10 beste Customer Insight Tools om klanten te begrijpen in 2024

wetenschappers vertrouwen niet op hun leesbril om micro-organismen te bestuderen; ze gebruiken een microscoop. _🔬

Op dezelfde manier zijn tools voor klantinzicht microscopen voor bedrijven om het complexe gedrag van klanten online te analyseren en te begrijpen.

Een goed voorbeeld: Wanneer heb je voor het laatst online een product gekocht zonder onderzoek? Kan ik me niet herinneren, toch?

Je zou tijd hebben besteed aan het controleren van de website van het bedrijf, het lezen van online recensies, het scrollen op sociale mediaplatforms en posts van het merk en het vragen aan je vrienden voordat je de aankoop deed.

Dit multichannel consumententraject maakt het voor bedrijven een uitdaging om te ontcijferen wat hun klanten willen.

Tools voor klantinzicht verzamelen gegevens uit verschillende bronnen en stellen bedrijven in staat om de psychologie van klanten, sociale gesprekken, gedrag van gebruikers en online koopgedrag te analyseren om een maximale klanttevredenheid te garanderen

Bovendien zijn klantgegevens zowel kwalitatief als kwantitatief. Het is een mix van interne en externe gegevens die worden verzameld uit:

Recensies

Online enquêtes

Gegevens over websitebezoekers

Consumententrends en markttrends

Aankoopactiviteit

Interviews

Sociale media

De lijst gaat maar door, net als de lijst met de beste software voor consumer insights.

Om je te helpen het gedrag van je klanten te decoderen en bruikbare inzichten uit deze gegevens te verzamelen, hebben we een lijst gemaakt van de belangrijkste functies die je moet zoeken in software voor klantinzicht en de 10 beste software voor klantinzicht in 2024 met hun functies, nadelen en mogelijkheden.

Bonustip: Er is een duidelijke winnaar.

Wat moet je zoeken in een Customer Insights Tool?

Aanpasbare enquêtes: Het platform voor versnelde consumenteninzichten moet u in staat stellen voorwaarden toe te voegen en de enquête aan te passen op basis van specifieke vragen om reacties te krijgen tijdens het hele klanttraject

Het platform voor versnelde consumenteninzichten moet u in staat stellen voorwaarden toe te voegen en de enquête aan te passen op basis van specifieke vragen om reacties te krijgen tijdens het hele klanttraject Gebruiksvriendelijke interface: Besteed aandacht aan de gebruikersinterface van softwareoplossingen voor Customer Intelligence. Kies een tool met intuïtieve dashboards met eenvoudige navigatieopties

Besteed aandacht aan de gebruikersinterface van softwareoplossingen voor Customer Intelligence. Kies een tool met intuïtieve dashboards met eenvoudige navigatieopties Visuele feedback: De bestetools voor klantinzicht bieden een visueel feedbackmechanisme om de antwoorden in een gemakkelijk te begrijpen format weer te geven

De bestetools voor klantinzicht bieden een visueel feedbackmechanisme om de antwoorden in een gemakkelijk te begrijpen format weer te geven Aanpassing en flexibiliteit: Als u een tool voor klantinzicht niet kunt aanpassen aan uw branche, product, klantsegmenten en KPI's, zult u moeite hebben om een holistisch inzicht te krijgen in de voorkeuren van klanten

Als u een tool voor klantinzicht niet kunt aanpassen aan uw branche, product, klantsegmenten en KPI's, zult u moeite hebben om een holistisch inzicht te krijgen in de voorkeuren van klanten Schaalbaarheid: Naarmate uw business groeit, zullen ook de klantgegevens groeien. Als de software traag wordt of zijn limiet bereikt bij het verwerken van de gegevens, zal dit uw bedrijf vertragen. Focus op de schaalbaarheid van de software zodat uw bedrijfsvoering in de toekomst niet wordt belemmerd

Naarmate uw business groeit, zullen ook de klantgegevens groeien. Als de software traag wordt of zijn limiet bereikt bij het verwerken van de gegevens, zal dit uw bedrijf vertragen. Focus op de schaalbaarheid van de software zodat uw bedrijfsvoering in de toekomst niet wordt belemmerd Veiligheid: Kies een consumer intelligence-platform dat voldoet aan de veiligheidsnormen, gegevensversleuteling en toegangscontrole toepast en in overeenstemming is met branchespecifieke en geografische voorschriften voor gegevensbescherming

Kies een consumer intelligence-platform dat voldoet aan de veiligheidsnormen, gegevensversleuteling en toegangscontrole toepast en in overeenstemming is met branchespecifieke en geografische voorschriften voor gegevensbescherming Integraties met derden: Het consumer insights platform moet integreren met je bestaande tech stack, inclusief CRM,software voor klantensucces, tools voor klantenservice en platform voor projectmanagement

1. ClickUp

Ontdek ClickUp om uw klantinzichten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

ClickUp is beginnersvriendelijk software voor projectmanagement voor het maken van wiki's, taken bijhouden dashboards maken, klanten beheren en formulieren ontwerpen om reacties te verzamelen.

Als u inzicht wilt krijgen in de behoeften van uw klanten en weinig tijd hebt, kunt u met ClickUp Forms feedback verzamelen en omzetten in traceerbare Taken.

Pas voorwaardelijke logica toe op reacties om de gegevens te sorteren of doelgroepen te segmenteren op basis van een specifiek criterium. Dit vereenvoudigt het intakeproces en biedt uw team alleen relevante informatie.

Leer van uw klanten en verbeter uw bedrijf met productfeedback van dit gedetailleerde sjabloon en optimaliseer uw aanbod, trek nieuwe klanten aan en verhoog uw omzet

ClickUp biedt kant-en-klare formuliersjablonen zoals sjablonen voor productfeedback sjablonen voor enquêtes en sjablonen voor creatieve verzoeken, zodat u deze formulieren niet vanaf nul hoeft te maken.

Als je nog niet klaar bent om te investeren in een geavanceerd platform voor consumenteninformatie, dan is ClickUp de beste oplossing.

Als u net begint met een strategie voor klantinzichten, geeft ClickUp u een geweldige voorsprong. Dit is hoe.

ClickUp beste functies

Verzamel en verbeter feedback van klanten met onze aanpasbare feedback formulier sjabloon om feedback op één plaats te organiseren voor betere inzichten

GebruikClickUp formulieren om reacties en feedback van klanten te verzamelen in een gestandaardiseerd format

Zet reacties om in traceerbare Taken die rechtstreeks in uw werkstromen kunnen worden ingepast

Als de beste tool voor klantinzicht kunt u met ClickUp voorwaarden toevoegen aan online enquêtes en ClickUp Formulieren informatie dynamisch bijwerken op basis van reacties, waardoor het gemakkelijker wordt om vast te leggenfeedback van klanten* Nadat u reacties hebt verzameld, tagt u problemen en afhankelijkheid om ze onder de aandacht van uw team te brengen

Markeer topprioriteiten voor Taken als urgent, hoog, normaal en laag zodat uwklantenservice afdeling weet wat te doen en wanneer

Geef sleutelinformatie over uw target doelgroep weer, waaronder hun motivaties, demografische gegevens en professionele geschiedenis met behulp van de User Persona Sjabloon door ClickUp

Gebruik desjabloon voor klantprofiel om klantinteracties en feedback te stroomlijnen en deze informatie te organiseren voor toekomstig gebruik

DeClickUp CRM verbetert het gegevensverzamelingsproces met meer dan 50 krachtige widgets voor het dashboard

Een abonnement aan het plannen voor klanten die hun feedback delen? Integreer uw e-mail tool met ClickUp CRM. Verzamel reacties, houd ze bij en beheer relaties met klanten met een effectieveCRM-strategie

Sjabloon voor verkoop-CRM door ClickUp

ClickUp limieten

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

ClickUp AI is alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per maand.

ClickUp beoordelingen en recensies

2. Smeltwater

via Smeltwater Meltwater is een AI-gebaseerd hulpmiddel voor klantinzichten en een platform voor sociale-mediamonitoring om online mediadekking, markttrends, gesprekken in sociale media en andere digitale mediacontent te monitoren en te analyseren.

Naast het luisteren naar sociale media maakt Meltwater gebruik van voorspellende analyses om bedrijven te helpen hun klantervaring te verbeteren en een datagestuurde strategie voor inzicht in consumenten te ontwikkelen. Het houdt trefwoorden, sociale gegevens en online gesprekken bij en presenteert alle gegevens in een gemakkelijk te begrijpen format.

Productteams gebruiken deze gegevens om hun aanbod te verbeteren, marketingabonnementen en positie, analyseer concurrenten en peil het consumentenvertrouwen.

Meltwater beste functies

Bewaakt een breed bereik van mediabronnen, waaronder nieuwsartikelen, sociale gegevens in realtime, blogs en forums om vermeldingen van merken, concurrenten en de branche bij te houden

Ontdekt bruikbare inzichten over de gehele levenscyclus van het merk met inzichten in het publiek, bijhouden van merkwaarde, analyse van klantervaring, doelgroepsegmentatie en trendvoorspelling

Sentimentele analyse categoriseert vermeldingen als positief, negatief of neutraal en geeft zo een snel overzicht van hoe een merk online wordt gezien

De limieten van Meltwater

Duur voor kleinere bedrijven

De leercurve is vrij steil, vooral voor degenen die niet bekend zijn met tools voor sociale-mediamonitoring

Prijzen van Meltwater

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Meltwater

G2 : 4/5 (1.544 beoordelingen)

: 4/5 (1.544 beoordelingen) Capterra: 4/5 (88 beoordelingen)

3. Google Analytics

via Google Analytics Google Analytics geeft je een beter inzicht in het klanttraject, het sentiment van het publiek op zoekmachines en Google Trends, en hoe ze zich gedragen op verschillende platforms en apparaten.

Of je nu het gratis platform voor consumenteninformatie gebruikt of de betaalde versie, het gebruiksvriendelijke dashboard is eenvoudig te navigeren, zelfs voor nieuwe gebruikers.

GA biedt opties om naar beneden te gaan, zodat je gegevens op paginaniveau krijgt, zoals het bouncepercentage of de tijd die ze op de pagina hebben doorgebracht.

Google Analytics beste functies

Houdt het aantal bezoekers van uw website bij, inclusief nieuwe en terugkerende bezoekers

Maakt het mogelijk aangepaste dashboards te ontwerpen om de meest relevante statistieken bij te houden

Monitort verkeer, gedrag van gebruikers en prestaties met behulp van real-time rapportages

Google Analytics limieten

Het is een uitdaging om contact op te nemen met de klantenservice als je vastloopt

Het uitfilteren van botverkeer is een uitdaging omdat Google Analytics ze soms als echt gebruikersverkeer identificeert

Google Analytics prijzen

Gratis

Enterprise: Aangepaste prijzen

Google Analytics beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (6.235 beoordelingen)

4.5/5 (6.235 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7.703 beoordelingen)

4. Euromonitor

via Euromonitor Euromonitor maakt gebruik van onderzoek ter plaatse en machine learning om strategische intelligentie te leveren over bedrijven, economieën en consumenten wereldwijd. Dit platform voor consumenteninformatie biedt gegevens op SKU-niveau (individueel productniveau) om informatie om te zetten in inkomsten.

Euromonitor bijhoudt 1.500 online retailers in 40 landen om dagelijks updates te geven over prijzen en kortingen, assortiment van producten en groottes, en kritische kenmerken om u een voorsprong op de concurrentie te geven.

Euromonitor beste functies

Diepgaande sectorrapporten brengen potentiële kansen en bedreigingen in verschillende sectoren aan het licht

Dagelijks inzicht in consumenten en analyse van e-commerce trends

Statistische dashboards geven inzicht in de verzamelde datapunten

Euromonitor limieten

Beperkt bereik van de industrieën die worden gedekt en gebrek aan informatie over kleine bedrijven

Rapporten kunnen vaag zijn

Euromonitor prijzen

Aangepaste prijzen

Euromonitor beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (14 beoordelingen)

5. Brandwatch

via Brandwatch Brandwatch is een platform voor klanteninformatie voor ondernemingen dat historische en realtime consumentengegevens biedt waarin uw bedrijf kan duiken.

Met behulp van de voorspellende analyses van het platform voor consumenteninformatie krijgen bedrijven inzichten uit ongestructureerde gegevens om de behoeften van consumenten te begrijpen en te voorspellen.

Terwijl traditioneel marktonderzoek limieten heeft, onthult Brandwatch's audience analytics kwalitatieve inzichten op schaal en ontdekt het consumenten- en markttrends zodat je je snel kunt aanpassen aan veranderingen.

Brandwatch beste functies

Kies uit 50+ visualisaties om enorme gegevenssets te analyseren

Machine learning segmenteert gegevens automatisch om aan uw behoeften te voldoen

Deel waardevolle inzichten via Brandwatch API, Excel of PDF en stel e-mailwaarschuwingen in voor de belangrijkste belanghebbenden

Brandwatch beperkingen

Inzichten en rapportage zijn kaal; je kunt beter gegevens extraheren in CSV format

De prijs is duur voor kleine bedrijven

Brandwatch prijzen

Aangepaste prijzen

Brandwatch beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (572 beoordelingen)

4.4/5 (572 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (223 beoordelingen)

6. GlobalData

via GlobalData Globaldata gebruikt de collectieve kracht van betrouwbare gegevens, deskundige kennis en technologie om gedetailleerde inzichten te krijgen in sectoren zoals betalingen, bankwezen, mijnbouw, verzekeringen en gezondheidszorg.

De inzichten bestrijken de waardeketen van de klant van begin tot eind, van leveranciers, fabrikanten en distributiekanalen tot consumenteninzichten en wereldwijde trends.

Verder geeft het Global Risk Report inzicht in de sleutelrisico's op mondiaal, regionaal en nationaal niveau met een eigen risico-index.

Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om uw strategie voor consumenteninzichten te bepalen en om op basis van gegevens beslissingen te nemen voor bedrijfsontwikkeling, fusies en overnames en markt- en concurrentie-informatie.

Globaldata beste functies

Uitgebreide database van meer dan 60.000 merken in CPG-sectoren en het bijhouden van meer dan 24.000 bedrijven wereldwijd

Driemaandelijkse enquêtepanels verzamelen de meningen van meer dan 5.000 senior functionarissen over de trend in de sector

Macro-economische gegevens van 200 landen met gedetailleerde analyse van 60 landen

Globaldata limieten

Gebruikers ervaren enige vertraging in het dashboard, vooral bij het verwerken van grote datasets

Servicekosten zijn duur voor kleine bedrijven

Globaldata prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Globaldata

G2: 4.6/5 (13 beoordelingen)

7. Talkwalker

via Talkwalker Talkwalker is een alles-in-één tool voor klantinzicht waarmee ondernemingen inzichten in realtime kunnen gebruiken over publieksbetrokkenheid, sentiment en trends om hun aanbod en marketingcampagnes te verbeteren.

Of u nu deel uitmaakt van PR en communicatie, digitale marketing of social media marketing, het bijhouden van sentiment, bereik en betrokkenheid is van cruciaal belang voor het optimaliseren van uw toekomstige inspanningen.

De mogelijkheden van het platform voor het luisteren naar sociale media omvatten een uitgebreide weergave van online en sociale gesprekken over uw merk, concurrenten en branche op 30 sociale mediaplatforms en 150 miljoen websites.

Talkwalker beste functies

Ingebouwde doelgroepbibliotheken om segmenten te ontdekken die relevant zijn voor uw doelstellingen en branche

Vergelijking van doelgroepen om verschillen en overeenkomsten te identificeren voor het maken van op maat gemaakte berichtencampagnes voor elke doelgroep

Integratie met geavanceerde doelgroepsegmentatieplatforms zoals Audiense en Affinio voor een uitgebreid begrip van kooppatronen en gedrag en rente van het publiek

Talkwalker limieten

Geen analyse van profielen die uw producten vermelden

Trekt soms irrelevante vermeldingen door, wat extra werk kan zijn voor je team omdat ze tijd moeten besteden aan het filteren van de relevante vermeldingen

Talkwalker prijzen

Aangepaste prijzen

Talkwalker beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (130 beoordelingen)

4.3/5 (130 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (23 beoordelingen)

8. Uxcam

via UXcam UXCam is een van de enige platforms voor klantinzicht waarmee het gedrag van gebruikers van mobiele apps kan worden gemonitord. Analyses van mobiele apps helpen u te begrijpen waarom gebruikers niet converteren, hoe ze uw app en het in-app traject ervaren en leggen de redenen bloot voor een lage adoptie van functies.

Productteams gebruiken het om de redenen achter gefrustreerde ervaringen van gebruikers van apps te begrijpen, paden naar conversies te identificeren en te verbeteren en feedbacklussen te verkorten door je team te helpen problemen sneller op te lossen.

UXCam beste functies

KPI's op één plek bijhouden en analyseren en ze in het dashboard van het team rangschikken zonder handmatige code

Analyseer out-of-box segmenten en laat verborgen patronen zien voor conversie, churn drivers en betrokkenheid

Werkstromen van schermen identificeren ongebruikelijke in-app journeys en knelpunten vinden door te filteren op veelvoorkomende uitstapschermen

UXCam beperkingen

Omdat klanten jaarlijks worden gefactureerd, kan het duur zijn voor startende ondernemingen in een vroege fase

Beperkt aantal aanmeldingen op het portaal

Voor het maken van aangepaste gebeurtenissen is de betrokkenheid van je engineering team nodig

UXCam prijzen

Gratis

Groei: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

UXCam beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (149 beoordelingen)

4.7/5 (149 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (22 beoordelingen)

9. Mixpanel

Via Mixpanel Mixpanel is een productanalyseplatform voor mobiele en webgebruikers. Product-, marketing-, engineering- en datateams kunnen statistieken uitsplitsen naar gedrag, demografische gegevens of accounttype en gegevens slice-and-dice verwerken om multidimensionale inzichten in klanten te krijgen.

Voor uw in-app gebruikers kunnen productteams regressies in een vroeg stadium opsporen, deze tot op de bodem uitzoeken om het potentieel van een nieuwe functie te valideren en de impact van productwijzigingen in real-time bekijken. Door elke variant te testen om te bepalen wat werkt, kun je releases van hoge kwaliteit uitrollen.

Mixpanel beste functies

Analyseren waar uw gebruikers zijn afgehaakt met behulp van werkstroom rapportages

Bewaak en analyseer groei, betrokkenheid, retentie en hoeveel klanten converteren bij elke stap in het traject van de gebruiker

Segmenteer uw klanten en creëer cohorten om het gedrag van specifieke groepen te identificeren

Mixpanel limieten

Beperkt gegevensbereik van 2 weken voor werkstromen van gebruikers

Het format van dashboards is niet gebruiksvriendelijk

Integraties van apps zijn niet goed gebouwd

Mixpanel prijzen

Gratis

Groei : $20/maand

: $20/maand Enterprise: Begint bij $833/maand

Mixpanel beoordelingen en reviews

10. Hotjar

Via Hotjar Hotjar, een tool voor website heatmaps en gedragsanalyse, geeft een holistische weergave van je webbezoekers om optimalisatiekansen bloot te leggen, problemen met de klantervaring op te sporen en een overtuigend pleidooi te houden voor je volgende grote idee.

Bedrijven krijgen waardevolle informatie over de rente en uitdagingen van hun klanten met behulp van heatmaps, opnames van sessies, A/B-tests en multivariate analyse.

Download feedback van gebruikers met formulieren en enquêtes over het verbeteren van de website-ervaring of wat er aan het product moet worden veranderd.

Hotjar elimineert het giswerk van wat mensen willen; in plaats daarvan verzamelt het klantinformatie van je website om prioriteit te geven aan de veranderingen die er toe doen.

Hotjar beste functies

Heatmaps laten zien waar gebruikers bewegen en klikken, zodat je de wrijvingspunten kunt verwijderen en conversies kunt verbeteren

Automatiseer het productonderzoeksproces van hosting tot het vastleggen van feedback

Maak binnen enkele seconden enquêtes met behulp van Hotjar's AI-enquête generator en genereer automatisch samenvattende rapporten

Hotjar beperkingen

Aparte abonnementen voor verschillende functies

Hotjar bewaart gegevens voor een beperkte periode, afhankelijk van je abonnement

Hotjar prijzen

Observe Basic: Free

Free Observe Plus: $32

$32 Engage Basis: Free

Free Engage Plus: $280

$280 Business: $440

Hotjar beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (298 beoordelingen)

4.3/5 (298 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500 beoordelingen)

Klaar om dieper in klantinzichten te duiken?

Het is onmogelijk om klantgedrag te voorspellen.

Verschillende klanten hebben verschillende verwachtingen, rente en motivaties. Zonder een tool voor klantinzicht is het verzamelen en analyseren van een grote hoeveelheid gegevens uit alle databronnen op verschillende platforms ontmoedigend.

Afhankelijk van hoe eenvoudig of geavanceerd uw behoeften zijn, kiest u een software die voor u werkt en die goed werkt met uw bestaande databronnen, zodat u de meeste waarde uit uw klantgegevens haalt.

Wat uw databronnen ook zijn, ClickUp is een gebruiksvriendelijke software voor klantenintelligentie om al uw gegevens samen te voegen, samen te werken en mee te nemen als action items zodat u zeker weet dat er actie wordt ondernomen naar aanleiding van uw belangrijkste inzichten.

U kunt ook feedback verzamelen met ClickUp Formulieren, de veelvoorkomende problemen taggen en bijhouden gezamenlijke doelen voor teams, analyseer de reacties en handel ernaar. Probeer ClickUp gratis uit om te beginnen._