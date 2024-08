8 gratis sjablonen voor vragenlijsten voor efficiënte gegevensverzameling

Vragenlijsten zijn essentiële hulpmiddelen voor managers die op een efficiënte manier gegevens willen verzamelen om hun publiek of klanten beter te begrijpen en zo hun producten en diensten te verbeteren. Het ontwerpen van een vragenlijst lijkt misschien eenvoudig genoeg.

Totdat je je realiseert dat er verschillende complexe taken bij komen kijken, zoals het formuleren van vragen, het selecteren van formats, het zorgen voor consistentie van gegevens en het vastleggen van het visuele ontwerp.

Dit is precies waar vragenlijst sjablonen schitteren! ☀️

Deze vooraf ontworpen tools bieden een efficiënt kader dat u kunt aanpassen aan uw specifieke doelstellingen en dat een gebruiksvriendelijke, persoonlijke en consistente aanpak biedt om beter gegevens te verzamelen, het klanttraject te begrijpen of te leren waarom uw trouwe klanten bij u blijven.

Nadat we diep in deze handige tools zijn gedoken, hebben we een lijst opgesteld met de acht beste sjablonen voor vragenlijsten die u zullen helpen bij het vastleggen van belangrijke inzichten, feedback en andere vormen van gegevens van klanten en werknemers.

Wat is een sjabloon voor een vragenlijst?

Een vragenlijst is een waardevol instrument dat vragen bevat gericht op het verzamelen van inzichten van klanten of werknemers over hun ervaringen, gedachten en acties. Terwijl een enquête verwijst naar de algemene methode van gegevensverzameling, is een vragenlijst een specifiek instrument of techniek die binnen het proces wordt gebruikt.

Een vragenlijst sjabloon is een vooraf ontworpen maar aanpasbare layout die het maken van een vragenlijst vergemakkelijkt voor doeleinden zoals onderzoeken, enquêtes of beoordelingen.

Deze kaders bevatten meestal standaard plaatshouders voor vragen, antwoordopties en instructies, waardoor het eenvoudiger wordt om een gepersonaliseerde vragenlijst te structureren en te ontwerpen.

Sleep aangepaste velden naar de formulierweergave om uitgebreide enquêtes te maken of gegevens en feedback te verzamelen in ClickUp 3.0

U kunt vragen toevoegen, verwijderen en wijzigen op basis van specifieke doelstellingen of doelen van uw enquête, terwijl het ontwerp en de structuur van het sjabloon consistent blijven. Dit maakt uw kwantitatieve gegevens meer solide wanneer u onderzoek uitvoert.

U kunt sjablonen voor vragenlijsten gebruiken om zowel numerieke als beschrijvende gegevens te verzamelen. Ze bevatten meestal zowel open vragen, die gedetailleerde antwoorden mogelijk maken, als gesloten vragen, die meer geschikt zijn voor vooraf ingestelde ja-of-nee antwoordopties.❓

Voordelen van het gebruik van sjablonen voor vragenlijsten

Dit zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van sjablonen voor vragenlijsten voor een klantenfeedbackonderzoek:

Gestructureerd ontwerp : Ze bieden een duidelijk kader met vooraf bepaalde secties voor vragen en antwoorden

: Ze bieden een duidelijk kader met vooraf bepaalde secties voor vragen en antwoorden Efficiëntie : Omdat de structuur al aanwezig is, kunt u zich richten op de content en de onderzoeksdoelstellingen in plaats van tijd te besteden aan format en layout

: Omdat de structuur al aanwezig is, kunt u zich richten op de content en de onderzoeksdoelstellingen in plaats van tijd te besteden aan format en layout Aanpasbaarheid : U kunt de sjablonen aanpassen aan specifieke doelstellingen met behoud van een uniforme stijl en format

: U kunt de sjablonen aanpassen aan specifieke doelstellingen met behoud van een uniforme stijl en format Duidelijkheid : De sjablonen hebben een gestandaardiseerde formulering en format, zodat de vragen duidelijk en beknopt zijn voor de gemiddelde respondent

: De sjablonen hebben een gestandaardiseerde formulering en format, zodat de vragen duidelijk en beknopt zijn voor de gemiddelde respondent Consistentie: Ze zorgen ervoor dat alle respondenten dezelfde set vragen en/of antwoordopties krijgen

8 sjablonen voor vragenlijsten van topkwaliteit voor verschillende doeleinden

Voor veel mensen is de eerste naam die in je opkomt als je denkt aan sjablonen voor vragenlijsten SurveyMonkey , een veelgebruikt hulpmiddel voor online enquêtes. Maar als u verder kijkt, vindt u verschillende andere providers van hoge kwaliteit. Wij stellen u een perfect alternatief voor met tal van opties die u geen cent kosten. 🆓

We hebben de acht beste gratis sjablonen voor vragenlijsten geselecteerd ClickUp elk een uitstekend startpunt voor uw inspanningen op het gebied van gegevensverzameling. Gordels vast en laten we hun unieke functies verkennen om uw eigen enquête te maken!

1. ClickUp sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek

Zorg ervoor dat de diensten van uw bedrijf voldoen aan de verwachtingen van de klant en ontdek hun ware gevoelens met ons sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek

Verbeter uw klantervaring met de ClickUp sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek ! Het is uw sleutel tot het verkrijgen van waardevolle inzichten in hoe uw klanten uw product, diensten en ondersteuning ervaren. Gebruik de verzamelde gegevens om de behoeften van uw klanten beter te begrijpen, om gebieden voor verbetering en uiteindelijk het stimuleren van klantenbinding . ❤️‍🩹

De Klanttevredenheidsonderzoek van het sjabloon Weergave formulier is uitgerust met velden zoals behulpzaamheid, duidelijkheid en oplossingskwaliteit, zodat respondenten waardevolle feedback kunnen geven over uw producten of diensten. Dit formulier vertaalt op efficiënte wijze alle verzamelde gegevens en feedback in georganiseerde ClickUp weergaven .

In de Lijstweergave van respondenten krijgt u een uitgebreid overzicht van uw ondervraagde klanten, waarbij hun zorgen worden gecategoriseerd als opgelost (ja) of aandacht vereisend (nee). Aan de andere kant beoordeelt de weergave Kennisbeoordelingsbord de kwaliteit van de feedback, van een volledige beoordeling (best) tot geen enkele (slecht).

Je hebt de flexibiliteit om de verkregen gegevens te rangschikken volgens jouw voorkeuren. Klik gewoon op de knop Groeperen op in de lijstweergave en in de bordweergave om moeiteloos de gewenste groeperingscriteria te selecteren.

2. ClickUp Stem van de klant sjabloon

Verzamel en classificeer de verwachtingen en reacties van klanten op uw product/dienst om te begrijpen wat u kunt doen om het te verbeteren

Wees de gedachtelezer waarvan uw klanten niet wisten dat ze die nodig hadden met de ClickUp Stem van de Klant sjabloon . Het is de ultieme toolkit voor het verzamelen, analyseren en organiseren van klantenfeedback, waarmee u uw product kunt opwaarderen en de concurrentie kunt overtreffen. 🌟

Deze sjabloon voor een vragenlijst in de lijst legt op effectieve wijze feedback van klanten uit verschillende bronnen vast, waaronder enquêtes, sociale media, online beoordelingen, productgetuigenissen en interacties met de klantenservice. Het begeleidt u ook bij het identificeren en implementeren van oplossingen voor klanttevredenheid of problemen.

De sjabloon bestaat uit de volgende drie sleutelcomponenten:

Stem van de klant (VoC) : Vat de beoordeling of feedback van een klant samen in een beknopte verklaring. Bijvoorbeeld "De klantenservice is te traag"

: Vat de beoordeling of feedback van een klant samen in een beknopte verklaring. Bijvoorbeeld "De klantenservice is te traag" Klantbehoefte : Interpreteer wat de klant zoekt. Instance: "Klanten moeten sneller antwoord krijgen op hun query's"

: Interpreteer wat de klant zoekt. Instance: "Klanten moeten sneller antwoord krijgen op hun query's" Oplossing: Schets hoe u van plan bent om aan de vastgestelde behoefte van de klant te voldoen. Bijvoorbeeld, "Binnen 10 minuten antwoord geven op vragen van clienten"

Dit probleemoplossende format laat de klant zien dat zijn feedback niet alleen wordt gehoord, maar dat er ook naar wordt gehandeld. Het resultaat is een grotere klanttevredenheid, loyalere klanten en een grotere kans dat uw bedrijf bij anderen wordt aanbevolen.

Daarnaast biedt de weergave van het bestuur van de sjabloon een holistische samenvatting van de feedback van klanten, gecategoriseerd op VoC Source. Deze visuele weergave helpt bij het identificeren van zowel de overeenkomsten als de verschillen binnen de feedback die afkomstig is uit verschillende bronnen van uw target doelgroep.

3. ClickUp sjabloon voor productfeedbackenquête

Verbeter uw producten in overeenstemming met de behoeften van uw klanten door hen direct naar hun mening te vragen met het ClickUp Product Feedback Enquête Sjabloon

De ClickUp sjabloon voor productfeedbackenquête is uw geheime wapen om waardevolle klantinzichten te verzamelen en uw producten dienovereenkomstig te verbeteren!

Verspreid het formulier Product Feedbackenquête onder uw target doelgroep, zodat zij het product kunnen selecteren waarover zij feedback willen geven. Verzamel aanvullende informatie zoals de duur van het gebruik, de gebruiksfrequentie en de beoordelingen van het product.

Om het formulier aan te passen, opent u de weergave Bewerken om aangepaste velden toe te voegen of te verwijderen. Er zijn drie weergaven beschikbaar in deze sjabloon Lijstweergave enquêteformulier:

Lijstweergave: Een uitgebreide lijst met ingediende reacties van klanten, ingedeeld op status (Te beoordelen, In beoordeling en Gerecenseerd) Lijstweergave van productbeoordelingen: Een overzicht van beoordelingen van klanten met verschillende aangepaste velden zoals kwaliteit, prijs, ervaring met eerste gebruik, bruikbaarheid, klantenservice, aankoopervaring en gebruikservaring Algehele tevredenheidsoverzicht: EenKanban-bord dat uw productfeedback weergeeft, gesorteerd op Overall Product Satisfaction

U kunt het volgende gebruiken Automatiseringen in ClickUp om het formulier snel te verspreiden via e-mail, sociale media of andere platforms.

4. ClickUp sjabloon voor enquêteproject

Maak en beheer een enquêteprojectplan van begin tot eind met behulp van de ClickUp sjabloon voor enquêteprojectplannen

Het onderzoeken van klanten en belanghebbenden is de juiste manier om inzicht te krijgen in uw product, markt en gebruikersbehoeften. Met de ClickUp enquête sjabloon projectplan met deze sjabloon kunt u uw enquêteprojecten van begin tot einde vlot laten verlopen, zodat u verzekerd bent van nauwkeurige resultaten en gegevensgestuurde beslissingen.

Begin met het toevoegen van de naam van de taak en de details van de activiteit aan de lijstweergave Projectplansjabloon. U kunt bijvoorbeeld een taak met de naam Ontwikkel enquêtevragen maken en specifieke informatie verstrekken met aangepaste velden, waaronder de status (ingesteld als Niet gestart), het impactniveau (gemarkeerd als Hoog) en de relevante afdeling (toegewezen als Onderzoek). 🕵️

In de weergave Planning voortgangsbord worden taken weergegeven als kaarten die specifieke acties voorstellen, zoals het ontwikkelen van enquêtevragen, het ontwerpen van de layout van de enquête en het lanceren van de enquête. U kunt de status van een taak eenvoudig bijwerken door de bijbehorende kaart naar een geschikte plaats op het bord te slepen om de voortgang nauwkeurig weer te geven.

Met voorbeelden van online vragenlijsten zoals deze kunnen deelnemers cruciale informatie invullen terwijl u deze sorteert en filtert in taken.

5. ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

Beoordeel de tevredenheid van werknemers op de werkplek en stel vast welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn met behulp van het ClickUp Employee Engagement Survey sjabloon

Verkrijg waardevol inzicht in de betrokkenheid, toewijding en het enthousiasme van uw teamleden met de ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek . Sjablonen voor enquêtes zoals deze zijn een krachtig hulpmiddel waarmee u een beter inzicht krijgt in de motivaties van uw werknemers en hun betrokkenheid gebieden voor verbetering kunt identificeren . 🧰

Gebruik de weergave Employee Engagement Survey Form als een vragenlijst om je teamleden query's te stellen over aspecten als tevredenheid op de werkplek, motivatie en de ondersteuning die ze krijgen van hun superieuren. Het formulier is volledig aanpasbaar, zodat u vragen en stellingen kunt toevoegen voor een diepgaandere beoordeling.

Voeg een beoordelingsschaal toe (van Helemaal mee eens tot Helemaal mee oneens) voor antwoorden op directe uitspraken zoals "Ik kan een gezonde balans tussen werk en privé behouden." Bovendien hebt u de optie om open vragen te gebruiken zoals "Hoe kunnen we uw ervaring verbeteren?" om uitgebreide feedback te verzamelen over de ervaringen van werknemers.

Zodra alle formulieren voor feedback worden weergegeven in de Kwantitatieve feedbacklijstweergave. Deze weergave bevat aangepaste velden zoals werknemersnaam en team. U ziet reacties op gesloten vragen zoals werktevredenheid, ondersteunen en samenwerken.

Bekijk de Verbatim lijstweergave voor toegang tot de feedback in het grote geheel. Hier kunt u de antwoorden van werknemers op open vragen lezen en hun rollen en teamrelaties zien. De weergave biedt een efficiënte manier om problemen en de oorsprong ervan op te sporen, wat leidt tot een hogere klanttevredenheid.

6. ClickUp sjabloon voor actieplan voor engagementenquête

Gebruik het ClickUp Engagement Survey Action Plan sjabloon om naadloos een abonnement te maken van actie na het analyseren van de feedback van medewerkers

Het verzamelen van feedback van uw werknemers is slechts een beginpunt voor het verbeteren van hun tevredenheid. De ClickUp sjabloon voor actieplan voor betrokkenheidsenquête laat uw inspanningen tellen door u te helpen een strategie te bedenken voor het doorvoeren van impactvolle veranderingen voor klanttevredenheid.

Stel dat het eerste probleem dat u wilt aanpakken het gebrek aan motivatie op de werkplek is. Dit sjabloon voor documenten wordt geleverd met een vooraf ontworpen tabel waarin je de volgende elementen kunt opnemen:

Probleembeschrijving: Je zou kunnen zeggen dat uit het eerder uitgevoerde onderzoek is gebleken dat werknemers een gebrek aan motivatie en enthousiasme hebben in hun rollen Verbetermogelijkheden: Toevoegenbetrokkenheid van medewerkers en moreel toe als de gebieden voor verbetering Onderliggende oorzaak: Lijst met de belangrijkste oorzaken van het probleem, zoals zware werklast, gebrek aan erkenning en beperkte groeimogelijkheden 4M1E classificatie: Gebruik het Man, Machine, Methode, Materiaal en Omgeving raamwerk om de hoofdoorzaak van het probleem te classificeren. Zo kan bijvoorbeeld verouderde technologie (Machine) een gebrek aan motivatie veroorzaken, net als beperkte toegang tot noodzakelijke middelen (Materiaal) Oplossing: Stel een oplossing voor zoals het implementeren van een erkenningsprogramma, het gelijkmatiger delegeren van taken en het bevorderen van groeimogelijkheden Metrics: Identificeer de succesindicatoren van het abonnement, zoals de stijging van de tevredenheidsscores van werknemers, een lager personeelsverloop en een betere motivatieverhoogde productiviteit7. Verantwoordelijk: Wijs de verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van veranderingen toe aan de HR-afdeling, managers en teamleiders Afrondingsdatum: Kies een datum voor het voltooien van het actieplan. In dit voorbeeld zou zes maanden redelijk zijn

7. ClickUp werknemer feedback sjabloon

Leer hoe uw werknemers over uw bedrijf denken om hun ervaring te verbeteren met behulp van het ClickUp Employee Feedback Template

De ClickUp werknemer feedback sjabloon is uw aas in de opening voor het vastleggen van werknemerssentiment over alles van management en bedrijfscultuur tot salarissen, extraatjes en de werksfeer.

Begin met het delen van de Employee Feedback Survey met uw teamleden om hun mening te peilen over verschillende aspecten van uw bedrijf, zodat u gerichte verbeteringen kunt aanbrengen. Maak antwoord stellingen en geef een beoordeling van Helemaal mee eens tot Helemaal mee oneens voor een snelle beoordeling van de klanttevredenheid.

Het formulier is volledig aanpasbaar, zodat u vragen en stellingen kunt toevoegen, wijzigen of verbeteren, op emoji's gebaseerde beoordelingen voor betrokkenheid kunt introduceren en verplichte velden kunt toewijzen om constructieve antwoorden te garanderen. 🎨

In het Responses-bord worden alle verzendingen gesorteerd op het aangepaste veld Afdeling. Taken kaarten tonen de naam van elke respondent en alle ingediende informatie in deze online vragenlijst.

Om de weergave aan te passen, kunt u de verzonden informatie groeperen op basis van andere aangepaste velden om u te richten op beoordelingen van werknemers met betrekking tot transparantie van het management, communicatie met de manager en openheid voor verandering.

8. ClickUp feedback formulier sjabloon

Gebruik het ClickUp Feedback Formulier Sjabloon om feedback van klanten over je diensten en team te verzamelen en analyseren

De ClickUp feedback formulier sjabloon is uw digitale geest in een fles voor leren van fouten uit het verleden door feedback van klanten te verzamelen, van productfuncties tot prijzen en klantenservice. 🧞‍♂️

Nadat u een dienst hebt verleend of een verkoop hebt gedaan, deelt u eenvoudigweg de koppeling Feedback Formulier van de sjabloon met uw clients en klanten om hun input te verzamelen. Van de sjablonen voor enquêtes in deze lijst bevat deze online vragenlijst kant-en-klare velden voor het beoordelen van hun ervaringen en behoeften. U kunt ook meer velden toevoegen om het formulier eenvoudig naar wens aan te passen voor een beter begrip van de verzamelde gegevens.

De Service Beoordeling Lijstweergave toont feedback van klanten gegroepeerd op de service die ze beoordeeld hebben, zoals buitenschilderwerk, keukenrenovatie en badkamerrenovatie. Hier zie je hoe de sleutelelementen van deze lijst eruit zien als we keukenrenovatie als voorbeeld nemen:

Algehele beoordeling: Het aantal sterren dat aan het product is gegeven (bijv. vier van de vijf)

Het aantal sterren dat aan het product is gegeven (bijv. vier van de vijf) Reden voor de score : De gebruiker zou iets kunnen geven als, "Ik ben tevreden met het resultaat, maar er is ruimte voor verbetering"

: De gebruiker zou iets kunnen geven als, "Ik ben tevreden met het resultaat, maar er is ruimte voor verbetering" Suggesties voor verbetering: Ze kunnen een suggestie geven als, "We hadden op tijd klaar kunnen zijn als de service provider de materialen eerder had besteld"

U kunt de prestaties van je team beoordelen op dezelfde manier door de Lijstweergave van de providerbeoordeling te openen, waar je een overzicht ziet van de leden van je team, samen met hun beoordelingen, verbetersuggesties en redenen voor de score, naast andere aangepaste velden.

Open tot slot de weergave Algemeen aanbevelingsbord om uw medewerkers te zien gegroepeerd op beoordelingen bereik van hoogste tot laagste. Klik op kaarten met individuele feedback voor meer details, zoals de naam van de provider, het klantniveau en het type dienst.

Met deze online vragenlijst kunt u effectief reageren en successen vieren met uw team of medewerkers met lagere beoordelingen coachen.

Verzamel eenvoudig feedback en verbeter uw business met gratis sjablonen voor vragenlijsten Feedback analyseren om verbeteringen te prioriteren is een fluitje van een cent met deze acht gratis sjablonen voor vragenlijsten. Ze helpen u bij het verzamelen van gedetailleerde inzichten over alles van medewerkersbetrokkenheid tot productfeedback en klanttevredenheid.

En als je ooit hulp nodig hebt bij taken buiten het verzamelen van gegevens, verdiep je dan in de ClickUp sjabloonbibliotheek is een goudmijn met meer dan 1000 opties voor het vergemakkelijken van zowat elk soort werk.

Maak gebruik van hun volledige potentieel en zie uw business naar nieuwe hoogten stijgen! ✈️