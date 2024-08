Hoe bouw je een effectief team op het werk?

Als je ooit het geluk hebt om mensen aan te nemen, zorg er dan voor dat je mensen aanneemt die je niet alleen kunt onderwijzen, maar die jou ook dingen gaan leren

Jeff Bezos, wereldwijd zakenmagnaat en CEO van Amazon

Net als Bezos heeft elke leider zijn ideale versie van hoe zijn dream team eruit zou moeten zien. Sommigen kijken naar technische vaardigheden, anderen geloven dat zachte vaardigheden meer gewicht hebben, sommigen geven de voorkeur aan formele opleiding, sommigen zoeken naar kandidaten met wie het makkelijk werken is, terwijl anderen de voorkeur geven aan mensen die de status quo in twijfel trekken - de parameters zijn subjectief.

Als je eenmaal de juiste persoon of personen voor je organisatie hebt gevonden, moet je een extra stap zetten om ze te helpen zich in je team te integreren en ze voor de lange termijn te behouden. Dit is waar het proces van teambuilding begint.

Wat is teambuilding?

Teambuilding is een essentieel onderdeel van het succes van een bedrijf. Het verwijst naar het creëren van een hechte groep waarin individuen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen

Het hoofddoel is om teamprestaties te verbeteren, het moreel op te krikken en een positieve werkomgeving te bevorderen. Als je je concentreert op strategieën voor teambuilding, doe je het volgende:

Communicatie vergemakkelijken ensamenwerking op de werkplek* Probleemoplossings- en besluitvormingsvaardigheden verbeteren

Vertrouwen en wederzijds respect opbouwen tussen de leden van een team

Rollen en verantwoordelijkheden verduidelijken

Een gevoel van saamhorigheid creëren

Het creëren van een succesvol team is sterk afhankelijk van het aanwervingssysteem, de interne teamcultuur, het leiderschap, en de teambeheer proces. Maar raad eens? Er zit een leuke kant aan de strategie-teambuilding-oefeningen.

Van eenvoudige ijsbrekers tot complexere probleemoplossende Taken, teambuildingactiviteiten zijn er in verschillende soorten:

Ijsbrekers om de leden van het team kennis te laten maken (en zich op hun gemak te laten voelen) met elkaar. Bijvoorbeeld door Two Truths and a Lie of Human Bingo te spelen

om de leden van het team kennis te laten maken (en zich op hun gemak te laten voelen) met elkaar. Bijvoorbeeld door Two Truths and a Lie of Human Bingo te spelen Vertrouwensoefeningen om vertrouwen en kameraadschap tussen de leden van het team op te bouwen. Activiteiten zoals Human Knot of Trust Fall zijn van dit type

om vertrouwen en kameraadschap tussen de leden van het team op te bouwen. Activiteiten zoals Human Knot of Trust Fall zijn van dit type Probleemoplossende uitdagingen waarbij teamleden als een eenheid moeten handelen. Bijvoorbeeld Escape Room-uitdagingen of Scavenger Hunt

waarbij teamleden als een eenheid moeten handelen. Bijvoorbeeld Escape Room-uitdagingen of Scavenger Hunt Creatieve activiteiten om de eentonigheid van alledaagse schema's te doorbreken en de creatieve sappen te laten stromen. Bijvoorbeeld het organiseren van kunstworkshops of kooklessen

om de eentonigheid van alledaagse schema's te doorbreken en de creatieve sappen te laten stromen. Bijvoorbeeld het organiseren van kunstworkshops of kooklessen Communicatieoefeningen om de verbale en non-verbale communicatievaardigheden te verbeteren. Enkele populaire voorbeelden zijn Back-to-Back Drawing of Blindfold challenge

Afhankelijk van de installatie van je werk (hybride, op afstand of op locatie) kun je binnen, buiten of virtuele versies van leuke teambuildingactiviteiten organiseren.

Lees ook:_ Hoe je effectief doelen voor teams kunt stellen: Voorbeelden en strategieën

Voordelen van teambuilding

Als manager, teamleider of HR-professional kunt u een blijvende impact hebben op uw werkcultuur door teambuildingactiviteiten te organiseren.

Hier zijn enkele voordelen:

Relaties versterken : Teambuildingactiviteiten helpen uw teamleden om op een persoonlijk niveau met elkaar in contact te komen, waardoor ze zich meer op hun gemak voelen bij het samenwerken

: Teambuildingactiviteiten helpen uw teamleden om op een persoonlijk niveau met elkaar in contact te komen, waardoor ze zich meer op hun gemak voelen bij het samenwerken Betere communicatie bevorderen : Oefenen in informele instellingen verbetert de manier waarop teamleden ideeën en feedback uitwisselen op het werk

: Oefenen in informele instellingen verbetert de manier waarop teamleden ideeën en feedback uitwisselen op het werk Ontwikkel probleemoplossende vaardigheden : Door samen uitdagingen aan te gaan, verbetert u de vaardigheden van uw team om complexe problemen op het werk aan te pakken

: Door samen uitdagingen aan te gaan, verbetert u de vaardigheden van uw team om complexe problemen op het werk aan te pakken Bevorder empathie : Een gebeurtenis voor teambuilding (bijvoorbeeld rolwisseling) helpt deelnemers om dingen vanuit het perspectief van anderen te zien, wat leidt tot een beter begrip voor elkaar

: Een gebeurtenis voor teambuilding (bijvoorbeeld rolwisseling) helpt deelnemers om dingen vanuit het perspectief van anderen te zien, wat leidt tot een beter begrip voor elkaar Verbeter de eenheid binnen een team: Gedeelde ervaringen bouwen een sterke band op tussen teamleden, waardoor het gemakkelijker wordt om samen te werken aan projecten en conflicten respectvol op te lossen

Hoe bouw je een effectief team?

Dit is een stap-voor-stap handleiding om een team te creëren dat door dik en dun bij elkaar blijft:

1. Stel je team een duidelijk doel

Volgens a McKinsey studie vindt de meerderheid (82%) van de werknemers dat het hebben van een doel belangrijk is en 72% vindt dat een doel zwaarder moet wegen dan winst.

Hier is een stappenplan om de prestaties van je team te verbinden met de bredere doelen van de organisatie:

Bepaal visie en doelen: Articuleer de visie en doelen van het team en communiceer ze regelmatig. Begin bijvoorbeeld je maandelijkse vergaderingen met een herinnering aan de missie van de organisatie en waarom je doet wat je doet

Articuleer de visie en doelen van het team en communiceer ze regelmatig. Begin bijvoorbeeld je maandelijkse vergaderingen met een herinnering aan de missie van de organisatie en waarom je doet wat je doet Stel SMART doelen: Maak Specifieke, Meetbare, Bereikbare, Relevante en Tijdgebonden doelen die aansluiten bij de missie van het team

Maak Specifieke, Meetbare, Bereikbare, Relevante en Tijdgebonden doelen die aansluiten bij de missie van het team Taken koppelen aan missie: Laat zien hoe individuele taken en projecten bijdragen aan de bredere missie of doel

Een hulpmiddel voor project- en projectmanagement zoals ClickUp

Laten we dit eens begrijpen met een voorbeeld.

Stel dat je een SaaS-bedrijf runt en je missie is om je merkbekendheid te vergroten en betrokkenheid te stimuleren door middel van content van hoge kwaliteit. Je SMART doel kan zijn om het organische verkeer naar de blog met 20% te verhogen in de komende zes maanden.

Nu kunt u het volgende gebruiken ClickUp Doelen om het doel op te splitsen in kleinere doelen, zoals zoekwoordenonderzoek, concurrentieanalyse, content briefen, blogs schrijven, bewerking, publicatie en verdeling via sociale kanalen. Toegewezen personen toevoegen voor de targets. Alle toegewezen personen kunnen hun voortgang bijhouden met een visuele indicator.

Stel doelen, deel ze op in targets en laat werknemers op de hoogte blijven van hun voortgang met ClickUp Goals

2. Selecteer de juiste mensen

Overweeg deze drie factoren om de juiste mensen voor uw team te kiezen:

Vaardigheden en expertise

Bepaal duidelijk de technische of professionele vaardigheden die onmisbaar zijn voor een potentieel teamlid. Beoordeel kandidaten vervolgens op basis van deze criteria.

Voorbeeld: als je een grafisch ontwerper nodig hebt, zoek je idealiter iemand met een sterk portfolio, kennis van ontwerpsoftware en een goed begrip van branding en esthetiek.

Houding en temperament

Vaardigheden kunnen worden verworven, maar houding en temperament zijn vaak inherente eigenschappen. Zoek naar mensen die samenwerken, openstaan voor feedback en zich kunnen aanpassen. Deze kwaliteiten zorgen ervoor dat de leden van je team goed samenwerken, constructief omgaan met kritiek en zich aanpassen aan veranderingen of onverwachte uitdagingen.

Tijdens het rekruteringsproces kun je gedragsvragen stellen om deze eigenschappen te beoordelen. Instance, kun je een kandidaat vragen hoe hij of zij met specifieke situaties is omgegaan, zoals: 'Vertel me over een moment waarop je met een lid van het team werkte dat niet effectief bijdroeg. Hoe ging u met de situatie om en wat was het resultaat?'

Cultuur geschiktheid

Analyseer hoe goed de waarden, overtuigingen en gedragingen van een kandidaat overeenkomen met uw team cultuur . Dit is belangrijk omdat de juiste cultuur een enorme invloed kan hebben op werktevredenheid, prestaties en algehele teamcohesie.

**Als je bedrijf bijvoorbeeld de nadruk legt op innovatie en voortdurende verbetering, dan wil je teamleden die nieuwsgierig en proactief zijn en zich goed voelen bij verandering.

Diversiteit

Diversiteit in vaardigheden, achtergronden en perspectieven is het kenmerk van een goed afgerond team. Een divers team brengt verschillende gezichtspunten en ervaringen met zich mee, bevordert de creativiteit en biedt out-of-the-box oplossingen voor kritieke problemen.

Om een echte smeltkroes te creëren, moet je mensen met verschillende demografische achtergronden, culturen, opleidingen, en professionele ervaringen in je team opnemen.

3. Een ruimte voor samenwerking bieden

De basis van een sterk team is hoe effectief de leden ideeën uitwisselen, conflicten oplossen en hun krachten bundelen om iets zinvols te creëren.

Als manager moet je een werkruimte bieden die multifunctionele teams samenbrengt. Dit is vooral nuttig voor hybride teams en teams op afstand waar de fysieke afstand voor een kloof kan zorgen.

De ingebouwde functies van ClickUp voor samenwerking in realtime, async communicatie het delen van feedback en het centraliseren van vitale projectinformatie overbrugt mogelijke communicatiekloven en helpt een winnend team op te bouwen.

Hier leest u hoe uw team de functies voor samenwerking van ClickUp kan gebruiken:

Werk samen met teamleden in realtime, deel/ontvang async feedback met behulp van opmerkingen, wijs actiepunten toe, zet teksten om in traceerbare taken en creëer een gecentraliseerde informatie hub (voor het opslaan van project roadmaps, bedrijfswiki's en kennisbanken) metClickUp Documenten

Werk met teamgenoten in zowel synchrone als asynchrone modus met ClickUp Docs

Schrap onnodige gesprekken en langdradige threads die alleen maar meer verwarring veroorzaken. Maak een korte schermopname metClickUp Clips, een voice-over opnemen en delen met teamleden

Geef/vraag om specifieke feedback, ontvang geautomatiseerde transcripties van aantekeningen en neem twijfels sneller weg met ClickUp Clips

Geef duidelijke en snelle ontwerpfeedback over afbeeldingen metClickUp's Redactie functie voor het toevoegen, toewijzen en oplossen van opmerkingen over PNG-, GIF-, JPEG-, WEBP-, video- of PDF-bestanden

Geef duidelijke feedback op afbeeldingen met de functie Redactie van ClickUp

Nadat u een bestand als bijlage bij een Taak hebt geüpload, klikt u op het bestand om het te openen. Selecteer in de rechterbovenhoek 'Opmerkingen toevoegen' U kunt dan overal op de bijlage klikken om een opmerking toe te voegen. Deze functie helpt verwarring te voorkomen bij het geven van ontwerpfeedback in ClickUp

Brainstorm, breng projecten in kaart, breng projectfasen in kaart, teken diagrammen en laat uw ideeën gratis werkstromen op een interactief canvas metClickUp Whiteboards

Werk samen aan ideeën met het virtuele canvas van ClickUp Whiteboards

Organiseer ideeën en taken in een niet-lineair format, visualiseer relaties tussen concepten, ontleed projecten in individuele taken en subtaken en creëer hiërarchische structuren metClickUp mindmapsperfect voor teambuildingoefeningen

Ontwikkel complexe ideeën/projecten en geef ze een goede structuur met ClickUp Mindmaps

Naast deze tools hebt u toegang tot ClickUp's uitgebreide bibliotheek van gratis sjablonen. U kunt de vooraf gemaakte kaders aanpassen om de communicatie en het teambeheer te vereenvoudigen:

ClickUp's Team Communicatie en matrix sjabloon voor vergaderingen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-532.png Organiseer uw vergaderschema's, doelen en communicatiekanalen op één platform met ClickUp's sjabloon voor teamcommunicatie en vergaderingen https://app.clickup.com/signup?template=t-240073018&department=operations Dit sjabloon downloaden /cta/

Houd bij wie verantwoordelijk is voor welke taken, stel communicatiekanalen in (zoals virtuele vergaderingen, e-mail of Whiteboard-samenwerking), plan vergaderingen en schets doelen voor vergaderingen met ClickUp's sjabloon voor teamcommunicatie en matrixen voor vergaderingen. Het helpt u:

Optimaliseren hoe de leden van het team onderling informatie delen

Standaardprocedures instellen voor regelmatige check-ins

Prioriteit geven aan essentiële taken door communicatiedoelen in te stellen

Dit is handig voor middelgrote tot grote teams, waar het een uitdaging is om meerdere communicatiekanalen, belanghebbenden en concurrerende prioriteiten vanaf één contactpunt te controleren.

ClickUp's sjabloon voor een team managementplan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-533.png Krijg een gedetailleerd overzicht van alle taken en activiteiten in uw werkstroom met ClickUp's sjabloon voor een teambeheerplan https://app.clickup.com/signup?template=t-211294139&department=operations Dit sjabloon downloaden /cta/

Ontworpen voor cross-functionele teams, ClickUp's sjabloon voor teambeheerplannen helpt u bij het bijhouden van lopende taken op verschillende afdelingen en controleert hun voortgang in realtime.

Lees hier hoe u het beste uit dit framework kunt halen:

Taken toewijzen aan leden van een team

toewijzen aan leden van een team Stel tijdsinschattingen in voor elke taak, wijs deadlines toe en markeer prioriteiten

in voor elke taak, wijs deadlines toe en markeer prioriteiten Houd een overzicht van de algehele teamprestaties, prestaties, huidige problemen en voortgang van toezeggingen

van de algehele teamprestaties, prestaties, huidige problemen en voortgang van toezeggingen Verkrijg duidelijkheid over mogelijke wegversperringen en pak ze meteen aan

Bonus:_ 25 Geweldige voorbeelden in kaarten brengen voor 2024

4. Uitdagingen snel aanpakken

Elk team krijgt wel eens te maken met uitdagingen, maar de manier waarop je ermee omgaat kan het verschil maken. Creëer een werkomgeving waarin de leden van het team zich op hun gemak voelen om problemen en obstakels aan te pakken. Stimuleer open communicatie zodat u problemen kunt aanpakken voordat ze escaleren.

Voorbeeld: als een lid van een team worstelt met overlappende verantwoordelijkheden, kun je extra middelen toewijzen. Op deze manier kun je wat Taken van hun bordje halen en de deadlines bijhouden.

Als er conflicten of problemen ontstaan, stel dan een eenvoudig proces in om deze op te lossen. Dit kan zo eenvoudig zijn als de mogelijkheid om je zorgen te uiten via directe feedback aan de manager/teamleider of regelmatige check-ins (dagelijkse/wekelijkse stand-ups) om blokkades te bespreken.

5. Zorg voor het welzijn van uw werknemers

U wilt een hecht team opbouwen dat veerkrachtig en gemotiveerd is om elke uitdaging aan te gaan.

Om hen die kracht te geven, moet u prioriteit geven aan het welzijn van elk lid van het team:

Stimuleer regelmatige pauzes om burn-out en gezondheidsproblemen te voorkomen

om burn-out en gezondheidsproblemen te voorkomen Bied voldoende betaald verlof aan om rust en nieuwe energie op te doen

aan om rust en nieuwe energie op te doen Geef toegang tot ondersteunende programma's zoals adviesdiensten, welzijnsprogramma's of mindfulnesstraining en help ze te zorgen voor hun mentale gezondheid

zoals adviesdiensten, welzijnsprogramma's of mindfulnesstraining en help ze te zorgen voor hun mentale gezondheid Stel realistische verwachtingen en laat flexibele werkroosters toe (waar mogelijk) om een gezonde balans tussen werk en privé te bevorderen

Beste praktijken voor teambuilding

Hier zijn enkele manieren waarop je kunt bijdragen aan efficiënte teambuilding:

1. Erken inspanningen en prestaties

Volgens SurveyMonkey, 82% van de werknemers beschouwen erkenning als een belangrijk onderdeel van geluk op het werk. Het erkennen van hard werk verhoogt het moreel, motiveert de leden van het team, verbetert de retentiecijfers en versterkt je team.

Lees hier hoe je deze praktijk op je werkplek kunt toepassen:

Huldig mijlpalen: Het kan zo simpel zijn als een attentie tijdens vergaderingen, geldbonussen of een groot feest voor het bereiken van een mijlpaal in een project

Het kan zo simpel zijn als een attentie tijdens vergaderingen, geldbonussen of een groot feest voor het bereiken van een mijlpaal in een project Herkenningsprogramma's: Zet programma's op zoals 'Werknemer van de maand' of 'Teamspeler awards' om uitzonderlijke inspanningen formeel te erkennen. Gebruik hulpmiddelen voor werknemersherkenning om het proces van het identificeren en waarderen van teamleden te stroomlijnen

Voorbeeld: Zappos, de dochteronderneming van Amazon, staat bekend om haar uitmuntende klantenservice peer-to-peer herkenning onder de knie . Als onderdeel van het Zollar-programma verdienen leden van Zappos-teams speelgeld door vrijwilligerswerk te doen, waarmee ze items kunnen kopen in de Zollar Store.

2. Een gevoel van saamhorigheid creëren Onderzoek van BetterUp ontdekte dat werkplek saamhorigheid leidt tot 56% betere werkprestaties en het risico op verloop met 50% vermindert.

Dus, wanneer leden van een team het gevoel hebben dat ze een belangrijk onderdeel zijn van de organisatie en dat hun bijdragen ertoe doen, voelen ze zich gelukkiger, voelen ze zich meer toegewezen aan hun rol en zijn ze minder geneigd om te vertrekken.

Hier zijn een aantal tips om een hechte gemeenschap op uw werkplek te creëren:

Inclusieve cultuur: Creëer een inclusieve omgeving-organiseer teambuildingactiviteiten zoals groepsworkshops, teamlunches of zelfs een korte reis en moedig iedereen aan om deel te nemen

Creëer een inclusieve omgeving-organiseer teambuildingactiviteiten zoals groepsworkshops, teamlunches of zelfs een korte reis en moedig iedereen aan om deel te nemen Inwerkproces: Ontwerp een inwerkproces dat nieuwe medewerkers helpt om zich soepel te integreren en zich welkom te voelen. Voorbeeld: Wijs een mentor of buddy aan om hen tijdens de eerste weken wegwijs te maken in de werkplek en de rol

Ontwerp een inwerkproces dat nieuwe medewerkers helpt om zich soepel te integreren en zich welkom te voelen. Wijs een mentor of buddy aan om hen tijdens de eerste weken wegwijs te maken in de werkplek en de rol Open communicatie: Stel transparantecommunicatiestrategieën zodat de leden van het team zonder aarzelen ideeën kunnen uiten en hun zorgen kunnen uiten. Gebruiktools voor samenwerking op afstand om enquêtes uit te voeren, regelmatige inhaalsessies te plannen of feedback te geven/discussiëren over problemen in realtime of async

3. Identificeer de sterke punten van elk lid van het team

Houd bij het toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden rekening met de sterke punten van uw werknemers. Door in te spelen op hun sterke punten kunnen ze hun bestaande vaardigheden verbeteren, krijgen ze meer zelfvertrouwen en kunnen ze de prestaties van het team verbeteren.

Lees hier hoe je dit kunt doen:

Sterktebeoordeling: Gebruik hulpmiddelen zoalsClifton Sterktezoeker (rebranded as StrengthsFinder 2.0) of DISC om de sterke punten en voorkeuren van teamleden te identificeren Inventarisatie van vaardigheden: Maak een inventarisatie van vaardigheden of een matrix om de sterke punten van elk lid van het team in kaart te brengen en hoe deze aansluiten op de behoeften van het project Sterke punten benutten: Wijs taken toe op basis van individuele sterke punten. Een voorbeeld: iemand die sterk is in communicatie kan presentaties voor clients leiden, terwijl een detailgeoriënteerd persoon de abonnementen op projecten kan afhandelen One-on-one check-ins: Houd regelmatig een-op-een gesprekken om carrièredoelen te bespreken en hoe je hen kunt helpen hun sterke punten te gebruiken (bijv. door training, hulpmiddelen of begeleiding aan te bieden)

4. Investeer in de professionele ontwikkeling van je team

Wees zeer geïnteresseerd in het leren en de ontwikkeling van uw werknemers.

Volgens de LinkedIn Verslag 2024 over werkplekleren Bedrijven met een sterke leercultuur ervaren een hogere retentie (57%) dan bedrijven met een gematigde leercultuur (27%).

Lees hier hoe je een sterke L&D praktijk kunt creëren:

Een ontwikkelingsplan opstellen: Help teamleden bij het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsdoelen en de vaardigheden/middelen die ze nodig hebben om deze doelen te bereiken

Help teamleden bij het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsdoelen en de vaardigheden/middelen die ze nodig hebben om deze doelen te bereiken Bied training en opleiding aan: Organiseer interne workshops over relevante onderwerpen en moedig teamleden ook aan om externe cursussen of certificeringen te volgen. Wijs tijd toe aan professionele ontwikkeling tijdens factureerbare uren om leren te stimuleren

Ook lezen:_ 10 Teambuilding apps & software voor teams op afstand in 2024

Voorbeelden van populaire teambuildingactiviteiten voor werk

Laten we eens duiken in een aantal creatieve teambuildingactiviteiten voor bedrijven om je teamgenoten te helpen elkaar beter te leren kennen en het werk leuk te maken!

1. Virtuele Ontsnappingsruimte

Objectieven: Verbeter samenwerking van teams probleemoplossende en communicatieve vaardigheden tussen de leden van een team.

Installatie: Gebruik een online platform dat virtuele escape rooms aanbiedt (bijv. The Escape Game) of maak een gepersonaliseerde kamer met behulp van platforms voor het aanmaken van interactieve media (bijv. ThingLink).

Hoe te spelen:

1. Deelnemers groeperen (idealiter 4-6 leden per team)

2. Introduceer het scenario of thema van de virtuele ontsnappingskamer (bijv. het oplossen van een mysterie of ontsnappen uit een spookhuis)

3. Geef toegang tot de virtuele kamer of deel de documenten met aanwijzingen, puzzels en uitdagingen

4. Teamleden moeten samenwerken om puzzels op te lossen, verborgen aanwijzingen te vinden en taken te voltooien binnen een bepaalde tijd (meestal 30-60 minuten)

5. Stimuleer hen om effectief te communiceren, rollen toe te wijzen (zoals aantekeningenmaker en puzzeloplosser) en samen te werken om voortgang te boeken bij de uitdagingen

6. Organiseer discussies en nabespreking na het spel om strategieën, groepsdynamiek en individuele bijdragen te bespreken

2. Twee waarheden en een leugen

Doelstellingen: Een goede verstandhouding opbouwen, gesprekken tussen de leden van het team stimuleren, het ijs breken en de betrokkenheid van werknemers verbeteren.

Installatie: Verzamel alle deelnemers in een virtuele vergaderruimte of fysieke ruimte en vraag elke deelnemer om twee waarheden en één leugen over zichzelf te bedenken.

Hoe te spelen:

1. Leg de regels uit - elke deelnemer deelt om de beurt zijn of haar drie uitspraken (in willekeurige bestelling)

2. Nadat elk lid de drie uitspraken heeft gedeeld, overlegt de rest van het team en raadt welke uitspraak de leugen is

3. Als iedereen geraden heeft, onthult de deelnemer de leugen en deelt hij de waarheid achter elke uitspraak.

4. Wissel af totdat alle deelnemers een deel van de leugen hebben verteld

3. Speurtocht

Doel: Teamwerk, probleemoplossing en creativiteit bevorderen.

Installatie:

Maak een lijst met items of Taken die de Teams moeten vinden of voltooien - wees creatief!

Bepaal de grenzen of het gebied waar de speurtocht plaatsvindt

Hoe te spelen:

1. Verdeel de deelnemers in teams van 3-5 leden

2. Deel de lijst met speurtochten uit aan elk team

3. Stel een limiet in voor de teams om de speurtocht te voltooien (meestal 30-60 minuten)

4. Teamgenoten moeten samenwerken om de items te vinden of de taken op de lijst te voltooien

5. Teams kunnen communicatiemiddelen gebruiken (zoals walkietalkies of messaging apps) om te coördineren en voortgang te rapporteren

6. Verzamel alle teams na de limiettijd en bekijk hun bevindingen. Geef punten voor het hoogste aantal voltooide taken of gevonden items

4. Alles vast

Doel: Ontwikkel teamwork, communicatie en leiderschapsvaardigheden door middel van een fysieke probleemoplossende uitdaging.

Installatie:

Verzamel de leden van het team op een fysieke locatie

Verdeel ze in kleine groepen van 2-4 personen

Hoe te spelen:

1. Bind de handen van de leden van het team aan elkaar met behulp van een reeks

2. Geef ze een doel dat ze moeten bereiken met behoud van hun fysieke verbinding. Dit kan het voltooien van een bordspel of puzzel zijn of het uitvoeren van taken zoals het maken van een boterham of het strikken van schoenen

3. Het team dat de Taak zo snel mogelijk voltooit, wint

5. Talent Show

Doel: Stimuleer creativiteit en zelfexpressie en ontdek verborgen talenten.

Installatie:

Bepaal het tijdstip en de locatie (virtueel of fysiek) voor de talentenjacht

Nodig deelnemers uit om acts voor te bereiden voor de show

Hoe te spelen:

1. Nodig elk team lid uit om hun talent te laten zien. Dat kan van alles zijn: dansen, zingen, schilderen, gedichten schrijven, verhalen schrijven, rappen en nog veel meer

2. Je kunt van de gebeurtenis ook een vriendschappelijke wedstrijd maken en juryleden uitnodigen om de prestaties te beoordelen

3. Geef prijzen of aandenkens aan elke deelnemer

💡 Pro tip: De volgende keer dat je teambuildingsspellen organiseert (virtueel of persoonlijk), gebruik dan Software voor gebeurtenissenbeheer van ClickUp . Vergemakkelijk alles, van abonnement en samenwerking tot uitvoering, en neem de extra lasten van uw schouders!

Start met het opbouwen van uw A-team met ClickUp

Uw netwerk is uw vermogen en uw team is uw kracht. Uw netwerk of verbindingen brengen u misschien leads, maar uw team voedt en onderhoudt die leads met hoogwaardige producten. Het is dus een verstandige zakelijke beslissing om uw tijd, moeite en middelen te investeren in teambuilding.

En raad eens? Het opbouwen van een sterke teamdynamiek is gemakkelijker als je beschikt over de juiste technologie.

Met een uitgebreid platform voor projectmanagement en werkbeheer zoals ClickUp, kunt u uw teamleden versterken zodat ze kunnen samenwerken op de manier die zij willen, ideeën kunnen delen, de voortgang kunnen bijhouden, zich kunnen richten op hun persoonlijke groei en nog veel meer.

Vorm het team van je dromen- begin vandaag nog met ClickUp !