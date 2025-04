10 alternative a LibreOffice per la creazione di documenti nel 2025

Microsoft Office detiene una fetta impressionante del mercato globale dei word processor. LibreOffice è emerso nel 2010 come software libero e open-source alternativo a MS Office .

Ma per quanto questa suite per ufficio gratuita possa essere utile, non è adatta a tutti. LibreOffice è un po' goffo, quindi il vostro team potrebbe aver bisogno di qualcosa di più agile e robusto.

Se LibreOffice non fa per voi, dovete comunque scegliere un elaboratore di testi solido per il vostro team la creazione di contenuti . Che si tratti di marketing, commerciale, sviluppo, risorse umane o altri campi, la creazione e la gestione dei documenti è un must. ✍️

Per aiutarvi a trovare il software giusto, abbiamo creato questa guida pratica su cosa cercare nelle alternative a LibreOffice insieme a un elenco delle 10 migliori alternative a LibreOffice del 2024.

Cosa cercare nelle alternative a LibreOffice?

Certo, LibreOffice è una suite per ufficio open-source gratuita, ma se state cercando un sostituto, potreste anche trovare una soluzione che risponda a tutte le esigenze aziendali. ✅

L'alternativa a LibreOffice dovrebbe avere queste funzioni:

Compatibilità: Avete molti file MS Office, giusto? Procuratevi un'alternativa a LibreOffice che accetti tutti i formati di file e si integri con gli strumenti che già utilizzate

Avete molti file MS Office, giusto? Procuratevi un'alternativa a LibreOffice che accetti tutti i formati di file e si integri con gli strumenti che già utilizzate Gestione dei documenti: La creazione di contenuti da sola non basta. I documenti di Office si accumulano in fretta, quindi avete bisogno di uno strumento che vi aiuti anche a organizzare e gestire i documenti Strumenti di collaborazione : Da fare per presentare un RFP il prima possibile? Non inviate file via email al vostro team: acquistate un elaboratore di testi che consenta la collaborazione in tempo reale. Punti bonus se scegliete una soluzione con archiviazione cloud, in modo che tutti i membri del team possano accedere ai documenti da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento

La creazione di contenuti da sola non basta. I documenti di Office si accumulano in fretta, quindi avete bisogno di uno strumento che vi aiuti anche a organizzare e gestire i documenti Semplicità: I campanelli e i fischietti possono essere utili, ma non quando creano barriere. Saltate la curva di apprendimento e scegliete un'alternativa a LibreOffice con un'interfaccia utente intuitiva

I campanelli e i fischietti possono essere utili, ma non quando creano barriere. Saltate la curva di apprendimento e scegliete un'alternativa a LibreOffice con un'interfaccia utente intuitiva Strumenti di project management: Perché separare i documenti dal flusso di lavoro? Cercate uno strumento che combini la creazione di documenti con il project management. È il modo migliore per trovare efficienze e Da fare un lavoro migliore, più rapidamente

Le 10 migliori alternative a LibreOffice da usare nel 2024

LibreOffice include Writer per i documenti d'ufficio e l'elaborazione dei testi, Calc per i fogli di calcolo, Impress per le presentazioni, Draw per la grafica, Base per i database e Math per le formule. Sono molte funzionalità/funzioni per uno strumento gratuito.

Tuttavia, esistono valide alternative a LibreOffice che offrono un valore maggiore.

Se è giunto il momento di rivedere i vostri processi di creazione di documenti, date un'occhiata alle 10 migliori alternative a LibreOffice.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif Alternative a LibreOffice: formattazione e comandi in ClickUp Documenti /$$$img/

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e di comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Avete mai creato un documento e avete pensato: "Cavolo, vorrei poterlo combinare con il mio software di PM"?

Ottime notizie: ClickUp fa tutto questo e molto di più! 🤩 Documenti ClickUp connette i flussi di lavoro, i progetti e le chat per creare una piattaforma di lavoro all-in-one. Spendete meno tempo a passare da uno strumento all'altro e concentratevi su ciò che conta: la sostanza del vostro lavoro.

Create documenti personalizzati con pagine annidate, segnalibri e tabelle perfettamente formattate in ClickUp. Avete il pieno controllo creativo per creare documenti che si adattano perfettamente alle linee guida del vostro marchio. Tutti i documenti di ClickUp lavorano anche nel cloud, così il team è libero di collaborare, modificare e commentare i documenti in tempo reale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Thread-Summarizing.gif Alternative a LibreOffice: riepilogare/riassumere i thread in ClickUp AI /$$$img/

Riepilogare/riassumere istantaneamente lunghi thread di commenti con un pulsante con ClickUp AI

Naturalmente c'è un limite a quanto il team può Da fare da solo. Per un'ulteriore scossa di produttività, il team può essere stimolato con ClickUp AI . È l'unico assistente IA specializzato per determinati ruoli. Che si tratti di un PM, di un rappresentante commerciale, di un ingegnere o di un direttore marketing, ClickUp AI dispone di funzionalità personalizzate progettate per le attività più comuni.

Utilizzate ClickUp AI per compilare i dettagli di tutti i vostri documenti, tra cui:

Creazione di reportistica sullo stato di avanzamento dei lavori

Generazione di programmi per le riunioni

Delineare i brief del progetto

Creazione di piani di test

Scrittura di email newsletter

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Riepilogare/riassumere reportistica, generare idee di contenuto e formattare testi alla velocità della luce con l'opzione Strumento di scrittura ClickUp AI Provate ilModello di struttura di ripartizione del lavoro per la gestione dei documenti di ClickUp per creare rapidamente un quadro di riferimento per la gestione dei documenti

Categorizzate i documenti e i wiki aziendali per una facile consultazione a livello aziendale

Sentitevi liberi di inviare i documenti ai client o ai team esterni. ClickUp vi offre controlli di privacy e modifica personalizzabili al 100%, in modo che siate voi a decidere chi vede cosa

Attivate la modalità Focus per eliminare le distrazioni e concentrarvi sul vostro lavoro

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo nei piani a pagamento

ClickUp ha molte funzionalità/funzione, quindi i neofiti possono impiegare un po' di tempo per imparare la piattaforma

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. OfficeSuite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/OfficeSuite.jpg Alternative a LibreOffice: screenshot della visualizzazione dell'editor di OfficeSuite /$$$img/

Via UfficioSuite Oltre 300 milioni di utenti si affidano a OfficeSuite come alternativa a LibreOffice. È pienamente compatibile con i file di Microsoft Office come PowerPoint, Excel e Word, oltre che con $$$a, Fogli Google e Google Slides.

Soprattutto, OfficeSuite lavora nel cloud e sincronizza tutti i file su Google Drive, OneDrive, MobiDrive e molti altri spazi di archiviazione cloud. Se non siete sicuri che OfficeSuite sia adatto alla vostra azienda, scaricate gratuitamente Office Pack per provare il software prima di acquistarlo. 🚗

Le migliori funzionalità/funzione di OfficeSuite

Accesso a OfficeSuite su Windows, Android o iOS

Creazione di firme digitali e protezioni con password per i PDF utilizzando Google Documenti

Oltre a documenti, fogli, diapositive e PDF, OfficeSuite controlla email e calendari su più account

OfficeSuite è compatibile con i formati di file di Microsoft Office e Google Drive

Limiti di OfficeSuite

OfficeSuite non include funzionalità di project management o di gestione delle attività

Alcuni utenti sono frustrati dal fatto di dover pagare un extra per i font e le funzioni aggiuntive

Prezzi di OfficeSuite

Famiglia: $59,99/anno per sei utenti

$59,99/anno per sei utenti Personale: $39,99/anno per un utente

$39,99/anno per un utente Home & Business 2024: $99,99 per un utente (acquisto una tantum)

Valutazioni e recensioni di OfficeSuite

G2: 4,5/5 (35+ recensioni)

4,5/5 (35+ recensioni) Capterra: 4/5 (20+ recensioni)

3. Ufficio WordPerfect

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/WordPerfect-Office.jpg Alternative LibreOffice: screenshot della visualizzazione dell'editor fotografico di WordPerfect Office /$$$img/

Via WordPerfect Office WordPerfect Online si presenta come una soluzione combinata di software di elaborazione testi e suite per ufficio. Include documenti, fogli di calcolo e presentazioni compatibili con MS Office. 📚

Sebbene possa sembrare un tipico software per ufficio, WordPerfect offre alcune utili funzionalità/funzione aggiuntive. L'eBook Publisher è ottimo se si creano spesso libri elettronici e l'editor fotografico AfterShot è utile per migliorare rapidamente le immagini.

Le migliori funzionalità/funzioni di WordPerfect Office

WordPerfect Lightning raccoglie testi e immagini da più fonti per velocizzare la ricerca

Possibilità di scegliere tra oltre 10.000 immagini clipart, 300 modelli e 900 font

Utilizzare la grafica di presentazione per creare disegni personalizzati

I codici Reveal di WordPerfect offrono un maggiore controllo su formattazione e struttura

Limiti di WordPerfect Office

WordPerfect non include un client di posta elettronica o strumenti di project management

Diversi utenti affermano che la soluzione Quattro Pro di WordPerfect non è all'altezza di Microsoft Excel

Prezzi di WordPerfect Office

249,99 dollari per una sola licenza

Valutazioni e recensioni di WordPerfect Office

G2: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

4,4/5 (oltre 30 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 180 recensioni)

4. Ufficio Polaris

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Polaris-Office.jpg Alternative a LibreOffice: screenshot delle barre degli strumenti di Polaris Office /$$$img/

Via Ufficio Polaris Polaris Office è un'alternativa a LibreOffice sorprendentemente robusta e conveniente che lavora su tutti i dispositivi e i sistemi operativi più diffusi. È compatibile con tutti i formati di documenti, permette di modificare e convertire documenti PDF e include anche l'unione della posta.

Polaris Office è dotato di un framework di gestione dei documenti centralizzato e personalizzabile al 100%. Che vogliate annotare i PDF o modificare un documento in tempo reale con il vostro team, Polaris gestisce tutto questo e anche di più. 🌻

Le migliori funzionalità/funzione di Polaris Office

Polaris Office IA combina Open IA, CLOVA e Stable IA per una creazione di contenuti di qualità pazzesca

Monitoraggio della cronologia delle modifiche in tutti i documenti

Creazione di modelli di presentazione personalizzati per risparmiare tempo

Conversione di file PDF in Word, Foglio o Slides con un clic

Limiti di Polaris Office

La versione gratuita contiene annunci pubblicitari

Alcuni utenti dicono che è difficile navigare nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di Polaris Office

**Gratis

Polaris Office Business: $7,99/mese per utente

$7,99/mese per utente Windows OS: $79,99 licenza a vita

$79,99 licenza a vita Mac OS : $79,99 licenza a vita

Polaris Office valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (20 recensioni)

4.2/5 (20 recensioni) Capterra: 4.4/5 (15+ recensioni)

5. Area di lavoro Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Google-Workspace.jpg Esempio di email nell'area di lavoro di Google /$$$img/

Tramite Area di lavoro di Google L'area di lavoro di Google è una delle più popolari suite per ufficio alternative a Microsoft Word perché si connette a tutti i servizi di Google e opera nel cloud.

Se siete un'organizzazione Google, l'area di lavoro è una scelta obbligata. Funziona su tutti i dispositivi e connette email, spazio di archiviazione, documenti d'ufficio, presentazioni, fogli di calcolo, chattare e molto altro ancora in un'unica piattaforma. 🛠️

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Utilizza lo strumento IA di Google recentemente rilasciato per creare copie

Modificare i documenti in tempo reale e taggare i membri del team per attirare la loro attenzione

Si possono caricare e modificare praticamente tutti i formati di file

Google non limita la cronologia delle revisioni: è possibile vedere tutte le modifiche dall'inizio del tempo

Limiti dell'area di lavoro di Google

Alcuni riferiscono di aver avuto difficoltà a ottenere il supporto clienti

Altri utenti vorrebbero che Fogli Google avesse più scorciatoie simili a quelle di Excel

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Business Starter: $6/mese per utente, commit annuale

$6/mese per utente, commit annuale Business Standard: $12/mese per utente, impegno annuale

$12/mese per utente, impegno annuale Business Plus: $18/mese per utente, impegno annuale

$18/mese per utente, impegno annuale Aziende: Contattare per i prezzi

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (40.600+ recensioni)

4,6/5 (40.600+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (15.100+ recensioni)

6. Apache OpenOffice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Apache-OpenOffice.jpg Esempio di un documento modificato in Apache OpenOffice /$$$img/

Via Apache OpenOffice OK, sappiamo che questo sembra un po'... datato. Ma non giudicate un'app dalla copertina. Apache OpenOffice è un'alternativa gratuita al 100% a LibreOffice.

È l'opzione più sicura e di alta qualità? Forse no.

Ma se gestite una piccola azienda e avete bisogno di un semplice elaboratore di testi, Apache è una valida alternativa a LibreOffice. Include opzioni essenziali per l'elaborazione di testi, fogli di calcolo, presentazioni e persino grafica e database. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Apache OpenOffice

Apache OpenOffice è disponibile in più lingue

OpenOffice ha un'enorme comunità internazionale di utenti, utile se avete bisogno di aiuto per la risoluzione dei problemi

Produrre illustrazioni in 3D con OpenOffice Draw

Utilizzate lo strumento Matematica per visualizzare le formule con un editor di equazioni

Limiti di Apache OpenOffice

La grafica e le icone non sono sempre della migliore qualità

Gli utenti segnalano che questa app gratis è piuttosto buggata

Prezzi di Apache OpenOffice

Gratis

Valutazioni e recensioni di Apache OpenOffice

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (480+ recensioni)

7. Ufficio WPS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/WPS-Office.jpg Screenshot della barra degli strumenti di WPS Office /$$$img/

Via Ufficio WPS WPS Office è compatibile con Windows, Mac, Android, iOS e Linux, il che lo rende un'ottima opzione per i team che utilizzano dispositivi e sistemi operativi diversi. 🖥️

WPS Office dispone di oltre 100.000 modelli per qualsiasi cosa, da piani di comunicazione ai piani didattici e alle relazioni di lavoro. Collaborate con il vostro team in tempo reale e inserite immagini, GIF, tabelle, emoji, blocchi di codice, conti alla rovescia e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di WPS Office

Utilizzate l'IA di WPS per scrivere copie alla velocità della luce

Condivisione rapida delle informazioni con il team grazie al Registratore di Schermi

Compilare, firmare e convertire PDF

Consultate il negozio di modelli WPS per risparmiare tempo

Limiti di WPS Office

Alcuni utenti desiderano strumenti di grammatica e ortografia più accurati

Altri utenti affermano che la piattaforma necessita di una maggiore sicurezza dei documenti

Prezzi di WPS Office

**Gratis

WPS Pro: $35,99/anno

$35,99/anno WPS Business: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WPS Office

G2: 4,4/5 (280+ recensioni)

4,4/5 (280+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.380+ recensioni)

8. Numeri della mela

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Apple-Numbers-Tabella-View-Example.png Esempio di tabella in Apple Numbers /$$$img/

Via Numeri Apple Se siete fan sfegatati di Apple, Apple Numbers potrebbe essere la vostra prossima alternativa a LibreOffice. Questo duplicato gratuito di Excel è progettato per Mac, iPad e iPhone. 📱

Tuttavia, non è solo per la creazione e la modifica di documenti. Apple Numbers si concentra maggiormente sui dati e sui fogli di calcolo, ma se vivete tutto il giorno con i fogli di calcolo, potrebbe essere quello che vi serve. È piuttosto robusto per essere uno strumento gratuito, a patto che non si abbia a disposizione un elaboratore di testi.

Le migliori funzionalità/funzione di Apple Numbers

Scegliete da una libreria di oltre 700 forme e visualizzazioni di dati personalizzabili

Identificare le tendenze con le tabelle pivot

Lavorare su più dispositivi con lo stesso account Numbers

Gli utenti di PC possono accedere a Apple Numbers tramite un browser web

Limiti di Apple Numbers

Apple Numbers include solo fogli di calcolo

Diversi utenti affermano che Numbers non è robusto come Excel

Prezzi di Apple Numbers

Gratuito

valutazioni e recensioni di Apple Numbers

G2: 4.3/5 (150+ recensioni)

4.3/5 (150+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 2.400 recensioni)

9. Microsoft 365

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Microsoft-365.jpg Screenshot della visualizzazione dell'editor di Microsoft 365 /$$$img/

Via Microsoft 365 Microsoft Office 365 è la versione rinnovata di Microsoft Office per il cloud. Include Teams, Word, Excel e PowerPoint per combinare tutti i lavori, le chat e gli strumenti di collaborazione in un'unica piattaforma.

Microsoft 365 è una valida alternativa a LibreOffice, molto apprezzata dalle aziende per i suoi rigidi protocolli di sicurezza. Se volete la comodità di una piattaforma di lavoro all-in-one e funzionalità/funzione di sicurezza avanzate, Microsoft 365 è un'ottima scelta. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft 365

Microsoft 365 ha annunciato Copilot, uno strumento di IA per riepilogare/riassumere e dare priorità alle attività

Pianificazione di riunioni per centinaia di partecipanti

Ottenere un terabyte di spazio di archiviazione cloud per utente tramite OneDrive con il proprio account Microsoft

Creazione di un sito SharePoint per condividere informazioni e contenuti con il proprio team

Limiti di Microsoft 365

Diversi utenti affermano di aver avuto bisogno di molta formazione per utilizzare correttamente Microsoft 365

Altri utenti affermano di avere problemi di stabilità con Teams

Prezzi di Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente, con fatturazione annuale

$6/mese per utente, con fatturazione annuale Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente, con fatturazione annuale

$12,50/mese per utente, con fatturazione annuale Microsoft 365 Business Premium: $22/mese per utente, con fatturazione annuale

$22/mese per utente, con fatturazione annuale Microsoft 365 Apps per Business: $8,25/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Microsoft 365

G2: 4,6/5 (4.900+ recensioni)

4,6/5 (4.900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (13.300+ recensioni)

10. Collabora

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Collabora.jpg Esempio di un documento modificato in Collabora /$$$img/

Via Collabora Collabora è un'alternativa cloud-nativa a LibreOffice per Windows, MacOS e Linux. È progettata specificamente per l'uso aziendale, ma le aziende di tutte le dimensioni possono trarre vantaggio da questa app cloud. ☁️

Collabora include strumenti per la scrittura fogli di calcolo, presentazioni e diagrammi. Utilizzate Collabora Office Writer per modificare i documenti di Office in tempo reale sul desktop, sui dispositivi Android o quando utilizzate l'app Collabora per iOS.

Funzionalità/funzione migliori di Collabora

Collabora si integra con ownCloud, SharePoint, Alfresco e altro ancora

Visualizzazione di tutti i tipi di formati di file all'interno di Collabora, senza perdita di dati

Salvare i file come PDF o immagini e inserirli in documenti e presentazioni

Controllare la console dell'amministratore per analizzare i livelli di utilizzo

Limiti di Collabora

Poiché Collabora lavora via cloud, non è possibile accedere ai documenti se si perde l'accesso a Internet

Alcuni utenti affermano di aver avuto difficoltà a imparare a usare lo strumento all'inizio

Prezzi di Collabora

Collabora for Business: $22,29/anno per utente fino a 99 utenti

$22,29/anno per utente fino a 99 utenti Collabora per le aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Collabora

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

Aumenta la produttività in ufficio con ClickUp

Con questo elenco completo, troverete sicuramente la migliore alternativa a LibreOffice per il vostro team.

Una solida suite per ufficio dovrebbe lavorare con la vostra azienda, non contro di essa. LibreOffice è un popolare strumento gratuito, ma non è l'opzione più facile da usare, soprattutto per i team più grandi.

Perché perdere tempo a passare da uno strumento d'ufficio all'altro? ClickUp è l'unica alternativa a LibreOffice che combina una suite per ufficio, la collaborazione del team, i modelli, l'IA, le metriche, le lavagne e le integrazioni in un'unica piattaforma. 🙌

Ma sappiamo che vedere per credere. Provate subito ClickUp per vedere di persona le sue funzionalità/funzione che permettono di risparmiare tempo. Create un account ClickUp gratis, senza bisogno di carta di credito !