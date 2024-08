10 darmowych szablonów dla organizacji non-profit w Excelu i ClickUp

Definiowanie celów organizacji non-profit i opracowywanie skutecznych strategii ich osiągnięcia może wydawać się przytłaczające, zwłaszcza jeśli nie masz pewności, od czego zacząć. Utrzymanie koncentracji jest jeszcze trudniejsze, gdy nieustannie martwisz się o pozyskiwanie funduszy, przyciąganie odwiedzających witrynę i zwiększanie zaangażowania darczyńców.

Odkryj idealne rozwiązanie dla operacji wewnętrznych: szablony dla organizacji non-profit! Te cenne narzędzia pozwolą ci stworzyć kompleksowy plan działania dla twojego projektu non-profit, pomagając twojemu zespołowi, pracownikom społeczności, członkom Tablicy, darczyńcom i innym interesariuszom w jasnym zrozumieniu twoich celów.

Zebraliśmy 10 naszych ulubionych szablonów dla organizacji non-profit, dzięki którym twoja organizacja, kampania lub wydarzenie fundraisingowe będą gotowe do działania w mgnieniu oka. Pokażemy ci, co sprawia, że każdy z nich jest wyjątkowy i jak zmaksymalizować ich potencjał za pomocą odpowiednich aplikacji. 🌻

Co to jest szablon dla organizacji non-profit?

Szablon dla organizacji non-profit to wieloaspektowa struktura, która pomaga organizacjom non-profit tworzyć profesjonalne prezentacje, projekty stron internetowych lub dokumenty, aby osiągnąć ich główne cele dla różnych celów charytatywnych.

Większość organizacji non-profit ma ograniczenia budżetowe i nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie drogich Teams do utrzymania i poprawy ich działalności. Nie ma wsparcia, jeśli chodzi o strategiczne planowanie lub utrzymywanie stałego przepływu komunikacji z darczyńcami.

Najlepsze szablony stron internetowych dla organizacji non-profit ułatwiają dzielenie się przesłaniem organizacji, jej misją i specyfiką cyklu pracy ze zwolennikami, darczyńcami i wolontariuszami. Można ich używać do kampanie fundraisingowe , wydarzenia, newslettery, materiały promocyjne i inne. 🤩

Szablon dla organizacji non-profit jest bardziej zorientowaną na działanie wersją zwykłego planu biznesowego używanego do przedsięwzięć nastawionych na zysk. Zawiera on sekcje nakreślające podstawowe aspekty projektu non-profit, takie jak jego podstawowa misja, długo- i krótkoterminowe cele oraz podział strategii niezbędnych do osiągnięcia tych celów.

Co składa się na dobry szablon dla organizacji non-profit?

Dobry szablon dla organizacji non-profit powinien zawierać następujące kluczowe szczegóły:

Klaratywność i prostota: Powinien być łatwy w odbiorze i projektowaniu, z funkcjami szablonu, takimi jak formatowanie stylu

Powinien być łatwy w odbiorze i projektowaniu, z funkcjami szablonu, takimi jak formatowanie stylu Spójność: Utrzymuje branding organizacji non-profit na różnych platformach i urządzeniach

Utrzymuje branding organizacji non-profit na różnych platformach i urządzeniach Dostosowanie: Dostosowuje się do specyficznych potrzeb i celów organizacji non-profit, spełniając ich unikalne wymagania dotyczące komunikacji i prezentacji dzięki opcjom dostosowywania

Dostosowuje się do specyficznych potrzeb i celów organizacji non-profit, spełniając ich unikalne wymagania dotyczące komunikacji i prezentacji dzięki opcjom dostosowywania Kompleksowa struktura: Dobrze skonstruowany szablon zawiera niezbędne sekcje i elementy kontekstowe dla sprawy organizacji non-profit. Obejmują one ustawienie celów, śledzenie osiągnięć i organizowanie wolontariuszy

Dobrze skonstruowany szablon zawiera niezbędne sekcje i elementy kontekstowe dla sprawy organizacji non-profit. Obejmują one ustawienie celów, śledzenie osiągnięć i organizowanie wolontariuszy Angażujące elementy wizualne: Zawiera atrakcyjne wizualnie elementy, takie jak grafika, obrazy i kolory, aby przyciągnąć uwagę odbiorców i skutecznie przekazać misję organizacji non-profit

10 imponujących szablonów dla organizacji non-profit do wykorzystania w 2024 roku

Zapoznajmy się z 10 najlepszymi szablonami dla organizacji non-profit w Excelu i ClickUp, które dla Ciebie wybraliśmy. Wyjaśnimy ich przypadki użycia i dokładnie przeanalizujemy najbardziej godne uwagi funkcje każdego z nich. ✨

1. Szablon SOP dla organizacji non-profit ClickUp

Udostępnianie szablonu SOP strony non-profit projektantom w ClickUp Doc

Non-Profit standardowe procedury operacyjne (SOP) mają na celu centralizację, standaryzację i mapę codziennych działań organizacji. Kompleksowy system SOP pozwala na efektywne prowadzenie i nadzorować codzienne operacje pozostając wiernym misji i celom organizacji.

Stworzenie solidnej SOP wymaga jednak dokładnej oceny bieżących procesów, aby można było określić, co można poprawić. Nie jest to łatwe zadanie, ale możesz oprzeć się na Szablon SOP dla organizacji non-profit ClickUp dla wsparcia od A do Z!

Ten w pełni konfigurowalny Szablon dokumentu pomaga zarys procesów dla całej organizacji. Zawiera on sekcje niezbędne do określenia, w jaki sposób zespół powinien wykonywać określone czynności. Część wprowadzająca składa się z trzech podsekcji:

Cel SOP: Aby nakreślić główny cel SOPcele i zadania dokumentu Docelowi użytkownicy SPO: Wskazanie beneficjentów lub podmiotów umożliwiających realizację proponowanych działań Rozwój SPO: Przedstawienie podsumowania postępów w zakresie SPO

Po ustawieniu fundamentów dla SOP, przejdź do Wstępnej identyfikacji, aby zdefiniować kroki, które należy podjąć, aby procedura weszła w życie. Ostatnie sekcje określają, kiedy i w jaki sposób procedura zostanie uruchomiona, wraz z osobami odpowiedzialnymi za jej wdrożenie.

Szablon otwiera świat możliwości współpracy w ramach organizacji non-profit. Burza mózgów na temat SPO z zespołem, oddelegowane zadania i śledzenie postępów - wszystko w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w dokumencie! 📄

2. Szablon zadania ClickUp do planowania wydarzeń non-profit

Zaplanuj kolejne wydarzenie, aby zebrać fundusze dzięki szablonowi ClickUp do planowania wydarzeń non-profit

Typowe wydarzenia non-profit, takie jak kolacje charytatywne i koncerty fundraisingowe, obejmują wiele ruchomych części i wymagają skrupulatnego planu i pracy zespołowej, aby nadać im blasku. Na szczęście dzięki Szablon zadania ClickUp do planowania wydarzeń non-profit masz osobistego koordynatora wydarzenia, który pomaga ci zajmować się logistyką przez całą dobę. 🤖

The szablon do planowania wydarzeń jest w zasadzie listą kontrolną do zrobienia, dzięki czemu wydarzenie jest dobrze zorganizowane i wykonane do perfekcji. Każde zadanie na liście można pogrupować w jedno z siedmiu pól niestandardowych:

Opis wydarzenia Data wydarzenia Beneficjenci Menedżer wydarzenia Sponsorzy Lista gości Wskaźnik postępu (automatyczny pasek do śledzenia zakończenia zadania)

Bycie szablon zadania jest idealny do usprawnienia powtarzających się procesów. Można go zastosować do podobnych wydarzeń w przyszłości, a także przyznać uprawnienia członkom zespołu i gościom, umożliwiając im widok i/lub edycję wbudowanych zadań w czasie rzeczywistym.

3. Szablon raportu rocznego organizacji non-profit ClickUp

Twórz raporty dla obecnych członków, głównych darczyńców i nie tylko dzięki szablonowi raportu rocznego organizacji non-profit ClickUp

Coroczne raportowanie postępów organizacji non-profit jest niezbędne, ponieważ służy do podsumowywania i udostępniania osiągnięć darczyńcom, wolontariuszom, osobom wspierającym i opinii publicznej. Właśnie do zrobienia tego służy szablon raportu rocznego ClickUp Szablon raportu rocznego organizacji non-profit ClickUp !

Jest to kolejny łatwy w użyciu, łatwo edytowalny szablon Doc, idealny dla:

Zaprezentowania rocznych osiągnięć w profesjonalny sposób Przyciąganie nowych darczyńców i wzmacnianie więzi z obecnymi darczyńcami Udostępnianie szczegółów i celów finansowych Przekazywanie interesariuszom komunikatów opartych na wartościach

Raport roczny należy rozpocząć od listu od lidera organizacji. Następnie należy przedstawić misję i wizję, aby pomóc czytelnikowi zrozumieć, o co chodzi w organizacji non-profit. Istnieje również sekcja Działania programowe i kluczowe osiągnięcia, w której możesz zapewnić swoim interesariuszom wgląd w swoje zeszłoroczne dążenia, oznaczone dostosowywanymi statusami, takimi jak Na dobrej drodze, Opóźnione i Krytyczne.

W sekcji Oświadczenia finansowego szablonu użyj pól niestandardowych, takich jak Element, Opis i Koszty, aby zaprezentować swoją sytuację finansową. Na koniec, nakreśl swoje plany i cele na nadchodzący rok w sekcji Przyszłe cele.

4. Szablon listy do planowania wydarzeń dla organizacji non-profit ClickUp

Łatwo zorganizuj i zaplanuj kolejne duże wydarzenie dzięki szablonowi listy do planowania wydarzeń non-profit od ClickUp

Zorganizuj i zarządzaj kolejnym wydarzeniem z łatwością, korzystając z szablonu Szablon listy do planowania wydarzeń dla organizacji non-profit ClickUp ! To narzędzie online wyposaża Cię w odpowiedni zestaw funkcji, dzięki którym wszystkie zadania i działania w procesie planowania wydarzenia są załatwione.

Szablon pozwala organizować wydarzenia za pomocą harmonogramów i list kontrolnych dla każdej sceny, pilnować wydatków poprzez śledzenie budżetu i współpracować z zespołem, aby upewnić się, że wszystko przebiega sprawnie.

Różne niestandardowe widoki szablonu umożliwiają podejście do procesu planowania wydarzenia z wielu perspektyw. Niektóre z dostępnych widoków to:

The Event Stage Widok listy: Poszczególne zadania są posortowane według terminów, wyraźnie pokazując postęp zespołu w przygotowaniu wydarzenia

Poszczególne zadania są posortowane według terminów, wyraźnie pokazując postęp zespołu w przygotowaniu wydarzenia Zadanie wydarzenia Widok listy: Lista wszystkich zadań potrzebnych do wykonania danej czynności i pogrupowanie ich według stopnia zaawansowania. Dostarcza szczegółowych informacji na temat każdego zadania, np. kto jest za co odpowiedzialny i jak postępuje jego realizacja

Lista wszystkich zadań potrzebnych do wykonania danej czynności i pogrupowanie ich według stopnia zaawansowania. Dostarcza szczegółowych informacji na temat każdego zadania, np. kto jest za co odpowiedzialny i jak postępuje jego realizacja Tablica komponentów widok: Pokazuje wszystkie wydarzenia posortowane według ich komponentów, takich jak miejsce, budżet, prelegenci i dostawcy, zorganizowane w postaci kart. Jeśli chcesz przenieść zadanie do innego komponentu wydarzenia, po prostu przeciągnij i upuść je w wybranym miejscu na tablicy

Pokazuje wszystkie wydarzenia posortowane według ich komponentów, takich jak miejsce, budżet, prelegenci i dostawcy, zorganizowane w postaci kart. Jeśli chcesz przenieść zadanie do innego komponentu wydarzenia, po prostu przeciągnij i upuść je w wybranym miejscu na tablicy Widok wykresu Gantta: Podobny do osi czasu, wizualizuje harmonogram i relacje między poszczególnymi zadaniami w odpowiedniej kolejności

Ten szablon jest idealny dla doświadczonych planistów wydarzeń zajmujących się dużymi projektami, ponieważ oferuje wiele konfigurowalnych elementów i opcji monitorowania.

5. Szablon dla organizacji non-profit ClickUp zajmującej się ratowaniem zwierząt domowych

Płynnie zarządzaj akcją ratunkową dla zwierząt dzięki szablonowi ClickUp Non-Profit Pet Rescue

Zarządzanie organizacją zajmującą się ratowaniem zwierząt wymaga niezachwianego zaangażowania, koordynacji i starannego planu na wypadek nieprzewidzianych okoliczności . The Szablon strony ClickUp Non-Profit Pet Rescue został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc Ci być niezawodnym liderem ratownictwa i zapewnić lepsze domy na zawsze dla potrzebujących zwierząt. 🏠

Skorzystaj z tego kompleksowego szablonu, aby zbudować złożoną bazę danych i system planowania. Miej zakładki na wszystko, od wolontariuszy i darowizn po przyjęcia zwierząt, wizyty u weterynarza i oś czasu adopcji.

Zawiera foldery poświęcone mediom społecznościowym, partnerstwom, procesowi adopcji i utrzymaniu obiektu. Każdy folder zawiera oznaczone kolorami listy zadań. Wystarczy kliknąć przycisk Plus, aby dodać i utworzyć w pełni konfigurowalną listę, dokument, tablicę i nie tylko.

Śledź swoje adopcyjne kampanie w mediach społecznościowych dla każdej platformy osobno, tworząc listy do śledzenia postępów, zarządzania priorytetami, wybierania osób przypisanych i nie tylko. Upewnij się, że usługi weterynaryjne, darowizny i współpraca są uporządkowane w folderze Partnerships.

Usprawnij proces adopcji swoich futrzastych przyjaciół, tworząc osobne listy dla psów do adopcji i otrzymanych zgłoszeń. Folder Adoption zawiera wytyczne dotyczące adopcji, które można udostępniać kandydatom, aby upewnić się, że zwierzęta otrzymają opiekę i uwagę, na jaką zasługują. 🐶

6. Szablon zarządzania wolontariuszami ClickUp

Szablon do zarządzania wolontariuszami ClickUp pomaga w bezstresowej obsłudze dużych grup wolontariuszy

Zarządzanie każdym zespołem jest wymagające, ale obsługa grup liczących dziesiątki, a nawet setki osób wymaga prawdziwych umiejętności i wysiłku. Dzięki szablonowi Szablon do zarządzania wolontariuszami ClickUp , będziesz w stanie koordynować duże grupy wolontariuszy i osiągać swoje cele bez wysiłku.

Szablon ten zajmuje całą przestrzeń i jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników. Pomaga rekrutować nowych wolontariuszy, upraszczać proces ich wdrażania oraz śledzić czas i pracę.

Kliknij na listę Aktywnych lub Nowych Aplikacji, a otrzymasz listę wszystkich potencjalnych wolontariuszy. Wybierz najbardziej odpowiednich kandydatów, przydziel im zadania i śledź ich postępy za pomocą pól niestandardowych i statusów.

Lista nowych zgłoszeń pozwala na ustawienie priorytetów przy użyciu niestandardowych kolumn. Po przypisaniu zadania do konkretnego kandydata, zostanie on automatycznie przeniesiony na listę Aktywne aplikacje, co pomoże Ci zaoszczędzić czas i pracować wydajnie. ⏰

Korzystanie z szablonu pomaga wzmocnienie komunikacji w organizacji non-profit, umożliwiając udostępnianie zespołowi przestrzeni do zarządzania wolontariuszami. W ten sposób wszyscy są na bieżąco z priorytetami pracy, modułami szkoleniowymi i nadchodzącymi wydarzeniami.

7. Szablon harmonogramu wolontariatu ClickUp

Załącz własne zdjęcia i pliki do listy ClickUp, aby mieć do nich łatwy dostęp

Jeśli Twoja organizacja non-profit w dużym stopniu polega na dużych grupach wolontariuszy, niezbędne jest prowadzenie dobrze zorganizowanego harmonogramu i dostarczanie danych, które można wykorzystać w praktyce. To właśnie tutaj Szablon harmonogramu wolontariatu ClickUp wkracza do akcji. To potężne narzędzie pozwala monitorować dostępność wolontariuszy, precyzyjnie przydzielać zadania i informować wszystkich na bieżąco. 📅

Zacznij od przygotowania formularza wolontariusza, który możesz zmodyfikować, aby pasował do Twojego wydarzenia, przed wysłaniem go do zainteresowanych kandydatów.

Kluczowe informacje dostarczone przez dostawców pojawią się w widoku listy Aspiring Volunteers, który jest pogrupowany według procesu wolontariatu i zawiera filtry dla nowych i przetwarzających respondentów.

Następny widok to Tablica wolontariuszy, również posortowana według procesu wolontariatu. Pozwala on zobaczyć wolontariuszy w niestandardowych statusach, takich jak Nowy respondent, Przetwarzanie, Nie pasuje i Zaakceptowany. Przeciągnij i upuść karty, aby przenieść wolontariuszy z jednej sceny do drugiej.

Wreszcie, skorzystaj z widoku listy nowych wolontariuszy, aby wdrożyć zatwierdzonych kandydatów. Są oni pogrupowani według przypisanych im ról wolontariuszy, takich jak członkowie, liderzy Teams i koordynatorzy.

8. Szablon dla wolontariuszy ClickUp

Zbuduj harmonogram organizacji społecznych z jednej listy ClickUp

Koordynowanie pracy wielu wolontariuszy w różnych kampaniach może być skomplikowane bez konkretnych celów i ustrukturyzowanego harmonogramu zarządzanie zadaniami system. Unikaj zamieszania i nieporządku dzięki Szablon wolontariatu ClickUp i uprościć proces wykonywania zadań wolontariuszy.

Ten szablon na poziomie folderu jest podobny do poprzednich dwóch konkurentów na naszej liście, ale koncentruje się bardziej na indywidualnych działaniach wolontariuszy. Pozwala on na obsługę i przydzielanie zasobów wolontariuszy do różnych projektów i zapewnia wizualny przegląd poszczególnych zadań i osi czasu.

Szablon oferuje niestandardowe pola, takie jak Wolontariusz, Termin, Priorytet i Lokalizacja, aby śledzić informacje o każdym projekcie. Szablon zawiera również wiele niestandardowych widoków, które pozwalają zachować kontrolę nad obciążeniem pracą wolontariuszy. Widoki obejmują następujące elementy:

Widok organizacji: Układ dostarcza listę wszystkich wydarzeń non-profit z różnymi zadaniami i polami, takimi jak Wolontariusze i Priorytet

Układ dostarcza listę wszystkich wydarzeń non-profit z różnymi zadaniami i polami, takimi jak Wolontariusze i Priorytet Widok kalendarza : Wyświetla niezaplanowane i zaległe zadania po prawej stronie szablonu, wraz z kolorowymi flagami, które pokazują ich priorytety

: Wyświetla niezaplanowane i zaległe zadania po prawej stronie szablonu, wraz z kolorowymi flagami, które pokazują ich priorytety Widok dokumentów: Użyj go, aby utworzyć łatwą w nawigacji bazę danych wolontariuszy, miejsc wolontariatu i koordynatorów. Kliknięcie imienia i nazwiska wolontariusza na liście pozwala uzyskać dostęp do jego informacji osobistych, takich jak adres, numer telefonu i wydarzenia, przy których wcześniej pracował

9. Szablon arkusza organizacji non-profit w programie Excel od Template.net

Aby bezstresowo zarządzać budżetem, skorzystaj z szablonu Excel Non-Profit Sheet Template by Template.net

Podczas śledzenia i obliczania budżetu organizacji non-profit nie ma miejsca na błędy. Właśnie dlatego szablon Excel Non-Profit Sheet Template.net jest doskonałym wyborem do bezpiecznego i bezstresowego budżetowania.

Ten szablon Excel dla organizacji non-profit pozwala na sporządzenie listy i obliczenie Przychodów ze składek, wydarzeń, członkostwa, dotacji i innych źródeł. W przypadku Wydatków możesz uwzględnić ubezpieczenie, konsultacje, rozwój personelu, opłaty za podróże i materiały eksploatacyjne, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty, które możesz ponieść.

Zacznij od wypełnienia pól tabeli opisami źródeł przychodów lub wydatków, które chcesz obliczyć. Następnie wprowadź pola Bieżący budżet i Bieżące dane rzeczywiste od początku roku. Łączna wartość zostanie automatycznie obliczona i wyświetlona w dolnej części tabeli.

Korzystanie z szablonów jest tak proste, jak to tylko możliwe - zastąp tekst zastępczy i liczby własnymi i wszystko gotowe! Możesz także zmienić kolor, rozmiar i czcionkę tekstu w zakładce Strona główna, a także dostosować rozmiar wierszy i kolumn tabeli w zakładce Układ.

Jest to jedyny szablon na liście, który wymaga płatnej miesięcznej subskrypcji, ale jeśli nie posiadasz ograniczeń finansowych to przydatne narzędzie do śledzenia finansów organizacji lub projektu. 💰

10. Szablon rejestracji wolontariuszy w programie Excel według Spreadsheet.com

Śledź zapisy wolontariuszy i wydarzenia bez wysiłku dzięki szablonowi zapisów wolontariuszy Excel firmy Spreadsheet.com

Zbieranie zgłoszeń i organizowanie wydarzeń dla wolontariuszy nie musi być nerwowym doświadczeniem. Dzięki szablonowi Excel Volunteer Sign-Up Template by Spreadsheet.com możesz tworzyć listy wolontariuszy, zapisywać szczegóły wydarzeń i śledzić liczbę uczestników bez wysiłku.

Korzystając z widoku formularza szablonu, można szybko udostępniać formularz rejestracji potencjalnym wolontariuszom, umożliwiając im wybór z listy dostępnych wydarzeń. Składa się on z pól takich jak imię i nazwisko, stanowisko wolontariusza, e-mail i telefon, które kandydaci muszą wypełnić. 👨🏽‍💻

Po zebraniu listy, szablon zapewnia przejrzysty przegląd informacji o każdym wolontariuszu, wraz z wydarzeniem, w którym zdecydował się wziąć udział oraz datą i godziną dostępności.

Wreszcie, obszar Volunteer Events ma sekcję poświęconą powiązanym działaniom, wolnym miejscom, wypełnionym miejscom i kalendarzom wydarzeń.

Ulepsz kampanie i wydarzenia dzięki szablonom dla organizacji non-profit w ClickUp

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do zbiórki pieniędzy lub zanurzając się w misję ratowania zwierząt domowych, spraw, aby twoje następne wydarzenie non-profit było absolutnym hitem dzięki tym szablonom o najwyższej ocenie. Wykorzystaj je do zarządzania różnorodnymi teamami wolontariuszy, tworzenia rocznych raportów i planować i harmonogramować wydarzenia z mniejszym stresem!

Jeśli zasoby są ograniczone, skorzystaj z Free Biblioteka szablonów ClickUp aby znaleźć szablon, którego potrzebujesz do księgowości, projektowania i wszystkiego pomiędzy. Dostosuj go do swoich upodobań i obserwuj, jak kolejne wydarzenie non-profit zamienia się w ryczący sukces! 🏆