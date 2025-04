25 migliori strumenti di IA per la produttività da utilizzare nel 2025

lavorare in modo più intelligente, non più duro" è più di un semplice cliché: è una strategia di sopravvivenza per i professionisti di oggi. 👨‍💼

Che siate a capo di un team, a capo della vostra azienda o a gestire progetti a distanza, massimizzare la produttività è fondamentale per rimanere competitivi. È qui che entrano in gioco gli strumenti di IA per la produttività. 🦾

Questi strumenti automatizzano le attività ripetitive e snelliscono i flussi di lavoro per aiutare a eliminare i colli di bottiglia e ottimizzare le operazioni quotidiane. Poiché si occupano degli aspetti più banali del vostro lavoro, potete concentrarvi sul quadro generale, ovvero sulla crescita e sull'innovazione della vostra azienda.

In questo blog condividerò gli strumenti di IA su cui faccio affidamento per ottenere efficienza e risultati. Mi hanno aiutato a trasformare il mio modo di lavorare.

**Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dell'IA per la produttività?

Quando ho iniziato a integrare l'intelligenza artificiale nel mio flusso di lavoro quotidiano, ero scettico sul suo impatto sulla produttività. Tuttavia, ho scoperto rapidamente che gli strumenti di IA possono aiutarmi in modo significativo a gestire le attività e a prendere decisioni.

Ecco alcuni vantaggi che ho sperimentato:

Risparmio di tempo per attività ripetitive come la programmazione di riunioni, lo smistamento di email e l'inserimento di dati, in modo da potersi concentrare su lavori di grande valore

come la programmazione di riunioni, lo smistamento di email e l'inserimento di dati, in modo da potersi concentrare su lavori di grande valore Aumento della creatività grazie alla generazione di nuove idee e prospettive con gli strumenti di IA per il brainstorming

grazie alla generazione di nuove idee e prospettive con gli strumenti di IA per il brainstorming Miglioramento del processo decisionale grazie all'analisi di grandi insiemi di dati e alla fornitura di informazioni attuabili in tempo reale

grazie all'analisi di grandi insiemi di dati e alla fornitura di informazioni attuabili in tempo reale Priorità alle attività in modo efficiente utilizzando l'IA per organizzare l'elenco delle cose da fare in base alle scadenze, all'importanza e alle abitudini di lavoro

utilizzando l'IA per organizzare l'elenco delle cose da fare in base alle scadenze, all'importanza e alle abitudini di lavoro Collaborazione semplificata grazie all'automazione degli aggiornamenti e a una comunicazione chiara e coerente

grazie all'automazione degli aggiornamenti e a una comunicazione chiara e coerente Appreso e adattato al vostro flusso di lavoro nel corso del tempo, ottimizzando i processi e anticipando le vostre esigenze

🔍 Lo sapevate? Secondo un sondaggio di Forbes Advisor, oltre 60% dei titolari di aziende ritiene che l'IA aumenterà la produttività.

**Cosa si deve cercare in uno strumento di IA per la produttività?

Quando si cerca uno strumento di produttività IA, è essenziale considerare alcuni fattori chiave che possono fare una differenza significativa nel flusso di lavoro. Ecco cosa cerco:

Versatilità: Scegliete uno strumento che copra un ampio intervallo di attività, come la generazione di testi, la creazione di immagini, il project management o l'automazione. Più lo strumento è flessibile, meglio può risolvere i vari problemi delle vostre attività quotidiane

Scegliete uno strumento che copra un ampio intervallo di attività, come la generazione di testi, la creazione di immagini, il project management o l'automazione. Più lo strumento è flessibile, meglio può risolvere i vari problemi delle vostre attività quotidiane **Un'interfaccia intuitiva è fondamentale, soprattutto se non si è esperti di tecnologia. Un design semplice può rendere l'apprendimento e l'utilizzo dello strumento un gioco da ragazzi

Automazione e controllo: Sebbene l'automazione sia vantaggiosa, la possibilità di personalizzare i risultati e di perfezionare i prompt assicura che i risultati soddisfino le vostre aspettative

Sebbene l'automazione sia vantaggiosa, la possibilità di personalizzare i risultati e di perfezionare i prompt assicura che i risultati soddisfino le vostre aspettative Integrazione: Cercate strumenti che si connettano senza problemi con l'ecosistema software esistente

Cercate strumenti che si connettano senza problemi con l'ecosistema software esistente **Capacità di automazione: un ottimo strumento di IA dovrebbe automatizzare le attività ripetitive, come la programmazione e la trascrizione delle riunioni, per aumentare significativamente la produttività

Tenendo a mente questi elementi, sarete ben attrezzati per scegliere lo strumento di AI più adatto a voi migliori strumenti di produttività per migliorare il flusso di lavoro.

I migliori strumenti di IA per la produttività nel project management

Conosciamo tutti la fatica di destreggiarsi tra attività, scadenze e quell'elenco infinito di cose da fare. A volte può sembrare un circo caotico!

Ma se vi dicessi che questi strumenti per il project management possono rendere la vostra vita lavorativa molto più fluida e aiutarvi a imparare a gestire i vostri progetti come essere più produttivi con le loro capacità di IA?

1. ClickUp (il migliore per un project management e una collaborazione completi)

Il primo è ClickUp -un'applicazione per la produttività all-in-one progettata per affrontare tutto. Quando dico che questa app fa davvero tutto, intendo dire che è in grado di fare tutto, dall'organizzazione di progetti complessi al monitoraggio delle scadenze, dalla gestione delle attività personali alla collaborazione con i team.

ClickUp Brain

Ma ciò che mi ha spinto a scegliere questo strumento di project management dalle ottime valutazioni è ClickUp Brain con le sue capacità di IA.

ClickUp migliora la produttività con le sue funzionalità di principali funzionalità/funzione di ClickUp Brain -AI Knowledge Manager, AI Project Manager e AI Writer. Questi strumenti aiutano a completare i compiti e ad anticipare le esigenze, suggerendo la suddivisione delle attività, le priorità e le scadenze per pianificare i progetti.

Offre anche la riepilogazione/riassumere in IA delle riunioni, in modo da poter catturare rapidamente gli elementi chiave delle riunioni senza dover spulciare lunghe note.

Questo supporto proattivo elimina le congetture e mantiene tutto sotto controllo.

Riepilogare l'attività di ClickUp e fare domande mirate sul titolare dell'attività, la data di scadenza, i commenti e altro ancora con ClickUp Brain

Ecco come Pressed Juice ha triplicato la produttività senza dover scalare il proprio team. Pressed Juice rende la buona alimentazione accessibile a tutti grazie a ClickUp Pressed Juice rende la buona alimentazione accessibile a tutti grazie a ClickUp

Chi non ama un piccolo aiuto in più per la scrittura e i progetti creativi?

È qui che entra in gioco l'assistente di scrittura. Offre il controllo ortografico integrato, le risposte rapide dell'IA per una messaggistica senza sforzi e la possibilità di creare tabelle organizzate con approfondimenti. È possibile generare istantaneamente brief, blog, reportistica e bozze di progetti, assicurando che la scrittura sia curata e adattata alle esigenze specifiche. Inoltre, ClickUp AI è in grado di riepilogare documenti lunghi e note di riunione, aiutandovi a concentrarvi sulle attività più importanti senza impantanarvi nei dettagli.

Esempio: Se siete esperti di marketing dei contenuti, potreste usare ClickUp Brain per redigere post accattivanti per il blog o per generare didascalie per i social media in grado di attirare l'attenzione del vostro pubblico.

Creare contenuti professionali e curati con ClickUp Brain

Automazioni di ClickUp

Mi piace molto combinare ClickUp Brain con Automazioni di ClickUp . Questo potente duo semplifica i processi manuali più noiosi, rendendo la programmazione automatica e la classificazione delle attività un gioco da ragazzi per chiunque si destreggi tra più priorità. ClickUp AI anticipa le attività imminenti e ottimizza il flusso di lavoro pianificando automaticamente le attività in base alle scadenze e all'importanza.

Esempio: Un responsabile marketing può automatizzare una campagna impostando una regola: Quando un'attività è contrassegnata come "Completata", comunica al team di progettazione di iniziare a lavorare sui materiali di promozione e assegna una scadenza di una settimana. Nel frattempo, ClickUp AI classifica le attività successive, in modo che il team sappia esattamente dove concentrare i propri lavori richiesti per aumentare l'efficienza.

Utilizzare l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per creare flussi di lavoro personalizzati con ClickUp Automazioni

Ma non finisce qui.

ClickUp Chattare ClickUp Chattare apporta ulteriori miglioramenti alla produttività con la sua funzionalità /IA Catch Me Up, che tiene informati i membri del team riepilogando/riassumendo le conversazioni che potrebbero aver perso. Consente inoltre di convertire i messaggi chattare in attività, eliminando la necessità di cambiare contesto e garantendo che le discussioni importanti siano perfettamente integrate nel flusso di lavoro.

Dite addio al cambio di contesto con ClickUp Chattare

Mentre ClickUp Brain aumenta la produttività grazie a intuizioni guidate dall'IA, ClickUp modelli di produttività forniscono un quadro pre-costruito e personalizzabile per gestire in modo efficiente progetti e attività.

Rimanere organizzati può essere difficile, soprattutto con tutte le attività che si devono svolgere, ma i modelli di produttività Modello di produttività personale ClickUp vi aiuta ad affrontare il problema a titolo personale. È perfetto per chiunque voglia raggiungere obiettivi personali migliorando l'efficienza quotidiana.

_La vostra agenzia sta perdendo molta produttività se non usate ClickUp! Senza ClickUp, dovrei assumere altre 3 persone per riuscire a fare le stesse cose"

Ravi Tharuma, CEO e Fondatore

La produttività dei dipendenti è una metrica chiave per misurare il rendimento del vostro team sul lavoro. Se desiderate monitorare i risultati del vostro team, la Modello di rapporto sulla produttività personale di ClickUp è qui per aiutarvi.

Successivamente, il Utilizzo del modello ClickUp per la produttività clickUp affronta una serie di problemi di produttività, rendendolo perfetto per tutti i tipi di settori, progetti e ruoli. Consente di monitorare e gestire i carichi di lavoro, le attività, gli elenchi di cose da fare e un mix di obiettivi in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Riepilogare/riassumere i thread dei commenti: Estrarre rapidamente le chiavi di lettura da lunghe conversazioni, per essere sempre informati senza confusione

Estrarre rapidamente le chiavi di lettura da lunghe conversazioni, per essere sempre informati senza confusione Privilegiare automaticamente le attività: Classificare le attività in base all'urgenza, aiutandovi a concentrarvi su ciò che conta di più e a ridurre i tempi di piano

Classificare le attività in base all'urgenza, aiutandovi a concentrarvi su ciò che conta di più e a ridurre i tempi di piano Pianificare le attività senza sforzo: Gestire la pianificazione delle attività in base alle scadenze e all'importanza, semplificando il flusso di lavoro senza bisogno di input manuali

Gestire la pianificazione delle attività in base alle scadenze e all'importanza, semplificando il flusso di lavoro senza bisogno di input manuali Riepilogare/riassumere rapidamente i contenuti: Estrarre i punti chiave da lunghi documenti o thread di commenti, risparmiando tempo e mantenendosi informati

Estrarre i punti chiave da lunghi documenti o thread di commenti, risparmiando tempo e mantenendosi informati Generare idee creative: Brainstormare concetti nuovi, migliorare la scrittura ed elevare la qualità dei progetti creativi

Brainstormare concetti nuovi, migliorare la scrittura ed elevare la qualità dei progetti creativi Ottimizzare la gestione del flusso di lavoro: snellire le attività ripetitive, anticipare i passaggi successivi e concentrarsi sui lavori ad alta priorità

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti possono trovare l'interfaccia eccessiva a causa delle sue estese funzionalità/funzione

La versione mobile di ClickUp può mancare di alcune funzionalità/funzione avanzate presenti nella versione desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

🧠 Fatto divertente: Il primo lavoro dell'IA è stato giocare a scacchi. Nel 1956, il primo programma di IA è stato scritto per giocare a scacchi: sebbene non fosse particolarmente bravo, ha gettato le basi per il futuro dell'IA nei giochi.

2. Notion IA (migliore per l'organizzazione dell'area di lavoro e per la gestione della conoscenza)

Via: Notion IA Non sarebbe bello avere uno strumento di produttività che non si limiti a gestire note e project management? È esattamente quello che fa Notion IA. Partendo dalla solida area di lavoro di Notion, Notion IA la migliora, agendo come un assistente personale integrato direttamente nel flusso di lavoro.

Dall'automazione di attività ripetitive all'estrazione di informazioni dai documenti e oltre, questo strumento di IA è stato creato per farvi risparmiare tempo e portare un nuovo livello di efficienza nella vostra vita quotidiana.

Mi piace il fatto che crei e perfezioni i documenti senza soluzione di continuità, utilizzando l'IA per adattarsi al vostro tono unico e seguire qualsiasi guida di stile. Inoltre, grazie a funzionalità/funzione quali SSO basato su SAML, provisioning degli utenti SCIM e autorizzazioni avanzate, Notion IA mantiene la vostra area di lavoro sicura, conforme e accessibile.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion IA

Estrazione di informazioni preziose, identificazione di punti chiave e generazione di azioni di follower da file PDF o immagini importati

Trasforma le voci del database in informazioni utili, assegna attività e monitora lo stato

Migliora i documenti generando immagini come grafici o diagrammi di flusso per chiarire informazioni complesse

Cercate le risposte all'interno di Notion, Slack, Google Drive e altro ancora

Limiti di Notion IA

Notion può rallentare con database di grandi dimensioni o durante la collaborazione, con un impatto sulla produttività

I nuovi utenti possono trovare la versatilità di Notion eccessiva senza una guida e una formazione adeguate

Prezzi di Notion IA

**Gratis

Plus: $12/mese per postazione

$12/mese per postazione Business: $18/mese per postazione

$18/mese per postazione Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Reclaim IA (migliore per la programmazione intelligente e la gestione del tempo)

Via: Recuperare l'IA Cosa succederebbe se uno strumento di IA potesse gestire il vostro calendario, bloccare il tempo per concentrarvi e persino aiutarvi a evitare il burnout da riunione a riunione? Questo è Reclaim IA.

Non si tratta di un'altra app per il calendario, ma di una soluzione di programmazione intelligente progettata per mantenere la vostra giornata lavorativa equilibrata e produttiva. Reclaim IA vi copre con regolazioni in tempo reale, sia che si tratti di coordinarsi tra fusi orari, proteggere sessioni di lavoro profonde o mettere a punto il vostro piano giornaliero.

E va oltre le regole di base, adattandosi al vostro ruolo e alle vostre priorità. Dal blocco dei giorni "senza riunioni" alla regolazione dinamica di blocchi personali come gli allenamenti, Reclaim IA vi restituisce il controllo della vostra giornata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reclaim IA

Sincronizzazione delle attività e loro programmazione automatica, per creare un piano giornaliero ottimizzato e gestibile

Aggiungere un tempo di "respiro" tra le riunioni, per non correre da una chiamata all'altra

Usare gli 1:1 intelligenti per identificare i momenti migliori per i check-in con i membri del team

Condivisione del calendario con limiti di pianificazione intelligenti, sincronizzazione perfetta con Google Calendar per un flusso fluido di attività e riunioni

Reclaim limiti IA

L'IA può talvolta interpretare in modo errato le priorità o le scadenze degli utenti, causando conflitti di pianificazione

L'efficacia di Reclaim IA dipende in larga misura dalla capacità degli utenti di inserire le proprie attività e preferenze

Prezzi di Reclaim IA

Lite: Free

Free Starter: $10/mese per postazione

$10/mese per postazione Business: $15/mese per postazione

$15/mese per postazione Azienda: Prezzo personalizzato

Recupera le valutazioni e le recensioni di IA

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

I migliori strumenti di IA per la produttività dei chatbot e dell'IA conversazionale

Quando si tratta di interazioni online, i chatbot sono gli eroi non celebrati che rendono le conversazioni più fluide ed efficienti. Questi Strumenti di IA sono progettati per gestire qualsiasi cosa, dalle semplici richieste di informazioni al complesso supporto clienti, il tutto mantenendo gli utenti impegnati.

4. ChatGPT (Ideale per la generazione di contenuti di conversazione e per il brainstorming di idee)

Via: ChatGPT ChatGPT è uno strumento di produttività guidato dall'IA di OpenAI che è diventato un punto di riferimento per chiunque voglia semplificare le attività e aumentare la creatività. È come avere a disposizione una collezione illimitata di trucchi per la produttività a portata di mano.

Che si tratti di scrivere email, redigere reportistica, generare codice o anche solo fare brainstorming, ChatGPT si adatta alle vostre esigenze con una notevole flessibilità e un'interfaccia user-friendly.

Disponibile sia nella versione gratuita che in quella aggiornata, questo strumento è come un assistente virtuale, pronto ad aiutarvi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con tempi di risposta migliorati e accesso ai modelli più recenti per un supporto ancora più avanzato.

Le migliori funzionalità/funzione di ChatGPT

Espandete le conoscenze di ChatGPT grazie alla connessione con API e database esterni per ottenere risposte aggiornate e specifiche

Generazione e debug di codice senza sforzo in vari linguaggi di programmazione per attività complesse e frammenti di codice più semplici

Colmare le lacune di comunicazione e promuovere la collaborazione globale con il supporto multilingue di ChatGPT, ideale per la creazione di contenuti diversi

Personalizzare le risposte di ChatGPT per adattarle alle esigenze del settore, da quello tecnologico a quello del marketing a quello dell'istruzione, aggiungendo valore ad attività specializzate

Limiti di ChatGPT

Le risposte possono risultare generiche o formule, prive della creatività e dei dettagli che un essere umano aggiungerebbe

Il modello gratis può andare in crash o in lag, e occasionalmente può risultare difettoso durante l'uso

ChatGPT può avere tempi di inattività durante i sovraccarichi dei server, con ripercussioni sulla disponibilità

Talvolta ChatGPT non segue completamente i prompt, richiedendo lunghi input per la chiarezza, il che può richiedere molto tempo

Prezzi di ChatGPT

Free

Plus: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4.7/5 (620 recensioni)

4.7/5 (620 recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

🔍 Lo sapevate? ChatGPT ha guadagnato 1 milione di utenti solo 5 giorni dopo il suo lancio nel novembre 2022.

5. Gemini (Migliore per la narrazione creativa e la generazione di contenuti)

Via: Gemelli Avete bisogno di ricerche credibili per una presentazione?

Basta digitare l'argomento e Gemini (precedentemente noto come Bard) fornisce risposte dettagliate, completate da citazioni dirette e collegamenti alle fonti, in modo da poter approfondire o verificare facilmente i dati.

A differenza delle tipiche IA da conversazione, Gemini è connesso al web e fornisce risposte fresche e verificate. Che si tratti di ricerche per una presentazione di lavoro o di approfondimenti rapidi, Gemini è pronto a supportare le sue risposte con fonti reali, anche collegandosi direttamente alle pagine per un facile controllo dei fatti e un'esplorazione più approfondita.

Le migliori funzionalità/funzione di Gemini

Ottenete risposte tempestive e pertinenti tratte da Internet, risparmiandovi il tempo di una ricerca manuale Da fare

Utilizzate Gemini per effettuare controlli incrociati di informazioni provenienti da più fonti, segnalare le affermazioni incerte ed evidenziare i dati affidabili

Fornisce collegamenti diretti alle fonti, URL e miniature per le fonti originali e la verifica delle informazioni

Integrare le citazioni dirette dalle pagine web per offrire punti di riferimento affidabili per un'esplorazione più approfondita

Limiti di Gemini

Nonostante l'obiettivo dell'accuratezza dei fatti, Gemini può ancora produrre informazioni errate o fuorvianti

Come molti modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), Gemini può essere affetto da distorsioni derivanti dai dati di addestramento, per cui è essenziale valutare criticamente i suoi risultati per prevenire potenziali problemi

Prezzi di Gemini

Free

Gemini Advanced: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Gemini

G2: 4.4/5 (155+ recensioni)

4.4/5 (155+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Microsoft Copilot (il migliore per migliorare la produttività nelle applicazioni Microsoft)

Via: Copilota Microsoft Microsoft Copilot non solo ricorda il flusso della conversazione, ma ne comprende anche il contesto, permettendovi di riprendere da dove avevate lasciato.

Che si tratti di riepilogare un lungo documento, di convertire un testo in una presentazione o semplicemente di trovare una risposta diretta a una domanda complessa, Copilot dimostra che come usare gli strumenti di IA per la produttività gestendo il lavoro pesante con facilità.

È in grado di estrarre istantaneamente dati rilevanti e aggiornati dal web, assicurando che le informazioni siano fresche e precise. Inoltre, è possibile riepilogare/riassumere facilmente libri, pagine web o documenti, rendendo più digeribili grandi quantità di testo.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Copilot

Converte i documenti Word in diapositive PowerPoint, distribuendo il contenuto e le note dei relatori e generando immagini per migliorare l'impatto

Condivisione di documenti e raccolta di feedback attraverso strumenti di collaborazione integrati in Microsoft 365

Generazione di idee fresche e prompt creativi per stimolare nuove intuizioni, con la flessibilità di affinare i suggerimenti in base alle necessità

Ottenere suggerimenti personalizzati per allinearsi al proprio stile e alle proprie preferenze nel corso del tempo

Limiti di Microsoft Copilot

L'accuratezza di Copilot può variare in base alla qualità dei dati disponibili, causando potenzialmente errori

Lo strumento può richiedere una configurazione o un'impostazione significativa prima di poter essere pienamente efficace per attività personalizzate

Prezzi di Microsoft Copilot

Free

Pro: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Pro Tip: Gli strumenti di IA possono talvolta produrre informazioni distorte o non aggiornate. Assicuratevi di effettuare un controllo incrociato dei fatti, soprattutto per argomenti come eventi attuali o dettagli tecnici. Nel tempo, fornire feedback per migliorare i risultati può aiutare a perfezionare le prestazioni dell'IA.

I migliori strumenti di produttività IA per la creazione di contenuti

Quando si tratta di creazione di contenuti, gli strumenti di IA sono come avere un partner creativo a portata di mano.

Invece di rimanere bloccati dal temuto blocco dello scrittore, si può facilmente attingere a questi strumenti per la creazione di contenuti Strumenti di IA per la scrittura per fare un brainstorming di argomenti, generare schemi e persino perfezionare le bozze.

7. Jasper (migliore per i testi di marketing e per la creazione di contenuti allineati al marchio)

Via: Gaspare Jasper è una piattaforma di IA generativa realizzata con i team di marketing per aiutare a fornire contenuti di alta qualità e in linea con il marchio su scala. È possibile configurare questo strumento per creare contenuti che corrispondano alla voce, al tono e allo stile del marchio in modo coerente su tutte le piattaforme.

Inoltre, consente agli addetti al marketing di semplificare la creazione dei contenuti e di implementare un sistema di piano di produttività portare le vostre campagne al livello successivo con un kit di strumenti intuitivi.

Inoltre, consente di automatizzare i processi di marketing, integrando i flussi di lavoro basati sull'IA direttamente nel vostro stack martech per una produttività senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper

Utilizzate l'editor di marketing, progettato specificamente per il marketing, per redigere contenuti con un flusso naturale che risuoni con il vostro pubblico

Brainstorming con Jasper Chattare, un assistente IA, per passare dall'ideazione all'esecuzione in pochi minuti

Modificare le immagini con IA Image Suite, che consente di modificare immagini di alta qualità su scala, migliorando le immagini in pochi secondi

Scegliete tra oltre 80 app di marketing appositamente create per soddisfare i KPI in varie funzioni, aiutando ogni marketer del vostro team a raggiungere il successo senza sforzo

Limiti di Jasper

Essendo uno strumento di IA, Jasper può occasionalmente generare parole confuse o non correlate che non si adattano bene al contenuto

Alcuni utenti trovano la serie di funzionalità/funzione di Jasper eccessiva, soprattutto quando utilizzano la piattaforma per la prima volta

Il rilevamento del plagio ha un costo aggiuntivo per l'utente

Gli utenti spesso trovano che lo strumento generi contenuti ripetitivi o fuori tema, che possono esaurire rapidamente il credito di parole

Prezzi di Jasper

Autore: $49/mese per postazione

$49/mese per postazione Pro: $69/mese per postazione

$69/mese per postazione Business: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4.7/5 (1243 recensioni)

4.7/5 (1243 recensioni) Capterra: 4.8/5 (1842 recensioni)

**Per ottenere i migliori risultati, siate specifici con i prompt dell'IA. Più siete dettagliati e chiari, più è probabile che otterrete risultati accurati e utili. Ad esempio, se si utilizza l'IA per la creazione di contenuti, specificare il tono, lo stile o il numero di parole può portare a risposte migliori e più pertinenti.

8. Copy.ai (il migliore per un copywriting rapido e accattivante su tutte le piattaforme)

Via: Zapier Zapier non è solo uno strumento di automazione: è il vostro partner per la produttività, che trasforma il modo in cui gestite le attività e le informazioni nella vostra azienda. Con Zapier è possibile automatizzare le email, ottimizzare la raccolta dei dati e creare un solido sistema di assistenza con chatbot IA.

Zapier consente di creare flussi di lavoro personalizzati, detti Zaps, tra le vostre app preferite, il tutto senza alcuna competenza di codice. Impostate gli Zap per automatizzare attività ripetitive, come l'aggiunta di nuovi iscritti alle email al vostro CRM, aiutandovi a raggiungere i vostri obiettivi obiettivi di produttività . Risparmiate tempo e riducete gli errori lasciando che Zapier gestisca tutto al posto vostro.

Le migliori funzionalità/funzione di Zapier

Connessione di oltre 2.000 app come Gmail, Slack o Mailchimp per creare flussi di lavoro che si adattano alle vostre esigenze aziendali

Creare chatbot intelligenti per il supporto clienti o le domande frequenti senza alcun codice e addestrarli sul vostro sito web o centro assistenza

Estrarre automaticamente i dati, generare contenuti e analizzare le informazioni con la potenza di GPT-4, senza bisogno di una chiave API

Progettare pagine web, moduli e semplici applicazioni che guidano i processi aziendali essenziali, il tutto attraverso un'interfaccia di facile utilizzo

Limiti di Zapier

Le funzioni possono essere limitate dalle capacità di altri strumenti, in quanto alcune integrazioni possono avere trigger e azioni limitate, con ripercussioni sull'usabilità complessiva

Gli utenti con conoscenze tecniche limitate possono avere difficoltà a configurare automazioni complesse

Prezzi di Zapier

Free (2 interfacce)

(2 interfacce) Pro: $20/mese (5 interfacce)

$20/mese (5 interfacce) Avanzato: $100/mese (20 interfacce)

Valutazioni e recensioni su Zapier

G2: 4.5/5 (1300+ recensioni)

4.5/5 (1300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2884 recensioni)

Miglior strumento di produttività IA per marketing e social media

Se state cercando di migliorare il vostro marketing e i social media, avete bisogno di potenti strumenti di IA a vostra disposizione. Questi strumenti eliminano le congetture sul marketing, permettendovi di concentrarvi sulla strategia mentre loro si occupano della parte pratica.

24. Buffer (il migliore per la gestione e la programmazione dei social media)

Via: Buffer Creare contenuti coinvolgenti e coerenti per i social media, bilanciando un'agenda fitta di impegni, può sembrare impossibile. Ma con l'assistente IA di Buffer, gestire i vostri canali social diventa un gioco da ragazzi.

Buffer è stato progettato per i professionisti dei social media che si destreggiano su più piattaforme e fornisce insight guidati dall'IA per mantenere i contenuti on-brand e d'impatto su LinkedIn, Instagram, X (ex Twitter) e altro ancora. Potete programmare i post direttamente da Buffer e poi osservare come vengono pubblicati sui canali nei momenti perfetti per massimizzare il coinvolgimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Buffer

Personalizzate i post con suggerimenti ottimizzati per la piattaforma che si adattano al carattere, ai limiti dei caratteri e allo stile, senza bisogno di ulteriori prompt

Iniziate con pochi dettagli sulla vostra azienda e sul vostro pubblico e lasciate che l'IA suggerisca nuove idee di post in linea con i vostri obiettivi

Prendete i vostri post più performanti e adattateli senza sforzo ad altre piattaforme, mantenendo la pertinenza e il coinvolgimento con un lavoro richiesto minimo

Costruire una base di conoscenza ricercabile, archiviare e categorizzare tutti i contenuti dei social media per un facile accesso, consentendo di riutilizzare le grandi idee in qualsiasi momento

Limiti del buffer

Il servizio clienti di Buffer è stato criticato perché non risponde e non risolve i problemi in modo efficace

Molti utenti hanno segnalato discrepanze tra i dati analitici di Buffer e quelli di altre piattaforme come Instagram e Facebook

Prezzi di Buffer

**Gratis

Essenziale: $6/mese per canale

$6/mese per canale Teams: $12/mese per canale

$12/mese per canale Agenzia: $120/mese per 10 canali

Valutazioni e recensioni dei buffer

G2: 4.3/5 (1000+ recensioni)

4.3/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1481 recensioni)

25. SurveySparrow (il migliore per la creazione di sondaggi e moduli di feedback coinvolgenti)

Via: SondaggioSparrow Se siete come me e amate dare il tocco del vostro marchio a ogni sondaggio, le funzionalità personalizzabili di SurveySparrow sono un sogno che diventa realtà.

Oltre a creare sondaggi ricchi e dettagliati, SurveySparrow rende semplice la personalizzazione con le sue personalizzazioni CSS, i parametri di contatto e le variabili personalizzate, consentendovi di costruire sondaggi che si sentano davvero come un'estensione del vostro marchio.

Inoltre, le opzioni di condivisione sono flessibili e di facile utilizzo, dai collegamenti web diretti per email o SMS ai codici QR o ai widget incorporati: è facile catturare il feedback ovunque si trovino i vostri clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di SurveySparrow

Impostazione di sondaggi ricorrenti e automazione delle email di promemoria per chi non risponde e per chi risponde solo in parte, per aumentare i tassi di valutazione senza sforzo

Ospitate i sondaggi su un sito web personalizzato, con etichetta bianca, rafforzando l'identità del vostro marchio con ogni interazione con il sondaggio

Ricevere reportistica sui sondaggi direttamente nella vostra finestra In arrivo a intervalli prestabiliti, in modo da essere sempre aggiornati sul feedback dei clienti

Esportazione dei dati del sondaggio in formato SPSS per un'analisi statistica approfondita, perfetta per comprendere i vostri dati con una lente scientifica

Limiti del sondaggio SPSS

Sebbene offra un'interfaccia utente raffinata, a volte gli utenti trovano l'UI goffa e poco intuitiva, il che influisce sull'esperienza complessiva dell'utente

Ci sono limiti nelle diverse fasi e livelli che possono confondere fino a quando non vengono compresi appieno, incidendo sulla raccolta dei dati

Prezzi di SurveySparrow

**Gratis

Basic: $19/mese per utente

$19/mese per utente Premium: $49/mese per utente

$49/mese per utente Business: $149/mese per utente

$149/mese per utente Enterprise: $499/mese per utente

$499/mese per utente Elite: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di SurveillanceSparrow

G2: 4.4/5 (2000+ recensioni)

4.4/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (111 recensioni)

📖 Leggi anche: 10 hack dell'IA che dimostrano come l'IA sia un amico e non un nemico

Raggiungere di più con ClickUp come partner per la produttività

L'utilizzo di strumenti di IA per la produttività è essenziale per chiunque voglia lavorare in modo più intelligente, non più difficile. Questi strumenti aiutano ad automatizzare le attività, a snellire i flussi di lavoro e a liberare il vostro tempo per ciò che conta davvero: far crescere la vostra azienda e aumentare la produttività.

Tra tutte le opzioni disponibili, ClickUp si distingue veramente.

Una delle sue funzionalità/funzione più interessanti è ClickUp Brain, che, come ho già menzionato, agisce come un gestore di conoscenze personale, organizzando le informazioni e anticipando le vostre esigenze. Si integra perfettamente con le altre funzioni di ClickUp, consentendo di gestire progetti, collaborare con i team e monitorare gli obiettivi in un unico luogo. Iscriviti a ClickUp e rendete la produttività più raggiungibile che mai!