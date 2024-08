Slack vs. Asana: Welke tool is het beste voor jouw team in 2024?

Asana en Slack zijn twee van de populairste projectmanagement apps om teams op afstand en in persoon beter te laten samenwerken. Op het eerste gezicht biedt elke tool vergelijkbare functies, van samenwerking tussen teams tot integraties met derden.

Maar als je wat dieper graaft, zie je de verschillen tussen Asana en Slack. Als je probeert te kiezen tussen deze tools voor projectmanagement voor je eigen team, dan is deze gids voor Asana vs. Slack iets voor jou.

Wat is Slack?

Via Slack Slack is een werkplek communicatiemiddel ontworpen voor teams om informatie uit te wisselen en in realtime samen te werken . Het biedt zelfs spraak- en videogesprekken, samen met zowel individuele als groepschatten.

Op Slack heeft je organisatie een werkruimte. In die werkruimte kun je kanalen maken voor individuele teams, projecten of onderwerpen of directe berichten gebruiken voor één-op-één chats en ad-hoc groepschats.

In kanalen en chatten kun je bestanden delen en gesprekken (of huddles) starten. Voor alles wat verder gaat dan chatten, krijg je duizenden integraties met andere apps, hoewel de nieuwe Canvas functie van het platform een aantal interne mogelijkheden voor Taakbeheer toevoegt.

Slack functies

Voor een platform dat gericht is op communicatie is het geen schok om functies te vinden die samenwerking centraal stellen. Bij de vergelijking tussen Slack en Asana springen vier functies eruit:

Real-time communicatie

We kennen allemaal het belang van effectieve teamcommunicatie vooral als het gaat om teams op afstand. Slack geeft prioriteit aan communicatie met zijn functies voor directe communicatie:

Alle chats zijn in realtime, met directe notificaties die gebruikers laten weten wanneer een nieuw bericht voor hen relevant kan zijn

Een duidelijke hiërarchie, inclusief kanalen, directe berichten en thread-berichten, geeft je een overzicht van meerdere gesprekken die tegelijkertijd plaatsvinden

Huddles, die op elk moment kunnen plaatsvinden in zowel kanalen als directe berichten, integreren mogelijkheden voor video- en audio-oproepen zonder de hele interface over te nemen

Gebruikers kunnen berichten van tevoren plannen of een bladwijzer maken van een bericht om later op te volgen

De geavanceerde zoekfunctie van Slack maakt het gemakkelijk om oude en gearchiveerde gesprekken met relevante informatie terug te vinden

Eenvoudige gebruikersinterfaces voor mobiele apps maken contact houden op smartphones en tablets een fluitje van een cent

Deze communicatiefuncties zijn de reden dat Slack al lang de standaard is voor digitale kantoorcommunicatie.

Via Slack

Delen van bestanden

Met Slack kun je bestanden tot een grootte van één gigabyte (GB) delen in kanalen en rechtstreekse berichten. Elk bericht kan maximaal 10 bestanden tegelijk bevatten. Het platform slaat het bestand op zijn server op, met limieten afhankelijk van het abonnement:

Gratis abonnement : 5 GB voor de hele organisatie

: 5 GB voor de hele organisatie Pro abonnement : 10 GB per gebruiker

: 10 GB per gebruiker Business-abonnement : 20 GB per gebruiker

: 20 GB per gebruiker Enterprise Grid abonnement: 1 terabyte per gebruiker

Native integratie met cloud opslagsystemen zoals Google Drive, DropBox en Microsoft OneDrive omzeilt deze limieten, zodat je bestanden kunt delen via een directe link naar de locatie waar ze zijn opgeslagen.

Zodra je het bestand deelt, toont Slack automatisch een voorbeeld van .doc-, PDF-, afbeeldings- en videobestanden. Dit draagt bij aan de realtime samenwerking van de software, omdat gebruikers direct kunnen zien wat je deelt zonder de bestanden te hoeven downloaden.

Basis Taakbeheer via Canvas

In tegenstelling tot Asana is Slack geen software voor projectmanagement en het mist de meeste basisfuncties voor projectmanagement. Maar de recente toevoeging van de Canvas functie voegt een aantal basis projectmanagement functies toe aan het platform.

Start een Slack Canvas en je kunt allerlei informatie in één document verzamelen, van visuele bestanden tot taakgerichte werkstromen, projectbeschrijvingen en meer.

Slack is van plan om Canvases in de loop van de tijd diepgaander te maken voor echt collaboratieve werkruimtes. Op dit moment is er echter nog geen eenvoudige manier om taken toe te wijzen en bij te houden. Maar het is de eerste stap van het systeem in communicatie die niet alleen op dit moment plaatsvindt, wat het in de toekomst relevant zou kunnen maken voor het beheren van bredere projecten.

Via Slack

Uitgebreide integraties

Voor een platform dat niet pretendeert meer te zijn dan het is, moeten de integraties met derden op punt staan. Gelukkig is dit een gebied waar Slack uitblinkt.

In totaal krijgen gebruikers meer dan 2.000 integraties om Slack te verbinden met elk ander werkplatform. Onze favoriete integraties voor Slack bereiken ActiveCampaign en SalesForce tot ClickUp en ZipBooks.

Voor gebruikers van het platform worden deze integraties weergegeven als apps onder directe berichten. Maar je kunt de functies van de geïntegreerde tool ook activeren met een eenvoudig schuine streep commando in een chat, zoals "/zoom join" om deel te nemen aan je volgende Zoom vergadering.

En natuurlijk krijg je omgekeerde integraties van derden met partnerplatforms. Wil je bijvoorbeeld een e-mail toevoegen aan een Slack gesprek? Installeer gewoon de Outlook Slack app, en het is zo simpel als een druk op de knop.

Slack prijzen:

Gratis versie

Pro : $7,25/maand per gebruiker

: $7,25/maand per gebruiker Business : $12,50/maand per gebruiker

: $12,50/maand per gebruiker Enterprise Grid: Neem contact op voor prijzen

Wat is Asana?

Via Asana Asana is een projectmanagement app die teams helpt bij het bijhouden van alle taken met betrekking tot de projecten waaraan ze werken. Het stelt uw organisatie in staat om uw projecten te organiseren in grotere portfolio's en doelen, terwijl u de individuele taken en workflows opbouwt die nodig zijn om die doelen te bereiken.

Net als Slack is Asana een webgebaseerde tool voor werkbeheer met mobiele en desktop-apps. In tegenstelling tot Slack ligt de focus meer op uitgebreid werkbeheer, met functies voor samenwerking die zich richten op breder doelen van projecten in plaats van real-time communicatie.

Functies van Asana

Tot niemands verrassing richten de geavanceerde functies van Asana zich op het op tijd en volgens specificaties klaar krijgen van taken. Zelfs functies die lijken op Slack, zoals tools voor communicatie en het delen van bestanden, zijn gericht op die focus.

Projectgebaseerde communicatie

Asana heeft drie belangrijke functies voor communicatie: opmerkingen over taken, projectupdates en rechtstreekse berichten.

Taakcommentaren stellen elke volger op een taak in staat om hun gedachten te delen of vragen te stellen. Wanneer iemand een opmerking achterlaat, ontvangen alle volgers van de taak een notificatie

Met projectupdates kan de eigenaar van een project een aantekening met projectinformatie in kleur naar alle andere leden van het projectteam sturen

Directe berichten sturen een aantekening naar andere leden van het team, zij ontvangen een notificatie en kunnen commentaar geven op het bericht zoals ze dat bij een Taak zouden doen

Combineer deze functies en Asana is goed uitgerust voor het bouwen en uitvoeren van uw project communicatie abonnement . In tegenstelling tot Slack kun je op Asana echter niet chatten. De communicatie lijkt qua tempo meer op e-mail dan op realtime communicatie.

Via Asana

Gerichte integraties

Zoals met de meeste tools voor werkbeheer, erkent Asana dat het niet alles voor iedereen kan zijn. Net als Slack lost het dit probleem op met een breed bereik aan integraties die verbinding maken met andere tools die je team misschien al gebruikt.

Deze integraties, hoewel er genoeg zijn, richten zich vooral op het helpen van jou en je team om jullie werk beter te beheren. Met Slack en Teams verbindingen kun je bijvoorbeeld berichten op die platforms omzetten in taken. Een Adobe Creative Cloud-connector geeft je visuele teams een gemakkelijke manier om hun werk te delen in relevante Taken.

Net als Slack heeft de gebruikersinterface van Asana verschillende omgekeerde integraties. Voeg Asana toe aan Outlook en je kunt met één klik van elke e-mail een Taak maken.

Prijzen voor Asana:

Free versie : gratis

: gratis Premium : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Business : $24,99/maand per gebruiker

: $24,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Slack vs. Asana: Vergelijkde functies

Asana en Slack zijn allebei tools voor het beheren van werk, maar als je hun vergelijkbare functies van dichtbij bekijkt, zie je dat ze heel verschillende accenten leggen. Laten we ze direct vergelijken:

Communicatie

Als je de communicatie met andere leden van een team wilt stroomlijnen, is Slack de duidelijke winnaar. En dat is geen verrassing. Daar is het tenslotte voor bedoeld.

De sleutel hier is het realtime karakter van de communicatie. Je kunt onmiddellijk verbinding maken met je team, ook met spraak- en videogesprekken, zodat je geen tijd verliest.

En omdat Slack in Asana integreert, kun je het gebruiken om over Taken te praten in je Slack werkruimte.

Winnaar: Slack

Via Slack

Taak- en projectmanagement

Ondanks de recente uitbreiding van Slack met projecttools, wint Asana op het gebied van taakbeheer vergelijking. Asana heeft een duidelijke focus op projectmanagement waar een realtime communicatietool gewoon niet aan kan tippen.

Natuurlijk, je kunt basistaken aanmaken in Slack via Canvas en herinneringen versturen wanneer je team een item moet voltooien. Maar dat weegt niet op tegen het vermogen van Asana om complexe werkstromen te creëren met meerdere leden van het team en onderling verbonden onderdelen.

Winnaar: Asana

Via Asana

Delen van bestanden

Met Slack kun je grotere bestanden delen, maar het beperkt de totale opslagruimte voor de organisatie. Asana heeft een veel kleinere limiet voor de grootte van bestanden, maar de totale opslagruimte is onbeperkt. Beide integreren op natuurlijke wijze met cloudservices voor opslagruimte en hebben een handige voorbeeldoptie.

Voor ons wint Slack omdat de limieten voor de totale opslagruimte voldoende zijn voor de meeste organisaties, waardoor de grotere bestandsgrootte een belangrijker voordeel wordt. Maar dat komt met een voorbehoud.

Als uw organisatie niet de neiging heeft om grote bestanden te delen (zoals video bestanden of Adobe design bestanden), of als u gebruik maakt van externe cloud opslagruimte, zal de limiet voor de grootte grotendeels niet van belang zijn. In dat geval wint de onbeperkte opslagruimte van Asana.

Winnaar: Slack, maar met voorbehoud

Integraties

Zowel Asana als Slack bieden zowat elke integratie die uw organisatie nodig zal hebben. Maar we hebben één suggestie. Bekijk, voordat u een van beide platformen toewijst, de integratiepagina van elk platform om er zeker van te zijn dat er geen specifieke integratie ontbreekt die u nodig hebt.

Winnaar: Gelijkspel

Wat is beter: Slack of Asana?

Het is onmogelijk om Asana vs. Slack tot winnaar uit te roepen omdat het uiteindelijk verschillende tools zijn met verschillende doeleinden. Slack wint in communicatie, Asana wint in projectmanagement. Voor diensten buiten dat zijn beide in principe gelijk in hun voor- en nadelen.

Dat betekent ook dat Asana Slack niet kan vervangen en dat Slack Asana niet kan vervangen. In plaats van de ene samenwerkingstool boven de andere te verkiezen, is uw organisatie misschien het beste af met beide of met een alternatieve tool die zowel real-time communicatie als projectmanagement_ kan beheren

Slack vs Asana op Reddit

Geloof ons niet op ons woord bij het kiezen van een winnaar tussen deze twee productiviteitstools. We hebben ook naar Reddit om te zien wat andere gebruikers te zeggen hadden toen ze Slack en Asana vergeleken.

Via Asana Volgens een gebruiker:

"Slack en Asana zijn twee verschillende tools, maar zoals anderen al zeiden, kunnen ze worden geïntegreerd om heel goed met elkaar te werken. Door Asana in Slack te integreren kan ik notificaties van Asana zien en reacties beantwoorden of 'liken'. Dit bespaart me tijd."

Een ander benadrukte specifiek de gebruikersinterfaces van de communicatie apps:

"We zijn dol op de mogelijkheid om het wisselen van context in Slack te vermijden door Asana-berichten om te zetten in Asana-taken, of om te reageren op nieuwe Asana-commentaren of -taken vanuit Slack. Dit gezegd hebbende, voor meer zorgvuldige abonnementen, toezicht op projecten en brainstormcommunicatie die taakspecifiek is en niet dringend een antwoord nodig heeft binnen dezelfde dag, voelt het goed om in Asana te leven."

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor Asana en Slack

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif De verschillende weergaven van ClickUp /%img/

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om werk te beheren en met teams te communiceren op één plaats

Asana en Slack hebben in de meeste organisaties verschillende rollen, wat betekent dat je nog steeds twee aparte platforms moet beheren voor communicatie en Taakbeheer. Maar wat als we je vertellen dat één tool voor teambeheer beide kan?

Dat klopt-het is tijd om over ClickUp te praten.

ClickUp is niet alleen een van de beste Asana alternatieven voor Taakbeheer. Het heeft ook andere functies zoals whiteboarden die noch Asana noch Slack bieden, en dit alles met inbegrip van communicatietools en sleutel functies die must-haves zijn voor slimme projectmanagers.

ClickUp's weergave chatten voor teamcommunicatie in realtime

Wanneer u projecten aanmaakt in ClickUp, heeft elk project een geïntegreerde Weergave ClickUp chatten waarmee leden van een team in realtime kunnen communiceren. Maar het gaat niet alleen om de woorden. Binnen die weergave Chatten kunt u projecten beheren met functies om:

Taken toewijzen en markeren wanneer je ze voltooit

Deel project koppelingen

Bestanden insluiten

Tekst toevoegen

individuele teamleden of groepen vermelden en nog veel meer!

Vergelijk_ Asana Vs ClickUp !

Beter nog, je kunt de chatten open houden naast andere weergaven van projecten om gesprekken gaande te houden. En met integraties zoals Zoom kun je videogesprekken starten vanaf het platform.

Bewaak projectupdates, beheer workflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte

Uitgebreid projectmanagement op elk niveau

En natuurlijk is ClickUp's projectmanagement functies kan Asana en Slack met gemak evenaren (en zelfs overtreffen):

Taken en werkstroomstructuren creëren

Visualiseer uw werkstroom met 10+ weergaven, waaronder Gantt, Board en meer

Kies uit een uitgebreidesjabloonbibliotheek voor projectmanagement om te vermijden dat u van nul moet beginnen wanneer u projecten beheert

ClickUp-documenten integreren voor projectoverzichten en realtime teamsamenwerking

Dashboards en rapporten gebruiken voor meer inzicht op project- en organisatieniveau

ClickUp AI gebruiken om te versnellenprojecten te versnellen door automatisch gegenereerde schetsen, conceptdocumenten en meer

Begin vandaag nog met ClickUp

Met ClickUp hebt u niet langer verschillende oplossingen nodig voor afzonderlijke behoeften, zoals communicatie en projectmanagement. In plaats daarvan kunt u het allemaal in één tool voor werkbeheer hebben die alle beste functies van Asana vs. Slack bevat en verbetert.

Geloof ons niet op ons woord. Met ons Free Forever-abonnement kunt u het platform zelf uitproberen zonder financiële toewijzing. Start vandaag nog een gratis werkruimte ! 🤩