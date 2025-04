9 Free User Persona sjablonen om uw klanten te begrijpen

Het ontwikkelen van een nieuw product of dienst is als het bereiden van een uitgebreid gerecht voor mensen met een specifieke smaak. 🧑‍🍳

Een groot deel van uw succes hangt af van te begrijpen waar de target klanten naar verlangen en bereid zijn om aan uit te geven. Met deze kennis kunt u een gebruikersgerichte oplossing creëren die waarschijnlijk zal verkopen.

Een van de beste technieken om producten op maat te maken voor kopers is werken met een gebruikerspersona, een algemeen profiel van je ideale klant. Het helpt ontwikkelaars om functies toe te voegen die de eindgebruikers aanspreken .

Als je op zoek bent naar een gemakkelijke manier om kopersprofielen met je team te delen, kun je terugvallen op sjablonenDeze helpen je om beknopte en duidelijke klantprofielen op te stellen om het ontwikkelingsproces in de juiste richting te sturen. 🧭

In dit artikel worden 9 uitstekende sjablonen voor gebruikerspersona's gepresenteerd om je te helpen genuanceerde kopersprofielen op te stellen die relevant zijn voor elke intentie.

Wat is een sjabloon voor gebruikerspersona's?

Een sjabloon voor gebruikerspersona's biedt je een efficiënt kader om de denkwijze, levensstijl, pijnpunten en het gedrag van je ideale klanten samenhangend te schetsen. Met het document kun je een denkbeeldig (of semi-fictief) individu creëren met voorspelbare doelen, acties en bestedingsgewoonten.

Productteams worstelen vaak met het maken van nauwkeurige gebruikersprofielen omdat ze die moeten afleiden uit diverse demografische gegevens en marktonderzoeken. Het is alsof je een mozaïek maakt met honderden stukjes in verschillende vormen, kleuren en groottes.

Maar als je eenmaal een gebruikerspersona hebt, hoef je deze alleen nog maar te communiceren met de relevante leden van je team. Het document zal je helpen om je product of dienst precies zo te vormen dat het gericht is op kopersprofielen. 🎯

De toepassingen van sjablonen voor gebruikerspersoonlijkheden gaan verder dan productontwikkeling. Ontwerp, verkoop en marketingteams vertrouwen vaak op deze kaders om hun publiek met meer vertrouwen te bereiken en te betrekken.

Wat maakt een sjabloon voor goede gebruikerspersoonlijkheden?

Een ideaal sjabloon voor gebruikerspersona's is afgestemd op je intentie en de aard van het product of de dienst die je ontwikkelt. Over het algemeen moet het:

aanpasbaar zijn: Het sjabloon voor gebruikerspersona's moetmisleidende stereotypen vermijden en voldoen aan de belangrijkste categorieën gebruikerspersona's, zoals op doelen gebaseerd, fictief en op rollen gebaseerd Gedefinieerd en georganiseerd: Zorg ervoor dat het sjabloon de sleutelcategorieën zoals leeftijd, geslacht, opleiding, professionele achtergrond en pijnpunten van de gebruiker behandelt. De secties moeten gemakkelijk te volgen zijn Eesthetisch aantrekkelijk: U moet grafieken, grafieken, tekenschetsen en illustraties kunnen toevoegen om de persona realistisch te laten lijken, wat uw team helpt zich in te leven in de behoeften van de gebruiker 🧚 Samenwerken: Het sjabloon voor gebruikerspersona's moet toegankelijk zijn voor verschillende afdelingen die betrokken zijn bij de productontwikkeling of marketingcampagne, zodat ze in realtime input kunnen toevoegen Observeerbaar: Het moet meerdere weergaven of lay-outs hebben om nieuwe perspectieven aan de persona toe te voegen en het genereren van nieuwe ideeën te bevorderen

9 sjablonen voor gebruikers om te gebruiken in 2024

Onze selectie van de 9 beste sjablonen voor gebruikers of klanten van ClickUp werken voor elk scenario, of lancering van een nieuw product functie-updates toe te voegen, of een abonnement op een marketingcampagne . Bekijk ze en kies je favorieten! 😎

1. ClickUp gebruiker sjabloon

ClickUp Gebruikerspersona Sjabloon

Of u nu wilt uitbreiden of uw klantenbestand behouden de ClickUp gebruiker persona sjabloon is ideaal voor het profileren van elke groep als een doorgewinterde detective. 🕵️

Afhankelijk van de behoeften van je onderzoeksteam kan de sjabloon de juiste gegevens uit verschillende publieksgroepen halen. Standaard worden persona's gesorteerd op industrie, beroep of velden van diensten. Maak meerdere personatypes voor elk van deze categorieën!

Het sjabloon gebruiken is nauwelijks moeilijk. Klik op een lege persona en het systeem zal een User Persona Form voor je lanceren. Pas het profiel aan door de gewenste details toe te voegen, zoals naam, geslacht, etniciteit, leeftijd, burgerlijke status, salaris, beroep en internetgebruik.

Voeg elementen toe of verwijder ze om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke profiel essentiële gegevens voor je teamgenoten bevat. Je kunt een willekeurig afbeeldingsbestand als headshot toevoegen, meestal om het profiel te onderscheiden van andere personas die je hebt toegevoegd.

Laten we zeggen dat je gebruikerspersona's aan het maken bent voor een media streaming app. In dit geval moeten de persona's van gebruikers kenmerken hebben zoals leeftijd, motivaties voor het bekijken van video content en frustraties (zoals limieten voor het delen van wachtwoorden). Als je de media content van de app wilt optimaliseren, wil je misschien ook gegevens toevoegen zoals burgerlijke status, geslacht, voorkeursgenre en persoonlijkheid.

Zodra je de persona's van gebruikers hebt toegevoegd, maak je taken aan binnen het sjabloon en wijs je ze toe aan een of meer teamgenoten.

3. ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen

ClickUp User Story Mapping sjabloon

Als je op zoek bent naar één tool voor het onderzoeken en aanmaken van persona's, probeer dan de ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen ! Met deze beginnersvriendelijke Whiteboard sjabloon kunt u persona's van gebruikers identificeren en de perspectieven en waarden van uw klanten visualiseren voor praktisch elke use case. 💃

Het in kaart brengen van gebruikersverhalen kan overweldigend aanvoelen omdat er overal plakbriefjes liggen, maar dit sjabloon brengt orde in de procedure.

Visueel kunt u van het sjabloon een complex netwerk maken dat gebruikerspersona's verbindt met productvereisten . Omdat het een uitgebreide inspanning is, raden we aan om stappen in documenten te maken om structuur aan te brengen in het in kaart brengen, vooral voor teams die verdeeld zijn.

Zodra je het Whiteboard hebt klaargezet, nodig je je team uit en begin je met het schetsen van de activiteiten van de gebruikerspersona die relevant zijn voor je product. Als je bijvoorbeeld van plan bent om een e-commerce website op te zetten, kun je het proces van aanmelding tot afrekenen volgen.

Het sjabloon helpt je vragen te beantwoorden zoals:

Wat zit de gebruiker niet lekker?

Welke functies moeten worden toegevoegd/geactualiseerd?

Hoe kan een bepaald lid van een team of afdeling een bijdrage leveren?

Je kunt op dit sjabloon vertrouwen om Agile teams te redden van disfunctionele backlogs die verloren gaan in de dagelijkse werkzaamheden. Op die manier kun je het werk voor verschillende fasen van de productrelease versnellen.

3. ClickUp sjabloon voor gebruikersonderzoek

Met de sjabloon voor het ClickUp gebruikersonderzoeksplan kunt u gemakkelijk doelen definiëren en uw belanghebbenden op één lijn houden

Onderzoek naar een gebruikerspersona gaat vooraf aan het creëren van een persona, maar het proces kan even overweldigend zijn. De ClickUp sjabloon voor een gebruikersonderzoeksplan is precies wat u nodig hebt om een rijk, op gegevens gebaseerd personaontwerp en het in kaart brengen van gebruikers te ondersteunen! 💪

Het sjabloon begeleidt je van A tot Z bij het bouwen van persona's. Je krijgt een duidelijke structuur en vooraf gedefinieerde elementen-je begint niet vanaf nul, maar vult velden in op basis van een beproefd onderzoeksproces. 🧪

Of u nu uw product wilt verbeteren vanwege negatieve feedback of overweegt een nieuwe functie uit te rollen, zal het sjabloon je helpen consistente doelen te definiëren, hypothesevragen te stellen en de behoeften en motivaties van je persona te bepalen.

Je hebt een levend, ademend document dat is ontworpen om de belanghebbenden van het product op één lijn te houden tijdens de hele cyclus van ontwikkeling. Voor grotere Teams kun je de stappen voor het bouwen van persona's samenvatten onder Onderzoek om onvoorspelbaarheid te verminderen.

In het gedeelte Probleemstelling worden de triggers voor gebruikersonderzoek geschetst, zoals ontevredenheid van klanten of dalende omzetnummers. Als het onderzoek is afgerond, kun je de belangrijkste resultaten en debriefings toevoegen om de conclusies met de rest van het team te communiceren. Bekijk het sjabloon op elk gewenst moment opnieuw om het vastgelegde onderzoek bij te werken. 🔎

4. ClickUp sjabloon voor werkstroom gebruiker

Met dit sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersstromen kunt u complexe ideeën visualiseren, zoals gebruikersstromen, wireframes en technische diagrammen

Micro-analyse van de gebruikerservaring is een belangrijk element bij het op maat maken van producten en diensten vanuit het perspectief van de koper. Als je jezelf in de schoenen van je gemiddelde klant wilt plaatsen, gebruik dan de ClickUp sjabloon voor de werkstroom van gebruikers . 👟

Het sjabloon helpt u om diagrammen van stroomschema's te maken die gebruikersstromen weergeven, krijg je een visuele voorstelling van hoeveel stappen klanten nemen om een specifieke activiteit te voltooien. Het stelt jou en je team in staat om je in te leven in de gebruiker, verbeterpunten in kaart te brengen en te werken aan een oplossing functionele productstrategie .

Dit is nog een Whiteboard sjabloon op onze lijst, dus verwacht het hele bereik aan bewerkingen en diagrammen functies om zelfs de meest buigende werkstromen van gebruikers te organiseren. 🪢

Een diagram maken is kinderspel - voeg vormen in en verbind ze vanaf de Start tot de Beslissing punten, en je hebt in een mum van tijd een professioneel ogende grafiek!

Nieuw met stroomdiagrammen? Gebruik deze drie unieke vormen voor het visualiseren van werkstromen van gebruikers:

Orange cirkel : Begin/eind van een proces 🟠

: Begin/eind van een proces 🟠 Groene rechthoek : Processtap/activiteit 🟩

: Processtap/activiteit 🟩 Rode ruit: Beslispunten (ja/nee) 🔶

Om uw uitvoerende team te helpen het proces beter te volgen, voegt u schermafbeeldingen toe van wat de gebruiker ervaart op verschillende punten in de werkstroom.

5. ClickUp sjabloon gebruikersverhaal

Gebruik het sjabloon voor ClickUp gebruikersverhalen om de verwachtingen en vereisten van uw gebruikers te schetsen en een manier te vinden om hieraan te voldoen

De ClickUp sjabloon voor gebruikersverhalen is een krachtig hulpmiddel voor het direct verbinden van de activiteiten van gebruikers met uitvoerbare taken die relevant zijn voor specifieke functies. Het is een betrouwbare partner in elke ontwikkelingsfase, die u helpt evoluerende gebruikerspersona's te schetsen in onderling verbonden productreleasefasen. 🔗

Dit Whiteboard sjabloon gaat over het ontwikkelen, bijwerken en bijhouden van gebruikersverhalen voor Agile en Scrum Teams . Hiermee kun je:

Meerdere user stories vastleggen binnen een consistente layout, zoals: Als gebruiker wil ik dat [doel] zo is dat [reden] Prioriteit geven aan welke stories behandeld moeten worden Taken en geneste subtaaks maken en de voortgang ervan bijhouden Controleer of de veranderingen en toevoegingen de geïdentificeerde frustraties oplossen

Het sjabloon kan meerdere gebruikersprofielen tegelijk aan en het beheer ervan is super eenvoudig. Net als andere ClickUp sjablonen kunt u aangepaste velden toevoegen om context toe te voegen aan individuele verzoeken voor functies. Gebruik aangepaste statussen om WIP's in de gaten te houden.

U hebt 15+ weergaven om het sjabloon te controleren. Probeer bijvoorbeeld de Werklastweergave om ervoor te zorgen dat de verhalen van gebruikers gelijkmatig verdeeld zijn over de teamleden. Gebruik de Kalender weergave om de updates voor te bereiden voor de volgende release fase.

6. ClickUp sjabloon voor gebruikersonderzoeken

Met de sjabloon voor ClickUp gebruikersonderzoeken kunt u feedback van uw gebruikers verzamelen en de functies van uw product/app/website identificeren die extra aandacht nodig hebben

Een nieuw product, app of website gelanceerd? Dat is een hele prestatie, maar hoe cliché het ook klinkt, uw taak eindigt daar niet.

Persoonlijkheden van gebruikers zijn veranderlijk, dus bereid je voor om overspoeld te worden met veranderende eisen van gebruikers routines, wensen en doelstellingen. Gelukkig, ClickUp's sjabloon voor gebruikersstudies helpt u snel te reageren op deze verschuivingen! 🦋

Zie dit sjabloon als een portaal voor het verschuiven van de ene persona naar de andere. U hebt 10+ aangepaste velden om de bijgewerkte targetprofielen te definiëren. Verzamel gegevens voor specifieke aspecten van functies en bepaal welke gebieden verder onderzoek vereisen.

Maar hoe verzamel je die gegevens? Relax! Het sjabloon wordt geleverd met feedback formulieren die je naar bestaande klanten kunt sturen. De verzamelde informatie vormt de kern van uw inspanningen om de indrukken van gebruikers te kwantificeren. U krijgt toegang tot deze informatie via de weergaven Inzichten, Onderzoeksproces en Actie vereist.

Het sjabloon is uitgebreid genoeg om de geldigheid van de voorgestelde wijzigingen te analyseren. Gebruik statussen als Afgewezen, Aanbeveling en Analyse om Taken voor de volgende Sprint te vergemakkelijken. 🏃

7. ClickUp Stem van de klant sjabloon

Gebruik het ClickUp Stem van de Klant sjabloon om de behoeften van uw klanten te schetsen, verbeterpunten aan te geven en de volgende stappen te definiëren

De ClickUp Stem van de Klant sjabloon is een sjabloon voor gebruikers zonder franje dat klantgegevens centraliseert die zijn verzameld uit drie bronnen:

Pagina's van sociale media Enquêtes en interviews Telefoontjes voor directe klantenservice

Het sjabloon presenteert de verzamelde informatie in bladerbare secties met kleurcodes. Elke sectie heeft kaarten die bepaalde aspecten van de "stem van de klant" specificeren 🗣️

Zodra u het volledige beeld hebt van de persona van de gebruiker, gaat u verder naar het volgende deel van het sjabloon, dat handelt over:

Commentaren: Legt sleutel- of gemeenschappelijke feedbackpunten vast. Een voorbeeld: een aantal klanten heeft op sociale media gemeld dat ze ontevreden waren over de prijsabonnementen van het product. Om dit te bevestigen, voegt u een invoer toe met het label "Ontevredenheid over de prijzen" Noden: Schetst de behoeften van gebruikers op een verstandige manier uit de opmerkingen. Als je ons voorbeeld van hierboven bekijkt, kun je hier "Heroverweeg abonnementspakketten" toevoegen Eisen: Zet de behoeften om in uitvoerbare taken. In hetzelfde geval kun je hier "Meer prijsabonnementen aanmaken" plaatsen en je team concrete taken geven om zich op te richten

Het overzichtelijke uiterlijk van het sjabloon is ideaal voor mensen die de neiging hebben om te flippen bij het zien van complexe netwerkdiagrammen. 😜

8. ClickUp Stem van de Klant Sjabloon

Verzamel en classificeer de verwachtingen en reacties van klanten op uw product/dienst om te begrijpen wat u kunt doen om het te verbeteren

De ClickUp Stem van de Klant Reis sjabloon lijkt veel op de vorige optie in onze lijst, maar dan in een praktisch format dat beter aansluit bij de operationele behoeften productbeheer . Dit sjabloon gaat helemaal over dingen Nog te doen krijgen. ✔️

Hiermee kunt u feedback verzamelen uit verschillende VoC-categorieën (Voice of Customer), waaronder enquêtes, opgenomen gesprekken, online gedrag en sociale media. 📢

De belangrijkste kracht ligt in het creëren van processpecifieke oplossingen. Gebruik een kaart om samenvattingen toe te voegen van de problemen waar uw gebruikers mee zitten, interpreteer ze met uw team en aanteken oplossingen direct onder de problemen. Wijs taken en subtaken toe om de oplossing te implementeren.

Je schetst in wezen een VoC-bron, het probleem en de oplossing - dat is alles. Dit maakt het sjabloon ideaal voor het aanpakken van productdefecten en -nadelen onder strikte deadlines en het behouden van uw relaties met klanten bijhouden. 🛤️

Omdat het een sjabloon op operationeel niveau is, biedt het een overzichtelijke Lijst- en Boardweergave om de verzamelde gegevens te interpreteren.

9. ClickUp sjabloon voor klantreis in kaart brengen

Gebruik het sjabloon ClickUp Customer Journey Map om de gewoonten en voorkeuren van uw klanten weer te geven en gebruik ze om uw product/dienst te verbeteren

Moet u klanttrajecten visualiseren en meer leadconversies krijgen? U zult onder de indruk zijn van wat de ClickUp sjabloon voor klantreis in kaart brengen nog te doen! 😼

Het sjabloon helpt je om een uitgebreid klanttraject uit te stippelen en de directe en indirecte interacties die leads hebben met je product of bedrijf te markeren. Leg touchpoints, ervaringen en wrijvingspunten van klanten vast en analyseer ze.

Zodra u het klanttraject in kaart hebt gebracht, bouwt u oplossingen voor de volgende drie fasen:

Bewustzijn: Specificeer acties om de zichtbaarheid van je product te vergroten. Instance: gebruik bijvoorbeeld een advertentiedienst of een influencer in de sociale media Bedenken: Bedenk strategieën om de betrokkenheid van gebruikers te vergroten en groeikansen voor conversie te spotten Conversie: Identificeer de drijvende kracht achter de loyaliteit (of het gebrek eraan) van een gebruiker en laat hem kopen wat u aanbiedt

Je kunt leden van het team aanwijzen om toezicht te houden op elke fase en verantwoordelijkheid af te leggen tijdens het hele klanttraject. Gebruik de Weergave van gantt grafiek om de voortgang bij te houden in een tijdlijn format.

Dit is nog een Whiteboard sjabloon, die u toegang geeft tot ClickUp functies zoals schermopname, automatiseringen, AI-schrijfassistent en gezamenlijke bewerking terwijl u onderweg persona's van gebruikers opstelt!

Mensen zijn complex en gebruikerspersoonlijkheden ook!

Veel producten komen niet van de grond omdat ze zijn gebaseerd op zelfverwijzende ontwerpen met weinig oog voor de beoogde gebruiker. Vertrouwen op goed onderzochte persona's van gebruikers is de enige beproefde manier om producten te maken in het belang van kopers. 💑

Hoewel het ontcijferen van klantpersona's een lastige klus is, dienen onze sjablonen als sterke lanceerplatforms om u vooruit te helpen. Probeer er vandaag nog een uit en begin meteen met de verbinding met uw targetmarkt! 🤝