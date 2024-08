Het neusje van de zalm op het gebied van collaboratief ontwerpen: 10 beste Figma-alternatieven in 2024

Figma is het kroonjuweel van de ontwerpwereld-door de opties voor gezamenlijk ontwerpen, realistische prototypes en vectorafbeeldingen is het voor veel professionals de eerste keuze. Van online whiteboards naar voorgeladen frames, vereenvoudigt Figma het co-creatieproces en bespaart het tijd.

Hoewel Figma ongetwijfeld een van de best samenwerkende ontwerp- en prototypingplatforms op de markt, maar het is niet het enige - het heeft ook zijn gebreken. Sommige gebruikers vinden het te ingewikkeld, terwijl anderen het te duur vinden voor wat het biedt.

Wat je reden ook is om op zoek te gaan naar een Figma alternatief, er zijn genoeg opties die je kunnen helpen bij het ontwerpen. In dit artikel laten we je kennismaken met de top 10 Figma alternatieven, bespreken we hun voor- en nadelen en helpen we je de beste oplossing te vinden voor jouw ontwerpworkflows.

Wat is Figma en hoe werkt collaboratief ontwerpen?

Figma is een populair ontwerpplatform waarmee je levendige ontwerpen, prototypes en vectortekeningen voor verschillende doeleinden kunt maken. Het beschikt over automatische lay-outs, aanpassingsopties, automatiseringsfuncties en integraties die creatieve processen stroomlijnen.

via Figma Teams kiezen vaak voor Figma vanwege de collaboratieve functies die leden van het team ondersteunen die op afstand werken. Het proces werkt dankzij FigJam, Figma's digitale whiteboard voor brainstormen, diagrammen maken, ideeën bespreken, ontwerpstrategieën ontwikkelen en vergaderingen houden.

Iedereen krijgt zijn eigen cursor, wat verwarring voorkomt en ervoor zorgt dat elke beweging wordt verantwoord. Laat opmerkingen achter, reageer op ideeën, nodig mensen uit andere teams uit om mee te doen en pas je whiteboards aan om ze af te stemmen op je projecten. ✨

Welke functies moet ik zoeken in Figma alternatieven?

De markt krioelt van de apps en platforms die zichzelf presenteren als uitstekende Figma alternatieven. Om de juiste keuze te maken, kijk naar deze kenmerken:

Opties voor samenwerking : Het platform moet digitale whiteboards, aantekeningen, commentaar en bewerking in realtime mogelijk maken, zodat je team verenigd blijft en op de hoogte van de kleinste veranderingen in het ontwerp Sjablonen: Het moet kant-en-klare sjablonen bieden voorgrafisch ontwerpportfolio's bouwen,merkrichtlijnen creërenontwerpen beoordelen, logo's aanpassen, enz. Design projectmanagement: De tool moet je in staat stellen je projecten op te delen in taken, toegewezen personen en deadlines toe te voegen, prioriteiten te stellen, de voortgang bij te houden en te zorgen voor tijdige leveringen Schaalbaarheid: De tool moet de groeiende ontwerpbehoeften van je bedrijf kunnen ondersteunen en de nodige functies hebben om prototypes te maken en complexe projecten af te handelen Aanpassingen: Het platform moet beschikken over functies waarmee je unieke ontwerpen kunt maken die aansluiten bij de doelen van het bedrijf en de eisen van de client Ontwerptool-gerichte gebruikersinterfaces: Een Figma alternatief moet een drag-and-drop functie hebben om snel ontwerpen toe te voegen, een affinity designer en samenwerkingstools om domeinoverschrijdende teams met elkaar te verbinden

10 beste Figma alternatieven in 2024

Na het analyseren van tientallen collaboratieve ontwerptools hebben we de top 10 geselecteerd en hun belangrijkste functies, voor- en nadelen op een rijtje gezet. Bekijk de lijst om de juiste oplossing te vinden en laat je team hun creativiteit zonder limieten uiten. 🖌️

ClickUp Whiteboards gebruiken om samen te werken en ideeën te brainstormen met uw teams in realtime

ClickUp is een taak- en projectmanagement platform, dus niet iedereen is bekend met de functies die het een van de beste Figma-alternatieven maken. Enkele daarvan zijn samenwerking, project planning, organiseren en bijhouden, waardoor het een plaats op de lijst verdient.

Het platform draait helemaal om teamwork en het wordt geleverd met de favoriet van de ontwerpers.. ClickUp Whiteboards . Deze digitaal canvas stelt je in staat om je artistieke kant gratis in te stellen en samen met collega's de beste ontwerpoplossingen te ontwikkelen. Brainstorm, discussieer, laat opmerkingen achter en verbind ideeën met de uitgebreide werkbalk voor bewerking. Werk in realtime samen met uw collega's en zorg ervoor dat u geen enkele update mist.

Hebt u een prachtig ontwerp nodig maar wilt u niet vanaf nul beginnen? Met ClickUp sjablonen bereikt u uw doelen sneller met kant-en-klare (maar aanpasbare) secties. Wij raden u aan Whiteboard sjablonen voor maximale creatieve vrijheid, maar je kunt je ook verdiepen in ClickUp's bibliotheek met sjablonen met 1000+ andere opties. Projectmanagement voor ontwerpen kan ook een uitdaging zijn, maar ClickUp maakt het een fluitje van een cent - verdeel projecten in taken, wijs ze toe aan uw medewerkers en zie hoe uw ontwerpen stukje bij beetje tot leven komen.

Als ClickUp integreert met meer dan 1.000 platforms kun je de functie verbeteren en je processen moeiteloos centraliseren. Er is ook een gratis abonnement (met een aantal belangrijke functies) en een handig prijsmodel dat afhankelijk is van de grootte en de behoeften van het team.

ClickUp beste functies

Oneindige Whiteboards voor eenvoudige samenwerking en brainstormen

ClickUp formulieren om ontwerpaanvragen en feedback te verzamelen

Weergave chatten voor directe discussies

Ontwerpvriendelijke sjablonen

ClickUp Dashboards voor weergave van ontwerpworkflows

Beschikbaar op mobiele en desktop apparaten

Zeer schaalbaar

1.000+ integraties

Redactie functie voor snelle goedkeuring van ontwerpen

ClickUp beperkingen

Aanpassen aan de behoeften van uw team kan enige tijd duren

De mobiele app heeft beperkte functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen *Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Freehand van InVision

Via: InVision Verbeter uw ontwerpvaardigheden met Freehand van InVision - een eersteklas visueel samenwerkingsplatform dat je team op één lijn houdt.

Freehand is een Intelligent Canvas dat geschikt is om te brainstormen, ideeën te bespreken en aan ontwerpen te werken. Het canvas heeft drie componenten die samenwerken om je processen te stroomlijnen:

Slimme objecten: Objecten die gegevens bevatten met de mogelijkheid tot interactie met andere objecten op het canvas Verbindingselementen: Ze verbinden objecten en laten je workflows automatiseren Bidirectionele integraties: Hiermee kun je verbinding maken met Freehand en ervoor zorgen dat er geen verandering op het canvas door de mazen van het net valt

Freehand heeft ook geavanceerde opties voor projectmanagement: sleep kaarten met mensen om taken toe te wijzen, gebruik connectoren om capaciteit te beheren en profiteer van meerdere weergaven om uw projecten vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Sleutelfuncties zoals Leaderboard, Buzzers en Spinners en Flip Cards stimuleren de samenwerking tussen teams en maken werk leuk. 🥰

Freehand by InVision beste functies

Intelligent Canvas

Ontwerp met slepen en neerzetten

Meerdere weergaven

Tools voor teambetrokkenheid

Beperkingen van Freehand by InVision

Werken op grote doeken kan traag zijn

Gebrek aan geavanceerde bewerkingsopties

Prijzen van Freehand by InVision

Gratis

Pro : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Freehand by InVision beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (300+ beoordelingen)

: 4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (minder dan 5 beoordelingen)

3. Kozijn

Via: Framer Wil je visueel aantrekkelijke en functionele websites ontwerpen? Dan is Framer de juiste keuze! 💪

Een van de redenen waarom Framer zo populair is, zijn de ontwerp- en layoutopties. Kies een van de vooraf ingestelde lay-outs of geef uiting aan je creativiteit via het vrije canvas van het platform.

Als je al wat werk hebt gedaan in Figma, zul je blij zijn te weten dat je je ontwerpen gewoon kunt kopiëren en plakken in Framer en er verder mee kunt werken.

Gebruik Framer's breakpoints om ervoor te zorgen dat je website naadloos werkt op elk apparaat. Uitgebreide no-code positioneringsopties stellen je in staat om navigatiebalken, badges, sidebars en andere elementen aan te passen om een website te maken die voldoet aan de eisen van de client.

Breng je website tot leven met verschijnings- en scrollanimaties en pas elk onderdeel aan om bezoekers aan te trekken. Framer beschikt over robuuste SEO- en prestatiefuncties en is dus veel meer dan een webdesign-tool .

Maak metadata, gebruik semantische tags en bekijk hoe uw website scoort in zoekmachines met deze ontwerptool.

Framer beste functies

No-code websitebouwer

Geavanceerde ontwerp- en layoutopties

Naadloze integratie met Figma

SEO en prestatie functies

Framer beperkingen

Geen categorieaanpassingen

Af en toe bugs

Framer prijzen

Gratis

Mini : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Basis : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Pro: $30/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Framer beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (80+ beoordelingen)

: 4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

4. UXPin

Via: UXPin Met zijn krachtige opties voor prototyping, UX- en UI-ontwerp, wireframing en mockups is UXPin de cremè da le cremè van ontwerp-apps. 🎩

Een van de opvallende functies is UXPin Merge, waarmee je met React kunt ontwerpen en voor consistentie over de hele linie kunt zorgen. Met deze optie kun je dezelfde componenten gebruiken voor ontwerp EN ontwikkeling - het enige wat je hoeft te doen is de bron van UI items kiezen en prototypes bouwen die perfect overeenkomen met je eindproduct.

Net als andere platforms kun je met UXPin ontwerpsystemen vanaf nul maken. Maar je kunt ook sjablonen importeren van Material Design of Bootstrap of een bestaande bibliotheek met ontwerpsystemen synchroniseren, wat je productiviteit verhoogt en processen stroomlijnt.

Dit alternatief voor Figma geeft prioriteit aan samenwerking - deel je werk met anderen om feedback of goedkeuring te krijgen in een paar klikken en werk in realtime aan je ontwerpen.

UXPin beste functies

Ondersteunt het hele ontwerpproces

UXPin Samenvoegen voor consistentie in productontwikkeling

Geavanceerde ontwerpsysteem tools

Samenwerkingsvriendelijk

UXPin beperkingen

Af en toe problemen met automatisch opslaan in de web app

Beperkte documentatie voor sommige werkstroom problemen

UXPin prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Geavanceerd : $29/maand per editor

: $29/maand per editor Professioneel : $69/maand per editor

: $69/maand per editor Bedrijf : $119/maand per editor

: $119/maand per editor Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

UXPin beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (100+ beoordelingen)

: 4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

5. Schets

Via: Schets Als je als macOS gebruiker op zoek bent naar een functioneel ontwerpplatform, zoek dan niet verder dan Sketch!

Het platform heeft een drag-and-drop interface met aanpasbare werkbalken en snelkoppelingen, Touch Bar ondersteuning en ingebouwde spellingscontrole om je werk makkelijker te maken.

Sketch is begonnen als een vectorbewerkingsplatform en beschikt nog steeds over opties zoals stenografische wiskunde operatoren en moeiteloze bewerking voor meerdere randen, wat het ontwerpproces makkelijker maakt.

Het platform wordt geleverd met een oneindig canvas waar je team ideeën in realtime kan bespreken. Kun je geen inspiratie vinden? Gebruik sjablonen en Artboards als startpunt!

Responsive Symbols met Smart Layout maken je werk soepeler: maak een component, hergebruik het later en de symbolen worden automatisch aangepast aan de content.

Ga van ideeën naar realiteit met de prototyping tools van het platform-gebruik Overlays en een speciale UI om je ontwerpen te testen en te zien hoe ze eruit zien op je Mac of iPhone met dit alternatief voor Figma.

Sketch beste functies

Gebaseerd op macOS

Oneindig canvas

Honderden sjablonen en Artboards

Geavanceerde prototyping-tools

Sketch beperkingen

Alleen beschikbaar op macOS

Beperkte plugin-opties

Sketch prijzen

Standaard : $10/maand per editor

: $10/maand per editor Business : $20/maand per editor

: $20/maand per editor Licentie alleen voor Mac: $120 per licentie

Schets beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (750+ beoordelingen)

6. Siter

Via: Siter.io Het eerste wat u opvalt aan Siter is de intuïtieve interface-de werkbalk aan de linkerkant van het scherm geeft u toegang tot tientallen opties met een klik of twee.

Met Siter kunt u uw lagen indelen in groepen voor eenvoudigere navigatie. U kunt de groepen vergrendelen, verbergen en verplaatsen om de gewenste contouren te behouden en verwarring te voorkomen.

Het platform biedt duizenden kant-en-klare pictogrammen voor uw website, maar u kunt ook uw eigen ontwerpsysteem bouwen. Je kunt:

Koppelingen en opties op de website aanpassen

Aantrekkelijke decoraties toevoegen om de pagina te laten knallen

Lettertypes en kleuren op verschillende pagina's opslaan en hergebruiken voor consistentie

Dankzij real-time samenwerking kunnen de leden van je team als één team werken, zelfs als je niet in dezelfde kamer (of staat of continent!) bent.

Als u al begonnen bent met uw project in Figma, zult u blij zijn om te weten dat Siter een plugin heeft waarmee u het kunt importeren zonder code.

Siter beste functies

Vertrouwd, makkelijk te gebruiken interface vergeleken met top Figma alternatieven

Sorteert lagen in groepen voor een efficiënter webdesign of creatieve projecten

Ondersteunt Figma-importen

Real-time samenwerking tussen teams

Siter beperkingen

Beperkte sjabloonopties

Geen echte gratis versie en heeft een hogere maandelijkse prijs vergeleken met soortgelijke platforms

Siter prijzen

Persoonlijk : $12/maand voor één teamgenoot

: $12/maand voor één teamgenoot Professioneel : $19/maand voor maximaal vijf teamgenoten

: $19/maand voor maximaal vijf teamgenoten Bureau: $39/maand, onbeperkt aantal teamgenoten

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Siter beoordelingen en recensies

Trustpilot : 4.6/5 (20+ beoordelingen)

: 4.6/5 (20+ beoordelingen) AlternativeTo: 5/5 (minder dan 5 beoordelingen)

7. Moqups

Via: Moqups Voordat u uw website aan de wereld voorstelt, moet u wireframes en prototypes maken om ervoor te zorgen dat alles er goed uitziet. Moqups is daarvoor het aangewezen platform. Het helpt u bij het visualiseren en beoordelen van websiteontwerpen.

Met het platform kun je wireframes rechtstreeks vanuit je browser maken. Gebruik de drag-and-drop interface om de elementen te verplaatsen en de perfecte layout te maken.

Moqups biedt een indrukwekkende bibliotheek met Icon Sets, widgets en slimme vormen om op je website te gebruiken. Gebruik diagramuitbreidingen en connectors om diagrammen en stroomdiagrammen te maken. Er zijn ook honderden lettertypes om uit te kiezen, en een Google Fonts-integratie opent de deur naar nog veel meer.

Het platform heeft een functie voor een online Whiteboard waar je team kan samenwerken bestanden toevoegen, strategieën bepalen, feedback geven en ontvangen en je projecten visualiseren.

Moqups beste functies

Drag-and-drop interface

Ondersteunt het maken van diagrammen en stroomdiagrammen

Online whiteboard

Uitgebreide bibliotheek met bedrijfsmiddelen

Moqups beperkingen

Kan niet offline worden gebruikt

Af en toe langzamer laden van pagina's

Moqups prijzen

Gratis

Solo : $9/maand per zetel

: $9/maand per zetel Teams : $15/maand per vijf zetels

: $15/maand per vijf zetels Unlimited: $40/maand voor onbeperkte zetels

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Moqups beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (90+ beoordelingen)

: 4.2/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

8. Penspot

Via: Penpot Wilt u zich geen zorgen maken over platformcompatibiliteit, dure abonnementen en zware software-installatie? Kijk dan eens naar Penpot, een open-source, webgebaseerde software voor het maken van prototypes en het ontwerpen van websites. 😍

Penpot gebruikt schaalbare vectorafbeeldingen (SVG), dus je kunt problemen met de opmaak vergeten. Met Penpot kun je:

Uw werkstromen versnellen met herbruikbare componenten

Flexibele interfaces maken die voldoen aan de CSS-standaarden

Gewenste lettertypes uploaden voor maximale aanpasbaarheid

Definieer triggers en acties om je ontwerpen tot leven te brengen, genereer opvallende overgangen en profiteer van het oneindige canvas om je verbeelding de vrije loop te laten.

Als je afleiding wilt voorkomen, gebruik je de Focusmodus om de elementen te selecteren waaraan je wilt werken en de rest te verbergen.

Penpot ondersteunt samenwerking in realtime, met opties om presentaties intern te delen, opmerkingen achter te laten en objecten en bestanden te exporteren om ze met externe medewerkers te delen.

Penpot beste functies

Open-source en webgebaseerd

Gebaseerd op SVG

Productiviteitsvriendelijke focusmodus

Handige deelopties voor bestanden

Penpot beperkingen

De interface kan soms haperen

Geen donkere modus

Prijzen van Penpot

Gratis

Penpot beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (10+ beoordelingen)

: 4.5/5 (10+ beoordelingen) Product Hunt: 4.9/5 (80+ beoordelingen)

9. Corel Vector (Gravit Designer Pro)

Via: CorelDRAW Corel Vector, voorheen bekend als Gravit Designer Pro, is een webgebaseerde vector graphics app. Je kunt het gebruiken voor vrijwel elk grafisch en ontwerpgerelateerd project, van het maken van logo's tot marketingmateriaal, ontwerpmockups en websites.

Het platform staat bekend om zijn vectorbewerkingsopties. Maak moeiteloos geometrische vormen met behulp van slimme vormprimitieven met magische controlepunten. Gebruik Pen-, Mes-, Bezigon- en Lasso-gereedschappen om vectorpaden te manipuleren. Gebruik live hoeken en vectorgereedschappen uit de vrije hand voor ultieme ontwerpcontrole.

Naast de intuïtieve interface is het vermeldenswaard dat je zowel online als offline met deze tool kunt werken.

Met een rijk kleurenpalet, 35+ live, niet-destructieve effecten en aanpassingen, en uitgebreide ondersteuning van bestandsformaten, kan Corel Vector je helpen nieuwe hoogten te bereiken in je ontwerp.

Corel Vector beste functies

Online en offline modus

Intuïtieve interface

35+ live, niet-destructieve effecten en aanpassingen

Krachtige opties voor vectorbewerking

Corel Vector beperkingen

Geen gratis abonnement

Niet iedereen hield van de wijzigingen na de rebranding

Corel Vector prijzen

$69,99/jaar

Corel Vector beoordelingen en recensies

Alternatief voor: 3.2/5 (20+ beoordelingen)

10. Lunacy

Via: Lunacy Als je een AI-aangedreven ontwerp-app met geavanceerde opties wilt, zul je gek worden (pun intended) van Lunacy!

Het platform biedt opties die je zou verwachten in een hoogwaardige collaboratief ontwerp app-realtime samenwerking, commentaar achterlaten, kleurvariabelen en moeiteloos prototypen.

Maar Lunacy gaat een stap verder en biedt een paar exclusieve opties. Je krijgt een rijke ingebouwde grafische bibliotheek met 1.000.000+ pictogrammen, 70.000+ illustraties en 140.000+ foto's-je vindt zeker iets dat bij je past.

Je kunt ook routinekillers gebruiken, oftewel opties die je tijd besparen door repetitieve taken voor je te voltooien. Probeer de AI Background Remover, Avatar Generator en AI Upscaler en laat ze het alledaagse werk doen.

Gebruik de Slimme lagenstructuur om de lagen die je niet ziet uit te schakelen, kleuren van vormen automatisch aan te passen en de gegenereerde content automatisch bij te werken!

Lunacy beste functies

Uitgebreide ingebouwde grafische bibliotheek

Routinekillers

Slimme lagenstructuur

Automatische updates van gegenereerde content

Lunacy beperkingen

Sommige gebruikers vermelden dat ze af en toe worden uitgelogd

Zou meer extensies kunnen gebruiken

Lunacy prijzen

Gratis

Lunacy beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (20+ beoordelingen)

: 4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

Verbeter je ontwerpspel met de juiste Figma-alternatieven

Met de lijst Figma alternatieven kun je je creativiteit de vrije loop laten met krachtige functies voor het ontwerpen van websites, apps, logo's en andere creatieve producten.

Als je een platform wilt dat creatieve samenwerking ondersteunt en robuuste opties biedt voor projectmanagement, dan raden we je het volgende aan u aan te melden voor ClickUp !