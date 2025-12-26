I 20 migliori strumenti di audit del contenuto per migliorare il tuo SEO e le tue prestazioni

Dieci anni fa, la strategia "pubblica tutto" di un blog di marketing funzionava, finché non ha smesso di funzionare. Dopo aver raggiunto 155.000 visitatori mensili, la loro enorme libreria di 1.000 post è diventata un peso.

Il traffico è sceso a 47.000 visite al mese, le entrate sono diminuite e la libreria, un tempo potente, ha iniziato a appesantire il sito. 📉

Un audit dei contenuti ha rivelato centinaia di post scarsi, obsoleti e ridondanti che mancavano di backlink e indebolivano l'autorevolezza del sito. Con dati chiari a disposizione, il team ha potuto intraprendere azioni correttive. Nei mesi successivi, il traffico organico è aumentato del 76%.

Se ritieni che i tuoi contenuti stiano compromettendo il tuo esito positivo, ecco i migliori strumenti di audit dei contenuti che ti aiuteranno a fare ordine e ottenere risultati simili. 📊

Ecco una panoramica dei migliori strumenti di analisi e audit dei contenuti e dei vantaggi che offrono. 👇

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Audit, creazione e collaborazione centralizzati dei contenuti per i team SEO di piccole agenzie, marchi di medie dimensioni e grandi aziende. Attività di ClickUp per il monitoraggio del flusso di lavoro, Views per l'audit di calendari ed elenchi, Docs e ClickUp Brain per la creazione di contenuti, agenti AI, dashboard con schede AI, chat, Talk to Text e BrainGPT che fornisce supporto ai modelli AI come ChatGPT, Claude, DeepSeek e Gemini. Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende. Ahrefs Profilazione live dei backlink e monitoraggio del link decay per digital marketer, consulenti SEO e agenzie globali. Site Explorer per il filtraggio della qualità dei link, avvisi per backlink persi/acquisiti, esportazione CSV dei domini di collegamento, report sui backlink persi, analisi dei modelli di testo di ancoraggio. Gratis; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese. Semrush Informazioni sulle parole chiave SEO e PPC per content marketer freelance, content strategist e reparti marketing. Confronto tra domini, Keyword Magic Tool con dati su volume e difficoltà, monitoraggio delle posizioni, approfondimenti sugli annunci PPC e sulle pagine di destinazione, audit SEO basato sull'IA e set di strumenti di ottimizzazione. Versione di prova gratis; piani a pagamento a partire da 60 $ al mese. Sitebulb SEO tecnico e analisi della struttura per sviluppatori web, responsabili del contenuto e team SEO remoti. Pianificazione della scansione, visualizzazioni della mappatura degli URL, guida del sistema di suggerimenti, modalità cloud/desktop, reportistica di livello esecutivo in più formati. Versione di prova gratis; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese. Lumar Crawling su larga scala e segnalazione di problemi tecnici per grandi siti di e-commerce, domini multinazionali e piattaforme di contenuti per aziende. Regole personalizzate per l'estrazione dei dati, flussi di lavoro automatizzati per il controllo qualità, strumenti GEO per la ricerca IA, diagnostica della velocità del sito e delle prestazioni di scansione. Prezzi personalizzati SEOptimer Generazione di audit SEO personalizzati per liberi professionisti, piccole agenzie e consulenti web Report PDF white label, motore di reportistica in blocco, SEO Crawler per analisi approfondite, strumento di monitoraggio dei backlink, confronto tra audit su dispositivi mobili e desktop. Versione di prova; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese. SE Ranking Monitoraggio del posizionamento locale e globale per specialisti SEO, team interni e agenzie di reportistica. Monitoraggio Local Pack, scrittura IA per schemi di contenuti, esportazione API per classifiche, avvisi in tempo reale sui backlink, confronto delle prestazioni dei concorrenti. Versione di prova; piani a pagamento a partire da 65 $ al mese. Yoast SEO Valutazione dei contenuti delle pagine e ottimizzazione dei meta tag per blogger WordPress, imprenditori individuali ed editori web. Ottimizzazione delle parole chiave, generazione di sitemap XML, controllo dell'anteprima social, integrazione dello schema, gestore di reindirizzamenti integrato Gratis; piani a pagamento a partire da 118,80 $ all'anno. WooRank Analisi del divario competitivo e monitoraggio SEO settimanale per team digitali, agenzie e PMI. Generatore di liste di controllo di marketing, Social Media Tracker, avvisi di monitoraggio per metriche SEO, estensione Chrome per audit in tempo reale. Gratuito; piani a pagamento a partire da 19,99 $ al mese. Google Analytics Analisi del comportamento incentrata sulla conversione per team di prodotto, strateghi di contenuti e responsabili dell'e-commerce. Conversioni personalizzate Eventi, segmentazione del pubblico, esportazioni BigQuery, reportistica sul percorso di attribuzione, monitoraggio avanzato dell'e-commerce Gratis; Prezzi personalizzati Google Search Console Diagnostica delle prestazioni di ricerca e visibilità dell'indice per analisti SEO, autori di contenuti e operazioni di marketing. Ispezione URL, dati sulle parole chiave nei report sulle prestazioni, monitoraggio Core Web Vitals, diagnostica della copertura, sistema di avvisi per problemi di indicizzazione. Free Amplitude Monitoraggio del funnel comportamentale e analisi di coorte per product manager, team di crescita e piattaforme SaaS B2B. Analisi del funnel, percorsi Pathfinder, curve di fidelizzazione, creazione di coorti comportamentali, approfondimenti sul consumo di contenuti multi-evento. Gratis; piani a pagamento a partire da 61 $ al mese. Hotjar Audit visivo dell'interazione degli utenti tramite mappe di calore per scrittori UX, responsabili del contenuto e team di conversione. Mappe di scorrimento, mappe di calore dei clic, strumento di feedback in entrata, registrazioni delle sessioni in tempo reale, trigger per sondaggi on-page. Gratis; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese. Screaming Frog Crawling locale dei desktop e inventario tecnico per tecnici SEO, consulenti e webmaster indipendenti. Mappatura dei link interni, analisi semantica dei duplicati, visualizzazione dei cluster di contenuti tramite IA, generatore di sitemap XML, filtri per il conteggio delle parole. Gratis; la versione a pagamento parte da 279 $ all'anno. Grammarly Scrittura di contenuti di qualità uniforme su tutte le piattaforme per responsabili editoriali, team di contenuti distribuiti e liberi professionisti Assistenti di scrittura IA, feedback sul tono, controlli grammaticali in tempo reale, applicazione dello stile a livello di team, strumenti di citazione e parafrasi. Gratis; piani a pagamento a partire da 30 $ al mese. Hemingway Editor Semplificare la leggibilità e la chiarezza di scrittura per autori indipendenti, blogger e team didattici Valutazione del grado di leggibilità, segnalazione della complessità delle frasi, rilevamento della voce passiva, evidenziazione della densità degli avverbi. Gratis; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese. Surfer SEO Valutazione dei contenuti basata su SERP e approfondimenti sull'ottimizzazione per copywriter SEO, strateghi e agenzie. SERP Analyzer, strumento di audit per pagine con prestazioni insufficienti, Editor di contenuto con punteggio di ottimizzazione, Outline Builder, analisi delle lacune della concorrenza I piani a pagamento partono da 99 $ al mese. BuzzSumo Ricerca di argomenti di contenuto e coinvolgimento sociale per team di PR, esperti di marketing e specialisti di outreach. Ricerca di contenuti di tendenza, ricerca di influencer, analisi del formato dei contenuti, monitoraggio delle condivisioni, avvisi di monitoraggio del marchio Versione di prova; piani a pagamento a partire da 199 $ al mese. Clearscope Allineamento semantico dei contenuti e valutazione della copertura degli argomenti per team SEO di aziende, agenzie e scrittori interni. Report sui contenuti con approfondimenti sui termini correlati, monitoraggio del decadimento dei contenuti, generatore di brief semantici, punteggio di copertura in tempo reale. I piani a pagamento partono da 189 $ al mese. MarketMuse Modellazione strategica delle lacune nei contenuti e mappatura dell'autorità tematica per team di contenuti di aziende, responsabili editoriali e operazioni di contenuto. Generazione di modelli tematici, pianificatore di strategie pilastro e cluster, valutazione dell'inventario per la profondità di copertura, audit di completezza semantica, creazione di brief di contenuti con schema tematico. Gratis; Prezzi personalizzati

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Che cos'è uno strumento di audit dei contenuti?

Uno strumento di audit dei contenuti è un software che aiuta i team a valutare le prestazioni e la qualità dei propri contenuti digitali.

Fornisce informazioni dettagliate su metriche quali traffico, coinvolgimento e salute SEO, identificando al contempo pagine obsolete, duplicate o con prestazioni insufficienti. Grazie a queste informazioni, i team possono prendere decisioni basate sui dati per perfezionare la loro roadmap di content marketing e mantenere il loro sito web in linea con gli obiettivi aziendali.

🔍 Lo sapevi? L'idea di controllare i contenuti non è nata con il marketing digitale. Già negli anni '70 le biblioteche effettuavano controlli sulle collezioni, ovvero verificavano quali libri venivano presi in prestito e quali invece rimanevano a prendere polvere.

Gli strumenti di audit dei contenuti forniscono chiarezza e indicazioni per la gestione del content marketing. Offrono numerosi vantaggi, consentendoti di:

Identifica le lacune nei contenuti: trova gli argomenti mancanti o le aree poco performanti che limitano le opportunità di crescita.

Ottimizza le prestazioni SEO: individua link non funzionanti, metadati mancanti, collegamenti interni inadeguati e punti deboli delle parole chiave.

Aggiornamenti dei contenuti della guida: evidenzia quali risorse aggiornare, unire o rimuovere per migliorare il evidenzia quali risorse aggiornare, unire o rimuovere per migliorare il processo di produzione dei contenuti.

Rafforza il coinvolgimento: individua le pagine con un basso livello di interazione e consiglia aggiornamenti per migliorarne la leggibilità e la pertinenza.

Semplifica la reportistica: fornisci report strutturati con indicazioni pratiche per fornisci report strutturati con indicazioni pratiche per la leadership di marketing.

Monitora costantemente i progressi: misura i miglioramenti, individua le pagine in declino e valuta l'efficacia complessiva nel tempo.

📮 ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi la scrittura, la modifica e le email. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e la tua area di lavoro di ClickUp. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi e-mail, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

Un buon strumento di audit dei contenuti dovrebbe fornirti le informazioni giuste per mantenere fluido il flusso di lavoro di creazione dei contenuti. Cerca:

Analisi complete: ottieni una panoramica completa del traffico, del coinvolgimento, delle prestazioni SEO e delle conversioni in un unico posto.

Scansione automatizzata: individua link non funzionanti, pagine obsolete, contenuti duplicati e problemi tecnici senza alcun lavoro richiesto.

Reportistica personalizzabile: condividi report che mettono in evidenza esattamente ciò che interessa ai diversi team o stakeholder.

Organizzazione dei contenuti: tagga, ordina e raggruppa i contenuti in modo da poter decidere rapidamente cosa aggiornare, riutilizzare o eliminare.

Strumenti di collaborazione: assegna attività, aggiungi commenti e effettua il monitoraggio dello stato mentre il tuo team lavora agli aggiornamenti dei contenuti.

Integrazioni intelligenti: collegati al tuo CMS, alle piattaforme SEO, agli strumenti di analisi e alle app di project management per ridurre i passaggi aggiuntivi.

🧠 Curiosità: quasi 500 siti web dedicati all'alimentazione sono stati valutati in base alla leggibilità, alla qualità dei contenuti e all'usabilità. Quelli classificati dai motori di ricerca più popolari spesso presentavano una minore accuratezza dei contenuti, livelli di lettura più elevati e un'usabilità complessiva inferiore. Meno visibili = meno affidabili.

Questi sono i nostri strumenti preferiti per l'audit dei contenuti, organizzati per categoria in modo da poter vedere quali gestiscono la collaborazione, la SEO, l'analisi o l'ottimizzazione. 💪🏼

1. ClickUp (ideale per gestire l'intero processo di audit dei contenuti su larga scala)

Ottieni un modello gratis Tieni traccia della posizione di ogni risorsa nel ciclo di vita dei tuoi contenuti con il modello di gestione dei contenuti ClickUp.

Il software di project management per il marketing di ClickUp ti offre un modo strutturato per eseguire audit dei contenuti su larga scala.

Puoi iniziare con il modello di gestione dei contenuti ClickUp. Cataloga tutte le tue risorse di contenuto e passa a:

Trasforma le pagine in lavoro concreto

Una volta definito il tuo framework, hai bisogno di tutte le risorse necessarie per avere un chiaro passaggio successivo. Le attività di ClickUp ti permettono di fare proprio questo.

Gestisci ogni revisione creativa e aggiornamento del contenuto con le attività di ClickUp

Supponiamo che tu stia revisionando 50 landing page ad alto traffico. Ciascuna di esse diventa un'attività di ClickUp, con un titolare e una scadenza. All'interno dell'attività, le attività secondarie suddividono il lavoro in aggiornamento delle parole chiave, riscrittura dei CTA, aggiornamento dei metadati e sostituzione degli screenshot.

Le dipendenze delle attività di ClickUp mantengono tutto in ordine, in modo che le modifiche di progettazione non vengano avviate fino all'approvazione delle revisioni dei testi.

Mantieni visibile lo stato di avanzamento della tua verifica

Tieni traccia dei cali di prestazioni e dei contenuti obsoleti tramite le schede IA nelle dashboard di ClickUp

Con l'aumentare del numero di risorse, è necessario avere una visibilità chiara dei modelli. Le dashboard di ClickUp offrono una visione in tempo reale dello stato di avanzamento dell'audit, mentre le schede IA forniscono automaticamente informazioni dettagliate.

Supponiamo che 30 pagine di landing abbiano registrato un calo di traffico nell'ultimo trimestre o che 100 post non siano stati modificati in 18 mesi. La tua dashboard li segnala immediatamente, consentendoti di ridefinire le priorità delle attività senza rallentare l'intero audit.

I dashboard diventano particolarmente potenti quando c'è un monitoraggio: Cluster di contenuti con traffico in calo che necessitano di aggiornamenti urgenti

Tempo medio di elaborazione per le pagine bloccate in fase di revisione

Percentuale di pagine aggiornate rispetto al totale delle pagine nel ciclo di audit

Titolari in ritardo sulle scadenze relative a più risorse

Migliora ulteriormente le riscritture con l'IA

Aggiorna i metadati e riepiloga i feedback durante gli audit dei contenuti con ClickUp Brain

Quando la tua verifica segnala pagine con prestazioni insufficienti, vorrai che le correzioni avvengano nello stesso posto in cui le monitori. In un documento ClickUp collegato, il tuo team può redigere bozze di aggiornamenti, taggare i revisori e quindi ricorrere a ClickUp Brain, l'assistente AI integrato, per velocizzare le parti più complesse.

Ecco come utilizzare l'IA in ClickUp durante gli audit dei contenuti:

Genera risorse SEO come meta descrizioni e tag titolo per le pagine che necessitano di metadati più aggiornati.

Riassumi documenti lunghi o discussioni in thread nelle attività, in modo da poter vedere rapidamente i punti chiave.

Crea nuove bozze di contenuti partendo dalle tue idee di massima e trasformale in post di blog o pagine complete.

Ad esempio, se la tua verifica mostra 25 pagine di prodotti con metadati obsoleti, puoi aprire ogni documento collegato, aggiornare la bozza e utilizzare ClickUp Brain per produrre nuove meta descrizioni in linea con i tuoi obiettivi di contenuto. Oppure, se un content strategist lascia un thread di 20 commenti sui miglioramenti, l'assistente IA riepiloga la discussione in modo che il tuo autore sappia cosa modificare.

✅ Prova questo prompt: rivedi questa bozza e genera tre meta descrizioni ottimizzate per il click-through sulle query di ricerca dell'azienda.

Scopri come funziona la produzione di contenuti in ClickUp:

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

Il numero elevato di funzionalità, visualizzazioni e impostazioni può essere opprimente per i team di contenuti che hanno appena iniziato.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

In qualità di fondatore di un'agenzia di marketing digitale, ho provato tutti gli strumenti di project management disponibili sul mercato, ma nessuno mi ha offerto la flessibilità, l'automazione e la struttura di cui avevo bisogno come ClickUp. Gestisco un team remoto che lavora su decine di account clienti contemporaneamente. ClickUp mi ha aiutato a centralizzare i calendari dei contenuti, automatizzare l'onboarding con i moduli, tenere traccia delle revisioni, assegnare attività e persino configurare un'esperienza di dashboard per i clienti. Le visualizzazioni personalizzate, le automazioni, i modelli e le integrazioni mi hanno fatto risparmiare innumerevoli ore. Inoltre, sono riuscito a trasformare i miei sistemi in prodotti digitali vendibili e insegno persino ai clienti come utilizzare ClickUp per espandere le loro attività.

In qualità di fondatore di un'agenzia di marketing digitale, ho provato tutti gli strumenti di project management disponibili sul mercato, ma nessuno mi ha offerto la flessibilità, l'automazione e la struttura di cui avevo bisogno come ClickUp. Gestisco un team remoto che lavora su decine di account clienti contemporaneamente. ClickUp mi ha aiutato a centralizzare i calendari dei contenuti, automatizzare l'onboarding con i moduli, tenere traccia delle revisioni, assegnare attività e persino configurare un'esperienza di dashboard per i clienti. Le visualizzazioni personalizzate, le automazioni, i modelli e le integrazioni mi hanno fatto risparmiare innumerevoli ore. Inoltre, sono riuscito a trasformare i miei sistemi in prodotti digitali vendibili e insegno persino ai clienti come utilizzare ClickUp per espandere le loro attività.

🌟 Bonus: i Super Agent di ClickUp possono essere i tuoi partner nel processo di revisione e aggiornamento dei contenuti. Sono in grado di eseguire ragionamenti in più passaggi, hanno una memoria che si evolve e imparano dagli errori e dai feedback. Per i tuoi processi di revisione dei contenuti, un Super Agent può: Rapporti di audit automatizzati: l'agente esamina tutti gli elementi di contenuto, li riepiloga e riassume lo stato e pubblica un rapporto in un elenco o in una chat designati.

Segnalazione dei contenuti: l'agente segnala i contenuti obsoleti o con prestazioni insufficienti e assegna attività di follow-up agli editori.

Generazione di liste di controllo: l'agente crea liste di controllo per ogni ciclo di audit e effettua il monitoraggio del completamento. Crea un nuovo Super Agent utilizzando solo il linguaggio naturale con Super Agent Builder.

2. Ahrefs (il migliore per l'analisi dei backlink)

tramite Ahrefs

Ahrefs ti consente di vedere esattamente come i siti web costruiscono la loro autorità online. La piattaforma ospita dati su 295 miliardi di pagine e aggiorna il suo indice di backlink ogni 15 minuti, offrendoti una visione in tempo reale delle attività di link building sul web.

Hanno integrato Web Analytics come alternativa a Google Analytics e aggiunto strumenti di contenuto basati sull'IA che funzionano direttamente all'interno della loro piattaforma. Inoltre, Ahrefs ti aiuta a comprendere i modelli che rendono determinati contenuti naturalmente degni di essere collegati nel tuo settore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ahrefs

Filtra i backlink in base alla valutazione del dominio in Site Explorer per concentrare la tua attività di outreach sui siti web ad alta autorità.

Imposta Ahrefs Alerts per ricevere una notifica quando i concorrenti ottengono o perdono backlink importanti.

Esporta i dati dei domini collegati in file CSV per la ricerca offline e la preparazione di campagne email.

Verifica quali pagine del tuo sito hanno perso backlink utilizzando il rapporto Backlink persi .

Visualizza i modelli di distribuzione dei testi di ancoraggio nel rapporto Ancoraggi per ottimizzare la tua strategia di link building.

Limiti di Ahrefs

I punteggi di difficoltà delle parole chiave forniti da questo strumento di ricerca parole chiave basato sull'IA possono essere incoerenti.

Alcuni utenti segnalano di esaurire rapidamente i crediti con i piani di livello inferiore, il che può limitare il numero di analisi e report che possono generare.

I dati di Ahrefs possono essere meno accurati per le regioni al di fuori dei principali mercati.

Prezzi di Ahrefs

Strumenti per webmaster: gratis

Starter: 29 $ al mese

Lite: 129 $ al mese

Standard: 249 $ al mese

Avanzato: 449 $ al mese

Enterprise: 1.499 $/mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Ahrefs

G2: 4,5/5 (595 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (580 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Ahrefs?

Da un thread su Reddit:

Per me il valore maggiore deriva dall'analisi della concorrenza. Poter vedere cosa genera traffico per gli altri nello stesso spazio mi aiuta a costruire una chiara tabella di marcia delle opportunità da perseguire. Gli strumenti di backlink di Ahrefs sono davvero affidabili. Li utilizziamo sia per tenere traccia dei nostri link che per analizzare la concorrenza, in modo da poter individuare nuove opportunità.

Per me il valore maggiore deriva dall'analisi della concorrenza. Poter vedere cosa genera traffico per gli altri nello stesso spazio mi aiuta a costruire una chiara tabella di marcia delle opportunità da perseguire. Gli strumenti di backlink di Ahrefs sono davvero affidabili. Li utilizziamo sia per tenere traccia dei nostri link che per analizzare la concorrenza, in modo da poter individuare nuove opportunità.

💡 Suggerimento professionale: analizza le funzionalità SERP. Un blog potrebbe non essere al primo posto nella classifica, ma se possiede uno snippet in primo piano, una menzione nella panoramica IA o una sezione FAQ, può essere più prezioso delle pagine che tecnicamente lo superano in classifica. La tua verifica dovrebbe cogliere questa sfumatura.

3. Semrush (il migliore per la ricerca di parole chiave)

tramite Semrush

Semrush trasforma la ricerca di parole chiave in informazioni competitive, mostrandoti quali termini di ricerca indirizzano il traffico verso le pagine di maggior successo dei tuoi concorrenti. Invece di limitarsi a fornirti suggerimenti di parole chiave, ti rivela il panorama completo delle ricerche per qualsiasi argomento.

Lo strumento di audit dei contenuti integra l'IA per la SEO e monitora le prestazioni su interfacce di IA conversazionale come ChatGPT.

Semrush effettua la connessione dei dati di ricerca organica e a pagamento per fornire informazioni dettagliate sulle parole chiave che sono abbastanza preziose da essere utilizzate dai concorrenti nelle loro campagne PPC, mirandole anche in modo organico.

Le migliori funzionalità di Semrush

Scarica gli elenchi di parole chiave dal Keyword Magic Tool con i punteggi relativi al volume di ricerca e alla difficoltà.

Confronta il traffico di ricerca organico tra più domini utilizzando la funzionalità/funzione Domain vs. Domain .

Tieni traccia delle variazioni quotidiane della posizione per parole chiave specifiche attraverso campagne di monitoraggio della posizione .

Analizza i testi pubblicitari e le pagine di destinazione dei concorrenti nella sezione Ricerca pubblicitaria.

Limiti di Semrush

L'interfaccia di reportistica può sembrare disordinata e difficile da navigare rispetto alle alternative di Semrush

Alcune stime sul volume delle parole chiave sembrano gonfiate rispetto ai dati di ricerca effettivi.

I prezzi di Semrush sono elevati, soprattutto per i liberi professionisti e le piccole imprese che effettuano un audit dei contenuti SEO.

Prezzi di Semrush

Semrush One

Versione di prova gratis

Starter: 199 $ al mese

Pro+: 299 $ al mese

Avanzato: 599 $ al mese

SEO Classic

Pro: 139,95 $ al mese

Guru: 249,95 $ al mese

Aziendale: 499,95 $ al mese

IA SEO

Base: 99 $ al mese per dominio

Contenuti

Base: 60 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Semrush

G2: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Semrush?

Un utente di Reddit condivide:

SEMrush eseguirà un audit dello stato di salute di qualsiasi sito web o sottocartella specificata. È in grado di identificare una moltitudine di problemi tecnici/di contenuto, quindi è un ottimo punto di partenza. Una volta terminato questo, dipende tutto dal tipo di audit che desideri eseguire.

SEMrush eseguirà un audit dello stato di salute di qualsiasi sito web o sottocartella specificata. È in grado di identificare una moltitudine di problemi tecnici/di contenuto, quindi è un ottimo punto di partenza. Una volta terminato questo, dipende tutto dal tipo di audit che desideri eseguire.

4. Sitebulb (ideale per gli audit tecnici)

tramite Sitebulb

Sitebulb analizza in profondità lo stato tecnico del tuo sito web, verificando tutto, dalla velocità di caricamento delle pagine alla capacità dei motori di ricerca di trovare e scansionare correttamente i tuoi contenuti. Ottieni report visivi che rendono comprensibili dati complessi, mostrandoti perché ogni problema è importante per il tuo posizionamento nei motori di ricerca con chiari passaggi per risolvere i problemi.

Lo strumento di audit dei contenuti funziona sia su desktop che su cloud, quindi puoi scegliere tra la potenza di elaborazione del tuo computer e la collaborazione online del team.

Sitebulb è anche utile per individuare pagine completamente scollegate dal tuo sito e problemi strutturali che confondono i motori di ricerca riguardo ai tuoi contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sitebulb

Genera mappe interattive dell'architettura del sito tramite URL Mapping per visualizzare la struttura del tuo sito.

Accedi a spiegazioni dettagliate sul sistema di suggerimenti che chiariscono perché i problemi tecnici influiscono sulle prestazioni SEO e come risolverli.

Pianifica scansioni automatiche da eseguire durante le ore non di punta senza richiedere alcun intervento manuale.

Esporta report di audit completi in diversi formati, inclusi riepiloghi esecutivi e approfondimenti tecnici.

Limiti di Sitebulb

Il software può consumare notevoli risorse del computer durante le scansioni di grandi dimensioni.

Alcune funzionalità avanzate possono variare tra la versione desktop e quella cloud.

Funziona bene con gli strumenti Google, ma offre meno integrazioni dirette con piattaforme e API non Google.

Prezzi di Sitebulb

desktop

Lite: 18 $ al mese (per un utente)

Pro: 42 $ al mese (per un utente, aggiungi altri utenti a 11 $ al mese ciascuno)

Server cloud

Mini: 125 $ al mese per due utenti

Piccolo: 245 $ al mese per cinque utenti

Medium: 495 $ al mese per 10 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sitebulb

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,9/5 (oltre 20 recensioni)

5. Lumar (precedentemente DeepCrawl) (Ideale per la scansione di siti su larga scala)

via Lumar

Lumar è utile se il tuo sito web è semplicemente troppo grande per essere gestito dai normali strumenti di crawling. Pensa ai grandi siti di e-commerce con migliaia di pagine di prodotti, ai siti web aziendali molto estesi o alle piattaforme ricche di contenuti.

Inoltre, puoi insegnargli a raccogliere informazioni specifiche durante la scansione, come estrarre i prezzi dei prodotti o controllare i modelli di contenuto dell'intero sito.

La piattaforma diventa ancora più potente quando effettui la connessione tra essa e Google Analytics e Search Console, perché in questo modo puoi identificare i problemi tecnici di SEO che stanno effettivamente danneggiando il tuo traffico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lumar

Ottimizza la visibilità dei contenuti per i motori di ricerca IA e le esperienze generative con gli strumenti GEO .

Imposta regole personalizzate per l'estrazione dei dati per ricavare informazioni specifiche dalle pagine sottoposte a scansione nell'intero sito web.

Configura la pianificazione della scansione in modo che venga eseguita automaticamente durante i periodi di traffico ridotto.

Automatizza la manutenzione del sito e i processi di controllo qualità con flussi di lavoro personalizzati creati tramite Workflow Builder .

Identifica contemporaneamente i colli di bottiglia delle prestazioni su milioni di pagine con l'applicazione Site Speed.

Limiti di Lumar

Alcuni utenti segnalano incongruenze nei risultati di rendering JavaScript.

Il processo di scansione di Lumar è orientato ai batch, il che significa che non è adatto per controlli rapidi di una sola pagina.

È stata segnalata una mancanza di chiarezza riguardo alle connessioni tra i prodotti e alle informazioni sugli indicatori chiave di prestazione (KPI), che può complicare le decisioni relative all'ottimizzazione dei contenuti.

Prezzi Lumar

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Lumar

G2: 4,6/5 (100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lumar?

Secondo una recensione di G2:

Lumar è stato uno strumento SEO prezioso per il nostro team. Essendo una soluzione basata su cloud, possiamo programmare le scansioni nei momenti più opportuni per noi, senza vincolare le risorse locali. La possibilità di estrarre esattamente i dati di cui abbiamo bisogno è incredibilmente utile, soprattutto grazie alle potenti funzionalità di reportistica e filtraggio personalizzate. Ci offre la flessibilità di analizzare il nostro sito nel modo più sensato per i nostri obiettivi, è come avere uno strumento personalizzato.

Lumar è stato uno strumento SEO prezioso per il nostro team. Essendo una soluzione basata su cloud, possiamo programmare le scansioni nei momenti più opportuni per noi, senza vincolare le risorse locali. La possibilità di estrarre esattamente i dati di cui abbiamo bisogno è incredibilmente utile, soprattutto grazie alle potenti funzionalità di reportistica e filtraggio personalizzate. Ci offre la flessibilità di analizzare il nostro sito nel modo più sensato per i nostri obiettivi, è come avere uno strumento personalizzato.

💡 Suggerimento professionale: quando valuti le prestazioni SEO, suddividi il traffico per gruppi di parole chiave e posizioni SERP. Un blog che si trova all'undicesima posizione potrebbe essere un candidato più forte per l'ottimizzazione rispetto a uno che si trova già alla terza posizione, anche se il traffico è inferiore.

6. SEOptimer (ideale per audit SEO rapidi)

tramite SEOptimer

SEOptimer mantiene ciò che promette: audit rapidi dei siti web che non ti fanno aspettare. La piattaforma esegue oltre 100 controlli SEO in circa 20 secondi, coprendo tutto, dall'ottimizzazione delle pagine ai profili dei backlink.

Ciò che lo distingue è la funzionalità di reportistica white label e la possibilità di integrare lo strumento direttamente nel tuo sito web. Questo lo rende utile per le agenzie che desiderano offrire audit SEO ai potenziali clienti senza indirizzarli a un sito di terze parti.

La piattaforma include anche strumenti di ricerca per parole chiave, monitoraggio dei backlink e un crawler per siti web. Ma, onestamente, la maggior parte degli utenti la utilizza per la velocità e la semplicità con cui è possibile ottenere rapporti istantanei sullo stato di salute del sito web.

Le migliori funzionalità/funzioni di SEOptimer

Genera report PDF personalizzati con i colori e il logo della tua azienda utilizzando la funzionalità White label .

Analizza più siti e pagine web contemporaneamente con la funzionalità Bulk Reporting .

Monitora i confronti tra le prestazioni su dispositivi mobili e desktop e i punteggi dei concorrenti tramite notifiche automatiche settimanali via email.

Esegui un'analisi più approfondita del sito, oltre alla verifica rapida standard, con SEO Crawler .

Utilizza lo strumento di monitoraggio dei backlink per tenere traccia delle modifiche ai link e delle nuove acquisizioni di backlink nel tempo.

Limiti di SEOptimer

Alcune metriche avanzate relative alla SEO e al tasso di conversione non sono incluse nell'audit standard.

Le funzionalità di monitoraggio delle parole chiave sono inferiori rispetto agli strumenti specializzati di monitoraggio del posizionamento.

Alcuni utenti hanno trovato la navigazione e i menu troppo disordinati.

Prezzi di SEOptimer

Versione di prova gratis

SEO fai da te: 29 $ al mese

White label: 39 $ al mese

White label e incorporamento: 59 $ al mese

Valutazioni e recensioni di SEOptimer

G2: 4,6/5 (295 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di SEOptimer?

Ecco la condivisione di un recensore di G2:

Una delle cose che mi piace di più di SEOptimer è la chiarezza e l'obiettività con cui presenta i report SEO. Rende facile identificare le aree che necessitano di miglioramenti, sia dal punto di vista tecnico che in termini di contenuti. Inoltre, fornisce suggerimenti pratici per l'ottimizzazione, che sono davvero utili sia che tu gestisca la SEO internamente o che affidi le attività a un team tecnico.

Una delle cose che mi piace di più di SEOptimer è la chiarezza e l'obiettività con cui presenta i report SEO. Rende facile identificare le aree che necessitano di miglioramenti, sia dal punto di vista tecnico che in termini di contenuto. Inoltre, fornisce suggerimenti pratici per l'ottimizzazione, che sono davvero utili sia che tu gestisca la SEO internamente o che affidi le attività a un team tecnico.

7. SE Ranking (il migliore per il monitoraggio del posizionamento dei siti web)

tramite SE Ranking

SE Ranking ti mostra la posizione del tuo sito web nei risultati di ricerca nel tempo. La piattaforma supporta il confronto dei dati storici, consentendoti di osservare le tendenze di posizionamento e valutare i modelli di performance SEO.

Inoltre, SE Ranking effettua il monitoraggio delle classifiche a livello locale, così puoi vedere come ti posizioni in città o regioni specifiche, il che è importante se ti rivolgi a clienti locali.

Lo strumento di audit del contenuto ti consente anche di confrontare le tue prestazioni con quelle dei concorrenti. Include un monitoraggio completo dei backlink con avvisi in tempo reale per i link nuovi o persi, oltre ad audit avanzati dei siti web che identificano i problemi tecnici.

Le migliori funzionalità/funzioni di SE Ranking

Effettua il monitoraggio del posizionamento delle parole chiave a livello cittadino e regionale utilizzando Local Pack Tracking per campagne SEO specifiche per posizione.

Crea schemi di contenuti e ottimizza quelli esistenti per le parole chiave di destinazione con il suo strumento di scrittura IA.

Esporta i dati di ranking tramite chiamate API per integrarli con i tuoi sistemi di reportistica esistenti.

Monitora fino a cinque siti web concorrenti insieme alle tue prestazioni con lo strumento Confronto con la concorrenza.

Limiti di SE Ranking

Il design dell'interfaccia sembra antiquato rispetto alle piattaforme SEO più recenti.

Alcuni utenti riscontrano ritardi nell'aggiornamento dei dati di ranking durante i periodi di maggiore traffico.

Sebbene il database di backlink di SE Ranking stia migliorando, non è ancora così esteso come quello di altri strumenti di IA per il SEO.

Le agenzie hanno notato che le funzionalità di personalizzazione della reportistica della piattaforma potrebbero essere più robuste per servire meglio più clienti.

Prezzi di SE Ranking

Versione di prova gratis

Essenziale: 65 $ al mese

Pro: 119 $ al mese

Aziendale: 259 $ al mese

API: 149 $ al mese

Componente aggiuntivo IA Search: a partire da 89 $ al mese

Valutazioni e recensioni di SE Ranking

G2: 4,8/5 (1.395 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 285 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SE Ranking?

Un recensore di G2 ha condiviso questo feedback:

Il Site Audit migliorato è molto utile per analizzare i siti web di potenziali clienti e clienti. Oltre a questi aggiornamenti, il nuovo ranking di ricerca basato sull'IA è una nuova funzionalità/funzione che ho provato e che trovo molto interessante. Hanno anche investito in ottimi contenuti formativi sotto forma di webinar e conferenze. Questo è molto utile per continuare ad apprendere e migliorare le mie competenze.

Il Site Audit migliorato è molto utile per analizzare i siti web di potenziali clienti e clienti. Oltre a questi aggiornamenti, il nuovo ranking di ricerca basato sull'IA è una nuova funzionalità/funzione che ho provato e che trovo molto interessante. Hanno anche investito in ottimi contenuti formativi sotto forma di webinar e conferenze. Questo è molto utile per continuare ad apprendere e migliorare le mie competenze.

🔍 Lo sapevi? Il Pew Research Center ha scoperto che su circa un milione di pagine web del campione tra il 2013 e il 2023, il 38% delle pagine non è più accessibile. Ciò significa che molti link non funzionanti, pagine mancanti o contenuti sono stati rimossi senza reindirizzamenti.

8. Yoast SEO (il migliore per i controlli SEO delle pagine)

tramite Yoast SEO

WordPress alimenta oltre il 40% dei siti web e Yoast SEO è diventato praticamente sinonimo di ottimizzazione WordPress.

Il plugin si trova direttamente nel tuo editor di contenuti, analizza i post mentre li scrivi e suggerisce miglioramenti prima della pubblicazione. Vedrai indicatori rossi, ambra o verdi che ti diranno immediatamente quanto sono ottimizzati i tuoi contenuti.

Oltre ai suggerimenti di scrittura, Yoast gestisce gli aspetti tecnici che altrimenti richiederebbero l'aiuto di uno sviluppatore: sitemap XML, tag canonici e markup dello schema avvengono automaticamente. Il plugin inserisce essenzialmente un consulente SEO all'interno del tuo sistema di gestione dei contenuti, guidando le tue decisioni in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Yoast SEO

Ottimizza i post per più parole chiave contemporaneamente utilizzando l'ottimizzazione delle frasi chiave nella versione Premium.

Genera e gestisci automaticamente le sitemap XML senza toccare una sola riga di codice.

Controlla le anteprime dei social media per Facebook e Twitter utilizzando la scheda Social in ogni editor di post.

Aggiungi markup di dati strutturati tramite blocchi di schema per migliorare la visibilità nella pagina dei risultati dei motori di ricerca.

Imposta i reindirizzamenti direttamente all'interno di WordPress utilizzando Redirect Manager quando modifichi gli URL o elimini contenuti.

Limiti di Yoast SEO

Alcuni suggerimenti di ottimizzazione possono essere eccessivamente rigidi e non tenere conto del contesto.

La versione gratuita non dispone di funzionalità avanzate come l'ottimizzazione di più parole chiave.

I conflitti tra plugin possono occasionalmente causare problemi di prestazioni del sito web.

Prezzi di Yoast SEO

Free

Yoast premium: 118,8 $ all'anno (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Yoast SEO

G2: 4,5/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 125 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Yoast SEO?

Secondo una recensione di G2:

Ciò che mi piace di più di Yoast SEO è la sua interfaccia intuitiva e l'analisi dei contenuti in tempo reale. Fornisce suggerimenti SEO e di leggibilità facili da seguire, rendendo l'ottimizzazione semplice sia per i principianti che per gli esperti. La possibilità di personalizzare meta descrizioni, titoli e sitemap direttamente all'interno del plugin consente di risparmiare molto tempo. Nel complesso, è uno strumento potente che semplifica la SEO per chiunque desideri migliorare le prestazioni del proprio sito.

Ciò che mi piace di più di Yoast SEO è la sua interfaccia intuitiva e l'analisi dei contenuti in tempo reale. Fornisce suggerimenti SEO e di leggibilità facili da seguire, rendendo l'ottimizzazione semplice sia per i principianti che per gli esperti. La possibilità di personalizzare meta descrizioni, titoli e sitemap direttamente all'interno del plugin consente di risparmiare molto tempo. Nel complesso, è uno strumento potente che semplifica la SEO per chiunque desideri migliorare le prestazioni del proprio sito.

9. WooRank (il migliore per il benchmarking della concorrenza)

tramite WooRank

La maggior parte degli strumenti SEO analizza il tuo sito web in modo isolato, ma WooRank mette in contesto le tue prestazioni confrontandole direttamente con quelle dei tuoi principali concorrenti. Puoi vedere esattamente dove stai vincendo e dove stai rimanendo indietro in base a diversi fattori SEO.

I report di monitoraggio settimanali tengono traccia dello stato della tua attività e ti avvisano quando i concorrenti apportano modifiche o miglioramenti significativi. Questo approccio di competitive intelligence ti aiuta a stabilire quali problemi affrontare per prime.

Le migliori funzionalità di WooRank

Accedi alle analisi dei social media insieme ai dati SEO attraverso il Social Media Tracker integrato.

Utilizza la Marketing Checklist per ottenere elementi prioritari basati sulle lacune competitive nella tua strategia.

Configura avvisi di monitoraggio settimanali per metriche specifiche e obiettivi del blog importanti per la tua attività aziendale.

Controlla qualsiasi pagina web mentre navighi sui siti della concorrenza con l'estensione Chrome di WooRank.

Limiti di WooRank

La profondità dell'analisi tecnica è inferiore rispetto ad altri strumenti.

La selezione dei concorrenti si basa sull'inserimento manuale piuttosto che sulla ricerca automatica.

Alcuni calcoli metrici appaiono incoerenti tra le diverse sezioni del report.

Prezzi di WooRank

Versione di prova gratis

Lite: 19,99 $ al mese

Pro: 89,99 $ al mese

Premium: 199,99 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WooRank

G2: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 65 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di WooRank?

Una recensione di Capterra afferma:

Ho utilizzato il software per fornire una recensione del mio sito e per ottenere un audit più approfondito da un membro del team WooRank. Lo strumento è fantastico da usare e fornisce un report approfondito, ma soprattutto utilizzabile. Nuove funzionalità sembrano essere aggiunte costantemente ed è disponibile anche un'estensione per Chrome.

Ho utilizzato il software per fornire una recensione del mio sito e per ottenere un audit più approfondito da un membro del team WooRank. Lo strumento è fantastico da usare e fornisce un report approfondito, ma soprattutto utilizzabile. Nuove funzionalità sembrano essere aggiunte costantemente ed è disponibile anche un'estensione per Chrome.

🚀 Vantaggio di ClickUp: non perdere mai più un controllo dei contenuti. Le attività ricorrenti di ClickUp ti consentono di automatizzare i flussi di lavoro di routine, in modo che le attività ricompaiano automaticamente con cadenza giornaliera, settimanale, mensile o secondo un programma personalizzato. Mantieni gli audit dei contenuti in linea con il programma grazie alle attività ricorrenti di ClickUp

10. Google Analytics (ideale per ottenere informazioni sul traffico attraverso più punti dati)

tramite Google Analytics

Google Analytics si è evoluto notevolmente con GA4, passando dal monitoraggio basato sulle sessioni alla misurazione basata sugli eventi che segue gli utenti su tutti i dispositivi e le piattaforme.

Le Generated Insights basate sull'IA all'interno dei report consentono agli utenti di visualizzare una visione molto più chiara di ciò che sta accadendo nei loro dati. Inoltre, le analisi predittive aiutano a prevedere con precisione il comportamento degli utenti, compresa la probabilità di acquisto e i tassi di abbandono.

La piattaforma effettua il monitoraggio sia dei percorsi degli utenti che delle visualizzazioni delle pagine, aiutandoti a comprendere le prestazioni dei contenuti nei diversi punti di contatto. Inoltre, collega i contenuti del tuo sito web ai risultati aziendali, mostrandoti quali pagine contribuiscono alle conversioni.

Le migliori funzionalità di Google Analytics

Crea eventi di conversione personalizzati per il monitoraggio di azioni di coinvolgimento specifiche e per ottenere un audit completo dei contenuti.

Crea segmenti di pubblico nell'Audience Builder utilizzando criteri comportamentali e demografici per il targeting dei contenuti.

Esporta i dati grezzi su BigQuery per un'analisi avanzata delle prestazioni dei contenuti e la creazione di reportistica personalizzata.

Misura l'impatto dei tuoi contenuti sulle vendite dei prodotti e sui ricavi con il monitoraggio Enhanced E-commerce .

Comprendi come i diversi contenuti interagiscono nei percorsi di conversione con i report di attribuzione.

Limiti di Google Analytics

Il passaggio da Universal Analytics a GA4 può risultare complesso per gli utenti esistenti.

Il campionamento dei dati avviene su account gratuiti durante l'analisi di grandi set di dati.

Gli utenti segnalano problemi relativi all'accuratezza dei dati, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di consenso ai cookie, la modellizzazione del comportamento e le modifiche alla privacy; discrepanze tra traffico organico e traffico di sessione.

Prezzi di Google Analytics

Free

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Analytics

G2: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 8.145 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Analytics?

Secondo una recensione di G2:

Il valore immediato che si ottiene semplicemente collegandolo è notevole. A poche ore dalla configurazione, avevo a disposizione statistiche complete che rivelavano modelli di traffico di cui non conoscevo l'esistenza. I report pronti all'uso forniscono esattamente ciò di cui la maggior parte delle aziende ha bisogno: dati demografici sul pubblico, canali di acquisizione, flusso di comportamento e monitoraggio delle conversioni funzionano perfettamente fin dal primo giorno.

Il valore immediato che si ottiene semplicemente collegandolo è notevole. A poche ore dalla configurazione, avevo a disposizione statistiche complete che rivelavano modelli di traffico di cui non conoscevo l'esistenza. I report pronti all'uso forniscono esattamente ciò di cui la maggior parte delle aziende ha bisogno: dati demografici sul pubblico, canali di acquisizione, flusso di comportamento e monitoraggio delle conversioni funzionano perfettamente fin dal primo giorno.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain ti consente di ricavare informazioni utili dal tuo inventario di contenuti senza dover setacciare interi elenchi. Ricevi aggiornamenti istantanei dal tuo inventario dei contenuti con ClickUp Brain Ad esempio, chiedendo "Quali blog non sono stati aggiornati negli ultimi sei mesi?" vengono immediatamente visualizzate le attività rilevanti che richiedono la tua attenzione. Oppure "Puoi aiutarmi ad analizzare quale articolo ha il traffico e il coinvolgimento più elevati?" aiuta a identificare i contenuti più performanti in modo da poter replicarne l'esito positivo.

11. Google Search Console (ideale per le prestazioni di ricerca)

tramite Google Search Console

Google Search Console ti consente di accedere direttamente al modo in cui gli algoritmi di Google percepiscono i tuoi contenuti, direttamente dal motore di ricerca stesso. Lo strumento di audit dei contenuti ti mostra esattamente quali query portano le persone alle tue pagine, con quale frequenza i tuoi contenuti appaiono nei risultati di ricerca e dove ti posizioni per i diversi termini.

L'autenticità dei dati di Search Console lo rende unico perché utilizza metriche di performance di ricerca reali provenienti dai server di Google. Inoltre, ti avvisa di eventuali problemi tecnici che potrebbero impedire la scoperta dei tuoi contenuti, rendendolo essenziale per mantenere la visibilità nella ricerca.

Le migliori funzionalità di Google Search Console

Scarica i dati delle query di ricerca dal rapporto sulle prestazioni per analizzare quali parole chiave indirizzano il traffico verso specifici contenuti.

Invia singoli URL tramite lo strumento di ispezione URL per richiedere l'indicizzazione immediata dei nuovi contenuti.

Monitora i Core Web Vitals nel rapporto sull'esperienza della pagina per identificare le pagine di contenuto con problemi di caricamento.

Imposta avvisi email nel Centro messaggi per ricevere notifiche su problemi critici di indicizzazione o penalizzazioni.

Trova e correggi le pagine che non vengono indizzate correttamente dai crawler di Google con il rapporto di copertura.

Limiti di Google Search Console

Il limite dei dati è di 16 mesi di cronologia, rendendo difficile l'analisi delle tendenze a lungo termine.

I dati delle query di ricerca vengono spesso filtrati per motivi di privacy, mostrando informazioni incomplete sulle parole chiave.

L'interfaccia può essere lenta nell'aggiornamento, richiedendo talvolta giorni per riflettere le modifiche recenti.

Opzioni di integrazione limitate con altre piattaforme di analisi rispetto agli strumenti di terze parti

Prezzi di Google Search Console

Free

Valutazioni e recensioni di Google Search Console

G2: 4,7/5 (oltre 430 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 205 recensioni)

📮 ClickUp Insight: il 45% dei lavoratori ha pensato di utilizzare le automazioni, ma non ha ancora fatto il grande passo. Fattori quali il tempo limitato, l'incertezza sugli strumenti migliori e la scelta troppo ampia possono impedire alle persone di compiere il primo passaggio verso l'automazione. ⚒️ Con i suoi agenti AI facili da creare e i comandi basati sul linguaggio naturale, ClickUp semplifica l'avvio delle automazioni. Dall'assegnazione automatica delle attività ai riassunti dei progetti generati dall'IA, puoi usufruire di potenti automazioni e persino creare agenti IA personalizzati in pochi minuti, senza alcuna curva di apprendimento. 💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.

12. Amplitude (ideale per l'analisi dei contenuti dal punto di vista del prodotto)

tramite Amplitude

Amplitude affronta l'analisi dei contenuti dal punto di vista del prodotto, trattando ogni contenuto come una funzionalità/funzione con cui gli utenti interagiscono.

Pone l'accento sull'analisi quantitativa e si concentra su approfondimenti comportamentali e analisi del percorso degli utenti. Ciò lo rende particolarmente prezioso per i team di marketing che hanno bisogno di comprendere come gli utenti progrediscono attraverso i funnel di contenuti.

Lo strumento di audit dei contenuti eccelle nell'analisi di coorte, consentendoti di vedere come diversi gruppi di utenti interagiscono con i contenuti nel tempo. Oltre a mostrarti le visualizzazioni di pagina, Amplitude rivela i modelli di consumo delle sequenze di contenuti da parte degli utenti e i punti in cui abbandonano il percorso di navigazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amplitude

Crea funnel personalizzati nello strumento di analisi dei funnel per effettuare il monitoraggio del modo in cui gli utenti si muovono attraverso le sequenze di contenuti.

Crea report di coorte per analizzare come cambia nel tempo il coinvolgimento dei contenuti per diversi gruppi di utenti.

Verifica con quale frequenza gli utenti tornano a consumare tipi di contenuti simili grazie all'analisi di fidelizzazione integrata.

Scopri percorsi inaspettati degli utenti attraverso il tuo ecosistema di contenuti con Pathfinder per ottenere informazioni preziose.

Segmenta gli utenti in base a specifici modelli di interazione con i contenuti utilizzando il behavioral cohorting.

Limiti di Amplitude

Se gli eventi/dati non sono stati strumentati correttamente fin dall'inizio, è difficile correggere o ricostruire i dati passati in modo retroattivo.

Gli utenti hanno segnalato problemi di conteggio eccessivo in determinati scenari di monitoraggio, come i service worker/riavvii nelle estensioni del browser, che portano a un conteggio gonfiato degli "utenti".

I prezzi aumentano rapidamente rispetto alle alternative ad Amplitude , soprattutto con l'aumentare del volume degli eventi o della base degli utenti.

Prezzi di Amplitude

Free

In più: A partire da 61 $ al mese

Crescita: prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Amplitude

G2: 4,5/5 (oltre 2.480 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 65 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Amplitude?

Su G2, un utente ha scritto:

La visualizzazione della progressione del funnel in Amplitude fornisce una comprensione chiara e dettagliata di come gli utenti si muovono attraverso ciascuna fase, offrendo una visibilità approfondita delle metriche di performance. Grazie a un'analisi così dettagliata, i marketer possono identificare facilmente cosa funziona e cosa deve essere migliorato. Inoltre, il grafico di segmentazione evidenzia le lacune e le aree deboli, consentendo ai marketer di perfezionare le loro strategie e concentrare gli sforzi dove possono ottenere risultati più forti e redditizi.

La visualizzazione della progressione del funnel in Amplitude fornisce una comprensione chiara e dettagliata di come gli utenti si muovono attraverso ciascuna fase, offrendo una visibilità approfondita delle metriche di performance. Grazie a un'analisi così dettagliata, i marketer possono identificare facilmente cosa funziona e cosa deve essere migliorato. Inoltre, il grafico di segmentazione evidenzia le lacune e le aree deboli, consentendo ai marketer di perfezionare le loro strategie e concentrare gli sforzi dove possono ottenere risultati più forti e redditizi.

💡 Suggerimento professionale: esegui un controllo di attualità oltre alla data di pubblicazione. Se un blog sulle tendenze del 2023 non è stato aggiornato, è ovvio, ma controlla anche i dati, gli screenshot e le menzioni dei prodotti per individuare eventuali obsolescenze nascoste.

13. Hotjar (ideale per mappe di calore e registrazioni delle sessioni)

tramite Hotjar

Hotjar trasforma i dati analitici astratti in storie visive, mostrandoti esattamente come gli utenti interagiscono con le tue pagine di contenuto. Si concentra principalmente sulla ricerca qualitativa con approfondimenti visivi attraverso mappe di calore e registrazioni delle sessioni.

Puoi guardare le registrazioni delle sessioni degli utenti reali per vedere dove le persone scorrono, cliccano e abbandonano i tuoi contenuti. Il software heatmap rivela quali parti dei tuoi articoli ricevono maggiore attenzione e quali sezioni gli utenti saltano completamente.

Ma c'è di più: colma il divario tra ciò che le tue analisi dicono che le persone fanno e ciò che effettivamente fanno sul tuo sito web.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hotjar

Genera mappe di calore dei clic che mostrano quali elementi delle tue pagine di contenuto ricevono maggiore attenzione da parte degli utenti.

Raccogli le opinioni dirette degli utenti sulla qualità dei contenuti con sondaggi di feedback che appaiono su pagine specifiche.

Scopri fino a che punto gli utenti leggono i contenuti di lunga durata con le mappe di calore dello scorrimento.

Utilizza lo strumento Incoming Feedback per raccogliere commenti spontanei degli utenti su problemi relativi all'esperienza dei contenuti.

Limiti di Hotjar

A causa del GDPR e per motivi di privacy, molti campi di immissione dati o dati degli utenti sono mascherati o censurati, il che può determinare un limite alla granularità o all'utilizzabilità di alcune registrazioni delle sessioni.

Lo strumento può influire sulla velocità di caricamento del sito web quando registra volumi di sessioni elevati.

Il piano Free offre registrazioni e dati heatmap limitati rispetto alle alternative a pagamento di Hotjar.

Alcuni piani hanno un limite sulla durata di conservazione delle registrazioni o dei sondaggi; per una conservazione più lunga è necessario effettuare l'upgrade.

Prezzi Hotjar

Free

Crescita: 49 $ al mese

Pro: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hotjar

G2: 4,3/5 (oltre 315 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 535 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hotjar?

Un utente di Reddit scrive:

Hotjar è un ottimo strumento che ti aiuta a capire in tempo reale e in modo anonimo come gli utenti navigano nel sito, consentendo al tuo team di sviluppo di ottimizzare l'esperienza utente e apportare modifiche sulla base dei risultati ottenuti.

Hotjar è un ottimo strumento che ti aiuta a capire in tempo reale e in modo anonimo come gli utenti navigano nel sito, consentendo al tuo team di sviluppo di ottimizzare l'esperienza utente e apportare modifiche sulla base dei risultati ottenuti.

🔍 Lo sapevi? Gli audit dei contenuti sono diventati molto importanti dopo l'aggiornamento Panda di Google nel 2011. Questo algoritmo ha iniziato a penalizzare i contenuti "scarsi" o ripetitivi, costringendo i brand a ripulire i propri blog e siti web. Molte aziende che hanno ignorato gli audit hanno perso posizioni importanti nei ranking da un giorno all'altro.

14. Screaming Frog (ideale per la mappatura dell'inventario del sito)

tramite Screaming Frog

Screaming Frog esegue la scansione del tuo sito web come farebbe un bot dei motori di ricerca, creando una mappa completa di ogni pagina, immagine, link ed elemento tecnico presente sul tuo sito. Il software desktop funziona localmente sul tuo computer, offrendoti il controllo completo sulla profondità e la velocità della scansione.

Ottieni anche un'analisi della similarità semantica con incorporamenti LLM, che ti consente di identificare contenuti duplicati o simili che vanno oltre la semplice corrispondenza di testo.

Include l'integrazione dell'IA con diversi provider come OpenAI, Gemini e Claude di Anthropic, oltre a visualizzazioni di cluster di contenuti che mostrano le relazioni semantiche tra le pagine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Screaming Frog

Esporta inventari completi del sito in file CSV con configurazioni di colonne personalizzate per i flussi di lavoro di analisi dei contenuti.

Mappa le strutture di collegamento interno utilizzando la scheda Interna per identificare i contenuti orfani e le lacune nei collegamenti.

Genera automaticamente sitemap XML dai tuoi dati di scansione utilizzando la funzionalità Sitemaps .

Filtra i contenuti in base al numero di parole, ai codici di risposta o ai problemi duplicati utilizzando le opzioni di filtraggio avanzate.

Limiti di Screaming Frog

La versione gratis ha un limite di scansione di 500 URL, il che limita l'analisi di siti web più grandi.

L'utilizzo della memoria può diventare intensivo durante le scansioni di grandi dimensioni su computer meno recenti.

Alcuni utenti trovano la navigazione o la presentazione dei dati meno intuitive.

Gli utenti segnalano situazioni in cui Screaming Frog non rileva alcuni problemi, ad esempio link interni non funzionanti, rendering JavaScript, pagine bloccate da robots.txt o impostazioni predefinite che non rilevano tutto.

Prezzi di Screaming Frog

Free

A pagamento: 279 $/anno (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Screaming Frog

G2: 4,7/5 (oltre 95 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Screaming Frog?

Su Reddit, un utente ha affermato:

Screaming Frog è, a mio parere, il miglior strumento mai creato per un'analisi rapida e semplice dei tuoi URL Lo uso sin dal suo lancio. Ed è l'unico strumento che fa esattamente quello che fa, senza altre funzionalità/funzioni. Da quanto mi ricordo, sono rimasti fedeli all'essenza dello strumento.

Screaming Frog è, a mio parere, il miglior strumento mai creato per un'analisi rapida e semplice dei tuoi URL

Lo uso sin dal suo lancio.

Ed è l'unico strumento che fa esattamente quello che fa, senza altre funzionalità/funzioni.

Da quanto mi ricordo, sono rimasti fedeli all'essenza dello strumento.

🧠 Curiosità: i ricercatori hanno esaminato 88.000 siti web ad alto traffico e hanno scoperto che più di un terzo ( il 35,2% ) aveva almeno un link esterno non funzionante proprio sulla home page.

15. Grammarly (il migliore per la correzione grammaticale)

tramite Grammarly

Grammarly individua gli errori grammaticali e le incongruenze che richiederebbero un'eternità per essere individuati manualmente in centinaia di pagine. Affronta sfide di audit specifiche, come il controllo del plagio, la verifica della credibilità delle fonti e la garanzia della coerenza della voce del marchio.

Puoi utilizzare Grammarly su diverse piattaforme, quindi, che i tuoi contenuti siano su Documenti Google, WordPress o sul tuo CMS, lo strumento garantisce controlli di qualità costanti.

Il vero vantaggio emerge quando si ha a che fare con grandi librerie di contenuti. Grammarly apprende il tuo stile di scrittura e ti avvisa quando i testi non corrispondono alle linee guida stilistiche stabilite. È l'ideale per i team che gestiscono più autori o contenuti provenienti da fonti diverse.

Le migliori funzionalità di Grammarly

Ottieni assistenza mirata per citazioni, parafrasi e analisi del pubblico con agenti IA nella sezione dedicata agli strumenti specializzati.

Installa l'estensione del browser per ricevere suggerimenti grammaticali e stilistici in tempo reale su tutte le piattaforme web.

Imposta gli obiettivi di scrittura nelle preferenze dell'assistente per ottenere suggerimenti su misura per il tuo pubblico e il tuo tono.

Individua i modelli ricorrenti nei problemi relativi alla qualità dei contenuti attraverso il monitoraggio delle metriche delle prestazioni di scrittura attraverso la dashboard di Analytics.

Limiti di Grammarly

I suggerimenti dell'IA a volte mancano di consapevolezza del contesto e possono alterare il significato desiderato.

Può essere eccessivamente aggressivo con le correzioni nella scrittura creativa o informale.

La versione gratis ha funzioni limitate rispetto alle alternative a pagamento di Grammarly.

Prezzi di Grammarly

Free

Pro: 30 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2: 4,7/5 (oltre 11.925 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (7.210 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Grammarly?

Il feedback di Capterra dice:

Le critiche immediate relative al linguaggio, all'accentuazione e allo stile ti aiutano a correggere rapidamente gli errori e a lavorare sul tuo lavoro, risparmiando tempo prezioso. Migliora la qualità degli archivi aziendali raccomandando miglioramenti che rendono la tua composizione più chiara, più compatta e professionale. : Le guide di stile comuni e le norme di composizione esplicite del gruppo sono senza dubbio utili per mantenere la coerenza nelle comunicazioni all'interno del tuo gruppo.

Le critiche immediate relative al linguaggio, all'accentuazione e allo stile ti aiutano a correggere rapidamente gli errori e a lavorare sul tuo lavoro di composizione, risparmiando tempo prezioso. Migliora la qualità degli archivi aziendali raccomandando miglioramenti che rendono la tua composizione più chiara, più compatta e professionale. : Le guide di stile comuni e le norme di composizione esplicite del gruppo sono senza dubbio utili per mantenere la coerenza nelle comunicazioni all'interno del tuo gruppo.

🧠 Curiosità: nei repository di codice sorgente come GitHub, i ricercatori hanno scoperto che circa il 10% dei link nei commenti al codice sono già inattivi. Per gli sviluppatori, ciò significa che nel tempo possono andare persi contesti preziosi, lasciando dietro di sé note criptiche senza alcuna traccia da seguire.

16. Hemingway Editor (ideale per migliorare la leggibilità)

tramite Hemingway Editor

Hemingway Editor adotta un approccio pratico per rendere i tuoi testi più chiari e comprensibili. Lo strumento evidenzia frasi complesse, voce passiva e avverbi superflui con colori diversi, fornendoti un feedback visivo immediato sui punti in cui il tuo testo potrebbe perdere lettori.

A differenza di altri strumenti di scrittura, Hemingway si concentra esclusivamente sulle metriche di leggibilità e sulla struttura delle frasi. L'app desktop funziona offline, consentendoti di perfezionare il tuo contenuto senza distrazioni legate a Internet.

Inoltre, assegna livelli di lettura al tuo testo, aiutandoti ad adeguare la complessità della tua scrittura alle preferenze di lettura del tuo pubblico di destinazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hemingway Editor

Identifica le costruzioni passive utilizzando il sistema di evidenziazione in viola per una scrittura più diretta.

Individua le frasi complesse contrassegnate in rosso che dovrebbero essere semplificate o suddivise in frasi più brevi.

Conta gli avverbi evidenziati in blu per ridurre i qualificatori superflui che indeboliscono la tua prosa.

Esporta contenuti rifiniti direttamente su WordPress o Medium tramite le integrazioni di pubblicazione dello strumento di audit dei contenuti.

Limiti di Hemingway Editor

L'integrazione limitata dell'IA significa che non ci sono suggerimenti contestuali oltre alle metriche di leggibilità di base.

Nessuna funzionalità di modifica collaborativa per i flussi di lavoro di creazione di contenuti in team

Rispetto alle alternative a Hemingway Editor , le indicazioni stilistiche prescrittive di questo strumento potrebbero non essere adatte alla scrittura specializzata, tecnica, accademica o creativa.

Prezzi di Hemingway Editor

Hemingway Editor: gratis

Hemingway Editor Plus (piano individuale 5K): 10 $ al mese

Hemingway Editor Plus (Piano individuale 10K): 15 $ al mese

Hemingway Editor Plus (piano Team 5K): 15 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Hemingway Editor

G2: 4,4/5 (oltre 45 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: I migliori modelli di scrittura dei contenuti per semplificare il processo

17. Surfer SEO (il migliore per l'ottimizzazione dei contenuti)

tramite Surfer SEO

Surfer SEO rivela cosa funziona per i tuoi concorrenti analizzando le pagine con il miglior posizionamento per le tue parole chiave target. Scompone la loro formula, mostrandoti tutto, dal conteggio delle parole e dalla densità delle parole chiave ai titoli specifici e ai termini correlati che includono.

Durante gli audit dei contenuti, Surfer SEO identifica quali elementi esistenti sono in ritardo nei risultati di ricerca attuali. È possibile controllare intere librerie di contenuti per individuare lacune di ottimizzazione, strategie di parole chiave obsolete e contenuti che hanno perso il loro vantaggio competitivo.

Mostra anche perché alcune pagine hanno perso posizioni nelle classifiche. Questo rende gli audit dei contenuti più strategici, perché ti permette di capire cosa è necessario cambiare per recuperare il traffico perso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Surfer SEO

Utilizza l' editor di contenuto per ottenere punteggi di ottimizzazione in tempo reale mentre scrivi, sulla base dell'analisi dei concorrenti con il miglior posizionamento.

Esamina le strutture dei contenuti della concorrenza e identifica le lacune nei contenuti della tua nicchia con SERP Analyzer .

Genera automaticamente schemi di contenuto basati su modelli di ranking con esito positivo utilizzando Outline Builder .

Monitora le prestazioni dei contenuti nel tempo attraverso la funzionalità Audit per identificare gli elementi che necessitano di aggiornamenti di ottimizzazione.

Limiti di Surfer SEO

Il prezzo è elevato, soprattutto per i piccoli team, i liberi professionisti o gli utenti che necessitano solo di poche funzionalità/funzioni.

I suggerimenti relativi alle parole chiave a volte mancano di sfumature e contesto per settori o nicchie specifici.

Puntare a ottenere punteggi elevati può portare a un eccessivo uso di parole chiave, a una scrittura poco naturale o a contenuti illeggibili o troppo elaborati.

Prezzi di Surfer SEO

Essenziale: 99 $ al mese

Scala: 219 $ al mese

Enterprise: a partire da 999 $ al mese

Componente aggiuntivo AI Tracker: a partire da 95 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Surfer SEO

G2: 4,8/5 (oltre 535 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 415 recensioni)

🚀 Vantaggio di ClickUp: durante un audit dei contenuti, potresti imbatterti in un post sul blog come "10 consigli per una gestione efficace del tempo" che contiene informazioni preziose ma risulta denso e difficile da leggere. Con ClickUp Brain, puoi analizzare il contenuto direttamente in Docs. Migliora il contenuto e rendi i post più chiari durante gli audit con ClickUp Brain L'IA rende il testo più facile da comprendere per i lettori e ne controlla il tono, assicurando che il post sia in linea con la voce del tuo marchio.

18. BuzzSumo (ideale per il marketing del contenuto)

tramite BuzzSumo

BuzzSumo mostra quali contenuti riscuotono maggiore successo tra il pubblico individuando gli articoli più condivisi e coinvolgenti in qualsiasi area tematica. La piattaforma effettua il monitoraggio delle condivisioni sui social, dei backlink e delle metriche di coinvolgimento di milioni di articoli, fornendoti informazioni basate sui dati relative alle prestazioni dei contenuti.

Puoi scoprire gli argomenti di tendenza prima che raggiungano il picco, identificare gli influencer chiave nel tuo settore e analizzare quali tipi di formati di contenuto funzionano per i diversi tipi di pubblico.

Le funzionalità di monitoraggio di BuzzSumo ti avvisano quando il tuo marchio o i tuoi concorrenti ricevono menzioni online, aiutandoti a rimanere al passo con le conversazioni del settore. Combinate, le sue funzionalità di creazione e promozione dei contenuti ti indicano cosa scrivere e come amplificare il tuo messaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di BuzzSumo

Scopri i contenuti di tendenza nel tuo settore utilizzando lo strumento Content Discovery con filtri per attualità e livelli di coinvolgimento.

Monitora le menzioni del marchio e le prestazioni dei contenuti della concorrenza attraverso la dashboard di monitoraggio con avvisi in tempo reale.

Influencer Search con metriche Identifica gli influencer e gli autori di contenuti chiave nella tua nicchia utilizzando la funzionecon metriche di coinvolgimento dei contenuti.

Analizza i modelli di performance dei contenuti in base al formato, alla lunghezza e all'argomento utilizzando i report di analisi dei contenuti.

Limiti di BuzzSumo

I dati dei social media possono essere incompleti poiché le piattaforme limitano l'accesso API alle metriche di coinvolgimento.

L'interfaccia si concentra principalmente sulle condivisioni sui social, che potrebbero non riflettere tutti gli indicatori di performance dei contenuti.

Molti recensori ritengono che il costo sia difficile da giustificare per un uso occasionale o limitato.

I suggerimenti sui contenuti tendono a privilegiare i contenuti virali piuttosto che argomenti evergreen o tecnici.

Prezzi di BuzzSumo

Versione di prova gratis

Creazione di contenuti: 199 $ al mese

PR e comunicazione: 299 $ al mese per cinque utenti

Suite: 499 $ al mese per 10 utenti

Enterprise: 999 $ al mese per 30 utenti

API: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BuzzSumo

G2: 4,5/5 (105 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 145 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: controlla la presenza di contenuti orfani. Se una pagina non ha link interni che rimandano ad essa, è quasi invisibile sia agli utenti che ai motori di ricerca. Ogni audit dovrebbe includere un controllo degli orfani e un piano per collegarli in modo strategico.

19. Clearscope (il migliore per l'analisi semantica)

tramite Clearscope

Clearscope è specializzato nella comprensione delle relazioni semantiche tra parole e concetti che i motori di ricerca utilizzano per valutare la pertinenza dei contenuti.

Lo strumento di audit dei contenuti analizza i contenuti più quotati per identificare le parole chiave principali e i termini e concetti correlati che segnalano l'autorevolezza dell'argomento agli algoritmi di ricerca. La sua interfaccia intuitiva si concentra sulla leggibilità e sull'uso dei termini, caratteristiche ideali per i team che si occupano dei contenuti dell'azienda.

Clearscope si integra con Documenti Google, WordPress e Microsoft Word, consentendoti di lavorare da qualsiasi luogo e di accedere a informazioni dettagliate sull'ottimizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clearscope

Ottimizza la copertura semantica dei contenuti utilizzando il Content Report che mostra i termini e i concetti correlati da includere.

Tieni traccia del calo delle prestazioni dei contenuti utilizzando la funzionalità Content Decay per identificare gli elementi che necessitano di un aggiornamento semantico.

Genera automaticamente brief di contenuto basati sull'analisi semantica della concorrenza per la creazione di nuovi contenuti.

Monitora in tempo reale i punteggi di copertura delle parole chiave mentre scrivi, per garantire un trattamento completo dell'argomento.

Imposta avvisi settimanali di monitoraggio delle prestazioni che ti avvisano quando i punteggi dei contenuti scendono al di sotto delle soglie dei traguardi.

Limiti di Clearscope

Funzionalità di creazione dei contenuti limitate, incentrate principalmente sull'ottimizzazione piuttosto che sull'assistenza alla scrittura.

I suggerimenti semantici a volte includono termini irrilevanti che non si adattano in modo naturale ai tuoi contenuti.

Molti utenti sostengono che Clearscope non offra la stessa profondità o varietà di ricerca delle parole chiave rispetto a strumenti come Ahrefs o Semrush, soprattutto per argomenti di nicchia o meno comuni.

Prezzi di Clearscope

Essentials: 129 $ al mese

Aziendale: 399 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clearscope

G2: 4,9/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Clearscope?

Una recensione su G2 afferma:

Adoro il modo in cui Clearscope effettua l’automazione di molti aspetti della scrittura di buoni contenuti SEO. Inoltre, introduce un elemento di gamification: mi piace scrivere e cercare di ottenere il punteggio più alto possibile, mantenendo comunque una buona leggibilità e qualità dei contenuti stessi!

Adoro il modo in cui Clearscope effettua le automazioni per molti aspetti della scrittura di buoni contenuti SEO. Inoltre, introduce un elemento di gamification: mi piace scrivere e cercare di ottenere il punteggio più alto possibile, mantenendo comunque una buona leggibilità e qualità dei contenuti stessi!

🚀 Vantaggio di ClickUp: quando la tua libreria di contenuti cresce, individuare il documento, l'attività o l'aggiornamento giusto diventa sempre più difficile. Trova rapidamente qualsiasi risorsa di marketing con ClickUp Enterprise Search ClickUp Enterprise Search semplifica il tutto: puoi cercare istantaneamente tra attività, documenti e allegati, filtrando per progetto, stato o assegnatario. Ad esempio, potresti trovare rapidamente tutte le attività collegate a un determinato post del blog, vedere quali aggiornamenti sono in sospeso o richiamare le note di audit recenti senza dispersione di lavoro.

20. MarketMuse (Il migliore per la strategia di contenuto)

tramite MarketMuse

MarketMuse analizza l'intera libreria di contenuti e identifica le opportunità per rafforzare la tua autorevolezza in materia. Utilizza l'IA per simulare il modo in cui i motori di ricerca valutano la completezza dei contenuti e suggerisce miglioramenti basati sulla completezza semantica.

La piattaforma crea modelli di contenuto dettagliati che ti mostrano esattamente quali argomenti dovresti trattare, con quale approfondimento e quali lacune di contenuto esistono nella tua strategia attuale.

Inoltre, MarketMuse eccelle nella pianificazione dei contenuti a livello aziendale, dove è necessario comprendere come i singoli elementi si inseriscono in ecosistemi di contenuti più ampi.

Le migliori funzionalità/funzioni di MarketMuse

Crea strategie di contenuto complete utilizzando l' applicazione Compete che mappa i tuoi contenuti rispetto a quelli dei concorrenti.

Analizza le lacune nei contenuti dell'intero sito utilizzando l' applicazione Research per identificare opportunità strategiche.

Monitora lo sviluppo dell'autorità tematica attraverso l'analisi dell'inventario che mostra la profondità della copertura dei contenuti.

Crea cluster di contenuti e strategie di pagine pilastro utilizzando la funzionalità Connect per l'ottimizzazione dei collegamenti interni.

Limiti di MarketMuse

La piattaforma richiede un investimento di tempo significativo per l'impostazione e l'interpretazione delle raccomandazioni strategiche.

La complessità dell'interfaccia può sopraffare gli utenti che hanno solo bisogno di un'ottimizzazione di base del contenuto.

I suggerimenti sui contenuti si concentrano sulla completezza, il che può portare a articoli inutilmente lunghi.

MarketMuse si concentra principalmente sulla strategia dei contenuti, sui brief e sull'ottimizzazione; funzionalità/funzioni come il link building, gli strumenti per i social media o le integrazioni con gli ambienti di scrittura sono meno sviluppate o assenti.

Prezzi di MarketMuse

Free

Ottimizza: Prezzi personalizzati

Ricerca: Prezzi personalizzati

Strategia: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MarketMuse

G2: 4,6/5 (oltre 215 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MarketMuse?

Come condiviso durante la condivisione su G2:

MarketMuse è uno strumento molto utile per ottimizzare i contenuti esistenti o scrivere contenuti ottimizzati e ottenere un posizionamento più elevato nelle SERP. SERP X-Ray e Heatmap sono le funzionalità/funzioni che preferisco, poiché mi facilitano l'attività di effettuare ricerche sulla concorrenza con la mia parola chiave primaria mirata. In definitiva, mi aiutano a produrre contenuti migliori rispetto ai miei concorrenti.

MarketMuse è uno strumento molto utile per ottimizzare i contenuti esistenti o scrivere contenuti ottimizzati e ottenere un posizionamento più elevato nelle SERP. SERP X-Ray e Heatmap sono le funzionalità/funzioni che preferisco, poiché mi facilitano l'attività di effettuare ricerche sulla concorrenza con la mia parola chiave primaria mirata. In definitiva, mi aiutano a produrre contenuti migliori rispetto ai miei concorrenti.

Come scegliere lo strumento di audit dei contenuti più adatto alle tue esigenze

Ecco come scegliere uno strumento di audit dei contenuti del sito web che migliorerà realmente le tue operazioni relative ai contenuti.

Inizia dai punti più critici del tuo flusso di lavoro

Prima di entusiasmarti per le funzionalità avanzate, cerca di capire cosa sta ostacolando il tuo processo di creazione del contenuto.

I link non funzionanti stanno compromettendo il tuo SEO da mesi prima che qualcuno se ne accorga? Gli stakeholder continuano a chiederti quali post generano lead mentre tu cerchi freneticamente di analizzare i dati? La struttura del tuo sito internazionale è così complessa che la maggior parte degli strumenti si arrende?

Annota i tuoi tre principali problemi relativi ai contenuti: saranno questi a guidarti nella selezione dello strumento. Se non riesci a spiegare chiaramente quale problema risolve una determinata funzionalità/funzione, probabilmente non ne hai bisogno.

🧠 Curiosità: la ricerca sull'esperienza utente e sui contenuti dimostra che l'utilizzo del framework ROT (ridondante, obsoleto, banale) aiuta a individuare le pagine da riscrivere, unire o eliminare. Ciò migliora la chiarezza del sito e spesso ottimizza il SEO, poiché i lettori (e i bot) preferiscono contenuti puliti e pertinenti.

Abbina lo strumento alle competenze del tuo team

Una piattaforma ricca di funzionalità tecniche SEO non sarà di alcun aiuto se l'obiettivo del tuo team è aumentare la produzione di contenuti.

D'altro canto, uno strumento leggero per controlli rapidi non è sufficiente se gestisci più domini internazionali. Guarda come vengono presentati i consigli: sono abbastanza pratici da poter essere messi in atto dai manager del contenuto o richiedono l'intervento di uno specialista SEO?

Anche la piattaforma più sofisticata diventa inutile se il tuo team non è in grado di capire cosa deve fare.

Prova con i tuoi contenuti più disordinati

Le demo mostrano sempre siti web perfetti con strutture pulite. Probabilmente il tuo sito presenta URL strani risalenti alla migrazione della piattaforma del 2019, tipi di contenuti misti e pagine che nessuno osa toccare.

Durante le versioni di prova, sottoponi allo strumento i tuoi contenuti più problematici. È in grado di gestire i tuoi tipi di post personalizzati? Riesce a dare un senso alla complessa architettura del tuo sito? Gli strumenti che funzionano con il tuo disordine sono gli unici che vale la pena acquistare.

Pensa a una reale integrazione del flusso di lavoro

Oggigiorno tutti i software di gestione dell'audit si collegano a Google Analytics. La domanda è: sono adatti al modo di lavorare del tuo team? Chiediti:

Crea attività in linea con il tuo calendario editoriale?

È in grado di inviare avvisi utili alle persone giuste?

Genererà reportistica che i diversi reparti potranno effettivamente utilizzare?

Cerca soluzioni di automazione che ti consentano di risparmiare tempo senza aggiungere passaggi aggiuntivi. I migliori strumenti ti aiutano a trasformare le informazioni in azioni nell'ambito del tuo processo esistente.

Piano per la crescita senza spendere una fortuna

Controlla attentamente i prezzi perché i costi possono aumentare vertiginosamente con l'aumentare delle dimensioni. Alcuni strumenti applicano tariffe per pagina, altri per numero di postazioni, e i conti possono diventare rapidamente complicati. Una piattaforma che costa 50 dollari al mese per 500 pagine potrebbe arrivare a costare 500 dollari per 5.000 pagine.

Considera anche come cambieranno le esigenze del tuo team.

Gli strumenti di audit dei contenuti di base che funzionano bene ora potrebbero diventare limitanti man mano che la tua strategia diventa più sofisticata. Scegli qualcosa che ti dia spazio per crescere senza costringerti a una migrazione completa della piattaforma in un secondo momento.

Guarda questo video per scoprire come l'IA può aiutare i professionisti del marketing:

Come eseguire un audit dei contenuti in modo efficiente

Ecco una lista di controllo completa per l'audit dei contenuti per iniziare: Raccogli tutti i contenuti in un unico posto, inclusi blog, landing page, video, PDF e pagine legacy.

Estrai i dati sulle prestazioni di ogni risorsa: traffico, coinvolgimento, conversioni, posizionamento SEO e visite ripetute.

Segnalate i contenuti duplicati o sovrapposti e decidete quali elementi unire o eliminare.

Controlla ogni pagina per verificarne l'accuratezza, la chiarezza e la presenza di informazioni obsolete; aggiorna le immagini o i contenuti multimediali secondo necessità.

Controlla gli elementi SEO: titoli, meta descrizioni, intestazioni, parole chiave e collegamenti interni.

Mappa i contenuti alle fasi del percorso dell'acquirente per individuare eventuali lacune in termini di consapevolezza, considerazione o conversione.

Identifica gli argomenti mancanti o i contenuti scarsi e crea un piano per espandere o riutilizzare le risorse.

Segui questi passaggi per eseguire facilmente un audit dei contenuti.

Passaggio n. 1: raccogli il tuo inventario completo dei contenuti

Un audit affidabile inizia con la visibilità.

Includi tutte le risorse: pagine web, post di blog, contenuti riservati, articoli di supporto e qualsiasi altro contenuto nascosto nei sottodomini.

L'uso di un crawler rende il processo più veloce, ma ricontrolla il tuo sistema di gestione dei contenuti per individuare elementi nascosti o legacy. Con un inventario completo, non trascurerai alcuna opportunità di aggiornamento o consolidamento.

🚀 Vantaggio di ClickUp: il modello di piano di audit di ClickUp fornisce un quadro strutturato per gestire ed eseguire in modo efficiente gli audit dei contenuti. Ottieni un modello gratis Preparati a un processo di audit dei contenuti più mirato con il modello di piano di audit ClickUp. La sezione Contesto ti offre lo spazio per definire l'importanza dell'audit. Quindi, in Obiettivi dell'audit, puoi specificare ciò che desideri ottenere, come individuare lacune nella copertura degli argomenti o segnalare risorse con prestazioni insufficienti. Successivamente, inizia la pianificazione vera e propria nella sezione Panoramica strategica del modello di piano di audit. Descrivi come affronterai l'audit passo dopo passo, che si tratti di decidere quali formati di contenuto privilegiare per primi, stabilire criteri di valutazione o creare una Sequenza. L'analisi SWOT ti aiuta poi a pensare al futuro, mappando ciò che già funziona, dove sono necessari miglioramenti e quali rischi potrebbero rallentarti.

Passaggio n. 2: definisci le metriche di successo prima di immergerti nel lavoro

Le metriche ti offrono una lente attraverso cui valutare le prestazioni. Il traffico e le classifiche sono utili, ma non raccontano tutta la storia.

Il Content Attribution Report di Superpath ha rilevato che la maggior parte dei team ammette che la propria reportistica "cattura solo in parte il valore". Per evitare lo stesso errore, aggiungi livelli come visite ripetute, profondità di coinvolgimento o influenza a lungo termine quando decidi cosa conta come esito positivo.

💡 Suggerimento professionale: controlla la cannibalizzazione delle parole chiave. Se due blog competono per la stessa parola chiave, nessuno dei due avrà buone prestazioni. Utilizza la tua verifica per segnalare le sovrapposizioni e unisci i contenuti, ove possibile, per creare un unico articolo autorevole.

Passaggio n. 3: valuta le prestazioni e individua le lacune

Una volta che i dati vengono stratificati sul tuo inventario, iniziano ad emergere dei modelli.

Alcuni contenuti evergreen continueranno a portare risultati costanti, mentre altri rallenteranno le prestazioni complessive. Le landing page potrebbero posizionarsi bene ma non riuscire a convertire, oppure diversi articoli potrebbero competere per la stessa parola chiave.

Queste informazioni evidenziano quali risorse devono essere aggiornate, quali devono essere unite e quali possono essere eliminate del tutto.

Passaggio 4: Mappa le informazioni acquisite in azioni concrete

L'audit diventa significativo quando i risultati vengono integrati direttamente nel tuo flusso di lavoro.

Trasforma le osservazioni in attività in un'app di project management SEO come ClickUp:

Unisci gli articoli che si sovrappongono in un'unica risorsa più forte

Aggiorna titoli, intestazioni e parole chiave per il SEO

Aggiungi link interni dalle pagine ad alto traffico a quelle con prestazioni inferiori.

Aggiorna immagini, grafici e elementi visivi per aumentare il coinvolgimento

Passaggi chiari impediscono che l'audit diventi un altro rapporto statico e lo trasformano in un motore di risultati a lungo termine.

💡 Suggerimento professionale: controlla i tuoi CTA come livello separato. Tieni traccia di quali CTA stanno convertendo, quali sono obsoleti (ad esempio quelli che rimandano a offerte non più disponibili) e quali formati funzionano meglio (link testuali vs. pulsanti vs. banner). Spesso, l'aggiornamento dei soli CTA può aumentare le conversioni senza dover riscrivere il contenuto.

Rinnova la tua libreria di contenuti con ClickUp

Ogni audit racconta una storia: blog obsoleti che riducono il traffico, link non funzionanti che compromettono l'autorevolezza e pagine duplicate che confondono sia i lettori che i motori di ricerca. Individuare questi problemi è il primo passo, ma ciò che fa la differenza è la rapidità con cui si interviene.

ClickUp ti offre la struttura necessaria per passare dall'audit all'azione. Crea attività direttamente dai tuoi risultati, monitora ogni correzione sulle dashboard, riscrivi in Docs e utilizza ClickUp Brain e BrainGPT per far emergere informazioni che potresti perdere in un foglio di calcolo. Tutto rimane connesso, così il tuo team può vedere lo stato dei progressi man mano che avvengono.

Quindi, se la tua libreria di contenuti ha bisogno di una pulizia, assicurati di portarla a termine. Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti (FAQ)

Un audit dei contenuti è il processo di revisione di tutti i contenuti del tuo sito web per vedere cosa funziona bene, cosa deve essere aggiornato e cosa può essere rimosso. Aiuta a migliorare la SEO, l'esperienza degli utenti e la strategia di contenuto complessiva.

Dipende dal volume dei tuoi contenuti e dai tuoi obiettivi. Per la maggior parte dei siti web, è sufficiente un audit approfondito una o due volte all'anno. I siti di grandi dimensioni o i blog ad alta frequenza potrebbero trarre vantaggio da audit trimestrali per individuare tempestivamente contenuti obsoleti e problemi SEO.

Alcuni strumenti gratuiti per l'audit dei contenuti molto diffusi sono Google Analytics, Google Search Console e SEOptimer. Puoi utilizzare ClickUp insieme a questi strumenti per organizzare i risultati e effettuare il monitoraggio degli aggiornamenti all'interno del tuo team.

L'IA può velocizzare alcune parti dell'audit dei contenuti, come la ricerca di contenuti duplicati, pagine scarse o link non funzionanti, ma non può sostituire il giudizio umano. I team devono comunque decidere cosa aggiornare, unire o rimuovere.

Strumenti come SE Ranking, SEOptimer, Screaming Frog e ClickUp (per organizzare gli audit e effettuare il monitoraggio delle attività) offrono funzionalità di audit dei contenuti a un costo inferiore.

Screaming Frog, Sitebulb e Ahrefs sono i migliori strumenti di audit dei contenuti per identificare i link non funzionanti nel tuo sito. Sono in grado di scansionare migliaia di pagine e generare report che ti consentono di sapere esattamente cosa correggere.

Concentrati su traffico, conversioni, coinvolgimento (come il tempo trascorso sulla pagina), posizionamento nei motori di ricerca, backlink, citazioni IA e visibilità, nonché freschezza dei contenuti. Il monitoraggio di questi aspetti offre una visione chiara di ciò che funziona, di ciò che deve essere aggiornato e di ciò che ostacola il tuo sito.

Screaming Frog è uno strumento desktop, ideale per siti di piccole dimensioni o audit tecnici dettagliati, che offre un controllo granulare sulle regole di scansione. Lumar (precedentemente DeepCrawl) è uno strumento basato su cloud, più adatto a siti web di grandi dimensioni, con reportistica automatizzata e monitoraggio scalabile.