Ontdekken, Analyseren, Slagen: 10 beste sjablonen voor marktonderzoek

Bij het promoten van je producten of het lanceren van nieuwe producten is het essentieel om de markt te begrijpen, je concurrentie in te schatten en een kristalhelder beeld te hebben van wat je klanten willen. Als je dat inzicht eenmaal hebt, ben je klaar om de fase in te gaan met een marketing abonnement .

Marktonderzoek klinkt misschien intimiderend, gezien het moeizame proces van het verzamelen en analyseren van gegevens. Maar niet getreurd: sjablonen voor marktonderzoek redden de boel. Ze bieden een gestructureerd stappenplan voor alle belangrijke stappen van het marktonderzoek, van het vaststellen van uw doelstellingen tot het verzamelen en interpreteren van de gegevens. 🗺️

Kom mee naar de top 10 van gratis sjablonen voor marktonderzoek. We nemen de unieke functies met u door, zodat u in een handomdraai het perfecte sjabloon kiest dat aan uw behoeften voldoet.

Wat is een sjabloon voor marktonderzoek?

Marktonderzoek is een uitgebreid, vaak tijdrovend proces waarbij essentiële informatie over een target markt wordt verzameld door middel van enquêtes, interviews en focusgroepen. Het is cruciaal om te anticiperen op trends en een voorsprong te behouden op je concurrenten.

Werk in realtime samen en bewaar uw gegevens veilig op één locatie met ClickUp Docs

Een sjabloon voor marktonderzoek is een vooraf ontworpen kader om structuur aan te brengen in uw onderzoeksprocessen. Het wordt geleverd met vragen en velden voor het verzamelen van gegevens die relevant zijn voor specifieke markten of doelstellingen.

Het vereenvoudigt de hele oefening door een standaard format te bieden dat u kunt aanpassen aan uw onderzoeksdoelen.

Sjablonen voor marktonderzoek helpen u:

Tijd te besparen bij het ontwerpen enhet plannen van uw onderzoeksproject* Bespaar geld door externe onderzoeksbureaus overbodig te maken

Zorg voor consistentie in gegevensverzameling, analyse en rapportage

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een sjabloon voor marktonderzoek?

Een sjabloon voor marktonderzoek is als een recept voor het uitvoeren van onderzoek. Het vertelt je wat je nodig hebt en hoe je het moet gebruiken. Hier zijn de sleutelcomponenten die je in dit sjabloon kunt vinden:

Onderzoeksdoelstellingen: Duidelijk gedefinieerde doelen van het onderzoeksproject Gegevensverzamelingsmethoden: Specifieke methoden en instrumenten voor het verzamelen van informatie, zoals enquêtes, interviews of observaties Onderzoeksvragen: Een reeks goed opgestelde vragen om de onderzoeksdoelstellingen te adresseren Steekproefselectie: Richtlijnen voor het kiezen van de juiste doelgroep of steekproefgroep Gegevensanalyse: Instructies over hoe de verzamelde gegevens worden geanalyseerd en geïnterpreteerd Rapportage: Een format voor het samenvatten en presenteren van de onderzoeksbevindingen Tijdlijn: Een schema dat aangeeft wanneer je elke onderzoeksactiviteit gaat uitvoeren Budget: Geschatte kosten voor het onderzoeksproject Contactgegevens: Gegevens van de personen of teams die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek

10 beste sjablonen voor marktonderzoek

We hebben de meest innovatieve sjablonen voor marktonderzoek uit Word en ClickUp om u te helpen moeiteloos gegevens te ontdekken, verzamelen en analyseren. Laten we eens kijken wat hen onderscheidt! 💖

1. ClickUp sjabloon voor marktonderzoek

Bepaal op een systematische manier wie uw klanten zijn en wat ze nodig hebben met het sjabloon voor marktonderzoek ClickUp

Marktonderzoek is uw eerste bondgenoot wanneer u uw merkbeheer en inzicht krijgen in de strategieën van je concurrenten. Met de ClickUp sjabloon voor marktonderzoek krijgt u een gebruiksvriendelijke tool die het verzamelen en presenteren van cruciale informatie over uw doelgroep, de staat van uw product of dienst en het bredere industrielandschap vereenvoudigt. 🌄

Deze Taak sjabloon neemt u mee door de ins en outs van onderzoek, met aandacht voor uw aanpak, technieken voor gegevensverzameling en de waardevolle inzichten die u hebt verzameld van uw huidige of potentiële klanten via aangepaste velden.

Pas de velden aan om alle informatie te documenteren die je nodig acht: voeg koppelingen en bijlagen toe of kies een onderzoeksfase zoals Ontwerp, Voorbereiding en Uitvoering.

Elke taak wordt geleverd met een to-do subtaak lijst om onderzoeksstappen bij te houden, zoals het definiëren van een onderzoeksbereik en de instelling van een onderzoeksteam. De toegewezen personen kunnen deze gebruiken om de voortgang van elke subtaak te volgen via aangepaste statussen zoals Open, In behandeling of Gesloten.

2. ClickUp Marktanalyse Sjabloon

Verkrijg waardevolle marktinzichten en visualiseer de prestaties van uw product met het ClickUp Market Competitive Analysis Template

Als u nieuwsgierig bent naar waar uw product staat onder de concurrenten, kijk dan niet verder dan de ClickUp sjabloon voor marktanalyse . Deze tool helpt u bij het identificeren en beoordelen van sleutel markttrends, het verkrijgen van inzicht in de behoeften van klanten en het onderzoeken van strategieën en prestaties van concurrenten. ♟️

Dit uitgebreide sjabloon voor marktonderzoek sorteert concurrenten in vijf hoofdtypen: direct, indirect, potentieel, toekomst en vervanging (voor concurrenten die een vervangend product aanbieden).

Gebruik de weergave Growth Share Whiteboard om producten van concurrenten te evalueren en te beslissen waar u uw middelen moet investeren. Kies gewoon het type concurrent uit de legenda, maak een aantekening van de bijbehorende kleur en plaats deze op de gewenste plek. Gebruik de horizontale kwaliteitsas om het relatieve marktaandeel van de concurrent te meten en de Y-as om hun groeisnelheid te meten.

De Price vs. Quality Whiteboard weergave heeft een vergelijkbare functie, maar deze keer gebruikt u een matrix om de relatie tussen productkwaliteit en prijs te meten. Het geeft je een visueel inzicht in de prijsstrategie van je concurrenten en helpt je om je product tactisch te positioneren in de markt.

De Competitors List weergave is je centrale hub voor informatie over concurrenten, netjes gecategoriseerd op status van analyse zoals Direct, Indirect, of Potentieel. Maak bovendien gebruik van de weergave Advertisements Board om de promotiestrategieën van uw concurrenten te bekijken.

3. ClickUp Business-abonnement sjabloon

Gebruik het ClickUp Business-abonnement sjabloon om uw bedrijf van start tot voltooiing te plannen

Vervang traditionele, langdurige business-abonnement documenten met de ClickUp Business-abonnement sjabloon en het proces versnellen. Het is een uitgebreide toolkit voor het documenteren van elk aspect van uw business-abonnement en het stroomlijnen van het opstelproces om ervoor te zorgen dat het op tijd klaar is. ⏰

Deze pagina Sjabloon voor document is netjes onderverdeeld in verschillende sleutelsecties:

Bedrijfsomschrijving : Biedt een bedrijfsoverzicht, uw missie en visie

: Biedt een bedrijfsoverzicht, uw missie en visie Marktanalyse : Legt het probleem uit dat je oplost, de oplossing en de target markt

: Legt het probleem uit dat je oplost, de oplossing en de target markt Verkoop- en marketingstrategie : Schetst producten en marketing abonnementen

: Schetst producten en marketing abonnementen Operationeel abonnement : Omvat aspecten zoals je locatie, apparatuur en financiële prognoses

: Omvat aspecten zoals je locatie, apparatuur en financiële prognoses Mijlpalen en meetgegevens: Geeft targets en KPI's weer

Pas het sjabloon aan met uw merklogo en contactgegevens. Elke sectie heeft handige aanwijzingen over hoe u uw gegevens kunt presenteren: met opsommingstekens, afbeeldingen, grafieken of tabellen.

Open de Topics Lijstweergave om alle secties en subsecties te zien die zijn opgenomen in het uitgebreide marktonderzoeksdocument, zodat je ze kunt toewijzen aan teamleden, deadlines kunt instellen en relevante documenten kunt bijvoegen.

Om de statussen van taken bij te houden, schakelt u over naar de Status Board-weergave en categoriseert u ze als Nog te doen, In uitvoering, Moet worden herzien of Voltooid. Open de Tijdlijn weergave om mogelijke afwijkingen van het abonnement te controleren.

4. ClickUp Business Ontwikkelings Plan Sjabloon

Gebruik het ClickUp Business Development Plan-sjabloon om een uitgebreid plan te maken om uw bedrijf te laten groeien.

Het uitbreiden of starten van een bedrijf is als het beginnen aan een avontuur vol uitdagingen en verrassingen. Een zorgvuldig opgesteld abonnement kan deze reis echter veel beter beheersbaar maken.

Maar je hoeft niet bij nul te beginnen! Introductie van de ClickUp Business-ontwikkelingsplan sjabloon -Uw business routekaart, uitgerust met vooraf ontworpen secties die u door het hele proces zullen leiden, waardoor uw weg naar succes vlotter zal verlopen. 🛤️

Of je nu een startende of groeiende onderneming bent, dit sjabloon biedt handige Doc pages om je te helpen het volgende te documenteren:

Beginselbeschrijving: Voor het geven van een overzicht van het bedrijf dat u laat groeien, het schetsen van de problemen die u aanpakt en het voorstellen van oplossingen Sleutelfiguren: Om uit te leggen wie er in het executive team zitten en wat elke persoon Nog te doen heeft Bedrijfsvoering: Lijst met locaties van je business en het aantal werknemers. Je kunt de kosten van apparatuur en faciliteiten schetsen en productieprocessen in kaart brengen op een Whiteboard Marketing: Deel de geschiedenis en groei van de markt om potentiële kansen te voorzien, de doelgroep te bepalen en de sterke en zwakke punten van de concurrent te analyseren Financieel abonnement: Geeft een schatting van je kasstroom en balans, en identificeert het inkomstenpunt waar je break-even draait

Van de sjablonen voor marktonderzoek in deze lijst wordt de sjabloon geleverd met kant-en-klare tabellen en sheets met richtlijnen voor het invullen ervan. Voel je vrij om elk onderdeel van de sjabloon aan te passen aan de vereisten van jouw business.

Of u kunt afbeeldingen toevoegen om uw abonnement te illustreren, rijen toevoegen of verwijderen, het kleurenpalet van uw voorkeur kiezen en de pagina's een eigen naam geven - alles binnen de sjabloon voor marktonderzoek.

5. ClickUp sjabloon voor nieuwe productontwikkeling

Bereid je productlancering eenvoudig voor met het ClickUp sjabloon voor productontwikkeling

De weg naar een succesvolle productlancering komt neer op één woord: voorbereiding. En raad eens? De ClickUp sjabloon voor nieuwe productontwikkeling helpt u! 🙌

Deze uitgebreide sjabloon voor marktonderzoek stroomlijnt de productontwikkelingsproces zorgt voor afstemming tussen je team en mijlpalen en houdt alle taken georganiseerd voor een naadloze samenwerking. Dit is allemaal mogelijk via aangepaste velden, waarmee u uw project vanuit verschillende gezichtspunten kunt verkennen.

De Lijstweergave Samenvattende taken organiseert je taken netjes volgens hun projectfase, van Idea Generation tot Product Launch, waardoor het een koud kunstje wordt om je voortgang bij te houden. De lijst geeft ook duidelijk details weer zoals de complexiteit van de taak en het impactniveau via aangepaste velden die u kunt aanpassen aan uw behoeften.

Om uw Taken als een havik te observeren, opent u het Proces Kanban-bord Weergave, die van taken kaarten maakt en ze groepeert volgens hun fasen. Het is de plek bij uitstek om snel te zien welke Taken in de pijplijn zitten van conceptontwikkeling tot lancering.

Gebruik de Tijdlijn weergave voor een lineaire weergave van uw taken, gegroepeerd op basis van de teams die eraan werken en met kleurcode per fase. Met deze weergave kunt u efficiënt uw taakplanningen en duur door u controle te geven over uw werkstroom!

Je kunt een taak verslepen om een nieuwe planning te maken of de duur ervan aanpassen door de randen te verslepen.

6. ClickUp sjabloon voor productpositionering

Gebruik de ClickUp Product Positioning List Template om de ins en outs van een product te begrijpen en het op de juiste manier te introduceren bij de target markt

De waarde van uw product weerspiegelt direct wat uw klanten denken, toch? Daarom is het van cruciaal belang om uit te zoeken waar uw product in de markt past en wat de waarde ervan is hoe u wilt dat uw klanten het zien .

Ontdek de perfecte snelkoppeling naar die antwoorden - de ClickUp sjabloon voor productpositionering -om te implementeren in uw business strategie. Deze tool helpt u uw product beter te begrijpen en die ideale niche te vinden in uw target markt.

Begin met het evalueren van het product dat u wilt lanceren in de Product Positioning Assessment weergave, met vooraf gemaakte velden zoals:

Productnaam en -beschrijving

Marktsegment

Target datum van lancering

Unieke verkooppunten

Pijnpunten

Pas het formulier aan door de beschikbare velden een andere naam te geven of aangepaste velden toe te voegen.

Voltooid, verschijnt alle waardevolle informatie automatisch in de Product lijstweergave. In deze weergave kun je de details van het formulier bekijken en taken toewijzen aan teamleden, prioriteiten instellen en groepeer Taken op status.

Deze sjabloon biedt ook een Product Positioneringskaart in kaart brengen in weergave. Deze functie is voorzien van een grafiek als visueel hulpmiddel om te laten zien hoe uw nieuwe product zich verhoudt tot de concurrentie in termen van waarde voor uw geld.

7. ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse

Identificeer uw belangrijkste concurrenten en houd hun productprestaties bij met het sjabloon ClickUp Concurrentieanalyse

Concurrentieanalyse is niet zomaar een mooie term: het is uw geheime wapen als u zich voorbereidt op de introductie van een nieuw product of een nieuwe dienst. De ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse is uw trouwe hulpje voor deze missie. Het helpt bij het onthullen van de sterke en zwakke punten van concurrenten, biedt een compleet overzicht van de sector en bereidt strategieën voor om de concurrentie te overtreffen en uw target doelgroep vast te leggen. 🌟

Naar start uw concurrentieanalyse brainstorm over een lijst met potentiële concurrenten. Bedenk waar je klanten naartoe zouden kunnen gaan als ze niet voor jouw bedrijf kiezen. Houd het realistisch - streef naar een lijst van maximaal 10 namen, zodat je tijd overhoudt voor grondig marktonderzoek.

Nadat je het onderzoek hebt Voltooid, gebruik je de bijgeleverde Matrix om het product van de concurrent te plaatsen op de assen Aanwezigheid in de markt en Tevredenheid. Gebruik de Legenda om je te helpen het producttype te begrijpen, inclusief:

Hoge marktaanwezigheid en hoge tevredenheid Hoge marktaanwezigheid en lage tevredenheid Hoge tevredenheid en lage marktaanwezigheid Lage tevredenheid en lage marktaanwezigheid

Dupliceer een sticky note met kleurcode die overeenkomt met je producttype en sleep het naar het kwadrant waar het het beste past. De matrix is opgedeeld in vier secties om je te helpen beslissen of een product een kanshebber, een leider, een niche of een topper is

Dit sjabloon voor bedrijfsstrategieën geeft je de ultieme vrijheid om met de elementen te spelen. Voeg ze toe, pas ze aan en plaats ze waar u maar wilt in de interactief Whiteboard weergave.

8. ClickUp sjabloon voor klantreis in kaart brengen

Gebruik het sjabloon ClickUp Customer Journey Map om de gewoonten en voorkeuren van uw klanten weer te geven en gebruik ze om uw product/dienst te verbeteren

Heeft u zich ooit afgevraagd wat uw klanten willen? De ClickUp sjabloon voor klantreis in kaart brengen is een handig hulpmiddel dat je kan helpen! 🛠️

Zie het als een gids om de behoeften van je ideale klant beter te begrijpen gebruiker persona . Door hun reis in kaart te brengen, kunt u hun behoeften en verwachtingen ontdekken en met verstandige strategieën komen om uw producten en diensten voor uw target doelgroep te verbeteren.

Deze Whiteboard sjabloon zit boordevol handige vragen over acties, ervaringen, contactmomenten en oplossingen van klanten. Het sjabloon leidt u door drie belangrijke fasen:

Bewustzijn: U laat klanten kennismaken met uw business en wat deze te bieden heeft Overweging: Ze beginnen uw bedrijf te beschouwen als een oplossing voor hun behoeften, waardoor ze uw producten of diensten onderzoeken en vergelijken met andere opties Conversie: Ze gaan van nadenken over tot actie en worden betalende klanten

Elk van deze fasen wordt geleverd met vooraf gemaakte aantekeningen om je op weg te helpen, maar je hebt de creatieve vrijheid om er meer toe te voegen. Geef het Whiteboard een persoonlijk tintje met tekeningen uit de vrije hand, creëer vormen, voeg afbeeldingen toe, gebruik connectoren en voeg tekst toe van focusgroepen, klantonderzoek of andere voorbeelden van marktonderzoek die je hebt.

9. Word sjabloon marktonderzoeksplan by FlexMR

Plan je marktonderzoek stap voor stap met het Word sjabloon voor een marktonderzoeksplan van FlexMR

Als je op zoek bent naar een gestructureerd kader om marktonderzoek te stroomlijnen, is het Word sjabloon voor marktonderzoeksplannen van FlexMR een handige oplossing. Het is verdeeld in goed gestructureerde secties voor elke stap en heeft functies voor tips en instructies voor het gebruik ervan.

Dit Word sjabloon is volledig aanpasbaar, zodat je kleuren kunt wijzigen, lettertype en lettergrootte kunt veranderen, rijen en kolommen kunt toevoegen aan vooraf gemaakte tabellen of grafieken kunt toevoegen. ✍🏻

Gebruik het eerste gedeelte om een korte zakelijke achtergrond te schetsen. Definieer vervolgens de reikwijdte van het project en geef aan wat u verwacht te bereiken aan het einde van het project, inclusief target responsnummers, richtlijnen voor de presentatie van gegevens en de invloed van gegevens op toekomstige enquêtes besluitvorming .

De sjabloon bevat nog meer details:

Doelgroep : Beschrijf de klanten die u wilt onderzoeken, rekening houdend met leeftijd, demografie en interacties met het bedrijf of product

: Beschrijf de klanten die u wilt onderzoeken, rekening houdend met leeftijd, demografie en interacties met het bedrijf of product Voorbeeldplan : Beschrijf het aantal deelnemers dat u wilt onderzoeken

: Beschrijf het aantal deelnemers dat u wilt onderzoeken Onderzoeksmethoden : Omvat kwalitatieve en kwantitatieve methoden

: Omvat kwalitatieve en kwantitatieve methoden Tijdlijn : Presenteer een tijdlijn voor het project, splitst de taken uit en account variaties in responspercentages

: Presenteer een tijdlijn voor het project, splitst de taken uit en account variaties in responspercentages Budget : Schets het budget, geef een uitsplitsing van de kosten en benadruk gebieden die investeringen vereisen

: Schets het budget, geef een uitsplitsing van de kosten en benadruk gebieden die investeringen vereisen Ethische overwegingen: Ga in op ethische en andere overwegingen die zich tijdens het project kunnen voordoen, zoals belangenconflicten met leveranciers

Voeg tot slot Verdere overwegingen toe om alles op te nemen wat in de vorige secties niet aan bod is gekomen.

10. Sjabloon voor algemeen marktonderzoek in Word by BusinessInABox

Maak een effectief marktonderzoek met het sjabloon voor een algemene marktonderzoek in Word van BusinessInABox

Een manier om effectief marktonderzoek uit te voeren is door middel van een enquête. Als u niet zeker weet welke vragen u moet opnemen voor optimale resultaten of als u een gestructureerd kader nodig hebt om het proces te stroomlijnen, probeer dan het Word sjabloon voor algemene marktonderzoeken van BusinessInABox.

Dit Word-document van twee pagina's bevat open vragen en meerkeuzevragen voor een effectief klantonderzoek casestudy . Ze bieden alle essentiële informatie om inzicht te krijgen in de markt waarin je actief bent of die je van plan bent te betreden.

De vragen in het sjabloon hebben betrekking op klantinformatie zoals:

Leeftijd en geslacht Opleidingsniveau Burgerlijke status Totaal jaarinkomen Locatie

Aangezien dit een sjabloon in Word is, aanpassen zoals u wilt! Voeg vragen toe of pas ze aan om dieper in te gaan op de details waar je nieuwsgierig naar bent en maak de enquête langer of korter. Voel je je chique? Geef het een persoonlijk tintje door een ander lettertype te gebruiken of de kleur van de achtergrond te veranderen!

Kraak de code voor marktdominantie met deze essentiële sjablonen voor marktonderzoek

Marktonderzoek kan een wilde rit zijn, maar met deze sjablonen voor marktonderzoek van topklasse verloopt het soepel. Van het verkrijgen van inzicht in de voorkeuren van klanten tot het blootleggen van de strategieën van uw concurrenten, ze bieden een gestructureerde oplossing voor elke stap in het onderzoek.

Als je hongerig bent naar meer onderzoeksmiddelen, duik dan in de ClickUp sjabloonbibliotheek waar u meer dan 1.000 gebruiksvriendelijke sjablonen vindt om u te begeleiden op gebieden zoals het in kaart brengen van klanttrajecten uitvoeren concurrentieanalyse en het vastleggen van productpositionering met minimale inspanning. ✌