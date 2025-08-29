Modelli gratis di produzione video Asana per ottimizzare i tuoi progetti video

il 46% dei teams ha maggiori difficoltà nella gestione del feedback tra i team creativi e quelli di sviluppo. Inoltre, la visibilità limitata sulla Sequenza e la mancanza di best practice condivise spesso rallentano la consegna dei video.
I modelli di produzione video di Asana aiutano a organizzare script, risorse e attività di produzione. Tuttavia, non centralizzano completamente la comunicazione né forniscono un monitoraggio in tempo reale in ogni fase della produzione.
In questo post del blog, esamineremo i modelli di produzione video di Asana e presenteremo ClickUp come alternativa più potente che riunisce attività, file, scadenze e comunicazioni in un unico posto.
Iniziamo! 🎬
Cosa sono i modelli di produzione video Asana?
I modelli di produzione video di Asana sono layout di progetto predefiniti progettati per aiutare i Teams a pianificare e gestire il processo di creazione dei video. Forniscono un quadro strutturato per mappare passaggi quali la scrittura della sceneggiatura, la raccolta delle risorse, le riprese, la modifica e le revisioni finali.
Ogni attività può essere assegnata ai membri del team con scadenze precise, in modo che tutti sappiano di cosa sono responsabili e quando il lavoro deve essere consegnato. Questi modelli standardizzano i passaggi di produzione, migliorano il coordinamento del team e garantiscono che nessuna fase venga trascurata.
I team possono anche personalizzare i modelli in base a tipi di video specifici, tra cui campagne di marketing, video esplicativi o contenuto per i social media.
I migliori modelli di produzione video di Asana e ClickUp
|Nome del modello
|scarica il modello*
|Ideale per
|*caratteristiche principali/funzionalità/funzione
|Modello di produzione creativa Asana Discovery
|Scarica il modello
|Teams di produzione video, gestori di contenuto, studi creativi
|Flusso di lavoro standardizzato; campi personalizzati per l'ordinamento; unico hub per il piano
|Modello per richieste creative di Asana
|Scarica il modello
|Produttori, coordinatori dei contenuti, team di marketing
|Specifiche creative; categorizzazione per tipo di richiesta; fasi del flusso di lavoro integrate; gestione fluida delle richieste
|Modello di calendario editoriale Asana
|Scarica il modello
|Team video, reparti marketing, gestori di contenuto
|Calendario visivo per le scadenze; assegnazione delle attività per ogni fase; facile modifica della data di scadenza e della priorità
|Feedback e approvazione delle risorse creative Asana
|Scarica il modello
|Editor video, team creativi
|Feedback centralizzato; cicli di revisione; allegati di materiali di riferimento; notifiche automatiche; layout Kanban/Bacheca
|Modello di Sequenza Asana
|Scarica il modello
|Video marketing, team interfunzionali
|Cronologia temporale; attività cardine; dipendenze delle attività; visualizzazione dei carichi di lavoro e dei colli di bottiglia
|Modello di piano di progetto di design Asana
|Scarica il modello
|Video designer, team di motion graphics, responsabili di produzione
|Flusso di lavoro standardizzati; allegato risorse e riferimenti; categorizza per client/campagna; dashboard per lo stato
|Modello di strategia dei contenuti Asana
|Scarica il modello
|Team di video marketing, strateghi dei contenuti, responsabili di produzione
|Documenta le informazioni sul pubblico; controlla le risorse; piano i temi del contenuto; monitora i progressi con i campi dello stato
|Modello Brain Dump di Asana
|Scarica il modello
|Teams video che gestiscono idee sparse
|Ordina le idee per fase; tag di urgenza; converti le idee in elementi; collaborazione in tempo reale
|Modello di bacheca visiva Asana
|Scarica il modello
|Responsabili creativi, team video
|Spazio digitale per la direzione creativa; organizza per tema; carica riferimenti; promemoria per la revisione dei concept
|Modello di collaborazione per agenzie Asana
|Scarica il modello
|Teams di marketing, direttori creativi, produttori
|Visualizzare la Sequenza per le scadenze; sostituzione dei thread email con commenti; monitoraggio dei costi e delle risorse
|Modello Programma ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Teams che necessitano di una struttura di riunioni ripetibile
|Dettagli delle riunioni, liste di controllo dei partecipanti, note in tempo reale, attività di follow-up, integrazione con ClickUp Email
|Modello ClickUp riunioni
|Ottieni il modello gratis
|Teams che gestiscono qualsiasi tipo di riunione
|Programmi personalizzabili, integrazione di Google Slides, feedback in tempo reale
|Modello ClickUp riunione Tracker
|Ottieni il modello gratis
|Teams e manager che pianificano riunioni tra i vari progetti
|Campi personalizzati, visualizzare multiple, Tag e priorità
|Modello ClickUp per riunione di avvio del progetto
|Ottieni il modello gratis
|Project managers, team leaders, client-facing teams
|Assegnazione dei ruoli, monitoraggio dei risultati finali, attività secondarie annidate, registrazione delle decisioni, presentazioni del team
|Modello ClickUp per i verbali delle riunioni (MoM)
|Ottieni il modello gratis
|Teams che necessitano di una registrazione chiara delle riunioni
|Registri della Sequenza, azioni da intraprendere con scadenze, integrazione di lista di controllo, allegati, riferimenti a riunioni incollate
Cosa rende efficace un modello di processo di produzione video Asana?
Ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione in un modello di produzione video Asana:
- Definisce le fasi del flusso di lavoro: Suddividi il progetto in fasi chiare come pre-produzione, produzione e post-produzione
- *include attività secondarie strutturate: elenca azioni dettagliate come bozza della sceneggiatura, riprese, modifica e approvazioni per evitare di tralasciare passaggi importanti
- Utilizza campi personalizzati: aggiunge dettagli quali formattare delle risorse, priorità, fase di approvazione o canale di distribuzione per una migliore organizzazione
- Automatizza le azioni ripetitive: sposta le attività, assegna il lavoro o avvisa automaticamente i revisori per ridurre il follow-up manuale
- Consente flessibilità: Copre la maggior parte dei flussi di lavoro standard di project management video, lasciando spazio per adattarsi a progetti unici
💡 Suggerimento professionale: utilizza un software di collaborazione sui contenuti per creare uno "storyboard dinamico" in cui script, risorse e feedback si evolvono in tempo reale, trasformando il caos della produzione video in un terreno di gioco creativo.
Modelli gratuiti per la produzione video Asana
Ecco alcuni dei migliori modelli gratuiti di produzione video Asana che forniscono al tuo team strutture già pronte per pianificare le riprese, assegnare attività e effettuare il monitoraggio dello stato senza partire da zero.
1. Modello di produzione creativa Asana Discovery
La gestione dei progetti di produzione video può essere complicata. La presenza di più parti interessate, Sequenza sovrapposta e innumerevoli risorse spesso porta a ritardi e confusione.
*il modello creativo di Discovery in Asana chiarisce questa complessità, offrendoti un unico hub per pianificare, effettuare il monitoraggio e fornire contenuto video in modo efficiente.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Monitora script, modifiche, grafica e montaggi finali senza dover cercare tra email o cartella
- Standardizza i processi di produzione video con una roadmap chiara per ogni tipo di risorsa, dalla pre-produzione alla pubblicazione
- Utilizza i campi personalizzati per ordinare i video per tipo, canale o stato, in modo da semplificare la definizione delle priorità e il filtraggio
📌 Ideale per: team di produzione video, gestori di contenuto e studi creativi che desiderano semplificare i propri flussi di lavoro e mantenere la coerenza in tutti i progetti video.
2. Modello per richieste creative di Asana
Il modello Richieste creative in Asana provider un sistema strutturato per gestire e dare priorità a tutte le richieste di produzione video in arrivo.
Garantisce che ogni richiesta, dai clip social ai video tutorial, includa tutti i dettagli necessari, proceda senza intoppi nel flusso di lavoro e venga completata in tempo.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Raccogli in anticipo le specifiche creative, inclusi formattare, risoluzione, piattaforma e scadenze
- Classifica le richieste per tipo, ad esempio video social, contenuto di promozione o aggiornamenti interni, per un piano più preciso
- Sposta le richieste attraverso fasi integrate come Nuovo, in corso, In revisione, In attesa di approvazione e completare
📌 Ideale per: produttori, coordinatori di contenuto e team di marketing che gestiscono più richieste creative per la creazione di storyboard.
🔍 Lo sapevi? Il film più lungo mai realizzato è un film sperimentale svedese intitolato Logistics (2012). Ha una durata di 857 ore (ovvero 35 giorni consecutivi!) e documenta il percorso di produzione di un contapassi dalla fabbrica allo scaffale del negozio.
3. Modello di calendario editoriale Asana
Il modello di calendario editoriale in Asana offre ai team di produzione video e contenuto una chiara panoramica visiva di tutte le risorse in arrivo.
Dai post dei blog alle newsletter, dalle sceneggiature video ai clip social, questo modello copre l'organizzazione, il monitoraggio e la collaborazione in ogni fase della creazione del contenuto.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Visualizza le scadenze nel calendario per creare programmi di lavoro e anticipare i prossimi lanci
- Assegna le attività ai membri del team per ogni fase della produzione per garantire l'account
- Modifica facilmente le date di scadenza e le priorità man mano che i programmi e le campagne evolvono giorno dopo giorno
📌 Ideale per: team video, reparti marketing e responsabili dei contenuti che necessitano di un calendario strutturato per pianificare, effettuare il monitoraggio e pubblicare video aziendali e altri contenuti.
4. Feedback e approvazione delle risorse creative Asana
Il monitoraggio dei feedback sui progetti video può diventare rapidamente caotico a causa dei numerosi cicli di revisione, delle note sparse e dei contributi contrastanti, che possono rallentare la produzione.
Il modello per il feedback e l'approvazione delle risorse creative in Asana centralizza tutti i feedback insieme alle tue risorse video, rendendo più facile per Teams rivedere, modificare e finalizzare il contenuto in modo efficiente.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Tieni traccia del ciclo di revisione di ogni video con fasi chiare come Bozza, In revisione, Revisioni necessarie e Approvato
- Allega materiali di riferimento, storyboard o script direttamente alle attività per fornire un contesto ai revisori
- Imposta le notifiche automatiche per i feedback inviati o le approvazioni ricevute tramite automazione
- Utilizza un layout Kanban o Bacheca visivo per vedere quali video sono in attesa di input e quali sono pronti per la produzione
📌 Ideale per: Editor video che necessitano di un sistema chiaro e organizzato per raccogliere feedback e finalizzare il contenuto video senza ritardi.
🔍 Lo sapevi? Anche le trasmissioni sportive utilizzano trucchi video simili a quelli cinematografici. Il disco da hockey luminoso visto nelle trasmissioni NHL durante gli anni '90 è stato uno dei primi tentativi di produzione video aumentata, anche se i fan erano così divisi che l'effetto è stato abbandonato dopo poche stagioni.
5. Modello di Sequenza Asana
Piano e esegui i progetti video con precisione utilizzando il modello Sequenza di Asana.
Dalla pianificazione della pre-produzione e dai programmi delle riprese alle modifiche in post-produzione e alla pubblicazione finale, questo modello mappa ogni passaggio in modo che i team possano visualizzare i carichi di lavoro, coordinare le risorse e rispettare le scadenze senza sorprese.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Visualizza l'intero progetto video, inclusi sceneggiatura, riprese, modifica e pubblicazione, in una Sequenza cronologica
- Imposta e monitora le attività cardine delle fasi principali, come l'approvazione dello storyboard, il primo montaggio o la revisione da parte del client
- Aggiungi dipendenze tra le attività per mostrare come ogni passaggio è connesso alle altre, assicurandoti che editor e produttori sappiano quali sono le priorità
- Identifica tempestivamente i potenziali colli di bottiglia visualizzando le attività sovrapposte e i vincoli delle risorse
📌 Ideale per Team di marketing video e interfunzionali che coordinano più progetti video e necessitano di una panoramica di alto livello della Sequenza.
6. Modello di piano di progetto di design Asana
La gestione di progetti video creativi richiede un sistema che effettui il monitoraggio dello stato, coordini i collaboratori e mantenga la visibilità delle scadenze.
Il modello di piano di progetto di design in Asana fornisce un quadro strutturato che consente ai team video di definire gli oggetti, assegnare le responsabilità e gestire tutte le risorse, garantendo una produzione fluida e prevedibile.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Imposta flussi di lavoro standardizzati per ogni tipo di video, come Clip social, promozioni, tutorial o risorse per campagne pubblicitarie
- Aggiungi allegati a risorse, riferimenti e file di progettazione direttamente alle attività, in modo che tutti i materiali rilevanti siano facilmente accessibili
- Classifica i progetti per client, campagna o tipo di contenuto per un piano organizzato
- Monitora lo stato con i dashboard per vedere cosa è in corso, in fase di revisione o in attesa di approvazione
📌 Ideale per: Video designer, team di motion graphics e responsabili di produzione che necessitano di un sistema strutturato e ripetibile per eseguire in modo efficiente progetti video di alta qualità.
7. Modello di strategia dei contenuti Asana
Le campagne video di esito positivo iniziano con una chiara strategia di contenuto che allinea idee, produzione e distribuzione agli obiettivi aziendali.
Il modello di strategia dei contenuti di Asana aiuta i team video a pianificare un piano su cosa creare, assegnare le responsabilità e effettuare il monitoraggio delle prestazioni su tutti i canali, assicurando che ogni video supporti i tuoi obiettivi di marketing.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Documenta le informazioni sul pubblico, i KPI del contenuto e le preferenze della piattaforma per adattare i contenuti video agli spettatori giusti
- Controlla le risorse video esistenti per identificare i contenuti più performanti da riutilizzare ed evidenziare le lacune nella copertura
- Piano i temi e i formattare dei contenuti, raggruppando i video per campagna, fase del funnel o piattaforma
- Monitora lo stato con campi come "Idea", "In produzione", "In fase di modifica" o "Pronto per la pubblicazione"
📌 Ideale per: team di video marketing, content strategist e production manager che necessitano di un approccio strategico per pianificare campagne di contenuto video.
🧠 Curiosità: Il primo "effetto speciale" nella storia del video risale al 1896, quando il regista Georges Méliès fermò accidentalmente la sua telecamera mentre filmava una scena di strada a Parigi. Quando la riavviò, un carro funebre aveva sostituito una carrozza trainata da cavalli.
8. Modello Brain Dump di Asana
Quando gestisci un progetto video, le idee raramente arrivano in ordine. Un'idea per una scena può venire in mente mentre rivedi le sceneggiature, oppure un'idea per una ripresa può spuntare fuori durante la modifica. Senza un posto dove catturarle, quelle scintille svaniscono o aumentano il caos.
Il modello Brain Dump di Asana aiuta i team video a scaricare ogni pensiero, grande o piccolo che sia, in un unico spazio, rendendo più facile ordinarli, stabilirne le priorità e trasformarli in passaggi concreti.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Ordina le voci in categorie come pre-produzione, riprese e post-produzione per un'organizzazione rapida
- Assegna priorità alle attività con tag di urgenza per concentrarti su ciò che richiede attenzione prima delle scadenze
- Trasforma idee vaghe in elementi assegnabili con date di scadenza e allegati
- Collabora in tempo reale in modo che registi, editor e produttori possano scambiarsi idee senza perdere il filo
📌 Ideale per: team video che gestiscono idee sparse con potenziali rischi e sfide nelle fasi di produzione.
9. Modello di bacheca visiva Asana
I grandi progetti video spesso iniziano dalla fase della "pagina bianca". Il modello Vision Board in Asana offre ai team di produzione uno spazio digitale per mappare la direzione creativa, raccogliere riferimenti e concordare l'aspetto e lo stile prima di iniziare le riprese.
Funge da modello di storyboard e ti aiuta a suddividere la visione di alto livello in attività creative realizzabili e scadenze.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Cattura l'ispirazione creativa e carica script, riferimenti di mood o storyboard direttamente nella tua bacheca
- Organizza le idee per tema, come la narrazione, la cinematografia, il suono e lo stile visivo, utilizzando le bacheche Kanban
- Aggiungi citazioni, riferimenti stilistici o esempi della concorrenza per mantenere il tuo team allineato sul tono e sulla direzione da seguire
- Imposta promemoria per le revisioni dei concept e continua a sviluppare la visione man mano che la produzione avanza
📌 Ideale per: Responsabili creativi e team video che necessitano di uno spazio condiviso per il brainstorming, la raccolta di riferimenti e l'allineamento su stile e tono prima dell'inizio della produzione.
10. Modello di collaborazione per agenzie Asana
Coordinare progetti video con un'agenzia esterna spesso significa gestire script, budget, modifiche e infinite catene di email.
Il modello di collaborazione con le agenzie di Asana consente di tenere tutto in un unico posto, in modo che sia il tuo team interno che i partner dell'agenzia rimangano allineati dalla prima presentazione al montaggio finale.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Imposta scadenze e priorità per sceneggiature, programmi di ripresa, montaggi preliminari e consegna finale con una visualizzazione della Sequenza
- Sostituisci lunghi thread di email con commenti alle attività, allegati e feedback direttamente collegati a ciascun risultato finale
- Monitora i costi insieme alle risorse come le varianti pubblicitarie, la grafica animata e i formattare video per i diversi canali
📌 Ideale per: team di marketing, direttori creativi o produttori che collaborano con agenzie esterne per realizzare campagne pubblicitarie e video di marca.
Limiti di Asana
Sebbene Asana sia una scelta popolare per il project management, non è priva di inconvenienti.
Prima di adottare questi modelli per i flussi di lavoro di produzione video, è essenziale comprenderne i limiti e i possibili punti deboli.
- richiede strumenti esterni per il monitoraggio del tempo: *Asana non dispone di una funzione integrata per il monitoraggio del tempo, il che significa che i team devono affidarsi ad app di terze parti per una fatturazione accurata o l'allocazione delle risorse
- è consentito un solo assegnatario per attività:* le attività non possono essere assegnate a più membri del team, il che complica la collaborazione e può richiedere soluzioni alternative come la duplicazione delle attività
- *reportistica e personalizzazione analitica con limite: i dashboard e i report integrati hanno un limite e spesso richiedono strumenti esterni per ottenere approfondimenti e monitoraggi dettagliati dei dati
- finestra In arrivo ingombra e sovraccarico di notifiche:* gli utenti segnalano che la finestra In arrivo viene inondata di aggiornamenti, che possono distrarre dalle attività ad alta priorità e ridurre la concentrazione complessiva
🔍 Lo sapevi? I video musicali hanno contribuito a formare la cultura della modifica video. MTV è stata lanciata nel 1981 con la trasmissione del primo video musicale in assoluto: Video Killed the Radio Star dei The Buggles. In modo appropriato, ha previsto l'ascesa dei formati video rispetto a quelli audio.
Alternative ai modelli Asana per il piano e la produzione di contenuto video
Se ritieni che Asana abbia dei limiti, il software di project management marketing ClickUp offre un'alternativa più flessibile.
Come app completa per il lavoro, ClickUp centralizza attività, documenti, risorse e approvazioni in un unico posto, rendendo più facile per i team di marketing e creativi pianificare, collaborare e realizzare campagne. Con personalizzazione avanzata, automazioni integrate e assistenza AI, ClickUp riunisce tutti i tuoi strumenti di marketing in un'unica piattaforma.
Ecco i migliori modelli gratuiti di ClickUp per pianificare, eseguire e gestire con facilità ogni fase dei tuoi progetti di produzione di video di marketing. 🎥
1. Modello di produzione video ClickUp
I progetti video passano attraverso diverse fasi, come la creazione dello storyboard, la pianificazione delle attrezzature, le riprese, la modifica e la consegna finale.
Il modello di produzione video ClickUp ti offre un quadro chiaro e ripetibile per guidare il tuo team dall'ideazione alla realizzazione. Grazie a flussi di lavoro personalizzabili, campi su misura e visualizzare flessibili, avrai a disposizione uno spazio unificato per pianificare, monitorare e completare progetti video con meno ritardi e incomprensioni.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Tieni traccia di ogni fase della produzione con gli stati delle attività personalizzati di ClickUp, come Concept, Editing, Editing finale e Pubblicazione
- Cattura i dettagli specifici del progetto utilizzando i campi personalizzati di ClickUp, come indirizzo della posizione, requisiti del personale e agenzia partner
- Visualizza le sequenze e le responsabilità con visualizzare come Processo di produzione video, Data di anteprima e Elenco progetti
- Rispetta i tempi di post-produzione utilizzando dipendenze, monitoraggio del tempo e promemoria
📌 Ideale per: team di produzione video, agenzie creative e team di marketing interni che gestiscono tutto, dai video aziendali una tantum alle campagne video su larga scala.
📮 ClickUp Insight: Lunedì blu? A quanto pare Monday è il giorno meno produttivo della settimana (gioco di parole non intenzionale), con il 35% dei lavoratori che lo identifica come il giorno meno produttivo. Questo calo può essere attribuito al tempo e all'energia spesi per cercare aggiornamenti e priorità settimanali il lunedì mattina.
Un'app completa per il lavoro, come ClickUp, può aiutarti in questo. Ad esempio, ClickUp Brain, l'assistente AI integrato di ClickUp, può "aggiornarti" su tutti gli aggiornamenti e le priorità critiche in pochi secondi. Inoltre, tutto ciò di cui hai bisogno per il lavoro, comprese le app integrate, è ricercabile con la ricerca connessa di ClickUp. Con la gestione delle conoscenze di ClickUp, creare un punto di riferimento condiviso per la tua organizzazione è facile! 💁
2. Modello di Sequenza per la produzione video ClickUp
Il modello di Sequenza per la produzione video di ClickUp ti offre un programma chiaro e preciso per ogni fase della creazione di un video. Invece di destreggiarti tra date su fogli di calcolo o chat, puoi mappare l'intero processo su un'unica Sequenza dinamica.
Ogni attività è associata a una scadenza e ordinata in modo logico, così saprai sempre cosa ti aspetta e chi è responsabile. Questo modello garantisce che il tuo calendario di produzione rimanga organizzato, accurato e sufficientemente flessibile da adattarsi ai cambiamenti in tempo reale.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Crea e modifica facilmente i programmi con la vista Gantt di ClickUp, grazie alla funzione drag-and-drop
- Monitora le attività cardine come le date di fine riprese, i punti di controllo della modifica o le scadenze di rilascio per una migliore visibilità
- Gestisci flussi di lavoro sovrapposti come la scrittura delle sceneggiature mentre gli storyboard vengono finalizzati con il monitoraggio parallelo delle attività
- Zoom in per pianificare una singola giornata di riprese o zoom out per visualizzare una vista dettagliata dell'intero ciclo di produzione
📌 Ideale per: Responsabili di produzione, direttori creativi e team video che necessitano di una pianificazione precisa delle risorse per tenere sotto controllo più riprese, modifiche e scadenze.
3. Modello di produzione video YouTube ClickUp
Il modello di produzione video YouTube di ClickUp è un'attività di ClickUp pronta all'uso creata per gli autori che desiderano mantenere la coerenza del proprio canale. Dal brainstorming delle idee per i video alla pubblicazione su YouTube, ogni passaggio del flusso di lavoro è organizzato in un unico posto.
Ti aiuta a mantenere il tuo programma di pubblicazione in monitoraggio e garantisce che ogni video venga pubblicato con le risorse, i titoli e i metadati corretti.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Definisci ogni fase della produzione con stati integrati come Pre-produzione, Riprese, Modifica, Pubblicazione
- Archivia tutte le risorse creative come bozze di script, miniature, storyboard e schemi video in un'unica attività
- Aggiungi campi personalizzati come titolo del video, parole chiave, tag e banner grafico per un'ottimizzazione specifica per YouTube
📌 Ideale per: YouTuber, team creativi e professionisti del marketing che desiderano un metodo ripetibile per pianificare e pubblicare video in modo coerente.
🚀 Vantaggio di ClickUp: hai mai provato a spiegare la modifica di un video tramite email? È una vera seccatura. ClickUp Clip rende questo processo molto più fluido per gli autori.
Con Clip puoi registrare lo schermo, aggiungere contestualizzazioni vocali e mostrare al tuo team esattamente ciò che intendi, che si tratti di segnalare una modifica a una miniatura, rivedere una bozza di script o esaminare un montaggio preliminare. In questo modo, il feedback risulta chiaro e con connessione, anziché sepolto in lunghi thread di email.
4. Modello di piano e produzione YouTube di ClickUp
A differenza del modello di produzione video YouTube, il modello di piano e produzione YouTube di ClickUp ti aiuta a organizzare l'intera pipeline di contenuto per una crescita a lungo termine del canale.
Questo modello di calendario dei contenuti funge da Centro di comando: brainstorming e definizione delle priorità dei concetti video, mappare rispetto alle scadenze, assegnazione delle attività e integrazione delle analisi per misurare l'esito positivo. Ti aiuta a creare un sistema ripetibile per mantenere fluido il flusso dei tuoi contenuti YouTube.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Utilizza i campi personalizzati per il monitoraggio delle parole chiave, del tuo traguardo e delle idee per i titoli dei video per ogni concetto
- Assegna le attività al tuo team e effettua il monitoraggio dei contributi per una collaborazione più fluida
- Crea campagne di promozione insieme al piano dei video per massimizzare la portata e il coinvolgimento
📌 Ideale per: Autori di contenuti YouTube e team di produzione che desiderano un framework per gestire più video contemporaneamente.
🧠 Curiosità: il bullet time, l'effetto di rallentatore con la telecamera che ruota reso famoso da Matrice (1999), è stato girato utilizzando un cerchio di fotocamere fisse triggerate contemporaneamente. I fotogrammi sono stati poi uniti insieme, creando l'illusione del tempo congelato.
5. Modello di miniatura YouTube ClickUp
Le miniature determinano se il tuo video verrà cliccato o ignorato. Il modello di miniature YouTube di ClickUp ti offre un sistema dedicato per progettare, revisionare e approvare le miniature senza perdere il monitoraggio delle bozze o dei feedback.
Questo modello si concentra sul processo creativo alla base delle miniature, assicurando che ogni video sia in linea con il tuo brand kit per un aspetto curato e in linea con il marchio prima della pubblicazione.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Tieni traccia di ogni bozza con stati personalizzati come Da fare, in corso e completato
- Archivia i dettagli chiave con 8 campi personalizzati, tra cui approvazione delle miniature, campione delle miniature, designer, stato di avanzamento del progetto e titolo approvato
- Gestisci il tuo flusso di lavoro a colpo d'occhio con visualizzazioni organizzate come Riepilogo miniature, Elenco miniature e Bacheca di produzione
- Impara a individuare le tendenze, collabora facilmente con i designer, allega risorse immagine, effettua la condivisione del feedback e finalizza le versioni approvate in un unico posto
📌 Ideale per: autori e editor di YouTube che desiderano gestire il ciclo di vita creativo delle miniature dei video.
Ulteriori informazioni sull'utilizzo di ClickUp per i tuoi flussi di lavoro di produzione YouTube qui:
6. Modello di piano dei contenuti YouTube di ClickUp
Il modello di piano dei contenuti YouTube di ClickUp ti aiuta a mappare le idee, pianificare i caricamenti e monitorare le prestazioni, in modo da non perdere mai una scadenza o ripetere un'idea.
Con questo modello puoi organizzare titoli, descrizioni, tag, miniature e date di pubblicazione in un unico hub.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Mantieni il piano dei contenuti dettagliato e organizzato con i campi personalizzati, tra cui nota, file correlati, data di pubblicazione, pilastro dei contenuti, numero del video e modifica
- Replica le strutture del piano per serie o formattare ricorrenti senza dover ricominciare da zero
- Gestisci il carico di lavoro con il monitoraggio del tempo integrato, i tag e gli avvisi dipendenza
📌 Ideale per: autori o team che desiderano passare da caricamenti dell'ultimo minuto a una roadmap del contenuto ben strutturata.
7. Modello YouTube ClickUp
Il modello YouTube di ClickUp è progettato come un modello di cartella all-in-one per aiutarti a gestire l'intero canale in un unico posto.
Questo modello per i social media va oltre la produzione e il piano, fornendo spazi dedicati per organizzare playlist, tenere traccia dei programmi di caricamento, classificare i video e persino monitorarne lo stato di pubblicazione.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Semplifica il project management dei progetti di produzione video con elenchi di attività e Sequenza già pronti per ogni fase della creazione del contenuto
- Utilizza stati personalizzati come Aperto, In discussione, Definitivo e Rifiutato per monitorare lo stato di avanzamento di ogni video, dall'idea alla pubblicazione
- Organizza i dettagli chiave con campi personalizzati come playlist, riprese, stato di pubblicazione, categoria e URL
- Monitora le attività in più visualizzazioni, tra cui ClickTip Playlist, 20 video, Programma di caricamento e Visualizzazione elenco
📌 Ideale per: Autori e team che necessitano di un sistema di gestione a livello di canale per supervisionare la produzione video e la crescita e l'organizzazione complessiva della loro presenza su YouTube.
🧠 Curiosità: Il famoso urlo di Wilhelm, un effetto sonoro registrato nel 1951, è stato riutilizzato in oltre 400 film e programmi televisivi. Gli editor video continuano a inserirlo di nascosto nelle produzioni moderne come scherzo privato.
8. Modello di fattura per la produzione video ClickUp
Completare un progetto video è solo metà del lavoro; assicurarsi di essere pagati correttamente e in tempo è altrettanto importante. Il modello di fattura per la produzione video di ClickUp (integrato in ClickUp Documento ) offre una struttura pronta all'uso per fatture professionali su misura per il settore video.
Crea fatture professionali che descrivono servizi, ore e valutazioni e duplica in pochi secondi le fatture per i client ricorrenti o i progetti ripetuti.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Elenca accuratamente gli elementi di spesa come sceneggiatura, riprese, modifica, grafica e spese di viaggio
- Calcola automaticamente i totali per i giorni di riprese, il noleggio delle attrezzature e le modifiche in post-produzione
- Integrazione con ClickUp Modulo per importare i dettagli di fatturazione dei client direttamente nella tua fattura
📌 Ideale per: Freelancer, studi e team di produzione che desiderano semplificare la fatturazione e garantire la trasparenza finanziaria senza rinunciare alla professionalità.
9. Modello ClickUp per la produzione di podcast video/audio
Il modello di produzione di podcast video/audio ClickUp ti offre un flusso di lavoro per ogni episodio, così puoi concentrarti sulla creazione di contenuti accattivanti invece di rincorrere questioni in sospeso. Puoi monitorare ogni episodio dalla prenotazione degli ospiti alla post-produzione con stati e scadenze chiari.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Centralizza script, nota di spettacolo, grafica e liste di controllo per la pubblicazione per un facile accesso
- Piano il tuo calendario di pubblicazione con visualizza integrate come Elenco, Calendario e Bacheca
- Automatizza le attività ripetitive come i promemoria per gli ospiti, le richieste di file o gli aggiornamenti di stato
- Utilizza i campi personalizzati (come Approvazione ospite, Data spettacolo dal vivo, Link Transistor, Link YouTube, ecc.) per raccogliere tutti i dettagli in un unico posto
📌 Ideale per: Podcaster che producono programmi solo audio o video-first e hanno bisogno di un sistema affidabile per mantenere gli episodi sotto monitoraggio e coerenti.
10. Modello di progettazione grafica ClickUp
Cartelle di file disordinate e Sequenza poco chiare possono rallentare il tuo flusso creativo. Il modello di progettazione grafica ClickUp ti aiuta a organizzare i file, monitorare lo stato e gestire le scadenze di progettazione, così potrai dedicare più tempo alla creazione e meno tempo all'apertura di ogni "final_final.jpg"
Con questo modello, puoi trovare e accedere istantaneamente ai file di progettazione grazie all'organizzazione strutturata delle attività, assegnare durate stimate e dare priorità alle richieste di progettazione nella tua pipeline.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Visualizza ogni fase del processo con le viste Elenco, Gantt e Incorporato
- Centralizza le risorse di progettazione incorporando collegamenti da strumenti come Figma, Illustrator o archiviazione cloud
- Mantieni organizzati i dettagli creativi con i campi personalizzati (fasi di progettazione, link al brief, link al progetto, link al testo, approvazione)
📌 Ideale per: Freelancer, agenzie o designer interni che desiderano un sistema flessibile per il monitoraggio delle richieste creative dalla bozza all'approvazione.
11. Modello di storyboard ClickUp
Il modello ClickUp Storyboard, integrato in ClickUp Lavagna Online, ti aiuta a disegnare scene, mappare le angolazioni della telecamera e catturare i dialoghi, in modo che il tuo team abbia un piano visivo chiaro prima dell'inizio della produzione.
Con la lavagna online interattiva, puoi pianificare (piano) cortometraggi, video social o scene di gioco scena per scena, rendendo il tuo processo creativo più organizzato e visivo.
Per ogni scena, hai anche la possibilità di aggiungere dettagli come azioni, dialoghi, segnali audio e prompt FX, in modo che il tuo storyboard diventi un progetto creativo che completa.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Trascina, rilascia e riorganizza i fotogrammi per regolare rapidamente la sequenza visiva
- Personalizzato con box e sezioni Unlimited in base alla portata del tuo progetto
- Mantieni allineati i team creativi e di produzione centralizzando note e feedback in un unico posto
- Collabora in tempo reale con registi, sceneggiatori, editor e client, che possono inserire commenti direttamente sullo storyboard
📌 Ideale per: Registi, video marketer, agenzie e game designer che hanno bisogno di un modo visivo per comunicare la direzione creativa.
12. Modello di calendario dei contenuti ClickUp
Piano tutti i tuoi blog, campagne e post sui social media con il modello del calendario dei contenuti ClickUp.
Ti aiuta a mappare, pianificare e monitorare i contenuti su più canali di marketing, in modo che il tuo team rimanga allineato dal brainstorming alla pubblicazione.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Visualizza la tua strategia di contenuto annuale con le viste Calendario, Elenco e Bacheca di ClickUp
- Monitora i dettagli chiave con i campi personalizzati per risorse, categoria, canale, link e data di pubblicazione
- Centralizza allegati, brief e commenti in modo che il feedback sia sempre disponibile accanto a ogni contenuto
📌 Ideale per: Team di marketing, autori di contenuti e agenzie che desiderano un hub centrale per pianificare, revisionare e lanciare contenuto su più piattaforme.
🚀 Vantaggio di ClickUp: hai un'idea per un video ma non hai tempo per mapparla? Lascia che ClickUp Brain faccia il lavoro pesante. Basta inserire un breve prompt e guardarlo mentre scrive una sceneggiatura, una bozza o persino un brief creativo completo in pochi secondi.
E quando il tuo progetto sembra troppo grande da gestire, ClickUp Brain lo suddivide in attività secondarie chiare, rendendo il tuo flusso di lavoro più gestibile.
✅ Prova questo prompt: "Scrivi una bozza di script di 60 secondi per un video su [il tuo argomento/prodotto/servizio]. Quindi, suddividi lo script in un programma di contenuto con passaggi concreti, tra cui la scrittura dello script, le riprese, la modifica, la creazione di miniature e la pubblicazione, in modo che possa essere aggiunto al nostro calendario dei contenuti. *"
13. Modello di gestione dei contenuti ClickUp
La gestione di blog, newsletter, podcast e campagne tra i vari stakeholder può diventare rapidamente complicata. Il modello di gestione dei contenuti ClickUp provider un sistema strutturato e personalizzabile per gestire tutto, dalle richieste iniziali alle approvazioni finali, senza perdere visibilità.
Questo modello è stato creato per le operazioni relative al contenuto multicanale, in modo da poter creare, effettuare il monitoraggio e ottimizzare le risorse nell'intero ecosistema di marketing.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Passa dai calendari globali a quelli specifici per canale (ad es. blog, social, email, web) per Zoom in o Zoom out a seconda delle necessità
- Tieni traccia del lavoro con fasi di stato dettagliate come "Idea", "In fase di sviluppo", "In fase di revisione", "In attesa" e "Pubblicato" per una visibilità precisa sulla produzione
- Aggiungi dettagli chiave come budget, canale, link, attività di marketing e ispirazione per i mockup per dare a ogni contenuto un contesto più ampio
- Passa senza soluzione di continuità dalla vista Bacheca per il piano Kanban, alla vista Elenco per la definizione delle priorità delle attività, alla visualizzazione Sequenza per l'allocazione delle risorse e al diagramma di Gantt per la pianificazione delle campagne
📌 Ideale per: team di contenuto che gestiscono operazioni complesse e multicanale e necessitano di flessibilità e visibilità in ogni fase.
Ascolta l'opinione di un utente ClickUp:
ClickUp ha trasformato il modo di lavorare del nostro team, fornendo un'unica fonte di verità che allinea il nostro team e ci assicura di rimanere concentrati sui nostri obiettivi. L'uso di modelli, automazioni e la corretta configurazione dei nostri flussi di lavoro hanno cambiato le regole del gioco in termini di efficienza e comunicazione.
ClickUp ha trasformato il modo in cui il nostro team lavora, fornendo un'unica fonte di verità che allinea il nostro team e ci assicura di rimanere concentrati sui nostri obiettivi. L'uso di modelli, automazioni e la corretta configurazione dei nostri flussi di lavoro hanno cambiato le regole del gioco in termini di efficienza e comunicazione.
14. Modello di piano di progetto creativo ClickUp
Il modello di piano creativo ClickUp è strutturato come un modello di elenco che aiuta i team creativi a suddividere, assegnare e monitorare ogni passaggio di un progetto con chiarezza. Invece di affidarti a note o email sparse, avrai a disposizione campi, stati e visualizzazioni strutturati appositamente progettati per i flussi di lavoro creativi.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Monitora ogni fase del tuo processo creativo con stati come Blocco, In attesa di approvazione, in corso, In revisione e completata
- Aggiungi dettagli importanti con attributi quali Tipo di approvazione, Fase del progetto, Risultato finale, Team assegnato e Bozza per acquisire esattamente ciò che è necessario per ogni deliverable
- Passa dall'elenco dei progetti creativi alla sequenza e alla bacheca dei progressi per gestire il tuo lavoro
📌 Ideale per: Team creativi che gestiscono progetti in più fasi come campagne pubblicitarie, riprese video o riprogettazione di siti web.
15. Modello ClickUp Creative and Design
Il modello ClickUp Creative & Design è un modello di cartella creato per gestire le richieste creative in arrivo, le campagne e le risorse di progettazione dall'acquisizione alla consegna.
Centralizza tutte le idee, i brief e i file delle risorse in modo che i teams di progettazione possano concentrarsi sull'esecuzione invece di cercare gli aggiornamenti.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Tieni traccia delle richieste e del lavoro creativo in tutte le fasi con stati come Aperto, Concetto, Richiesta valutata e Chiuso per una visibilità completa sullo stato di avanzamento del progetto
- Aggiungi dettagli specifici al progetto con attributi quali Canale, Tipo di attività di marketing, Ispirazione per i mockup, Obiettivo e Obiettivo di marketing primario per garantire che ogni richiesta sia ben definita
- Accedi al tuo lavoro tramite le visualizzazioni Verbali delle riunioni, Benvenuto, Elenco, Processo creativo e altre che semplificano la gestione sia delle richieste che dell'esecuzione
- Inoltra tutte le richieste creative in modo sistematico con il modulo di richiesta creativa
📌 Ideale per: Teams di progettazione e agenzie creative interne che gestiscono un volume elevato di richieste (grafica social, risorse del marchio, mockup di prodotti) e necessitano di un sistema centralizzato.
16. Modello di guida di stile ClickUp
Il modello ClickUp Style Guide è un documento Doc progettato per centralizzare tutti gli elementi del tuo marchio in un unico posto. Questo documento funge da unica fonte di riferimento per la coerenza del marchio, assicurando che ogni colore, font e applicazione del logo segua gli stessi standard.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Raccogli tutti gli elementi distintivi del marchio, come colori, font, specifiche del logo e regole di utilizzo, in un unico documento centrale
- Aggiungi attributi strutturati per gli elementi di branding in modo che Teams possano facilmente classificarli e consultarli in tutti i progetti
- Vai oltre i documenti e passa alle visualizzazioni Elenco, Calendario, Gantt o Carico di lavoro per allineare gli standard di stile ai flussi di lavoro dei progetti
- Utilizza la vista Bacheca di ClickUp per visualizzare esempi reali di applicazione del marchio, trasformando concetti astratti in indicazioni pratiche
📌 Ideale per: Team di marketing, design e brand che necessitano di una guida centrale e interattiva al brand per garantire la coerenza.
Crea video magici con ClickUp
I modelli di produzione video di Asana sono un modo efficace per organizzare le attività e portare avanti i progetti, aiutando i team a tenere sotto controllo script, modifiche e pianificazioni.
Tuttavia, quando i progetti diventano più grandi o coinvolgono più parti interessate, le lacune nella comunicazione e nella visibilità possono rallentare il lavoro.
È qui che ClickUp dà il meglio di sé. Con il suo spazio di lavoro unificato, il monitoraggio in tempo reale, la collaborazione integrata e i modelli personalizzabili, ClickUp offre al tuo team tutto ciò di cui ha bisogno per gestire la produzione senza intoppi dall'inizio alla fine.
Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso e guarda il tuo flusso di lavoro creativo prendere vita! 🎨