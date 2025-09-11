le 10 alternative a Proton Drive con la valutazione più alta per i team

Probabilmente hai iniziato a utilizzare Proton Drive per lo stesso motivo per cui lo fa la maggior parte delle persone: privacy.

È sicuro e semplice. Ma con l'aumentare del tuo lavoro, sono aumentate anche le tue esigenze.

Forse hai incontrato degli ostacoli, come opzioni di condivisione con limite in Proton Calendar, nessuna collaborazione in tempo reale o sincronizzazione macchinosa tra i dispositivi con Proton Mail.

Se ti ritrovi in questa descrizione, è il momento di esplorare altre opzioni.

In questo post del blog esploreremo le migliori alternative a Proton Drive che offrono un maggiore controllo, funzionalità più intelligenti e un flusso di lavoro più fluido. 🎯

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Proton Drive?

Quindi, Proton Drive non soddisfa tutte le tue esigenze e ora sei alla ricerca di qualcosa che faccia al caso tuo.

Prima di iniziare a utilizzare una nuova piattaforma digitale, considera questi aspetti. 👀

Sicurezza e privacy: Cerca una crittografia forte (idealmente end-to-end), l'autenticazione a più fattori e la conformità a standard come GDPR o HIPAA se i tuoi dati sono sensibili

Velocità e prestazioni: Scegli un provider di servizi con bassa latenza e data center con distribuzione a livello globale se lavori con file di grandi dimensioni o hai bisogno di un accesso rapido

capacità di spazio di archiviazione a lungo termine: *Assicurati che il provider offra opzioni scalabili, così non dovrai cambiare nuovamente provider con l'aumentare delle esigenze di spazio di archiviazione

backup e ridondanza dei dati: *Cerca servizi che replicano automaticamente i tuoi dati in diverse regioni, il che è estremamente utile in caso di guasti hardware o problemi imprevisti

funzionalità/funzione di gestione dei file: *Cerca utili extra come il controllo delle versioni, la condivisione dei file e i backup automatici che influiscono in modo significativo sul corretto funzionamento delle operazioni

Integrazioni e accessibilità: Valuta se funzionerà su tutti i tuoi dispositivi. Può essere collegato ai tuoi strumenti (come CRM, app di project management o suite di produttività)?

💡 Suggerimento professionale: Adotta modelli zero-trust: ogni richiesta di accesso ai file, anche da parte di utenti interni, viene verificata. È come un controllo di sicurezza ad ogni porta.

Le 10 migliori alternative a Proton Drive in sintesi

Ecco un breve riepilogo/riassunto delle 10 migliori alternative a Proton Drive. ⚒️

Alternativa a Proton Drive Ideale per Caratteristiche principali Prezzi * ClickUp Gestione intelligente dei file con potente funzione di ricerca Automazioni basate sull'IA, collaborazione in tempo reale, gestione centralizzata delle conoscenze Free Nextcloud Creazione di un cloud self-hosted con controllo completo Crittografia end-to-end, automazione del flusso di lavoro e strumenti di comunicazione sicura A partire da 77 $/anno per utente MEGA Invia facilmente file crittografati di grandi dimensioni Crittografia a conoscenza zero, sincronizzazione in tempo reale e gestore di password Free Filen Backup automatici con crittografia end-to-end Crittografia lato client, sincronizzazione in tempo reale e supporto Markdown A partire da 2,26 $ al mese per utente Internxt Drive Spazio di archiviazione di file zero-knowledge su tutte le piattaforme Spazio di archiviazione decentralizzato, supporto multipiattaforma Free Tresorit Conformità di livello azienda e collaborazione sicura Conformità GDPR/HIPAA e autorizzazioni granulari A partire da 5,99 $ al mese per utente Box Integrazione dello spazio di archiviazione dei file con i flussi di lavoro aziendali Automazione del flusso di lavoro, integrazioni con strumenti aziendali Free pCloud Spazio di archiviazione illimitato con riproduzione multimediale integrata Pagamento unico per piani a vita, streaming multimediale A partire da 19,99 $ al mese per utente Sincronizzazione. com Condivisione sicura tra i team con autorizzazioni granulari Cronologia delle versioni, condivisione sicura dei file A partire da 5 $ al mese per utente (fatturazione annuale) Cryptee Spazio di archiviazione privato di documenti e foto Spazio di archiviazione crittografato per documenti e foto Free

Le 10 migliori alternative a Proton Drive

Esploriamo le 10 migliori alternative a Proton Drive. 💁

1. ClickUp (ideale per una gestione intelligente dei file con una potente funzione di ricerca)

Provalo subito ClickUp riunisce tutto il tuo lavoro in un'unica piattaforma unificata basata sull'intelligenza artificiale

Proton Drive ti offre uno spazio dove archiviare i tuoi file, ma che ne è dei tuoi progetti, delle tue attività, delle tue note e delle tue comunicazioni?

Quando tutto è distribuito su strumenti separati, il lavoro diventa lento, frammentato e dispersivo: ti ritrovi a combattere contro la proliferazione delle attività.

ClickUp risolve questo problema. Essendo l'app completa per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA, ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Inizia con ClickUp Brain, il motore AI che comprende il tuo spazio di lavoro. Ponigli domande come "Quali sono i protocolli di sicurezza per i dati dei client?" e troverà le risposte da attività, documenti o wiki, anche se le informazioni sono nascoste in una lista di controllo o in un thread di commenti.

Mentre Proton Drive è progettato per la privacy e lo spazio di archiviazione dei file, ClickUp Brain porta la gestione delle conoscenze a un livello superiore grazie all'automazione basata sull'intelligenza artificiale. Invece di caricare un documento e dimenticarsene, puoi:

Riepiloga automaticamente file lunghi, articoli o note di riunione

trigger automazioni intelligenti* come la creazione di attività o documenti in base al contenuto, alle scadenze o agli aggiornamenti della conversazione

Estrai dati da fonti esterne o documenti esistenti per creare report, guide o materiali di onboarding più rapidamente

Traduci i contenuti in più lingue per fornire supporto alla collaborazione globale

Integrazione con i tuoi strumenti tramite connessioni API per la gestione automatizzata dei file e flussi di lavoro multi-strumento

Ma ottenere una risposta funziona solo quando le informazioni sono effettivamente organizzate. ClickUp AI Knowledge Manager prende il sopravvento in questo caso.

Puoi raggruppare le risorse in wiki, librerie SOP o playbook di team. Ciascuna di esse può essere collegata ad attività, aggiornamenti e documenti pertinenti, in modo che le informazioni non rimangano isolate. La parte migliore? Gli agenti AI di ClickUp possono gestire il tutto con pochissimo o nessun intervento manuale. 👇🏼

Una volta creata questa struttura, ClickUp Docs aggiunge la collaborazione al mix. Si tratta di spazi collaborativi dinamici completamente integrati nelle tue attività, nei tuoi progetti e nei tuoi flussi di lavoro. Puoi trasformare le informazioni generate dall'IA in briefing dettagliati, procedura operativa standard o nota di riunione. Quindi, collegali direttamente alle attività, assegna i collaboratori e sfrutta la collaborazione in tempo reale in un unico posto.

Naturalmente, il tuo team probabilmente archivia già i file in altri strumenti. Le integrazioni di ClickUp collegano piattaforme come Google Drive, OneDrive, iCloud Drive e Dropbox direttamente al tuo flusso di lavoro. Puoi collegare o visualizzare in anteprima questi file all'interno delle attività e dei documenti senza cambiare scheda o perdere il controllo delle versioni.

ClickUp Enterprise Search ti aiuta a riunire tutto il contesto del lavoro in un unico posto

Infine, ClickUp Enterprise Search collega tutto insieme. Rende la ricerca contestualizzata semplice attraverso la connessione di varie parti del tuo flusso di lavoro, consentendoti di individuare rapidamente un documento specifico, un commento di un team leader o un aggiornamento di un'attività di tre mesi fa.

📌 Esempio: un collaboratore utilizza il sistema di ricerca intelligente per individuare rapidamente un commento del responsabile dei contenuti relativo alla scadenza di un post sul blog. Può anche trovare gli aggiornamenti relativi alle attività del designer sulle revisioni grafiche. Tutto è collegato al documento originale "Strategia della campagna Q2", rendendolo facilmente accessibile, indipendentemente da quando e dove è stato creato.

*le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Collabora in tempo reale: mantieni aggiornati i wiki con la modifica in tempo reale, i commenti all'interno dei documenti e l'assegnazione di attività per un lavoro di squadra interfunzionale

*trova tutto in Hub documenti: centralizza tutte le conoscenze in un unico posto con wiki verificati, modelli personalizzabili e semplici opzioni di ricerca, ordinamento e filtro

avvia le attività con facilità: *usa le scorciatoie del Centro di comando per aprire le app, accedere alla cronologia degli appunti o creare contenuto con un clic

Accedi alla ricerca ovunque ti trovi: avvia la ricerca dal Centro di comando, dalla barra delle azioni globale o dal desktop, a seconda del tuo flusso

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzione e le opzioni di personalizzazione della piattaforma possono risultare eccessive per gli utenti nuovi

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di ClickUp? *

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su ClickUp:

Il problema più grande che avevo con altri strumenti era la frammentazione... Ciò che distingue ClickUp per me è il modo in cui combina perfettamente la gestione delle attività con la messaggistica e la collaborazione in tempo reale. Invece di passare da un'attività a un'app per chattare, posso semplicemente cliccare su un'attività e avviare una discussione proprio lì. Ogni commento, file e aggiornamento è esattamente dove deve essere, allegato all'attività stessa.

Il problema più grande che avevo con altri strumenti era la frammentazione... Ciò che distingue ClickUp per me è il modo in cui combina perfettamente la gestione delle attività con la messaggistica e la collaborazione in tempo reale. Invece di passare da un'attività a un'app per chattare, posso semplicemente cliccare su un'attività e avviare una discussione proprio lì. Ogni commento, file e aggiornamento è esattamente dove deve essere, allegato all'attività stessa.

💟 Bonus: Stanco di destreggiarti tra email, file e attività su diverse app? Scopri Brain MAX, il tuo assistente desktop basato sull'IA che ti evita di dover utilizzare più di 10 app diverse per il tuo lavoro. Proton è ottimo per la sicurezza delle e-mail e dello spazio di archiviazione, ma Brain MAX va ben oltre: riunisce tutto il tuo lavoro (messaggi, documenti, progetti e altro) in un unico spazio. Basta pronunciare i tuoi pensieri o le cose da fare e Brain MAX cattura e organizza tutto con l'intelligenza artificiale voice-first.

2. Nextcloud (ideale per creare un cloud self-hosted con controllo completo)

tramite Nextcloud

Nextcloud è una piattaforma open source che ti consente di creare il tuo cloud privato per lo spazio di archiviazione, la sincronizzazione e la collaborazione dei file. A differenza di Proton Drive, un sistema chiuso ospitato da un unico provider, la piattaforma ti garantisce la titolarità completa dei dati.

Puoi ospitarlo sul tuo server o su un provider di fiducia, rendendolo ideale per individui, team o grandi aziende che hanno a cuore la sovranità digitale e la privacy dei dati.

Ciò che distingue Nextcloud è la sua profonda attenzione alla conformità, alla personalizzazione e all'integrazione. È conforme alle normative HIPAA e GDPR, supporta la crittografia end-to-end e offre la connessione con tutto, dagli strumenti Microsoft alle unità di rete locali. Con app come Nextcloud Talk, Files e Assistant, è pensato per chi desidera qualcosa di più di un semplice spazio di archiviazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nextcloud

Condivisione, sincronizzazione e modifica dei documenti con i membri del team utilizzando strumenti integrati per migliorare la collaborazione all'interno del team

Automatizza i flussi di lavoro con Nextcloud Flow per semplificare le approvazioni, l'etichettatura dei file, le notifiche e altri processi di routine

Comunicazioni sicure con Nextcloud Talk e ospita videochiamate, webinar e chat crittografati senza monitoraggio da parte di terzi o vincoli con fornitori

Utilizza l'assistente IA integrato per riepilogare/riassumere le discussioni, tradurre i messaggi e velocizzare la scrittura

Limiti di Nextcloud

Gli aggiornamenti alle nuove versioni possono compromettere la funzione o rendere incompatibili plugin e app specifici

Difficile da usare per gli utenti non esperti quando si tratta di configurare correttamente le impostazioni di sicurezza, le autorizzazioni degli utenti e le integrazioni

Prezzi Nextcloud

Nextcloud Files Standard: 67,89 € all'anno per utente (circa 77 $) Premium: 99,99 € all'anno per utente (circa 113,59 $) Ultimate: 195 € all'anno per utente (circa 221,52 $)

Standard: 67,89 € all'anno per utente (circa 77 $)

Premium: 99,99 € all'anno per utente (circa 113,59 $)

Ultimate: 195 € all'anno per utente (circa 221,52 $)

Nextcloud Talk Standard: A partire da 40 € all'anno per utente (circa 45,44 $)

Standard: A partire da 40 € all'anno per utente (circa 45,44 $)

Standard: 67,89 € all'anno per utente (circa 77 $)

Premium: 99,99 € all'anno per utente (circa 113,59 $)

Ultimate: 195 € all'anno per utente (circa 221,52 $)

Standard: A partire da 40 € all'anno per utente (circa 45,44 $)

Valutazioni e recensioni di Nextcloud

G2: 4,4/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 440 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di Nextcloud*?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Nel complesso, il software svolge l'attività specifica per cui ne avevamo bisogno, quindi non abbiamo nulla da ridire. Come già detto, ci sono però un paio di cose "utili" che lo renderebbero molto migliore. Avevamo bisogno della possibilità di accettare file (ad esempio, un servizio di file drop), e questo è stato facilmente realizzato con Nextcloud. È stato abbastanza semplice da configurare e ha funzionato molto bene. Mi piacerebbe che integrazioni come l'autenticazione Microsoft 365 fossero meglio integrate. C'è un certo supporto, ma è estremamente macchinoso. Ha funzionato per un po', poi all'improvviso ha smesso di funzionare. Non ho idea di cosa sia successo. Non volevo rischiare di utilizzarlo in produzione, quindi per ora lo abbiamo disabilitato e abbiamo creato account separati. Mi piacerebbe anche avere opzioni di crittografia locale migliori

Nel complesso, il software svolge l'attività specifica per cui ne avevamo bisogno, quindi non abbiamo nulla da ridire. Come già detto, ci sono però un paio di cose "utili" che lo renderebbero molto migliore. Avevamo bisogno della possibilità di accettare file (ad esempio, un servizio di file drop), e questo è stato facilmente realizzato con Nextcloud. È stato abbastanza semplice da configurare e ha funzionato molto bene. Mi piacerebbe che integrazioni come l'autenticazione Microsoft 365 fossero meglio integrate. C'è un certo supporto, ma è estremamente macchinoso. Ha funzionato per un po', poi all'improvviso ha smesso di funzionare. Non ho idea di cosa sia successo. Non volevo rischiare di utilizzarlo in produzione, quindi per ora lo abbiamo disabilitato e abbiamo creato account separati. Mi piacerebbe anche avere opzioni di crittografia locale migliori

3. MEGA (ideale per inviare facilmente file crittografati di grandi dimensioni)

tramite Mega

Se stai cercando una piattaforma di archiviazione cloud che prenda sul serio la privacy, puoi fidarti di Mega. È stata lanciata nel 2013 come successore spirituale del famigerato Megaupload e si è fatta un nome puntando fortemente sulla crittografia end-to-end.

Ciò significa che i tuoi file vengono crittografati e decrittografati solo sul tuo dispositivo, non sui server di MEGA.

Neanche la piattaforma stessa può accedere ai tuoi contenuti, il che è un grande vantaggio per gli utenti attenti alla privacy. Una caratteristica distintiva è MEGA Pass, un gestore di password integrato che ti consente di generare, compilare automaticamente e controllare password complesse con facilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mega

Gestisci dati oggetto compatibili con S3 illimitati senza costi nascosti per l'utilizzo dell'API

Proteggi fino a cinque dispositivi con una VPN veloce basata su WireGuard e senza registrazione dei dati inclusa nella maggior parte dei piani a pagamento

Invia file o cartelle a chiunque, aggiungi password, imposta date di scadenza dei link e gestisci i livelli di accesso senza richiedere ai destinatari di registrarsi

Esegui il backup dei dati su tutti i dispositivi, effettua la sincronizzazione delle cartelle in tempo reale e mantieni la completa privacy con la crittografia zero-knowledge

limiti di Mega*

Non si integra in un ecosistema più ampio come Google o Microsoft, il che può rendere i flussi di lavoro più noiosi

Se dimentichi la password, recuperare l'accesso è estremamente difficile e rischi di perdere l'accesso a tutti i file archiviati

Prezzi Mega

Free

Pro I: 11,70 $ al mese per utente

Pro II: 23,40 $ al mese per utente

Pro III: 35 $ al mese per utente

aziendale: *17,55 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni Mega

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Mega?

Ecco cosa ne pensa un recensore di Capterra su Mega:

Mega è estremamente intuitivo e facile da usare. È anche un mezzo di archiviazione cloud molto conveniente e mi fido del suo elevato livello di sicurezza e protezione dei dati. Non è più possibile creare una dropzone pubblica in cui i visitatori possono caricare contenuti senza dover effettuare il login.

Mega è estremamente intuitivo e facile da usare. È anche un mezzo di archiviazione cloud molto conveniente e mi fido del suo elevato livello di sicurezza e protezione dei dati. Non è più possibile creare una dropzone pubblica in cui i visitatori possono caricare contenuti senza dover effettuare il login.

📮 ClickUp Insight: I knowledge worker inviano in media 25 messaggi al giorno alla ricerca di informazioni, con quasi 1 dipendente su 5 che ne invia più di 50. Questa non è collaborazione, è caos. ClickUp riunisce tutto in un unico spazio di lavoro centralizzato e ricercabile. Attività, commenti, documenti, brief di progetto, procedura operativa standard: tutto è lì, collegato e facile da trovare, soprattutto con ClickUp Brain in soccorso.

4. Filen (ideale per backup automatici con crittografia end-to-end)

tramite Filen

Filen è una soluzione di archiviazione cloud pulita e capace, progettata per chiunque desideri un modo semplice e sicuro per gestire i file senza inutili ingombri. Offre la crittografia lato client per garantire la sicurezza dei tuoi dati, ma oltre a questo è semplicemente uno strumento facile ed efficiente per organizzare, sincronizzazione e condivisione di contenuti digitali.

Inoltre, non ci sono limiti di larghezza di banda o funzionalità/funzione nascoste di cui preoccuparsi.

Realizzato in Germania e open source per definizione, Filen offre trasparenza e una solida gestione dei dati senza complicare eccessivamente le cose. Puoi persino ospitare il tuo server WebDAV o eseguire un'istanza locale, il che è ottimo se desideri avere un maggiore controllo sul tuo flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Filen

Accedi e organizza i file digitali come se fossero sul tuo computer utilizzando l'unità di rete di Filen con Smart Sync

Scegli tra sincronizzazione unidirezionale, bidirezionale o personalizzata tra dispositivi senza perdere la crittografia

Utilizza markdown, liste di controllo o blocchi di codice sorgente e collabora in tempo reale

Genera link pubblici con sicurezza o collabora in privato all'interno della piattaforma

Limiti dei file

Al momento, Filen non è stato sottoposto a una verifica indipendente della sicurezza, il che potrebbe rappresentare un problema per gli utenti che danno priorità a misure di sicurezza verificate

L'app mobile iOS richiede l'avvio manuale per il backup di foto e video, senza funzione di backup automatico

Prezzi Filen

Pro I: 1,99 € al mese per utente (circa 2,26 $)

Pro II: 399 € al mese per utente (circa 4,53 $)

Pro III: 8,99 € al mese per utente (circa 10,21 $)

Pro X: 39,99 € al mese per utente (circa 45,43 $)

Valutazioni e recensioni di Filen

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

cosa dicono gli utenti reali di Filen*?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Stavo cercando un servizio di archiviazione cloud E2EE che sostituisse G-evil photos/drive. Ho provato Nordlocker e ProtonDrive, ma erano estremamente lenti nel caricare quasi 300 GB di foto/file. Sono rimasto molto deluso dal fatto che alcune aziende limitino la velocità di caricamento, costringendo i clienti ad aspettare a lungo prima che il caricamento sia completato. Dopo aver letto le recensioni su Filen, ho deciso di provare l'account gratis da 10 GB e poi sono passato a Pro II (500 GB), che mi ha permesso di caricare quei file/foto in meno di 12 ore. Sono un cliente soddisfatto dall'anno scorso.

Stavo cercando un servizio di archiviazione cloud E2EE che sostituisse G-evil photos/drive. Ho provato Nordlocker e ProtonDrive, ma erano estremamente lenti nel caricare quasi 300 GB di foto/file. Sono rimasto molto deluso dal fatto che alcune aziende limitino la velocità di caricamento, costringendo i clienti ad aspettare a lungo prima che il caricamento sia completato. Dopo aver letto le recensioni su Filen, ho deciso di provare l'account gratis da 10 GB e poi sono passato a Pro II (500 GB), che mi ha permesso di caricare quei file/foto in meno di 12 ore. Sono un cliente soddisfatto dall'anno scorso.

5. Internxt Drive (ideale per lo spazio di archiviazione di file zero-knowledge su più piattaforme)

tramite Internxt Drive

Internxt è un'elegante opzione di archiviazione cloud che semplifica l'archiviazione, la sincronizzazione e la condivisione delle informazioni dei client su tutti i tuoi dispositivi. Mantiene tutto al sicuro dietro le quinte, ma ciò che noterai di più è quanto sia fluido e semplice da usare.

Lo strumento offre anche funzionalità/funzioni come l'accesso cross-device, backup intelligenti e un'interfaccia a riga di comando per coloro che desiderano personalizzare maggiormente il proprio flusso di lavoro in modo personalizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Internxt

Proteggi i dati a lungo termine dalle minacce quantistiche emergenti utilizzando una crittografia avanzata

Invia file con autorizzazioni di scaricare personalizzate e non esporre mai link sensibili

Automatizza le attività con il supporto CLI e WebDAV utilizzando strumenti da riga di comando per creare script di backup, operazioni sui file e sincronizzazioni remote

Esegui il backup delle cartelle locali per un'archiviazione sicura delle versioni, in modo da salvare automaticamente le directory critiche e conservare una copia in sincronizzazione nel cloud

Limite di Internxt

Il limite massimo di spazio di archiviazione è di 2 TB, che potrebbe essere insufficiente per gli utenti aziendali o i professionisti creativi con file di grandi dimensioni

Nessuna miniatura o anteprima per i file multimediali, il che rallenta la navigazione e la selezione dei file

Prezzi Internxt

Free

Essential: 1,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Premium: 3 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Ultimate: 4,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Internxt

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 1/5 (20 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Internxt?

Diamo un'occhiata a ciò che un recensore di Capterra ha detto su Internxt:

Convenienza e valore. Questo software ti aiuterà a proteggere i tuoi dati. Puoi anche tenere traccia dell'attività delle persone che accedono ai file. Il caricamento è piuttosto lento. A volte si verificano errori e il caricamento non avviene affatto. Ma poi viene rilasciata una nuova versione e tutto torna a funzionare. Tuttavia, anche quando funziona, il caricamento è lento.

Convenienza e valore. Questo software ti aiuterà a proteggere i tuoi dati. Puoi anche tenere traccia dell'attività delle persone che accedono ai file. Il caricamento è piuttosto lento. A volte si verificano errori e il caricamento non avviene affatto. Ma poi viene rilasciata una nuova versione e tutto torna a funzionare. Tuttavia, anche quando funziona, il caricamento è lento.

6. Tresorit (Ideale per la conformità di livello aziendale e la collaborazione sicura)

tramite Tresorit

Tresorit è una piattaforma di collaborazione cloud sicura creata per i professionisti che necessitano di spazio di archiviazione, condivisione e collaborazione sicura dei file.

Dai contratti sensibili ai dati riservati dei progetti, tutto è protetto con crittografia inattiva, in transito e sul dispositivo. I team possono lavorare insieme da diverse posizioni rispettando i severi requisiti di protezione dei dati.

Puoi controllare chi vede cosa, come funziona la condivisione e dove viene archiviato, il che è particolarmente utile se lavori in un settore regolamentato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tresorit

Imposta password, date di scadenza, filigrane, limiti di scaricare e altro ancora per gestire la condivisione di file esterni con il controllo completo

Aggiungi firme digitali con sicurezza e qualificate che soddisfano gli standard eIDAS dell'Unione europea, eliminando la necessità di app di firma di terze parti

Proteggi le informazioni sensibili e gli allegati con un solo clic utilizzando i flussi di lavoro email crittografati integrati

Scegli tra oltre 12 data center globali per archiviare i contenuti dove richiesto dalle normative locali, fino al livello utente

Limiti di Tresorit

Prestazioni instabili su Mac, inclusi blocchi dell'app e arresti completi del sistema

Problemi di sincronizzazione con file contenenti caratteri speciali (ad es. "|")

Prezzi Tresorit

Personal Lite: 5,99 $ al mese per utente

Personal Essential: 13,99 $ al mese per utente

Personal Pro: 33,99 $ al mese per utente

aziendale: *24 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tresorit

G2: 4,5/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 120 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di Tresorit*?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Tresorit mi permette di mantenere la riservatezza senza sacrificare la facilità d'uso. Lavoro con professionisti di alto livello che si aspettano (e meritano) discrezione in ogni momento. Tresorit consente di offrire un'esperienza moderna e senza interruzioni, rispettando i più elevati standard etici e di privacy. Il fatto di poter effettuare condivisione di documenti, richiedere firme e gestire portali client sicuri, il tutto in un unico spazio crittografato, significa che non devo compromettere i miei valori per rimanere efficiente. È una cosa rara. Anche il loro supporto clienti è stato superiore a qualsiasi altro io abbia mai sperimentato con altre aziende. Non ho mai avuto un team del supporto così reattivo, gentile e sinceramente disponibile. Capiscono cosa è importante e lo dimostrano nel modo in cui si presentano, comunicano e trattano i loro utenti.

Tresorit mi permette di mantenere la riservatezza senza sacrificare la facilità d'uso. Lavoro con professionisti di alto livello che si aspettano (e meritano) discrezione in ogni momento. Tresorit consente di offrire un'esperienza moderna e senza interruzioni, rispettando i più elevati standard etici e di privacy. Il fatto di poter effettuare condivisioni di documenti, richiedere firme e gestire portali client sicuri, il tutto in un unico spazio crittografato, significa che non devo compromettere i miei valori per rimanere efficiente. È una cosa rara. Anche il loro supporto clienti è stato superiore a qualsiasi altro io abbia mai sperimentato con altre aziende. Non ho mai avuto un team del supporto così reattivo, gentile e sinceramente disponibile. Capiscono cosa è importante e lo dimostrano nel modo in cui si presentano, comunicano e trattano i loro utenti.

🔍 Lo sapevate? Si prevede che la dimensione del mercato dei software di gestione delle conoscenze raggiungerà i 38,7 miliardi di dollari entro il 2030. Ciò significa che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,3% durante il periodo di previsione (2024-2030).

7. Box (ideale per integrare lo spazio di archiviazione dei file con i flussi di lavoro aziendali)

tramite Box

Box è una piattaforma intelligente di gestione del contenuto per team con dati non strutturati, come contratti, documenti di onboarding, file di ricerca e presentazioni commerciali.

I suoi strumenti, come Box Shield, connessi tramite IA, offrono rilevamento delle minacce e controlli di accesso intelligenti, mentre Box Governance garantisce la conformità normativa con conservazioni legali, programmi di conservazione e smaltimento difendibile.

Inoltre, Box Zones consente alle organizzazioni di soddisfare i requisiti di residenza dei dati archiviando i contenuti in specifiche regioni globali, mentre Box KeySafe ti offre il controllo delle tue chiavi di crittografia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Box

Collabora sui documenti con team interni ed esterni mantenendo il pieno controllo su autorizzazioni, accessi e cronologia delle versioni

Acquisisci automaticamente i punti dati chiave da file come fatture, contratti e report utilizzando Box Relay, Modulo e Doc Gen

Utilizza gli strumenti drag-and-drop per creare portali, dashboard o visualizzare dedicati che semplificano il modo in cui gli utenti trovano e interagiscono con i documenti

Utilizza la sicurezza basata sull'IA per segnalare anomalie, prevenire malware e applicare la classificazione del contenuto e i controlli di accesso su larga scala

Limiti della versione Box

Funzionalità/funzione come i tag a volte non funzionano correttamente o scompaiono temporaneamente, influenzando il flusso di lavoro

Gli utenti hanno segnalato un caricamento dei file più lento rispetto ad altri strumenti di spazio di archiviazione come OneDrive

Prezzi box

Individuale: Gratis

Starter: 5 $ al mese per utente

Personal Pro: 10 $ al mese per utente

aziendale: *20 $ al mese per utente

business Plus: *25 $ al mese per utente

*azienda: 35 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Box

G2: 4,2/5 (oltre 4.900 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 5.500 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Box?

Ecco cosa ha detto un utente G2 :

La versione basata sul cloud (nel Finder di Mac) presenta spesso bug/problemi di sincronizzazione anche su reti sicure

La versione cloud (nel Finder di Mac) presenta spesso bug/problemi di sincronizzazione anche su reti sicure

💡 Suggerimento: Imposta la scadenza automatica dei file con link di accesso temporanei. I download una tantum comportano meno rischi e maggiore tranquillità.

8. pCloud (ideale per lo spazio di archiviazione a vita con riproduzione multimediale integrata)

tramite pCloud

pCloud è un sistema di gestione sicura dei contenuti e delle conoscenze nel cloud, creato per semplificare la gestione dei documenti, supportare i processi aziendali personalizzati e consentire una collaborazione interna ed esterna senza soluzione di continuità. Con firme elettroniche native, autorizzazioni di accesso granulari e governance dei contenuti, crea un hub completo per la gestione dei contenuti.

La piattaforma consente di recuperare le versioni precedenti dei file e i contenuti eliminati con una cronologia file estesa fino a 365 giorni. È inoltre possibile accedere a un lettore multimediale integrato per visualizzare in anteprima e riprodurre in streaming file audio o video direttamente dall'archiviazione cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di pCloud

Organizza file e cartelle in gerarchie strutturate con impostazioni di autorizzazione dettagliate per ogni membro del team o partner esterno

Monta la tua archiviazione cloud come unità virtuale con pCloud Drive per lavorare senza utilizzare lo spazio su disco locale

Personalizza la condivisione dei file con link per scaricare personalizzati, loghi e messaggi per un'esperienza client raffinata

Filtra rapidamente i contenuti archiviati utilizzando lo smistamento intelligente integrato per documenti, immagini, audio, video e archivi

Limiti di pCloud

Mancano le opzioni di velocità di riproduzione (ad es. 1,25x, 1,75x) nel suo lettore video nativo, specialmente sui dispositivi mobili

La crittografia di livello militare (pCloud Crypto) richiede un costo aggiuntivo; solo la crittografia lato server è inclusa per impostazione predefinita

Prezzi pCloud

Ultra 10 TB: 19,99 $ al mese per utente

Premium Plus 2 TB: 9,99 $ al mese per utente

Premium 500 GB: 4,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di pCloud

G2: 4,2/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di pCloud*?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

pCloud offre un'abbonamento a vita e pCloud Drive che consente di risparmiare spazio di archiviazione locale, potenti funzionalità di sicurezza come la crittografia lato client, solide funzionalità di condivisione dei file e riproduzione multimediale, compatibilità multipiattaforma con un'interfaccia intuitiva, controllo delle versioni dei file e backup automatici, inclusa l'integrazione con i social media.

pCloud offre un'abbonamento a vita e pCloud Drive che consente di risparmiare spazio di archiviazione locale, potenti funzionalità di sicurezza come la crittografia lato client, solide funzionalità di condivisione dei file e riproduzione multimediale, compatibilità multipiattaforma con un'interfaccia intuitiva, controllo delle versioni dei file e backup automatici, inclusa l'integrazione con i social media.

🧠 Curiosità: i primi documenti conosciuti non erano né digitali né cartacei! Già nel 2400 a.C. gli antichi Sumeri registravano ricette mediche su tavolette di argilla. Nel frattempo, gli Egizi utilizzavano rotoli di papiro per curare l'emicrania e gestire la salute mentale.

9. Sync. com (Ideale per la condivisione sicura in team con autorizzazioni granulari)

Sync è uno strumento di collaborazione cloud che centralizza la condivisione dei file tra utenti interni ed esterni con autorizzazioni granulari, sicurezza dei collegamenti ai file e portali client personalizzati.

Il backup in tempo reale, il ripristino delle versioni dei file e l'integrazione desktop garantiscono che i team rimangano operativi e protetti, anche in caso di ransomware o perdita accidentale. I file possono essere ripristinati istantaneamente, riportati alle versioni precedenti o archiviati a lungo termine senza alcuna perdita di dati da parte dell'utente.

Inoltre, il lavoro si svolge in modo seamless su desktop e dispositivi mobili e si integra con piattaforme come Microsoft Office.

Le migliori funzionalità/funzioni di sincronizzazione.com

Controlla l'accesso utilizzando autorizzazioni basate sui ruoli, cancellazione remota, protezione con password e scadenza per i file

Condivisione di file attraverso un portale client personalizzato con logo, messaggistica personalizzata e analisi complete

Libera spazio di archiviazione locale con l'accesso ai file su richiesta utilizzando Sync CloudFiles per Windows e macOS

Integra e gestisci i team utilizzando una dashboard di amministratore con applicazione dell'autenticazione a due fattori (2FA), monitoraggio dell'utilizzo e fatturazione centralizzata

Limiti di sincronizzazione.com

Sebbene Sync.com offra supporto a Windows e Mac, gli utenti Linux sono limitati all'utilizzo della versione web, che non offre tutte le funzioni

Opzioni di personalizzazione con limite per le icone o i colori dell'interfaccia all'interno dell'app

Prezzi Sync.com

Personale: 5 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Team: 6 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Solo: 8 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

teams Unlimited: *18 $ al mese per utente

Professional: 24 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sync.com

G2: 4,0/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di Synchronizzazione.com?*

Ecco cosa dice un recensore di Capterra:

L'unico svantaggio significativo che ho riscontrato è che non dispongono di un'applicazione basata su Linux (offrono supporto a Windows e Mac). È comunque possibile utilizzare un browser per accedere a sincronizzazione.com su Linux, ma non è proprio la stessa cosa di un'applicazione nativa. Detto questo, rimane comunque un'ottima soluzione.

L'unico svantaggio significativo che ho riscontrato è che non dispongono di un'applicazione basata su Linux (offrono supporto a Windows e Mac). È comunque possibile utilizzare un browser per accedere a sincronizzazione.com su Linux, ma non è proprio la stessa cosa di un'applicazione nativa. Detto questo, rimane comunque un'ottima soluzione.

🤝 Promemoria amichevole: Non dare per scontato che tutti sappiano come condividere i file in modo sicuro. Organizza un breve aggiornamento sulla sicurezza ogni trimestre: ti sarà molto utile.

10. Cryptee (ideale per lo spazio di archiviazione di documenti e foto privati)

tramite Cryptee

Cryptee è completamente crittografato dal tuo lato, il che significa che solo tu puoi accedere ai tuoi dati, non Cryptee.

La sua interfaccia intuitiva offre supporto alla modifica di testo formattato, markdown, LaTeX e persino alla gestione di PDF crittografati, rendendola adatta sia agli utenti occasionali che ai professionisti. Inoltre, la natura open source della piattaforma garantisce trasparenza, consentendo agli utenti di verificarne le misure di sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cryptee

Crea account anonimi utilizzando solo un nome utente, eliminando la necessità di fornire dati personali

Proteggi il contenuto sensibile con le cartelle fantasma, nascondendo i file da occhi indiscreti

Gestisci uno spazio di archiviazione illimitato per documenti, nota e file multimediali senza preoccuparti della privacy

Limiti di Cryptee

I membri del team non possono effettuare la modifica contemporanea dei documenti

Mancano funzionalità/funzione per la condivisione di cartelle con diversi livelli di autorizzazione o per collaborare in ambienti di team gestiti

Prezzi Cryptee

100 MB: Gratis

10 GB: 3 $ al mese per utente

400 GB: 9 $ al mese per utente

2000 GB: 27 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Cryptee

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

cosa dicono gli utenti reali di Cryptee*?

Un utente ha scritto :

Cryptee è un'app per prendere app con crittografia end-to-end incentrata sulla privacy con sede in Estonia. Offre spazio di archiviazione sicuro, funzionalità offline e sincronizzazione su più dispositivi. Sebbene non sia completamente open source e non disponga di una funzione di ricerca globale, è semplice da usare e ideale per chi dà priorità alla privacy e alla sicurezza. L'app supporta vari tipi di file e offre funzionalità utili come l'aggiunta di tag e collegato ai documenti. Il principale svantaggio è che, se si perde la chiave di crittografia, i file diventano irrecuperabili.

Cryptee è un'app per prendere app con crittografia end-to-end incentrata sulla privacy con sede in Estonia. Offre spazio di archiviazione sicuro, funzionalità offline e sincronizzazione su più dispositivi. Sebbene non sia completamente open source e non disponga di una funzione di ricerca globale, è semplice da usare e ideale per chi dà priorità alla privacy e alla sicurezza. L'app supporta vari tipi di file e offre funzionalità utili come l'aggiunta di tag e collegati ai documenti. Il principale svantaggio è che, se si perde la chiave di crittografia, i file diventano irrecuperabili.

📖 Leggi anche: Come organizzare Documenti Google

Smetti di cercare e scegli ClickUp

La scelta di un'alternativa a Proton Drive spesso dipende dalla necessità di maggiore flessibilità, collaborazione e controllo.

Sebbene ogni strumento eccella nel proprio settore, ClickUp è una scelta ovvia. Si distingue per l'eliminazione dei flussi di lavoro isolati e per la possibilità di riunire tutto (attività, file e comunicazioni) in un'unica piattaforma unificata.

Con ClickUp Brain, la gestione delle conoscenze basata sull'intelligenza artificiale e la ricerca connessa, puoi accedere e organizzare le tue informazioni in modo efficiente anche da altri dispositivi, aumentando al contempo la produttività.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅

Domande frequenti

1. Proton Drive è valido quanto Google Drive?

Proton Drive si concentra sulla privacy e sulla sicurezza, offrendo la crittografia end-to-end per tutti i file. Google Drive fornisce più strumenti di collaborazione, integrazioni e uno spazio di archiviazione gratuito più ampio, ma non offre la crittografia end-to-end e potrebbe analizzare i tuoi dati per scopi pubblicitari o di analisi. Proton Drive è ideale per la privacy, mentre Google Drive è migliore per la produttività e la collaborazione.

2. Proton Drive è migliore di Dropbox?

Proton Drive offre la crittografia end-to-end per impostazione predefinita, rendendolo una scelta ottimale per gli utenti attenti alla privacy. Dropbox è noto per la sua interfaccia intuitiva, le funzionalità di collaborazione e le integrazioni di terze parti, ma non fornisce per impostazione predefinita la crittografia end-to-end. Proton Drive è il migliore per la privacy, mentre Dropbox eccelle nella collaborazione e nelle integrazioni.

3. Cosa c'è di più sicuro di ProtonMail?

ProtonMail è uno dei servizi di email più sicuri, con crittografia end-to-end e solide protezioni della privacy. Altre alternative di sicurezza includono Tutanota (open source e crittografato), Mailfence (crittografia e firme digitali) e StartMail (incentrato sulla privacy, senza monitoraggio). L'opzione più sicura dipende dalle tue esigenze specifiche, ma ProtonMail e Tutanota sono entrambi molto apprezzati.

4. Qual è la differenza tra Proton Drive e pCloud?

Proton Drive fornisce crittografia end-to-end per impostazione predefinita e ha sede in Svizzera, concentrandosi sulla privacy e sulla sicurezza. pCloud, anch'esso con sede in Svizzera, offre più funzionalità/funzione come la riproduzione multimediale e la condivisione di file, oltre a più opzioni di spazio di archiviazione. Tuttavia, la crittografia completa in pCloud è disponibile solo come componente aggiuntivo a pagamento (pCloud Crypto) e non tutti i file sono crittografati per impostazione predefinita.