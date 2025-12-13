Le 10 migliori alternative a Google Workspace Studio per i team

Teams che hanno superato Google Workspace Studio spesso desiderano qualcosa di più di ciò che offrono Gemini e gli strumenti di collaborazione di base. Molti responsabili IT, fondatori e responsabili operativi desiderano strumenti con una personalizzazione più approfondita. Cercano anche opzioni di privacy più avanzate e prezzi adeguati a team in rapida crescita.

In questa guida analizziamo 10 alternative a Google Workspace Studio che vale la pena prendere in considerazione: da piattaforme come ClickUp, che offrono agenti basati sull'IA e una gestione strutturata delle attività, a strumenti come ONLYOFFICE e Proton, che puntano sulla privacy e la conformità self-hosted.

Che tu stia ampliando le operazioni o ripensando il modo in cui viene svolto il lavoro, queste opzioni ti aiutano ad andare oltre rispetto a Studio da solo.

Le migliori alternative a Google Workspace Studio in sintesi

Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Google Workspace Studio. 👇

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Automazione strutturata e basata sull'IA dei flussi di lavoro per team interfunzionali, aziende in rapida espansione e operazioni aziendali. ClickUp Brain per consigli contestuali, ClickUp Agents per la supervisione automatizzata, ClickUp Automazioni per l'esecuzione affidabile del flusso di lavoro, Brain MAX per il supporto cross-app, Talk to Text per la cattura istantanea delle idee. Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende. Microsoft 365 Ecosistemi di produttività di livello aziendale per organizzazioni standardizzate su infrastruttura Windows. Assistenza contestuale Copilot, automazione del flusso di lavoro tra app tramite Power Automate, Agents 365 autonomi e confronto visivo dei documenti. Versione di prova gratis; a partire da 7,20 $ al mese per utente. Zoho Workplace Teams attenti al budget alla ricerca di una suite di produttività integrata con una forte automazione nativa Zia IA Agents per il rilevamento delle anomalie, la pulizia delle email e la classificazione dei documenti, oltre a strette integrazioni CRM ed ecosistema. Versione di prova gratis; a partire da 4 $ al mese per utente ONLYOFFICE area di lavoro Ambienti documentali self-hosted e con controllo della privacy per organizzazioni attente alla sicurezza. Agenti IA personalizzati con diritti di accesso granulari, traduzione multilingue dei documenti, spazio di archiviazione per i risultati dell'output IA e firme digitali certificate. Gratis; a partire da 30 $ al mese per amministratore Proton Suite Operazioni critiche per la privacy come team legali, gruppi sanitari, giornalisti e organizzazioni sensibili alla sicurezza. Posta, Drive e documenti crittografati con accesso zero; Lumo IA senza registrazione dei dati; link con scadenza; email crittografate con controlli di scadenza. A partire da 14,99 $ al mese per utente Notion Aree di lavoro altamente adattabili per team che combinano documenti, database, wiki e hub di conoscenza assistiti dall'IA. Estrazione dei dati basata sull'IA, ricerca delle conoscenze in tutto lo spazio di lavoro, aggiornamenti automatici delle politiche e strutture di database multi-vista. Gratis; a partire da 12 $ al mese per utente Coda Sistemi di documenti interattivi per team che creano flussi di lavoro basati sui dati e documenti simili ad app. Colonne IA per l'arricchimento di dati in blocco, automazioni pianificate, ecosistema Packs connesso e controlli della cronologia delle versioni. Gratis; a partire da 12 $ al mese per Doc Maker LibreOffice Online Collaborazione open source sui documenti per teams che desiderano evitare il vincolo a un unico fornitore o suite cloud proprietarie. Modifica basata su browser per Writer/Calc/Impress, funzionalità di documento master, stampa unione e strumenti di disegno vettoriale. Gratis (open source) Bitrix24 Gestione aziendale all-in-one per PMI che combina CRM, comunicazione di team, attività e automazione CoPilot IA per la trascrizione delle chiamate, la generazione strutturata di attività, la riscrittura dei contenuti e gli aggiornamenti CRM automatizzati. Versione di prova gratis; a partire da 61 $ al mese per organizzazione Polaris Office Flussi di lavoro documentali indipendenti dal dispositivo per i team che lavorano su desktop, dispositivi mobili e web. IA Write per la creazione automatizzata di contenuti, Ask Doc per approfondimenti sui PDF, presentazioni generate automaticamente e scansione OCR mobile. Versione di prova gratis; a partire da 7,99 $ al mese per utente.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Google Workspace Studio?

Prima di confrontare gli strumenti di produttività basati sull'IA, è importante capire cosa è essenziale per i flussi di lavoro del tuo team. Una buona alternativa dovrebbe aiutarti a collaborare, creare contenuti e automatizzare le attività quotidiane. Dovrebbe farlo senza complicare le cose.

Ecco cosa tenere d'occhio quando si valutano le alternative a Google Workspace Studio:

Controlli per la creazione di agenti: imposta trigger precisi, condizioni e passaggi in più fasi che vengono eseguiti esattamente come desideri.

Copertura cross-app: vai oltre Google Workspace: collega anche i tuoi strumenti CRM, HR, di supporto e di ingegneria.

Dati ricchi di contesto: attingi dai tuoi database, wiki o API in modo che gli agenti possano prendere decisioni informate, non basate su supposizioni.

Governance integrata: ottieni registri di controllo, monitoraggio dell'utilizzo e autorizzazioni basate sui ruoli per garantire la sicurezza e la conformità.

Sicurezza di livello aziendale: controlla la crittografia, i livelli di accesso e la residenza dei dati per la massima tranquillità.

Creazione senza codice: utilizza builder drag-and-drop e modelli riutilizzabili per progettare, testare e lanciare rapidamente gli agenti.

📮 ClickUp Insight: solo il 10% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza assistenti vocali (4%) o agenti automatizzati (6%) per le applicazioni di IA, mentre il 62% preferisce strumenti di IA conversazionali come ChatGPT e Claude. Il minor utilizzo di assistenti e agenti potrebbe essere dovuto al fatto che questi strumenti sono spesso ottimizzati per attività specifiche, come il funzionamento a mani libere o flussi di lavoro specifici. ClickUp ti offre il meglio di entrambi i mondi. ClickUp Brain funge da assistente AI conversazionale in grado di aiutarti in un'ampia gamma di casi d'uso. D'altra parte, gli agenti basati sull'intelligenza artificiale all'interno dei canali ClickUp Chat possono rispondere a domande, smistare problemi o persino gestire attività specifiche!

Le migliori alternative a Google Workspace Studio

Ecco una panoramica dettagliata delle nostre scelte per le migliori alternative a Google Workspace Studio. 🎯

1. ClickUp (ideale per l'automazione strutturata e basata sull'IA dei flussi di lavoro in un ecosistema unificato)

Approfondimenti contestualizzati che rafforzano i tuoi flussi di lavoro con ClickUp Brain

Il software di project management ClickUp è fondamentale per il tuo sistema di lavoro. Riunisce attività, progetti, documenti, IA e automazione nel primo spazio di lavoro IA convergente in assoluto.

Questo sostituisce i flussi di lavoro frammentati in Google Workspace Studio. Ora hai un unico sistema organizzato. La responsabilità è facilmente scalabile.

Aumenta la velocità con l'IA contestuale

ClickUp Brain non fa supposizioni: legge il tuo spazio di lavoro e comprende i tuoi progetti. Questo fornisce una guida radicata in un contesto reale, piuttosto che suggerimenti superficiali.

Supponiamo che tu gestisca molti percorsi di onboarding per nuovi segmenti di clientela.

Chiedi a ClickUp Brain di esaminare gli aggiornamenti relativi alle attività, ai documenti collegati e ai commenti recenti nel tuo spazio di lavoro di onboarding. Il sistema identifica le lacune tra i segmenti, evidenzia i titolari che necessitano di supporto e fornisce una sequenza chiara dei passaggi successivi. Entri nella riunione di revisione allineato e pronto ad assegnare il lavoro.

Ecco come utilizzare l'IA per le attività quotidiane:

📌 Prova questo prompt: Esamina la nostra area di lavoro di onboarding. Riepiloga le lacune tra i segmenti ed elenca le azioni di follow-up che dovrei assegnare oggi.

Offri l'assistenza ai tuoi flussi di lavoro con gli agenti IA

Utilizza ClickUp Agents per monitorare flussi di lavoro complessi e fornire supporto alla supervisione operativa

Gli agenti ClickUp aiutano il tuo team a scalare il lavoro operativo senza aggiungere strumenti aggiuntivi. Leggono l'attività dell'area di lavoro, interpretano i modelli ed eseguono azioni di routine in modo che i tuoi flussi di lavoro procedano in modo affidabile.

Ad esempio, supponiamo che il tuo team PMO monitori diversi progetti di implementazione paralleli. Puoi creare un agente personalizzato che ogni mattina esamina i dashboard dei progetti, identifica le attività che sono state trascurate e pubblica un breve aggiornamento all'interno della tua attività di pianificazione settimanale.

Guarda questo video per crearne uno tuo:

Inoltre, è facile iniziare con Prebuilt Agents:

Live Answers Agent risponde immediatamente alle domande del team utilizzando il contesto reale dell'area di lavoro.

Live Intelligence Agent fornisce approfondimenti, evidenzia i rischi emergenti e genera riepiloghi/riassunti basati sui dati dei progetti in tempo reale.

Automated Reporting Agent compila report, aggiornamenti di stato o riepiloghi/riassunti del dashboard in base a trigger o pianificazioni.

Task-Creation Agent monitora input quali moduli, ticket o messaggi e crea automaticamente attività con i titolari e i metadati corretti.

Notifica e Alert Agent monitora gli elementi scaduti, lo stato o i nuovi commenti e invia notifiche alle persone interessate.

🔍 Lo sapevi? Il 79% delle aziende dichiara di aver già adottato agenti IA e il 66% di queste riporta miglioramenti misurabili in termini di produttività.

Automatizza i processi affidabili

Crea automazioni del flusso di lavoro in ClickUp per mantenere i progetti in movimento

ClickUp Automazioni ti aiutano a progettare flussi di lavoro strutturati che funzionano in modo autonomo. Eliminando i controlli manuali, il tuo spazio di lavoro automatizza le azioni ripetitive. In questo modo, il tuo team può concentrarsi sulla strategia invece che sugli aggiornamenti di stato.

Ad esempio, un team di marketing che gestisce l'esecuzione di una campagna dalla pianificazione alla reportistica può:

Aggiorna i dashboard di reportistica nel momento in cui le attività vengono completate.

Assegna automaticamente le attività quando una campagna passa a una nuova fase

Applica liste di controllo predefinite in base al tipo di campagna

Porta il contesto della tua area di lavoro in ogni app

Porta le conoscenze dell'area di lavoro in qualsiasi app in cui lavori con ClickUp Brain MAX

ClickUp BrainGPT funge da compagno AI su desktop e browser.

Apri la barra laterale, fai una domanda e BrainGPT utilizza il contesto della tua area di lavoro per fornire supporto al lavoro che svolgi al di fuori di ClickUp.

Supponiamo, ad esempio, che tu stia perfezionando una presentazione strategica trimestrale in un altro strumento. Apri BrainGPT e gli chiedi di riepilogare lo stato dei progressi nella tua roadmap. Il programma legge le tue attività e i tuoi documenti, identifica le iniziative completate e i rischi irrisolti e genera il testo per la tua presentazione.

Rimani concentrato perché la tua IA segue il tuo lavoro reale.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Gestisci tutto il lavoro in un unico posto: organizza i progetti, effettua il monitoraggio della titolarità, allega file e porta avanti il lavoro con organizza i progetti, effettua il monitoraggio della titolarità, allega file e porta avanti il lavoro con le attività di ClickUp

Crea contenuti dove avviene l'esecuzione: redigi bozze, scrivi script, archivia linee guida e collega ogni documento direttamente all'attività correlata in modo che nulla rimanga isolato con redigi bozze, scrivi script, archivia linee guida e collega ogni documento direttamente all'attività correlata in modo che nulla rimanga isolato con ClickUp Docs.

Trova istantaneamente qualsiasi cosa nella tua area di lavoro: ottieni risultati da attività, documenti, chat, commenti, allegati e app collegate con ottieni risultati da attività, documenti, chat, commenti, allegati e app collegate con ClickUp Enterprise Search

Mantieni la comunicazione legata ai risultati finali: usa usa ClickUp Chat per discutere gli aggiornamenti all'interno dello spazio o dell'attività su cui stai lavorando, in modo che le conversazioni non siano separate dal lavoro.

Visualizza progetti e prestazioni in un'unica schermata: monitora i progressi, il carico di lavoro, le tempistiche e i risultati del team tramite schede personalizzabili nelle monitora i progressi, il carico di lavoro, le tempistiche e i risultati del team tramite schede personalizzabili nelle dashboard di ClickUp.

Cattura le idee 4 volte più velocemente: registra aggiornamenti, note creative o elementi da intraprendere con registra aggiornamenti, note creative o elementi da intraprendere con ClickUp Talk to Text in Brain MAX e convertili in testo pulito all'interno della tua area di lavoro di ClickUp.

Limitazioni di ClickUp

Il piano Free ha dei limiti per l'uso dell'IA e degli agenti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente soddisfatto ha effettuato la condivisione di questa recensione su G2:

Trovo ClickUp incredibilmente prezioso in quanto consolida le funzioni in un'unica piattaforma, che garantisce che tutto il lavoro e la comunicazione siano raccolti in un unico posto, fornendomi il 100% del contesto. Questa integrazione semplifica la project management, migliorando l'efficienza e la chiarezza. Mi piace particolarmente la funzionalità Brain AI, poiché funziona come un agente AI che esegue i miei comandi, svolgendo efficacemente le attività per mio conto. Questo aspetto dell'automazione è molto utile perché semplifica il mio flusso di lavoro e riduce lo sforzo manuale. Inoltre, la configurazione iniziale di ClickUp è stata molto facile da navigare, il che ha reso la transizione da altri strumenti senza soluzione di continuità. Apprezzo anche il fatto che ClickUp si integri con altri strumenti che utilizzo, come Slack, Open AI e GitHub, creando un ambiente di lavoro coeso. Nel complesso, per questi motivi, consiglio vivamente ClickUp ad altri.

Trovo ClickUp incredibilmente prezioso in quanto consolida le funzioni in un'unica piattaforma, che garantisce che tutto il lavoro e la comunicazione siano raccolti in un unico posto, fornendomi il 100% del contesto. Questa integrazione semplifica la project management, migliorando l'efficienza e la chiarezza. Mi piace particolarmente la funzionalità Brain AI, poiché funziona come un agente IA che esegue i miei comandi, svolgendo efficacemente le attività per mio conto.

Questo aspetto dell'automazione è molto utile perché semplifica il mio flusso di lavoro e riduce lo sforzo manuale. Inoltre, la configurazione iniziale di ClickUp è stata molto facile da navigare, il che ha reso la transizione da altri strumenti senza soluzione di continuità. Apprezzo anche il fatto che ClickUp si integri con altri strumenti che utilizzo, come Slack, Open AI e GitHub, creando un ambiente di lavoro coeso. Nel complesso, per questi motivi, consiglio vivamente ClickUp ad altri.

🔍 Lo sapevi? L'interesse per gli agenti IA sta esplodendo. Il 62% delle organizzazioni afferma di stare già sperimentando questa tecnologia, considerando gli agenti come la prossima grande leva per un lavoro più intelligente e veloce.

2. Microsoft 365 (ideale per ecosistemi di aziende consolidate)

tramite Microsoft 365

Microsoft 365 collega Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams tramite Copilot IA, che opera contestualmente all'interno di qualsiasi app tu stia utilizzando. Power Automate unisce i flussi di lavoro tra le applicazioni tramite builder visivi, estraendo i dati delle email in fogli di calcolo, triggerando catene di approvazione in Teams o effettuando la sincronizzazione dei documenti SharePoint.

L'alternativa a Google Workspace Studio funziona in modo naturale per le organizzazioni che già utilizzano un'infrastruttura Windows, creando sistemi interconnessi che sembrano nativi piuttosto che assemblati.

Gli agenti autonomi migliorano ulteriormente il software di comunicazione interna consentendo agli utenti di creare agenti IA autonomi per monitorare specifici processi aziendali, rispondere a trigger ed eseguire flussi di lavoro nell'intero ecosistema senza una supervisione umana costante.

Le migliori funzionalità di Microsoft 365

Analizza i modelli di sentiment delle email e ricevi consigli basati sull'IA sui tempi di invio ottimali in base al modo in cui i destinatari hanno interagito con i tuoi messaggi in passato.

Confronta fino a cinque documenti affiancati in OneDrive ed evidenzia immediatamente le differenze principali per semplificare la revisione dei contratti.

Genera risorse visive utilizzando prompt in linguaggio naturale tramite Business Chat o Visual Creator Agent .

Crea agenti autonomi personalizzati che monitorano le condizioni ed eseguono azioni predefinite senza intervento manuale.

Limitazioni di Microsoft 365

Copilot IA richiede l'acquisto di una sottoscrizione aggiuntiva oltre alla licenza base di Microsoft 365.

L'interfaccia distribuisce gli strumenti su decine di app interconnesse che confondono i nuovi utenti che cercano di individuare le funzioni di base.

Prezzi di Microsoft 365

Versione di prova gratis

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft 365

G2: 4,6/5 (oltre 5.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 13.950 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft 365?

Secondo una recensione di G2:

Ciò che mi piace di più di Microsoft Copilot è la sua perfetta integrazione con le applicazioni Microsoft 365 come Word, Excel e Outlook. Consente di risparmiare tempo generando bozze, analizzando dati e riepilogando lunghe conversazioni o documenti in pochi secondi. I prompt in linguaggio naturale lo rendono molto facile da usare, anche per chi non ha particolari competenze tecniche. Per le attività ripetitive o che richiedono molte ricerche, è come avere un assistente personale integrato nella mia area di lavoro, che migliora sia la produttività che la concentrazione.

Ciò che mi piace di più di Microsoft Copilot è la sua perfetta integrazione con le applicazioni Microsoft 365 come Word, Excel e Outlook. Consente di risparmiare tempo generando bozze, analizzando dati e riepilogando/riassumendo lunghe conversazioni o documenti in pochi secondi. I prompt in linguaggio naturale lo rendono molto facile da usare, anche per chi non ha particolari competenze tecniche. Per le attività ripetitive o che richiedono molte ricerche, è come avere un assistente personale integrato nella mia area di lavoro, che migliora sia la produttività che la concentrazione.

🧠 Curiosità: un esperimento condotto ad Harvard ha portato alla creazione di uno sciame di minuscoli robot chiamati Kilobots. Un singolo robot è goffo e lento, ma mille robot insieme possono formare forme, schemi e comportamenti coordinati che sembrano quasi vivi. È una delle dimostrazioni più evidenti di come agenti semplici possano produrre intelligenza complessa.

3. Zoho Workplace (ideale per operazioni con budget ridotto)

tramite Zoho Workplace

Zoho Workplace riunisce email, documenti, fogli di calcolo, presentazioni, chat e videochiamate in un'unica piattaforma.

Zia IA funziona come un assistente intelligente in tutto lo strumento di lavoro da remoto, scansionando i modelli e automatizzando autonomamente i flussi di lavoro ripetitivi. Gli amministratori possono effettuare connessioni con modelli di terze parti come ChatGPT, Gemini, Claude o Cohere per potenziare le funzionalità/funzioni di Zia, assegnando modelli diversi a attività diverse in base ai loro punti di forza.

L'ecosistema Zoho più ampio crea ponti naturali tra i dati dei clienti e gli strumenti di produttività, consentendo alle richieste commerciali di fluire direttamente nel CRM senza trasferimenti manuali. Zia può scansionare le email, identificare potenziali lead e creare o aggiornare automaticamente le voci CRM in base al contenuto analizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Workplace

Implementa Zia Agents autonomi che monitorano i modelli di email, rilevano anomalie ed eseguono automaticamente piani di pulizia.

Configura gli agenti per rilevare le minacce alla sicurezza nelle email e impostare automaticamente i rapporti sugli incidenti per gli amministratori.

Consenti agli agenti di classificare e organizzare automaticamente i documenti legali, inoltrandoli per la revisione in base all'analisi del contenuto.

Accedi alla modalità offline in Zoho Writer per continuare a effettuare le modifiche ai documenti senza connessione a Internet, con la sincronizzazione automatica delle modifiche una volta ricollegato.

Limitazioni di Zoho Workplace

Il design visivo appare datato rispetto ai moderni strumenti di project management , in particolare per quanto riguarda gli editor di documenti e le interfacce dei fogli di calcolo.

Le opzioni di integrazione si riducono drasticamente al di fuori dell'ecosistema di prodotti Zoho.

Prezzi di Zoho Workplace

Versione di prova gratis

5 GB

Workplace Standard: 4 $ al mese per utente

Mail Lite: 1 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Mail Premium: 4 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Workplace Professional: 7 $ al mese per utente

Workplace Enterprise: Prezzi personalizzati

10 GB

Workplace Standard: 4 $ al mese per utente

Mail Lite: 1,25 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Mail Premium: 4 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Workplace Professional: 7 $ al mese per utente

Workplace Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Workplace

G2: 4,4/5 (oltre 26.440 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Workplace?

Un recensore di G2 condivide:

Adoro le solide funzionalità di automazione di Zoho CRM, che semplificano le attività ripetitive come il follow-up dei lead e la gestione del flusso di lavoro, facendomi risparmiare un sacco di tempo. L'assistente IA, Zia, è eccezionale e offre approfondimenti predittivi e rilevamento delle anomalie che mi aiutano a dare priorità ai lead ad alto potenziale. La sua perfetta integrazione con oltre 1.000 app, tra cui Google Workspace e Mailchimp, lo rende incredibilmente versatile. Inoltre, i dashboard personalizzabili e le analisi avanzate forniscono approfondimenti in tempo reale che consentono di prendere decisioni più intelligenti.

Adoro le solide funzionalità di automazione di Zoho CRM, che semplificano le attività ripetitive come il follow-up dei lead e la gestione del flusso di lavoro, facendomi risparmiare un sacco di tempo. L'assistente IA, Zia, è eccezionale e offre approfondimenti predittivi e rilevamento delle anomalie che mi aiutano a dare priorità ai lead ad alto potenziale. La sua perfetta integrazione con oltre 1.000 app, tra cui Google Workspace e Mailchimp, lo rende incredibilmente versatile. Inoltre, i dashboard personalizzabili e le analisi avanzate forniscono approfondimenti in tempo reale che consentono di prendere decisioni più intelligenti.

4. ONLYOFFICE Area di lavoro (ideale per l'indipendenza dall'infrastruttura)

tramite ONLYOFFICE Area di lavoro

ONLYOFFICE Area di lavoro funziona sui tuoi server, eliminando la dipendenza da provider di servizi cloud esterni.

Dispone di agenti IA per l'analisi dei documenti, la generazione di contenuti, le ricerche sul web e le attività di gestione delle aree di lavoro. Possono organizzare i file e invitare i membri del team. È possibile collegare a questi agenti provider di IA come OpenAI, Anthropic, TogetherAI o OpenRouter. Quindi, abilitare il server MCP per consentire loro di interagire direttamente con gli elementi DocSpace.

Gli agenti possono effettuare ricerche nella tua knowledge base (indicizzata dai tuoi documenti) o estrarre informazioni dal web quando necessario. I tipi di stanze includono spazi di collaborazione di gruppo per la co-creazione, stanze personalizzate per flussi di lavoro specifici, stanze pubbliche per la condivisione esterna, stanze per la compilazione di moduli per la raccolta dati e stanze dati virtuali per una gestione sicura.

Le migliori funzionalità/funzioni di ONLYOFFICE Area di lavoro

Agent Manager , Autori di contenuto o Viewer . Crea esempi personalizzati di agenti IA con istruzioni e scopi specifici, assegnando diritti di accesso ad

Traduci documenti in oltre 30 lingue direttamente nell'editor senza copiare il testo in strumenti esterni.

Salva i risultati generati dall'IA in Spazio di archiviazione dei risultati , dove potrai continuare a modificarli, collaborare con i team o effettuare la condivisione tramite link pubblici.

Aggiungi firme digitali a contratti e accordi utilizzando l'autenticazione basata su certificati per garantire la validità legale.

Limitazioni di ONLYOFFICE Area di lavoro

L'interfaccia utente sembra funzionale, ma non moderna. Manca la raffinatezza visiva che si riscontra nelle alternative cloud native a Google Workspace Studio.

Il modello di assistenza si basa fortemente sui canali della community. Sebbene utili, questi non offrono i tempi di risposta rapidi e garantiti da SLA che i team dell’azienda si aspettano dai principali provider commerciali.

Prezzi di ONLYOFFICE Area di lavoro

DocSpace

Free

Aziendale: 30 $ al mese per amministratore

Enterprise: Prezzi personalizzati

Docs Enterprise: A partire da 1.500 $

Valutazioni e recensioni di ONLYOFFICE Area di lavoro

G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 320 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ONLYOFFICE Workspace?

Come condiviso durante la condivisione su G2:

Una delle cose che mi piace di più di OnlyOffice è la sua ampia gamma di funzionalità e strumenti che mi consentono di creare e modificare documenti, fogli di calcolo e presentazioni in modo efficiente ed efficace. Un'altra caratteristica eccezionale di OnlyOffice è la sua interfaccia intuitiva e facile da usare, che rende molto semplice lavorare sui documenti. Inoltre, il software funziona perfettamente su diverse piattaforme e dispositivi, consentendomi di lavorare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Una delle cose che mi piace di più di OnlyOffice è la sua ampia gamma di funzionalità e strumenti che mi consentono di creare e modificare documenti, fogli di calcolo e presentazioni in modo efficiente ed efficace. Un'altra caratteristica eccezionale di OnlyOffice è la sua interfaccia intuitiva e facile da usare, che rende molto semplice lavorare sui documenti. Inoltre, il software funziona perfettamente su diverse piattaforme e dispositivi, consentendomi di lavorare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

🔍 Lo sapevi? Sebbene il 57% dei leader preveda un ROI misurabile entro il prossimo anno, la maggior parte afferma che i vantaggi hanno già iniziato a manifestarsi. Il 97% sta registrando un aumento della produttività, il 94% segnala una maggiore redditività e il 91% afferma che la qualità del lavoro è migliorata.

5. Proton Suite (ideale per la gestione di informazioni riservate)

tramite Proton Suite

Proton Suite si concentra sulla crittografia zero-access. Ciò significa che i tuoi dati vengono crittografati sul tuo dispositivo prima di essere inviati ai server di Proton. Mail, Drive, Calendario e Documenti utilizzano tutti questo sistema di crittografia.

Sono protetti dalle leggi svizzere sulla privacy, non dalle norme di sorveglianza statunitensi. Proton aggiunge Lumo, un assistente IA che non registra le conversazioni e crittografa le chat salvate in modo che nessuno possa leggerle. È basato su modelli linguistici open source di grandi dimensioni (LLM). Funziona dai data center europei di Proton e non utilizza provider terzi come OpenAI.

Puoi caricare documenti direttamente da Proton Drive per l'analisi senza lasciare tracce sui server remoti. Gli operatori sanitari, i professionisti legali, i giornalisti e gli attivisti fanno affidamento sulla reale riservatezza. Tuttavia, le funzionalità di ricerca sono limitate. Ciò accade perché l'indicizzazione lato server non può funzionare mentre il contenuto è crittografato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Proton Suite

Carica in modo sicuro i file da Proton Drive e lascia che Lumo riepiloghi, rediga bozze di email o riveda il codice, il tutto con crittografia end-to-end.

Attiva la modalità fantasma per far scomparire definitivamente la tua chat attuale una volta chiusa, senza lasciare alcuna traccia.

Archivia i file in Proton Drive e condividili utilizzando link protetti da password che scadono dopo un determinato numero di giorni o visualizzazioni.

Imposta date di scadenza per le email inviate. In questo modo, i messaggi non saranno più accessibili ai destinatari dopo un certo periodo di tempo.

Limitazioni di Proton Suite

Il set di funzionalità è notevolmente inferiore rispetto alle suite di produttività tradizionali, mancando di formattazione avanzata, librerie di modelli e strumenti di modifica sofisticati.

La collaborazione è volutamente minimale. Sono disponibili funzioni di commento e monitoraggio del cursore, ma non gli strumenti di co-modifica in tempo reale o di suggerimento che i team moderni si aspettano.

Prezzi di Proton Suite

Proton Business Suite: 14,99 $ al mese per utente

Proton Business Suite + Lumo IA: 27,98 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Proton Suite

G2: 4,4/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 115 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Proton Suite?

Basato su una recensione di G2:

Protonmail consente la crittografia end-to-end per le email inviate tramite la sua piattaforma. La crittografia funziona anche per altri servizi di posta elettronica dal lato del destinatario. Supporta facilmente l'integrazione di una casella di posta Gmail per un accesso semplice in un'unica piattaforma. Viene utilizzato per inviare e ricevere file allegati in modo sicuro tramite e-mail.

Protonmail consente la crittografia end-to-end per le e-mail inviate tramite la sua piattaforma. La crittografia funziona anche per altri servizi di posta elettronica dal lato del destinatario. Offre supporto per l'integrazione di una casella di posta Gmail per un accesso semplice in un'unica piattaforma. Viene utilizzato per inviare e ricevere file allegati in modo sicuro tramite e-mail.

6. Notion (ideale per la progettazione di aree di lavoro adattive)

tramite Notion

Notion offre blocchi come testo, database, gallerie, bacheche e calendari.

È possibile organizzarli in aree di lavoro personalizzate invece di utilizzare tipi di documenti fissi. Le pagine possono contenere database che filtrano e visualizzano le informazioni in vari modi contemporaneamente. Gli stessi dati possono essere visualizzati come elenco di attività, bacheca kanban, calendario o vista tabella.

Inoltre, Notion IA funziona su tutta la piattaforma. Risponde alle domande estraendo informazioni dalle proprietà e dalle note all'interno delle pagine del database. I collegamenti tra le pagine creano grafici di conoscenza in cui la documentazione interna, le note delle riunioni, i tracker delle attività e i wiki si collegano facilmente.

L'IA può connettersi a strumenti esterni, come Mail, Box, Outlook, Slack, Google Drive e GitHub, per fornire risposte da tali servizi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Trasforma PDF disordinati in database strutturati in pochi secondi con gli strumenti di estrazione di Notion IA.

Estrai informazioni da input sparsi (thread di Slack, documenti, ricerche sul web) e lascia che l'IA faccia emergere immediatamente i temi ricorrenti.

Chiedi al tuo agente IA di individuare le pagine delle politiche nell'area di lavoro e di aggiornarle con nuove informazioni, mantenendo la formattazione coerente.

Crea modelli riutilizzabili per la gestione di database e attività che compilano automaticamente le nuove voci con proprietà, attività e struttura predefinite.

Limiti di Notion

Le prestazioni possono rallentare in aree di lavoro molto grandi, specialmente quando si utilizzano database complessi e multirelazionali.

La funzionalità offline rimane limitata e richiede una connessione Internet stabile per la maggior parte delle operazioni.

Notion IA è ottimo per scrivere e riecheggiare/riassumere, ma manca del contesto operativo approfondito e delle capacità di automazione che si trovano in aree di lavoro IA più avanzate.

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,5/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Secondo una recensione di G2:

Notion è incredibilmente flessibile e mi permette di riunire documenti, note, attività e database in un unico spazio di lavoro pulito. L'interfaccia è intuitiva, la struttura drag-and-drop rende la riorganizzazione dei contenuti semplicissima e la possibilità di incorporare diversi tipi di media o collegare pagine correlate aumenta notevolmente la produttività. Apprezzo in particolare il fatto che mi permette di tenere tutto (brief di progetto, elenchi di attività e ricerche) organizzato visivamente e facile da navigare. È anche molto personalizzabile, quindi può adattarsi a diversi flussi di lavoro senza costringerti a una struttura rigida.

Notion è incredibilmente flessibile e mi permette di riunire documenti, note, attività e database in un unico spazio di lavoro pulito. L'interfaccia è intuitiva, la struttura drag-and-drop rende la riorganizzazione dei contenuti semplicissima e la possibilità di incorporare diversi tipi di media o collegare pagine correlate aumenta notevolmente la produttività. Apprezzo in particolare il fatto che mi permette di tenere tutto (brief di progetto, elenchi di attività e ricerche) organizzato visivamente e facile da navigare. È anche molto personalizzabile, quindi può adattarsi a diversi flussi di lavoro senza costringerti a una struttura rigida.

7. Coda (ideale per la progettazione interattiva di documenti)

tramite Coda

Il software di gestione delle conoscenze di Coda trasforma i documenti in applicazioni funzionali. Qui, le tabelle hanno connessioni con API esterne, i pulsanti triggerano azioni in più passaggi e le formule eseguono calcoli su più pagine.

L'ecosistema Packs garantisce la connessione diretta di oltre 600 servizi ai documenti, tra cui Slack, Google Calendar, GitHub, Jira e Salesforce.

Coda AI funziona come un assistente di lavoro connesso che agisce direttamente all'interno dei documenti. L'IA è in grado di fare riferimento ai dati di tutte le app connesse, riepilogare le informazioni, generare contenuti e automatizzare attività ripetitive su larga scala. E con Formulas, vai oltre le semplici funzioni dei fogli di calcolo: invia messaggi Slack, crea eventi nel Calendario o aggiorna sistemi esterni quando si verificano condizioni specifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coda

Crea automazioni che funzionano in base a programmi, trigger o clic su pulsanti, trasformando i tuoi documenti in flussi di lavoro simili ad app.

Utilizza le colonne IA per arricchire, classificare o generare contenuti su centinaia di righe contemporaneamente.

Connettiti a oltre 600 app con Packs, importando dati in tempo reale da strumenti come Slack, Jira, Salesforce o Google Calendar direttamente nei tuoi documenti.

Monitora le modifiche apportate ai documenti nel tempo e ripristina le versioni precedenti quando devi annullare le modifiche.

Limiti di Coda

Funzionalità avanzate come i pacchetti, le formule complesse e l'automazione richiedono un lungo periodo di apprendimento, rendendo difficile la padronanza da parte di team non tecnici.

I documenti di grandi dimensioni o le configurazioni relazionali complesse possono diventare lenti o difficili da mantenere nel tempo.

L'app mobile ha funzionalità di modifica limitate rispetto ad altre alternative a Coda

Prezzi di Coda

Free

Pro: 12 $ al mese per Doc Maker

Team: 36 $ al mese per Doc Maker

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coda

G2: 4,6/5 (oltre 485 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 95 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Coda?

Secondo una recensione di G2:

Coda unisce flessibilità e struttura: documenti, dati e flussi di lavoro in un unico posto. Mi piace il fatto che sostituisca più strumenti pur rimanendo intuitivo. La collaborazione in tempo reale, le automazioni e le tabelle collegate rendono l'organizzazione e l'esecuzione dei progetti fluida ed efficiente. Consente inoltre agli utenti di collegare i dati e creare grafici interattivi.

Coda unisce flessibilità e struttura: documenti, dati e flussi di lavoro in un unico posto. Mi piace il fatto che sostituisca più strumenti pur rimanendo intuitivo. La collaborazione in tempo reale, le automazioni e le tabelle collegate rendono l'organizzazione e l'esecuzione dei progetti fluida ed efficiente. Consente inoltre agli utenti di collegare i dati e creare grafici interattivi.

🧠 Curiosità: i ricercatori hanno creato RoboBee, un insetto robotico che pesa meno di una graffetta. È in grado di volare, appollaiarsi e rispondere ai cambiamenti ambientali, rendendolo uno dei più piccoli sistemi funzionali mai creati.

8. LibreOffice Online (ideale per i sostenitori dell'open source)

tramite LibreOffice Online

LibreOffice Online porta il suo motore desktop sui browser con l'aiuto di servizi come OffiDocs. Ciò consente agli utenti di effettuare liberamente le modifiche ai documenti, senza vincoli di fornitura o restrizioni proprietarie. Utilizza estensioni del browser e servizi web che consentono agli utenti di creare, modificare e visualizzare documenti nei formati DOC, XLS e PPT.

L'editor consente la modifica simultanea, l'inserimento di commenti e la formattazione di base. Funziona bene anche con i formati Microsoft Office e OpenDocument. L'esperienza risulta più utilitaristica rispetto alle moderne suite cloud, offrendo una modifica dei documenti affidabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di LibreOffice Online

Crea e modifica documenti in Writer , fogli di calcolo in Calc e presentazioni in Impress direttamente dal tuo browser.

Crea documenti master che combinano più file separati in un'unica pubblicazione coerente, mantenendo la possibilità di effettuare modifiche sui singoli file.

Applica la stampa unione per generare lettere, etichette o buste personalizzate da origini dati di fogli di calcolo.

Progetta oggetti di disegno e diagrammi personalizzati utilizzando gli strumenti di grafica vettoriale integrati negli editor di documenti.

Limitazioni di LibreOffice Online

Il design dell'interfaccia sembra antiquato rispetto alle moderne suite per ufficio cloud.

Nessuna assistenza IA, modelli intelligenti o funzionalità di automazione

L'implementazione self-hosted richiede manutenzione tecnica continua, aggiornamenti di sicurezza e competenze di risoluzione dei problemi.

Prezzi di LibreOffice Online

Gratis (open source)

Valutazioni e recensioni di LibreOffice Online

G2: 4,3/5 (oltre 265 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.230 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LibreOffice Online?

Una recensione su Capterra recita:

LibreOffice è una suite per ufficio potente e gratis con un'elevata compatibilità dei file. Tuttavia, la sua interfaccia potrebbe essere più rifinita e le prestazioni potrebbero rallentare con documenti di grandi dimensioni.

LibreOffice è una suite per ufficio potente e gratis con un'elevata compatibilità dei file. Tuttavia, la sua interfaccia potrebbe essere più rifinita e le prestazioni potrebbero rallentare con documenti di grandi dimensioni.

tramite Bitrix24

Bitrix24 offre i consueti strumenti di produttività come documenti, attività, chat e videochiamate, ma è anche fortemente orientato alle operazioni aziendali. È possibile disporre di pipeline di trattative, monitoraggio dei lead e flussi di lavoro di vendita automatizzati, tutto nello stesso posto. CoPilot opera all'interno di questi moduli per generare contenuti, analizzare informazioni e occuparsi dei processi di routine, in modo che i team possano muoversi più rapidamente.

Il suo generatore visivo di flussi di lavoro collega tra loro diverse parti della piattaforma. È possibile creare sequenze automatizzate che coprono tutto, dalla prima richiesta del cliente alla fattura finale.

Questo approccio all-in-one è interessante per le piccole e medie imprese che desiderano ridurre il numero di strumenti su cui fanno affidamento. Il compromesso è che Bitrix24 può sembrare affollato. Con così tante funzionalità disponibili in un unico posto, l'interfaccia può creare confusione durante il lavoro quotidiano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bitrix24

Trascrivi automaticamente le telefonate registrate e lascia che CoPilot le riepiloghi/riassuma, compilando automaticamente i campi relativi ai contatti o alle trattative.

Migliora le bozze migliorando la grammatica, il tono e la chiarezza di email, proposte e post sui social media.

Genera attività strutturate con descrizioni chiare, attività secondarie e liste di controllo per velocizzare la configurazione dei progetti.

Limitazioni di Bitrix24

La piattaforma può rallentare quando i team utilizzano molti moduli contemporaneamente, il che spesso spinge gli utenti a cercare alternative più leggere a Bitrix24.

La qualità dell'assistenza è incostante perché l'esperienza varia notevolmente tra i piani gratuiti e quelli a pagamento.

Prezzi di Bitrix24

Versione di prova gratis

Base: 61 $ al mese per organizzazione (per cinque utenti)

Standard: 124 $/mese per organizzazione (per 50 utenti)

Professional: 249 $ al mese per organizzazione (per 100 utenti)

Enterprise: 499 $ al mese per organizzazione (per 250 utenti)

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4. 1/5 (oltre 585 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 975 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bitrix24?

Un utente ha scritto su Capterra:

È fantastico perché dispone di un assistente IA che semplifica il lavoro. Posso tenere videoconferenze con i miei colleghi per comunicare con facilità su questioni importanti. [sic] Questa piattaforma mi è sempre molto utile.

È fantastico perché dispone di un assistente IA che semplifica il lavoro. Posso tenere videoconferenze con i miei colleghi per comunicare con facilità su questioni importanti. [sic] Questa piattaforma mi è sempre molto utile.

🧠 Curiosità: una simulazione multi-agente reale chiamata Boids, creata negli anni '80, ha dimostrato che il comportamento degli stormi di uccelli deriva da tre semplici regole: mantenere la distanza, adeguare la velocità e dirigersi verso i vicini. Questo modello è ancora oggi utilizzato per insegnare i fondamenti del coordinamento degli agenti.

10. Polaris Office (ideale per flussi di lavoro indipendenti dal dispositivo)

tramite Polaris Office

Polaris Office offre un'esperienza coerente su tutti i dispositivi utilizzati. Che tu stia lavorando su Windows, Mac, Linux, iOS, Android o semplicemente in un browser, l'interfaccia ti risulterà familiare. Gestisce inoltre i file Microsoft Office in modo fluido, consentendoti di collaborare con clienti o colleghi senza dover affrontare problemi di formattazione o conversione.

I suoi strumenti PDF vanno oltre la semplice visualizzazione. Puoi effettuare la modifica diretta dei PDF, convertirli tra diversi formati e archiviare tutto in Polaris Drive, che garantisce la sincronizzazione dei tuoi file su tutti i dispositivi.

Polaris Office include anche un'area di lavoro IA facile da navigare. Offre potenza sufficiente per lunghi rapporti o presentazioni senza sopraffare chi ha solo bisogno di svolgere le attività quotidiane.

Le migliori funzionalità/funzioni di Polaris Office

Genera articoli, report o altri contenuti con lo strumento IA Write.

Estrai riassunti, titoli o risposte da file PDF o di testo con Ask Doc .

Trasforma automaticamente argomenti o schemi in presentazioni complete

Scansiona documenti cartacei dal tuo telefono e convertili in testo modificabile con OCR.

Limitazioni di Polaris Office

Le funzionalità avanzate dei fogli di calcolo, come le macro complesse, rimangono limitate.

La versione gratis mostra annunci pubblicitari all'interno delle interfacce di modifica dei documenti, interrompendo i flussi di lavoro.

Alcuni utenti segnalano occasionali problemi di sincronizzazione quando lavorano contemporaneamente su più dispositivi.

Prezzi di Polaris Office

Versione di prova gratis

Aziendale: 7,99 $ al mese per utente

Istruzione: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Polaris Office

G2: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Polaris Office?

Secondo una recensione di G2:

La cosa che mi piace di più di questa suite è la sua semplicità e la facilità d'uso. È conveniente e offre tutto ciò di cui si ha bisogno in un unico pacchetto, mettendo a disposizione tutto ciò che si può desiderare da una suite, da Word a Sheets, da Slides a PDF. Mi piace il fatto che la suite consenta la collaborazione di più persone sullo stesso progetto, offrendo così un ulteriore vantaggio.

La cosa che mi piace di più di questa suite è la sua semplicità e la facilità d'uso. È conveniente e offre tutto ciò di cui si ha bisogno in un unico pacchetto, mettendo a disposizione tutto ciò che si può desiderare da una suite, da Word a Fogli, da Presentazioni a PDF. Mi piace il fatto che la suite consenta la collaborazione di più persone sullo stesso progetto, offrendo così un ulteriore vantaggio.

🔍 Lo sapevi? L'84% dei lavoratori d'ufficio dichiara di essere desideroso di utilizzare agenti IA nel proprio lavoro quotidiano. Ciò segnala un vero e proprio passaggio verso ruoli basati sull'IA che offrono un maggiore supporto.

⭐ Menzioni speciali

Un'alternativa self-hosted che mette al primo posto la privacy e offre alle organizzazioni il pieno controllo su file, documenti, calendari e strumenti di collaborazione. Ideale per i team che non possono archiviare dati su server di terze parti e necessitano di una crittografia di livello aziendale con la flessibilità dell'open source.

Un potente strumento di comunicazione progettato per messaggistica di gruppo veloce e ricercabile. Pur non essendo una suite completa per l'area di lavoro, le sue profonde integrazioni e i flussi di lavoro basati su canali lo rendono un valido compagno o un'alternativa per i team il cui lavoro ruota attorno alla collaborazione in tempo reale.

Una piattaforma di gestione visiva del lavoro che eccelle nella pianificazione strutturata dei progetti e nell'automazione. Ideale per i team che necessitano di bacheche, sequenze e flussi di lavoro personalizzabili, non necessariamente strumenti completi per la creazione di documenti o la comunicazione.

Un sistema semplificato di project management e di gestione delle attività progettato per garantire chiarezza, responsabilità e coordinamento tra i team. Asana eccelle quando i team desiderano flussi di lavoro strutturati, monitoraggio degli obiettivi e automazione oltre a quanto offerto da Google Workspace Studio.

Una coppia potente per i team tecnici e di ingegneria. Confluence gestisce la documentazione e la condivisione delle conoscenze, mentre Jira supporta il monitoraggio dei problemi, i flussi di lavoro agili e l'esecuzione di progetti complessi: l'ideale per i team che necessitano di una struttura più approfondita rispetto a quella offerta da Google Workspace Studio.

Trova il tuo flusso con ClickUp

Esplorare le alternative a Google Workspace Studio ti offre la possibilità di ripensare il modo in cui il tuo team collabora e come dovrebbero funzionare i tuoi sistemi man mano che il lavoro evolve.

ClickUp ti offre questo spazio e aggiunge struttura dove la maggior parte degli strumenti si ferma. Attività, documenti, automazioni, agenti, dashboard e IA sono riuniti in un unico motore di flusso di lavoro, in modo che il tuo team possa pianificare, eseguire e comunicare senza perdere il contesto.

BrainGPT, AI Agents e Automazioni supportano le operazioni quotidiane con una reale consapevolezza delle aree di lavoro, offrendo al tuo team la visibilità e lo slancio richiesti dagli ambienti in rapida crescita.

Se sei pronto a semplificare il modo di lavorare del tuo team e a creare una configurazione che si adatti alle tue esigenze, iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti sulle alternative a Google Workspace Studio

Google Workspace Studio è una suite di produttività per la creazione di documenti, la collaborazione e la comunicazione tra team. Include Gmail, Docs, Sheets, Drive e altro ancora, comunemente utilizzati dai team per gestire il lavoro in un ambiente cloud.

I team passano alle alternative quando hanno bisogno di una personalizzazione più approfondita, funzionalità IA avanzate, controlli sulla privacy più rigorosi e automazioni che abbracciano diversi strumenti. ClickUp risponde a tutte queste esigenze con la sua piattaforma unificata, ClickUp Brain, e agenti AI flessibili.

ClickUp offre un piano gratuito Free Forever con funzionalità di IA e automazione che altri strumenti fanno pagare a parte. Il suo spazio di lavoro unificato elimina la necessità di sottoscrizioni multiple, rendendolo una soluzione conveniente man mano che i team crescono.

Mentre Zoho Workplace offre prezzi di ingresso bassi, ClickUp fornisce un valore significativamente maggiore in termini di IA, automazione e project management per ogni dollaro speso, soprattutto quando le esigenze crescono. È progettato per adattarsi ai team in rapida evoluzione senza passare attraverso livelli di prezzo diversi.

ClickUp è leader nell'automazione strutturata basata sull'intelligenza artificiale con strumenti come ClickUp Brain, agenti personalizzati e automazioni senza codice che collegano attività, documenti e dashboard. È progettato per i team che desiderano velocità e contesto.

Sì. ClickUp e Microsoft 365 offrono entrambi controlli di livello aziendale, tra cui SSO, audit trail e autorizzazioni basate sui ruoli. ClickUp si distingue per la combinazione di queste funzionalità con flussi di lavoro personalizzabili e agenti IA in un unico ecosistema.