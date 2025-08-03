Le 13 migliori alternative a Coda per creare documenti più intelligenti nel 2025

Se hai già utilizzato Coda, ne conosci già le caratteristiche principali: un dashboard, un database e un documento tutto in uno. E, onestamente? Funziona... per un po'.

Man mano che la tua attività aziendale cresce, i team si espandono e le esigenze diventano più complesse, Coda potrebbe avere difficoltà a soddisfare le tue esigenze. Ecco perché abbiamo creato questo articolo sulle migliori alternative a Coda.

Abbiamo provato diverse piattaforme di gestione dei database e di produttività, sottoponendo a stress test tutto, da ClickUp a Obsidian ad Airtable.

Questi sono i migliori strumenti che abbiamo aggiunto ai nostri segnalibri per casi d'uso specifici relativi al monitoraggio delle attività o alla documentazione. Che tu stia scrivendo wiki di team, gestendo flussi di lavoro complessi o semplicemente abbia bisogno di uno spazio di lavoro all-in-one che sia scattante e intuitivo, qui troverai qualcosa che fa al caso tuo.

Perché scegliere le alternative a Coda?

Coda è uno strumento potente, ma non sempre è quello giusto per ogni team o flusso di lavoro.

Ecco dove potrebbe non essere all'altezza 👇

Calo delle prestazioni in configurazioni complesse: man mano che i tuoi documenti crescono in termini di dimensioni e logica (pensa a database multipli, incorporamenti e automazioni), Coda inizia a rallentare, soprattutto per i team in crescita che eseguono operazioni intense.

Le funzionalità/funzione di gestione delle attività non sono abbastanza approfondite: funziona bene per una pianificazione leggera, ma se cerchi una gestione delle attività granulare o un monitoraggio avanzato dei progetti (come durata stimata, dipendenza o grafico burndown), è facile che diventi insufficiente.

Nessuna app desktop nativa: a differenza di strumenti come ClickUp che offrono un accesso desktop autonomo, sei limitato a lavorare nel browser.

I limiti delle automazioni si raggiungono rapidamente: quando si scalano flussi di lavoro ripetitivi, i limiti delle automazioni integrata possono essere frustranti. I team con volumi elevati avranno probabilmente bisogno di maggiore potenza.

La collaborazione in tempo reale potrebbe essere migliore: sebbene sia possibile lavorare insieme in tempo reale, l'esperienza non è fluida e priva di attriti come altre piattaforme di collaborazione in tempo reale sui documenti.

Panoramica delle alternative a Coda

Diamo un'occhiata ad alcune delle migliori alternative a Coda:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni distintive Prezzi* ClickUp Documentazione basata sull'IA e collaborazione di gruppo per team di tutte le dimensioni. Documenti con modifica in tempo reale, collegamento delle attività, riassunti AI, ClickUp Brain, visualizzazione tabella, AI Notetaker, ricerca connessa, ClickUp Chat Piano Free Forever; personalizzazioni per le aziende Notion Documentazione personalizzabile e modulare per team di medie e grandi dimensioni Blocchi in sincronizzazione, incorporamenti, calendari, Kanban, condivisione con autorizzazioni, assistenza IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese. Confluence Gestione delle conoscenze in grandi team tecnici e di prodotto Macro di contenuto, integrazioni Jira, pagine nidificate, organizzazione dei documenti a livello di reparto Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5,16 $ al mese per utente. Quip Collaborazione in tempo reale sui documenti per team commerciali, assistenza clienti e operations di medie e grandi dimensioni. Ibridi tra fogli di calcolo e documenti con chat integrata, assegnazione di attività con @menzione, integrazione con Salesforce Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 10 $/utente/mese. Obsidian Note collegate e localizzate per singoli utenti Visualizzare la visualizzazione grafica delle idee, le note markdown salvate localmente, i backlink, la modifica non lineare Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese. Dropbox Paper Prendere note all'interno di team e individui che già utilizzano Dropbox Modifica in tempo reale, modalità presentazione, liste di attività, incorporamenti da strumenti come Figma o YouTube Gratis con Dropbox; piani a pagamento a partire da 11,99 $ al mese (Dropbox) Basecamp Comunicazione semplificata e documentazione dei progetti per piccoli team Bacheche, chat Campfire, grafici Hill, sezione centrale dedicata a documenti/file Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $/utente/mese. Slite Documentazione asincrona e wiki interni leggeri per team di piccole e medie dimensioni Documenti verificati, approfondimenti sui documenti, Ask IA, diagrammi Canva, monitoraggio dell'utilizzo Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $/utente/mese. Nuclino Wiki interni basati su cloud e condivisione rapida delle conoscenze per team di tutte le dimensioni. Visualizzare la visualizzazione grafica dei documenti collegati, modifica in tempo reale, raccolte nidificate, pubblicazione come sito web Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8 $/utente/mese. Microsoft OneNote Prendita di note multimediali su più dispositivi per team di grandi dimensioni nell'ecosistema Microsoft Tela infinita, schizzi, ricerca OCR, acquisizione di contenuti multimediali avanzati, supporto per stilo Gratis con i piani a pagamento di Microsoft 365 Airtable Flussi di lavoro di documentazione in stile database connessi per team e agenzie di medie dimensioni Interface Designer, tabelle personalizzate, record collegati, automazioni Airtable, aggiornamenti in tempo reale Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 24 $/utente/mese. Evernote Documentazione personale strutturata e recupero rapido delle note per i singoli utenti Riassunti delle note con IA, web clipper, ricerca all'interno delle immagini, sincronizzazione del calendario Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,99 $ al mese. Trello Documentazione visiva con schede flessibili per liberi professionisti e piccoli team Copertine personalizzate per le schede, reazioni con emoji, separatori per schede, automazione Butler, PowerUp. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 6 $/utente/mese.

Le migliori alternative a Coda da utilizzare

Ecco le migliori alternative che danno filo da torcere a Coda, ognuna con la propria visione di documenti più intelligenti, flussi di lavoro flessibili e potere collaborativo ⬇️

ClickUp (ideale per documenti, flussi di lavoro di progetto e collaborazione nelle attività)

ClickUp è la tua soluzione tutto in uno per il lavoro collaborativo. Basata sull'intelligenza artificiale, la piattaforma combina la creazione di note, la documentazione, la gestione delle attività e la collaborazione in tempo reale tra i membri del team (senza il continuo cambio di contesto).

Trasforma le note statiche in documenti collaborativi e dinamici in cui le idee diventano azioni in tempo reale con ClickUp Documenti.

Una delle sue funzionalità/funzioni più interessanti è ClickUp Docs per la documentazione. Puoi creare documenti dettagliati e ricchi di formattazioni, effettuare una modifica in tempo reale con i tuoi colleghi, taggare i collaboratori, inserire attività nel mezzo di una frase e persino riepilogare/riassumere una bozza disordinata con l'IA.

Ti piacerà come i documenti in ClickUp si connettono in modo seamless con tutto il resto (fedele alla promessa di una " soluzione all-in-one ", ovvero l'app completa per il lavoro). Puoi collegarli alle attività, aggiungere widget personalizzati e persino aggiornare lo stato dei progetti senza uscire dalla pagina.

A proposito, sapevi che in ClickUp puoi incorporare interi elenchi e tabelle in un documento?

Crea fogli di calcolo velocissimi e database visivi dinamici con la vista Tabella di ClickUp.

La stessa esperienza interconnessa si ritrova anche nella visualizzazione tabella di ClickUp. Funziona come un mini database per il monitoraggio delle attività, i calendari dei contenuti, le directory dei client e altro ancora.

Sostituisci i fogli di calcolo disordinati con tabelle ordinate e filtrate con colonne trascinabili, aggiungi tutto il contesto necessario con i campi personalizzati e conserva tutte le informazioni in un unico posto collegando tra loro attività e documenti.

Ma dove ClickUp eccelle davvero è ClickUp Brain. L'assistente IA integrato in ClickUp (anche all'interno di Documenti) e gli agenti IA autonomi che alimenta possono insieme farti risparmiare ore di lavoro ogni settimana. Ecco come.

Crea contenuto più velocemente da zero, che si tratti di una guida pratica, di una nota di rilascio o di una proposta, semplicemente con un prompt.

Riassumi automaticamente documenti lunghi, descrizioni delle attività e thread di commenti per ottenere i punti chiave in pochi secondi.

Crea attività e attività secondarie da documenti o messaggi di chat, migliorando la comunicazione e la collaborazione all'interno del team.

Ottieni risposte contestualizzate alle tue domande direttamente all'interno di un'attività, un documento o persino una discussione nei commenti.

Puoi utilizzare ClickUp AI per creare e formattare rapidamente documenti, aggiungere tabelle modificabili all'interno dei documenti, includere immagini e collegamenti, modificare le autorizzazioni di accesso e molto altro ancora.

Non dovrai più passare ore a creare e aggiornare manualmente wiki, documenti procedura operativa standard e aggiornamenti delle politiche.

⚡️Bonus: hai mai sognato un'esperienza senza tastiera in cui poter creare documenti, note, tabelle e altro ancora con i soli comandi vocali? Siamo qui per aiutarti con ClickUp Talk to Text, parte di ClickUp Brain MAX, un compagno AI desktop che è la soluzione AI per il lavoro più completa al mondo. Gli utenti possono anche utilizzare le ultime versioni di modelli AI esterni come ChatGPT, Gemini e Claude direttamente dall'area di lavoro di ClickUp connessa. Trasforma la tua voce in uno strumento di produttività con Talk to Text in ClickUp Brain MAX.

Hai molte informazioni distribuite tra aree di lavoro e app collegate? ClickUp Knowledge Management indice tutto ciò che si trova nel tuo spazio di lavoro: attività, documenti e persino integrazioni come Slack o Google Drive.

Fai una sola domanda e ClickUp Brain ti fornirà le risposte che altrimenti richiederebbero dieci schede e tre riunioni per trovare.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Appunti dinamici : ottieni uno spazio personale per annotare rapidamente idee, cose da fare o preparativi per le riunioni prima di trasformarle in attività in : ottieni uno spazio personale per annotare rapidamente idee, cose da fare o preparativi per le riunioni prima di trasformarle in attività in ClickUp Notepad

Gestione delle attività : collega : collega le attività di ClickUp ai tuoi documenti, assegnale da qualsiasi luogo e gestiscile in modo efficiente con aggiornamenti di stato, priorità e campi personalizzati.

Appunti delle riunioni basati sull'intelligenza artificiale : lascia che : lascia che ClickUp AI Notetaker si unisca automaticamente alle tue chiamate Zoom, Google Meet o Teams per prendere appunti dettagliati delle riunioni. Organizza i riepiloghi/riassunti sotto ogni elemento all'ordine del giorno e li effettua direttamente in sincronia con ClickUp.

Comunicazione in tempo reale : mantieni le discussioni e le chat del team legate al tuo spazio di lavoro con : mantieni le discussioni e le chat del team legate al tuo spazio di lavoro con ClickUp Chat . È perfetto per mantenere vivo il contesto accanto agli aggiornamenti o alla documentazione del tuo progetto.

Automazione e modelli per risparmiare tempo: lavora senza stress con oltre 1000 modelli e più di un centinaio di automazioni predefinite per iniziare rapidamente.

Limiti di ClickUp

All'inizio, il numero elevato di funzionalità/funzione può sembrare eccessivo, soprattutto per i team più piccoli.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su Capterra afferma:

Mi è stata affidata l'attività di trovare un software che fornisse al mio reparto uno spazio in cui archiviare i nostri piani di lavoro. Abbiamo diverse divisioni all'interno del reparto e avevamo bisogno di qualcosa che consentisse di mostrare al nostro commissario una panoramica dei nostri progetti per l'anno. ClickUp è stato fantastico! Era visivo, consentiva di includere tantissimi dettagli e aveva così tante funzioni e capacità di modifica da poter essere utilizzato per un intervallo di dati. Il sistema è facile da usare e ho dovuto fornire una formazione minima da fare al personale, poiché è molto intuitivo.

Mi è stata affidata l'attività di trovare un software che fornisse al mio reparto uno spazio in cui archiviare i nostri piani di lavoro. Abbiamo diverse divisioni all'interno del reparto e avevamo bisogno di qualcosa che consentisse di mostrare al nostro commissario una panoramica dei nostri progetti per l'anno. ClickUp è stato fantastico! Era visivo, consentiva di includere tantissimi dettagli e aveva così tante funzioni e capacità di modifica da poter essere utilizzato per un intervallo di dati. Il sistema è facile da usare e ho dovuto fornire una formazione minima al personale, poiché è molto intuitivo.

2. Notion (ideale per documenti personalizzabili e modulari che fungono anche da wiki)

tramite Notion

Notion è spesso descritto come il mattone modulare dello spazio di lavoro moderno. Viene utilizzato per un'ampia gamma di attività, dalla documentazione delle procedure operative standard per l'onboarding dei client alla gestione dei wiki interni del team e delle sequenze dei progetti attraverso database integrati.

Una funzionalità/funzione distintiva è rappresentata dai blocchi di Notion in modalità di sincronizzazione. Per i team che gestiscono numerose pagine interconnesse, come le politiche aziendali o le campagne di marketing, la possibilità di sincronizzare i blocchi di contenuto tra le pagine garantisce che tutti lavorino con le informazioni più aggiornate. Ciò riduce significativamente la confusione tra le versioni, soprattutto in ambienti di lavoro asincroni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea tabelle, bacheche Kanban, Sequenza e calendari con filtri, relazioni e eseguire il rollup.

Condivisione di pagine con commenti, modifica in tempo reale, cronologia delle versioni e autorizzazioni granulari.

Salva articoli, tweet e segnalibri tramite l'estensione del browser o incorpora strumenti esterni come Figma, Miro, Loom o Google Maps direttamente nei documenti.

Sfrutta l'IA per riassumere note, redigere bozze di contenuto, tradurre testo e automatizzare le voci del database.

Configura rapidamente nuovi flussi di lavoro con l'ampia libreria di modelli ufficiali e creati dalla community.

Limiti di Notion

Può rallentare quando si lavora con database di grandi dimensioni o pagine complesse ricche di elementi incorporati e blocchi collegati.

Non dispone delle funzionalità avanzate di formula simili a quelle dei fogli di calcolo e delle funzionalità/funzioni di creazione di grafici tipiche di Coda.

Prezzi di Notion

Free Forever

In più: 12 $ al mese per ogni membro

24 $ al mese per membro

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (2.500+)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Ecco una recensione di G2:

Notion rende incredibilmente facile organizzare le informazioni, collaborare con i colleghi e creare flussi di lavoro personalizzati senza scrivere codice. Adoro la sua flessibilità, lo uso ogni giorno per tutto, dalle specifiche dei prodotti e gli appunti delle riunioni al monitoraggio dei progetti e ai dashboard del team.

Notion rende incredibilmente facile organizzare le informazioni, collaborare con i colleghi e creare flussi di lavoro personalizzati senza scrivere codice. Adoro la sua flessibilità, lo uso ogni giorno per tutto, dalle specifiche dei prodotti e la nota della riunione al monitoraggio dei progetti e ai dashboard del team.

👀 Lo sapevi? Il formato PDF, creato nel 1993 da Adobe, ha reso i documenti praticamente immutabili, ponendo finalmente fine al caos del "sul mio schermo sembrava a posto!".

3. Confluence (ideale per la gestione delle conoscenze tra team tecnici e di prodotto)

tramite Confluence

Confluence è ampiamente utilizzato nelle organizzazioni di prodotti in rapida espansione, dove la documentazione è fondamentale per garantire chiarezza tra i team.

La sua profonda integrazione con l'ecosistema Atlassian lo rende una valida alternativa a Coda. Per i team che già operano in Jira, in particolare quelli di ingegneria o IT, Confluence è un'estensione naturale per il piano, le specifiche dei prodotti, le retrospettive e la condivisione interna delle conoscenze.

A differenza del modello flessibile di Coda, Confluence offre supporto per documentazione strutturata su misura per i team tecnici. Ad esempio, i product manager possono redigere PRD collegati direttamente alle epiche di Jira, mentre i team di ingegneri utilizzano lo strumento per creare manuali di onboarding con sincronizzazione con i calendari del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Confluence

Utilizza macro di contenuto come alberi di pagine, sommari, tag di stato e altro ancora per aggiungere interattività alle pagine.

Incorpora ticket Jira, backlog e roadmap in tempo reale direttamente nelle pagine Confluence per una collaborazione perfetta sul prodotto.

Organizza i documenti per team, reparto o funzione con pagine nidificate e una navigazione chiara.

Controlla l'accesso alle informazioni con autorizzazioni granulari di livello azienda a livello di spazio, pagina e utente.

Limiti di Confluence

Può risultare disordinato quando si gestisce un grande volume di pagine e spazi, rendendo più difficile individuare il contenuto più vecchio o archiviato in posizione.

Offre un layout di pagina e un'esperienza di creazione del contenuto più restrittivi, limitando la creatività e i design dei documenti altamente personalizzati.

Prezzi di Confluence

Gratis: fino a 10 utenti

Standard: 5,16 $ per utente/mese

Premium: 9,73 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4. 1/5 (oltre 2.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Confluence?

Una recensione su G2 afferma:

Disporre di una knowledge base per il nostro team è un ottimo modo per assicurarci di essere tutti sulla stessa pagina riguardo ai nostri prodotti, manuali e altre informazioni importanti. È progettata per essere user-friendly e facile da usare nelle nostre attività quotidiane. Inoltre, si integra perfettamente con gli strumenti che già amiamo, come Loom, Drive e Jira!

Disporre di una knowledge base per il nostro team è un ottimo modo per assicurarci di essere tutti sulla stessa pagina riguardo ai nostri prodotti, manuali e altre informazioni importanti. È progettata per essere intuitiva e facile da usare nelle nostre attività quotidiane. Inoltre, si integra perfettamente con gli strumenti che già amiamo, come Loom, Drive e Jira!

4. Quip (ideale per la collaborazione in tempo reale su documenti tra i team commerciali, di assistenza clienti e di operazioni)

tramite Quip

Quip è una piattaforma collaborativa per la produttività, di proprietà di Salesforce, che combina documenti, fogli di calcolo e la funzione di 'chattare' in un'unica interfaccia mobile-first.

Fondamentalmente, Quip funziona come un ibrido tra documenti e fogli di calcolo. Consente ai team di incorporare tabelle, eseguire formule, assegnare attività e tenere discussioni. Essendo una delle migliori alternative a Coda per le organizzazioni incentrate su Salesforce, Quip aiuta a semplificare l'allineamento del team e riduce al minimo la necessità di passare da uno strumento all'altro.

Una funzionalità/funzione distintiva è la sua integrazione nativa con Salesforce. Puoi collegare campi CRM in tempo reale, monitorare gli aggiornamenti degli account o creare playbook collaborativi che raccolgono dati in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quip

Ottieni il Chattare integrato in ogni pagina per discussioni senza interruzioni senza bisogno di strumenti esterni.

Crea fogli di calcolo all'interno dei documenti, completati con funzioni e grafici, ideali per una pianificazione o una previsione semplificata.

Semplifica l'assegnazione delle attività con @menzioni per gestire i follow-up e le responsabilità all'interno dei documenti.

Gestisci le attività del progetto con liste di controllo di base, bacheche Kanban e calendari incorporati nei documenti.

Limiti di Quip

Le impostazioni di condivisione possono sembrare eccessivamente autorizzative: chiunque abbia accesso a un documento può spesso effettuare la modifica per impostazione predefinita, il che potrebbe non essere adatto ai team che necessitano di un controllo più rigoroso dei contenuti.

Offre pochissime integrazioni significative al di fuori dell'ecosistema Salesforce, che limitano la sua utilità come hub del lavoro centrale.

Prezzi di Quip

Starter: 10 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Plus: 25 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Avanzato: 100 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Quip

G2: 4,2/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Quip?

Ecco una recensione di G2:

Quip semplifica la collaborazione sui documenti con la modifica in tempo reale, l'integrazione della chat e un'interfaccia pulita, perfetta per i team che cercano produttività e organizzazione.

Quip semplifica la collaborazione sui documenti grazie alla modifica in tempo reale, all'integrazione della chat e a un'interfaccia pulita, perfetta per i team che cercano produttività e organizzazione.

🧠 Curiosità: il meccanismo di Antikythera (risalente al 200 a.C. circa) recava delle iscrizioni che ne spiegavano lo scopo, rendendolo forse la prima "documentazione informatica".

5. Obsidian (ideale per prendere note collegate e localizzate)

tramite Obsidian

Obsidian è un'applicazione di knowledge base e prendere appunti che può aiutarti a organizzare ricerche di lungo modulo, creare connessioni tra idee e strutturare sistemi di secondo cervello.

Poiché trasforma la presa di appunti lineare in una rete di idee connessa attraverso backlink, link interni e visualizzare grafiche, inizierai a vedere la tua base di conoscenze come un sistema vivente.

È eccellente per attività come la sintesi di ricerche, la creazione di mondi immaginari e la scrittura di testi lunghi, dove è fondamentale la connessione di idee disparate. Funziona come livello di riflessione prima che i progetti vengano formalizzati o realizzati.

Questa alternativa a Coda archivia tutto localmente, garantendo la privacy e la titolarità completa dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Salva le note come testo normale sul tuo dispositivo, accedi offline e completa la titolarità dei dati.

Collega le idee tra le note e riporta in superficie i contenuti correlati senza bisogno di tag.

Apri più note contemporaneamente e lavora su di esse affiancate per un pensiero non lineare.

Visualizza le relazioni tra le note attraverso una vista grafica interattiva che mappa la tua base di conoscenze.

Limiti di Obsidian

Non è progettato per la collaborazione in tempo reale, il che limita l'uso per i team che necessitano di una modifica in condivisione o di un accesso basato su autorizzazione.

Non include un database integrato né funzionalità avanzate per le tabelle; le tabelle sono semplici Markdown senza formule o visualizzare.

Avrai bisogno di piani a pagamento per la sincronizzazione delle note su più dispositivi o per pubblicarle ovunque.

Prezzi di Obsidian

Free

Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente

Pubblicazione: 10 $ al mese per sito

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?

Dai un'occhiata a questa recensione su Capterra:

Obsidian è un prodotto molto flessibile e incentrato sull'utente. È veloce e aumenta la mia produttività mentre lavoro con documenti diversi. È semplice da personalizzare in base alle mie esigenze e offre un facile accesso a tutti i comandi e le opzioni.

Obsidian è un prodotto molto flessibile e incentrato sull'utente. È veloce e aumenta la mia produttività mentre lavoro con documenti diversi. È semplice da personalizzare in base alle mie esigenze e offre un facile accesso a tutti i comandi e le opzioni.

6. Dropbox Paper (ideale per prendere note all'interno di team che già utilizzano Dropbox)

tramite Dropbox Paper

L'interfaccia minimale di Dropbox Paper lo rende efficace per la documentazione rapida e il brainstorming creativo. Elimina il disordine visivo e ti consente di concentrarti interamente sul contenuto senza una curva di apprendimento ripida.

Puoi incorporare immagini, video, file Figma, clip audio e persino frammenti di codice live, senza plug-in ingombranti o complicate configurazioni di condivisione file.

Sebbene non offra i database relazionali o le visualizzazioni flessibili degli strumenti più avanzati, Dropbox Paper rimane comunque una delle migliori alternative a Coda per i team che danno priorità alla velocità, alla semplicità e alla collaborazione senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dropbox Paper

Converti qualsiasi documento in una presentazione pulita e dall'aspetto professionale

Incorpora e visualizza in anteprima i file, inclusi video e audio, direttamente dal tuo account Dropbox.

Ottieni una collaborazione in tempo reale con cursori live e commenti in linea, ideali per i feedback dei team.

Riduci le attività ripetitive e monitora la titolarità con elenchi di attività e date di scadenza integrati nei documenti.

Limiti di Dropbox Paper

L'organizzazione delle cartelle ha un limite: elenchi piatti senza nidificazione o codifica a colore, e l'interfaccia utente lenta può portare alla creazione accidentale di documenti.

Non offre quasi nessuna opzione personalizzata per il layout dei documenti, i modelli o le funzioni.

Non può funzionare come hub di lavoro centralizzato a causa del suo limite e della mancanza di potenti integrazioni di terze parti.

Prezzi di Dropbox Paper

In più: 11,99 $ al mese

Professional: 19,99 $ al mese

Standard: 18 $/utente/mese

Avanzato: 30 $/utente/mese

📌 Nota: Dropbox Paper è incluso in tutti i piani Dropbox, non è previsto un prezzo separato per Paper.

Valutazioni e recensioni di Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (oltre 4.500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dropbox Paper?

Ecco una recensione di G2:

È uno strumento eccellente per documenti online ad hoc, informali e collaborativi, in particolare quelli che cambiano frequentemente.

È uno strumento eccellente per documenti online ad hoc, informali e collaborativi, in particolare quelli che cambiano frequentemente.

🔔 Promemoria: non tutti gli strumenti funzionano bene con l'ecosistema Google Workspace. Per garantire un flusso di lavoro senza intoppi, cerca opzioni che offrano supporto alle integrazioni con Gmail, Drive, Calendar e Meet.

7. Basecamp (ideale per semplificare la comunicazione del team e i documenti del progetto in un unico posto)

tramite Basecamp

Basecamp si basa sull'idea che ogni progetto necessiti degli stessi strumenti, come attività, messaggi, file, elenchi di cose da fare e scadenze raggruppati in un unico posto.

Non dovrai più cercare nella cronologia delle chat per trovare l'ultima decisione presa o chiederti dove sia stato salvato il brief del progetto. I messaggi sono raggruppati in thread, gli elenchi delle attività hanno visibilità per tutti e puoi caricare documenti o note direttamente nello spazio del progetto.

Dispone anche di un repository centrale per la condivisione di documenti, file, immagini e altre risorse relative al progetto. È possibile concedere a client e stakeholder esterni un accesso controllato limitato per feedback e approvazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Organizza tutte le comunicazioni, le attività, i file e le pianificazioni relative al progetto in un unico spazio di lavoro unificato.

Crea aree distinte come Bacheche per annunci importanti e Campfire per il Chattare veloce, mantenendo le conversazioni organizzate.

Aggiungi file dall'editor di testo (fino a 10 GB) o aggiungi file autonomi (fino a 5 GB)

Tieni traccia dei progressi con Hill Charts, uno strumento visivo che aiuta i team a mostrare quando un'attività è stata definita concettualmente, anche se non è ancora stata terminata.

Limiti di Basecamp

Possono verificarsi problemi di notifica poiché gli utenti tag a volte non ricevono gli avvisi e la navigazione per inviare messaggi ping sui dispositivi mobili può risultare macchinosa e poco intuitiva.

Non dispone di database personalizzabili, fogli di calcolo o funzionalità avanzate per la creazione di documenti.

Impone una struttura rigida che non può essere modificata per adattarsi ai flussi di lavoro specifici del team.

Prezzi di Basecamp

Free Forever

In più: 15 $/utente/mese

Pro Unlimited: 299 $/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4. 1/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?

Una recensione su Capterra afferma:

Consente ai team e ai reparti di comunicare facilmente e di sfruttare risorse importanti, come quelle creative, come un repository a cui è possibile accedere, modificare e monitorare collettivamente. Consente inoltre ai membri di fornire feedback e modifiche.

Consente ai team e ai reparti di comunicare facilmente e di sfruttare risorse importanti, come quelle creative, come un repository a cui è possibile accedere, modificare e tracciare collettivamente. Consente inoltre ai membri di fornire feedback e modifiche.

8. Slite (ideale per la documentazione asincrona e i wiki interni leggeri)

tramite Slite

Slite è una piattaforma di gestione delle conoscenze che combina documenti collaborativi con funzionalità di discussione integrate.

Crea documenti verificati, aggiungi video, immagini e formattazioni avanzate, e modifica o aggiorna insieme al tuo team. L'assistente AI integrato può migliorare la tua scrittura e riepilogare/riassumere o tradurre i tuoi documenti in pochi secondi.

A differenza degli strumenti che puntano su una flessibilità infinita, Slite dà la priorità alla struttura. Ogni nota risiede all'interno di un canale e questi canali sono raggruppati per argomento o team. Puoi chiedere un contributo su un documento, ottenere risposte tramite thread in linea e andare avanti senza convocare una riunione.

Gestisce anche il controllo delle versioni e i suggerimenti. Quando si esaminano gli aggiornamenti, è possibile vedere esattamente cosa è stato modificato e chi lo ha proposto. Ciò è utile quando si svolge il lavoro su documenti ricorrenti come specifiche di prodotto, bozze di politiche o playbook interni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slite

Organizza le conoscenze in canali e documenti nidificati, creando un wiki aziendale chiaro e navigabile.

Assegna i revisori e imposta le date di verifica in modo che i documenti importanti non diventino obsoleti.

Discuti il lavoro direttamente all'interno di ogni documento attraverso uno spazio di conversazione dedicato e strutturato in thread.

Poni domande in linguaggio naturale (ad esempio, "Quali decisioni sono state prese nell'ultimo sprint?") per ottenere risposte riepilogate dalla tua knowledge base.

Visualizza il coinvolgimento dei documenti nel tempo, monitora l'utilizzo dello spazio di lavoro ed esporta i dati sulle attività del team in formato CSV per audit o revisioni.

Limiti di Slite

Presenta una funzionalità/funzione di una struttura dei documenti più rigida con opzioni limitate per la personalizzazione del layout.

I documenti più lunghi possono ancora subire rallentamenti durante la modifica, nonostante i continui miglioramenti apportati nel tempo per risolvere i problemi di prestazioni.

Offre solo funzionalità di gestione delle attività rudimentali nel modulo di liste di controllo di base.

Prezzi di Slite

Standard: 10 $/utente/mese

Premium: 15 $/utente/mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slite

G2: 4,6/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: 4,7 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slite?

Un recensore di G2 afferma:

Scrivere e formattare i contenuti è incredibilmente facile, anche per un nuovo utente. Non sarai mai sommerso dalle funzionalità/funzione: al contrario, mentre lavori in Slite scoprirai facilmente nuovi strumenti e nuovi modi di lavorare.

Scrivere e formattare i contenuti è incredibilmente facile, anche per un nuovo utente. Non sarai mai sommerso dalle funzionalità/funzione: al contrario, mentre lavori in Slite scoprirai facilmente nuovi strumenti e nuovi modi di lavorare.

9. Nuclino (ideale per wiki interni al team basati su cloud e condivisione rapida delle conoscenze)

tramite Nuclino

Nuclino è uno spazio di lavoro collaborativo basato su cloud e uno strumento di gestione delle conoscenze che ti consente di creare, modificare, collegare e organizzare documenti in tempo reale con un hub unificato per conoscenze, documenti, monitoraggio dei progetti e brainstorming.

Questo strumento ha un'interfaccia drag-and-drop, quindi puoi riordinare gli elementi, nidificare le raccolte l'una nell'altra e passare dalla visualizzazione elenco, bacheca, tabella o grafico, a seconda di come desideri lavorare.

Digita "@" per creare una connessione istantanea tra una pagina e un'altra e rendere i tuoi documenti interni più simili a un sito web o a un wiki interno.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nuclino

Crea documenti in modo efficiente con il supporto completo di Markdown e i comandi slash.

Usa /canvas per creare diagrammi in formato libero, flussi di brainstorming o mappe mentali direttamente all'interno di qualsiasi documento.

Trova qualsiasi informazione all'istante con una funzione di ricerca veloce e reattiva.

Pubblica uno spazio di lavoro come sito web, con domini personalizzati e modifica del titolo del sito.

Visualizza l'intero spazio di lavoro come una rete di pagine collegate, con animazioni al passaggio del mouse e indicazioni di colore.

Limiti di Nuclino

Offre opzioni di formattare, layout e personalizzate con limite all'interno dei documenti.

Le raccolte generano pagine indice compilate automaticamente che non possono essere personalizzate, il che ne limita l'uso come pagine di destinazione modificabili o hub visivi per contenuto raggruppato.

Non include autorizzazioni granulari, ruoli utente o controlli di sicurezza avanzati necessari alle grandi aziende.

Prezzi di Nuclino

Free Forever

Starter: 8 $/utente/mese

Aziendale: 12 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Nuclino

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nuclino?

Una recensione su Capterra afferma:

Sto cercando di avviare diverse attività aziendali e progetti di scrittura in modo collaborativo e individuale. Nuclino mi ha fornito un modo per la condivisione e l'organizzazione delle mie informazioni in modo semplice e efficiente. Anche se sono una persona normale, mi sento più produttivo e professionale quando uso Nuclino. Penso che sia una buona piattaforma per chiunque desideri avere un impatto nel mondo.

Sto cercando di avviare diverse attività e progetti di scrittura in modo collaborativo e individuale. Nuclino mi ha fornito un modo per la condivisione e l'organizzazione delle mie informazioni in modo semplice e efficiente. Anche se sono una persona normale, mi sento più produttivo e professionale quando uso Nuclino. Penso che sia una buona piattaforma per chiunque desideri avere un impatto nel mondo.

10. Microsoft OneNote (ideale per prendere note multimediali su diversi dispositivi)

tramite Microsoft OneNote

OneNote di Microsoft è progettato per prendere appunti in formato libero senza dover definire in anticipo una struttura. Basta aprire un blocco appunti, scegliere una sezione e inserire tutto ciò che serve: testo, memo vocali, PDF, istantanee della lavagna online o appunti scritti a mano.

Ogni pagina si comporta come una tela infinita. Posiziona il contenuto ovunque, aggiungi annotazioni agli screenshot e persino scrivi equazioni o disegni. L'assistente AI Copilot riduce il tempo e il lavoro richiesto per generare idee, creare elenchi e organizzare le informazioni.

La sincronizzazione è perfetta su tutte le piattaforme. Che tu stia utilizzando l'app desktop su Windows, la versione web tramite OneDrive o le app mobili su iOS o Android, le tue note rimangono sincronizzate e accessibili.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft OneNote

Organizza le informazioni all'interno di una struttura gerarchica familiare composta da notebook, sezioni e pagine.

Cerca il testo all'interno delle immagini inserite e delle note scritte a mano utilizzando il potente riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).

Registra note vocali direttamente nell'app, con riproduzione a sincronizzazione con la presa di appunti per rivedere le riunioni.

Usa uno stilo o il dito per disegnare, annotare documenti o scrivere a mano formule matematiche e chimiche.

Copia articoli, screenshot o intere pagine web e inseriscili in un blocco note conservando le informazioni sulla fonte.

Limiti di Microsoft OneNote

La sincronizzazione tra i dispositivi può subire ritardi, soprattutto in caso di modifiche offline o cambi frequenti, interrompendo occasionalmente il flusso di lavoro.

Può diventare disorganizzato a causa della sua natura non strutturata

Prezzi di Microsoft OneNote

Free Forever (disponibile per impostazione predefinita in tutti i piani Microsoft 365)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $ al mese

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mese

Microsoft 365 Aziendale Basic: 6,00 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft OneNote?

Un recensore di G2 afferma:

OneNote è ottimo per organizzare le note in una struttura chiara e flessibile. Mi piace il modo in cui imita un taccuino fisico con schede e sezioni, rendendo facile la gestione di diversi argomenti o progetti.

OneNote è ottimo per organizzare le note in una struttura chiara e flessibile. Mi piace il modo in cui imita un taccuino fisico con schede e sezioni, rendendo facile la gestione di diversi argomenti o progetti.

11. Airtable (ideale per flussi di lavoro di documentazione in stile database a connessione)

tramite Airtable

Airtable è un potente strumento senza codice per la creazione di applicazioni personalizzate, come CRM, pianificatori di contenuto, tracker di progetti e altro ancora. È utile per la documentazione e i sistemi di conoscenza interni in cui sono importanti la sincronizzazione dei dati in tempo reale, la titolarità e l'organizzazione a livello di campo.

Ogni base può includere più tabelle che supportano tipi di campi avanzati come testo, elenco a discesa, record collegati, allegati, tag dei collaboratori e altro ancora. Puoi collegare documenti correlati tra le tabelle, creare viste filtrate e trasformare i record in voci di conoscenza.

Migliora ulteriormente le funzionalità con estensioni o script, se necessario, e controlla l'accesso con le impostazioni di condivisione e autorizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Crea database relazionali potenti e flessibili con un'interfaccia per utenti intuitiva simile a un foglio di calcolo.

Collega i record tra le tabelle per evitare duplicazioni e mantenere aggiornata la documentazione collegata.

Passa dalla visualizzazione Griglia, Galleria, Kanban, Calendario e vista Gantt per aiutare i team a navigare tra i record in modo coerente con il modo in cui svolgono il lavoro.

Analizza documenti, genera immagini e trova risposte rapide alle query con IA Agents .

Progetta dashboard e applicazioni personalizzate e interattive per gli utenti finali.

Usa Airtable Automazioni per trigger aggiornamenti, promemoria o messaggi Slack quando vengono aggiunti o modificati nuovi documenti.

Limiti di Airtable

Non dispone di solide funzionalità/funzione per la creazione di documenti di lunga durata o la modifica di testi, il che lo rende inadatto alla creazione di wiki o knowledge base.

I limiti di registrazione possono essere restrittivi per i set di dati di grandi dimensioni e non esiste un sistema di avviso via email quando vengono raggiunti i limiti di esecuzione dell'automazione.

Prezzi di Airtable

Free Forever

Team: 24 $/utente/mese

Aziendale: 54 $/utente/mese

Scala dell'azienda: Prezzi personalizzati

Componente aggiuntivo IA: a partire da 6 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable?

Una recensione su G2 afferma:

Ho trovato l'interfaccia di Airtable molto user-friendly. Ha una struttura potente che consente di acquisire e di effettuare la condivisione dei dati in vari formattare. Mi piacciono le diverse interfacce che è possibile creare a partire da una tabella. Apprezzo la possibilità di far compilare ai utenti dei moduli che caricano i dati nelle tabelle senza che ciascuno di essi debba disporre di una licenza. È semplicissimo modificare i tipi di dati, le etichette e quasi tutto in Airtable, ma apprezzo anche gli avvisi che vengono visualizzati quando si sta per modificare i dati in una base collegata diversa.

Ho trovato l'interfaccia di Airtable molto intuitiva per gli utenti. Ha una struttura potente che consente di acquisire e di effettuare la condivisione dei dati in vari formattare. Mi piacciono le diverse interfacce che è possibile creare a partire da una tabella. Apprezzo la possibilità di far compilare ai utenti dei moduli che caricano i dati nelle tabelle senza che ciascuno di essi debba disporre di una licenza. È semplicissimo modificare i tipi di dati, le etichette e quasi tutto in Airtable, ma apprezzo anche gli avvisi che vengono visualizzati quando si sta per modificare i dati in una base collegata diversa.

12. Evernote (ideale per la documentazione personale strutturata e il recupero rapido delle note)

tramite Evernote

Evernote è uno strumento molto diffuso per la documentazione personale strutturata. Gli utenti possono ritagliare articoli dal web, scansionare appunti scritti a mano, inoltrare email nei taccuini e quindi tag e organizzare tutto per un facile recupero.

Ogni notebook funge da contenitore, con note che possono includere liste di controllo, allegati, documenti incorporati e collegamenti a eventi del calendario. Offre una sincronizzazione affidabile tra desktop e dispositivi mobili e, grazie al supporto OCR integrato, anche le ricevute scansionate o le note scritte a mano diventano ricercabili.

L'IA integrata è in grado di riepilogare/riassumere, effettuare modifiche e trascrivere le tue note, oltre a trovare rapidamente le informazioni giuste al loro interno.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Trascrivi, riepiloga/riassumi e organizza le note della riunione utilizzando l'input vocale o le registrazioni sull'app per prendere appunti basata sull'IA

Trova contenuto all'interno di immagini, PDF e note scritte a mano utilizzando il riconoscimento ottico dei caratteri.

Salva articoli, intere pagine web o PDF con attribuzione della fonte in un blocco note specifico per riferimento futuro.

Scansiona documenti cartacei, lavagne bianche e biglietti da visita direttamente nell'app utilizzando la fotocamera di un dispositivo mobile.

Annotate immagini e file PDF con testo, frecce ed evidenziazioni senza uscire dall'applicazione.

Limiti di Evernote

Alcune azioni, come allegare o esportare note, risultano macchinose e non è possibile integrare direttamente le note email dall'interno dell'app.

Ha subito aumenti di prezzo significativi e severe limitazioni al suo piano Free dopo l'acquisizione da parte di Bending Spoons.

Prezzi di Evernote

Free Forever

Personale: 14,99 $ al mese

Professional: 17,99 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Ecco una recensione di G2:

Evernote è un'app utile per prendere note. Mi piace il sistema di organizzazione dei taccuini e l'uso dei tag. Rende facile e veloce trovare le informazioni.

Evernote è un'app utile per prendere note. Mi piace il sistema di organizzazione dei taccuini e l'uso dei tag. Rende facile e veloce trovare le informazioni.

13. Trello (ideale per la documentazione visiva con schede flessibili)

tramite Trello

Trello di Atlassian è spesso associato alla project management in stile Kanban. Tuttavia, a ben guardare, è anche uno strumento per documentare i processi, acquisire note delle riunioni o creare bacheche di conoscenza del team in un formato visivo.

All'interno, le schede personalizzate, le reazioni emoji e le animazioni con coriandoli conferiscono alla documentazione un tocco più umano.

Puoi anche organizzare il contenuto in modo più efficace utilizzando separatori, etichette, scorciatoie da tastiera e impostando stati "Terminato" che corrispondono al tuo flusso di lavoro. Per i team che non necessitano di database nidificati o tabelle strutturate, Trello offre una struttura sufficiente per gestire le conoscenze condivise.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Usa copertine con colore o con immagini per distinguere a colpo d'occhio documenti, nota o schede delle risorse.

Crea semplici interruzioni di riga in un elenco con "—" (separatori di schede) per raggruppare schede correlate o documentazione di fase.

Usa etichette, segni di spunta per le date di scadenza o elenchi archiviati per indicare gli aggiornamenti della documentazione o le voci di conoscenza completate.

Automatizza le azioni ripetitive, come lo spostamento delle schede o l'aggiunta di liste di controllo, con il motore di automazione Butler integrato.

Estendi le funzionalità delle bacheche aggiungendo Power-Up per integrazioni e funzionalità come calendari e campi personalizzati.

Limiti di Trello

Non dispone di solide funzionalità/funzione per la creazione di documenti di lunga durata, il che lo rende inadatto alla creazione di una knowledge base o di un wiki.

Quando le bacheche sono sovraffollate di schede, allegati o automazioni in corso, le prestazioni possono rallentare, specialmente durante i flussi di lavoro con grandi quantità di dati.

Offre funzionalità di reportistica e analisi native con limite.

Prezzi di Trello

Free Forever (fino a 10 collaboratori per area di lavoro)

Standard: 6 $/utente/mese

Premium: 12,50 $/utente/mese

Azienda: 17,50 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Una recensione su Capterra afferma:

Utilizzo Trello da molti anni come organizzatore personale delle cose da fare e strumento di project management con più collaboratori. Ho continuato a utilizzarlo nonostante il fascino delle alternative perché Trello è semplice e molto facile da usare.

Utilizzo Trello da molti anni come organizzatore personale delle cose da fare e strumento di project management con più collaboratori. Ho continuato a utilizzarlo nonostante il fascino delle alternative perché Trello è semplice e molto facile da usare.

Migliora la gestione dei tuoi documenti e delle tue attività con ClickUp

Non si può negare che Coda sia intelligente. Ti aiuta a muoverti più velocemente archiviando documenti, database e dashboard. Ma man mano che il tuo flusso di lavoro diventa più impegnativo, hai bisogno di uno strumento che non rallenti sotto pressione né limiti ciò che il tuo team può fare insieme.

ClickUp è quel passaggio avanti.

Offre documenti collegati al monitoraggio dei progetti in tempo reale, tabelle che estraggono dati in tempo reale, funzionalità di chat che mettono in contatto i team e un'IA che si adatta effettivamente al tuo lavoro. La parte migliore? ClickUp si adatta. Che tu stia gestendo documenti di prodotto, procedura operativa standard o wiki interni, si forma in base al tuo flusso di lavoro.

Se sei pronto per una piattaforma di produttività che stia al passo con il tuo modo di lavorare, indipendentemente dalla rapidità con cui cambiano le cose, ClickUp merita sicuramente di essere preso in considerazione.

👉 Prova ClickUp oggi stesso e riunisci i tuoi documenti, le tue attività e le tue idee in un unico potente area di lavoro.