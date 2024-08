10 najlepszych alternatyw firmy Gartner do opracowania solidnych strategii IT

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś wymyślić właściwą strategię IT prawdopodobnie jesteś zmęczony niekończącymi się poszukiwaniami online, stronniczymi czatami sprzedawców i "eksperckimi" poradami IT twojego kuzyna Boba. 👀

To właśnie tutaj wielkie działa, takie jak Gartner, błyszczą! Od momentu założenia w 1979 roku, firma konsultingowa wyczarowuje najnowsze spostrzeżenia technologiczne, trendy i magiczne zaklęcia (no dobra, może nie faktyczne zaklęcia), aby utrzymać Business na czele.

Ale Gartner nie jest jedyną firmą w mieście - wiele platform analitycznych oferuje zorientowane na rynek analizę konkurencji do podejmowania bardziej zrównoważonych decyzji technologicznych w różnych branżach.

W tym artykule zbadamy 10 wartych uwagi alternatyw firmy Gartner, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co wyróżnia każdą z nich. Dodatkowo, bonus: ujawnimy również najwyżej oceniane narzędzie, które może pomóc w skuteczniejszym wdrażaniu strategii IT. Zanurzmy się!

Czym jest Gartner?

Via: Gartner Jako wiodąca firma badawcza i doradcza w branży IT, Gartner specjalizuje się w gromadzeniu ogromnych ilości danych, które obejmują trendy rynkowe, możliwości dostawców i pojawiające się technologie w całym sektorze IT. Firma analizuje te dane w celu stworzenia szerokiego zakresu zasobów.

Jedną z jej dobrze znanych ofert jest Magic Quadrant, pakiet raportów z badań rynkowych, które pomagają Business podejmować świadome decyzje poprzez ocenę i porównywanie produktów i usług technologicznych.

Gartner organizuje również konferencje i świadczy usługi konsultingowe, oferując firmom badania i spostrzeżenia, które pomagają ocenić ich pozycję rynkową i wydajności procesów .

Chociaż firma jest bardzo szanowana, to nie do zrobienia dla każdej branży lub wielkości firmy. Ponadto jego usługi są droższe co może uczynić je nieosiągalnymi dla mniejszych Business lub startupów . Ważne jest, aby rozważyć alternatywy dla firmy Gartner, aby sprostać konkretnym wyzwaniom badawczym lub uzyskać porady bardziej dostosowane do konkretnej sytuacji.

Czego należy szukać w alternatywach firmy Gartner?

Rozważając alternatywy dla firmy Gartner, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników:

Specjalistyczna wiedza: Aby uzyskać bardziej dostosowane i trafne spostrzeżenia, poszukaj firm specjalizujących się w Twojej branży lub niszowych technologiach, które Cię odsetki Metodologia badań: Sprawdź, czy firmametodologia badań są wystarczająco przejrzyste i kompleksowe, aby wydobyć przydatne, przydatne informacje Wiarygodność: Sprawdź historię firmy i jej reputację w branży, aby ocenić niezawodność i jakość usług, których możesz się spodziewać Narzędzia analityczne i zasoby: Zapoznaj się z raportami rynkowymi firmy, analizami predykcyjnymi i narzędziami benchmarkingowymi pod względem głębokości i zakresu danych Globalne i lokalne spostrzeżenia: W zależności od zakresu działalności, możesz potrzebować firmy o silnej globalnej perspektywie lub takiej, która ma bardziej zlokalizowane, regionalne spostrzeżenia Innowacyjność i przyszłościowe myślenie: Zwłaszcza w branży technologicznej, firma doradcza musi nadążać za najnowszymi trendami i innowacjami, aby zapewnić dostawcy pragmatyczne porady Elastyczność usług: Możliwość niestandardowego raportowania, ustawienia danych i konsultacji znacznie zwiększa otrzymywaną wartość Społeczność i możliwości nawiązywania kontaktów: Podobnie jak Gartner, alternatywa powinna oferować wydarzenia networkingowe, webinaria, lunche lub społeczności użytkowników do budowania połączeń

Uwolnij magię konsultingu dzięki 10 najlepszym alternatywom Gartnera

Poznajmy 10 najlepszych alternatyw dla oprogramowania Gartner, które odcisnęły swoje piętno w branży. Od dogłębnych analiz rynkowych po najnowocześniejsze trendy technologiczne, te firmy i platformy mogą zaspokoić różnorodne potrzeby i nisze! 💗

1. Forrester

Via: Forrester Jeśli Twój Business dąży do rozwoju zorientowanego na pracownika lub klienta strategie operacyjne forrester może być silną alternatywą dla Gartnera. Jej badania analizują, w jaki sposób technologia wpływa na zachowania konsumentów i zaangażowanie pracowników .

Podobnie jak Magic Quadrant Gartnera, raporty Forrester Wave są szczegółowymi analizami różnych rynków technologicznych. Raporty te oceniają i porównują dostawców technologii, oferując wgląd w mocne i słabe strony każdego z nich.

Forrester jest znany z tego, że koncentruje się na przyszłych trendach, pomagając Businessowi eksperymentować z nowymi technologiami. Dodatkowe zasoby obejmują narzędzia do analizy porównawczej, podręczniki, a nawet chatbota GenAI, Izola, który pomaga klientom usprawnić proces zapytania o złożone dane badawcze.

Najlepsze funkcje Forrester

Koncentracja na niestandardowych doświadczeniach klientów

Różnorodne raportowanie, narzędzia i zasoby

Przydatne prognozy dotyczące przyszłych trendów

Asystent GenAI

Odpowiedni dla wielu lokalizacji geograficznych i branż

Forrester limit

Niektórzy użytkownicy wyrazili wątpliwości co do neutralności jej badań

Głębokość analizy może być słabsza w porównaniu do Gartnera

Niewielu recenzentów oceniło to oprogramowanie

Ceny Forrester

Skontaktuj się z firmą Forrester w sprawie cen

Oceny i recenzje Forrester

G2: 4.3/5 (30+ recenzji)

2. TrustRadius

Via: TrustRadius TrustRadius wnosi również do tabeli podejście skoncentrowane na kliencie, dostarczając rzeczywistych opinii i doświadczeń od rzeczywistych dostawców produktów. Unikalną funkcją platformy są TrustMaps, które oferują dwuwymiarowe wizualne porównanie produktów w danej kategorii w oparciu o zadowolenie użytkowników i częstotliwość badań.

TrustRadius kładzie nacisk na przejrzystość swoich recenzji, stosując ścisłe wytyczne w celu zapewnienia autentyczności i zapobiegania stronniczym lub fałszywym recenzjom. 👮

Ta intuicyjna platforma ułatwia firmom każdej wielkości dostęp i interpretację informacji w ponad 400 kategoriach oprogramowania. Jest to szczególnie pomocne dla startupów lub firm o ograniczonych zasobach, które mogą poświęcić na rozszerzenie badań.

Najlepsze funkcje TrustRadius

Recenzje użytkowników dla społeczności

Kompleksowe informacje o wydajności

TrustMaps do szybkiego przeglądu ocen produktów

Zdrowe praktyki przejrzystości

Dostępność i łatwość użytkowania

Limity TrustRadius

Użytkownicy wskazali kilka niewiarygodnych recenzji

Obsługa klienta i czas reakcji wsparcia mogą ulec poprawie

Kolejne narzędzie z limitem ocen recenzentów

Ceny TrustRadius

TrustRadius dla kupujących : Free

: Free TrustRadius dla sprzedawców: Od 30 000 USD/rok (dostępny rabat na wiele lat)

Oceny i recenzje TrustRadius

G2 : 3.5/5 (30+ recenzji)

: 3.5/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (60+ recenzji)

3. IBM Consulting

Via: IBM IBM Consulting, wcześniej znany jako IBM Global Business Services, oferuje holistyczne podejście, łącząc doradztwo strategiczne z praktycznym wdrożeniem. Może to być bardzo korzystne dla firm poszukujących kompleksowych rozwiązań usługowych.

Dzięki obecności w ponad 200 krajach i terytoriach, IBM Consulting może zaspokoić zróżnicowane potrzeby firm działających w różnych regionach. 🌍

Firma ta ma dostęp do zaawansowanej analityki i badań opartych na znaczących inwestycjach IBM w tych obszarach, które sięgają połowy lat siedemdziesiątych. Kładzie duży nacisk na innowacje, nieustannie badając nowe technologie i metodologie, takie jak AI i chmura obliczeniowa. Koncentracja na głębokiej wiedzy jest szczególnie cenna dla firm, które chcą wdrożyć złożoną infrastrukturę IT lub inwestować w przełomowe technologie.

Najlepsze funkcje IBM Consulting

Zintegrowane rozwiązania konsultingowe i technologiczne

Obsługa firm globalnych,organizacje non-profiti organizacje pozarządowe

Zaawansowane możliwości analityczne i badawcze

Nacisk na transformacyjne doradztwo oparte na danych

Niestandardowe rozwiązania w ramachsektorach, takich jak opieka zdrowotna i finanse

Ograniczenia IBM Consulting

Oferta skierowana bardziej do dużych Enterprise niż małych Business

Może przedkładać własne rozwiązania technologiczne nad rozwiązania innych dostawców

Ceny IBM Consulting

Skontaktuj się z IBM, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje IBM Consulting

G2: 3.9/5 (50+ opinii)

4. Nucleus Research

Via: Nucleus Research Nucleus Research wyróżnia się swoimi ROI-centric podejście zorientowane na zwrot z inwestycji, rzeczowa analiza i zamiłowanie do praktycznych, praktycznych spostrzeżeń. Ułatwia zrozumienie potencjalnych skutków finansowych i rzeczywistej skuteczności proponowanych inwestycji technologicznych.

Podobnie jak Magic Quadrant Gartnera, Value Matrix platformy zapewnia wizualną mapę do oceny dostawców technologii w oparciu o ich użyteczność, funkcje i wartość, jaką dostarczają klientom. Nucleus Research oferuje również niestandardowe usługi badawcze, umożliwiając firmom uzyskanie spersonalizowanych informacji specyficznych dla unikalnych kontekstów i wyzwań.

Raporty są zaprojektowane tak, aby były bardzo przydatne, zapewniając konkretne praktyczne porady, które Business może wdrożyć. Nucleus Research szczyci się niezależnością i obiektywizmem, oferując bezstronne analizy, na które nie ma wpływu sponsoring dostawców.

Najlepsze funkcje Nucleus Research

Badania skoncentrowane na ROI

Wnikliwy ranking matrycy wartości

Praktyczne raportowanie

Niezależna i bezstronna analiza

Niestandardowe usługi badawcze

Limity Nucleus Research

Silny nacisk na analizę ROI zmniejsza nacisk na czynniki jakościowe

Brak darmowych zasobów

Ceny Nucleus Research

Dostęp dla czytelników : 750 USD/kwartał, rozliczane kwartalnie

: 750 USD/kwartał, rozliczane kwartalnie Doradca techniczny: Skontaktuj się z Nucleus Research w sprawie cen

Oceny i recenzje Nucleus Research

Za mało recenzji, aby ustalić wiarygodną ocenę

5. Nielsen

Via: Nielsen Jeśli pracujesz w mediach, reklamie lub na pokrewnych polach, Nielsen może dostarczyć Ci niezbędnych narzędzi do pomiaru oglądalności, w tym renomowanego systemu oceny telewizji, aby pomóc w opracowaniu skutecznych strategii. Chociaż platforma Nielsen koncentruje się na innych aspektach niż podejście IT firmy Gartner, oferuje ona wnikliwy wgląd w zachowania konsumentów i trendy rynkowe. 📺

Podejście firmy Nielsen jest w dużej mierze oparte na danych. Oferuje bogaty wybór narzędzi i usług analitycznych, takich jak Nielsen ONE, który łączy dane dotyczące widoku z wielu platform medialnych, w tym telewizji, usług streamingowych, pulpitu i urządzeń mobilnych, w celu kampania reklamowa planowanie.

Nielsen integruje zaawansowane technologie, w tym sztuczna inteligencja i uczenia maszynowego, aby napędzać swoje metodologie badawcze w celu zwiększenia dokładności i głębi swoich spostrzeżeń.

Nielsen najlepsze funkcje

Rozszerzenie badań rynkowych i konsumenckich

Koncentracja na mediach i reklamie

Wieloplatformowy pomiar oglądalności dzięki Nielsen ONE

Indywidualne rozwiązania dostępne w ramach niestandardowych usług badawczych i konsultingowych

Zaangażowanie w innowacje i integrację technologii

Limity Nielsen

Może nie być tak przydatny dla firm spoza sektora mediów

Pobieranie raportów może być czasochłonne

Ceny Nielsen

Skontaktuj się z Nielsen w sprawie cen

Oceny i recenzje Nielsen Marketing Cloud

G2 : 4.3/5 (15+ recenzji)

: 4.3/5 (15+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (10+ recenzji)

6. Porównywalnie

Via: Porównywalnie Comparably zbiera dane głównie od pracowników, oferując autentyczny wgląd w kulturę firmy, wynagrodzenia i doświadczenia w miejscu pracy. Może to pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących potencjalnych partnerów lub sprzedawców w oparciu o ich wewnętrzne praktyki i wartości , które można poprzeć lub nie.

Comparably pełni funkcję porównywarki pracodawców i rankingów opartych na różnych kryteriach, takich jak przywództwo i wartości równowaga między pracą a życiem prywatnym . Zapewnia również wgląd w różnorodność i integrację w organizacjach, co jest coraz ważniejszym aspektem kultury firmy.

Usługi danych platformy zapewniają unikalną perspektywę dla firm, uzupełniając bardziej tradycyjne badania i usługi doradcze. Oferuje również pracodawcom zarządzanie marką narzędzia, które pomogą zaprezentować firmę w pozytywnym świetle.

Najlepsze funkcje Comparably

Wgląd w kulturę firmy, różnorodność i integrację

Szczegółowe zestawienia wynagrodzeń

Usługi zarządzania marką dla pracodawców

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Limity Comparably

Etykieta ceny usług może być stosunkowo wysoka

Niewystarczająca lista firm

Ceny na Comparably

Skontaktuj się z Comparably w sprawie cen

Oceny i recenzje Comparably

G2: 3.3/5 (Poniżej 5 opinii)

7. IDC

Via: IDC IDC (International Data Corporation), szczególnie dobrze dostosowana do potrzeb firm z sektora technologicznego, oferuje rozszerzenie analizy szerokiego zakresu rynków IT, pomagając Business zrozumieć trendy, możliwości i wyzwania. IDC opracowuje również specjalistyczne raporty badawcze, takie jak IDC MarketScape, który oferuje kompleksową graficzną analizę rynku IT oceny konkurentów .

Z pewnością spodoba ci się dogłębny wgląd IDC w konkretne sektory w branży, takie jak infrastruktura IT, oprogramowanie, telekomunikacja i nowe technologie, takie jak AI i Internet rzeczy (IoT). IDC organizuje liczne konferencje i wydarzenia, które gromadzą dostawców z branży, zapewniając możliwości nawiązywania kontaktów i wgląd w najnowsze motywacje technologiczne.

Podejście IDC łączy analizę danych ilościowych ze spostrzeżeniami jakościowymi, oferując wszechstronną perspektywę na krajobraz IT.

Najlepsze funkcje IDC

Dogłębna analiza rynku ze spersonalizowanymi wskazówkami

Specjalistyczne badania i raportowanie

Spostrzeżenia dotyczące poszczególnych sektorów

Wydarzenia dla liderów

Badania ilościowe i jakościowe

Ograniczenia IDC

Limit zasobów poza polem technicznym

Obsłudze klienta przydałoby się więcej szkoleń dotyczących problemów technicznych

Ceny IDC

Skontaktuj się z IDC w sprawie cen

Oceny i recenzje IDC

G2: 4.4/5 (20+ recenzji)

8. Qmarkets

Via: Qmarkets Qmarkets specjalizuje się w zarządzanie pomysłami i innowacjami . Został zaprojektowany w celu ułatwienia burzy mózgów skoncentrowanej na ROI, współpracę zespołową na wszystkich poziomach oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w organizacjach.

Ponadto ciągłe doskonalenie jednym z kluczowych atutów Qmarkets jest Q-scout, produkt, który pomaga identyfikować obiecujące technologie i badać rynek pod kątem potencjalnych partnerstw lub przejęć. kolejnym narzędziem jest Q-trend, które pozwala utrzymać długowieczność poprzez identyfikowanie, analizowanie i dostosowywanie się do gorących trendów w branży lub na najbliższym rynku.

Qmarkets oferuje zaawansowane funkcje analityczne i raportowania niezbędne do oceny Business umożliwiając organizacjom śledzenie postępu ich inicjatyw, mierzenie wpływu i podejmowanie decyzji opartych na danych.

Najlepsze funkcje Qmarkets

Zarządzanie pomysłami i crowdsourcing

Podejście oparte na współpracy

Webinaria na żywo i na żądanie

Narzędzia takie jak Q-scout i Q-trend zwiększające możliwości adaptacyjne

Zaawansowana analityka i raportowanie

Limity Qmarkets

Ustawienia mogą stanowić pewne wyzwanie

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za nieintuicyjny

Ceny Qmarkets

Skontaktuj się z Qmarkets w sprawie cen

Qmarkets oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (40+ recenzji)

: 4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (30+ recenzji)

9. G2

Via: G2 Opinie użytkowników w połączeniu ze szczegółowymi analizami sprawiają, że G2 jest najlepszym źródłem do porównywania oprogramowania i rozwiązań technologicznych. Platforma jest repozytorium ponad 15 000 raportów rynkowych, takich jak:

Grid ® Raportowania: Zapewniają przegląd różnych produktów technologicznych, klasyfikując je na podstawie zadowolenia klientów i obecności na rynku Index Reports: Ocena i ranking produktów w oparciu o kryteria takie jak prawdopodobieństwo rekomendacji, przyjęcie przez użytkowników, ROI i czas uruchomienia Momentum Reports: Skoncentruj się na trajektorii wzrostu produktów, które ewoluują Raporty porównawcze: Prezentują porównanie do czterech konkurencyjnych produktów, zestawiając ich oceny satysfakcji i różne wskaźniki

Jeśli Twój Business ma ograniczone zasoby na rozszerzenie badań lub wymaga szybkiego podejmowania decyzji, możesz docenić bezpośredni, oparty na użytkownikach wgląd G2.

Najlepsze funkcje G2

Ponad 2 miliony prawdziwych opinii użytkowników

Dynamiczne raportowanie

Bezpośrednie porównania produktów

Zawiera zasoby multimedialne i recenzje wideo

Limity G2

Limit lub brak recenzji niszowych lub nowych rozwiązań

Wiarygodność i neutralność zawartości generowanej przez użytkowników jest różna

Ceny G2

Skontaktuj się z G2 w sprawie cen

Oceny i recenzje G2

G2 : 4.7/5 (3,600+ recenzji)

: 4.7/5 (3,600+ recenzji) TrustRadius: 7.4/10 (20+ recenzji)

10. Omdia

Via: Omdia Omdia została utworzona w 2020 roku w wyniku połączenia starszych wersji marek badawczych Informa Tech: Ovum, IHS Markit Technology, Tractica i _Heavy Reading. Jej badania obejmują szeroki zakres tematów, od szczegółowej analizy łańcucha dostaw i nowych technologii po spostrzeżenia dotyczące branży telekomunikacyjnej.

Omdia Vendor Selection łączy w sobie analizy ekspertów i opinie użytkowników (za pośrednictwem aplikacji partnerstwo z TrustRadius ), aby ocenić dostawców i wyróżnić firmy i technologie, które powinny znaleźć się na Twoim radarze. 🔍

Kompleksowe usługi konsultingowe Omdia są wspierane przez zespół ponad 400 ekspertów. Opcja Ask an Analyst zapewnia klientom bezpośredni dostęp do tych specjalistów, umożliwiając spersonalizowane konsultacje i dogłębne dyskusje na temat konkretnych obszarów badawczych.

Najlepsze funkcje Omdia

Zintegrowana wiedza specjalistyczna od starszych wersji marek

Niestandardowe usługi konsultingowe

Strategie wejścia na rynek oraz usługi takie jak segmentacja i komunikowanie celów

Bezpośredni dostęp do katalogu analityków

Limity Omdia

Nie obejmuje szerszych interdyscyplinarnych pól, takich jak FinTech i EdTech

Limit publicznych studiów przypadków

Ceny Omdia

Skontaktuj się z Omdia w sprawie cen

Oceny i recenzje Omdia

Brak dostępnych recenzji

Inne narzędzia do doradztwa IT i wdrażania nowych technologii

Wybrałeś konsultanta do badań? Cóż, twoja praca jest daleka od zakończenia - jedynym sposobem na powodzenie wdrożenia strategii IT jest posiadanie niezawodnych praktyk zarządzania projektami. Według statystyki z 2023 r 75% respondentów z branży IT nie ma zaufania do nowych strategii i często musi poświęcać dużo czasu na dostosowanie ich do celów biznesowych - a tego wszystkiego można uniknąć, korzystając z odpowiedniego rozwiązania do zarządzania projektami.

ClickUp Możesz zaoszczędzić czas i zwiększyć wartość swojej firmy, korzystając z ClickUp jako centralnego huba dla

zarządzania projektami , komunikację i udostępnianie dokumentów. Stanowi wsparcie dla działalności zarówno Business, jak i firm doradczych w różnych niszach.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do obsługi udostępnianie wiedzy i wdrożenie. Załóżmy, że otrzymałeś raportowanie szczegółowo opisujące kroki niezbędne do realizacji ambitnej strategii IT. Z Zadania ClickUp , można podzielić proces na łatwe do zarządzania zadania i podzadania, każde z własnymi terminami, osobami przypisanymi i priorytetami aby zapewnić terminowe zakończenie projektu. W trakcie trwania projektu, Teams może używać komentarzy i wzmianek w ramach zadań do komunikacji i udostępniania aktualizacji, zadawania pytań lub szukania wyjaśnień bez wysiłku!

Filtruj widok listy według statusu, priorytetu, osoby przypisanej lub dowolnego niestandardowego pola, aby lepiej dostosować listy zadań do swoich potrzeb

Trudno jest nadążyć za powtarzającymi się zadaniami administratora podczas konsultacji? Odciąż się dzięki łatwej w użyciu aplikacji Automatyzacja ClickUp -oferuje interfejs bez kodu do automatyzacji rutynowych cykli pracy. Na przykład za każdym razem, gdy zadanie (takie jak Draft Report) zostanie oznaczone jako zakończone, automatycznie wysyłany jest e-mail z powiadomieniem do sprawdzenia, a status zadania jest aktualizowany do Review in Progress.

ClickUp ma na celu usprawnienie procesu opracowywania, wyboru i wdrażania strategii biznesowych!

Na przykład, możesz użyć 15+ różnych widoków aby ocenić dostępne strategie lub zobaczyć postęp projektu w poszczególnych fazach. Spodoba ci się Widok Tablicy do śledzenia postępów w aplikacji Format w stylu Kanban następujące po sobie zadania od In Progress do Completed. The Wykres Gantta i Widoki kalendarza są również pomocne w planowaniu, optymalizacji i realizacji strategii na dużą skalę.

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

Ciesz się wydajnymi sesjami konsultacyjnymi z ClickUp!

ClickUp oferuje kilka narzędzi do współpracy, aby usprawnić procesy konsultacyjne! Jego free szablony konsultingowe obejmują wszystko od umowy serwisowe i śledzenie czasu do raportowania konsultantów.

Do współpracy przy edycji i informacji zwrotnej, użyj Dokumenty ClickUp do pracy z konsultantami nad nowymi strategiami i ramami. Dzięki konfigurowalnym ustawieniom uprawnień otrzymujesz usprawnione miejsce do wymiany opinii i finalizacji dokumentów.

Współpraca jest kluczem w ClickUp 3.0 Docs, dzięki czemu możesz szybko udostępniać, ustawiać uprawnienia lub eksportować do użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych

Na osłodę, ClickUp AI może pomóc zaoszczędzić czas, inteligentnie analizując dane i podsumowując dokumenty. Może również pomóc w pisaniu i optymalizacji dokumentów skierowanych do pracowników, aby ułatwić ich zrozumienie. 🤖

Jeśli korzystasz z narzędzi takich jak Google Drive lub Slack, zintegruj je z ClickUp aby zmniejszyć przełączanie kontekstu między aplikacjami.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp:

Poznanie wszystkich funkcji i funkcjonalności wymaga czasu

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji niż wersja na pulpit

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

