Vragen voor klantonderzoek om uw markt en het potentieel van uw product volledig te begrijpen

Stel dat u een boom wilt planten. U zou dat toch niet doen op het eerste stuk grond dat u tegenkomt?

U zou eerst onderzoek doen: vruchtbare en goed doorlatende grond zoeken en een locatie uitkiezen die optimale zonlichttoetreding garandeert. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat uw inspanningen vruchten afwerpen. 🍎

Op dezelfde manier zou u geen product ontwikkelen zonder eerst te onderzoeken op welke klantbehoeften u zich moet richten. Onderzoek naar klanten of producten is essentieel als u wilt dat uw product vruchten afwerpt, d.w.z. waarde biedt aan potentiële klanten en financieel en commercieel succes oplevert.

Als productmanager kan de manier waarop je je klantonderzoeksgesprekken aanpakt, je naar de juiste zakelijke beslissingen leiden. Je moet de juiste vragen stellen om informatie te verkrijgen die cruciaal is voor de vorm van je product.

In dit artikel delen we onze favoriete vragen voor klantonderzoek om nieuwe producten te ontwikkelen of bestaande oplossingen aan te passen. Je vindt er ook tips en tools om je onderzoeksproces effectief en efficiënt te maken.

Wat zijn vragen voor klantonderzoek?

Vragen voor klantonderzoek zijn vragen die je aan klanten of cliënten stelt om hun behoeften te ontdekken en te begrijpen, met name die behoeften waaraan nog niet is voldaan. Elke onvervulde behoefte wordt een pijnpunt genoemd.

De pijnpunten helpen productteams om hun aannames over de markt te verifiëren, het profiel van early adopters van het product in te schatten en zich te richten op het ontwikkelen van iets dat zowel nuttig is als goed wordt ontvangen. 💗

Klantonderzoek: concept en proces

Klantonderzoek is het proces waarbij je je target klanten leert kennen, zodat je een product kunt ontwikkelen dat het beste bij hen past, betrokkenheid stimuleert en goed verkoopt.

Meestal begint het proces met het aanmaken van een user persona die een specifieke demografische groep weergeeft, samen met hun relevante functionele en psychologische behoeften. Vervolgens gebruik je vragen om informatie te verzamelen bij daadwerkelijke kopers en de persona gaandeweg te verfijnen. In de meeste gevallen worden de gegevens gedeeld met de ontwikkelteams die aan het product werken.

Het onderzoeksproces houdt echter niet op bij de productlancering, aangezien de behoeften van klanten in de loop van de tijd veranderen. U moet analysetools gebruiken om realtime inzichten in klantgedrag te verzamelen en het product daarop aan te passen om uw klanten te behouden.

Tip: Gebruik gratis sjablonen om uw klant- of productontdekkingsprocessen te vereenvoudigen. Van productstrategieën tot persoonlijke sjablonen voor gebruikers: u vindt er meer dan 1.000 vooraf gestructureerde documenten met ingebouwde functies voor gegevensbeheer om uw werkstroom te versnellen.

U kunt bijvoorbeeld een sjabloon voor klantcontactformulieren gebruiken om reacties uit marktonderzoek en enquêtes op één plek te verzamelen en te ordenen.

Gebruik het ClickUp-sjabloon voor klantcontactformulieren om informatie te verzamelen over de pijnpunten en behoeften van klanten

Het verband tussen klant- en productonderzoek

Klant- en productonderzoek zijn nauw met elkaar verbonden concepten, maar hebben verschillende doelen.

Terwijl het doel van klantonderzoek is om inzicht te krijgen in de onvervulde behoeften van uw doelgroep, draait productonderzoek volledig om het identificeren van het product dat aan die behoeften voldoet. Het zoomt ook in op het hoe: de methoden die u moet gebruiken om het product te ontwikkelen of aan te passen en relevant te houden.

Veelgebruikte methoden voor klantonderzoek

U kunt op vele manieren inzicht in klanten verkrijgen:

Rechtstreeks van klanten : Houd de problemen van klanten bij door: Live klantinterviews te houden met individuen en focusgroepen : Houd de problemen van klanten bij door: Live klantinterviews te houden met individuen en focusgroepen Feedbackformulieren online te verspreiden om een breder publiek te bereiken Social listening in te zetten om online discussies over uw product te volgen

Via interne verkenning : vraag om inzichten van uw verkoopteams en medewerkers van de klantenservice die dagelijks contact hebben met klanten

Via productanalyses : Veel : Veel productmanagementtools bevatten functies zoals sessieopnames en heatmaps om u te helpen klanttrajecten te visualiseren, gebruikspatronen te bijhouden en probleemgebieden op te sporen

Door concurrenten en trends in de sector te analyseren : Ontdek wat uw belangrijkste concurrenten en marktleiders doen en waarom. Streef ernaar om dezelfde (of meer) waarde te bieden en bedenk manieren om te profiteren van hun zwakke punten : Ontdek wat uw belangrijkste concurrenten en marktleiders doen en waarom. Streef ernaar om dezelfde (of meer) waarde te bieden en bedenk manieren om te profiteren van hun zwakke punten

Vragen van experts voor klantonderzoek

In de volgende vier secties stellen we enkele door experts aanbevolen vragen voor die u aan potentiële klanten kunt stellen (persoonlijk of online) om hun pijnpunten beter te begrijpen. U kunt de vragen aanpassen aan uw specifieke product of doelgroep.

1. Vragen over de pijnpunten, rollen en dagelijkse taken van de klant

Stel deze open vragen om te zien hoe uw product nuttig kan zijn voor de klant:

Wat is uw huidige functie en wat zijn uw belangrijkste taken?: Het antwoord op deze cruciale vraag zal bepalend zijn voor het ontwerp en Het antwoord op deze cruciale vraag zal bepalend zijn voor het ontwerp en de ontwikkeling van uw product . Het onthult de context waarin het product het vaakst zal worden gebruikt

Wat zijn op dit moment uw grootste pijnpunten?: De huidige problemen van de klant laten zien waar bestaande producten tekortschieten. Uw product zou deze specifieke problemen idealiter moeten oplossen

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee u te maken krijgt bij het uitvoeren van uw werk?: Hoewel deze vraag lijkt op de vorige, kan ze problemen aan het licht brengen die niet meteen duidelijk zijn, waardoor u goed doordachte oplossingen kunt bedenken

2. Vragen over bestaande oplossingen

Om inzicht te krijgen in de producten waarmee u concurreert, stelt u het volgende:

Welke tools gebruikt u momenteel om problemen op te lossen die specifiek zijn voor uw werk?: Met deze vraag kunt u uw grootste concurrenten identificeren. Uw doel is om de bestaande tools aan te vullen of te overtreffen door een nog betere oplossing te bieden

Wat vindt u niet goed aan de oplossingen die u hebt geprobeerd?: Het antwoord op deze vraag legt de tekortkomingen van uw concurrenten bloot. U weet dan op welke fouten u moet letten en naar welke kansrijke nieuwe functies u moet kijken bij Het antwoord op deze vraag legt de tekortkomingen van uw concurrenten bloot. U weet dan op welke fouten u moet letten en naar welke kansrijke nieuwe functies u moet kijken bij het ontwerpen van uw product

3. Vragen over hoe de gebruiker tegen uw product aankijkt

Zodra uw product klaar is voor proefversies, kunt u de onderstaande vragen gebruiken om eerste feedback te verzamelen:

Hoe gebruiksvriendelijk is dit product?: Intuïtiviteit en toegankelijkheid zijn de eerste criteria waarop gebruikers hun oordeel baseren. Als uw product niet gebruiksvriendelijk is, zullen meer gebruikers worden afgeschrikt om het te verkennen, ongeacht het aantal of de kwaliteit van de functies

Zijn er nieuwe functies die u graag in dit product zou zien?: Deze vraag brengt functies aan het licht die u misschien over het hoofd hebt gezien of die u zou moeten toevoegen

Als u iets aan dit product zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?: Vraag welke functies klanten of een bepaald klantsegment graag zouden willen aanpassen, en noteer de reden voor het ongemak

4. Vragen om andere waardevolle inzichten te verkrijgen

Gebruik het volgende om meer gedetailleerde feedback over uw product te krijgen:

Hoe waarschijnlijk is het dat u dit product aan een collega of vriend zou aanbevelen?: Met deze vraag kunt u de tevredenheid van een gebruiker kwantificeren

Heeft u vóór dit product alternatieve oplossingen geprobeerd?: Begrijp wat uw product onderscheidt van andere en waarom de gebruiker ervoor heeft gekozen. Het onthult ook de criteria die een gemiddelde gebruiker hanteert bij het beoordelen van producten in die branche

Zijn er functies die u niet gebruikt?: Hoewel uw product uitgebreid moet zijn, moet het ook eenvoudig zijn. Als een functie geen waarde toevoegt, moet u deze aanpassen of verwijderen. Wees echter voorzichtig. Soms ligt de oorzaak van het probleem niet bij de functie zelf, maar bij de manier waarop deze wordt gebruikt. Bied in dat geval gewoon meer ondersteuning aan nieuwe gebruikers van het product

Is er iets waardoor u zou stoppen met het gebruik van het product?: Deze vraag is waardevol omdat ze rode vlaggen aanwijst waar u op moet letten. Zo kunt u potentiële problemen opsporen en aanpakken voordat ze zich voordoen

Wanneer moet u klantonderzoeksgesprekken houden?

Vragen voor klantonderzoek moeten idealiter gedurende de hele productontwikkelingscyclus worden gesteld. Aangezien de markt dynamisch is en veel onvoorziene variabelen de voorkeuren van klanten kunnen beïnvloeden, is het cruciaal om hun meningen voortdurend te peilen en initiatieven te nemen om het product te verbeteren.

In de pre-lanceringsfase stelt u hypothesen op over de behoeften van uw doelgroep. De vragen voor klantonderzoek die we eerder hebben besproken, dienen om uw hypothesen te toetsen.

Zodra u weet waar u zich op moet richten bij het ontwerpen van uw product, gaat u verder met het maken van prototypes. Vraag opnieuw de mening van klanten wanneer u een vroege versie van het product maakt. Dit proces stelt u in staat om te begrijpen of het product hun problemen oplost en of het er goed uitziet en goed aanvoelt.

Na de lancering is het doel van deze vragen om richtlijnen te bieden voor productoptimalisatie en het succes van klanten. U kunt:

Verfijn de functies en de gebruikerservaring

Pak huidige pijnpunten aan die je misschien eerder over het hoofd hebt gezien

Pak de uitdagingen op het gebied van gebruik aan die ondertussen zijn ontstaan

Een goed klantonderzoek zal ook uw segmentatieproces vergemakkelijken. U zult inzicht krijgen in lucratieve gebruikerssegmenten, zodat u een aangepaste prijsstrategie kunt implementeren of meer gepersonaliseerde ervaringen kunt bieden.

Als u uw product ontwerpt en optimaliseert met de klant in gedachten, zorgt u voor een continue product-marktfit en klanttevredenheid. U bent ook betrokken bij de fase van effectieve productmarketing en zorgt ervoor dat de mond-tot-mondreclame op gang komt. 🗣️

U kunt het verzamelen en analyseren van klantgegevens efficiënter maken met de juiste tools, zoals:

Met deze tools kunt u contact leggen met klanten, interviews inplannen en deze afnemen. Hoewel persoonlijke gesprekken de voorkeur hebben voor klantinterviews, zijn deze niet altijd mogelijk, dus is video-conferencing het beste alternatief. 📹

Enquêtes, formulieren en vragenlijsten

Als u grote hoeveelheden klantgegevens moet verzamelen, kunt u dat online doen via enquête- en vragenlijsttools of uw vragenlijsten verdelen tijdens branchegebeurtenissen.

Met tools voor social media listening kunt u sociale mediakanalen monitoren op vermeldingen van uw product of bedrijf, de publieke perceptie peilen en snel reageren op lof en zorgen.

CRM-software fungeert als een hub waar u alle verzamelde klantgegevens kunt opslaan en beheren, waaronder:

Contactgegevens

Aankoopgeschiedenis

Feedback van gebruikers

Klachten

Klantonderzoek is een complexe en gezamenlijke inspanning. Coördineer alle taken binnen de product- en marketingteams met behulp van projectmanagementsoftware. Dergelijke tools helpen je om je werkstroom te stroomlijnen, je op schema te houden en de voortgang te bijhouden.

Do's en don'ts bij klantonderzoek

Volg de onderstaande tips om het maximale uit uw klantonderzoek te halen.

Nog te doen: Bereid alles voor en leg alles vast

Houd een duidelijk doel voor ogen wanneer u contact opneemt met klanten om zoveel mogelijk over hen te weten te komen. Stel de vragenlijst zorgvuldig op en houd u eraan om te voorkomen dat u hun tijd verspilt. ⌚

Noteer tijdens het gesprek alle relevante observaties. Organiseer de informatie zorgvuldig, zodat u er later gemakkelijk toegang toe hebt.

DO: Maak er een vriendelijk gesprek van

Wees vriendelijk wanneer je klanten persoonlijk interviewt. Glimlach en doorbreek de aanvankelijke spanning met wat small talk. Hoewel je het gesprek met een specifiek doel aangaat, mag het voor de klant niet aanvoelen als een verhoor. Op die manier zal de potentiële klant meer bereid zijn om zich open te stellen en waardevolle inzichten te delen. 🤝

NIET DOEN: Wees niet bang voor afwijzing

Negatieve opmerkingen over uw productidee zijn pijnlijk, maar luister aandachtig naar de problemen van de klant wanneer deze klaagt.

Bekijk het eens zo: als uw aannames niet kloppen, is het beter om dat in een vroege fase te horen, terwijl u nog geen aanzienlijke hoeveelheid tijd, geld en moeite hebt geïnvesteerd in de productontwikkeling en marketingcampagnes.

NIET DOEN: Geef niet te veel prijs tijdens het gesprek

Deel niet te veel over de bedoeling van het interview. Als voorbeeld: Onze productmanagers zullen uw antwoorden gebruiken om een nieuwe app te ontwikkelen.

Te veel informatie kan ervoor zorgen dat de klant zich overbelast en ongemakkelijk voelt, waardoor hij of zij misschien weigert om zijn of haar eerlijke gedachten te delen.

