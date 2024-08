Klant vs Klant: Belangrijkste verschillen & voorbeelden

Denk aan de grootste klant van je bedrijf: iemand die betaalt voor je producten of diensten. Zijn zij een client of klant?

Wat is het verschil, vraag je je af? Dat zullen we in deze blogpost precies beantwoorden.

Wat is een client?

Een client is een langetermijnklant die consequent producten, diensten of advies koopt voor belangrijke aspecten van zijn bedrijf. Relaties met clienten zijn meestal:

Gebaseerd op diensten : Professionele diensten zoals boekhouding, juridisch advies en marketing trekken clients aan

: Professionele diensten zoals boekhouding, juridisch advies en marketing trekken clients aan Niche : Organisaties die klanten aantrekken, bieden nichediensten aan een kleinere target markt

: Organisaties die klanten aantrekken, bieden nichediensten aan een kleinere target markt Lange termijn: Contracten tussen client en leverancier worden meestal voor een paar maanden/jaren afgesloten in plaats van individuele transacties

Contracten tussen client en leverancier worden meestal voor een paar maanden/jaren afgesloten in plaats van individuele transacties Oplossingsgericht : Client-gebaseerde bedrijven leveren aangepaste oplossingen voor problemen in plaats van voorverpakte aanbiedingen

: Client-gebaseerde bedrijven leveren aangepaste oplossingen voor problemen in plaats van voorverpakte aanbiedingen Relatiegedreven : Businessbedrijven begrijpen het werk, de behoeften en de eigenaardigheden van hun clients door en door om waarde te kunnen blijven leveren

: Businessbedrijven begrijpen het werk, de behoeften en de eigenaardigheden van hun clients door en door om waarde te kunnen blijven leveren Retainer payments: Clients pay their vendors a fixed periodic retainer fee for ongoing services instead of the pre-decided value of service delivered

Op client gebaseerde diensten

Hier volgen enkele voorbeelden van services op clientbasis.

Adviesbureaus

Consulting- en adviesbureaus die professionele nichediensten aanbieden, hebben clients. Ze werken nauw samen met hun clienten en bieden terugkerende consultaties over bedrijfsstrategie. Kortom, clients kopen advies.

Merken-/reclamebureaus

Reclame- en digitale marketingbureaus hebben decennialange relaties met hun clients, begrijpen de immateriële aspecten van het merk en creëren gepersonaliseerde en gedifferentieerde campagnes.

Advocatenkantoren

Procederen kost tijd. Een advocatenkantoor heeft dus vaak levenslange relaties met hun clienten en heeft toegang tot vertrouwelijke/persoonlijke informatie. Het heet niet voor niets 'klantgeheim'!

Wat is een klant?

Een klant is een individu of een bedrijf dat eenmalig of van tijd tot tijd goederen of diensten van een bedrijf koopt. Relaties tussen klant en leverancier zijn typisch:

Productgebaseerd : De meeste relaties met klanten zijn gebaseerd op producten. Zelfs als de verkoper diensten aanbiedt, zijn deze gestandaardiseerd en niet aanpasbaar aan de behoeften van de klant

: De meeste relaties met klanten zijn gebaseerd op producten. Zelfs als de verkoper diensten aanbiedt, zijn deze gestandaardiseerd en niet aanpasbaar aan de behoeften van de klant Breder publiek : Business die klanten bedient, bereikt een grotere targetmarkt met een hoger verkoopvolume

: Business die klanten bedient, bereikt een grotere targetmarkt met een hoger verkoopvolume Korte termijn : Klanten lopen een winkel binnen, krijgen wat ze nodig hebben en gaan weer naar buiten

: Klanten lopen een winkel binnen, krijgen wat ze nodig hebben en gaan weer naar buiten Aanbodgericht : In tegenstelling tot een aangepaste dienst, stelt de verkoper het product/de dienst vooraf samen zodat de klant het kan gebruiken als het hem goed lijkt

: In tegenstelling tot een aangepaste dienst, stelt de verkoper het product/de dienst vooraf samen zodat de klant het kan gebruiken als het hem goed lijkt Gericht op transacties: Zelfs als men een terugkerende klant is, is de relatie eerder een reeks individuele transacties dan een doorlopende relatie

Klantgebaseerde diensten

Voorbeelden van klantgerichte diensten zijn de volgende.

Detailhandelszaken

Supermarkten, kledingwinkels of drogisterijen - detailhandels bieden klanten producten die weinig tot niet aangepast zijn.

Restaurants

Klanten geven over het algemeen de voorkeur aan specifieke restaurants of cafés en bezoeken deze vaak. Zelfs als een klant een relatie heeft met het personeel, zal hij worden bediend vanaf het menu met minimale aanpassingen.

Spa's of salons

Langdurige klanten maken geen clients. Dit geldt ook voor spa's en salons. Elk bezoek wordt beschouwd als een transactie. Het beste wat een klantgerichte servicebedrijf kan doen, is het aantal transacties per maand/jaar verhogen.

Belangrijke verschillen tussen een client en een klant

Het belangrijkste verschil tussen een client en een klant is de aard van hun betrokkenheid. Een klant is een klant van een bedrijf, koopt eenmalige producten en gaat een transactionele relatie aan met een verkoper.

Clients zijn trouwe klanten voor de lange termijn met een samenwerkingsrelatie met een verkoper die complexe en belangrijke problemen oplost.

In wezen is elke klant een klant, maar niet elke klant is een client.

Client vs Klant: Sleutel verschillen

Verschillen tussen een client en een klant

Hoewel de aard van de betrokkenheid verschilt tussen bedrijven die werken met klanten en bedrijven die werken met diensten, is geen van beide beter of winstgevender. Dit betekent niet dat transactionele klanten niet loyaal zijn. Het verschil is gewoon het bedrijfsmodel.

Het feit dat een klant een transactie aangaat, betekent bijvoorbeeld niet dat er geen relatie is. Een detailhandelsorganisatie spant zich in om relaties op te bouwen via loyaliteitsprogramma's en gemeenschappen om het aantal transacties en het aandeel in de portemonnee te verhogen.

Of je nu een client- of een customer-based business hebt, je kunt relaties opbouwen om de lifetime waarde van de klant te verhogen. Een eenvoudige en robuuste manier om dit te doen is door gebruik te maken van een cRM-proces (Customer Relationship Management) .

Het wordt ook wel klantsucces genoemd en gaat over investeren in het succes van uw klanten en het bieden van klantenservice van hoge kwaliteit. Professionele service of soortgelijke premium ondersteuning wordt ook steeds gebruikelijker. Dit alles om een langdurige relatie met de client te stimuleren. Dit is vooral gebruikelijk bij SaaS-klanten.

Omgaan met en beheren van clients en klanten met ClickUp

U hebt een robuust systeem nodig om clients of klanten aan te trekken, te binden en te behouden. Een CRM tool zoals ClickUp kan hierbij helpen. Hier leest u hoe.

Bouw klantendatabase met ClickUp CRM

Elke interactie met een prospect is een manier om ze te converteren naar betalende klanten. Houd elke interactie bij met behulp van de ClickUp CRM . Leg alle klantgegevens vast, zoals:

Naam van de klant

Naam van de contactpersoon/beslisser

E-mail ID

Datum van aankoop

Datum laatste contact

Fase in de levenscyclus

Lead score

Verkoopmedewerker verantwoordelijk voor klant, enz.

Weet u niet zeker waar u moet beginnen? Kies uit ClickUp's top sjablonen voor clientbeheer en pas ze naar wens aan!

Klantgegevens met de ClickUp lijstweergave

Bestellingen en taken bijhouden

ClickUp-taak weergave om bestellingen en activiteiten bij te houden

Alle bestellingen en activiteiten van klanten vastleggen met behulp van ClickUp-taak .

Telkens wanneer een klant een bestelling plaatst, een taak of subtaak toevoegen

Bestellingen toewijzen aan teams en de voortgang bijhouden

Aangepaste velden voor bestellingen toevoegen, met een drop-down van de producten/diensten die u aanbiedt en de bestelhoeveelheid

Processen voor bestelbeheer instellen met checklists

Prioriteiten of tags instellen op basis van uw interne processen

Terugkerende taken plannen voor projectmanagementactiviteiten zoals facturen/rapporten versturen, boeken afsluiten, retrospectives uitvoeren, enz.

Vereisten van de client verzamelen

Gebruik ClickUp Documenten om de vereisten van de client te verzamelen. Maak aantekeningen tijdens ontdekkingssessies met de klant in ClickUp. U kunt ook vereisten verzamelen in het juiste format voor uw bedrijf.

ClickUp's sjabloon voor een document met businessvereisten ClickUp document sjabloon voor zakelijke vereisten is een geweldig startpunt. Hiermee kunt u de reikwijdte van het project, zakelijke drijfveren, financiële details, planningen, deadlines en nog veel meer vastleggen.

Je kunt dit ook aanpassen om velden toe te voegen of te verwijderen.

Samenwerken met clients op ClickUp

E-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en videoconferenties kunnen overweldigend zijn als u meerdere projecten tegelijk beheert. Beheer alle communicatie met clients moeiteloos op één plek met ClickUp's samenwerkingssoftware .

Deel elk document of elke taak veilig met clients. Nodig ze uit om mee te werken aan de activiteiten door opmerkingen achter te laten of te reageren op vragen binnen de Taak. Versterk uw communicatie met clients door alle belanghebbenden op dezelfde pagina te krijgen met ClickUp.

Taakweergave van ClickUp voor eenvoudigere samenwerking met clients

Wat is er nog meer? Geef elke klant een gepersonaliseerde client portal waar ze toegang hebben tot alle gegevens die ze nodig hebben over hun engagement met jou.

Behandel query's voor ondersteuning met ClickUp

Aangepaste formulieren maken met ClickUp

Laat klanten online klachten of query's indienen en beheer deze binnen uw CRM. Gebruik ClickUp formulieren om velden voor inname te maken, zoals naam, ID van e-mail, gebruikt product, probleem, prioriteit, enz.

Het komt vaak voor dat klanten in de detailhandel een transactie betwisten of een losse aankoop willen retourneren.

Wanneer een klant een formulier invult, wordt er automatisch een Taak aangemaakt op ClickUp-taak voor u om hen te woord te staan. U wordt via de app of e-mail op de hoogte gesteld om actie te ondernemen, gebruikers toe te wijzen, opmerkingen achter te laten of contact op te nemen met de klant.

CRM-workflows automatiseren

Automatiseer verkoopworkflows met ClickUp Automatiseringen

Er zijn tientallen herhaalbare workflows die moeiteloos kunnen worden geautomatiseerd met ClickUp. Gebruik ClickUp Automatiseringen om acties te triggeren telkens wanneer zich een gebeurtenis voordoet. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van automatisering die ClickUp klanten regelmatig gebruiken.

Wanneer een bestelling is uitgevoerd, is het tijd om een factuur op te stellen

Wanneer een query is opgelost, moet u een feedbackvragenlijst sturen

Wanneer een voorstel is verzonden, moet u follow-ups plannen

Krijg in vogelvlucht een weergave van uw relaties met klanten

Eindgebruikers houden van onmiddellijke uitwisseling van waarde en willen graag persoonlijke aandacht en middelen. We hebben gekeken naar het sleutelverschil tussen clients en klanten - concentreer u op wat gemeenschappelijk is.

Waar het op neerkomt is het leveren van onmiddellijke waarde en het opbouwen van professionele relaties, of het nu gaat om clients of klanten. Loyale clients zorgen voor succes op lange termijn. Streef ernaar om langetermijnrelaties op te bouwen.

Elk hulpmiddel, inclusief spreadsheets, kan helpen bij het bijhouden van client Taken. Maar je hebt een speciaal ontworpen tool voor klantrapportage nodig voor een weergave in vogelvlucht van je relaties met klanten. Gebruik de ClickUp Dashboard om altijd op de hoogte te blijven van uw verkoopprestaties.

Of het nu gaat om klanttevredenheidsscores (CSAT) of de pijplijn voor het volgende kwartaal, u kunt uw dashboard aanpassen aan uw wensen CRM rapportage om u de benodigde gegevens te geven. U kunt hier ook de werklast van de verkoopteams beheren.

Als dit nieuw voor je is, begin dan met ClickUp's CRM sjablonen en bouw uw eigen sjablonen naarmate u vordert.

ClickUp's CRM dashboard voor een weergave van de verkoopprestaties in vogelvlucht

Of uw klanten nu clienten of klanten zijn, het hebben van een robuuste manier om ze te werven, beheren, bijhouden, communiceren en te binden is fundamenteel voor de groei van uw bedrijf.

ClickUp is ontworpen om de app te zijn die dit allemaal nog meer doet. Van prospectie tot klantenservice, beheer al uw klantgegevens en -activiteiten vanaf één plek.

