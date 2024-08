Beste 15 softwaretools voor teamsamenwerking in 2024

Of je nu thuis werkt, op kantoor of op een tropisch eiland met een vervaagde Zoom achtergrond, je gebruikt teamsamenwerking software om de klus te klaren. šŸ

Tools voor teamsamenwerking variƫren in complexiteit, functie en type, maar ze hebben allemaal een gemeenschappelijk doel: teams helpen beter samen te werken . Hoewel de thuiswerkbeweging deze tools erg populair heeft gemaakt, hebben ze hun waarde bewezen!

Nu, meer dan de helft van de werkgevers gebruikt nog steeds samenwerkingstools om te communiceren met werknemers , clients, belanghebbenden en meer. In feite gebruikt u waarschijnlijk al real-time samenwerking software in uw dagelijks werk .

En toch zijn efficiƫnt teamwerk en communicatie nog steeds enkele van de meest uitdagende hindernissen om te overwinnen, vooral voor functieoverschrijdende teams .

Als je in dit schuitje zit, is het tijd voor verandering. šŸ›„

Sinds gezamenlijk beheer van werk valt in zo'n brede en veelomvattende categorie dat het steeds moeilijker wordt om de tool te vinden die het beste past bij de stijl van werken van je team, de use case, de grootte, de behoeften in de sector en de processen. Je bent hier echter aan het juiste adres!

We hebben ons onderzoek en onze tests al gedaan om je 15 van de beste software voor teamsamenwerking voor elk gebruikscasus te kunnen bieden. Wat je ook zoekt in je volgende tool, wij hebben de functies, voor- en nadelen, beoordelingen en reviews om je zoektocht naar software goed te beginnen.

Wat moet je zoeken in software voor teamsamenwerking?

Software voor teamsamenwerking gaat veel verder dan een eenvoudige DM of een snelle e-mail.

Dit betekent dat het vinden van de beste samenwerkingstool voor je team begint met een grondig begrip van wat je zoekt van het product: Vraag jezelf af:

Aan welke projecten werkt het team? De samenwerkingstools die helpenbouw projectmanagement teams helpen, verschillen sterk van de tools die software-ingenieurs gebruiken, en hetzelfde geldt voor HR-afdelingen en verkoopteams.

De samenwerkingstools die helpenbouw projectmanagement teams helpen, verschillen sterk van de tools die software-ingenieurs gebruiken, en hetzelfde geldt voor HR-afdelingen en verkoopteams. Hoe groot is uw team en wat is uw budget? Veel tools zijn geprijsd per gebruiker, per maand. Dus als je $10 per gebruiker per maand neerlegt voor meer dan 200 mensen voor software die mensen niet graag gebruiken, zul je niet meteen de resultaten zien waar je op hoopt.

Veel tools zijn geprijsd per gebruiker, per maand. Dus als je $10 per gebruiker per maand neerlegt voor meer dan 200 mensen voor software die mensen niet graag gebruiken, zul je niet meteen de resultaten zien waar je op hoopt. Welke specifieke problemen lost deze tool op? Ben je op zoek naar een manier om het team snel te bereiken of naar een manier om het team te helpen?documenten bewerken naast elkaar? Je ideale tool kan een of beide dingen doen!

De antwoorden op deze vragen zullen je in de juiste richting wijzen. Maar hoe onderscheid je software van hoge kwaliteit van de rest? Door te zoeken naar functies zoals deze:

Threaded commentaar, chats en instant messaging

Toegewezen opmerkingen of @mentions

Schermafbeeldingen, schermafbeeldingen of video vergaderingen

Zeer visuele aangepaste statussen, mijlpalen voor projecten en afhankelijkheid van taken

Samenwerken of live bewerking in documenten, tabellen, taken en meer

Doelgerichte functies

Software voor digitale whiteboards of functies voor brainstormen

Meerdere integraties

En nog veel meer!

Ja, jij vindt al deze functies in Ć©Ć©n software voor teamsamenwerking. Maar niet elke tool vervult deze functies even goed, en wij zijn er om je te helpen de tools te verwijderen die gewoon niet geschikt zijn voor jou.

De 15 beste software voor teamsamenwerking in 2024

De mogelijkheden zijn eindeloos als het gaat om efficiƫnte software voor teamsamenwerking, dus het is fijn om de beste tips, uitsplitsingen en softwarealternatieven voor je te hebben om je zoektocht te begeleiden!

Gebruik deze gedetailleerde lijst om functies, voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen te vergelijken van de 15 beste samenwerkingssoftware voor elk team.

Bewaak projectupdates, beheer workflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte

ClickUp is de enige hulpmiddel voor productiviteit krachtig genoeg om al je werk in verschillende apps samen te brengen in Ć©Ć©n gecentraliseerd samenwerkingsplatform. Deze tool biedt kamerbrede oplossingen voor teams van elke grootte met zijn rijke set aanpasbare functies om je te helpen tijd te besparen en processen stroomlijnen, of u nu verbinding maakt met belanghebbenden, doelen op elkaar afstemt of de tijdlijnen van projecten bewaakt.

Samenwerking vormt de kern van elke ClickUp functie, met meerdere ingebouwde tools om ideeƫn van begin tot eind te ontwikkelen naast het team en vervolgens visueel de voortgang overbrengen terwijl u uw abonnementen in gang zet. Bovendien zijn er meer dan 15 manieren om uw werk in ClickUp weer te geven, waaronder de unieke weergave Chat om alle relevante gesprekken in ƩƩn handige hub samen te brengen.

Meerdere leden van een team werken samen aan een document zonder overlapping in ClickUp Docs

ClickUp beste functies

Het samenbrengen van cross-functionele teams is nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij ClickUp's Cross-Functional Project by Departments Template

ClickUp limieten

Zoveel krachtige samenwerkingstools kunnen een leercurve vormen voor sommige gebruikers

Niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app...nog niet

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $7 per gebruiker, per maand

: $7 per gebruiker, per maand Business : $12 per gebruiker, per maand

: $12 per gebruiker, per maand Enterprise: Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.670+ beoordelingen)

4.7/5 (5.670+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.540+ beoordelingen)

2. Slack

via Slack Een van de beste functies van Slack is veilige, realtime berichtenuitwisseling met teamleden, externe partners of klanten. De functie voor directe berichten van het platform is handig wanneer je een deadline hebt of een dringend probleem probeert op te lossen.

Via groepskanalen kunnen teamleden communiceren, updates delen en feedback geven over projecten. Zelfs als mensen op afstand werken, kunnen ze contact houden en op Ć©Ć©n lijn blijven. Je kunt verschillende kanalen instellen voor verschillende onderwerpen, projecten of teams, zodat het gemakkelijk is om relevante discussies te vinden.

Soms Slack kanalen worden onoverzichtelijk . Meerdere threads over hetzelfde project vereisen extra opheldering. Constante onderbrekingen halen je weg van diepgaand werk. Voor beste resultaten met Slack , verbind het met andere samenwerkingstools of taakbeheer software om productiviteit te verhogen.

Als je het volgende wilt beheren projecten en taken wilt beheren direct in Slack, bekijk de Slack integratie met ClickUp !

Slack beste functies

Systeemrollen om een teamlid te classificeren als beheerder om Slack accounts te beheren of als niet-beheerder

Kanalen om centrale, gedeelde ruimtes te creƫren voor gesprekken, bestanden en mensen

Workflow Builder om routinehandelingen en communicatie te automatiseren

Huddles en clips met audio- en video-opties

Slack beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in individuele instellingen

Ondersteuning voor gegevensverliespreventie is een Enterprise-abonnement functie

Slack prijzen

Gratis abonnement

Pro abonnement : $7,25/maand per persoon, jaarlijks gefactureerd

: $7,25/maand per persoon, jaarlijks gefactureerd Business+ plan : $12,50/maand per persoon, jaarlijks gefactureerd

: $12,50/maand per persoon, jaarlijks gefactureerd Enterprise Grid plan: Neem contact op met Slack voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (22.000+ beoordelingen)

4.7/5 (22.000+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (30.000+ beoordelingen)

Vergelijk_ Microsoft Teams vs Slack en Slack vs Asana !

3. Google Werkruimte (Documenten, Sheets, Slides)

via Google WerkruimteGoogle Werkruimte (voorheen bekend als G Suite) is een verzameling cloud-gebaseerde samenwerkingstools aangeboden door Google. Apps zoals Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Slides kunnen leden van externe teams altijd en overal samenwerken.

Om samen te werken in Google Documenten, Sheets en Slides nodig je andere mensen uit om een document weer te geven of te bewerken door een link te delen of een uitnodiging te e-mailen. Zodra ze toegang hebben, kun je hun cursor en de wijzigingen die ze maken in realtime zien. Je kunt ook communiceren met je medewerkers met behulp van de ingebouwde hulpmiddelen voor opmerkingen en suggesties. Met de revisiegeschiedenis kun je ook teruggaan en zien hoe het document in de loop van de tijd is veranderd.

Bekijk de beste_ Google Documenten alternatieven !

Google Werkruimte (Documenten, Sheets, Slides) beste functies

Eenvoudig te beheren delen met verschillende toestemmingen (bewerken, weergave of opmerkingen toevoegen)

Commentaar en bewerking in realtime met leden van het team of externe partners

Onbeperkte revisiegeschiedenis om wijzigingen ongedaan te maken

.docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt of .html formats

Google Werkruimte (Documenten, Sheets, Slides) limieten

Laadtijden zijn sterk afhankelijk van de verbinding met internet, vooral bij grote bestanden

Vooraf gedefinieerde sjablonen en lay-outs limieten aanpassingen

Prijzen Google Werkruimte

Google Documenten, Sheets en Slides zijn gratis met een Google account

Google Werkruimte beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (40.000+ beoordelingen)

4.6/5 (40.000+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (14.000+ beoordelingen)

4. Zoom

via ZoomZoom is een platform voor videoconferenties waarmee iedereen virtuele vergaderingen, webinars en video chatten kan houden. Het bevat functies zoals scherm delen, opnemen en breakout rooms, en het is toegankelijk via een web browser of via de mobiele en desktop-apps. Het platform is ontworpen om communicatie en samenwerking op afstand te vergemakkelijken, waardoor het een ideale onderneming is samenwerkingssoftware .

Een van de belangrijkste voordelen van Zoom is het gebruiksgemak. Zoom is gebruiksvriendelijk en vereist geen gespecialiseerde technische kennis om het in te stellen en te gebruiken. Bovendien biedt Zoom een breed bereik aan functies, waardoor het een veelzijdig hulpmiddel is voor verschillende gebruikssituaties, zoals algemene vergaderingen sessies voor project planning en virtuele gebeurtenissen!

Zoom beste functies

Team chatten om samen te werken buiten virtuele vergaderingen en telefoongesprekken om

Samengestelde virtuele achtergrondbibliotheek om vergaderingen te personaliseren

Speciale app marktplaats, integraties en API's

Online Whiteboard om ideeƫn te brainstormen

Zoom limieten

Het aantal deelnemers aan vergaderingen is beperkt, zelfs bij betaalde abonnementen

Niet geschikt als lange-termijn projectmanagement tool

Prijzen van Zoom

Zoom biedt Personal en Business betaalde abonnementen, afhankelijk van de branche of het benodigde Zoom-product

Zoom beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (13.000+ beoordelingen)

4.6/5 (13.000+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (50.000+ beoordelingen)

5. Figma

via Figma Figma is een browsergebaseerde interfaceontwerptool voor teams om in realtime samen te werken aan de ontwikkeling van websites, mobiele apps en andere digitale producten. Het platform richt zich op samenwerking en productiviteit voor ontwerpteams te verbeteren . Het maakt eenvoudig delen en feedback geven op ontwerpen mogelijk om op dezelfde pagina te blijven en sneller te itereren.

Een ander voordeel van Figma is de toegankelijkheid. Figma is gebaseerd op een browser, dus het is niet nodig om software te downloaden. Je kunt overal vandaan aan je ontwerpen werken en deze delen met leden van het team, belanghebbenden en clients!

Met de geavanceerde functionaliteit van Figma kunnen ontwerpers ontwerpspecificaties, handoffs van ontwikkelaars en exports van code produceren, waardoor het voor ontwikkelaars gemakkelijker wordt om ontwerpen te implementeren.

Figma beste functies

Instellingen voor padding, richting en ruimte met Auto Layout voor eenvoudige handoffs van ontwikkelaars

Modern pen gereedschap om in elke richting te tekenen met Vector Networks

Plugins en Widgets om aangepaste werkstromen te creƫren

Live koppelingen voor eenvoudig delen

Figma beperkingen

Niet geschikt als standalone tool voor Taakbeheer

Steile leercurve voor leden van het team (en externe partners indien nodig)

Figma prijzen

Gratis abonnement

Figma Professional : $12/editor per maand, jaarlijks gefactureerd

: $12/editor per maand, jaarlijks gefactureerd Figma Organisatie : $45/editor per maand, jaarlijks gefactureerd

: $45/editor per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op met Figma voor prijzen

Figma beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

4.7/5 (500+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Figma alternatieven !

6. Collega

via CollegaCollega is een krachtig hulpmiddel voor het beheren van AI-vergaderingen dat is ontworpen om u te helpen bij het organiseren en leiden van efficiĆ«nte, productieve vergaderingen. Het is gemakkelijk te gebruiken, met een intuĆÆtieve gebruikersvriendelijke interface om snel agenda's te maken, rollen en middelen toe te wijzen, notulen te maken en nog veel meer. Met Fellow kun je je vergaderingen aanpassen aan de behoeften van je team of organisatie.

Met deze tool kunnen leden van het team in realtime samenwerken tijdens het proces van aantekeningen maken en bewerkingen. Zo kunnen bijvoorbeeld meerdere leden naast elkaar een document bewerken en becommentariƫren, waarbij ze elkaars wijzigingen zien terwijl ze worden gemaakt!

Fellow beste functies

80+ gratis sjablonen voor vergaderingen zijn toegankelijk in Word en Google Documenten

Krachtige zoekfunctie om snel een document of taak te vinden

Inheemse integraties en meer via Zapier

Unlimited-documenten en -taken in het gratis abonnement

beperkingen van ####

Geavanceerdtools voor gezamenlijk projectmanagement zijn betaalde functies

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Collegaprijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Pro : $7/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $7/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Business : $10/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $10/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op met Fellow voor prijzen

Fellow beoordelingen en recensies

Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

4.9/5 (30+ beoordelingen) G2: N/A

7. ProofHub

via ProofHub ProofHub is een webgebaseerd platform voor projectmanagement met projectmanagement, kalenders en delen van bestanden. De leden van het team kunnen de juistheid van documenten en andere bestanden controleren met de diensten voor proefafdrukken, waardoor het goedkeuringsproces wordt gestroomlijnd.

Alle vaardigheidsniveaus kunnen de software gebruiken omdat het intuĆÆtief en gebruiksvriendelijk is. Het biedt ook meerdere aanpassingsopties, waaronder aangepaste rollen, toestemmingen en workflows, zodat teams het platform kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften. Bovendien kan het gebruikt worden om belangrijke bestanden te openen en te delen met andere tools, zoals Google Drive, Slack en Dropbox.

ProofHub beste functies

Automatische herinneringen om werk in te plannen op kalenders

Controle op hoog niveau over teams en projecten

Functie voor meerdere toegewezen personen

Tijdsregistratie

ProofHub limieten

Een klein aantal native integraties in vergelijking met andere softwareoplossingen voor teamsamenwerking

Niet geschikt voor agile projectmanagement

Prijzen van ProofHub

Essential : $45/maand, jaarlijks gefactureerd

: $45/maand, jaarlijks gefactureerd Ultimate Control: $89/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van ProofHub

Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

4.5/5 (70+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (70 beoordelingen)

8. Miro

via MiroMiro is een cloud-gebaseerde digitaal whiteboard platform ontworpen voor creatieve teams om samen te werken aan visuele projecten zoals mindmaps, proceskaarten , user journeys en wireframes. Het bevat functies zoals samenwerking in realtime, plakbriefjes en een groot aantal kant-en-klare sjablonen en vormen om prachtige diagrammen te maken.

Met de realtime samenwerkingstool van Miro kunnen meerdere leden van het team tegelijkertijd aan hetzelfde bord werken, waardoor brainstormen en besluitvorming sneller en efficiƫnter verlopen. Een productteam kan Miro bijvoorbeeld gebruiken om samen te werken aan een customer journey map in kaart brengen in realtime, zodat ze snel wijzigingen kunnen aanbrengen en zonder vertraging feedback kunnen krijgen.

Miro beste functies

Anoniem stemmen en live reacties

1.000+ sjablonen gemaakt door experts en de community

Tijdsregistratie binnen het whiteboard

Stickies groeperen met clustering

Miro beperkingen

Ondersteunt niet alle platforms zoals Linux

Geen functie voor tijdsregistratie van taken

Miro prijzen

Gratis abonnement

Starter : $8/lid per maand, jaarlijks gefactureerd

: $8/lid per maand, jaarlijks gefactureerd Business : $16/lid per maand, jaarlijks gefactureerd

: $16/lid per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op met Miro voor prijzen

Miro beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (900+ beoordelingen)

4.7/5 (900+ beoordelingen) G2: 4.8/5 (4.000+ beoordelingen)

9. MindMeister

via MindMeister MindMeister is een webgebaseerde mindmapsoftware waarmee gebruikers visuele diagrammen van hun ideeƫn en gedachten kunnen maken, bewerken en delen. Het wordt vaak gebruikt voor brainstorming, project abonnementen en het organiseren van informatie.

Mindmaps zijn een manier om informatie en ideeƫn visueel te organiseren, en MindMeister stelt gebruikers in staat om deze mindmaps online te maken, waardoor het gemakkelijk is om ze te delen en samen te werken met anderen. U kunt anderen uitnodigen om hun mindmaps in realtime te bewerken, waardoor het een ideaal hulpmiddel is voor teamwerk. Hierdoor kunnen teams op afstand samenwerken aan projecten en ideeƫn, ongeacht hun locatie.

Ontdek meer_ MindMeister alternatieven !

MindMeister beste functies

Gemengde lay-outs in kaarten om meerdere diagrammen te maken

Opmerkingen en notificaties om discussies te creƫren

Ingesloten media om context toe te voegen aan ideeƫn

Sjablonen voor brainstormsessies en strategische abonnementen

Beperkingen van MindMeister

Verschillende exportopties zijn voorbehouden aan de dure betaalde abonnementen

Beperkte integraties met andere tools en apps

Prijzen van MindMeister

Basis : Free

: Free Persoonlijk : $4.99/maand

: $4.99/maand Pro: $8,25/maand

MindMeister beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4.7/5 (200+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (30 beoordelingen)

10. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Een cloud-gebaseerde samenwerkingssoftware ontwikkeld door Microsoft, Microsoft Teams biedt een uitgebreide tool voor teams om op Ć©Ć©n plaats te communiceren, samen te werken en bestanden te delen. Teams kunnen kanalen aanmaken voor specifieke projecten, afdelingen of onderwerpen, en leden kunnen naar behoefte lid worden van kanalen en ze weer verlaten!

Een kanaal biedt leden real-time tekst, audio en video chatten, de mogelijkheid om documenten te delen en te bewerken en de optie om online vergaderingen te plannen en eraan deel te nemen. Bijvoorbeeld, een productmarketingteam kan een kanaal gebruiken om de lancering van een nieuw product te coƶrdineren, waar multifunctionele partners ideeƫn kunnen bespreken en in realtime kunnen samenwerken aan documenten.

Microsoft Teams beste functies

Bellen, voicemail en doorverbinden voor groepssamenwerking

Whiteboard app voor ideeƫn en brainstormen

Automatisch synchroniseren en versie geschiedenis bijhouden

Chatten, taken en gedeelde takenlijsten

Beperkingen van Microsoft Teams

Beperkte integraties met andere niet-Microsoft producten

Te veel functies kunnen het stroomlijnen van het werk in de weg staan

Microsoft Teams prijzen

Microsoft Project biedt twee betaalde prijsoplossingen, afhankelijk van je team en softwarevereisten: Business en Startpagina

Microsoft Teams beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (8.000+ beoordelingen)

4.5/5 (8.000+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (13.000+ beoordelingen)

11. nTask

via nTask Taak- en projectmanagementplatform nTask helpt teams en individuen om prioriteiten te stellen, te beheren en samen te werken aan taken op Ć©Ć©n plaats. Naast lijsten met taken, Kanban-borden, tijdlijnen, Gantt grafieken, tijdsregistratie en aangepaste dashboards, biedt het ook tools voor effectieve samenwerking in teams.

Met het systeem van geautomatiseerde herinneringen en notificaties van nTask blijven teams op de hoogte van deadlines en andere belangrijke updates. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld geautomatiseerde herinneringen instellen die drie dagen voordat een taak moet worden uitgevoerd, worden verzonden.

nTask beste functies

Gantt grafieken en afhankelijkheid van taken

Delen van documenten en bestandsbeheer

Tijdsinschattingen

Reply-Later

nTaak limieten

Het bijvoegen van grote bestanden tijdens het delen duurt langer dan normaal

Alleen geschikt voor teams met minder dan 50 leden

nTask prijzen

Premium : Begint bij $20/maand voor 5 gebruikers

: Begint bij $20/maand voor 5 gebruikers Business : Begint bij $60/maand voor 5 gebruikers

: Begint bij $60/maand voor 5 gebruikers Enterprise: Neem contact op met nTask voor prijzen

nTask beoordelingen en recensies

Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

12. Basecamp

via BasecampBasecamp is een tool voor projectmanagement voor teams op afstand om al hun werkgerelateerde informatie en gesprekken op Ć©Ć©n plaats te centraliseren. Teams kunnen lijsten maken met taken, gebeurtenissen plannen en bestanden delen, waardoor het voor teams eenvoudig is om op de hoogte te blijven van hun werk.

Daarnaast heeft Basecamp een ingebouwd prikbord en een functie om te chatten, zodat teamleden in realtime kunnen communiceren en informatie kunnen delen. Zo kunnen teamleden bijvoorbeeld het prikbord gebruiken om updates over hun voortgang te delen en vragen te stellen, terwijl de chatfunctie snel verbinding kan maken met andere teamleden en ideeƫn kan bespreken.

Basecamp beste functies

Grafieken van heuvels om de voortgang bergop of bergaf in de loop van de tijd visueel te zien

Het Hey! menu stroomlijnt notificaties in Ć©Ć©n menu

Check-in met een automatische poll voor het team

Individuele of groepsgerichte berichten in de app

Basecamp limieten

Geen prioriteiten voor Taken (kijk opBasecamp alternatieven)

Beperkte functie voor bijhouden voortgang

Basecamp prijzen

Unlimited gebruikers : $299/maand, jaarlijks gefactureerd

: $299/maand, jaarlijks gefactureerd Voor freelancers, starters of kleinere teams: $15/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies over Basecamp

Capterra: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

4.3/5 (14.000+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

13. Monday.com

via MondayMonday.com is een cloudgebaseerd platform voor projectmanagement dat is gebouwd voor teams om samen te werken, voortgang bij te houden en de communicatie te verbeteren. Het geeft managers de mogelijkheid om eenvoudig taken toe te wijzen, deadlines en mijlpalen in te stellen, verantwoordelijkheden te delegeren en prestaties te controleren.

Daarnaast biedt het gebruikers realtime zichtbaarheid in hun werkstroom, zodat iedereen op dezelfde pagina zit wat betreft deadlines, verwachtingen en voortgang. Monday heeft geen functie voor chatberichten, dus integraties met tools als Slack, Slack Teams of Zoom kunnen de productiviteit verhogen.

Monday beste functies

Aanpasbare dashboards en automatisering

Afhankelijkheid bijhouden voor projectmanagement

Beheer van werklast

Veilige opslagruimte voor bestanden

Monday limieten

De functie Tijdregistratie kolom is alleen beschikbaar in de Pro en Enterprise abonnementen

Steile leercurve om vertrouwd te raken met functies en interface (bekijkMonday alternatieven)

Maandag prijzen

Individueel : Free forever

: Free forever Basis : $8/zetel per maand vanaf 3 zetels

: $8/zetel per maand vanaf 3 zetels Standaard : $10/zetel per maand vanaf 3 zetels

: $10/zetel per maand vanaf 3 zetels Pro : $16/zetel per maand vanaf 3 zetels

: $16/zetel per maand vanaf 3 zetels Enterprise: Neem contact op met Monday voor prijzen

Monday beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (3.300+ beoordelingen)

4.6/5 (3.300+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (6.600+ beoordelingen) Compare Monday to ClickUp !

14. Koppel

via Kudde Teams kunnen eenvoudig samenwerken, communiceren en samenwerken met behulp van Flock, een samenwerkings- en communicatieplatform in de cloud. Gebruikers hebben de beschikking over een verscheidenheid aan tools en functies, waaronder chatten, videoconferenties, delen van bestanden, projectmanagement en projectmanagement.

Flock biedt gebruikers ook een intuĆÆtief, gebruiksvriendelijk platform dat het makkelijk maakt voor teams om verbonden te blijven, zelfs als ze op afstand werken. Het helpt ook om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit en aan hetzelfde doel werkt!

Flock beste functies

Polls binnen kanalen met een optie om anoniem te reageren

In-app video conferencing voor Ć©Ć©n-op-Ć©Ć©n of team vergaderingen

Bijlage Picker knop om bestanden te delen

Openbare en privƩ berichtkanalen

Flock limieten

Geavanceerde aanpassingsopties zijn voorbehouden aan abonnementen op Enterprise-niveau

Steile leercurve om een stabiel en consistent team werkstromen op te bouwen binnen het platform

Flock prijzen

Free : Gratis

: Gratis Pro : $4,50/maand per gebruiker

: $4,50/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Flock voor prijzen

Flock beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4.5/5 (300+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

15. Airtable

via AirtableAirtable is webgebaseerde software waarmee gebruikers databases kunnen maken en beheren in een spreadsheetachtig format. Het combineert de functionaliteit van een database met het gebruiksgemak van een spreadsheet, waardoor het een populair hulpmiddel is voor gegevensbeheer en organisatie.

Airtable helpt bij de samenwerking tussen teams door een centrale locatie te bieden voor het opslaan en beheren van informatie die gemakkelijk kan worden geopend, gedeeld en bewerkt door meerdere leden van het team.

In Airtable kunnen projectmanagers gegevens structureren en organiseren op een manier die zinvol is voor hun teams door aangepaste velden, formulieren en weergaven te maken. Door een aangepast veld te maken om de "prioriteit" status van een record op te slaan, kan de gebruiker weergaven filteren en tabellen sorteren om items met een hoge prioriteit snel te identificeren.

Airtable beste functies

Extensies om dashboards te maken met grafieken, grafieken en top-line statistieken

Gegevens synchroniseren met andere platforms en apps om informatie te stroomlijnen

Interface zonder code om gegevens te groeperen of sorteren

Javascript functie om automatisering uit te breiden

Airtable beperkingen

Beperkte mogelijkheid om gescheiden teams en individuele workflows te verwerken (kijk eens opAirtable alternatieven)

Basisfunctie voor tijdsregistratie in vergelijking met andere tools voor teamsamenwerking

Airtable prijzen

Gratis abonnement

Plus : $10/zetel per maand, jaarlijks gefactureerd

: $10/zetel per maand, jaarlijks gefactureerd Pro : $20/zetel per maand, jaarlijks gefactureerd

: $20/zetel per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op met Airtable voor prijzen

Airtable beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

4.7/5 (1.000+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

Bonus:_ Airtable Vs. Coda | Airtable vs Monday

Voordelen van samenwerkingssoftware voor je team

Samenwerkingssoftware is een game-changer op de moderne werkplek. Het brengt teams samen, bevordert naadloze communicatie en efficiƫnt Taakbeheer. Dit zijn slechts enkele van de voordelen die bedrijven kunnen verwachten van het gebruik van samenwerkingssoftware:

Verbetert teamwerk : Vereenvoudigt het delen van ideeƫn, bestanden en updates in realtime, waardoor vergaderingen en threads via e-mail overbodig worden.

: Vereenvoudigt het delen van ideeƫn, bestanden en updates in realtime, waardoor vergaderingen en threads via e-mail overbodig worden. Centraliseert projectmanagement : Maakt het toewijzen, bijhouden en bijwerken van taken mogelijk, waardoor transparantie en verantwoordelijkheid binnen het team worden bevorderd.

: Maakt het toewijzen, bijhouden en bijwerken van taken mogelijk, waardoor transparantie en verantwoordelijkheid binnen het team worden bevorderd. Makkelijkt werken op afstand : Met cloud-gebaseerde tools hebben leden van het team altijd en overal toegang tot het werk en wordt de productiviteit ondersteund, ongeacht de geografische afstand.

: Met cloud-gebaseerde tools hebben leden van het team altijd en overal toegang tot het werk en wordt de productiviteit ondersteund, ongeacht de geografische afstand. Integreert met andere Business Software : Stroomlijnt de werkstroom door de noodzaak om tussen meerdere apps te schakelen te verminderen, waardoor meer aandacht kan worden besteed aan kerntaken.

: Stroomlijnt de werkstroom door de noodzaak om tussen meerdere apps te schakelen te verminderen, waardoor meer aandacht kan worden besteed aan kerntaken. Bevordert efficiƫntie, transparantie en flexibiliteit: Uiteindelijk leidt dit tot zakelijk succes.

Verenig je team met samenwerkingssoftware

De voordelen van samenwerkingssoftware voor teams maken het een onmisbaar hulpmiddel voor elk team, ongeacht waar je werkt. De truc is om software te vinden met voldoende functies en functionaliteit om de uitdagingen aan te gaan waar teams dagelijks mee te maken hebben.

De enige oplossing? ClickUp

Visualiseer uw taken en werk samen met het team met behulp van de meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord en Chatten

ClickUp is de enige tool op deze lijst die een volledig transparante en collaboratieve werkruimte biedt voor teams om de voortgang van projecten te overzien, taken te plannen en efficiƫnter te communiceren vanaf vrijwel elke plek ter wereld.

Met chatten in de app, honderden aanpasbare functies en meer dan 1000 integraties om al je werk te consolideren, is ClickUp de ideale software voor teamcommunicatie over de hele linie.

Dus, waar wacht je nog op? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en zie hoe uw samenwerking ongelooflijk verbetert.