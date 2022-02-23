Consigli e strumenti per ridurre l'ansia sul posto di lavoro

Ciao! 👋

**Un rapido controllo della salute mentale: da fare oggi?

Prendetevi un minuto per valutare come vi sentite (davvero):

speriamo che tu stia bene, ma se sei in difficoltà, da qui in poi le cose migliorano: siamo qui per te. Abbiamo scritto questo articolo per fornirvi alcuni consigli e suggerimenti su come gestire i vostri livelli di stress e ansia sul lavoro.

Non è un segreto che la salute mentale sia un argomento importante al giorno d'oggi, come è giusto che sia. Con la recente pandemia, parlare di salute mentale è diventato più normale che mai e le conversazioni stanno finalmente arrivando anche sul posto di lavoro.

Come società, abbiamo iniziato a comprendere il benessere mentale come parte integrante della nostra salute generale. Ma anche se le conversazioni sono aumentate, può essere difficile essere consapevoli del proprio benessere mentale e tenerlo a mente quando si è nel bel mezzo di una giornata, una settimana o un mese impegnativi.

Non c'è bisogno di dire che lavorare fino a quando non si è raggiunta la propria punto di esaurimento non è sostenibile: sta danneggiando la nostra salute mentale facendoci sentire più ansiosi giorno dopo giorno. Poiché l'ansia è una delle principali sfide per la salute mentale che le persone affrontano ogni giorno, sia a casa che al lavoro, è giunto il momento di fare più luce su questo argomento e condividere i modi per gestirla in modo "olistico". ✨

Scopriamo cosa c'è da sapere sul benessere mentale al lavoro, come si manifesta l'ansia sul posto di lavoro e come si può gestire l'ansia in modo olistico influisce sulla produttività delle persone, insieme ad alcuni consigli e strumenti essenziali per mantenere il vostro benessere in forma!

Salute mentale: Prendersi cura del centro di controllo del vostro corpo 🧠 🌱

La parola "salute mentale" è stata un po' tirata in ballo negli ultimi tempi, quindi cerchiamo di definirla rapidamente per darvi un contesto più ampio.

Secondo il Istituto Nazionale di Salute Mentale la salute mentale comprende il nostro benessere emotivo, psicologico e sociale; influisce sul modo in cui pensiamo, sentiamo, agiamo, facciamo scelte e ci relazioniamo con gli altri. È essenziale per la nostra salute generale e per la qualità della vita.

Viviamo in un mondo in cui siamo costantemente in movimento e può essere difficile fare un passaggio e prendersi cura di noi stessi. La realtà è che la nostra salute mentale influisce in larga misura sulla relazione con noi stessi, con gli altri e sulla qualità della nostra vita.

Se non iniziamo a riconoscere e a normalizzare la necessità di fare una pausa per un controllo della salute mentale ogni tanto, o almeno di rispondere ai bisogni quando si presentano, rischiamo di cadere nel caos.

Dopo tutto, il nostro cervello è il principale centro di controllo del nostro corpo; quando è nel caos, tutto il resto ne risente.

via Nami.org

Ansia: Molto più che preoccuparsi 🎭

Da fare: conoscete quella sensazione? La stretta al petto, il groppo in gola e il nodo di panico che si forma quando si ha la sensazione che qualcosa stia per andare storto. E la sensazione di non riuscire mai ad andare avanti o a fare abbastanza? 🥵

Iniziate a ripensare a ogni decisione e a chiedervi se avete preso una decisione giusta o meno. Potreste persino ritrovarvi a rivedere uno scenario già accaduto, cercando di analizzare come avete detto le cose, come vi siete comportati e così via. In breve, vi sentite come se la vostra mente non sapesse come smettere di pensare o anticipare un risultato futuro negativo: non si tratta di normale preoccupazione, si tratta di

{\an8}(*) https://www.verywellmind.com/work-anxiety-4692762 ansia da lavoro /%href/

.

La società in cui viviamo promuove la frenesia e l'agitazione, spingendoci a spingere costantemente su noi stessi, pensando di avere un esito positivo se non smettiamo mai di muoverci o di pensare.

Ma non siamo squali: ogni tanto dobbiamo smettere di muoverci. ✋ 🛑

Capire quando fare una pausa e premere il pulsante "pausa" ⏸

Il Legge dei rendimenti decrescenti è un termine comunemente usato in economia, ma può essere sicuramente applicato alla nostra vita quotidiana e alla nostra salute mentale. Suggerisce che è possibile raccogliere i frutti dei propri investimenti (tempo, denaro, energia, ecc.) fino a una certa soglia, ma arriva un momento in cui si inizia a ricevere una quantità inferiore di denaro ritorno sull'investimento (ROI) .

Date un'occhiata a questo grafico ad esempio. 👀

/$$$img/

via Eccellenza personale Quella che vedete qui è una rappresentazione della correlazione tra il lavoro richiesto e il risultato. Al punto di diminuzione dei rendimenti, avreste esercitato tutta la vostra energia e il vostro tempo, rendendo la qualità del vostro lavoro, delle vostre azioni, delle vostre idee, ecc. meno ottimale e creativa rispetto a quando siete ben riposati e la vostra batteria è completamente carica. 🔋

Un orario di lavoro più lungo non significa sempre ottenere di più e avere tendenze perfezionistiche non è sempre salutare per la salute mentale. 😬

Senza tempo per la cura di sé o la riflessione, il livello di ansia che state vivendo continuerà ad aumentare se continuate a spingere oltre i vostri limiti... e credetemi, ognuno ha il suo limite. Questo porterà all'esaurimento e potreste persino perdere la motivazione e voler smettere del tutto a causa dell'ansia livelli devastanti di esaurimento .

e' tempo di riprenderci la nostra salute mentale!_ 👊

Come iniziare a ridurre l'ansia inutile - a lavoro o a casa

L'ansia, da non confondere con ansia cronica è una normale emozione umana che tutti sperimentiamo a livelli diversi nel corso della nostra vita. La sensazione di ansia va e viene, quindi è necessario mettere in atto abitudini sane per ridurre lo stress e i livelli di ansia. Questo include dedicare del tempo alla cura di sé, apportare modifiche allo stile di vita, imparare quando prendersi una pausa (e prenderla effettivamente) e implementare strumenti che aiutino a organizzare e gestire il carico di lavoro.

Ecco alcuni consigli e tecniche di coping per ridurre l'ansia da lavoro:

💜 Trovare il tempo per la cura di sé

La cura di sé ha un aspetto diverso per ognuno e non sempre si tratta di quei piaceri immediati che i rivenditori commercializzano come "cura di sé"

Dobbiamo iniziare a sfatare l'idea che la cura di sé sia legata alla manicure, al mangiare un gelato quando si è tristi e al farsi una maschera per i pori (anche se, sì, possono aiutare a sentirsi momentaneamente meglio). Ma pensare alla cura di sé in questo modo ha sicuramente contribuito all'idea sbagliata che la cura di sé sia un concetto frivolo e sfarzoso, anziché un'abilità di vita.

È importante trovare ciò di cui si ha bisogno, che ci piace e che riempie la nostra coppa emotiva, ed essere disposti a fare qualche cambiamento per integrarlo nella nostra routine.

Che si tratti di fare un giro in bicicletta al mattino prima del lavoro, di farsi fare un massaggio, di parlare con un amico o un terapeuta o di andare in palestra ad allenarsi, assicuratevi di ritagliarvi del tempo per mettere al primo posto le vostre esigenze. 🌱 #ListentoMoiraRose

Schitt's Creek via GIPHY

🏃 Da fare un check up dello stile di vita

dormi abbastanza? Bevete abbastanza acqua? Mangiate pasti sani ed equilibrati? Muovi il tuo corpo a sufficienza ogni giorno? Qual è il vostro consumo di caffeina? 😅 Lo so... sono tante cose da tenere a mente ogni giorno.

Ecco alcuni consigli per il vostro stile di vita:

Migliorare la qualità del sonno 💤

Impostare una promemoria per l'ora di andare a letto sul telefono

Investite nelmaterasso giusto per un sonno ininterrotto

Eliminare la luce blu circa due o tre ore prima di andare a letto

Utilizzate unapp per il sonno per ottenere dati sulla qualità del sonno

Beretè decaffeinato per andare a letto Idrat e, idratate, idratate! 💧

Procuratevi una bottiglia d'acqua riutilizzabile o investite in unbottiglia d'acqua intelligente per ricordarvi di idratarvi, soprattutto nei giorni di lavoro più intensi

Mangiare pasti sani 🥗

Assumete alimenti ricchi di sostanze nutritive che mangerete davvero

Riducete gli alimenti zuccherati, i cibi elaborati, i dolcificanti artificiali, l'alcol e la caffeina

Prendetevi cura del vostrosalute dell'intestino;mangiare cibi che fanno bene all'intestino Muovete il vostro corpo 💃

Incorporate l'esercizio fisico nella vostra routine quotidiana per rilasciare gli ormoni della felicità/benessere chiamatiendorfinee per aiutare a stimolare il rilascio di altre sostanze chimiche del cervello che svolgono un ruolo importante nella regolazione dell'umore

Distoglie la mente dai pensieri negativi e indesiderati

Questo si ricollega anche alla cura di sé 😉

A proposito, ballare conta come esercizio fisico, quindi aggiungete ai preferiti anche solo 5-10 minuti al giorno e fate rotolare fuori dalla testa i pensieri ansiosi 🕺

The Office via GIPHY

Attenzione all'assunzione di caffeina ☕️

Prendete nota della quantità di caffeina che consumate ogni giorno e tenete un diario del vostro umore durante la giornata per vedere l'effetto della caffeina su di voi

Riducete il consumo di caffeina o evitatela del tutto se vi sta causando unansia indotta dalla caffeina Passare dal consumo di caffè o bevande energetiche ad alternative naturali come il tè



🤳 Ridurre il tempo trascorso sullo schermo e ridurre il tempo trascorso sui social media

Riducete il tempo trascorso sui social media, soprattutto quando vi sentite ansiosi e sopraffatti. Iniziate ad impostare dei limiti di tempo per l'utilizzo quotidiano dei social media, in modo da rimanere concentrati sul vostro lavoro e limitare le distrazioni che possono influire sulla produttività e sul pensiero. Potreste anche attivare la modalità "Da fare" o "Focus" sul vostro telefono per limitare le distrazioni e la tentazione di controllare le notifiche!

✋ Sapere quando fare una pausa (e prenderla davvero)

Questa è una sfida, lo so! 😬

Ricordate, fare una pausa è una parte importante di un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Quando ci si prende una pausa, il cervello si riposa e si ricarica, consentendo una maggiore chiarezza mentale. E quando vi sentite rinvigoriti e meno stressati, il vostro cervello può letteralmente funzionare meglio !

👩‍💻 Utilizzare uno strumento di gestione delle attività e produttività

A volte sembra che ci siano troppe attività da portare a termine e che, più si finisce, più se ne presentino di nuove. È facile essere sopraffatti da questo tipo di situazione, perché si pensa continuamente a tutto ciò che deve essere terminato senza un modo chiaro per affrontarlo.

Con gli strumenti di gestione delle attività e di produttività, le cose possono diventare più gestibili. Uno strumento di produttività e gestione delle attività come ClickUp può aiutarvi a ridurre l'ansia consolidando il vostro lavoro in un unico posto, organizzandolo e gestendo il carico di lavoro, monitoraggio delle attività e vi darà modo di scaricare le idee del cervello in documenti, blocco note, attività e altro ancora, in modo da non dovervi affidare alla memoria per ricordare ogni minimo dettaglio!

Bonus:_ **Strumenti di produttività per l'ADHD!: Connetti i tuoi strumenti di lavoro più utilizzati (oltre 1.000 opzioni) a ClickUp e porta tutto il tuo lavoro in un unico posto

Gerarchia **Strutturate i vostri lavori per Spazi, Cartelle, attività, attività secondarie e altro ancora per tenerli organizzati e facilmente accessibili

**Strutturate i vostri lavori per Spazi, Cartelle, attività, attività secondarie e altro ancora per tenerli organizzati e facilmente accessibili **Visualizzazione del calendario **Rimanete in carreggiata programmando e visualizzando le vostre attività per giorno, settimana e mese

**Rimanete in carreggiata programmando e visualizzando le vostre attività per giorno, settimana e mese **Vista Carico di lavoro : Pianifica e monitora la capacità di lavoro per evitare il sovraccarico e il burnout

Pianifica e monitora la capacità di lavoro per evitare il sovraccarico e il burnout Modalità Me : Ridurre al minimo le altre distrazioni sullo schermo e vedere solo le attività che vi sono state assegnate

Ridurre al minimo le altre distrazioni sullo schermo e vedere solo le attività che vi sono state assegnate Strumento di monitoraggio del tempo : Gestisci meglio il tuo tempo. Monitorate il vostro tempo e impostate le durate stimate

Gestisci meglio il tuo tempo. Monitorate il vostro tempo e impostate le durate stimate Bandiere di priorità : Organizzare le attività in base all'importanza e all'urgenza

Organizzare le attività in base all'importanza e all'urgenza **Commenti assegnati &Visualizzazioni assegnate a me in Notifiche: Assegna commenti al tuo team (e a te stesso) e visualizza i commenti/elementi di azione che ti sono stati assegnati nella vista Assegnati a me nelle notifiche

Visualizzazione del carico di lavoro nella vista Carico di lavoro di ClickUp

⏳ Gestione del tempo e impostazione dei limiti

Con i ritmi serrati del mondo del lavoro di oggi, non c'è da stupirsi che molte persone si sentano ansiose. Con tante cose da fare e poco tempo a disposizione, è facile che l'ansia prenda il sopravvento. Ecco perché è fondamentale trovare il modo di gestire il nostro tempo in modo più efficace!

Le tecniche di gestione del tempo, ad esempio blocco del tempo , dando priorità alle attività in base all'urgenza, all'importanza e alla sensibilità ai tempi, può dare struttura alle giornate di lavoro e ottenere il controllo del carico di lavoro.

È possibile iniziare a monitorare il tempo trascorso su ogni tipo di attività per valutarne l'impegno, identificare i blocchi e classificarli in base alla priorità.

⭐️ Pro tip: Se avete bisogno di un strumento di gestione delle attività con funzionalità di monitoraggio del tempo allora rivolgetevi a ClickUp! Tracciate facilmente il tempo trascorso su qualsiasi attività, impostate la durata stimata del completamento per definire le aspettative e aggiungete flag di priorità per etichettare le attività in base all'urgenza o all'importanza.

L'impostazione di questi limiti di tempo è fondamentale per gestire i livelli di stress ed evitare di sentirsi costantemente sopraffatti.

/$$$img/

Monitoraggio globale del tempo in ClickUp su desktop e nell'app mobile

✅ Impostazione di obiettivi SMART

Impostazioni Obiettivi SMART possono aiutare a creare un percorso strutturato e a mantenere la concentrazione. Quando impostate gli obiettivi, assicuratevi che siano: Sspecifici, Measurable, Attainable, Relevant, and Temp-based.

A questo elenco vorremmo aggiungere anche il realismo! Perché? Beh, tutti noi a volte abbiamo la tendenza a puntare alle stelle (a volte senza nemmeno rendercene conto!), ma l'impostazione di obiettivi SMART realistici è un modo per essere onesti e trasparenti con noi stessi. Più i nostri obiettivi sono realistici, più ci sentiremo in controllo sul raggiungimento dei nostri obiettivi generali!

⭐️Pro consiglio:Tenete traccia di tutti i vostri obiettivi con Obiettivi di ClickUp funzionalità/funzione. ClickUp Obiettivi vi aiuta a impostare e monitorare i vostri obiettivi in un modo che funziona per voi. È possibile digitare tutti gli obiettivi, classificarli in base alle proprie preferenze e aggiungere note a ciascun obiettivo. Una volta terminata l'impostazione degli obiettivi, prendete in mano la situazione e iniziate il monitoraggio!

ci sei! 👊 😉 😉

/%img/

Impostazione di traguardi chiari e misurabili in ClickUp Obiettivi

🙋 Non sentirti mai in colpa se hai bisogno di aiuto!

È importante imparare a chiedere aiuto quando ci si sente sopraffatti o ansiosi sul lavoro. Potrebbe sembrare che siate gli unici a lottare con queste emozioni difficili, ma non potrebbe essere più lontano dalla verità.

Molte persone provano questi sentimenti ogni giorno e ci vuole molto coraggio per ammettere di aver bisogno di aiuto. Se vi sentite in ansia perché state affrontando troppe cose da soli e vi sembra di non poterle recuperare, chiedete aiuto o delegate le attività di conseguenza.

E ancora, non siete soli: tutti abbiamo bisogno di aiuto in un modo o nell'altro. Che si tratti di condividere con il vostro capo o con i colleghi il fatto che vi sentite sopraffatti dal carico di lavoro, confusi su un'attività o incerti sul primo passaggio da fare per un progetto, comunicare ed essere trasparenti con loro potrebbe aiutarli a capire la vostra situazione e, a sua volta, aiutarvi a trovare una soluzione.

Iniziamo a eliminare lo stigma della richiesta di aiuto insieme. 🤝 💜

Bonus: vedere come essere **neurodiverso può essere un vantaggio competitivo

E quando risparmiate un giorno alla settimana, usate il tempo risparmiato per riempire la vostra tazza, qualunque cosa sia per voi!