Top 10 Predictive Analytics-software om datagestuurde beslissingen te nemen

Wat moet u zoeken in voorspellende analysesoftware?

Dit is waar u op moet letten bij het kiezen van voorspellende analysesoftware:

Anomaliedetectie: De analysetool moet anomalieën in gegevens (d.w.z. uitzonderingen en ongebruikelijke patronen) automatisch kunnen detecteren voordat er een voorspellend model of voorspelling wordt gemaakt Datavisualisatie: De software moet ook in staat zijn om de voorspellende data visueel weer te geven voor eenvoudigere analyse en begrip Simulatiemogelijkheden: U moet uw what-if scenario's kunnen simuleren en op basis daarvan voorspellende modellen kunnen bouwen Cloud-implementatie: Cloud-implementatie van bedrijfssoftware verhoogt de flexibiliteit en schaalbaarheid van organisaties aanzienlijk, omdat er geen onderhoud en investeringen nodig zijn zoals bij een installatie op locatie Mobiele toegang: De software moet iOS- en Android-apps bieden, zodat u onderweg toegang hebt tot uw voorspellende analyses en prognoses Veiligheid: Uw voorspellende analysetool moet uw gevoelige bedrijfsgegevens beschermen tegen nieuwsgierige ogen

10 beste voorspellende analysesoftware voor gebruik in 2024

Aangezien de markt overspoeld wordt met tools voor voorspellende analyse, is het vaak een hele klus om de tool te vinden die aan je behoeften voldoet. Gelukkig hebben we het onderzoek voor je gedaan en een lijst samengesteld met de 10 beste predictive analytics tools waarmee je je gegevens kunt aanboren om waardevolle trends en patronen te ontdekken. 🤓

1. SAP Analytics Cloud

Via: SAP Analytics-cloud SAP Analytics Cloud helpt bedrijven bij het plannen, begroten en prognosticeren en maakt afzonderlijke toepassingen voor elke functie overbodig. Met de scenario-planning functionaliteit kunt u budgetten en plannen maken op basis van gesimuleerde what-if scenario's.

Met de samenwerkingsfuncties kunt u plannen bespreken met uw teamleden. Dankzij de krachtige gegevensvisualisatiefuncties kunt u uw scenario's en plannen gemakkelijk begrijpen. 📈

Tot slot heeft het ook vooraf gemaakte zakelijke content op basis van verschillende best practices. Deze inhoud dient als een besluitvormingssjabloon of een startpunt voor uw scenarioplanning, waardoor u uw plannen en voorspellingen sneller kunt opbouwen.

SAP Analytics Cloud beste functies

Integratie met andere SAP oplossingen voor het ophalen van gegevens

Voorspellende planning met what-if scenario's

Visualisatie van gegevens

Cloud-gebaseerde oplossing

Kant-en-klare bedrijfscontent voor scenarioplanning

SAP Analytics Cloud-beperkingen

Soms is de presentatie van gegevens niet goed samengevat

Het laden van live modellen kan enige tijd duren

SAP Analytics Cloud prijzen

Business Intelligence: $31,5/maand per gebruiker

$31,5/maand per gebruiker Planning: Op aanvraag

SAP Analytics Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (500+ beoordelingen)

4,5/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

2. Amazon QuickSight

Via: Amazon QuickSight Amazon QuickSight is een business analytics platform dat deel uitmaakt van de Amazon Web Services (AWS) paraplu. Met de functionaliteit voor voorspellende analyses kun je prognoses maken op basis van meerdere what-if scenario's en het is slim genoeg om onregelmatigheden in gegevens automatisch uit te sluiten. 📉

De gegenereerde voorspellingen kunnen ook worden uitgezet in een willekeurige grafiek, die in je analyses kan worden geïntegreerd. Je kunt dan je analyses met voorspellingsgrafieken weergeven op aangepaste projectdashboards als je ze constant wilt controleren.

Een ander belangrijk hoogtepunt van Amazon QuickSight is een functie genaamd Q, die verwijst naar de ondersteuning van Natural Language Query (NLQ). Met de Q-functionaliteit kun je datagestuurde inzichten uit het platform halen door vragen te stellen, net zoals je dat aan een mens zou vragen.

Amazon QuickSight beste eigenschappen

Cloudgebaseerd, zeer schaalbaar platform

Uniek pay-per-session prijsmodel

mobiele apps voor iOS en Android voor mobiele toegang tot voorspellingen

Ondersteuning voor Natural Language Query (NLQ)

Ondersteuning voor aangepaste domeinen

Amazon QuickSight beperkingen

Het beheren van grote datasets kan een uitdaging zijn

Connectoren zijn niet beschikbaar voor meerdere gegevensbronnen

Amazon QuickSight prijzen

Voor auteurs/beheerders: $18/maand

$18/maand Voor auteurs/beheerders met Q: $28/maand

$28/maand Voor lezers: $0,30/sessie, met een maximum van $5 per maand

$0,30/sessie, met een maximum van $5 per maand Voor lezers met Q: $0,30/sessie met een maximale limiet van $10 per maand

*De prijzen voor auteurs/admins hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Amazon QuickSight beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (280+ beoordelingen)

4.2/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

3. Oracle Analytics

Via: Oracle Analytics Oracle Analytics onderscheidt zich onder de tools voor voorspellende analyse doordat het op drie manieren kan worden ingezet: in de cloud, on-premise, of op een hybride (d.w.z. cloud+on-premise) manier. U kunt uw eigen voorspellende modellen bouwen en trainen met behulp van verschillende machine-learning algoritmen die in het platform zijn ingebouwd.

Het platform heeft ook rijke functies voor gegevensvisualisatie. U kunt aangepaste dashboards maken met grafieken, heat maps, aangepaste image maps en 42 andere soorten visuele componenten om uw voorspellingen te zien zoals u dat wilt. 📊

Oracle Analytics beste functies

45 verschillende datavisualisaties

Train uw eigen voorspellende modellen

Integreert met Microsoft Azure en Google Cloud toepassingen

Meerdere implementatiemogelijkheden

API om Oracle Analytics in uw toepassingen te integreren

Oracle Analytics-beperkingen

Implementatietijd is iets langer

De responstijd kan soms langzamer zijn

Oracle Analytics-prijzen

Professioneel: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: $80/maand per gebruiker

Oracle Analytics beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (250+ beoordelingen)

4/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

4. Adobe-analyse

Via: Adobe Analytics Adobe Analytics maakt deel uit van de Adobe Experience Cloud-suite van marketing- en webanalysetools. Daarom is de functionaliteit voor voorspellende analyses natuurlijk meer gericht op marketingcampagnes en teams. Het kan gegevens ophalen uit al uw aangesloten bronnen voor klantverkeer en analyses en deze vervolgens verwerken met voorspellende modellen om bruikbare inzichten te verschaffen in uw marketingcampagnes.

De Bijdrage analyse functionaliteit van het platform helpt je inzicht te krijgen in de impact van verschillende factoren op onvoorziene en onvoorspelbare gebeurtenissen, zoals een onverwachte piek in je verkeer. De functie Intelligent Alerts stelt je op de hoogte van gedetecteerde afwijkingen en andere kritieke factoren.

Tot slot heeft Adobe Analytics

intuïtieve dashboards

maken het gemakkelijk om alle gegevens en inzichten te verwerken die door het platform worden gegenereerd en gepresenteerd.

Adobe Analytics beste functies

Intuïtieve UI met dashboards

Detectie van anomalieën

Analyse van bijdragen

Intelligente waarschuwingen

Mobiele apps voor toegang onderweg

Adobe Analytics-beperkingen

Kan alleen marketing- en verkoopgerelateerde gegevens analyseren en voorspellen

Relatief duur voor kleine bedrijven

Adobe Analytics prijzen

Beschikbaar op aanvraag

Adobe Analytics beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (900+ beoordelingen )

4.1/5 (900+ beoordelingen ) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

5. IBM Cognos Analytics

Via: IBM IBM heeft veel analytische oplossingen voor verschillende bedrijfsbehoeften, en Cognos Analytics is er daar één van. Door voorspellende analytics en AI te combineren, is deze tool even rijk en geavanceerd in functies als gebruiksvriendelijk. Met de query-assistent voor natuurlijke taal kun je voorspellingsgrafieken en andere visualisaties genereren door er gewoon om te vragen.

Je kunt je gegevens importeren vanuit zowel on-premise als cloud-gebaseerde gegevensbronnen. Met AI-ondersteunde datavoorbereiding worden je datasets gezuiverd van afwijkingen en voorbereid voor moeiteloze modeltraining en analyses.

Tot slot bieden de dynamische, interactieve dashboards tot vijf gebruikers tegelijkertijd toegang tot de prognoses. De prognoses en visualisaties in een dashboard kunnen ook worden gedeeld met je teamgenoten via e-mail of Slack.

IBM Cognos Analytics beste eigenschappen

AI-gebaseerde data-assistent

Rijkdatavisualisaties* Dynamische, interactieve dashboards die eenvoudig kunnen worden gedeeld

Cloud-implementatie

Mobiele toepassingen voor eenvoudige toegang

IBM Cognos Analytics beperkingen

Integreren van databronnen kan een beetje complex zijn

Foutbeschrijvingen zijn niet specifiek genoeg

IBM Cognos Analytics prijzen

Cognos Analytics on Cloud On-Demand: Begint bij $10/maand per gebruiker

Begint bij $10/maand per gebruiker Cognos Analytics on Cloud Hosted & Cognos Analytics software: Beschikbaar op aanvraag

IBM Cognos Analytics beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (350+ beoordelingen)

4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (130+ beoordelingen)

6. Alteryx

Via: Alteryx Alteryx is een populair gegevensanalyseplatform dat een reeks tools biedt voor het manipuleren en analyseren van gegevens. Het product dat specifiek is ontworpen voor het automatiseren van datavoorbereiding en voorspellende analyse heet Alteryx Analytics Cloud, dat voorspellende analysemogelijkheden biedt via de Machine Learning-oplossing.

De eerste stap is het uploaden van je gegevens, die het platform beoordeelt om de gezondheid van de gegevens vast te stellen en afwijkingen te detecteren. Als de gegevens niet in orde zijn, kan Alteryx verbeteringen voorstellen. 💊

De voorbereide gegevens worden vervolgens geanalyseerd om verborgen patronen of correlaties tussen verschillende kolommen in uw dataset te detecteren. Je kunt de doelkolom selecteren waarvoor je voorspellingen wilt doen en Alteryx stelt automatisch geschikte machine-learning methoden voor je model voor. Er worden dan meerdere voorspellende modellen gegenereerd op basis van de methode die u selecteert.

Zodra u een model uitvoert, is het modelleringsproces voltooid. U kunt de prestaties van uw model evalueren op holdout gegevens of gesimuleerde what-if scenario's voordat u het exporteert of inzet binnen Alteryx.

Alteryx beste functies

Scores voor de gezondheid van gegevens en suggesties voor het voorbereiden van gegevens

Nuttige visualisaties om inzicht in gegevens te krijgen

Nauwkeurigheidsscores voor modellen

Evaluatie van modelprestaties

Gesimuleerde what-if scenario's

Modellen exporteren als visualisaties of scripts

Alteryx beperkingen

Gegevens importeren kan traag zijn

Duur in vergelijking met alternatieven

Alteryx prijzen

Cloud : Begint bij $ 4.950

: Begint bij $ 4.950 Designer Desktop: $5.195

Machine Learning-oplossing, die de voorspellende modelleringsfunctionaliteit bevat, wordt apart verkocht als add-on-prijs alleen beschikbaar op aanvraag

Alteryx beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (450+ beoordelingen)

4.6/5 (450+ beoordelingen) TrustRadius: 9.1/10 (330+ beoordelingen)

7. IBM Watson Studio

Via: IBM IBM Watson Studio maakt deel uit van dezelfde IBM Analytics Suite die ook een andere kanshebber op deze lijst bevat, Cognos Analytics. Het is een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) voor het bouwen van AI-modellen van elk type, inclusief voorspellende analysemodellen. De machine-learning functionaliteit ontdekt automatisch verborgen patronen en correlaties in je gegevens. Tegelijkertijd helpt geautomatiseerde datavalidatie bij het minimaliseren van risico's door afwijkingen te detecteren. 🙃

Met de drag-and-drop visuele modelleerinterface van Watson Studio kunt u de workflow van uw model ontwerpen in een omgeving zonder code. Ondersteuning voor natuurlijke taalverwerking maakt het eenvoudig om te beschrijven wat u wilt dat uw voorspellende analysemodel doet, waardoor de snelheid en nauwkeurigheid van het bouwen van nieuwe modellen aanzienlijk wordt verhoogd.

Je kunt ook modellen die zijn gemaakt op andere AI-platforms importeren in de omgeving van Watson Studio voor eenvoudig beheer. Dankzij Rest API-integratie met verschillende cloudomgevingen kunnen je modellen die zijn gemaakt in Watson Studio worden gepusht naar applicaties die worden gehost op andere cloudplatforms.

IBM Watson Studio beste eigenschappen

Ondersteuning voor Natural Language Processing (NLP)

Drag-and-drop visuele modelleerinterface

Ondersteunt import en export van voorspellende modellen

Geen-code ontwikkeling

Modelcontrole voor prestatieoptimalisatie

IBM Watson Studio beperkingen

Het gebruik van open-source tools vereist soms het gebruik van meerdere vensters

Initiële setup kan complex zijn

IBM Watson Studio prijzen

Lite: Gratis

Gratis Professioneel: $1.02/Capaciteitseenheid-per uur

IBM Watson Studio beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (160+ beoordelingen)

4.2/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

8. Altair

Via: Altair Altair biedt voorspellende analyses via zijn Altair Knowledge Studio, maar de functionaliteit is ook opgenomen in het full-service Altair One platform. Het belangrijkste hoogtepunt is de gepatenteerde technologie, Strategy Trees, waarmee u uw bedrijfskennis kunt combineren met voorspellende modelresultaten om voorschrijvende modellen te bouwen.

Met andere woorden, met het platform kunt u op basis van uw ervaring en kennis definiëren wat u wilt dat het model in verschillende scenario's doet. Het heeft ook een wizard-gestuurde interface om je te begeleiden tijdens het creëren van het model en een visuele workflow designer om de workflow van het model te ontwerpen.

Zodra je je model hebt gegenereerd, kun je het implementeren binnen het Altair platform of exporteren als code voor implementatie op andere platformen.

Altair beste functies

Strategy Trees-technologie voor zowel voorspellende als prescriptieve analyse

Wizardgestuurde modelcreatie

Workflowontwerper met slepen en neerzetten

Modellen exporteren voor gebruik op andere platforms

Altair beperkingen

Interface is niet een van de meest gepolijste

Integreert niet met alle grote cloudplatforms

Altair prijzen

Beschikbaar op aanvraag

Altair beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

4.8/5 (Minder dan 5 beoordelingen) Gartner: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

9. Databricks

Via: Databricks Databricks is een data intelligence-platform dat gegevens combineert en

AI-tools

om een oplossing te leveren die in meerdere scenario's kan worden gebruikt, waaronder het ontwikkelen van voorspellende analysemodellen.

Hoewel Databricks geen native algoritmen voor voorspellende analyse en andere vereiste mogelijkheden heeft, integreert het met andere bibliotheken voor machinaal leren (bijv. Apache Spark MLlib) en frameworks (bijv. MLflow) om een platform te bieden voor het bouwen van uw modellen voor voorspellende analyse.

Enkele van de belangrijkste functies zijn Notebooks, die exploratieve gegevensanalyse op een gevisualiseerde manier mogelijk maken, en NLP-ondersteuning, waarmee u voorspellende modellen kunt bouwen door instructies te geven in uw natuurlijke taal. Bovendien kan het integreren met alle populaire cloudomgevingen en zelfs met veel van uw cloudgebaseerde bedrijfsapps en -services.

Databricks beste functies

NLP-ondersteuning

Notebooks

Datavisualisatie

Integreert met alle cloudplatforms

Samenwerkingsfuncties om samen te werken met teamleden

Databricks beperkingen

Voorspellende analyse is geen native functionaliteit

Geen drag-and-drop functionaliteit voor modellering

Databricks prijzen

Bobs: begint bij $0,07/database-eenheid (DBU)

begint bij $0,07/database-eenheid (DBU) Delta Live tabel: Begint bij $0,20/DBU

Begint bij $0,20/DBU Databricks SQL: Begint bij $0,22/DBU

Begint bij $0,22/DBU All Purpose Commute voor interactieve werklast: Begint bij $0,40/DBU

Begint bij $0,40/DBU Realtime inferentie zonder server: Begint bij $0,07/DBU

Databricks beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (250+ beoordelingen)

4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.5/ 5 (20+ beoordelingen)

10. Tableau

Via: Tableau Tableau is een krachtig gegevensvisualisatie- en analyseplatform dat lineaire regressiemodellen gebruikt om voorspellingen te genereren en verborgen patronen in uw gegevens te ontdekken.

Het bouwen van een voorspellend model is een vrij eenvoudig proces in drie stappen dat bestaat uit:

Uw gegevens importeren en voorbereiden met Tableau Prep Builder Het kiezen van de voorspeller (d.w.z. een veld uit uw dataset) die kan worden geanalyseerd om voorspellingen te doen over uw doelwit De juiste tabel of functie selecteren op basis van uw behoeften

Zodra je deze drie stappen hebt doorlopen, neemt Tableau het over en bouwt het zelf je voorspellende model. 🏗️

Tableau voorziet in de behoeften van zowel technische als niet-technische gebruikers. Eerstgenoemden kunnen de syntaxis voor hun gewenste model direct invoeren om het te bouwen. En voor de laatste zijn er veel opties voor datavisualisatie en een wizard-achtige workflow.

Tableau beste functies

Groot aantal opties voor datavisualisatie

Functies voor zowel technische als niet-technische gebruikers

Eenvoudig proces in drie stappen voor voorspellende modellering

Real-time dashboards

Krachtige samenwerkingsfuncties

Tableau beperkingen

Leercurve is een beetje steil

Het kan soms traag zijn

Tableau prijzen

Beschikbaar op aanvraag

Tableau beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.900+ beoordelingen)

4.4/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.100+ beoordelingen)

Platforms met functionaliteit voor voorspellende analyses en modellering stellen u in staat om naar het verleden te kijken om de toekomst te voorspellen. Deze platforms kunnen echter tekortschieten bij het visualiseren van de gegenereerde voorspellingen en prognoses of bij het volledig benutten ervan in uw werk. Dat is waar een platform als ClickUp in beeld komt.

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een muur-tot-muur oplossing voor elk team

ClickUp is een capabel 360° werkbeheerplatform dat wordt geleverd met krachtige tools voor gegevensvisualisatie om u te helpen de voorspellingen van uw voorspellingsmodel te begrijpen. Met aangepaste dashboards, tientallen soorten grafieken en unieke rapportagehulpmiddelen en sjablonen, maakt ClickUp uw voorspellingen begrijpelijk voor alle teamleden en belanghebbenden.

Het kan integreren met al uw tools voor voorspellende analyse, inclusief de hierboven vermelde platformen, om de gegevens ervan op te halen en te visualiseren.

Hier zijn enkele manieren waarop ClickUp u kan helpen om te gaan met uw voorspellende analytics-gegevens.

ClickUp Dashboards en Sjablonen

De

ClickUp Dashboards

functie kunt u verbluffende, dynamische en volledig op maat gemaakte controlecentra instellen met

Aangepaste kaarten

met de gegevens van jouw keuze. De gegevens op de kaarten worden in realtime bijgewerkt en je kunt ze delen met je teamleden, zodat ze gemakkelijk kunnen zien hoe bepaalde dingen in de nabije toekomst zullen veranderen. 🔮

Je kunt bijvoorbeeld een Dashboard maken met gegevens over de vraagvoorspelling en deze delen met productieteamleden, zodat ze weten wanneer ze een potentiële vraagpiek kunnen verwachten.

Krijg een holistisch overzicht van projectstatussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0

ClickUp stelt u ook voorontworpen maar volledig aanpasbare sjablonen voor analyse ter beschikking. Gebruik ze om uitgebreide rapporten te maken voor gegevens die zijn opgehaald uit uw toepassingen voor voorspellende analyses. De rapporten kunnen moeiteloos worden gedeeld met uw teamleden of belanghebbenden binnen de ClickUp interface, waardoor u veel tijd bespaart.

We raden de

ClickUp Data Analyse Rapport Sjabloon

om snel een professioneel, deelbaar rapport te maken voor uw investeerders, waarin uw groei in een boekjaar en toekomstige groeiverwachtingen op basis van historische gegevens worden belicht.

Of, als u een marketeer bent, kunt u de

ClickUp Analytics-rapportsjabloon

om verschillende aspecten van uw websiteverkeer te presenteren aan de teamleider of het management.

Met een sjabloon voor gegevensanalyse kunt u snel en eenvoudig uw gegevensinzichten organiseren en presenteren.

ClickUp beste eigenschappen

Intuïtieve en volledig aanpasbare dashboards

Sjablonen voor rapportage en gegevensanalyse

Tientallen opties voor grafieken en gegevensvisualisatie

Mindmaps ter ondersteuning vanproces in kaart brengen* Diverse real-time samenwerkingstools

Integreert met alle tools voor voorspellende analyse

Gebruiksvriendelijke interface

Maakt het mogelijk rapporten en dashboards aan projecten te koppelen

ClickUp AI om rapporten op verzoek te genereren of samen te vatten

ClickUp beperkingen

Er ontbreekt functionaliteit voor voorspellende modellering of voorspellende analyse

De leercurve kan lang zijn voor de meeste gebruikers

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Prijzen beschikbaar op aanvraag

alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

De kracht van voorspellende analyses beter benutten met ClickUp

Voorspellende analysetools helpen bedrijven hun omzet te verhogen

risicobeheer

spel. Door het giswerk en de vooroordelen die inherent zijn aan de menselijke natuur te elimineren, stellen ze u in staat om te plannen en te handelen op basis van voorspellende inzichten. Dit leidt tot een verbeterde weerbaarheid tegen onvoorziene gebeurtenissen en

verhoogt de productiviteit

en efficiëntie. ⏩

Als u er zeker van wilt zijn dat u geavanceerde analyses optimaal gebruikt, vraag dan de hulp van een uitgebreid productiviteits- en projectbeheerplatform zoals ClickUp.

Krijg een holistisch overzicht van uw gegevens en prognoses met ClickUp Dashboards, of gebruik kant-en-klare sjablonen om eenvoudig te begrijpen rapporten te maken voor uw belanghebbenden.

