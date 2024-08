10 Teambuilding-apps en software voor teams op afstand in 2024

Nu geografische grenzen vervagen en werktijden zich uitstrekken over tijdzones, is het steeds belangrijker om deze wereldwijde teams op één lijn te houden en, wat nog belangrijker is, het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van een hecht team op afstand.

Hier komt software voor virtuele teambuildingactiviteiten om de hoek kijken. Bij deze platforms gaat het niet alleen om het toewijzen van Taken of de instelling van video calls. Het gaat om het bevorderen van echte relaties, het vergemakkelijken van naadloze samenwerking en het bijbrengen van een gedeeld gevoel van doel in elk lid van het team.

Maar hoe maak je een keuze nu de markt overspoeld wordt door zoveel apps? Wij hebben de 10 beste apps voor teambuilding op een rijtje gezet waarmee je de communicatie kunt verbeteren en een ongeëvenaarde samenwerking kunt stimuleren voor je team op afstand in 2024. Laten we erin duiken!

Wat moet je zoeken in een app voor virtuele teambuilding?

Het kiezen van de juiste teambuildingtools is meer dan alleen de populairste of de nieuwste op de markt kiezen. Het gaat erom software voor teambuilding te vinden die aansluit bij de unieke behoeften en werkcultuur van je team. Hier gaan we dieper in op wat je prioriteit moet geven:

Samenwerkingsfuncties: Zoek naar software voor teambuilding die functies biedt zoals realtime bewerking, brainstormborden en taakbeheer voor meerdere gebruikers. Deze functies vergemakkelijken niet alleen het werk; ze creëren een omgeving waarin ideeën stromen en collectieve doelen worden bereikt

Zoek naar software voor teambuilding die functies biedt zoals realtime bewerking, brainstormborden en taakbeheer voor meerdere gebruikers. Deze functies vergemakkelijken niet alleen het werk; ze creëren een omgeving waarin ideeën stromen en collectieve doelen worden bereikt

Schaalbaarheid : Je team is nu misschien klein, maar hoe zit het over een jaar? Door software voor teambuilding te selecteren die met je groei meegroeit, hoef je niet van platform te wisselen of frequente migraties uit te voeren

Integratiemogelijkheden: In het tijdperk van talloze softwareoplossingen voor teambuilding is het van cruciaal belang dat je ervoor zorgt dat je software voor teambuilding soepel integreert met andere tools in je technologiestapel. Of het nu je CRM is,tools voor teamcommunicatieof systemen voor bestandsopslag, naadloze integratie leidt tot gestroomlijnde activiteiten

**Naast Taakbeheer moet de ideale software voor teambuilding formele en informele communicatiekanalen ondersteunen. Functies zoals chatten, video vergaderen en feedback zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte blijft en zich gehoord voelt

Verbeteren van productiviteit: Tijdsregistratie, doelen bijhouden en voortgang bijhouden zijn vitale onderdelen. Door individuele leden van het team verantwoordelijk te houden en af te stemmen op gestelde targets, zorgen deze functies voor meer efficiëntie

Compatibel met werkstromen: Elk team heeft zijn eigen manier om dingen te doen. De juiste software voor teambuilding moet aanpasbaar zijn, zodat teams workflows kunnen aanpassen, toestemming kunnen geven en instellingen kunnen aanpassen aan hun unieke operationele ritme

Kortom, de perfecte software voor teambuilding is niet one-size-fits-all. Het is een tool die de dynamiek van je team aanvult, productiviteit stimuleert en een cultuur van gezamenlijk succes bevordert.

De 10 beste apps voor teambuilding voor werknemers op afstand in 2024

Hier zijn de 10 beste software voor teambuilding om teamwerk en productiviteit in 2024 opnieuw te definiëren!

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat is ontworpen voor teams van alle groottes en industrieën om verbonden te blijven en de productiviteit te verhogen. Het is volledig aanpasbaar en biedt een volledig transparante, functierijke ervaring om uw persoonlijke en projecttaken te beheren, projectupdates te controleren en verbinding te maken met het team!

Met virtuele samenwerkingstools zoals ClickUp Whiteboards en Docs, wordt teambuilding op afstand dynamischer en toegankelijker dan ooit tevoren! Plus, ClickUp integreert met duizenden andere apps voor werk zoals Microsoft Teams, Slack en Trello, om elke werkstroom te stroomlijnen.

ClickUp beste functies

Een team dat samen bewerkingen uitvoert, blijft bij elkaar. Daarom heeft ClickUp realtime bewerking van documenten, diesamenwerking bevordert moeiteloos

Zet brainstormen om in actie met ClickUp Whiteboards. Visualiseer ideeën en zet ze samen om in uitvoerbare Taken

Houd bij hoe lang taken duren, verbeter het projectmanagement en de verantwoording van uw team

Vanteambeheer naarfunctieoverschrijdende teams,Teams in ClickUp heeft het voor u geregeld

Vereenvoudig samenwerking op de werkplek door al uw tools onder één dak te brengen

Duik in tools voor asynchrone communicatie die werk op afstand herdefiniëren

Kies voor geavanceerde functies metsamenwerkingstools voor ondernemingen die meegroeien met uw behoeften

Sjablonen voor nieuwe teamleden en procedures voor werken op afstand

ClickUp limieten

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

De initiële leercurve voor nieuwkomers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise:Contact voor prijzen *ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Kahoot!

via Kahoot! Stel je voor dat je die soms saaie bedrijfstrainingen zou kunnen omtoveren tot een spannende quiz. Dat is de magie van het virtuele teambuildingsspel Kahoot!

Deze software voor teambuilding stimuleert betrokkenheid, zodat teams niet alleen belangrijke informatie tot zich nemen, maar ook plezier beleven aan het proces.

Het is een frisse wind voor bedrijven die naast training ook teambuilding willen stimuleren.

En het beste deel? Je virtuele teams zullen aanvoelen als een energieke gemeenschap in plaats van als een stel individuen die het zoveelste videogesprek moeten voeren.

Kahoot! beste functies

Team vergaderingen en trainingen opleuken met interactieve aangepaste quizzen

Gebruik aanpasbare sjablonen om vragen aan te passen aan de cultuur en behoeften van je bedrijf

Deelnemersbetrokkenheid bijhouden en analyseren

Moeiteloos teamfeedback verzamelen met polls en enquêtes

Spelend leren maakt trainingssessies onvergetelijk

Integreer met software voor teambuilding die je al gebruikt

Gezonde competitie tussen de leden van het team stimuleren

Kahoot! beperkingen

Beperkte aanpassingen op gratis abonnementen

Internetverbinding nodig voor een optimale ervaring

Sommige gebruikers vinden de tijdslimieten beperkend

Kahoot! prijzen

Standaard: $17/maand per gebruiker

$17/maand per gebruiker Presentator: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Pro: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Max: $69/maand per gebruiker

Kahoot! beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (300+ beoordelingen)

: 4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2700+ beoordelingen)

3. Verzamelnaam

via Verzamelound Verbinding maken op afstand is een uitdaging. Maar Gatheround? Het is het tegengif voor onpersoonlijke virtuele interacties.

Door persoonlijke verbindingen op basis van video in het hart van het platform te plaatsen, voelt elk lid zich gezien en gehoord. Het gaat niet alleen om face time; het gaat om het creëren van momenten van echte verbinding.

Voor organisaties die op zoek zijn naar diepgang in hun interacties op afstand, is Gatheround de sleutel.

Gatheround beste functies

Verbind team leden voor spontane gesprekken.

Stimuleer discussies over verschillende onderwerpen

Verzamel feedback om de gevoelens van medewerkers te begrijpen

Sluit naadloos aan op andere software voor teambuilding

Creëer aanpasbare ruimtes die de waarden en cultuur van het bedrijf weerspiegelen

Meet de interactie tussen teams

Asynchrone opties voor verschillende tijdzones

beperkingen voor het verzamelen van gegevens op ####

Kan overweldigend zijn voor introverte teamleden

Lichte leercurve voor nieuwe gebruikers

Afhankelijk van stabiele internet verbindingen

gather #### prijzen

Tot 25 deelnemers: $25/maand

$25/maand Tot 50 deelnemers: $50/maand

$50/maand Tot 100 deelnemers: $200/maand

$200/maand Tot 200 deelnemers: $400/maand

$400/maand Enterprise: $9.600+/jaar

Gatheround beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (3 beoordelingen)

: 4.8/5 (3 beoordelingen) Capterra: N/A

4. Pingboard

via Pingboard Op het eerste gezicht lijkt Pingboard misschien weer een app voor organigrammen, maar als je wat dieper kijkt, ontdek je de ware essentie ervan als software voor teambuilding.

Het is een tool die naadloos de samenwerking en het begrip tussen afdelingen bevordert.

Pingboard geeft niet alleen de bedrijfsstructuren visueel weer, maar creëert ook een transparant ecosysteem voor werk.

Werknemers kunnen elke rol beter waarderen en zo een samenhangend, geïnformeerd team opbouwen. Als een holistisch begrip van de structuur van uw bedrijf uw doel is, dan is Pingboard uw antwoord.

Pingboard beste functies

Visualiseer de teamstructuur dynamisch met realtime organigrammen

Bekijk de profielen van medewerkers om uw collega's beter te leren kennen buiten hun functietitels om

Naadloos synchroniseren met bestaandeplatforms voor werknemersbetrokkenheid* Transparant vakanties en vakantiedagen plannen

Vier verjaardagen, jubilea en meer

Onderweg verbinding houden

Weergaven van gegevens aanpassen aan de behoeften van het bedrijf

Pingboard limieten

Aanpassingen kunnen in het begin overweldigend zijn

Grotere bedrijven ondervinden mogelijk prestatievertragingen

Beperkt tot grafieken van organisaties en biedt geen beheer van Taken

Pingboard prijzen

Basis: $149/maand

$149/maand Essentieel: $299/maand

$299/maand **Pro:399 dollar per maand

Aangepast: Neem contact op met Pingboard voor prijzen

Pingboard beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (200+ beoordelingen)

: 4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

5. Team in opkomst

via Team in opkomst Als het op leiderschap aankomt, is intuïtie geweldig. Maar combineer je dat met bruikbare gegevens? Dan heb je iets speciaals.

Rising Team.

Deze software voor teambuilding draait om het stimuleren van leiderschap door middel van geïnformeerde besluitvorming. Het presenteert leiders inzichtelijke gegevens, zodat hun begeleiding wordt gevoeld en er effectief naar wordt gehandeld.

Als de groei en ontwikkeling van je team topprioriteiten zijn, dan is Rising Team misschien wel je geheime wapen.

Rising Team beste functies

Evalueer en ontwikkel leiderschapscapaciteiten

Verkrijg bruikbare inzichten om veranderingen door te voeren die er toe doen

Een feedbackrijke cultuur cultiveren

Maak datagestuurde keuzes voor teamgroei

Ontwikkel vaardigheden op maat van de behoeften van je team met behulp van aangepaste workshops

Verbeter uw technische stapel

Modules voor doorlopend leren helpen je up-to-date en geïnformeerd te blijven

Stijgende Teams limieten

Misschien meer geschikt voor middelgrote tot grote teams

Sommige feedbackmetingen kunnen invasief aanvoelen

Vereist een proactieve benadering om de voordelen te maximaliseren

Prijsstelling voor Rising Teams

Verbinding: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Ontwikkelen: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Rising Team voor prijzen

Rising Team beoordelingen en reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Geekbot

via Geekbot Voor degenen die leven en ademen Slack, Geekbot voelt als die efficiënte collega die je altijd al wilde.

Het biedt een naadloze ervaring en integreert regelmatige updates en enquêtes in het chatten. Maar het gaat niet alleen om eenvoud; het gaat erom teams te synchroniseren.

Zelfs als de leden zich op verschillende continenten bevinden en op verschillende tijden werken, zorgt Geekbot ervoor dat ze op de hoogte blijven. Als je je Slack ervaring wilt optimaliseren, is Geekbot een no-brainer.

Geekbot beste functies

Naadloos stand-ups beheren in Slack

Verzorg moeiteloos wereldwijde teams met asynchrone check-ins

Aangepaste vragen om inzichten te krijgen die belangrijk zijn voor je team

De stemming in het team, blokkades en meer peilen

Versterk het vertrouwen binnen teams op afstand

Ontvang feedback zonder handmatige vragen met geautomatiseerde enquêtes

Past zich aan verschillende groottes en behoeften van teams aan

Geekbot limieten

Beperkt tot Slack integratie

Sommige teams vinden dagelijkse check-ins overbodig

Aanpassingsopties vereisen een leercurve

Geekbot prijzen

Koppeling naar hun prijspagina voor nauwkeurige en bijgewerkte details.

Geekbot beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

7. RallyBright

via RallyBright In de zoektocht naar betere teamprestaties heeft RallyBright een niche voor zichzelf gecreëerd.

Deze software voor teambuilding gaat over het begrijpen van teamdynamiek tot in de kern.

Door gedetailleerde analyses en inzichten te verschaffen, rust RallyBright bedrijven uit met de middelen om hun samenwerking te verfijnen. Met zijn focus op proactieve verbetering is het de bondgenoot die elk team nodig heeft.

RallyBright beste functies

Inzichten in teamdynamiek helpen u inzicht te krijgen in sterke punten en groeigebieden

Aangepaste abonnementen maken om medewerkers te helpen verbeteren op basis van feedback op maat

Groei in de tijd bewaken

Cohesie en begrip bevorderen met collaboratieve werkruimtes

Gegevensgestuurde feedback krijgen

Past in bredere tech ecosystemen

De leiderschapscapaciteiten van teams verbeteren

RallyBright beperkingen

Misschien beter geschikt voor grotere teams

Voor sommige statistieken moet je diep duiken om ze te begrijpen

Vertrouwt sterk op de input van gebruikers voor nauwkeurigheid

RallyBright prijzen

Start-up: Free

Free Schaalvergroting: $2.50/maand per gebruiker

$2.50/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

RallyBright beoordelingen en recensies

G2 : 5/5 (15 beoordelingen)

: 5/5 (15 beoordelingen) Capterra: N/A

8. Veertly

via Volledig Virtuele gebeurtenissen zijn de norm geworden, maar Veertly sprong niet zomaar op de kar - het heeft het opnieuw uitgevonden.

Veertly verandert passieve deelnemers in actieve bijdragers. Van netwerken tot brainstormsessies, elke gebeurtenis voelt immersief en interactief aan.

Het resultaat? Virtuele bijeenkomsten hebben net zoveel impact als face-to-face bijeenkomsten.

Als je je virtuele gebeurtenissen wilt verbeteren, is de innovatieve aanpak van Veertly zeker de moeite waard.

Veertly beste functies

Verhoog de betrokkenheid tijdens online gebeurtenissen met interactieve ruimtes

Effectief kennisoverdracht faciliteren

Verbindingen tussen leden van teams bevorderen

Uw merk of evenementthema weerspiegelen met aanpasbare ruimtes voor gebeurtenissen

Houd deelnemers betrokken en verzamel feedback met polls en quizzen

Uitzenden naar een groter publiek

Direct het succes van een gebeurtenis meten

Veertig beperkingen

Eerste installatie kan oriëntatie vereisen

Kan zware functies hebben voor kleinschalige gebeurtenissen

Heeft een stabiele internetverbinding nodig voor een optimale ervaring

Veertly prijzen

Basis: €100/maand

€100/maand Premium: €600/maand

€600/maand Professioneel: €1.400/maand

€1.400/maand Enterprise: Neem contact op met Veertly voor prijzen

Veertly beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (7 beoordelingen)

9. HeyTaco

via HeyTaco We waarderen allemaal een schouderklopje en HeyTaco brengt dit gevoel op de meest verrukkelijke manier naar Slack-kanalen.

Het gaat niet alleen om het sturen van complimenten; het gaat om het creëren van een cultuur van erkenning.

Teamleden kunnen gemakkelijk positiviteit verspreiden en elkaars prestaties erkennen met behulp van de speelse, taco-achtige aanpak.

In een virtuele ruimte waar non-verbale signalen worden gemist, vult HeyTaco de leemte op en bevordert dankbaarheid en motivatie.

HeyTaco beste functies

Een leuke draai aan team kudos

Integreert erkenning naadloos in dagelijkse Slack chats

Huldig bijdragers en verspreiders van positiviteit

Erkenning afstemmen op de cultuur van je team

Begrijp teammoraal en trends

Schaal met teams van elke grootte

Voeg een leuk element toe aan teaminteracties

HeyTaco limieten

Exclusief voor gebruikers van Slack

Misschien niet ideaal voor meer formele bedrijfsomgevingen

Het thema zal misschien niet bij iedereen aanslaan

HeyTaco prijzen

$3/maand per gebruiker

HeyTaco beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (300+ beoordelingen)

: 4.8/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (2 beoordelingen)

10. Scavify

via Scavify Wie zei dat teambuildingactiviteiten alleen maar uit workshops en sessies over strategie hoefden te bestaan? Scavify breekt met alle spellen voor teambuilding. De digitale speurtochten teambuilding een spannend avontuur.

Terwijl teams samenwerken om uitdagingen aan te gaan, vormen ze een natuurlijke band door gedeelde ervaringen. Teambuilding in een nieuw jasje, waarbij teams op afstand samenwerking op de werkplek ontmoet plezier en ontdekking.

Als de gebruikelijke manieren om virtuele teambuilding te promoten een beetje afgezaagd aanvoelen, belooft Scavify een verfrissende draai.

Scavify beste functies

Teams betrekken bij digitale speurtochten en andere uitdagingen

Vriendschappelijke competitie aanmoedigen

Gebruik foto- en video-uitdagingen om de creativiteit van teamleden op afstand te stimuleren

Beloon deelname en prestaties

Creëer een aangepaste teambuildingoefening die aanslaat bij je team

Verbeter de gebruikerservaring met andere tools in uw technische stapel

Deelname en betrokkenheid begrijpen met diepgaande analyses

Scavify limieten

Een mobiel apparaat is vereist voor optimale deelname

Kan veel installatietijd vergen voor organisatoren

Niet geschikt voor grotere, verspreide teams

Scavify prijzen

Neem contact op met Scavify voor prijzen

Scavify beoordelingen en reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

