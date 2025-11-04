Creare un elenco delle priorità per portare a termine le cose da fare: una guida passo dopo passo

Ti sei mai chiesto come mai alcune persone sembrano terminare i loro elenchi di cose da fare senza alcuno sforzo, lasciando il resto di noi a bocca aperta di fronte alla loro incredibile produttività? Sembra quasi che abbiano il Gira Tempo di Hermione Granger per fare tutto, mentre noi restiamo lì a grattarci la testa e a riflettere sui segreti delle loro abilità di manipolazione del tempo.

Ecco un po' di realismo: non è magia, è solo strategia.

Ogni persona straordinariamente produttiva ha un'arma vincente nella battaglia contro il caos e la procrastinazione: un elenco delle priorità!

Scopri il potere del cinque con la nostra guida completa alla creazione di un elenco di priorità efficace. Ti forniremo cinque motivi convincenti, ti guideremo attraverso cinque semplici passaggi e sveleremo cinque metodi avanzati, tutti pensati per migliorare la tua vita personale e professionale! 🏋️

Che cos'è un elenco delle priorità e a cosa serve?

Potresti pensare di sapere cos'è una lista delle priorità: un elenco per organizzare le attività in base alle priorità e all'urgenza (ovvio!). Ma c'è molto altro da approfondire da un punto di vista umano.

Prendiamo ad esempio il toccante libro The Priority List: A Teacher’s Final Quest to Discover Life’s Greatest Lessons. Si tratta di un avvincente libro di memorie di David Menasche, un insegnante di inglese delle scuole superiori affetto da un cancro al cervello in fase terminale. Nel suo coraggioso viaggio attraverso il Paese, cerca di riallacciare i rapporti con i suoi ex studenti, spinto da una domanda profonda: ha fatto la differenza nelle loro vite?

Il percorso di David ci mostra come le passioni e le motivazioni personali influenzino spesso le priorità in ogni fase della vita. Il punto è che, se dai la giusta priorità alle tue attività, puoi concentrarti su ciò che conta davvero per te.

Non si tratta solo di ridurre lo stress e aumentare la produttività, ma anche di combattere le distrazioni in modo da poterti dedicare ai tuoi obiettivi principali. Il punto fondamentale è dire Sì alle attività che ti fanno andare avanti e No a quelle che ti rubano solo tempo.

⭐ Modello in primo piano Non sai da dove cominciare? Il modello di matrice delle priorità 2×2 di ClickUp ti offre un metodo strutturato per creare un elenco chiaro e concreto di priorità, basato sull'impatto e sull'urgenza. Provalo gratis oggi stesso! Scarica il modello gratis Trasforma le attività sparse in un piano chiaro con il modello di matrice delle priorità 2×2 di ClickUp

5 motivi per creare un elenco delle priorità

Nel caos di troppe attività, imparare a stabilire le priorità non è un'opzione, ma una necessità imprescindibile. Parliamo quindi del perché è così importante e di come ci aiuti a sfruttare al meglio il nostro tempo nonostante gli impegni.

1. Organizza le tue attività in base al tempo a disposizione

Ti capita mai di sentirti sommerso dalle cose da fare e di avere così poco tempo a disposizione, senza sapere da dove cominciare? È qui che stabilire le priorità torna utile.

Annotando ciò che deve essere fatto e assegnando a ogni attività un livello di priorità, stai essenzialmente dicendo: "Queste sono le cose importanti, e queste sono quelle meno importanti". Un elenco redatto con cura ti permette di gestire il tuo tempo come un vero professionista, assicurandoti di non essere semplicemente occupato, ma di dedicarti alle cose che contano davvero.

2. Aumenta la produttività

Aumentare la produttività è un altro motivo valido per stilare un elenco delle priorità, poiché ti aiuta a concentrarti sulle attività di alto valore che ti spingono verso i tuoi obiettivi. Scoprirai che un elenco ben strutturato può ottimizzare la tua giornata lavorativa, aiutandoti a ottenere di più in meno tempo.

Ecco come un elenco delle priorità aumenta in genere la tua produttività:

3. Semplifica gli obiettivi

Se il raggiungimento di un obiettivo è come scalare la vetta di una montagna, il tuo elenco delle priorità è la mappa che ti porta in cima. ⛰️

L'elenco funge anche da piano d'azione che trasforma le aspirazioni in successi, allineando le attività e i processi quotidiani agli obiettivi generali. Assicura che ogni passaggio che fai sia mirato e orientato allo stato di progresso nel contesto dei tuoi obiettivi personali e professionali.

Suggerimento bonus: Molte persone hanno difficoltà a rimanere concentrate su un obiettivo, il che compromette la qualità del loro elenco di priorità. Se sei uno di loro, ti consigliamo di utilizzare ClickUp Obiettivi per visualizzare i tuoi risultati principali e determinare cosa deve essere considerato di priorità.

Inizia con i dashboard di ClickUp Suddividi obiettivi, attività, punti Agile e stato dei progetti nella dashboard altamente personalizzabile di ClickUp 3.0

4. Tieni traccia dello stato dei tuoi obiettivi

Aggiornando costantemente l'elenco e spuntando gli elementi completati, la trasformi in un registro in tempo reale dei tuoi risultati. Ti offre chiarezza su ciò che è stato fatto, ciò che è in corso e ciò che ti aspetta, eliminando le congetture e permettendoti di festeggiare ogni attività cardine raggiunta e di identificare in anticipo i rischi di mancato completamento.

5. Definisci le dipendenze tra le attività

Sai quando a volte un'attività deve aspettare che un'altra sia finita? Si tratta di una dipendenza tra attività. È essenzialmente una catena di eventi interconnessi che un elenco delle priorità aiuta a visualizzare. Quando capisci come le attività dipendono l'una dall'altra, puoi decidere in modo intelligente da cosa iniziare. Un elenco delle priorità è particolarmente cruciale in un ambiente di lavoro di squadra, dove l'attesa per attività dipendenti può portare a ritardi inaspettati (e spesso costosi).

Puoi scoprire come funzionano le dipendenze tra le attività all'interno di ClickUp, consentendo al flusso dei processi di scorrere senza intoppi e senza inutili ritardi!

Stabilisci un ordine chiaro delle operazioni aggiungendo dipendenze di tipo "bloccante" o "in attesa" tra le attività e mantieni il tuo team sulla strada giusta affinché sappia su cosa lavorare per primo

Come creare un elenco delle priorità: 5 passaggi pratici

Gli obiettivi, grandi o piccoli che siano, sono i primi sussurri di un sogno, ma trasformarli in realtà richiede ben più di un semplice desiderio. È ora di mettere penna su carta, o meglio ancora, le dita sulla tastiera, e dare una struttura a quelle aspirazioni.

Discuteremo i cinque passaggi per creare un elenco delle priorità funzionale e illustreremo il processo con ClickUp, uno strumento di produttività che funge da centro di comando virtuale per la gestione delle attività e delle priorità.

Prima di iniziare, ti consigliamo di guardare questo video:

Miglioriamo, semplifichiamo e conquistiamo quelle priorità!

Passo 1: Crea un elenco generale delle attività

Prima di poter stabilire le priorità, dovrai creare un elenco di TUTTE le attività che devi completare. All'inizio potresti sentirti sopraffatto, ma ecco alcuni consigli per semplificare le tue attività:

Metti tutto per iscritto : dalle faccende più banali alle responsabilità più urgenti, liberati di ogni pensiero

Non giudicare né analizzare : non cadere nella paralisi da analisi — lascia semplicemente che il flusso dei tuoi pensieri sia libero

Includi anche le attività personali : il tuo elenco delle priorità non dovrebbe limitarsi alle attività di lavoro se vuoi : il tuo elenco delle priorità non dovrebbe limitarsi alle attività di lavoro se vuoi raggiungere un equilibrio tra vita professionale e vita privata

Aggiornamento : man mano che si presentano nuove attività, aggiungile al tuo elenco principale per tenere tutto in ordine

Sii specifico: le attività vaghe (come “allocare le risorse”) sono più difficili da affrontare. Aggiungere quanti più dettagli possibile (come “piano l’allocazione delle risorse per il reparto A per il terzo trimestre”) ti aiuta a identificare l’attività e a eseguirla con precisione

Ti consigliamo di annotare le attività su piattaforme digitali come ClickUp. Che tu ci creda o no, i post-it o gli elenchi scritti su foglietti di carta stropicciati non faranno altro che rendere tutto più disorganizzato alla lunga.

Usa ClickUp per creare elenchi di priorità con codici colore, completare attività e progetti e collaborare in modo efficiente con il tuo team

Creare elenchi di attività di qualsiasi dimensione è un gioco da ragazzi con la Suite di gestione delle attività di ClickUp. È dotata di un'ampia gamma di funzionalità/funzioni per aiutarti a:

Imposta le attività (o suddividile in attività secondarie specifiche)

Aggiungi gli assegnatari delle attività per definire le responsabilità

Personalizza le date di scadenza per una pianificazione delle priorità di alto livello

Automatizza le attività ripetitive del tuo elenco con ClickUp Automazioni

Passaggio 2) Assegna dei tag alle tue attività per identificarle facilmente (per aiutarti a stabilire le priorità nel

Modifica e personalizza la tua lista principale con le fantastiche ClickApps per operazioni come l'aggiunta di ID attività personalizzati o Relazioni all'interno dei flussi di lavoro! Se stai creando un elenco di priorità per un team numeroso, usa le funzionalità collaborative come i commenti in thread e le menzioni per chiedere ai tuoi colleghi di contribuire ai tipi di attività. 🧑‍🤝‍🧑

Migliora la chiarezza dei tuoi progetti con i tipi di attività personalizzabili e ottimizza l'organizzazione delle tue attività di gestione delle attività

Passaggio 2: Stabilisci le attività con la massima priorità

Immagina le tue attività come personaggi di uno spettacolo teatrale, ognuno con il proprio ruolo e il proprio impatto sulla trama della tua giornata. Alcuni sono protagonisti di fondamentale importanza, mentre altri sono comprimari in attesa del loro momento. Questo passaggio serve proprio a definire questa gerarchia.

Assegnare livelli di importanza alle attività può essere un gioco da ragazzi con ClickUp Task Priorities. Con quattro livelli — Urgente, Alta, Normale e Bassa — hai la flessibilità necessaria per definire cosa significa per il tuo team ogni stato di priorità contrassegnato da un colore. 🚩

Assegna una priorità alle attività in ClickUp per distinguere meglio ciò che deve essere fatto subito e ciò che può aspettare

Per stabilire le priorità nell'area di lavoro, puoi passare da una visualizzazione all'altra di ClickUp per esplorare diverse prospettive. Ecco tre esempi:

Visualizzazione attività : apri un'attività e clicca semplicemente sull'icona a forma di bandierina situata nell'angolo in alto a sinistra della finestra modale dell'attività per assegnarle una priorità Vista Elenco : l'icona del flag di priorità si trova a destra di ogni attività Vista Bacheca : passa il mouse sull'angolo in basso a sinistra di una scheda attività per accedere alle opzioni di priorità

Una volta stabilite le priorità delle attività e le date di scadenza, utilizza la vista Calendario per supervisionare il tuo programma, filtrare le attività con priorità o modificarle in blocco.

Imposta rapidamente la priorità di un'attività all'interno di essa per comunicare cosa richiede attenzione per primo

Passaggio 3: Delegare le attività in modo efficiente ai singoli membri del team

I gestori del team spesso si ritrovano con elenchi molto lunghi di attività da fare che portano al burnout. Invece di cercare di fare tutto da soli, prendi in considerazione la possibilità di delegare le attività in base alle competenze o alle esperienze dei singoli dipendenti e aumenta l'efficienza dei processi. 🔀

Supponiamo che tu abbia un membro del team, Nick, che eccelle nella grafica. Ora, hai un'attività ad alta priorità che prevede la creazione di una presentazione persuasiva per il lancio di un nuovo prodotto e che richiede un certo grado di progettazione.

Ecco dove puoi stabilire meglio le priorità delegando: invece di occuparti da solo dell'intera presentazione, puoi avvalerti delle competenze di Nick in materia di grafica. In questo modo, ti sei alleggerito il carico di lavoro e hai assicurato che il compito sia in mani capaci.

Delegare le attività con priorità in ClickUp è un gioco da ragazzi grazie alla funzionalità Promemoria. Se desideri effettuare la condivisione del carico di lavoro, crea un'attività, usa l'opzione Delega per scegliere un collega, ad esempio Nick, e imposta il promemoria con una data di scadenza e un allegato o un commento contenente le istruzioni per l'attività.

Imposta facilmente dei promemoria con il comando "R" di ClickUp

Passaggio 4: Elimina le attività non necessarie

Sì, hai letto bene. Eliminare attività dall'elenco principale può essere un atto liberatorio nella ricerca della produttività. Ciò è supportato da un rapporto sulle tendenze di apprendimento sul posto di lavoro del 2021 che suggerisce che le attività non essenziali possono essere una fonte legittima di stress per il team.

Per rivalutare le priorità nell'elenco delle tue attività, chiediti: Questa attività è assolutamente necessaria? Se no, cancellala senza esitare. 🗑️

Questo metodo non mira a evitare le responsabilità, ma a una selezione strategica. Eliminando le attività insignificanti — come riunioni, workshop, ecc. — sfoltisci l’elenco, facendo spazio alle operazioni che contano davvero.

Vuoi discutere con il tuo team delle attività da cui dovreste liberarvi? Il modello di piano d'azione SMART di ClickUp può aiutare i dipendenti a classificare le attività come Specifiche, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Tempestive, il che aiuta a eliminare il lavoro di scarso valore.

Con il modello di piano d'azione per obiettivi SMART, ti assicuri che i tuoi obiettivi vengano portati a termine grazie a una vista Elenco che ti permette di tenere tutto organizzato e in linea con i tuoi obiettivi

Passaggio 5: Controlla, effettua il monitoraggio e rivedi

Quando completi un'attività, metti un segno di spunta accanto ad essa. Più segni di spunta ci sono, più sarai motivato ad affrontare il resto della giornata. In alternativa, il monitoraggio delle attività aiuta anche a modificare gli elenchi di priorità secondo necessità. ✅

Se vuoi identificare i tuoi modelli di lavoro per ottimizzare i flussi delle attività, usa il monitoraggio del tempo integrato in ClickUp. Supponiamo che un processo richieda costantemente più tempo del previsto. Grazie ai dati di monitoraggio del tempo, puoi individuare in anticipo le tempistiche irrealistiche e adeguare la tua lista delle priorità in modo proattivo.

Crea tabelle orarie e monitora il tempo registrato in ClickUp

5 metodi per stabilire le priorità che dovresti provare

Per migliorare le tue capacità di gestione delle attività, approfondiamo cinque metodi avanzati ed efficaci per stabilire le priorità.

1. Classificazione in base al tempo

Una volta stilato un mega elenco delle cose da fare, suddividilo e classificalo secondo necessità. Una strategia molto diffusa prevede una classificazione basata sul tempo. Basta raggruppare le attività in base a quando prevedi di affrontarle — che sia oggi, questa settimana, questo mese o più avanti — per valutare i parametri di priorità. 🗓️

2. Metodo delle attività più importanti (MIT)

Il metodo delle attività più importanti (MIT) è una vera rivoluzione per riprendere il controllo quando ci si sente sopraffatti da un elenco di cose da fare scoraggiante. Invece di lottare con un elenco esaustivo, scegli strategicamente le due o tre attività più cruciali della giornata. 📑

Questi compiti ad alta priorità diventano il fulcro della tua attenzione, permettendoti di ignorare potenziali distrazioni. Assicuri il completamento delle attività e crei un approccio estremamente mirato che può estendersi al completamento di ulteriori elementi dell’elenco. Usa il Vassoio delle attività di ClickUp per tenere i tuoi MIT quotidiani facilmente accessibili.

Semplifica la tua giornata aggiungendo le attività con priorità alla barra di accesso rapido di ClickUp

3. Metodo della concentrazione su un unico obiettivo

Quando le attività più importanti (MIT) sembrano insormontabili, questo approccio fa un passaggio in più. È la semplificazione definitiva: scegli un'attività, la priorità assoluta, e lascia che tutto il resto passi in secondo piano. 🧘

Immagina un frenetico lunedì mattina con un elenco di attività da fare che sembra non finire mai. Sentendo il peso di numerose attività, metti in atto il Metodo del Focus Unico. Dando un'occhiata al tuo elenco, individui un progetto critico: forse una presentazione per un client che richiede tutta la tua attenzione.

Per tutta la mattinata ti dedichi esclusivamente a perfezionare questa presentazione, ignorando il rumore di fondo delle altre attività che richiedono la tua attenzione. A mezzogiorno hai ottenuto un esito positivo completando l'intera presentazione.

Risultato? Questo metodo ha trasformato quella che avrebbe potuto essere una giornata dispersiva e stressante in una giornata all'insegna di traguardi mirati.

📮ClickUp Insight: Circa il 35% degli intervistati nel nostro sondaggio valuta il lunedì il giorno meno produttivo della settimana. La mancanza di chiarezza sulle priorità all'inizio della settimana lavorativa potrebbe essere un fattore determinante in questo senso. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp elimina queste incertezze, consentendo a te e al tuo team di impostare livelli di priorità chiari su tutte le attività assegnate. Inoltre, avrai a disposizione ClickUp Brain, un potente assistente IA che risponde a tutte le tue domande. Con ClickUp, saprai sempre esattamente cosa devi fare e quando.

4. Matrice di Eisenhower per la definizione delle priorità

Se ti capita di trovarti di fronte al dilemma su cosa concentrarti per primo, la Matrice di Eisenhower è la tua alleata. Questa tecnica consiste in una categorizzazione semplice ma efficace delle attività in base all'urgenza e all'importanza, suddividendole in quattro quadranti. 🪟

Ordina facilmente gli elenchi lunghi di attività con il modello della Matrice delle Priorità di Eisenhower di ClickUp

Tutto quello che devi fare è tracciare gli assi Urgenza e Importanza. Ora, inserisci le attività nelle seguenti categorie:

Urgente e importante : da fare

Urgente e non importante : inseriscilo in agenda

Non urgente ma importante : delegalo

Non urgente e non importante: cancellalo

Bonus: Prova il modello gratis ClickUp Priority Matrix per creare rapidamente un report di prioritizzazione basato su una griglia! La piattaforma offre anche decine di altri modelli di prioritizzazione che puoi esplorare.

5. Il metodo "Mangia la rana"

Immagina il tuo elenco delle attività da fare come uno stagno pieno di attività, e lì dentro c'è questa rana gigante e scoraggiante: l'attività che preferiresti evitare. Ora, il trucco Eat That Frog! di Brian Tracy ti suggerisce di tuffarti e affrontare quella grande rana come prima cosa al mattino per prendere slancio.

È come dire: Sbrighiamoci con le cose difficili finché siamo freschi e pronti a partire. Così facendo, non solo stai affrontando un'attività impegnativa, ma stai anche impostando l'atmosfera giusta per una giornata piena di successi. Quindi, prendi il tuo caffè, fai un respiro profondo e mangiamoci quella rana! 🐸

Diventa un maestro nella definizione delle priorità con ClickUp

La tua lista delle priorità non è solo un elenco: è il tuo piano d'azione per un esito positivo. Pianificando la tua giornata in modo strategico, potrai evitare la corsa dell'ultimo minuto e le scadenze mancate.

Porta a termine i tuoi compiti, e fallo nel modo giusto con ClickUp! Affidati a questo strumento all-in-one per la gestione delle priorità del lavoro che ti aiuterà a classificare, delegare e stabilire le priorità senza sforzo. Registrati per scoprire le sue scorciatoie per il successo! 🏆