Le 5 migliori alternative a Bitrix24 (funzionalità/funzione, limiti, prezzi)

stai cercando delle potenti alternative a Bitrix24?

Probabilmente siete qui perché Bitrix24 non sta lavorando per voi.

E va bene così.

Alcune cose semplicemente non si combinano bene.

Come olio e acqua, o ananas e pizza.

sì, l'abbiamo appena detto.

Tuttavia, la maggior parte delle cose nella vita ha un abbinamento ideale.

E voi state per trovare il vostro perfetto compagno di project management.

In questo articolo, metteremo in evidenza i cinque principali Alternative a Bitrix24 con le loro funzionalità/funzione chiave, i pro, i contro, i prezzi e le valutazioni degli utenti.

Iniziamo.

Perché cercare alternative a Bitrix24?

Bitrix24 è un popolare strumento di collaborazione, ampiamente utilizzato per il project management da aziende piccole e in crescita.

quali sono le sue migliori funzionalità/funzione?

Funzioni di software CRM integrate

Funzionalità gratuite di email marketing

Disponibile in versione self-hosted e in versione cloud

Progetto collaborativo e gestione delle attività funzione

perché cercare alternative a Bitrix24?

Bitrix24 non è all'altezza di molte aree chiave come strumento per il project management o piattaforma.

Ecco un rapido sguardo ad alcuni dei contro di Bitrix24 che non si possono ignorare.

Contro #1: impostazione complessa

Il vostro ideale software per il project management dovrebbe essere facile da impostare.

Non nel caso di Bitrix24!

La configurazione vi lascerà praticamente estasiati.

Contro #2: Troppe funzionalità/funzione extra

Bitrix24 offre diverse funzionalità/funzione extra come email marketing, supporto clienti e gestione dei lead .

Se volete usarlo solo per la gestione delle attività, tutte queste funzionalità aggiuntive saranno semplicemente inutili e intaseranno il vostro spazio di archiviazione.

Contro #3: interfaccia utente complicata

Certo, alcune funzionalità/funzione di Bitrix24 sono buone.

Tuttavia, non sono ben organizzate.

L'interfaccia utente disordinata di Bitrix24 può confondere e scoraggiare l'utente, soprattutto se è un principiante.

non è una cosa che si vuole in un software di gestione dei progetti, giusto?

Purtroppo gli inconvenienti non finiscono qui.

Leggete il nostro articolo completo Recensione di Bitrix24 per verificare ulteriori limiti.

Ora, vogliamo iniziare la nostra ricerca della migliore alternativa a Bitrix24? Andiamo!

Le 5 migliori alternative a Bitrix24

È difficile trovare un'alternativa a Bitrix24 che si adatti alle vostre esigenze come un guanto.

Perché ci sono troppe opzioni, troppi fattori da considerare..

Soprattutto, ogni organizzazione è unica.

Alcune danno priorità alle esigenze di marketing, mentre altre si concentrano sul piano e sulla progettazione.

Non preoccupatevi. Siamo qui per voi.

Ecco l'elenco delle migliori cinque alternative a Bitrix24 per aiutarvi a scegliere tra le migliori.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/devices-graphic-1-1400x666.png dispositivi ClickUp /$$$img/

Scaricate ClickUp su qualsiasi dispositivo e accedete al vostro lavoro ovunque vi troviate

Il primo è ClickUp, uno degli strumenti di valutazione più alta del mondo software di project management utilizzato da team altamente produttivi.

Lo strumento è altamente personalizzabile, con tonnellate di funzionalità/funzione progettate per rendere il project management semplice come la fisica quantistica per un fisico.

come fa ClickUp?

Diamo un'occhiata ad alcune delle sue principali funzionalità/funzione per capire perché è il primo di questo elenco di alternative a Bitrix24.

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

A. Godetevi la flessibilità con visualizzazioni Toggl tra i diversi tipi di visualizzazione e trova quello che meglio si adatta al tuo stile di lavoro.

Scegliete tra le molteplici opzioni di visualizzazione di ClickUp, come:

Vista Bacheca : Visualizzazione Kanban per ordinare le attività per stato

Vista Riquadro: per i manager, per ordinare le attività in base agli assegnatari

Visualizzazione del calendario : visualizzare tutti gli eventi e le attività imminenti su un calendario

Vista Elenco: visualizza tutte le attività in un formato elenco e utilizza i filtri per ordinarle

B. Risparmiare tempo e lavoro richiesto con Automazioni ClickUp offre tonnellate di automazioni per qualsiasi attività ripetitiva presente nel vostro flusso di lavoro.

Sia che si tratti di automazione del marketing, servizio clienti automazioni o esigenze di risorse umane, potete automatizzare qualsiasi flusso di lavoro utilizzando la funzionalità di ClickUp Automazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/automations-1400x971.png Esempio di automazione personalizzata di ClickUp /$$$img/

Creare un'automazione personalizzata o scegliere dalla libreria dei modelli di Automazioni

ClickUp fa il lavoro mentre voi e il vostro team vi concentrate sulla crescita. 😇

C. Impostazione delle impostazioni con Stime di durata stimata Qualsiasi progetto o attività deve avere una durata stimata.

In quale altro modo potrete avere una Sequenza chiara o sapere quando e a chi assegnare le attività?

Con la funzionalità Stime temporali di ClickUp, potete definire le aspettative e prevedere quando le cose saranno terminate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/time-estimates.png stime di durata stimata in ClickUp /$$$img/

Aggiunta di stime di durata stimata da attività e visualizzazioni in ClickUp

Quindi... le alternative a Bitrix24 fanno gratis il tempo? Sì!

questo significa più tempo per giocare a Dungeons and Dragons con i colleghi? Doppio sì!

D. Gestire progetti come un professionista con Grafici di Gantt i grafici Gantt vi intimidiscono?

Lo capiamo.

A Il grafico Gantt può apparire complesso e spaventoso. Come un diagramma degli orbitali molecolari che spiega il legame chimico nelle molecole. {\an8}Perché non è un diagramma di Gantt, ma un diagramma di orbitali molecolari

Ma non è così che appaiono i grafici di ClickUp Gantt.

I nostri grafici Gantt sono:

Visivamente accattivanti (perché chi non apprezza l'estetica)

Facilissimi da usare e da interpretare

In grado di aiutarvi a pianificare le attività , gestire scadenze , scoprire le caratteristiche del progetto percorso critico e altro ancora

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/gantt-view-in-clickup.png vista Gantt in ClickUp /$$$img/

Pianificate rapidamente più progetti con la vista Gantt di ClickUp

E. Gestite i documenti come mai prima d'ora con Documenti È possibile creare i documenti più flessibili e facilmente condivisibili base di conoscenza utilizzando ClickUp Docs.

Che si tratti di contenuti di un blog o di note sulla teoria delle stringhe, Docs è in grado di gestire tutte le parole e i dati 😎

quali sono i vantaggi?

Più persone possono collaborare e apportare modifiche in un singolo documento

Assegnazione di commenti e Attività direttamente dai documenti

Salvare Documenti come modello Condivisione e impostazione Autorizzazioni personalizzate F. Tenere traccia dei progetti con Dashboard e Widget I project management amano le dashboard avanzate di ClickUp.



Monitorate ogni singola attività e risultato con vari widget di dashboard come:

Grafici di velocità

Grafici di burndown

Grafici di burnup

Diagrammi di flusso cumulativo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/custom-widgets-on-a-clickup-dashboard.png dashboard in ClickUp /$$$img/

Con le dashboard è possibile visualizzare in qualsiasi modo il lavoro svolto nell'area di lavoro di ClickUp

Ricordate che più informazioni avete sulle prestazioni del vostro team, più risultati potete ottenere come organizzazione.

I professionisti di ClickUp

Creare una vista dettagliata di tutto ciò che accade nella vostra area di lavoro utilizzando Dashboard Facile integrazione con le app di terze parti aggiunte ai preferiti, tra cui Slack , Attivare/disattivare Toggl e Calendly Un efficiente software di project management per aziende di tutte le dimensioni

Aggiungete fasi alle vostre attività con Stati personalizzati Creare istantaneamente elementi di azione dai commenti con Commenti assegnati Assegnare Assegnatari multipli a una singola attività

Facile condivisione dei file con integrazioni di spazi di archiviazione cloud come Dropbox e Google Drive Personalizzate l'accesso per i membri e gli ospiti utilizzando il file Autorizzazioni Clip: Registrazione video per registrare lo schermo del desktop

Interfaccia utente intuitiva

Lavorate offline da qualsiasi luogo con Modalità offline supporto clienti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

App mobili disponibili per dispositivi iOS e Android

ClickUp contro

Non è possibile esportare le dashboard

Non preoccupatevi. Il mio team lavora in otto diversi fusi orari per assicurarsi che i vostri suggerimenti vengano implementati e i problemi risolti.

Controllate il nostro_ roadmap di sviluppo per vedere cosa c'è in serbo._

Prezzi ClickUp

ClickUp offre tre opzioni di prezzo:

Forever Free: include attività e utenti illimitati e 100MB di spazio di archiviazione (più simile a un freemium)

include attività e utenti illimitati e 100MB di spazio di archiviazione (più simile a un freemium) Unlimited ($5/utente al mese): include elenchi, Bacheche, Dashboard e spazio di archiviazione illimitati

include elenchi, Bacheche, Dashboard e spazio di archiviazione illimitati Business ($9/utente al mese): include tutte le automazioni, le mappe mentali e l'esportazione personalizzata

Valutazioni degli utenti di ClickUp

Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

4.7/5 (2000+ recensioni) G2: 4.7/5 (2000+ recensioni)

2. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/wrike-1.png esempio di prodotto Wrike /$$$img/

via Wrike Molti project management come Wrike per le sue potenti capacità di gestione delle risorse e di piattaforma di collaborazione.

Tuttavia, quando si tratta di configurazione e onboarding,

Wrike può lasciarvi come... 🤦

Abbiamo menzionato la presenza di Wrike Professional Services per guidarvi attraverso il processo?

Un servizio specializzato... solo per iniziare!

Se state urlando internamente, non siete soli.

siete curiosi di conoscere Wrike? Scoprite di più su**_

{\an8}() blog?p=20404_ wrike project management */%href/**_

e il

{\an8}() e il blog blog?p=1798* le migliori alternative a Wrike /%href/**_

.

Funzionalità/funzione chiave di Wrike

Ha un costruttore di moduli incorporato

Ha uno strumento nativo di monitoraggio del tempo

Offre l'autenticazione a due fattori

Consente di creare stati personalizzati

Vantaggi di Wrike

Offre tonnellate di modelli

Genera reportistica in tempo reale

Offre un servizio efficiente gestione del flusso di lavoro Supporta sia dispositivi iOS che Android



Wrike contro

L'onboarding è piuttosto complicato

L'app mobile non ha la stessa funzione di quella web

La versione gratis supporta solo cinque utenti

Non è possibile importare i dati da altre piattaforme di project management

Prezzi di Wrike

Wrike offre tre opzioni di prezzo:

Free: include la vista Bacheca, la visualizzazione del foglio di calcolo e uno spazio di archiviazione di 2 GB

include la vista Bacheca, la visualizzazione del foglio di calcolo e uno spazio di archiviazione di 2 GB Professionale ($9,80/utente al mese): include dashboard condivisibile, integrazioni avanzate e 5GB di spazio di archiviazione

include dashboard condivisibile, integrazioni avanzate e 5GB di spazio di archiviazione Business ($24,80/utente al mese): include modelli di reportistica, analisi grafiche e 50GB di spazio di archiviazione

Valutazioni degli utenti di Wrike

Capterra: 4.2/5 (1600+ recensioni)

4.2/5 (1600+ recensioni) G2: 4.2/5 (1300+ recensioni)

3. Basecamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/basecamp-1400x911.png esempio di prodotto Basecamp /$$$img/

via BasecampBasecamp è un'ottima alternativa a Bitrix.

Le sue funzionalità/funzione più forti sono la collaborazione e la comunicazione.

Tuttavia, se si considera il monitoraggio dei progetti funzionalità/funzione di Basecamp , si otterrà un elemento dell'elenco.

Solo una: i Grafici delle colline.

Volete saperne di più? Date un'occhiata ai nostri dettagli_ Recensione di Basecamp .

Funzionalità/funzione chiave di Basecamp

Bacheche interattive per la collaborazione del team

Messaggi per la messaggistica istantanea in piccoli gruppi o privata a tu per tu

Ricerca universale efficiente e facile da usare

Reportistica del team per una sinossi approfondita delle attività e dei membri del team

I vantaggi di Basecamp

Gestione semplice delle attività per i piccoli team

Dispone di app per iOS e Android

Domande di check-in automatico (giornaliero, settimanale o mensile)

Supporta l'accesso da parte dei client

Contro di Basecamp

Un'unica opzione di prezzo fissa

Nessuno strumento nativo di monitoraggio del tempo

Nessuna funzionalità avanzata di monitoraggio dei progetti

Supporta integrazioni in numero limite

Prezzi di Basecamp

Basecamp Personal (30 giorni di versione di prova gratuita): offre tre progetti, 20 utenti e 1 GB di spazio di archiviazione

offre tre progetti, 20 utenti e 1 GB di spazio di archiviazione Piano Business ($99/mese): consente chattare in tempo reale, elenchi di cose da fare, utenti e client illimitati

Valutazioni degli utenti di Basecamp

Capterra: 4,3/5 (12.300+ recensioni)

4,3/5 (12.300+ recensioni) G2: 4,1/5 (oltre 4500 recensioni)

4. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Monday-Kanban-Bacheca-View-Example.png Esempio di vista Bacheca di Monday /$$$img/

via Monday Monday.com è una buona alternativa a Bitrix24.

È uno strumento di project management, collaborazione tra team e gestione delle attività che ha già aiutato molti team di marketing.

Tuttavia, la maggior parte di noi odia il lunedì e questo software non fa molto per farci cambiare idea.

per cominciare, sapevate che Monday.com non ha un piano gratuito?

Controllate il nostro Recensione di Monday.com e

top Monday alternative_

per scoprire se è lo strumento di project management giusto per voi.

Funzionalità/funzioni chiave di Monday.com

Accesso ospiti per visualizzare Bacheca e Sequenza

Attività ricorrenti e promemoria

Bacheche per la gestione di attività e attività secondarie

#Colonne di tag per filtrare i risultati in tutte le bacheche

I professionisti di Monday.com

Visivamente accattivante e facile per l'utente

app disponibili per iOS e Android

Offerte gestione del carico di lavoro Strumento nativo di monitoraggio del tempo



Monday.com contro

Nessuna potente dipendenza dalle attività

Non è disponibile un piano Free

Strumento di monitoraggio del tempo disponibile solo nel pacchetto Pro

Nessun blocco note

Prezzi di Monday.com

Monday.com ha tre prezzi:

Basic ($8/seduta al mese): include moduli, comunicazioni con contesto e una scheda per dashboard

include moduli, comunicazioni con contesto e una scheda per dashboard Standard ($10/seduta al mese): include la ricerca avanzata, la visualizzazione del Calendario e tre schede per dashboard

include la ricerca avanzata, la visualizzazione del Calendario e tre schede per dashboard Pro ($16/seduta al mese): include strumento di monitoraggio del tempo, colonna formula e 10 schede per dashboard

Valutazioni degli utenti di Monday.com

Capterra: 4.6/5(2100+ recensioni)

4.6/5(2100+ recensioni) G2: 4.6/5 (1200+ recensioni)

5. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/jira-1400x861.png esempio di vista Bacheca di Jira /$$$img/

via Jira L'ultima alternativa a Bitrix24 è Jira. È molto popolare perché è un potente strumento di Agile project management software a cui si affidano i professionisti del settore tecnologico.

Sebbene possa essere una buona piattaforma software per gli utenti tecnici, Jira non è adatto alla maggior parte degli altri team.

Non siete sicuri di Jira? Date un'occhiata al nostro sito_ recensione completa di Jira e

{\an8}Hef/ blog? p=1025 diverse alternative a Jira /%href/**_

.

Funzionalità/funzione chiave di Jira

Personalizzabile Mischia e Kanban bacheca

Costruttore di automazioni drag and drop

Reportistica agile per il monitoraggio dello stato del progetto

Supporta oltre 3000 integrazioni

Professionisti di Jira

Ha un proprio linguaggio di programmazione

app disponibili per iOS e Android

Offre una visualizzazione a 360 gradi dello stato del progetto

Funzione di ricerca completa

I contro di Jira

Interfaccia utente complessa per i neofiti

Dimensione dei file limitata (solo 2GB)

Assenza di assegnatari multipli

Nessun modello personalizzato per le attività

Prezzi di Jira

Jira ha tre opzioni di prezzo:

Free: include reportistica agile, automazioni e 2 GB di spazio di archiviazione

include reportistica agile, automazioni e 2 GB di spazio di archiviazione Standard ($7/utente al mese): include log di audit, accesso anonimo e 250 GB di spazio di archiviazione

include log di audit, accesso anonimo e 250 GB di spazio di archiviazione Premium ($14/utente al mese): comprende Mischia e Kanban, l'archiviazione dei progetti e uno spazio di archiviazione illimitato

Valutazioni degli utenti di Jira

Capterra: 4.4/5 (9500+ recensioni)

4.4/5 (9500+ recensioni) G2: 4.2/5 (3600+ recensioni)

È tempo di un'alternativa seria a Bitrix24

Sebbene Bitrix24 sia un'ottima piattaforma CRM e abbia molte funzionalità di collaborazione sociale, non è sufficiente. Manca ancora di diverse funzionalità/funzione chiave per i progetti e può essere incredibilmente complicato da usare.

Ciò di cui avete bisogno è una singola piattaforma che sia un pacchetto completo.

Soprattutto quando ci sono molti altri concorrenti di Bitrix24 che offrono funzionalità/funzione di maggior valore già nei loro piani Free!

Date un'occhiata a ClickUp, che è gratis per sempre (a meno che non vogliate fare un upgrade) e supporta attività e utenti illimitati

ClickUp offre altre funzionalità/funzione chiave, come le oltre 50 automazioni di processo preconfezionate, Modo Me e tonnellate di integrazioni lo rendono la migliore alternativa a Bitrix24.

Se non ci credete ancora, date un'occhiata al nostro Recensione di ClickUp vs Bitrix 24 e vedrete cosa intendiamo!

È ora di ottenere gratis ClickUp oggi stesso !