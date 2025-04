i 10 migliori modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) nel 2025

I modelli linguistici (LLM) riconoscono modelli di testo simili a quelli umani, traducono le lingue, prevedono i risultati testuali e generano autonomamente contenuti coerenti e contestualmente rilevanti.

Sia che si voglia migliorare la comunicazione, automatizzare la creazione di contenuti o ricavare informazioni da vasti dati testuali, gli LLM automatizzano le attività ripetitive.

Sul mercato esistono numerosi LLM di OpenAI, Meta, Microsoft, Google e altre aziende. Ogni LLM ha funzioni diverse e molteplici casi d'uso, rendendo difficile la scelta del modello giusto.

Abbiamo raccolto 10 grandi modelli linguistici per aiutarvi a scegliere il migliore per le vostre esigenze aziendali. Esaminiamo le loro funzionalità/funzione, i vantaggi e i limiti.

Cosa cercare nei modelli linguistici di grandi dimensioni?

Nella selezione di un modello linguistico di grandi dimensioni per le attività di elaborazione del linguaggio naturale, sceglietene uno che sia in linea con il vostro scopo e i vostri obiettivi strategici. Ecco le capacità chiave che guidano la scelta:

**I modelli di base devono essere compatibili con lo stack tecnologico esistente, come CRM, ERP o app personalizzate. La compatibilità senza soluzione di continuità garantisce processi e flussi di dati semplificati senza modifiche drastiche

Facilità d'uso: LLM deve essere facile da usare per i diversi membri del team con competenze tecniche diverse. Deve avere un'interfaccia intuitiva con risorse in grado di ridurre la curva di apprendimento

Scalabilità: Il modello deve essere in grado di gestire enormi volumi di dati di addestramento senza un calo delle prestazioni

Supporto linguistico: LLM deve avere capacità multilingue e multi-dialetto per scalare le operazioni aziendali in diverse posizioni geografiche

Efficacia dei costi: Il costo totale di titolarità, comprese le spese iniziali, la manutenzione e gli aggiornamenti, deve essere adeguato al vostro budget

Personalizzazione: Dovreste essere in grado di personalizzare i modelli in base alle vostre esigenze aziendali

Privacy dei dati: Il modello deve essere dotato di funzionalità avanzate di sicurezza e privacy dei dati per proteggere le informazioni aziendali personali e riservate

I 10 migliori modelli linguistici di grandi dimensioni da utilizzare nel 2024

1. GPT-4

via ChatGPT GPT-4 è l'ultima iterazione della serie di modelli linguistici generativi, preaddestrati e basati su trasformatori di OpenAI. Genera risposte simili a quelle umane sulla base di semplici prompt di testo e l'elaborazione del linguaggio naturale.

GPT-4 è un sistema di versatile IA che può svolgere attività tecniche e creative come comporre canzoni, generare riepiloghi e preparare report aziendali. Gli utenti possono anche aggiungere immagini per la classificazione e generare didascalie.

Può sfornare fino a 25.000 parole, il che lo rende adatto alla creazione di contenuti lunghi.

GPT-4: le migliori funzionalità/funzione

Automazioni per la creazione, il riepilogo, la traduzione, la generazione di idee, il codice, il supporto clienti e altre attività

Elaborazione simultanea di testo e immagini

Creazione di framework per altre app o chatbot grazie alla compatibilità multipiattaforma e all'integrazione API

Generare contenuti liberi da pregiudizi dannosi con le sue metodologie di formazione avanzate

Limiti del GPT-4

A volte può fornire risposte distorte

Il GPT-4 a volte fornisce dati imprecisi, soprattutto in relazione alle ultime tendenze e agli ultimi eventi

L'integrazione può essere complessa in quanto richiede un'infrastruttura IT e competenze sostanziali

Prezzi del GPT-4

Prezzi personalizzati

GPT-4 valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (15+ recensioni)

2. PaLM

_Via ricerca su Google Il PaLM (Pathways Language Model), sviluppato da Google, rappresenta un significativo passaggio in avanti nelle tecnologie di IA e di elaborazione del linguaggio naturale. È addestrato su diversi set di dati e può facilmente gestire attività di ragionamento complesse come la codifica, la classificazione e la traduzione.

PaLM 2, la versione aggiornata di PaLM, può essere utilizzata per la ricerca e integrata con applicazioni di produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di PaLM

Esecuzione più accurata di attività complesse grazie alle eccezionali capacità di comprensione del linguaggio di PaLM

Scalare in modo più flessibile ed efficiente con PaLM (costruito sul sistema Pathways di Google) senza bisogno di modelli specifici per le attività

Riduzione della complessità operativa e completamento di più attività simultaneamente con la singola istanza del modello di PaLM

Sfruttare le sue superiori capacità di ragionamento in scenari che richiedono deduzione logica, risoluzione di problemi e processi decisionali

Limiti di PaLM

Come altri modelli di grandi dimensioni, PaLM richiede notevoli risorse computazionali per l'addestramento e l'inferenza, il che crea un ostacolo per le entità più piccole o per i singoli sviluppatori

L'integrazione di PaLM con le tecnologie legacy può essere impegnativa e richiede un lavoro di sviluppo significativo

Essendo un modello più recente e altamente avanzato, l'accessibilità del PaLM è limitata alle organizzazioni che dispongono dell'infrastruttura e del budget necessari per supportarne l'implementazione

Prezzi di PaLM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PaLM

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

3. BERT

via ricerca su Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) è un modello di apprendimento automatico (ML) per l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) sviluppato da Google.

Si tratta di un algoritmo di rappresentazione del linguaggio bidirezionale (può analizzare il testo sia da destra che da sinistra) e non supervisionato che può analizzare grandi volumi di dati e addestrare facilmente modelli di apprendimento automatico.

È possibile utilizzare BERT per attività di NLP come la traduzione, la classificazione delle frasi e l'analisi del sentiment.

Le migliori funzionalità/funzione di BERT

Addestramento del modello di apprendimento automatico sui vostri dati testuali

Con BERT si ottengono risultati contestuali migliori, poiché utilizza una rappresentazione bidirezionale del contesto. Elabora il testo da destra a sinistra e da sinistra a destra, interpretandolo in base a tutte le parole circostanti

Eseguire attività versatili con BERT, tra cui l'analisi del sentimento, il riconoscimento di entità denominate e la risposta a domande

È possibile perfezionarlo con un solo strato di uscita aggiuntivo per creare modelli all'avanguardia per varie attività. Questo riduce significativamente il tempo e le risorse necessarie per l'addestramento dei modelli

Utilizzate la sua versione multilingue che supporta 104 lingue, rendendola applicabile alle applicazioni globali in cui è richiesta l'elaborazione in più lingue

Limiti del BERT

Il BERT è computazionalmente costoso a causa della sua dimensione e complessità. Richiede risorse GPU per l'addestramento e l'inferenza, creando problemi di integrazione per le organizzazioni con infrastrutture tecniche al limite

Nonostante sia bidirezionale, la comprensione di BERT è limitata a 512 token all'interno di una finestra di contesto

La versione legacy sarà interrotta dopo il 31 gennaio 2025

Prezzi di BERT

BERT è open-source e liberamente disponibile sotto la licenza Apache 2.0.

Valutazioni e recensioni di BERT

G2: Non disponibile

Non disponibile Capitolare: Non disponibile

4. Claude

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Claude.ai\_-1400x785.png Claude.ai /$$$img/

via Claude.ai Claude è un modello linguistico innovativo di grandi dimensioni sviluppato e addestrato da Anthropic utilizzando l'IA costituzionale. È noto per la sua attenzione all'IA etica che si concentra sulla sicurezza, l'accuratezza e la protezione durante la generazione del linguaggio umano.

La sua capacità di fornire risposte contestualmente appropriate rende Claude adatto all'addestramento di conversazioni Applicazioni di IA .

Claude è in grado di eseguire attività di ragionamento avanzate che vanno oltre il riconoscimento di modelli o la generazione di testi. Può anche trascrivere e analizzare note scritte a mano, foto e immagini statiche. Le sue altre capacità includono la generazione di codici e l'elaborazione multilingue.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude

Claude 3 è in grado di elaborare circa 30 pagine di testo al secondo. È in grado di leggere documenti di ricerca elaborati o contratti di grandi dimensioni più velocemente dei suoi colleghi

Integrare facilmente Claude nello stack tecnico esistente senza dover disporre di competenze tecniche approfondite

Garantire un tono e uno stile coerenti nelle conversazioni con i clienti grazie all'IA conversazionale di Claude

Utilizzate Claude per estrarre informazioni dalle email aziendali o per riepilogare/riassumere le risposte di un sondaggio

Limiti di Claude

Claude utilizza solo la lingua inglese, il che limita la sua applicabilità nei mercati globali

Non è possibile creare testi e immagini su Claude

Sebbene Claude sia stato addestrato su dati enormi, a volte ha generato risposte imprecise

Prezzi di Claude

Business e scala: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Gratis : 0

: 0 Pro: $20 per persona al mese

$20 per persona al mese Teams: $30 per persona al mese (minimo 5 persone)

Claude valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (4 recensioni)

5. Falcon

via Falcon Falcon è un modello linguistico creato dal Technology Innovation Institute. È stato sviluppato per diverse attività complesse di elaborazione del linguaggio naturale e addestrato utilizzando 40 miliardi di parametri e mille miliardi di token.

Falcon integra i più recenti progressi dell'IA per migliorare la comprensione e la generazione del linguaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Falcon

Generazione di testi coerenti e consapevoli del contesto che imitano fedelmente lo stile di scrittura umano con Falcon

Da fare una decodifica più rapida con un degrado minimo della qualità grazie alla capacità di Falcon di ridurre la larghezza di banda della memoria

Implementazione di soluzioni NLP in mercati globali grazie alla capacità di Falcon di supportare più lingue

Limiti di Falcon

Richiede notevoli risorse computazionali per un funzionamento ottimale, riducendo la sua accessibilità alle organizzazioni più piccole con infrastrutture IT limitate

L'integrazione di Falcon nei sistemi esistenti può essere tecnicamente impegnativa

Prezzi di Falcon

Prezzi personalizzati

Falcon valutazioni e recensioni

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

6. ERNIE

via ERNIE ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration), sviluppato da Baidu, integra grafi di conoscenza strutturati nell'addestramento del modello linguistico, migliorandone la comprensione di contesti complessi.

ERNIE è in grado di elaborare e comprendere il linguaggio attraverso il contesto immediato e l'integrazione di strutture di conoscenza esterne. Può continuare ad apprendere e ad adattarsi dopo l'addestramento iniziale, consentendo miglioramenti nel tempo quando viene esposto a nuovi dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ernie

Utilizzabile per applicazioni che richiedono una comprensione interlinguistica, poiché Ernie supporta più lingue

Esecuzione di un'ampia gamma di attività NLP, tra cui l'analisi del sentimento, la classificazione dei testi e altro ancora, grazie all'addestramento arricchito con grafici di conoscenza di ERNIE

Limiti di Ernie

L'integrazione di ERNIE nei sistemi esistenti, soprattutto in quelli che non sono già pronti per l'IA, è impegnativa

Il pre-addestramento su specifici grafi di conoscenza potrebbe limitare la sua efficacia o rilevanza in settori di nicchia

Prezzi di Ernie

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Ernie

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

7. Cohere

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Cohere-1400x785.png

/$$$img/

via Coerente Cohere è una piattaforma di IA per aziende che aiuta le imprese a integrare l'IA generativa nei loro processi quotidiani, come la ricerca, il reperimento e il recupero di documenti in oltre 100 lingue.

Consente alle aziende di far progredire il loro modello di IA generativa dalla fase di proof of concept a quella di produttività, aiutandole a costruire applicazioni di IA scalabili ed efficienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cohere

Cohere si distingue per le sue API di facile utilizzo, che lo rendono accessibile anche a chi ha competenze tecniche al limite

Cohere offre un'eccellente scalabilità, che si rivolge ad aziende di tutte le dimensioni, dalle startup alle grandi imprese

Cohere permette agli utenti di perfezionare i modelli sui propri dati, consentendo di ottenere risposte più personalizzate e accurate in base alle esigenze e ai contesti aziendali specifici

L'azienda pone l'accento sullo sviluppo etico dell'IA, fornendo trasparenza sulle modalità di addestramento dei suoi modelli

Limiti di Cohere

Come molti modelli di IA, le prestazioni di Cohere dipendono fortemente dalla qualità dei dati di addestramento

Sebbene Cohere sia accessibile, il suo costo può aumentare rapidamente per gli utenti che utilizzano grandi quantità di dati

Sebbene in miglioramento, il supporto di Cohere per le lingue diverse dall'inglese non è così esteso come quello di altri modelli

Prezzi di Cohere

**Gratis

Modello predefinito * Comando R+: Ingresso: 3$/1M di token; Uscita: $15/1M token * Comando R: Ingresso: $0,5/1M token; Uscita: $1,5/1M Gettoni

Comando R+: Comando R: Ingresso: $0,5/1M token; Uscita: $1,5/1M Gettoni Modello perfezionato Comando R: Input: $2/1M token; Output: $4/1M token; Addestramento: $8/1M token



Valutazioni e recensioni di Cohere

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

8. Gemelli

via Gemini IA Gemini (ex Bard), di Google, è un modello linguistico di grandi dimensioni che gestisce diverse attività complesse di elaborazione del linguaggio naturale. È noto per la sua versatilità e le sue elevate prestazioni, in quanto mira a fornire capacità avanzate di IA in diversi settori.

Il modello è stato addestrato su un ampio set di dati, che gli permette di comprendere e generare testi con elevata precisione e sensibilità al contesto. Gemini è ottimizzato per le applicazioni in tempo reale e fornisce risposte rapide necessarie per i bot del servizio clienti, le traduzioni in tempo reale e altre applicazioni interattive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gemini

Esecuzione di attività NLP, tra cui la generazione di testi, l'analisi del sentiment, il riepilogare/riassumere e la traduzione linguistica

Ottimizzazione di Gemini su set di dati specifici, consentendo una maggiore personalizzazione per soddisfare requisiti di nicchia o particolari esigenze aziendali

Limiti di Gemini

L'integrazione di Gemini nei sistemi software esistenti può essere complessa e richiede competenze tecniche

Gemini supporta più lingue, ma le sue prestazioni possono variare significativamente da una lingua all'altra

Non può generare immagini

Prezzi di Gemini

**Gratis

Pay-as-you-go: Ingresso: $7/1M Tokens; Uscita: $21/1M token

Gemini valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: Non disponibile

9. LlaMA

via LlaMA LlaMA (Large Language Model Meta IA), di Meta, è stato costruito principalmente per sviluppatori e ricercatori per facilitare l'innovazione. Tuttavia, può anche svolgere altre attività complesse come la traduzione e la generazione di dialoghi.

Crea anche codici e linguaggio naturale sui codici a partire da prompt.

Le migliori funzionalità/funzioni di LlaMA

Esegue attività di PNL come la generazione, la comprensione, il riepilogo/riassunto e la traduzione di testi

Costruito come modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) open-source, progettato per sviluppatori, ricercatori e aziende per costruire, sperimentare e scalare responsabilmente le loro idee di IA generativa

Generazione di codici e prompt in linguaggio naturale con Llama

Limiti di LLaMA

Richiede 30-120 secondi per generare una risposta, in ritardo rispetto ad altri strumenti

L'impostazione e la personalizzazione di LLaMA, in particolare per usi specifici o avanzati, possono richiedere una notevole competenza tecnica nell'apprendimento automatico e nell'NLP

La disponibilità di modelli pre-addestrati e pronti all'uso può essere limitata, aumentando il lavoro richiesto per iniziare

Prezzi di LLaMA

Gratuito o ad accesso libero per i ricercatori

Valutazioni e recensioni di LLaMA

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: 4.0/5 (1 recensione)

10. Orca

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Orca-1400x1281.png

/$$$img/

via Orca Microsoft ha sviluppato Orca per i modelli linguistici di piccole dimensioni (´10B parametri o meno). Si basa su una metodologia di auto-miglioramento e di feedback.

Orca crea dati sintetici per l'addestramento di piccoli modelli, fornendo loro migliori capacità di ragionamento e comportamenti personalizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Orca

Utilizzate Orca per riepilogare/riassumere testi e attività complesse di risposta alle domande

Fornisce ai modelli linguistici più piccoli una migliore capacità di ragionamento, in quanto Orca imita i processi di ragionamento dei modelli più grandi con la messa a punto delle spiegazioni

Utilizzo di modelli pre-addestrati su diverse origini dati in diversi domini, da quello legale e medico a quello dell'intrattenimento e della finanza

Ottimizzazione di Orca su set di dati specifici, per consentire al modello di adattarsi alle esigenze di un settore unico o di applicazioni specializzate

Utilizza algoritmi più recenti che ottimizzano la potenza di elaborazione, riducendo il consumo energetico tipicamente associato all'esecuzione di modelli linguistici di grandi dimensioni, rendendoli più sostenibili e convenienti

Limiti di Orca

Orca richiede risorse computazionali significative per ottenere prestazioni ottimali, in particolare in ambienti ad alta densità di dati

L'integrazione di Orca nei sistemi esistenti può essere un processo complesso che richiede competenze tecniche, soprattutto nei sistemi non già abilitati all'IA

Le capacità di Orca nei linguaggi meno utilizzati sono limitate

Prezzi di Orca

Consulenza: 1.325 dollari al mese (contratto di 3 mesi)

Sottoscrizione LLM: oltre $2.200 al mese (contratto di 12 mesi)

Enterprise: oltre $27.500 al mese (con una miscela flessibile di servizi)

valutazioni e recensioni su #### Orca

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

Altri strumenti di IA per la generazione di contenuti: ClickUp per la creatività e la produttività

Sebbene questi modelli linguistici di grandi dimensioni possano automatizzare attività complesse, molti hanno costi di integrazione elevati e un'interfaccia complessa, che rendono difficile l'utilizzo efficace degli strumenti.

È possibile provare altri strumenti semplici e intuitivi Strumenti di IA come ClickUp per automatizzare l'analisi dei dati, la generazione di contenuti e altre attività aziendali, senza alcun problema.

Non abbiamo incluso ClickUp nell'elenco precedente perché non è in grado di eseguire attività complicate di elaborazione del linguaggio naturale. Tuttavia, il suo Kit di strumenti IA automatizza le attività aziendali ripetitive come la generazione di contenuti o di report con prompt generati dall'IA.

Utilizzo ClickUp Brain , l'integrazione con l'IA, per rispondere istantaneamente a tutte le query di lavoro. Automatizza le attività ripetitive, la compilazione automatica dei dati, la gestione delle attività e l'assegnazione di sottoattività. È inoltre possibile utilizzarlo come assistente IA per generare contenuti o redigere risposte rapide, controllare l'ortografia e creare trascrizioni.

automatizzate e semplificate la gestione delle attività, il piano dei progetti e il flusso di lavoro complessivo con ClickUp Brain_

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp Brain

Riducete il lavoro manuale con ClickUp AI, che automatizza le attività ripetitive come la pianificazione, l'impostazione di promemoria e l'aggiornamento dello stato delle attività

Ottenere risposte rapide e precise da Attività, Documenti e aree di lavoro connesse con ClickUp Brain Identificare le tendenze, i risultati dei progetti e ottimizzare le risorse con l'analisi avanzata dei dati

Integrare ClickUp Brain con i programmi esistenti Attività di ClickUp e Documenti di ClickUp per un project management senza soluzione di continuità

Limiti di ClickUp AI

L'impostazione e la massimizzazione delle sue capacità può richiedere una curva di apprendimento

Limite ai dati e alle attività gestite all'interno della piattaforma ClickUp

Prezzi di ClickUp AI

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUpAI: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 al mese per membro

Valutazioni e recensioni su ClickUp AI

G2: 4,7/5 (9.400+ recensioni)

4,7/5 (9.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4000+ recensioni)

Automazioni con ClickUp

I modelli di apprendimento linguistico facilitano la creazione, la comunicazione e la traduzione di contenuti, ma richiedono un'elevata potenza di calcolo e forti investimenti, soprattutto per le attività di livello aziendale.

ClickUp offre strumenti di facile utilizzo per automatizzare le attività aziendali e snellire i flussi di lavoro. La sua integrazione di IA, ClickUp Brain, genera contenuti, riepiloga report e automatizza la gestione delle attività per migliorare l'efficienza organizzativa. Iscrivetevi gratis a ClickUp per migliorare la produttività e la scalabilità!