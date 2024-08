Kompletny przewodnik po zarządzaniu projektami opieki zdrowotnej

W poczekalni ustawiła się kolejka pacjentów.

Lekarz ma dziś spóźnienie.

Pracownicy apteki mówią, że trzeba uzupełnić leki, ponieważ się skończyły.

Jak na branżę odpowiedzialną za dbanie o ludzkie życie, sektor opieki zdrowotnej może być dość trudny dla zarządzających nim opiekunów.

Jak więc utrzymują koncentrację na tym wszystkim, co się dzieje?

Doskonałe umiejętności zarządzania projektami opieki zdrowotnej.

Like Dr Lisa Cuddy główny administrator szpitala w serialu telewizyjnym House M.D._

z pewnością nikt w szpitalu Princeton Plainsboro nie chciałby pozostawić zarządzania projektem w rękach ludzi takich jak dr Gregory House

W końcu opieka zdrowotna to sektor wysokiego ryzyka.

Stawką jest tu dosłownie ludzkie życie.

Nie można sobie pozwolić na żadne błędy. W ogóle.

Więc co możesz zrobić?

Zatrudnić kierownika projektu, aby wszystko było zorganizowane, żywe i sprawne

Ale jeśli cierpisz na słabe objawy zarządzania projektami i chcesz osiągnąć swój cel cele projektu nie martw się.

Mamy wsparcie. *_dosłownie *_

W tym artykule omówimy czym jest zarządzanie projektami opieki zdrowotnej dlaczego jest kluczowe i czego potrzeba, aby być dobrym kierownikiem projektu w opiece zdrowotnej.

Bonus: Dowiesz się również, jak pielęgnować swoje projekty z powrotem do zdrowia dzięki doskonałej narzędzie do zarządzania projektami opieki zdrowotnej .

wszystko gotowe?

dajmy ci dawkę zarządzania projektami opieki zdrowotnej

Czym jest zarządzanie projektami opieki zdrowotnej?

Aby nadążyć za zacieśniającym się uściskiem firm ubezpieczeniowych, ogromnym rozmiarem systemu opieki zdrowotnej i wielką kwestią bezpieczeństwa, nowoczesne organizacje opieki zdrowotnej wymagają mnóstwa planowania, aby stworzyć skuteczny proces.

W tym miejscu pojawia się zarządzanie projektami opieki zdrowotnej.

Jest to planowanie, realizacja i utrzymanie każdego projektu opieki zdrowotnej w celu poprawy funkcjonowania organizacji.

Pomaga usprawnić projekt, który może pomóc zaoszczędzić pieniądze, a jednocześnie poprawić opiekę nad pacjentem, co ostatecznie przynosi korzyści organizacji opieki zdrowotnej.

Załóżmy na przykład, że dr Cuddy ma dość dr House'a i chce otworzyć nowy dział diagnostyki w swojej organizacji.

Najpierw musiałaby stworzyć konkretny plan otwarcia i zarządzania tą nową placówką opieki zdrowotnej. Mogłaby albo sama zająć się planowaniem, albo zatrudnić kierownika projektu.

coś, co opanowała

ale czy naprawdę potrzebujemy zarządzania projektami w opiece zdrowotnej?

Przekonajmy się.

Dlaczego potrzebne jest zarządzanie projektami w opiece zdrowotnej?

Branża opieki zdrowotnej nieustannie ewoluuje.

Ciągle pojawiają się nowe technologie, a organizacje opieki zdrowotnej muszą za nimi nadążać.

W rezultacie branża opieki zdrowotnej znajduje się pod ogromną presją, aby nadążać za duchem czasu i zapewniać pacjentom wysokiej jakości opiekę.

Firmy zajmujące się opieką zdrowotną muszą również przestrzegać różnych przepisów rządowych, takich jak HIPAA (ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych) i RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie rozliczeń i wszelkich innych procesów

W tym miejscu pojawia się zarządzanie projektami w służbie zdrowia.

Z podstawowymi zasady zarządzania projektami szefowie organizacji, tacy jak dr Cuddy, mogą wprowadzić strukturę i dyscyplinę do organizacji.

Skuteczne zarządzanie projektami może również pomóc w:

Lepszej opiece i doświadczeniu pacjentów

Lepsze budżetowanie

Lepsze zarządzanie

Płynniejszą komunikację

Lepsze relacje z interesariuszami

A teraz, jak właściwie zarządzać projektami w dziedzinie opieki zdrowotnej?

3 popularne metodologie zarządzania projektami w służbie zdrowia

Oprócz nauk medycznych, pracownicy służby zdrowia muszą również nauczyć się zarządzania projektami.

Przyjrzyjmy się popularnym metodologie zarządzania projektami które można wykorzystać w sektorze opieki zdrowotnej:

1. Zwinne zarządzanie projektami Zwinne zarządzanie projektami jest jak antidotum na bolączki tradycyjnego zarządzania projektami.

Stosuje podejście iteracyjne i dzieli projekt na mniejsze cykle rozwoju (2-4 tygodnie) zwane sprintami. Menedżer może zdefiniować sprint backlog który określa, na czym zespół musi się skupić podczas tego cyklu.

Ułatwia to dostosowywanie się do zmian, zwłaszcza w branży takiej jak opieka zdrowotna, która stale się zmienia. Agile ma również kilka kluczowych zalet i sprawdza się w większości branż, ponieważ zapewnia elastyczność, zdolność adaptacji, pracę zespołową i szybszy zwrot z inwestycji.

A jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, zwinne narzędzie do zarządzania projektami może pomóc w szybkim ukończeniu projektu opieki zdrowotnej, aby nadążyć za wydarzeniami.

Załóżmy na przykład, że dr Cuddywants chce wdrożyć nową aplikację do rezerwacji wizyt w swoim szpitalu.

Może skorzystać z metodologii agile i najpierw wdrożyć aplikację testową. W ten sposób może uzyskać informacje zwrotne od pacjentów na temat interfejsu użytkownika i łatwości rezerwacji wizyt, aby szybko wprowadzić zmiany w projekcie aplikacji.

W ten sposób nie będzie musiała tracić czasu i zasobów na tworzenie nowej aplikacji od podstaw, jeśli pierwsza nie będzie przyjazna dla jej pacjentów.

**[_top 10 systemów oprogramowania do zarządzania pacjentami](https://clickup.com/pl/blog/103754/oprogramowanie-do-zarzadzania-pacjentami): wybierz i dodaj różne opcje pól zadań, aby szybko śledzić informacje o pacjencie.

Powtarzające się listy kontrolne : automatyzacja zadań, takich jak sprzątanie, poprzez tworzenie list kontrolnych dla dozorców

Szablony : Zarządzaj administracją szpitala za pomocą wstępnie zdefiniowanych szablonów. Twórz i używaj ponownieSzablony list kontrolnych aby aktualizować dokumentację medyczną, przechowywać formularze i zarządzać pacjentami bez marnowania czasu

