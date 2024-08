10 szablonów IT dla kierowników ds. technologii i zespołów IT

Zarządzanie operacjami IT w organizacji jest złożonym procesem. Sama liczba projektów, w tym rozwój oprogramowania, procesy helpdesk i raportowanie błędów, wymaga znacznego czasu i wysiłku.

Czy nie byłoby miło uniknąć zaczynania od zera za każdym razem, gdy masz nowy projekt IT, prezentację, stronę internetową lub produkt technologiczny? Właśnie w tym miejscu z pomocą przychodzą szablony.

Bez względu na rodzaj organizacji, którą zarządzasz, menedżerowie IT i zespoły IT we wszystkich branżach będą mogli cieszyć się szybszym, wydajniejszym i sprawniejszym uruchamianiem projektów dzięki potężnym szablonom ukierunkowanym na IT, które znajdziesz w tym przewodniku.

Niezależnie od tego, czy tworzysz prezentacje PowerPoint, czy też budujesz bazy wiedzy dokumenty, które pomagają śledzić błędy, szablony te pozwolą zaoszczędzić czas, energię i ból głowy.

Co to jest szablon IT?

Szablony IT pomagają menedżerom i zespołom technologicznym standaryzować i usprawniać ich procesy i przepływy pracy poprzez szybkie nakreślenie pracy niezbędnej do opracowania oprogramowania lub utrzymania elementu technologii.

Dla firmy programistycznej lub agencji projektującej strony internetowe może to oznaczać lepszą organizację pracy rozwój oprogramowania i SaaS proces. W przypadku helpdesku, może on obracać się wokół ticketów i śledzenie problemów .

Nowe filtry grup mieszanych w pulpitach nawigacyjnych ClickUp pozwalają na dalszą personalizację i niestandardowe ustawienia za pomocą operatorów "i" oraz "lub"

Szablony IT to proste dokumenty lub arkusze kalkulacyjne, które pomagają organizacjom tworzyć i realizować standardowe procedury operacyjne. Wstępnie ustawiony dokument zapewnia ustalenie szczegółów, pomagając współpracownikom i interesariuszom pozostać na tej samej stronie w odniesieniu do formatu i struktury dokumentu.

Odpowiedni szablon może nawet pomóc w komunikacji z niestandardowymi klientami. Na przykład firma programistyczna może użyć szablonu, aby przedstawić swoje usługi klientom w standardowym pakiecie. Dzięki temu projekt wygląda na bardziej sprawny i profesjonalny, a zespół zyskuje większą kontrolę i standaryzację.

Firmy mogą korzystać z odpowiedniego szablonu, aby pomóc swojemu zespołowi IT planować i patrzeć w przyszłość, wiedząc dokładnie, czego się spodziewać następnym razem, gdy pojawi się problem lub aplikacja będzie wymagała zbudowania.

Co składa się na dobry szablon IT?

Różne szablony są przydatne dla różnych rozwiązań. W wyniku tego może być trudno dokładnie zdefiniować, co sprawia, że szablon IT jest dobry. Niemniej jednak, najlepsze opcje do zrobienia mają kilka wspólnych cech, jak poniżej:

Przyjazność dla użytkownika: Każdy w zespole powinien być w stanie łatwo wskoczyć i rozpocząć korzystanie z szablonu z pewnością siebie, wiedząc dokładnie, w jaki sposób może z niego skorzystać

Każdy w zespole powinien być w stanie łatwo wskoczyć i rozpocząć korzystanie z szablonu z pewnością siebie, wiedząc dokładnie, w jaki sposób może z niego skorzystać Integracja z zarządzaniem projektami: Najlepiej byłoby, gdyby szablon integrował się bezpośrednio z systemem zarządzania projektamizarządzanie projektami tworzenia stron internetowych lubnarzędzie do tworzenia aplikacjiumożliwiając użytkownikom tworzenie zadań lub przekształcenie pomysłu w szerszy projekt

Najlepiej byłoby, gdyby szablon integrował się bezpośrednio z systemem zarządzania projektamizarządzanie projektami tworzenia stron internetowych lubnarzędzie do tworzenia aplikacjiumożliwiając użytkownikom tworzenie zadań lub przekształcenie pomysłu w szerszy projekt Niski (lub żaden) koszt: Szablon, z którego korzystasz, powinien być dostępny za darmo w wybranym narzędziu lub oferować wersję demonstracyjną, która pozwoli ci przetestować go przed podjęciem decyzji

Szablon, z którego korzystasz, powinien być dostępny za darmo w wybranym narzędziu lub oferować wersję demonstracyjną, która pozwoli ci przetestować go przed podjęciem decyzji Funkcje współpracy: Dobry szablon pomaga zespołowi wspólnie edytować zawartość i współpracować przy jej realizacji

10 najlepszych darmowych szablonów IT dla menedżerów ds. technologii i teamów IT

Czas na konkrety. Niezależnie od tego, czy jesteś firmą programistyczną, która chce usprawnić procesy agencyjne, czy organizacją poszukującą lepszych rozwiązań IT, szablony zawarte w tym przewodniku pomogą Twojemu biznesowi osiągnąć najważniejsze cele technologiczne.

1. Szablon listy projektów IT ClickUp

Szablon listy projektów IT ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu i śledzeniu projektów IT.

Niezależnie od wielkości Twojej firmy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twój zespół technologiczny ma mnóstwo pracy. Szablon Szablon listy projektów IT ClickUp pomaga liderom zespołów śledzić projekty i dotrzymywać terminów.

Jest to idealna opcja do wyświetlania i zarządzania portfolio projektów lub pomocy w ulepszaniu oprogramowanie do sprzedaży biletów dla działu usług IT.

Sam szablon składa się z trzech podstawowych widoków:

Widok podsumowania zapewnia prosty przegląd projektów. Możesz sprawdzić zmienne, takie jak terminy,poziomy priorytetów, status i poziom wpływu, aby szybko podejmować strategiczne decyzje

Przegląd procesów dostarcza tych samych informacji, ale organizuje je według bieżącego statusu. Użyj go, aby powiązać projekty z Teams i śledzić zaległe zadania na każdej scenie

Widok Kalendarza umożliwia tworzenie i przegląd projektów w oparciu o daty. Jest to świetne narzędzie do zagłębiania się w długoterminowe plany i przeglądy obciążenia w danym miesiącu

W połączeniu, widoki te zapewniają firmie przegląd wszystkich projektów w celu ułatwienia zarządzania i cyklu pracy.

2. Szablon do zarządzania Agile Scrum w ClickUp

Szablon do zarządzania projektami Agile Scrum od ClickUp

Zwinne podejście może uratować życie podczas tworzenia oprogramowania, stron internetowych lub rozwiązań SaaS. Szablon Agile Scrum Management firmy ClickUp pomaga w realizacji i usprawnieniu podejścia.

Nie bez powodu zwinność stała się dominującym podejściem do zarządzania projektami rozwoju projektów podejście dla większości firm. Jednak jego wdrożenie może być trudne dla organizacji, które dopiero przyzwyczajają się do tej koncepcji. Ten kompleksowy szablon może pomóc, dzięki szerokiemu zakresowi funkcji i widoków, które obejmują:

Tablicowy schemat ceremonii i wydarzeń, który ma na celu utrzymanie przepływu oprogramowania w ruchu

Tablicowy widok różnych wiosennych kroków, w tym planowania, spotkań standup, przeglądów i retrospektyw

Formularz zapytania o produkt, który pomaga zoptymalizować tworzone rozwiązania dzięki zewnętrznym opiniom na temat funkcji

Narzędzie do tworzenia zaległości produktowych, które pozwala śledzić funkcje projektowe, które mogą być opóźnione w stosunku do harmonogramu

Widok śledzenia błędów, który ma na celu ochronę aplikacji przed potencjalnymi problemami w przyszłości

Lista uruchomień testowych, aby upewnić się, że oprogramowanie działa płynnie

Co najlepsze, wiele z tych widoków i funkcji jest wstępnie zbudowanych i gotowych do prezentacji. Oznacza to, że w ciągu kilku minut możesz utworzyć PowerPoint i inne profesjonalne prezentacje, aby informować interesariuszy o swoich aplikacjach.

3. Szablon listy bezpieczeństwa IT ClickUp

Zminimalizuj ryzyko i zarządzaj swoimi systemami bardziej efektywnie dzięki szablonowi bezpieczeństwa IT ClickUp

Szablon Szablon listy bezpieczeństwa IT ClickUp ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez śledzenie i wizualizację inicjatyw związanych z bezpieczeństwem, monitorowanie wydajności systemu i pomoc w koordynacji z Teams w celu ochrony organizacji po stronie technologii.

Zaczyna się od niestandardowych statusów, które śledzą aktywne potencjalne zagrożenia i wysiłki mające na celu ich złagodzenie. Stamtąd otrzymujesz różne wizualne dzienniki błędów i zagrożeń, które mogą znajdować się na liście do naprawienia w przyszłości. Niestandardowe pola umożliwiają dodawanie atrybutów w celu lepszego zarządzania inicjatywami.

Jednak, podobnie jak w przypadku wielu opcji szablonów ClickUp, widoki i integracje są tym, co naprawdę sprawia, że jest to niezbędne narzędzie do pobrania dla zespołu ds. bezpieczeństwa.

W widokach można grupować zadania i inicjatywy według typu zasobów, funkcji bezpieczeństwa i innych parametrów. Integracje z narzędziami do zarządzania projektami i współpracy mogą przenieść problemy związane z bezpieczeństwem oprogramowania z przeglądu bezpośrednio do planu działania, dzięki czemu można je rozwiązać.

4. Szablon raportu o incydencie IT ClickUp

Dokumentuj, śledź i rozwiązuj incydenty szybko i skutecznie dzięki szablonowi raportu o incydencie IT ClickUp

Incydenty technologiczne mogą zakłócić działanie Twojej strony internetowej, aplikacji, a nawet całej firmy, jeśli Twój zespół nie zarządza nimi w odpowiedni sposób. Szablon Szablon raportowania incydentów IT ClickUp pomaga zachować integralność operacyjną podczas rozwiązywania incydentów.

Ty i Twój zespół IT możecie wprowadzać i śledzić incydenty na wysokim poziomie, w tym:

Dział

Pracownik, który raportował incydent

Typ incydentu, który można niestandardowo dostosować w zależności od firmy i operacji

Wrażliwość danych, która pozwala nadać priorytet incydentom dotyczącym danych wrażliwych

Potencjalny negatywny wpływ na oprogramowanie lub stronę internetową i firmę jako całość

Zalecenia dotyczące sposobu rozwiązania incydentu

Szablon zawiera standardowe zadania do zrobienia, które można niestandardowo dostosować, aby zapewnić, że firma podejmie wszystkie odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu. Zaawansowana funkcja śledzenia czasu umożliwia monitorowanie czasu potrzebnego na rozwiązanie problemu, co może pomóc w opracowaniu planów działania dla przyszłych incydentów.

5. Szablon do śledzenia błędów i problemów ClickUp

Zoptymalizuj śledzenie błędów i problemów dzięki rozwiązaniu do współpracy ClickUp

Szablony Szablon do śledzenia błędów i problemów ClickUp pomaga zespołom IT w znajdowaniu i rozwiązywaniu błędów i innych problemów związanych z witrynami internetowymi, oprogramowaniem i aplikacjami. Wiele widoków, niestandardowe statusy i usprawniony przepływ procesu pozwalają specjalistom IT na standaryzację procesu.

Wyróżniony widok to tablica przedstawiająca sposób, w jaki firma lub agencja zazwyczaj zarządza błędami i je rozwiązuje. Główna lista defektów zawiera przegląd problemów, które są otwarte, zablokowane, przypisane i w trakcie realizacji. Każdą z nich można rozwinąć, aby uzyskać szczegółowy widok każdego błędu i kroków niezbędnych do jego rozwiązania.

A to dopiero początek. Ekran Limitations and Workarounds pomaga dokładnie zrozumieć, jakie rozwiązania mogą być wspierane, a jakie nie. Zintegrowany formularz raportowania błędów przenosi nowe problemy bezpośrednio do cyklu pracy, podczas gdy wstępnie zbudowany dokument triage nakreśla proces, gdy jeden z tych nowych błędów wejdzie do systemu.

6. Szablon ClickUp Backlog & Sprints

ClickUp's planowanie sprintów szablon pomaga zarządzać operacjami i integracjami w jednym miejscu dzięki gotowym widokom, niestandardowym statusom, niestandardowym polom, dokumentom i nie tylko!

Backlogging jest kluczową częścią zwinnego procesu rozwoju i projektowania, a szablon Szablon Backlogu i Sprintów ClickUp upraszcza cały proces. Użyj go jako narzędzie do mapowania procesów aby zaoszczędzić czas zespołu i zapewnić wszystkim aktualne informacje.

Szablon ten może być dużym dobrodziejstwem dla firm programistycznych nieustannie pracujących nad nowymi wersjami. Wprowadź zmienne, takie jak termin, priorytet i szacowany niezbędny czas, a następnie przypisz punkty scrumowe front-end i back-end. Przy każdej odprawie można monitorować postępy, w tym za pomocą miernika zaufania, który informuje, czy zadanie jest na dobrej drodze do terminowego zakończenia.

7. Szablon notatki do wydania ClickUp

Skorzystaj z szablonu notatek ClickUp, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie podczas dokumentowania zmian i aktualizacji produktu

Z szablonem Szablon notatek dotyczących wydania ClickUp , możesz uprościć jeden z największych potencjalnych bólów głowy, z jakimi borykają się zespoły programistów: informowanie wszystkich dokładnie o tym, co zmieniło się w najnowszej wersji rozwiązań aplikacji lub projektu strony internetowej.

Szablon umożliwia opisanie nowych funkcji i poprawek błędów w nowej wersji. Dzięki temu szablonowi każdy, kto korzysta z twoich rozwiązań, wie, czego się spodziewać i może łatwo odwołać się do notatek dotyczących wydania w dowolnym momencie.

Ponieważ szablon ten działa w ClickUp Docs, zawiera on następujące elementy współpraca w czasie rzeczywistym funkcje. Wielu członków zespołu może współpracować przy tworzeniu zawartości i umieszczaniu jej w formie gotowej do prezentacji dla każdego, kto musi ją zobaczyć.

8. Szablon raportowania błędów ClickUp

Wykorzystaj szablon raportowania błędów ClickUp, aby upewnić się, że wszyscy pozostają na tej samej stronie podczas identyfikowania i rozwiązywania problemów z oprogramowaniem

Jako scentralizowana funkcja dla zespołów IT, które chcą usprawnić swoją pracę, niewiele szablonów przebija Szablon raportowania błędów ClickUp .

Jest to prosty, jednostronicowy raport, którego członkowie Twojego zespołu mogą użyć do nakreślenia podstawowego tła i problemów związanych z błędem, który oni (lub ktoś inny w Twojej organizacji) znaleźli w Twoich rozwiązaniach lub witrynie. Zawiera również narzędzie do tworzenia zadań, które tworzy i przypisuje jasne kolejne kroki.

Szablon ten oferuje jednak bardziej wartościową funkcję niż tylko identyfikowanie każdego pojedynczego błędu, który może być ukryty w Twoich rozwiązaniach. Można go również użyć do uzyskania bardziej holistycznego, opartego na osi czasu spojrzenia na wszystkie problemy, które wymagają rozwiązania, pomagając lepiej ustalić priorytety poprawek niezbędnych do utrzymania płynnego działania rozwiązań.

9. Szablon przypadku testowego ClickUp

Szablon przypadków testowych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu postępu przypadków testowych.

Żadne oprogramowanie nie jest zakończone bez rozszerzenia testów w celu zapewnienia stabilności, bezpieczeństwa i powodzenia. Niezależnie od tego, czy jesteś agencją pracującą w imieniu klientów, czy też świadczysz wewnętrzne usługi IT, Szablon przypadków testowych ClickUp pomaga ulepszyć i usprawnić te testy.

Szablon jest narzędziem do tworzenia przypadków testowych, które standaryzuje cały proces. Oprócz nakreślenia podstawowych informacji, takich jak wersja oprogramowania i data, można wprowadzić podstawowe parametry testu (na przykład próba zalogowania się do nowo utworzonej aplikacji marketingowej) i jego wyniki.

Możesz nawet wyjść poza ten proces. Sekcja Szczegóły wyników w kreatorze przypadków pozwala na dodanie każdego niuansu testu, w tym oczekiwanych wyników, rzeczywistych wyników i śledzenia zaliczenia. Dzięki temu każdy w zespole może dokładnie zobaczyć, co musi zrobić, aby ulepszyć produkt.

10. Szablon dziennika zmian oprogramowania ClickUp

Szablon dziennika zmian oprogramowania ClickUp pomaga śledzić wszystkie działania związane z oprogramowaniem w jednym miejscu

Szablon Szablon dziennika zmian oprogramowania ClickUp pozwala na przedstawienie zespołowi dokładnie tego, co zmieniło się w każdym wydaniu i aktualizacji, umożliwiając członkom zespołu IT zagłębienie się w niuanse tych aktualizacji w momencie, gdy eksperyment lub wydanie pójdzie nie tak.

Jest to prosta tabela, zawierająca sekcje takie jak numer zmiany, typ zmiany, opis, status, priorytet i właściciel. Jednak tym, co czyni ten szablon naprawdę wyjątkowym, jest jego zdolność do integracji z większą infrastrukturą ClickUp.

Nagle statyczna tabela może stać się dynamiczna dzięki zależnościom. Zadania mogą również pochodzić bezpośrednio z dziennika zmian. Pozostaje to podstawowym przeglądem, ale dodaje dodatkowe funkcje poprawiające łatwość użytkowania i interaktywność dla całego zespołu.

Zwiększ swoje możliwości operacyjne i rozwojowe dzięki szablonom ClickUp z zakresu technologii informatycznych

Nie możemy przecenić różnicy, jaką odpowiedni szablon może zrobić dla Twoich usług i procedur technologicznych. Jeśli możesz odejść od konieczności rozpoczynania od zera za każdym razem, a zamiast tego skupić się na danych i zawartości w gotowym szablonie, już wygrałeś.

I to jeszcze zanim przejdziemy do różnicy, jaką może przynieść właściwy szablon Oprogramowanie do zarządzania IT może sprawić, zwłaszcza gdy oprogramowanie to zawiera narzędzie do tworzenia szablonów i rozszerzoną bibliotekę.

Wśród wielu dostępnych rozwiązań, ClickUp wyróżnia się na tle innych. Mogą to być nasze funkcje zarządzania projektami, możliwości współpracy lub intuicyjny interfejs użytkownika. A może jest to darmowa wersja, w której możesz zarejestrować się, aby przetestować naszą aplikację i szablony bez żadnych zobowiązań.

Cokolwiek to jest, nadszedł czas, aby wypróbować ClickUp dla swojej organizacji i usprawnić swoje wysiłki technologiczne. Gotowy, aby zacząć? Załóż darmowe konto na naszej stronie już dziś!