu. Jest to rozwiązanie oparte na chmurze, co oznacza, że możemy zaplanować indeksowanie w dogodnym dla nas czasie, bez angażowania lokalnych zasobów. Możliwość wyodrębnienia dokładnie tych danych, których potrzebujemy, jest niezwykle pomocna, zwłaszcza dzięki zaawansowanym funkcjom niestandardowego raportowania i filtrowania. Daje nam to elastyczność w analizowaniu naszej witryny w sposób, który najlepiej odpowiada naszym celom. To tak, jakbyśmy mieli spersonalizowane narzędzie.

Lumar jest cennym narzędziem SEO dla naszego zespołu. Jest to rozwiązanie oparte na chmurze, co oznacza, że możemy zaplanować indeksowanie w dogodnym dla nas czasie, bez angażowania lokalnych zasobów. Możliwość wyodrębnienia dokładnie tych danych, których potrzebujemy, jest niezwykle pomocna, zwłaszcza dzięki zaawansowanym funkcjom niestandardowego raportowania i filtrowania. Daje nam to elastyczność w analizowaniu naszej witryny w sposób, który najlepiej odpowiada naszym celom. To tak, jakbyśmy mieli spersonalizowane narzędzie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Oceniając skuteczność SEO, podziel ruch według grup słów kluczowych i pozycji w wynikach wyszukiwania. Blog zajmujący 11. pozycję może być lepszym kandydatem do optymalizacji niż ten, który już znajduje się na 3. pozycji, nawet jeśli ruch jest niższy.

6. SEOptimer (najlepsze narzędzie do szybkich audytów SEO)

za pośrednictwem SEOptimer

SEOptimer spełnia swoje obietnice: szybkie audyty stron internetowych, które nie wymagają długiego oczekiwania. Platforma przeprowadza ponad 100 kontroli SEO w około 20 sekund, obejmujących Wszystko, od optymalizacji strony po profile linków zwrotnych.

To, co wyróżnia to narzędzie, to funkcja raportowania white label oraz możliwość osadzenia go bezpośrednio na swojej stronie internetowej. Dzięki temu jest ono przydatne dla agencji, które chcą oferować potencjalnym klientom audyty SEO bez konieczności kierowania ich na strony zewnętrzne.

Platforma zawiera również narzędzia do badania słów kluczowych, monitorowania linków zwrotnych oraz indeksowanie stron internetowych. Jednak większość użytkowników pozostaje przy tej platformie ze względu na szybkość i prostotę uzyskiwania natychmiastowych raportów dotyczących kondycji stron internetowych.

Najlepsze funkcje SEOptimer

Generuj spersonalizowane raporty w formacie PDF z kolorami i logo Twojej firmy, korzystając z funkcji White Label .

Analizuj wiele witryn i stron internetowych jednocześnie dzięki funkcji raportowania zbiorczego .

Monitoruj porównania wydajności urządzeń mobilnych i stacjonarnych oraz wyniki konkurencji dzięki automatycznym cotygodniowym powiadomieniom e-mailowym.

Przeprowadź głębszą analizę witryny, wykraczającą poza standardowy szybki audyt, za pomocą narzędzia SEO Crawler .

Skorzystaj z narzędzia do śledzenia zmian linków zwrotnych i nowych linków zwrotnych w czasie.

Ograniczenia SEOptimer

Niektóre zaawansowane wskaźniki SEO i współczynnika konwersji nie są uwzględnione w standardowym audycie.

Funkcje śledzenia słów kluczowych pozostają w tyle za specjalistycznymi narzędziami do śledzenia pozycji w wynikach wyszukiwania.

Niektórzy użytkownicy uważają, że nawigacja i menu są zbyt zagmatwane.

Ceny SEOptimer

Bezpłatna wersja próbna

DIY SEO: 29 USD/miesiąc

White label: 39 USD/miesiąc

White label i osadzanie: 59 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SEOptimer

G2: 4,6/5 (295 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o SEOptimer prawdziwi użytkownicy?

Oto, co udostępnił recenzent G2:

Jedną z rzeczy, które najbardziej podoba mi się w SEOptimer, jest przejrzystość i obiektywność raportów SEO. Dzięki temu łatwo można zidentyfikować obszary wymagające poprawy, zarówno pod względem technicznym, jak i w zakresie zawartości. Ponadto narzędzie to dostarcza praktycznych sugestii dotyczących optymalizacji, co jest naprawdę pomocne niezależnie od tego, czy zarządzasz SEO we własnym zakresie, czy przekazujesz zadania zespołowi technicznemu.

Jedną z rzeczy, które najbardziej podoba mi się w SEOptimer, jest przejrzystość i obiektywność raportów SEO. Dzięki temu łatwo można zidentyfikować obszary wymagające poprawy, zarówno pod względem technicznym, jak i w zakresie zawartości. Ponadto narzędzie to dostarcza praktycznych sugestii dotyczących optymalizacji, co jest naprawdę pomocne niezależnie od tego, czy zarządzasz SEO we własnym zakresie, czy przekazujesz zadania zespołowi technicznemu.

7. SE Ranking (najlepsze narzędzie do śledzenia pozycji stron internetowych)

za pośrednictwem SE Ranking

SE Ranking pokazuje, gdzie Twoja strona internetowa plasuje się w wynikach wyszukiwania w czasie. Platforma oferuje wsparcie dla porównywania danych historycznych, co pozwala obserwować trendy w rankingach i oceniać wzorce wydajności SEO.

Ponadto SE Ranking prowadzi śledzenie rankingów na poziomie lokalnym, dzięki czemu możesz sprawdzić, jak radzisz sobie w określonych miastach lub regionach, co ma znaczenie, jeśli kierujesz swoją ofertę do lokalnych klientów.

Narzędzie do audytu zawartości pozwala również porównać Twoje wyniki z wynikami konkurencji. Obejmuje ono kompleksowe monitorowanie linków zwrotnych z alertami w czasie rzeczywistym dotyczącymi nowych lub utraconych linków, a także zaawansowane audyty stron internetowych, które identyfikują problemy techniczne.

Najlepsze funkcje SE Ranking

Śledź rankingi słów kluczowych na poziomie miast i regionów, korzystając z funkcji Local Pack Śledzenie do kampanii SEO ukierunkowanych na konkretne lokalizacje.

Twórz konspekty zawartości i optymalizuj istniejącą zawartość pod kątem słów kluczowych mających na celu określony cel za pomocą narzędzia do pisania opartego na AI.

Eksportuj dane rankingowe za pomocą wywołań API, aby zintegrować je z istniejącymi systemami raportowania.

Monitoruj do pięciu konkurencyjnych stron internetowych wraz z własnymi wynikami za pomocą narzędzia Porównanie konkurencji.

Limit SE Ranking

Interfejs wydaje się przestarzały w porównaniu z nowszymi platformami SEO.

Niektórzy użytkownicy doświadczają opóźnień w aktualizacji danych rankingowych w okresach wzmożonego ruchu.

Chociaż baza danych linków zwrotnych SE Ranking jest coraz lepsza, nadal nie jest tak obszerna jak niektóre inne narzędzia AI SEO.

Agencje zauważyły, że funkcje niestandardowego raportowania platformy mogłyby być bardziej rozbudowane, aby lepiej służyć wielu klientom.

Ceny SE Ranking

Bezpłatna wersja próbna

Niezbędne: 65 USD/miesiąc

Pro: 119 USD/miesiąc

Business: 259 USD/miesiąc

API: 149 USD/miesiąc

Dodatek AI Search: od 89 USD miesięcznie

Oceny i recenzje SE Ranking

G2: 4,8/5 (1395 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 285 recenzji)

Co mówią o SE Ranking prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu G2 udostępnił następującą opinię:

Ulepszony audyt witryny jest bardzo pomocny podczas analizowania stron internetowych potencjalnych klientów i klientów. Oprócz tych aktualizacji, nową funkcją, którą wypróbowałem i która okazała się bardzo przydatna, jest nowy ranking wyszukiwania AI. Firma zainwestowała również w świetną zawartość edukacyjną w formie webinarów i konferencji. Jest to bardzo pomocne w dalszym uczeniu się i doskonaleniu moich umiejętności.

Ulepszony audyt witryny jest bardzo pomocny podczas analizowania stron internetowych potencjalnych klientów i klientów. Oprócz tych aktualizacji, nową funkcją, którą wypróbowałem i która okazała się bardzo przydatna, jest nowy ranking wyszukiwania AI. Firma zainwestowała również w świetną zawartość edukacyjną w formie webinarów i konferencji. Jest to bardzo pomocne w dalszym uczeniu się i doskonaleniu moich umiejętności.

🔍 Czy wiesz, że... Centrum Badań Pew odkryło, że spośród około miliona stron internetowych w próbce z lat 2013–2023, 38% stron nie jest już dostępnych. Oznacza to, że wiele nieaktualnych linków, brakujących stron lub zawartości zostało usuniętych bez przekierowań.

8. Yoast SEO (najlepsze do sprawdzania SEO na stronie)

za pośrednictwem Yoast SEO

WordPress obsługuje ponad 40% stron internetowych, a Yoast SEO stało się praktycznie synonimem optymalizacji WordPressa.

Wtyczka znajduje się bezpośrednio w redaktorze zawartości, analizując posty w trakcie ich pisania i sugerując ulepszenia przed publikacją. Zobaczysz czerwone, pomarańczowe lub zielone wskaźniki, które natychmiast poinformują Cię, jak dobrze zoptymalizowana jest Twoja zawartość.

Oprócz sugestii dotyczących pisania, Yoast zajmuje się kwestiami technicznymi, które w innym przypadku wymagałyby pomocy programisty: mapy witryn XML, tagi kanoniczne i znaczniki schematów są generowane automatycznie. Wtyczka ta zasadniczo umieszcza konsultanta SEO w systemie zarządzania zawartością, pomagając w podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Yoast SEO

Optymalizuj posty pod kątem wielu słów kluczowych jednocześnie, korzystając z optymalizacji fraz kluczowych w wersji Premium.

Automatycznie generuj mapy witryn XML i zarządzaj nimi bez konieczności pisania ani jednej linii kodu.

Kontroluj podglądy mediów społecznościowych dla Facebooka i Twittera, korzystając z zakładki Social w każdym redaktorze postów.

Dodaj znaczniki danych strukturalnych za pomocą bloków schematu, aby poprawić wygląd na stronie wyników wyszukiwania.

Skonfiguruj przekierowania bezpośrednio w WordPressie za pomocą Redirect Manager, gdy zmieniasz URL lub usuwasz zawartość.

Ograniczenia Yoast SEO

Niektóre sugestie dotyczące optymalizacji mogą być zbyt sztywne i nie uwzględniać kontekstu.

Wersja Free nie posiada zaawansowanych funkcji, takich jak optymalizacja wielu słów kluczowych.

Konflikty wtyczek mogą czasami powodować problemy z wydajnością strony internetowej.

Ceny Yoast SEO

Free

Yoast premium: 118,8 USD rocznie (rozliczane raz w roku)

Oceny i recenzje Yoast SEO

G2: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 125 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Yoast SEO w praktyce?

Według recenzji G2:

W Yoast SEO najbardziej podoba mi się przyjazny dla użytkownika interfejs i analiza zawartości w czasie rzeczywistym. Zapewnia łatwe do zastosowania sugestie dotyczące SEO i czytelności, dzięki czemu optymalizacja jest prosta zarówno dla początkujących, jak i ekspertów. Możliwość dostosowania metaopisów, tytułów i map witryn bezpośrednio w wtyczce pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Ogólnie rzecz biorąc, jest to potężne narzędzie, które upraszcza SEO dla każdego, kto chce poprawić wydajność swojej witryny.

W Yoast SEO najbardziej podoba mi się przyjazny dla użytkownika interfejs i analiza zawartości w czasie rzeczywistym. Zapewnia łatwe do zastosowania sugestie dotyczące SEO i czytelności, dzięki czemu optymalizacja jest prosta zarówno dla początkujących, jak i ekspertów. Możliwość dostosowania metaopisów, tytułów i map witryn bezpośrednio w wtyczce pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Ogólnie rzecz biorąc, jest to potężne narzędzie, które upraszcza SEO dla każdego, kto chce poprawić wydajność swojej witryny.

9. WooRank (najlepsze narzędzie do analizy konkurencji)

za pośrednictwem WooRank

Większość narzędzi SEO analizuje Twoją stronę internetową w izolacji, ale WooRank umieszcza Twoje wyniki w kontekście, porównując je bezpośrednio z głównymi konkurentami. Możesz dokładnie zobaczyć, w jakich obszarach wygrywasz, a w jakich pozostajesz w tyle, biorąc pod uwagę wiele czynników SEO.

Cotygodniowe raporty monitorujące prowadzą śledzenie Twoich postępów i powiadamiają Cię, gdy konkurenci wprowadzą znaczące zmiany lub ulepszenia. Takie podejście oparte na analizie konkurencji pomaga ustalić priorytety problemów, które należy rozwiązać w pierwszej kolejności.

Najlepsze funkcje WooRank

Uzyskaj dostęp do analiz mediów społecznościowych wraz z danymi SEO dzięki zintegrowanemu narzędziu Social Media Tracker .

Skorzystaj z listy kontrolnej marketingowej , aby uzyskać priorytetowe działania oparte na lukach konkurencyjnych w Twojej strategii.

Skonfiguruj cotygodniowe powiadomienia monitorujące określone wskaźniki i cele bloga , które są ważne dla Twojej firmy.

Sprawdź dowolną stronę internetową podczas przeglądania witryn konkurencji dzięki rozszerzeniu WooRank dla przeglądarki Chrome.

Ograniczenia WooRank

Głębia analizy technicznej jest mniejsza w porównaniu z innymi narzędziami.

Wybór konkurencji opiera się na ręcznym wprowadzaniu danych, a nie na automatycznym wyszukiwaniu.

Niektóre obliczenia metryczne wydają się niespójne w różnych sekcjach raportu.

Ceny WooRank

Bezpłatna wersja próbna

Lite: 19,99 USD/miesiąc

Pro: 89,99 USD/miesiąc

Premium: 199,99 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje WooRank

G2: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 65 recenzji)

Co mówią o WooRank prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Wykorzystałem to oprogramowanie do przeprowadzenia przeglądu mojej witryny, a także uzyskałem bardziej szczegółowy audyt od członka zespołu WooRank. Samo narzędzie jest wspaniałe w użyciu i zapewnia wnikliwy raport, ale co najważniejsze – zawiera praktyczne wskazówki. Wydaje się, że nowe funkcje są dodawane na bieżąco, a ponadto dostępne jest rozszerzenie dla przeglądarki Chrome.

Wykorzystałem to oprogramowanie do przeprowadzenia przeglądu mojej witryny, a także uzyskałem bardziej szczegółowy audyt od członka zespołu WooRank. Samo narzędzie jest wspaniałe w użyciu i zapewnia wnikliwy raport, ale co najważniejsze – zawiera praktyczne wskazówki. Wydaje się, że nowe funkcje są dodawane na bieżąco, a ponadto dostępne jest rozszerzenie dla przeglądarki Chrome.

🚀 Zaleta ClickUp: Nigdy więcej nie przegap audytu zawartości. Powtarzające się zadania ClickUp pozwalają zautomatyzować rutynowe cykle pracy, dzięki czemu zadania pojawiają się automatycznie codziennie, co tydzień, co miesiąc lub zgodnie z niestandardowym harmonogramem. Dbaj o terminowość audytów zawartości dzięki powtarzającym się zadaniom w ClickUp

10. Google Analytics (najlepsze narzędzie do analizy ruchu w wielu punktach danych)

za pośrednictwem Google Analytics

Google Analytics przeszło znaczącą ewolucję wraz z wprowadzeniem GA4, odchodząc od śledzenia opartego na sesjach na rzecz pomiaru opartego na wydarzeniach, który śledzi użytkowników na różnych urządzeniach i platformach.

Wykorzystujące AI Generated Insights w raportach zapewniają użytkownikom znacznie jaśniejszy widok na to, co dzieje się w ich danych. Ponadto analityka predykcyjna pomaga dokładnie przewidywać zachowania użytkowników, w tym prawdopodobieństwo zakupu i wskaźniki rezygnacji.

Platforma przeprowadza śledzenie zarówno ścieżek użytkowników, jak i widoków stron, pomagając zrozumieć, jak zawartość sprawdzają się w różnych punktach kontaktu. Tworzy również połączenia między zawartością Twojej witryny a wynikami biznesowymi, pokazując, które strony przyczyniają się do konwersji.

Najlepsze funkcje Google Analytics

Twórz niestandardowe wydarzenia konwersji, aby śledzić konkretne działania związane z zaangażowaniem i przeprowadzać kompleksowy audyt zawartości.

Twórz segmenty odbiorców w narzędziu Audience Builder , wykorzystując kryteria behawioralne i demograficzne do celowania w zawartość.

Eksportuj surowe dane do BigQuery, aby uzyskać zaawansowaną analizę wydajności zawartości i niestandardowe narzędzia do raportowania.

Zmierz wpływ swojej zawartości na sprzedaż produktów i przychody dzięki ulepszonemu śledzeniu e-commerce.

Zrozum, jak różne elementy zawartości współdziałają ze sobą w ścieżkach konwersji dzięki raportom atrybucji.

Ograniczenia Google Analytics

Krzywa uczenia się przejścia z Universal Analytics do GA4 może być stroma dla obecnych użytkowników.

Pobieranie próbek danych odbywa się na darmowych kontach podczas analizowania dużych zbiorów danych.

Użytkownicy zgłaszają problemy z dokładnością danych, zwłaszcza w przypadku narzędzi do wyrażania zgody na pliki cookie, modelowania zachowań i zmian w zakresie prywatności; rozbieżności między ruchem organicznym a ruchem sesyjnym/ruchami.

Ceny Google Analytics

Free

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Analytics

G2: 4,5/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 8145 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Analytics w praktyce?

Według recenzji G2:

Natychmiastowa wartość, jaką uzyskujesz po połączeniu, jest niezwykła. W ciągu kilku godzin od ustawień otrzymałem kompleksowe statystyki, które ujawniły wzorce ruchu, o których istnieniu nie miałem pojęcia. Gotowe raporty zapewniają dokładnie to, czego potrzebuje większość firm – dane demograficzne odbiorców, kanały pozyskiwania klientów, przepływ zachowań i śledzenie konwersji działają płynnie od pierwszego dnia.

Natychmiastowa wartość, jaką uzyskujesz po połączeniu, jest niezwykła. W ciągu kilku godzin od ustawień otrzymałem kompleksowe statystyki, które ujawniły wzorce ruchu, o których istnieniu nie miałem pojęcia. Gotowe raporty zapewniają dokładnie to, czego potrzebuje większość firm – dane demograficzne odbiorców, kanały pozyskiwania klientów, przepływ zachowań i śledzenie konwersji działają płynnie od pierwszego dnia.

🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp Brain pozwala uzyskać wgląd w zasoby zawartości bez konieczności przeglądania list. Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje z Twojego zasobu zawartości dzięki ClickUp Brain Na przykład pytanie „Które blogi nie były aktualizowane od sześciu miesięcy?” natychmiast pokazuje istotne zadania, które wymagają Twojej uwagi. Albo „Czy możesz mi pomóc przeanalizować, który artykuł ma największy ruch i zaangażowanie?” pomaga zidentyfikować zawartości o najlepszym powodzeniu, abyś mógł powtórzyć ich powodzenie.

11. Google Search Console (najlepsze narzędzie do poprawy wyników wyszukiwania)

za pośrednictwem Google Search Console

Google Search Console zapewnia bezpośredni dostęp do informacji o tym, jak algorytmy Google postrzegają Twoją zawartość, prosto z samej wyszukiwarki. Narzędzie do audytu zawartości pokazuje dokładnie, które zapytania kierują użytkowników na Twoje strony, jak często Twoja zawartość pojawia się w wynikach wyszukiwania i gdzie plasujesz się w rankingach dla różnych terminów.

Autentyczność danych Search Console sprawia, że jest to narzędzie wyjątkowe, ponieważ wykorzystuje rzeczywiste wskaźniki wydajności wyszukiwania z serwerów Google. Informuje również o problemach technicznych, które mogą uniemożliwić odkrycie zawartości, co czyni je niezbędnym do utrzymania widoczności w wyszukiwarce.

Najlepsze funkcje Google Search Console

Pobierz dane dotyczące zapytań wyszukiwania z raportu wydajności , aby przeanalizować, które słowa kluczowe generują ruch do określonych rodzajów zawartości.

Prześlij poszczególne adresy URL za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL , aby poprosić o natychmiastowe indeksowanie nowej zawartości.

Monitoruj podstawowe wskaźniki Core Web Vitals w raporcie Page Experience , aby zidentyfikować strony z problemami z ładowaniem.

Skonfiguruj powiadomienia e-mailowe w Centrum wiadomości , aby otrzymywać informacje o krytycznych problemach związanych z indeksowaniem lub karami.

Znajdź i napraw strony, które nie są prawidłowo indeksowane przez roboty Google, korzystając z raportu pokrycia.

Ograniczenia Google Search Console

Dane mają limit 16 miesięcy historii, co utrudnia analizę długoterminowych trendów.

Dane dotyczące zapytań wyszukiwania są często filtrowane ze względu na prywatność, co powoduje wyświetlanie niekompletnych informacji o słowach kluczowych.

Interfejs może aktualizować się powoli, a odzwierciedlenie ostatnich zmian może czasem trwać kilka dni.

Ograniczone możliwości integracji z innymi platformami analitycznymi w porównaniu z narzędziami innych firm.

Ceny Google Search Console

Free

Oceny i recenzje w Google Search Console

G2: 4,7/5 (ponad 430 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 205 recenzji)

📮 ClickUp Insight: 45% pracowników rozważało wdrożenie automatyzacji, ale nie podjęło jeszcze decyzji. Czynniki takie jak ograniczony czas, niepewność co do najlepszych narzędzi i przytłaczający wybór mogą powstrzymywać ludzi przed podjęciem pierwszego kroku w kierunku automatyzacji. ⚒️ Dzięki łatwym w tworzeniu agentom AI i komendom opartym na języku naturalnym, ClickUp ułatwia rozpoczęcie pracy z automatyzacją. Od automatycznego przypisywania zadań po generowane przez AI podsumowania projektów — możesz odblokować potężną automatyzację, a nawet zbudować niestandardowych agentów AI w ciągu kilku minut, bez konieczności przechodzenia przez proces uczenia się. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma QubicaAMF skróciła czas raportowania o 40% dzięki dynamicznym pulpitom nawigacyjnym i automatycznym wykresom ClickUp, przekształcając godziny ręcznej pracy w analizy w czasie rzeczywistym.

12. Amplitude (najlepsze narzędzie do analizy zawartości z perspektywy produktu)

za pośrednictwem Amplitude

Amplitude podchodzi do analizy zawartości z perspektywy produktu, traktując każdy element zawartości jako funkcję, z którą użytkownicy wchodzą w interakcję.

Narzędzie kładzie nacisk na analizę ilościową i skupia się na dogłębnych spostrzeżeniach behawioralnych oraz analizie ścieżki użytkownika. Dzięki temu jest szczególnie cenne dla zespołów marketingowych, które muszą zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy postępują w trakcie przechodzenia przez lejki zawartości.

Narzędzie do audytu zawartości doskonale sprawdza się w analizie kohortowej, pozwalając zobaczyć, w jaki sposób różne grupy użytkowników angażują się w zawartość w czasie. Oprócz wyświetlania liczby widoków, Amplitude ujawnia wzorce konsumpcji sekwencji zawartości przez użytkowników oraz miejsca, w których rezygnują oni z dalszego przeglądania zawartości.

Najlepsze funkcje Amplitude

Twórz niestandardowe lejki w narzędziu do analizy lejków , aby śledzić, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po sekwencjach zawartości.

Twórz raporty kohortowe, aby analizować zmiany zaangażowania użytkowników w zawartość w czasie dla różnych grup użytkowników.

Sprawdź, jak często użytkownicy powracają, aby konsumować podobne typy zawartości, dzięki wbudowanej analizie retencji.

Odkryj nieoczekiwane ścieżki użytkowników w ekosystemie zawartości dzięki narzędziu Pathfinder , aby uzyskać cenne informacje.

Segmentuj użytkowników na podstawie konkretnych wzorców interakcji z zawartością za pomocą behawioralnego kohortowania.

Ograniczenia amplitudy

Jeśli wydarzenia/dane nie zostały prawidłowo skonfigurowane od samego początku, trudno jest naprawić lub odtworzyć dane z przeszłości z mocą wsteczną.

Użytkownicy zgłaszali problemy z nadmiernym zliczaniem w niektórych scenariuszach śledzenia, takich jak pracownicy serwisowi/ponowne uruchomienia w rozszerzeniach przeglądarki, co prowadziło do zawyżania liczby „użytkowników”.

Ceny szybko rosną w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami Amplitude , zwłaszcza wraz ze wzrostem liczby wydarzeń lub bazy użytkowników.

Ceny Amplitude

Free

Dodatkowo: Ceny zaczynają się od 61 USD miesięcznie.

Wzrost: Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Amplitude

G2: 4,5/5 (ponad 2480 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 65 recenzji)

Co mówią o Amplitude prawdziwi użytkownicy?

Na stronie G2 jeden z użytkowników napisał:

Widok postępu lejka w Amplitude zapewnia jasne, krok po kroku zrozumienie tego, jak użytkownicy przechodzą przez każdy etap, oferując głęboki wgląd w wskaźniki wydajności. Dzięki tak szczegółowej analizie marketerzy mogą łatwo zidentyfikować, co działa, a co wymaga poprawy. Dodatkowo wykres segmentacji podkreśla luki i słabe obszary, umożliwiając marketerom udoskonalenie strategii i skoncentrowanie wysiłków tam, gdzie mogą osiągnąć lepsze, bardziej dochodowe wyniki.

Widok postępu lejka w Amplitude zapewnia jasne, krok po kroku zrozumienie tego, jak użytkownicy przechodzą przez każdy etap, oferując głęboki wgląd w wskaźniki wydajności. Dzięki tak szczegółowej analizie marketerzy mogą łatwo zidentyfikować, co działa, a co wymaga poprawy. Dodatkowo wykres segmentacji podkreśla luki i słabe obszary, umożliwiając marketerom udoskonalenie strategii i skoncentrowanie wysiłków tam, gdzie mogą osiągnąć lepsze, bardziej dochodowe wyniki.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Sprawdź aktualność treści nie tylko pod kątem daty publikacji. Jeśli blog poświęcony trendom na rok 2023 nie został zaktualizowany, jest to oczywiste — ale sprawdź również dane, zrzuty ekranu i wzmianki o produktach, aby wychwycić ukryte nieaktualności.

13. Hotjar (najlepsze narzędzie do tworzenia map cieplnych i nagrywania sesji)

za pośrednictwem Hotjar

Hotjar przekształca abstrakcyjne dane analityczne w wizualne historie, pokazując dokładnie, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoimi stronami zawartości. Koncentruje się przede wszystkim na badaniach jakościowych z wizualnymi spostrzeżeniami poprzez mapy cieplne i nagrania sesji.

Możesz obejrzeć nagrania rzeczywistych sesji użytkowników, aby zobaczyć, gdzie przewijają oni stronę, klikają i opuszczają Twoją zawartość. Oprogramowanie do tworzenia map cieplnych pokazuje, które części artykułów cieszą się największym zainteresowaniem, a które sekcje użytkownicy całkowicie pomijają.

Co więcej, pomaga ono wypełnić lukę między tym, co według analiz robią użytkownicy, a tym, co faktycznie robią na Twojej stronie internetowej.

Najlepsze funkcje Hotjar

Generuj mapy kliknięć, które pokazują, które elementy na stronach z zawartością cieszą się największym zainteresowaniem użytkowników.

Zbieraj bezpośrednie opinie użytkowników na temat jakości zawartości za pomocą ankiet z opiniami, które pojawiają się na określonych stronach.

Dowiedz się, jak daleko użytkownicy czytają długą zawartość dzięki mapom cieplnym przewijania.

Skorzystaj z narzędzia Incoming Feedback , aby zbierać niezamówione komentarze użytkowników dotyczące problemów związanych z zawartością.

Ograniczenia Hotjar

Ze względu na RODO i ochronę prywatności wiele pól wprowadzania danych lub danych użytkowników jest zamaskowanych lub ocenzurowanych, co może ograniczać szczegółowość lub przydatność niektórych nagrań sesji.

Narzędzie może wpływać na szybkość ładowania strony internetowej podczas rejestrowania dużej liczby sesji.

W porównaniu z płatnymi alternatywami Hotjar , Free Plan ma limit nagrań i danych z mapy cieplnej.

Niektóre plany limitują czas przechowywania nagrań lub ankiet; aby przechowywać je dłużej, konieczna jest aktualizacja.

Ceny Hotjar

Free

Wzrost: 49 USD/miesiąc

Zalety: Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Hotjar

G2: 4,3/5 (ponad 315 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 535 recenzji)

Co mówią o Hotjar prawdziwi użytkownicy?

Jeden z użytkowników Reddit pisze:

Hotjar to świetne narzędzie, które pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie w czasie rzeczywistym, zachowując anonimowość, co pozwala zespołowi programistów zoptymalizować doświadczenia użytkowników i wprowadzić zmiany w oparciu o ustalenia Teams.

Hotjar to świetne narzędzie, które pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie w czasie rzeczywistym, zachowując anonimowość, co pozwala zespołowi programistów zoptymalizować doświadczenia użytkowników i wprowadzić zmiany w oparciu o ustalenia Teams.

🔍 Czy wiesz, że... Audyty zawartości stały się bardzo popularne po aktualizacji algorytmu Google Panda w 2011 roku. Algorytm ten zaczął karać „ubogie” lub powtarzalne treści, zmuszając marki do uporządkowania swoich blogów i stron internetowych. Wiele firm, które zignorowały audyty, z dnia na dzień straciło wysokie pozycje w rankingach.

14. Screaming Frog (najlepsze narzędzie do mapowania zasobów witryny)

za pośrednictwem Screaming Frog

Screaming Frog przeszukuje Twoją witrynę internetową tak jak robi to robot wyszukiwarki, tworząc kompleksową mapę każdej strony, obrazu, linku i elementu technicznego w Twojej witrynie. Oprogramowanie komputerowe działa lokalnie na Twoim komputerze, dając Ci pełną kontrolę nad głębokością i szybkością przeszukiwania.

Otrzymasz również analizę podobieństwa semantycznego z osadzeniami LLM, która pozwoli Ci zidentyfikować zduplikowaną lub podobną zawartość wykraczającą poza podstawowe dopasowanie tekstu.

Obejmuje integrację AI z wieloma dostawcami, takimi jak OpenAI, Gemini i Anthropic's Claude, a także wizualizacje klastrów zawartości, które pokazują semantyczne związki między stronami.

Najlepsze funkcje Screaming Frog

Eksportuj kompleksowe wykazy witryn do plików CSV z niestandardowymi konfiguracjami kolumn do cykli pracy dotyczących analizy zawartości.

Sporządź mapę struktur linków wewnętrznych, korzystając z zakładki „Wewnętrzne” , aby zidentyfikować osieroconą zawartość i luki w linkowaniu.

Generuj automatycznie mapy witryn XML na podstawie danych indeksowania, korzystając z funkcji Sitemaps .

Filtruj zawartość według liczby słów, kodów odpowiedzi lub duplikatów problemów, korzystając z zaawansowanych opcji filtrowania.

Ograniczenia Screaming Frog

Wersja Free ogranicza indeksowanie do 500 adresów URL, co ogranicza analizę większych stron internetowych.

Zużycie pamięci może stać się intensywne podczas dużych indeksacji na starszych komputerach.

Niektórzy użytkownicy uważają nawigację lub prezentację danych za mniej intuicyjną.

Użytkownicy zgłaszają sytuacje, w których Screaming Frog pomija niektóre problemy, np. wewnętrzne uszkodzone linki, renderowanie JavaScript, strony zablokowane przez robots.txt lub domyślne ustawienia, które nie wychwytują wszystkich problemów.

Ceny Screaming Frog

Free

Płatne: 279 USD/rok (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Screaming Frog

G2: 4,7/5 (ponad 95 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 130 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Screaming Frog w praktyce?

Na Reddicie jeden z użytkowników napisał:

Screaming Frog to moim zdaniem najlepsze narzędzie do szybkiej i prostej analizy URL. Korzystam z niego od samego początku. Jest to jedyne narzędzie, które robi dokładnie to, do czego zostało stworzone, bez żadnych dodatkowych funkcji. Odkąd pamiętam, skupiali się na podstawowych funkcjach narzędzia.

Screaming Frog to moim zdaniem najlepsze narzędzie do szybkiej i prostej analizy URL.

Korzystam z niego od samego początku.

Jest to jedyne narzędzie, które robi dokładnie to, do czego zostało stworzone, bez żadnych dodatkowych funkcji.

Odkąd pamiętam, skupiali się na podstawowych funkcjach narzędzia.

🧠 Ciekawostka: Badacze przeanalizowali 88 000 stron internetowych o dużym natężeniu ruchu i odkryli, że ponad jedna trzecia — 35,2% — miała co najmniej jeden niedziałający link zewnętrzny umieszczony bezpośrednio na stronie głównej.

15. Grammarly (najlepsze do poprawiania gramatyki)

za pośrednictwem Grammarly

Grammarly wychwytuje błędy gramatyczne i niespójności, których ręczne wykrycie na setkach stron zajęłoby wieki. Zajmuje się konkretnymi wyzwaniami związanymi z audytem, takimi jak sprawdzanie plagiatu, weryfikacja wiarygodności źródeł i zapewnienie spójności komunikacji marki.

Z Grammarly możesz pracować na różnych platformach, więc niezależnie od tego, czy Twoja zawartość znajduje się w Dokumentach Google, WordPressie czy Twoim systemie CMS, narzędzie to zapewnia spójną kontrolę jakości.

Prawdziwa zaleta pojawia się, gdy masz do czynienia z dużymi bibliotekami zawartości. Grammarly uczy się Twojego stylu pisania i ostrzega Cię, gdy fragmenty nie są zgodne z ustalonymi wytycznymi dotyczącymi tonu. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów zajmujących się zawartością, które zarządzają wieloma autorami lub zawartością pochodzącą z różnych źródeł.

Najlepsze funkcje Grammarly

Uzyskaj ukierunkowaną pomoc w zakresie cytatów, parafrazowania i analizy odbiorców dzięki agentom AI w sekcji narzędzi specjalistycznych.

Zainstaluj rozszerzenie przeglądarki, aby otrzymywać sugestie dotyczące gramatyki i stylu w czasie rzeczywistym na wszystkich platformach internetowych.

Ustaw cele pisania w preferencjach asystenta, aby uzyskać sugestie dostosowane do Twoich odbiorców i tonu wypowiedzi.

Wykryj wzorce problemów związanych z jakością zawartości, za pomocą śledzenia wskaźników wydajności pisania w pultu analitycznym.

Ograniczenia Grammarly

Sugestie AI czasami nie uwzględniają kontekstu i mogą zmieniać zamierzone znaczenie.

Może być zbyt agresywne w przypadku poprawek w tekstach kreatywnych lub nieformalnych.

Wersja Free ma limit funkcji w porównaniu z płatnymi alternatywami dla Grammarly.

Ceny Grammarly

Free

Pro: 30 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Grammarly

G2: 4,7/5 (ponad 11 925 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (7210 recenzji)

Co mówią o Grammarly prawdziwi użytkownicy?

Opinia Capterra:

Podpowiedź dotycząca języka, akcentacji i stylu pomaga w szybkim korygowaniu błędów i pracy nad kompozycją, oszczędzając cenny czas. Podnosi jakość archiwów biznesowych, rekomendując ulepszenia, które sprawiają, że kompozycja jest bardziej przejrzysta, zwięzła i profesjonalna. : Wspólne przewodniki stylistyczne i jasne normy kompozycji grupowej są bez wątpienia pomocne w utrzymaniu spójności w komunikacji wewnątrz grupy.

Podpowiedź dotycząca języka, akcentacji i stylu pomaga w szybkim korygowaniu błędów i pracy nad kompozycją, oszczędzając cenny czas. Podnosi jakość archiwów biznesowych, rekomendując ulepszenia, które sprawiają, że kompozycja jest bardziej przejrzysta, zwięzła i profesjonalna. : Wspólne przewodniki stylistyczne i jasne normy kompozycji grupowej są bez wątpienia pomocne w utrzymaniu spójności w komunikacji wewnątrz grupy.

🧠 Ciekawostka: W repozytoriach kodu źródłowego, takich jak GitHub, badacze odkryli, że około 10% linków w komentarzach do kodu jest już nieaktywnych. Dla programistów oznacza to, że z czasem może zniknąć cenny kontekst, pozostawiając po sobie tajemnicze notatki, których nie da się prześledzić.

16. Hemingway Redaktor (najlepszy do poprawy czytelności)

za pośrednictwem Hemingway Redaktora

Hemingway Redaktor stosuje praktyczne podejście, aby Twoje teksty były bardziej przejrzyste i zrozumiałe. Narzędzie to zaznacza złożone zdania, stronę bierną i zbędne przysłówki różnymi kolorami, zapewniając natychmiastową wizualną informację zwrotną o miejscach, w których Twój tekst może stracić czytelników.

W przeciwieństwie do innych narzędzi do pisania, Hemingway koncentruje się wyłącznie na wskaźnikach czytelności i strukturze zdań. Aplikacja komputerowa działa w trybie offline, umożliwiając dopracowanie zawartości bez rozpraszających czynników związanych z internetem.

Ponadto przypisuje on poziom trudności tekstu, co pomaga dopasować złożoność tekstu do preferencji czytelniczych odbiorców o określonym celu.

Najlepsze funkcje redaktora Hemingway

Identyfikuj konstrukcje w stronie biernej za pomocą systemu podświetlania na fioletowo, aby uzyskać bardziej bezpośredni styl pisania.

Znajdź złożone zdania zaznaczone na czerwono, które należy uprościć lub podzielić na krótsze.

Policz przymiotniki zaznaczone na niebiesko, aby zredukować zbędne określenia, które osłabiają Twoją prozę.

Eksportuj dopracowaną zawartość bezpośrednio do WordPress lub Medium dzięki integracji narzędzia do audytu zawartości z funkcjami publikowania.

Ograniczenia redaktora Hemingway

Ograniczona integracja AI oznacza brak sugestii kontekstowych wykraczających poza podstawowe wskaźniki czytelności.

Brak funkcji wspólnej edycji dla zespołów tworzących zawartość w cyklu pracy

W porównaniu z alternatywami dla redaktora Hemingway , zalecenia stylistyczne tego narzędzia mogą nie pasować do tekstów specjalistycznych, technicznych, akademickich lub kreatywnych.

Ceny Hemingway Redaktora

Hemingway Redaktor: Free

Hemingway Redaktor Plus (plan indywidualny 5K): 10 USD/miesiąc

Hemingway Redaktor Plus (plan indywidualny 10K): 15 USD/miesiąc

Hemingway Redaktor Plus (plan Team 5K): 15 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Hemingway Redaktora

G2: 4,4/5 (ponad 45 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

17. Surfer SEO (najlepsze do optymalizacji zawartości)

za pośrednictwem Surfer SEO

Surfer SEO ujawnia, co działa u Twojej konkurencji, analizując najwyżej pozycjonowane strony dla wybranych słów kluczowych. Rozłada ich formułę, pokazując wszystko, od liczby słów i gęstości słów kluczowych po konkretne nagłówki i powiązane terminy, które zawierają.

Podczas audytu zawartości Surfer SEO identyfikuje istniejące elementy, które pozostają w tyle w aktualnych wynikach wyszukiwania. Możesz przeprowadzić audyt całych bibliotek zawartości, aby wykryć luki w optymalizacji, przestarzałe strategie słów kluczowych i zawartość, która straciła swoją przewagę konkurencyjną.

Pokazuje również, dlaczego niektóre strony spadły w rankingach. Dzięki temu audyty zawartości stają się bardziej strategiczne, ponieważ rozumiesz, co należy zmienić, aby odzyskać utracony ruch.

Najlepsze funkcje Surfer SEO

Skorzystaj z Redaktora zawartości , aby uzyskać wyniki optymalizacji w czasie rzeczywistym podczas pisania na podstawie analizy najlepszych konkurentów.

Przeanalizuj struktury zawartości konkurencji i zidentyfikuj luki w zawartości w swojej niszy za pomocą SERP Analyzer .

Automatycznie generuj konspekty zawartości w oparciu o wzorce rankingowe o wysokim stopniu powodzenia za pomocą narzędzia Outline Builder .

Śledź wydajność zawartości w czasie za pomocą funkcji audytu, aby zidentyfikować elementy wymagające aktualizacji optymalizacyjnych.

Ograniczenia Surfer SEO

Ceny są wysokie, zwłaszcza dla małych zespołów, freelancerów lub użytkowników, którzy potrzebują tylko kilku funkcji.

Sugestie słów kluczowych czasami nie uwzględniają niuansów i kontekstu dla konkretnych branż lub nisz.

Dążenie do uzyskania wysokich wyników zawartości może prowadzić do nadmiernego upychania słów kluczowych, niezręcznego stylu pisania lub zawartości, która wydaje się nieczytelna lub zbyt skomplikowana.

Ceny Surfer SEO

Niezbędne: 99 USD/miesiąc

Skala: 219 USD/miesiąc

Enterprise: Od 999 USD miesięcznie

Dodatek AI Tracker: Ceny zaczynają się od 95 USD miesięcznie.

Oceny i recenzje Surfer SEO

G2: 4,8/5 (ponad 535 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 415 recenzji)

🚀 Zaleta ClickUp: Podczas audytu zawartości możesz natknąć się na wpis na blogu, np. „10 wskazówek dotyczących efektywnego zarządzania czasem”, który zawiera cenne informacje, ale jest zbyt zagmatwany i trudny do przeczytania. Dzięki ClickUp Brain możesz analizować zawartość bezpośrednio w dokumentach. Popraw zawartość i zwiększ przejrzystość postów podczas audytów dzięki ClickUp Brain AI sprawia, że tekst jest łatwiejszy do przyswojenia dla czytelników i sprawdza ton, zapewniając, że post jest zgodny z wizerunkiem Twojej marki.

18. BuzzSumo (najlepsze do marketingu zawartości)

za pośrednictwem BuzzSumo

BuzzSumo pokazuje, jakie zawartości przemawiają do odbiorców, wyszukując najczęściej udostępniane i angażujące artykuły z dowolnej dziedziny. Platforma prowadzi śledzenie udostępnień w mediach społecznościowych, linków zwrotnych i wskaźników zaangażowania w milionach artykułów, zapewniając oparte na danych informacje na temat wzorców wydajności zawartości.

Możesz odkrywać popularne tematy, zanim osiągną szczyt popularności, identyfikować kluczowe osoby wpływowe w swojej przestrzeni i analizować, jakie formaty zawartości sprawdzają się w przypadku różnych odbiorców.

Funkcje monitorowania BuzzSumo powiadamiają Cię o każdej wzmiance dotyczącej Twojej marki lub konkurentów w Internecie, pomagając Ci być na bieżąco z rozmowami branżowymi. Połączone funkcje tworzenia i promocji zawartości podpowiedzą Ci, o czym pisać i jak wzmocnić swój przekaz.

Najlepsze funkcje BuzzSumo

Odkryj popularną zawartość w swojej branży, korzystając z narzędzia Content Discovery z filtrami aktualności i poziomu zaangażowania.

Monitoruj wzmianki o marce i skuteczność zawartości konkurencji za pomocą pulpitu monitorowania z alertami w czasie rzeczywistym.

Influencer Search z wskaźnikami Zidentyfikuj kluczowych influencerów i twórców zawartości w swojej niszy, korzystając z funkcjiz wskaźnikami zaangażowania zawartości.

Analizuj wzorce wydajności zawartości według formatu, długości i tematu, korzystając z raportów analizy zawartości.

Limits of BuzzSumo

Dane z mediów społecznościowych mogą być niekompletne, ponieważ platformy ograniczają dostęp API do wskaźników zaangażowania.

Interfejs koncentruje się głównie na udostępnianiu w mediach społecznościowych, co może nie odzwierciedlać wszystkich wskaźników wydajności zawartości.

Wielu recenzentów uważa, że koszt jest trudny do uzasadnienia w przypadku sporadycznego lub niewielkiego wykorzystania.

Sugestie dotyczące zawartości skupiają się raczej na treściach wirusowych niż na tematach ponadczasowych lub technicznych.

Ceny BuzzSumo

Bezpłatna wersja próbna

Tworzenie zawartości: 199 USD/miesiąc

PR i komunikacja: 299 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

Pakiet: 499 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

Enterprise: 999 USD/miesiąc dla 30 użytkowników

API: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje BuzzSumo

G2: 4,5/5 (105 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 145 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Sprawdź, czy nie ma zawartości osieroconej. Jeśli strona nie ma żadnych wewnętrznych linków, które do niej prowadzą, jest prawie niewidoczna zarówno dla użytkowników, jak i dla wyszukiwarek. Każdy audyt powinien obejmować sprawdzenie zawartości osieroconej i plan strategicznych linków.

19. Clearscope (najlepsze do analizy semantycznej)

za pośrednictwem Clearscope

Clearscope specjalizuje się w zrozumieniu semantycznych powiązań między słowami i pojęciami, które wyszukiwarki wykorzystują do oceny trafności zawartości.

Narzędzie do audytu zawartości analizuje zawartość o najwyższej pozycji w rankingach, aby zidentyfikować główne słowa kluczowe oraz powiązane terminy i pojęcia, które sygnalizują algorytmom wyszukiwania autorytet tematyczny. Jego intuicyjny interfejs koncentruje się na czytelności i użyciu terminów, co sprawdza się w przypadku zespołów zajmujących się zawartością w przedsiębiorstwach.

Clearscope integruje się z Dokumentami Google, WordPress i Microsoft Word, umożliwiając pracę z dowolnego miejsca i dostęp do informacji dotyczących optymalizacji.

Najlepsze funkcje Clearscope

Zoptymalizuj semantyczne pokrycie zawartości za pomocą Raportu zawartości , który pokazuje powiązane terminy i pojęcia, które warto uwzględnić.

Śledź spadek wydajności zawartości za pomocą funkcji Content Decay , aby zidentyfikować elementy wymagające semantycznej aktualizacji.

Automatycznie generuj briefy zawartości na podstawie analizy semantycznej konkurencji, aby tworzyć nową zawartość.

Monitoruj wyniki pokrycia słów kluczowych w czasie rzeczywistym podczas pisania, aby zapewnić kompleksowe omówienie tematu.

Skonfiguruj cotygodniowe powiadomienia o monitorowaniu wydajności, które będą Cię informować, gdy wyniki zawartości spadną poniżej celowych progów.

Ograniczenia Clearscope

Ograniczone funkcje tworzenia zawartości, które koncentrują się głównie na optymalizacji, a nie na pomocy w pisaniu.

Sugestie semantyczne zawierają czasami nieistotne terminy, które nie pasują naturalnie do zawartości.

Wielu użytkowników twierdzi, że Clearscope nie zapewnia tak dogłębnej i różnorodnej analizy słów kluczowych jak narzędzia takie jak Ahrefs czy Semrush, zwłaszcza w przypadku niszowych lub mniej popularnych tematów.

Ceny Clearscope

Essentials: 129 USD/miesiąc

Business: 399 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Clearscope

G2: 4,9/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (60 recenzji)

Co mówią o Clearscope prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 napisano:

Podoba mi się, jak Clearscope przeprowadza automatyzację wielu aspektów pisania dobrej zawartości SEO. Wprowadza też elementy grywalizacji – uwielbiam pisać i starać się uzyskać jak najwyższą ocenę, zachowując jednocześnie dobrą czytelność i jakość samych treści!

Podoba mi się, jak Clearscope automatyzuje wiele aspektów pisania dobrej zawartości SEO. Wprowadza też elementy grywalizacji – uwielbiam pisać i starać się uzyskać jak najwyższą ocenę, zachowując jednocześnie dobrą czytelność i jakość samych treści!

🚀 Zaleta ClickUp: Wraz z rozwojem biblioteki zawartości coraz trudniej jest przeprowadzić lokalizację odpowiedniego dokumentu, zadania lub aktualizacji. Szybko znajdź dowolny zasób marketingowy dzięki ClickUp Enterprise Search ClickUp Enterprise Search ułatwia to zadanie: możesz błyskawicznie przeszukiwać zadania, dokumenty i załączniki, filtrując je według projektu, statusu lub osoby przypisanej. Możesz na przykład szybko znaleźć wszystkie zadania połączone z konkretnym wpisem na blogu, sprawdzić, które aktualizacje są w toku, lub wyświetlić najnowsze notatki z audytu bez konieczności wykonywania dodatkowej pracy.

20. MarketMuse (najlepsze narzędzie do strategii zawartości)

za pośrednictwem MarketMuse

MarketMuse analizuje całą bibliotekę zawartości i identyfikuje możliwości budowania autorytetu tematycznego. Wykorzystuje AI do symulacji sposobu, w jaki wyszukiwarki oceniają kompleksowość zawartości, i sugeruje ulepszenia w oparciu o kompletność semantyczną.

Platforma tworzy szczegółowe modele zawartości, które pokazują dokładnie, jakie tematy należy poruszyć, jak dogłębnie je omówić oraz jakie luki w zawartości istnieją w obecnej strategii.

Co więcej, MarketMuse wyróżnia się w planowaniu zawartości na poziomie przedsiębiorstwa, gdzie trzeba zrozumieć, jak poszczególne elementy wpisują się w większe ekosystemy zawartości.

Najlepsze funkcje MarketMuse

Twórz kompleksowe strategie zawartości za pomocą aplikacji Compete , która porównuje Twoją zawartość z zawartością konkurencji.

Przeanalizuj luki w zawartości w całej witrynie za pomocą aplikacji badawczej , aby zidentyfikować strategiczne możliwości.

Śledź rozwój autorytetu tematycznego poprzez analizę zasobów, która pokazuje głębokość pokrycia zawartości.

Twórz klastry zawartości i strategie stron filarowych, korzystając z funkcji Connect do optymalizacji linków wewnętrznych.

Ograniczenia MarketMuse

Ustawienie platformy i interpretacja strategicznych zaleceń wymagają znacznego nakładu czasu.

Złożoność interfejsu może przytłaczać użytkowników, którzy potrzebują jedynie podstawowej optymalizacji zawartości.

Sugestie dotyczące zawartości koncentrują się na kompleksowości, co może prowadzić do niepotrzebnie długich artykułów.

MarketMuse koncentruje się głównie na strategii zawartości, briefach i optymalizacji; funkcje takie jak budowanie linków, narzędzia mediów społecznościowych lub silna integracja ze środowiskami pisania są słabsze lub nieobecne.

Ceny MarketMuse

Free

Optymalizacja: Niestandardowe ceny

Badania: Niestandardowe ceny

Strategia: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje MarketMuse

G2: 4,6/5 (ponad 215 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 25 recenzji)

Co mówią o MarketMuse prawdziwi użytkownicy?

Jak udostępniono na G2:

MarketMuse to bardzo pomocne narzędzie do optymalizacji istniejących zawartości lub pisania zawartości, która jest zoptymalizowana i pozwala uzyskać wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania. Najbardziej podobają mi się funkcje SERP X-Ray i Heatmap, ponieważ ułatwiają mi one wykonanie zadania polegającego na badaniu konkurencji przy użyciu mojego głównego słowa kluczowego. Ostatecznie pomaga mi to tworzyć lepszą zawartość w porównaniu z moimi konkurentami.

MarketMuse to bardzo pomocne narzędzie do optymalizacji istniejących zawartości lub pisania zawartości, która jest zoptymalizowana i pozwala uzyskać wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania. Najbardziej podobają mi się funkcje SERP X-Ray i Heatmap, ponieważ ułatwiają mi one wykonanie zadania polegającego na badaniu konkurencji przy użyciu mojego głównego słowa kluczowego. Ostatecznie pomaga mi to tworzyć lepszą zawartość w porównaniu z moimi konkurentami.

Jak wybrać odpowiednie narzędzie do audytu zawartości dostosowane do Twoich potrzeb

Oto jak wybrać narzędzie do audytu zawartości witryny internetowej, które naprawdę poprawi Twoje działania związane z zawartością.

Zacznij od największych problemów związanych z cyklem pracy.

Zanim zaczniesz ekscytować się zaawansowanymi funkcjami, zastanów się, co zakłóca proces tworzenia zawartości.

Czy zepsute linki niszczą Twoje SEO przez wiele miesięcy, zanim ktokolwiek to zauważy? Czy interesariusze ciągle pytają, które posty generują potencjalnych klientów, podczas gdy Ty gorączkowo przeglądasz dane analityczne? Czy struktura Twojej międzynarodowej witryny jest tak złożona, że większość narzędzi po prostu się poddaje?

Zapisz trzy największe problemy związane z zawartością; pomogą one w wyborze narzędzia. Jeśli nie potrafisz jasno wyjaśnić, jaki problem rozwiązuje dana funkcja, prawdopodobnie nie jest ona potrzebna.

🧠 Ciekawostka: Badania dotyczące doświadczeń użytkowników i zawartości pokazują, że stosowanie modelu ROT (redundant, outdated, trivial – zbędne, nieaktualne, trywialne) pomaga wskazać strony, które należy przeredagować, połączyć lub usunąć. Dzięki temu strona staje się bardziej przejrzysta, a często poprawia się również jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach, ponieważ czytelnicy (i boty) preferują przejrzyste, trafne treści.

Dopasuj narzędzie do umiejętności swojego zespołu.

Platforma wyposażona w techniczne funkcje SEO nie będzie pomocna, jeśli Twój zespół koncentruje się na skalowaniu produkcji zawartości.

Z drugiej strony, lekkie narzędzie do szybkich kontroli nie wystarczy, jeśli zarządzasz wieloma międzynarodowymi domenami. Sprawdź, w jaki sposób przedstawiane są rekomendacje: czy są one wystarczająco praktyczne, aby menedżerowie zawartości mogli na ich podstawie podjąć działania, czy też wymagają one pomocy specjalisty SEO?

Nawet najbardziej zaawansowana platforma staje się bezużyteczna, jeśli Twój zespół nie rozumie, co ma zrobić.

Przetestuj ją na swojej najbardziej chaotycznej zawartości.

Prezentacje zawsze pokazują idealne strony internetowe o przejrzystej strukturze. Twoja strona prawdopodobnie ma dziwne URL wynikające z migracji platformy w 2019 r., mieszane typy zawartości i strony, których nikt nie chce ruszać.

Podczas wersji próbnej wrzuć do narzędzia najbardziej problematyczną zawartość. Czy radzi sobie z niestandardowymi typami postów? Czy rozumie złożoną architekturę Twojej witryny? Tylko narzędzia, które radzą sobie z Twoim bałaganem, są warte zakupu.

Pomyśl o prawdziwej integracji cyklu pracy

Obecnie każde oprogramowanie do zarządzania audytami tworzy połączenie z Google Analytics. Pytanie brzmi, czy pasuje ono do sposobu pracy Twojego zespołu. Zadaj sobie pytanie:

Czy tworzy zadania zgodne z Twoim kalendarzem redakcyjnym?

Czy może wysyłać przydatne powiadomienia do odpowiednich osób?

Czy generuje raporty, które mogą być faktycznie wykorzystywane przez różne działy?

Poszukaj rozwiązań automatyzujących, które pozwalają zaoszczędzić czas bez konieczności wykonywania dodatkowych kroków. Najlepsze narzędzia pomagają przekształcić spostrzeżenia w działania w ramach istniejącego procesu.

Planuj rozwój bez nadwyrężania budżetu

Sprawdź dokładnie ceny, bo koszty mogą szybko wzrosnąć, gdy zaczniesz się rozwijać. Niektóre narzędzia pobierają opłaty za stronę, inne za licencje użytkowników, a rachunki szybko się komplikują. Platforma, która kosztuje 50 dolarów miesięcznie za 500 stron, może kosztować aż 500 dolarów za 5000 stron.

Zastanów się również, jak zmienią się potrzeby Twojego zespołu.

Podstawowe narzędzia do audytu zawartości, które obecnie działają dobrze, mogą stać się ograniczające w miarę rozwoju Twojej strategii. Wybierz coś, co daje możliwość rozwoju bez konieczności zakończonej migracji platformy w przyszłości.

Obejrzyj to wideo, aby zobaczyć, jak AI może pomóc marketerom:

Jak skutecznie przeprowadzić audyt zawartości

Oto kompleksowa lista kontrolna audytu zawartości, która pomoże Ci zacząć: Zbierz całą zawartość w jednym miejscu, w tym blogi, strony docelowe, wideo, pliki PDF i starsze wersje stron.

Pobierz dane dotyczące wydajności każdego zasobu: ruch, zaangażowanie, konwersje, ranking SEO i powtórne wizyty.

Oznaczaj zduplikowaną lub pokrywającą się zawartość i decyduj, która z niej powinna zostać połączona lub usunięta.

Sprawdź każdą stronę pod kątem dokładności, przejrzystości i nieaktualnych informacji; w razie potrzeby zaktualizuj elementy wizualne lub multimedia.

Sprawdź elementy SEO: tytuły, opisy meta, nagłówki, słowa kluczowe i linki wewnętrzne.

Przyporządkuj zawartość do etapów ścieżki zakupowej, aby zobaczyć, jakie luki istnieją w zakresie świadomości, rozważania lub konwersji.

Zidentyfikuj brakujące tematy lub ubogą zawartość i stwórz plan rozszerzenia lub zmiany przeznaczenia zasobów.

Wykonaj poniższe kroki, aby z łatwością przeprowadzić audyt zawartości.

Krok 1: Zbierz pełną listę zawartości

Rzetelny audyt zaczyna się od widoczności.

Wykorzystaj wszystkie zasoby: strony internetowe, wpisy na blogu, zawartość zamknięta, artykuły wsparcia technicznego i wszystko, co znajduje się w subdomenach.

Korzystanie z robota indeksującego przyspiesza ten proces, ale należy dokładnie sprawdzić system zarządzania zawartością, aby wychwycić ukryte lub starsze wersje. Dzięki zakończonemu wykazowi nie przeoczysz okazji do aktualizacji lub konsolidacji.

🚀 Zaleta ClickUp: Szablon planu audytu ClickUp zapewnia ustrukturyzowane ramy do efektywnego zarządzania i przeprowadzania audytów zawartości. Pobierz bezpłatny szablon Przygotuj się na bardziej ukierunkowany proces audytu zawartości dzięki szablonowi planu audytu ClickUp. Sekcja Kontekst daje przestrzeń do określenia, dlaczego audyt ma znaczenie. Następnie w sekcji Cele audytu można dokładnie określić, co chcesz osiągnąć, np. wykrycie luk w zakresie tematycznym lub oznaczenie zasobów o słabej wydajności. Następnie rozpocznij rzeczywiste planowanie w sekcji Przegląd strategiczny szablonu planu audytu. Nakreśl, w jaki sposób będziesz przeprowadzać audyt krok po kroku, niezależnie od tego, czy oznacza to podjęcie decyzji, które formaty zawartości należy potraktować priorytetowo, ustalenie kryteriów oceny, czy też stworzenie osi czasu. Analiza SWOT pomaga Ci myśleć z wyprzedzeniem, pokazując, co już działa, gdzie potrzebne są ulepszenia i jakie zagrożenia mogą Cię spowolnić.

Krok 2: Przed rozpoczęciem pracy określ wskaźniki powodzenia

Wskaźniki pozwalają ocenić wydajność. Ruch i rankingi są przydatne, ale nie oddają pełnego obrazu sytuacji.

Raport Superpath dotyczący atrybucji zawartości wykazał, że większość zespołów przyznaje, iż ich raportowanie „tylko w pewnym stopniu odzwierciedla wartość”. Aby uniknąć tej samej pułapki, przy podejmowaniu decyzji o tym, co uznaje się za powodzenie, należy dodać takie czynniki, jak powtarzające się wizyty, poziom zaangażowania lub długotrwały wpływ.

💡 Porada dla profesjonalistów: Sprawdź, czy nie dochodzi do kanibalizacji słów kluczowych. Jeśli dwa blogi konkurują o to samo słowo kluczowe, żaden z nich nie osiągnie dobrych wyników. Wykorzystaj audyt, aby zaznaczyć nakładającą się zawartość i w miarę możliwości połączyć ją w jeden autorytatywny artykuł.

Krok 3: Oceń wydajność i zidentyfikuj luki

Po nałożeniu danych na zasoby zaczynają wyłaniać się pewne wzorce.

Niektóra zawartość evergreen nadal przynosi stałe wyniki, podczas gdy inne obniżają ogólną wydajność. Strony docelowe mogą być wysoko pozycjonowane, ale nie przynoszą konwersji, lub kilka artykułów może konkurować o to samo słowo kluczowe.

Te informacje wskazują, które zasoby wymagają odświeżenia, które należy połączyć, a które można całkowicie wycofać.

Krok 4: Przekształć spostrzeżenia w działania

Audyt staje się znaczący, gdy jego wyniki są bezpośrednio wykorzystywane w cyklu pracy.

Przekształć obserwacje w zadania w aplikacji do zarządzania projektami SEO, takiej jak ClickUp:

Połącz pokrywające się artykuły w jeden, bardziej wartościowy zasób.

Odśwież meta tytuły, nagłówki i słowa kluczowe dla SEO.

Dodaj linki wewnętrzne z witryn o dużym ruchu do stron o słabszych wynikach.

Zaktualizuj obrazy, wykresy i elementy wizualne, aby zwiększyć zaangażowanie.

Jasne kolejne kroki sprawiają, że audyt nie staje się kolejnym statycznym raportem, a przekształca się w czynnik napędzający długoterminowe wyniki.

💡 Porada dla profesjonalistów: Przeprowadź audyt wezwań do działania (CTA) jako oddzielną warstwę. Śledź, które wezwania do działania generują konwersje, które są nieaktualne (np. odsyłają do wycofanych ofert) i które formaty działają najlepiej (linki tekstowe, przyciski czy banery). Często sama aktualizacja wezwań do działania może zwiększyć konwersję bez konieczności przepisywania zawartości.

Odkurz swoją bibliotekę zawartości dzięki ClickUp

Każdy audyt opowiada historię: przestarzałe blogi, które obniżają ruch, niedziałające linki, które powodują utratę autorytetu, oraz zduplikowane strony, które dezorientują zarówno czytelników, jak i wyszukiwarki. Wykrycie tych problemów to pierwszy krok, ale to, co ma znaczenie, to szybkość, z jaką można podjąć działania.

ClickUp zapewnia strukturę umożliwiającą przejście od audytu do działania. Twórz zadania bezpośrednio na podstawie swoich ustaleń, śledź wszystkie poprawki na pulpitach nawigacyjnych, przepisuj je w Documents i korzystaj z ClickUp Brain oraz BrainGPT, aby uzyskać wgląd w informacje, które umknęłyby Ci w arkuszu kalkulacyjnym. Wszystko pozostaje połączone, dzięki czemu Twój zespół widzi postępy na bieżąco.

Jeśli więc Twoja biblioteka zawartości wymaga porządkowania, spraw, aby było to zadanie, które faktycznie wykonasz. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

Audyt zawartości to proces przeglądu całej zawartości witryny internetowej w celu sprawdzenia, która z niej działa dobrze, która wymaga aktualizacji, a która można usunąć. Pomaga on poprawić SEO, doświadczenia użytkowników i ogólną strategię zawartości.

Zależy to od ilości zawartości i celów. W przypadku większości stron internetowych wystarczy przeprowadzać dokładny audyt raz lub dwa razy w roku. Duże witryny lub blogi o dużej częstotliwości publikacji mogą skorzystać na audytach kwartalnych, które pozwolą wcześnie wykryć nieaktualną zawartość i problemy związane z SEO.

Niektóre popularne bezpłatne narzędzia do audytu zawartości to Google Analytics, Google Search Console i SEOptimer. Możesz używać ClickUp wraz z tymi narzędziami, aby organizować wyniki i śledzić aktualizacje w całym zespole.

AI może przyspieszyć niektóre elementy audytu zawartości, takie jak skanowanie w poszukiwaniu zduplikowanych treści, ubogich stron lub niedziałających linków, ale nie zastąpi ludzkiej oceny. Zespoły nadal muszą decydować, co aktualizować, łączyć lub usuwać.

Narzędzia takie jak SE Ranking, SEOptimer, Screaming Frog i ClickUp (do organizowania audytów i śledzenia zadań) oferują funkcje audytu zawartości po niższych kosztach.

Screaming Frog, Sitebulb i Ahrefs to najlepsze narzędzia do audytu zawartości, które pozwalają zidentyfikować niedziałające linki w Twojej witrynie. Mogą one przeszukiwać tysiące stron i generować raporty, dzięki czemu dokładnie wiesz, co należy naprawić.

Skoncentruj się na ruchu, konwersjach, zaangażowaniu (np. czasie spędzonym na stronie), pozycjach w wyszukiwarkach, linkach zwrotnych, cytatach AI i widoczności oraz aktualności zawartości. Śledzenie tych elementów daje jasny obraz tego, co działa, co wymaga aktualizacji i co hamuje rozwój Twojej witryny.

Screaming Frog to narzędzie komputerowe, idealne dla mniejszych witryn lub szczegółowych audytów technicznych, które zapewnia szczegółową kontrolę nad regułami indeksowania. Lumar (dawniej DeepCrawl) to narzędzie oparte na chmurze, lepsze dla bardzo dużych witryn internetowych, z automatycznym raportowaniem i skalowalnym monitorowaniem.