I 20 migliori strumenti e software per mappare i processi per migliorare il flusso di lavoro nel 2025

Nonostante l'enfasi posta oggi sull'agilità e l'efficienza, la maggior parte delle aziende opera ancora all'oscuro. Il lavoro viene terminato, ma nessuno ha chiara la reale procedura.

I flussi di lavoro risiedono nelle email, nel Chattare e nelle conoscenze tacite e vengono interpretati in modo diverso dai vari team. Quindi, quando si verificano ritardi o problemi, nessuno sa dove si trovi il vero problema.

Gli strumenti per mappare i processi cambiano questa situazione.

Forniscono una rappresentazione visiva del flusso del lavoro e di dove si interrompe.

Qui condividiamo i migliori strumenti per mappare i processi aziendali che migliorano l'efficienza della tua azienda, individuano potenziali colli di bottiglia, standardizzano i flussi di lavoro e promuovono il miglioramento continuo.

Come scegliere uno strumento per mappare i processi?

Quando valutate un software per mappare i processi, dovete assicurarvi che lo strumento sia adatto alla complessità e agli obiettivi della vostra organizzazione.

Ecco una panoramica delle funzionalità/funzione e delle capacità avanzate da ricercare nel miglior software per mappare i processi:

Interfaccia intuitiva drag-and-drop: un'interfaccia drag-and-drop intuitiva consente a chiunque nel tuo team di creare mappe di processo con facilità, anche agli utenti non tecnici come i project managers.

Supporto per notazioni standard : scegli strumenti che supportano : scegli strumenti che supportano tecniche per mappare i processi ampiamente utilizzate come BPMN (Business Process Model Notation) o diagrammi di flusso dettagliati. Ciò garantisce chiarezza e coerenza, soprattutto quando si lavora con più team o si effettuano presentazioni agli stakeholder.

Collaborazione in tempo reale: se il tuo team non può lavorare contemporaneamente a mappare la mappa dei processi, finirai per avere problemi di controllo delle versioni. Cerca un software di mappare dei processi che consenta a tutti di effettuare modifiche, commentare e aggiornare in tempo reale.

Esportazione e condivisione flessibili: scegli un software di mappatura dei processi aziendali che ti consenta di esportare le mappe in formato PDF, Word o immagine e, idealmente, di garantire la condivisione tramite un link o l'integrazione con il cloud.

Simulazione e analisi dei processi: per flussi di lavoro più complessi, le funzionalità/funzioni di simulazione consentono di testare il funzionamento di un processo, identificare i colli di bottiglia e risolvere i problemi prima che si verifichino.

Modelli ed esempi: i modelli predefiniti per il miglioramento dei processi comuni ti consentono di risparmiare tempo nella configurazione.

Integrazione con gli strumenti esistenti: probabilmente utilizzi già alcuni software CRM, ERP, di project management o piattaforme di automazione dei processi. Assicurati che il tuo strumento per mappare il flusso di lavoro sia compatibile con il tuo stack tecnologico, in modo da mantenere le mappe dettagliate dei processi in connessione con il lavoro reale.

👀 Lo sapevate? Le prime mappe di processo risalgono agli anni '20. Frank e Lillian Gilbreth crearono dei grafici di flusso nel 1921 per aiutare a visualizzare e migliorare i flussi di lavoro industriali.

I migliori software per mappare i processi in sintesi

Prima di addentrarci nell'argomento, ecco una rapida panoramica dei migliori strumenti per mappare i processi per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Nome dello strumento Caratteristiche chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Lavagne bianche, mappe mentali, documenti, automazioni, assistente AI (ClickUp Brain), oltre 15 visualizzazioni, collaborazione in tempo reale Privati, piccole e grandi imprese e aziende che desiderano visualizzare, automatizzare e unificare i flussi di lavoro aziendali. Piano Free disponibile, prezzi personalizzati per le aziende. Lucidchart Modelli, forme collegate ai dati, cronologia delle revisioni, formattazione condizionale Aziende di medie dimensioni e aziende alla ricerca di strumenti intelligenti per la creazione di diagrammi Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da 9 $ al mese. Microsoft Visio Supporto BPMN, oltre 250.000 forme, integrazione con Microsoft 365, regole di convalida Aziende che desiderano documentare processi complessi I piani a pagamento partono da 5 $ al mese (cloud) Creately Assistente IA, collaborazione in tempo reale, conversione da processo a Kanban, integrazione GitHub Piccole e medie aziende di dimensioni medio-piccole alla ricerca di una lavagna collaborativa online Versione di prova gratuita di 14 giorni, piani a pagamento a partire da 8 $ al mese. Miro Diagrammi IA, forme BPMN + VSM, modalità Focus, collaborazione in tempo reale Piccole imprese, aziende di medie dimensioni o aziende che necessitano di mappare virtualmente i processi Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da 10 $/utente/mese Process Street Logica condizionale, liste di controllo dei processi, automazione con variabili, cronologia delle versioni Aziende di piccole e medie dimensioni che creano flussi di lavoro basati su lista di controllo Versione di prova gratuita di 14 giorni, prezzi personalizzati EdrawMax Forme intelligenti, operazioni booleane, diagrammi multipagina, librerie di condivisione Studenti, privati e aziende di medie dimensioni che realizzano diagrammi tecnici Versione di prova gratuita di 7 giorni, piani a pagamento a partire da 35,99 $. Diagrams. net Accesso offline, tela infinita, implementazione con sicurezza dietro firewall, modalità scura Persone o aziende che preferiscono il mappare offline Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da 37 $ al mese. Bizagi Modeler Convalida AI, modellazione multi-percorso, connessione ERP/CRM, strumenti di simulazione Aziende di medie dimensioni o aziende che progettano processi aziendali Piano Free disponibile, prezzi personalizzati per i piani a pagamento. Tango Acquisizione automatica, passaggio dopo passaggio, screenshot contestuali, modifica + analisi Aziende o grandi aziende che creano guide di processo per i team Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 2.000 $/utente/anno. Slickplan Collaborazione in tempo reale, integrazione con Figma, esportazione in più formattare, area di lavoro personalizzata con il tuo marchio Persone fisiche, piccole imprese aziendali o aziende di medie dimensioni che creano piani di sito e architetture informative per siti web. Versione di prova gratuita di 14 giorni; piani a pagamento a partire da 11,79 $ al mese. Qntrl Transizioni parallele, moduli personalizzati, logica condizionale, controllo degli accessi basato sui ruoli Aziende di medie dimensioni e aziende che creano flussi di lavoro tracciabili Nessun piano gratuito; i piani a pagamento partono da 14,37 $ al mese per utente. FigJam Diagrammi assistiti dall'IA, collaborazione in tempo reale, modalità offline, integrazioni con Slack, Jira, Google Drive Privati, piccole imprese e aziende di medie dimensioni alla ricerca di strumenti di diagrammazione basati sull'IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese. Camunda Flussi di lavoro BPMN eseguibili, integrazione DMN, monitoraggio in tempo reale, design modulare Aziende di medie dimensioni e aziende che creano flussi di lavoro BPMN Piano Free disponibile; prezzi personalizzati Cardanit Modellazione BPMN/DMN, layout automatico, suggerimenti di modellazione intelligenti, immagini personalizzate con il marchio Privati, piccole imprese e aziende di medie dimensioni che realizzano simulazioni di processi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese. MindManager Mappe mentali, diagrammi di Venn, indicatori di priorità, importazione dati Excel Privati, educatori, piccole imprese e aziende di medie dimensioni che creano mappe mentali compatibili con le applicazioni Microsoft Office. Versione di prova gratis disponibile, prezzi a partire da 99 $/anno. ClickCharts Oltre 60 modelli, oltre 900 simboli, interfaccia semplice, esportazione in più formattare Persone, insegnanti e studenti alla ricerca di strumenti semplici per creare grafici Free Minitab area di lavoro Modelli Six Sigma, simulazioni Monte Carlo, diagrammi di affinità, revisioni tollgate. Aziende di medie dimensioni e aziende che desiderano integrare la creazione di diagrammi con il software Minitab. Prezzi personalizzati Notion Layout basato su blocchi, modelli personalizzati, assistenza AI, diagrammi di flusso incorporabili Privati, piccole aziende e aziende di medie dimensioni che desiderano integrare diagrammi di flusso con funzionalità/funzione di database. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese. Monday. com Oltre 200 modelli, /IA e automazione, integrazioni di terze parti, visualizzazioni multiple Layout basato su blocchi, modelli personalizzati, assistenza AI, diagrammi di flusso incorporabili Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese.

Sei pronto a semplificare i tuoi flussi di lavoro? Ecco i migliori strumenti per mappare i processi aziendali per iniziare.

ClickUp (ideale per visualizzare e automatizzare i flussi di lavoro aziendali)

Crea diagrammi e diagrammi di flusso in modo collaborativo con ClickUp Lavagna online

ClickUp, l'app completa per il lavoro, ti consente di trasformare i flussi di lavoro visivi da concetto a esecuzione collegando la mappatura dei processi direttamente alla gestione delle attività in tempo reale.

ClickUp Lavagne online ti offre una tela pulita e interattiva per disporre visivamente i tuoi processi. Grazie alla collaborazione in tempo reale, puoi liberamente scambiare idee, creare diagrammi di flusso o mappare flussi di lavoro di alto livello utilizzando forme, linee, note adesive e una comoda interfaccia touch.

Questo strumento di visualizzazione dei processi mappa tutto, dalle campagne di marketing alle procedure operative standard interne. Grazie alla generazione di immagini tramite IA e all'integrazione con Chat, Documenti e Attività di ClickUp, non sarà più necessario passare continuamente da una schermata all'altra.

Per flussi di lavoro complessi, utilizza ClickUp mappe mentali per un approccio non lineare e visivo che parte da un nodo centrale che rappresenta il processo principale, come "Customer Onboarding", da cui possono ramificare le fasi principali, come "Lead Capture", "Qualification" o "Account Configuration".

Delinea i piani dei progetti e visualizza gli obiettivi del team con ClickUp mappe mentali.

Indipendentemente dal numero di flussi di processo che documentate, con ClickUp Docs potete creare un repository di documentazione dinamica direttamente all'interno della vostra area di lavoro di ClickUp, taggando i membri del team e aggiungendo liste di controllo, file multimediali, PDF e persino video.

I documenti possono essere collegati alle tue attività e alle lavagne, in modo che i team dispongano di tutto il contesto necessario per comprendere e seguire i processi in modo efficiente.

Crea, modifica e condividi i tuoi modelli di processi aziendali con ClickUp Documenti.

⚡ Suggerimento rapido: utilizza i modelli di pagina per mappare le fasi ripetibili dei processi, come i cicli di revisione, le approvazioni o gli escalation. Invece di ricostruire ogni volta, inserisci sezioni predefinite che mantengono i tuoi flussi coerenti e privi di errori.

Per ridurre i costi amministrativi, utilizza ClickUp Automazioni per i processi ripetitivi, come follow-up via email, approvazioni, aggiornamenti di stato, assegnazione di attività, ecc. Puoi assegnare dinamicamente le attività in base a variabili specifiche, assicurandoti che le assegnazioni si adattino al cambiamento dei ruoli o dei partecipanti del team.

Le automazioni trigger anche notifiche basate sulle azioni delle attività o sull'invio di moduli, contribuendo a mantenere una comunicazione fluida con i membri del team, i client, i fornitori e altre parti interessate.

Automatizza le attività ripetitive e ottimizza i flussi di lavoro con ClickUp Automazioni.

💡 Suggerimento professionale: mantieni affidabili i tuoi flussi di lavoro monitorando l'attività di automazione in tempo reale. Vai su Automazioni > Registro attività per monitorare cosa è in esecuzione, cosa non ha funzionato e perché. Utilizza questo registro per risolvere i flussi interrotti e ottimizzare le regole di automazione per un'esecuzione dei processi più fluida e priva di errori.

Al centro di tutto c'è ClickUp Brain, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale che consente di utilizzare comandi in linguaggio naturale per creare o modificare automaticamente le attività. Trasforma i passaggi mappati in attività eseguibili con un clic; assegna i titolari, imposta le date di scadenza e monitora lo stato, il tutto dalla tua mappa di processo.

Può anche analizzare i tuoi flussi di lavoro per identificare le inefficienze, suggerendo miglioramenti o passaggi successivi basati sui modelli delle tue attività e sul comportamento del team.

I modelli di mappare i processi di ClickUp ti consentono di personalizzare le mappe dei processi in base al tuo caso d'uso. Ad esempio, il modello di lavagna online per la mappa dei processi di ClickUp ti consente di rappresentare visivamente ogni parte del tuo flusso di lavoro su una tela interattiva.

Ottieni un modello gratis Monitora gli obiettivi, le attività e gli elementi da intraprendere in ogni fase del progetto con il modello di lavagna online per la mappatura dei processi di ClickUp.

Il modello include una mappa dei processi organizzata in quattro fasi e tre categorie: Obiettivo, Attività e Azioni da intraprendere. Le fasi, etichettate da Fase 1 a Fase 4, rappresentano il flusso e lo stato di avanzamento di ciascuna attività. È possibile trascinare e rilasciare le voci nella categoria e nella fase corrette per facilitarne il monitoraggio e l'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

La piattaforma offre tantissime funzionalità/funzioni avanzate, che possono sembrare eccessive agli utenti alle prime armi.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Secondo una recensione di G2:

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Che si tratti di creare flussi di lavoro su misura per diversi team (come marketing e sviluppo web), utilizzare campi personalizzati per tracciare dettagli specifici di un progetto o automatizzare attività ripetitive, ClickUp mi permette di adattarlo alle nostre esigenze specifiche. Aiuta a tenere tutto in un unico posto, rendendo project management e la comunicazione tra i team fluida. Inoltre, le integrazioni e le automazioni ci fanno risparmiare tantissimo tempo, permettendoci di concentrarci su ciò che conta davvero. *

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Che si tratti di creare flussi di lavoro su misura per diversi team (come marketing e sviluppo web), utilizzare campi personalizzati per tracciare dettagli specifici di un progetto o automatizzare attività ripetitive, ClickUp mi permette di adattarlo alle nostre esigenze specifiche. Aiuta a tenere tutto in un unico posto, rendendo project management e la comunicazione tra i team fluida. Inoltre, le integrazioni e le automazioni ci fanno risparmiare tantissimo tempo, permettendoci di concentrarci su ciò che conta davvero. *

2. Lucidchart (ideale per creare diagrammi di flusso professionali e diagrammi aziendali)

tramite Lucidchart

Lucid è una piattaforma di collaborazione visiva che consente ai team di ideare, progettare, documentare ed eseguire flussi di lavoro e sistemi.

Con Lucid, puoi organizzare la documentazione dei tuoi processi, rendendola una fonte unica per tutti i team. Puoi collegare dati e documenti per garantire che tutte le informazioni critiche siano accessibili a livello centrale. Puoi anche taggare i membri del team per segnalare loro aree specifiche del processo che richiedono attenzione.

Una chiave di Lucidchart è la sua attenzione alla creazione intelligente di diagrammi. Incorpora l'IA per automatizzare i layout, generare diagrammi dai dati e far emergere intuizioni, il che aiuta ad accelerare il processo di creazione e a scoprire informazioni preziose all'interno delle immagini.

La piattaforma offre anche modelli per flussi di processi aziendali, mappe di processi IT e diagrammi a corsie per aiutarti a iniziare la creazione di diagrammi di flusso con layout e simboli standard del settore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucidchart

Collega i dati da un file CSV, Fogli Google o Excel per assegnare le informazioni rilevanti direttamente alle forme o alle pagine nel tuo documento Lucidchart.

Aggiungi collegamenti alle forme che indirizzano gli utenti a un'altra pagina Lucidchart, a un documento diverso o a un URL esterno per un contesto più approfondito o per i passaggi successivi.

Integrazione perfetta con piattaforme come Confluence, Jira e Microsoft 365

Aggiungi immagini agli oggetti per fornire documentazione visiva o istruzioni direttamente all'interno del diagramma.

Limiti di Lucidchart

Quando gli utenti passano da PowerPoint a Lucid, potrebbe essere necessario un po' di tempo per acquisire familiarità con l'interfaccia.

Sebbene la versione gratis sia ottima per l'uso individuale, le solide funzionalità/funzione di team e le integrazioni avanzate sono riservate alle sottoscrizioni, il che potrebbe spingere i team più grandi a cercare alternative a Lucidchart

Prezzi di Lucidchart

Free

Individuale: 9 $ al mese

Team: 10 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: 4,5/5 (oltre 6500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Lucidchart?

Una recensione di Capterra afferma:

L'esperienza di lavoro con Lucidchart è stata molto gratificante per noi. Ci permette di creare facilmente ogni tipo di diagramma e grafico che ci aiuta a visualizzare le nostre idee e i nostri piani per mantenere il nostro lavoro ottimizzato.

L'esperienza di lavoro con Lucidchart è stata molto gratificante per noi. Ci permette di creare facilmente ogni tipo di diagramma e grafico che ci aiuta a visualizzare le nostre idee e i nostri piani per mantenere il nostro lavoro snello.

⚡ Archivio modelli: un modello di miglioramento dei processi (chiamato anche modello di prestazioni dei processi) è una guida strutturata per analizzare e migliorare i processi aziendali. Questi modelli aiutano ad aggiungere struttura ai modelli di processo aziendale e ai flussi di lavoro.

3. Microsoft Visio (ideale per mappare i processi BPMN a livello di azienda e basato sulla conformità)

tramite Microsoft Visio

Microsoft Visio è un software per la creazione di diagrammi di flusso che consente di documentare processi complessi e interfunzionali.

Scegli tra modelli standard del settore come BPMN, diagrammi di flusso interfunzionali, mappe del flusso di valore e grafici Six Sigma per acquisire rapidamente i flussi di lavoro operativi in un formato che si forma in base agli standard aziendali e di conformità.

Questo strumento per mappare i flussi di lavoro ha oltre 250.000 forme disponibili. Puoi personalizzare i diagrammi e progettare i processi in modo da riflettere le sfumature del lavoro di ogni reparto.

Per garantire che i tuoi diagrammi siano accurati e allineati agli standard aziendali, Visio ti consente di applicare regole di convalida integrate che segnalano errori come una logica BPMN errata prima della condivisione con chiunque.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Visio

Aggiungi annotazioni scritte a mano con Ink Editor per rendere più intuitiva la modifica dei diagrammi.

Genera automaticamente grafici organizzativi da origini dati come Excel, Exchange o Microsoft Entra ID.

Utilizza potenti funzionalità desktop per creare disegni tecnici altamente dettagliati

Crea diagrammi accessibili con supporto ad alto contrasto e narrazione

Inserisci e effettua la condivisione dei diagrammi senza problemi all'interno dell'ecosistema Microsoft (Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint e SharePoint) per mantenere una comunicazione coerente tra i tuoi strumenti esistenti.

Limiti di Microsoft Visio

Le funzionalità di creazione di diagrammi sono talvolta lente, specialmente quando si effettua la connessione o la modifica singolarmente di più forme.

L'interfaccia utente può sembrare meno moderna e intuitiva rispetto ai concorrenti Visio più recenti e orientati al web.

Prezzi di Microsoft Visio

Incluso nei piani commerciali Microsoft 365

Piano Visio 1: 5 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Piano Visio 2: 15 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Visio Standard: 309,99 $ (acquisto una tantum)

Visio Professional: 579,99 $ (acquisto una tantum)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (oltre 660 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3280 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Visio?

Una recensione di G2 afferma che:

Visio è un ottimo prodotto Microsoft per la creazione di diagrammi di flusso, mappe di processo, diagrammi di flusso di lavoro e organigrammi efficienti. Offre un intervallo di funzionalità/funzione integrate per la creazione di diagrammi visivi di sistemi e processi ed è utilizzato per la progettazione di sistemi e l'architettura software.

Visio è un ottimo prodotto Microsoft per la creazione di diagrammi di flusso, mappe di processo, diagrammi di flusso di lavoro e grafici organigramma. Offre un intervallo di funzionalità integrate per la creazione di diagrammi visivi di sistemi e processi ed è utilizzato per la progettazione di sistemi e l'architettura software.

4. Creately (ideale per la collaborazione su lavagna online e per la pianificazione visiva dei progetti)

tramite Creately

Creately è uno strumento di visualizzazione dei processi che consente la collaborazione visiva, la gestione delle conoscenze e l'esecuzione dei progetti. Consente agli utenti di creare in modo collaborativo mappe di processo dettagliate, diagrammi di flusso, organigrammi e altro ancora.

Il suo approccio basato su canvas consente agli utenti di creare diagrammi e collegarli direttamente a dati, note e flussi di lavoro di gestione delle attività senza mai uscire dall'interfaccia visiva. È anche possibile collegare più mappe di processo per creare un hub di scoperta centrale, fornendo una visualizzazione chiara dei flussi di lavoro complessi tra i team.

Creately IA è in grado di generare diagrammi a partire da prompt di testo, fungere da partner per il brainstorming e generare approfondimenti utilizzando framework esperti.

L'integrazione GitHub della piattaforma consente ai tuoi team di sviluppo di allineare visivamente il tuo codice base con i processi mappati e di mantenere la pianificazione e l'esecuzione in perfetta sincronizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creately

Utilizza gli strumenti di project management integrati o integrali con il tuo strumento di project management per mantenere tutto in movimento.

Scegli tra oltre 50 tipi di diagrammi standard e oltre 1000 forme e connettori per la creazione di diagrammi professionali.

Trasforma i tuoi diagrammi di processo in tabelloni Kanban, Sequenza o roadmap per una migliore gestione del flusso di lavoro.

Collabora con funzionalità/funzione quali cursori in tempo reale, commenti in linea e videochiamate.

Collega i set di dati alle forme per creare dashboard dinamiche basate sui dati.

Limiti di Creately

Gli utenti segnalano problemi di integrazione in cui i disegni esistenti non vengono caricati quando importati in Jira o Confluence.

Le prestazioni possono occasionalmente rallentare su canvas molto grandi e complessi con migliaia di elementi, specialmente in una sessione collaborativa con molti utenti.

Prezzi di Creately

Personale: 8 $ al mese

Team: 8 $ al mese per utente

Aziendale: 149 $ al mese

Enterprise o OnPrem: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Creately

G2: 4,4/5 (oltre 1330 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 210 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Creately?

Secondo una recensione di G2:

Adoro la facilità con cui è possibile creare e collaborare sui diagrammi con Creately. La funzionalità di collaborazione in tempo reale è incredibilmente utile per i progetti di team e l'ampia libreria di modelli e forme consente di risparmiare molto tempo.

Adoro la facilità con cui è possibile creare e collaborare sui diagrammi con Creately. La funzionalità di collaborazione in tempo reale è incredibilmente utile per i progetti di team e l'ampia libreria di modelli e forme consente di risparmiare molto tempo.

5. Miro (ideale per la visualizzazione dei processi e il brainstorming)

tramite Miro

Il software di mappatura dei processi di Miro ti consente di mappare le informazioni critiche per l'azienda, dal brainstorming alla creazione di mappe di processo, e di organizzare il tutto utilizzando spazi personalizzabili.

Con la generazione di diagrammi basata sull'IA, è sufficiente digitare un semplice prompt come "flusso di lavoro di inserimento dei dipendenti" o "processo dall'approvvigionamento al pagamento" e Miro crea un diagramma di flusso strutturato.

Miro ti dà anche accesso a pacchetti di forme pronti per l'uso aziendale, tra cui BPMN per la modellazione formale dei processi, corsie per mappare le responsabilità e Value Stream Mapping per il miglioramento dei processi snelli.

Puoi anche aggiungere livelli ai tuoi diagrammi per passare da una panoramica di alto livello a passaggi di processo dettagliati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Utilizza la funzione di aggancio alla griglia e il dimensionamento automatico degli oggetti di Miro per mantenere un layout strutturato e perfettamente allineato.

Coinvolgi i team in workshop e riunioni con funzionalità interattive come votazioni e timer.

Attiva la Modalità Focus per immergerti in un ambiente ottimizzato e privo di distrazioni, ideale per la creazione di diagrammi e lavori di progettazione dettagliati.

Importa file .vsdx da Lucidchart, Microsoft Visio e Draw.io per rivedere e collaborare con il tuo team in un unico spazio di lavoro accessibile.

Collabora con facilità utilizzando commenti, reazioni, @menzioni e monitoraggio del cursore.

Limiti di Miro

Per i principianti, le numerose funzioni di Miro possono risultare eccessive e richiedere un periodo di apprendimento.

Le prestazioni possono rallentare su schede con una popolazione elevata di immagini, diagrammi e altri elementi.

Prezzi di Miro

Free

Starter: 10 $ al mese per utente

Aziendale: 20 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Il componente aggiuntivo Miro Prototyping è disponibile a 25 $ al mese per un team.

Valutazioni e recensioni su Miro

G2: 4,7/5 (oltre 8100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1640 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Miro?

Una recensione su G2 dice:

È incredibilmente utile per visualizzare i flussi con i nostri product manager e ingegneri: rende le idee complesse molto più chiare! Se stai cercando uno strumento affidabile per dare vita alle idee del tuo team, Miro è la scelta giusta.

È incredibilmente utile per visualizzare i flussi con i nostri product manager e ingegneri: rende le idee complesse molto più chiare! Se stai cercando uno strumento affidabile per dare vita alle idee del tuo team, Miro è la scelta giusta.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Miro

👀 Lo sapevate? Esistono cinque tecniche avanzate per mappare i processi aziendali. Esse includono: Diagrammi di flusso di flusso di lavoro

Diagrammi di flusso del flusso dei dati

Modello di processo aziendale e annotazione (BPMN)

Diagrammi UML (Unified Model Language)

Diagrammi SIPOC (fornitori, input, processi, output e clienti)

6. Process Street (ideale per flussi di lavoro basati su lista di controllo e automazione di attività ripetibili)

tramite Process Street

Process Street è uno strumento di automazione del flusso di lavoro basato sull'IA che consente di ottimizzare le operazioni e automatizzare i processi ricorrenti.

Sebbene non sia uno strumento tradizionale per la creazione di diagrammi di flusso, Process Street consente ramificazioni dinamiche utilizzando la logica condizionale. È possibile mostrare o nascondere le attività in base alle risposte dei moduli, ai ruoli o ad altri trigger. Ciò consente di creare flussi di lavoro flessibili simili ai punti decisionali nelle mappe visive.

Ogni flusso di lavoro da mappare in Process Street diventa una lista di controllo live con automazione e collaborazione di team. Assegna attività, raccogli dati tramite campi modulo e attiva azioni come l'invio di messaggi Slack o la creazione di ticket in altri strumenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Process Street

Trasforma le mappe in modelli riutilizzabili e crea una nuova lista di controllo per ogni istanza nel flusso di lavoro.

Automatizza le attività integrando oltre 1.000 app tramite webhook e integrazioni.

Fornisci a Process AI alcune istruzioni o carica dei documenti, e ottieni flussi di lavoro personalizzati.

Introduci processi decisionali basati sull'automazione e percorsi di flusso di lavoro adattivi con logica condizionale

Monitora le attività e lo stato in tempo reale con un dashboard completo.

Organizza e promuovi la condivisione delle conoscenze con i membri del team utilizzando Pages.

Limiti di Process Street

Le opzioni di formattare con limite all'interno delle attività possono rendere difficile personalizzato e organizzare le informazioni per diversi flussi di lavoro.

È incentrato principalmente su processi lineari basati su lista di controllo e non è progettato per creare diagrammi visivi complessi come diagrammi di flusso o mappe mentali.

Prezzi di Process Street

Versione di prova gratuita di 14 giorni

Startup: Prezzi personalizzati

Pro: Prezzi personalizzati

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Process Street

G2: 4,6/5 (oltre 440 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 630 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Process Street?

Secondo una recensione di G2:

Process Street è essenziale per garantire un valore ripetibile. Ci consente di standardizzare, scalare e monitorare flussi di lavoro complessi. Lo utilizziamo quotidianamente per tutto, dalla conformità sanitaria all'automazione delle risorse umane.

Process Street è essenziale per fornire valore ripetibile. Ci consente di standardizzare, scalare e effettuare il monitoraggio di flussi di lavoro complessi. Lo utilizziamo quotidianamente per tutto, dalla conformità sanitaria all'automazione delle risorse umane.

7. EdrawMax (ideale per diagrammi tecnici e personalizzazione dettagliata del flusso di lavoro)

tramite EdrawMax

Il software di visualizzazione dei processi EdrawMax di Wondershare offre oltre 210 tipi di diagrammi, dai diagrammi di flusso agli schemi elettrici, per soddisfare le tue esigenze visive.

Con questo strumento per la creazione di diagrammi, puoi creare uno spazio di lavoro online per mappare flussi di lavoro complessi. L'interfaccia simile a quella di Microsoft e le funzionalità/funzione drag-and-drop rendono facile iniziare. Scegli tra oltre 2000 modelli integrati e 26.000 simboli per ogni fase del tuo flusso di lavoro.

Per gli utenti avanzati, la funzionalità/funzione precisione di ricerca recupera istantaneamente le informazioni rilevanti dal proprio repository durante la creazione dei diagrammi.

Le migliori funzionalità/funzioni di EdrawMax

Genera o analizza i tuoi diagrammi, inclusi diagrammi di flusso, mappe mentali, organigrammi e altro ancora, utilizzando EdrawMax IA .

Collabora con il tuo team in tempo reale sulla sua piattaforma cloud.

Progetta immagini professionali per presentazioni, reportistica e social media con strumenti di infografica e progettazione.

Supporto a diagrammi multipagina con connettori tra pagine per organizzare flussi di lavoro complessi.

Crea una libreria di simboli condivisa per il riutilizzo da parte di tutto il team e la standardizzazione visiva.

Limite di EdrawMax

L'interfaccia utente, sebbene ricca di funzionalità/funzione, può sembrare leggermente datata e meno snella rispetto ad alcuni moderni concorrenti web-first.

Non consente agli utenti di effettuare la modifica dei diagrammi di flusso sui propri dispositivi mobili.

Prezzi di EdrawMax

Sottoscrizione annuale individuale: 59,99 $.

Individuale perpetuo : 119,99 $

Piano bundle perpetuo individuale: 129,99 $.

Teams: 9,92 $ al mese per utente, con fatturazione annuale

Aziendale: Prezzi personalizzati

Studente Piano semestrale: 62 $

Studente Piano annuale: 85 $

Studente Piano biennale: 139 $

Docenti: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di EdrawMax

G2: 4,5/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di EdrawMax?

Una recensione di Capterra afferma:

EdrawMax è ottimo per creare diagrammi di flusso, diagrammi di rete, disegni, organigrammi, diagrammi kanban, presentazioni digitali, modelli di progettazione, diagrammi di database, diagrammi di progettazione web, diagrammi di ingegneria elettrica, diagrammi tecnici, grafici Gantt e molto altro ancora.

EdrawMax è ottimo per creare diagrammi di flusso, diagrammi di rete, disegni, organigrammi, diagrammi kanban, presentazioni digitali, modelli di progettazione, diagrammi di database, diagrammi di progettazione web, diagrammi di ingegneria elettrica, diagrammi tecnici, grafici di Gantt e molto altro ancora.

8. Diagrammi.net (ideale per una mappatura dei processi sicura e offline)

Diagrams.net (o draw.io) è uno stack tecnologico per la creazione di applicazioni di diagrammazione. È anche il software di diagrammazione basato su browser più utilizzato al mondo dagli utenti finali.

Lo strumento open source consente di iniziare con schizzi informali disegnati a mano per il brainstorming e passare agevolmente a diagrammi formali e standardizzati. È anche possibile generare diagrammi da descrizioni di testo utilizzando modelli intelligenti personalizzabili.

Il suo approccio semplice e lineare alla creazione di diagrammi e l'attenzione alla privacy degli utenti, combinati con le sue potenti integrazioni (in particolare con Confluence e Jira), lo rendono uno strumento ampiamente adottato.

Puoi implementare lo strumento interamente dietro il tuo firewall, garantendo il pieno controllo sulla sicurezza dei dati e la conformità alle politiche di governance della tua organizzazione.

Diagrams.net: le migliori funzionalità/funzioni

Crea una vasta gamma di diagrammi tecnici e aziendali, completamente gratis da completare.

Trascinate i file per importare e per modificare diagrammi da vari formattare

Personalizza l'interfaccia e le librerie di forma in base alle tue esigenze specifiche.

Utilizza la modalità scura con colori personalizzabili per visualizzare in modo confortevole.

Sfrutta una Canva infinita con righelli, griglie e guide per creare diagrammi in modo più rapido e preciso.

Controlla i tuoi dati salvando i file direttamente sul tuo dispositivo locale o sull'archiviazione cloud personale.

Diagrams.net limite

Le funzionalità di layout automatico e aggancio non sempre lavorano in modo fluido, specialmente nei diagrammi complessi.

Manca di funzionalità di collaborazione multiutente in tempo reale.

L'interfaccia utente può sembrare meno raffinata e intuitiva rispetto alle alternative più moderne e finanziate commercialmente.

Prezzi di Diagrams.net

Versione di prova gratis

Cloud Standard: gratis

Cloud Advanced: 37 $ al mese

Data Center: a partire da 6.250 $ all'anno

Diagrams.net: valutazione e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 410 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 760 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Diagrams.net?

Secondo una recensione di G2:

Ho utilizzato Draw.io per creare un diagramma EER insieme a un altro membro del team. Abbiamo collaborato entrambi a questo progetto e Draw.io ha aggiornato il diagramma in tempo reale senza alcuna interruzione, cosa che ha attirato la mia attenzione e che ho trovato molto utile.

Ho utilizzato Draw.io per creare un diagramma EER insieme a un altro membro del team. Abbiamo collaborato entrambi a questo progetto e Draw.io ha aggiornato il diagramma in tempo reale senza alcuna interruzione, cosa che ha attirato la mia attenzione e che ho trovato molto utile.

9. Bizagi Modeler (ideale per simulare e analizzare le prestazioni dei processi aziendali)

tramite Bizagi Modeler

Bizagi Modeler è uno strumento per mappare l'aziendale per la creazione e la documentazione dei processi aziendali utilizzando lo standard industriale Business Process Model and Notation (BPMN).

La piattaforma è progettata per fornire supporto completo all'intero ciclo di vita del processo, dalla fase iniziale di mappare e di documentazione all'analisi, alla simulazione e alla preparazione per l'automazione.

In Bizagi Modeler è possibile acquisire più varianti di processo all'interno di un unico modello, comprese eccezioni, flussi condizionali e percorsi alternativi. È possibile assegnare i titolari delle attività e i ruoli direttamente nella mappa di processo e collegare i ruoli ai dati della propria organizzazione. Ciò garantisce simulazioni accurate e visualizzazioni personalizzate in base al ruolo.

La convalida basata sull'IA va oltre il semplice controllo degli errori. Identifica i problemi, offre suggerimenti di miglioramento ed evidenzia i potenziali rischi per aiutarti a creare modelli di processo più indipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bizagi Modeler

Progetta diagrammi dei processi aziendali che rispettano rigorosamente gli standard BPMN 2.0.

Simula modelli per analizzare le prestazioni, ottimizzare le risorse e identificare i colli di bottiglia prima del lancio.

Esporta i diagrammi in formato PDF, Word, Excel, immagini o BPMN XML per una perfetta integrazione.

Collega le mappe ai sistemi ERP e CRM per ottenere la completa visibilità dei processi e la predisposizione all'automazione.

Collabora con i membri del team pubblicando i modelli in un repository cloud centralizzato.

Limiti di Bizagi Modeler

Lo strumento ha difficoltà con flussi di lavoro complessi, richiede molte risorse e non è integrabile con altri programmi.

Il software è altamente specializzato in BPMN e non è uno strumento generico per la creazione di altri tipi di diagrammi, come mappe mentali, organigrammi o infografiche.

Prezzi di Bizagi Modeler

Individuale : gratis

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bizagi Modeler

G2: 4,6/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bizagi Modeler?

Una recensione su G2 afferma:

Bizagi è un'eccellente soluzione BPM che offre un elevato livello di personalizzazione tramite codice JS e plugin. La flessibilità è una delle sue funzionalità/funzioni più importanti. Dispone di componenti predefiniti per la connessione ad altri sistemi che semplificano l'implementazione. Consente l'utilizzo di moduli e regole riutilizzabili, garantendo uno sviluppo più fluido.

Bizagi è un'eccellente soluzione BPM che offre un elevato livello di personalizzazione tramite codice JS e plugin. La flessibilità è una delle sue funzionalità/funzioni più importanti. Dispone di componenti predefiniti per la connessione ad altri sistemi che semplificano l'implementazione. Consente l'utilizzo di moduli e regole riutilizzabili, garantendo uno sviluppo più fluido.

📚 Leggi anche: Come creare e ottimizzare le mappe dei processi IA

10. Tango (ideale per la generazione automatica di procedure operative standard visive e guide dettagliate al flusso di lavoro)

via Tango

Tango IA semplifica il mappare dei processi acquisendo automaticamente il flusso di lavoro man mano che procedi. Invece di creare manualmente map di processo, ti basta eseguire un'attività mentre Tango registra ogni passaggio, acquisisce screenshot e genera istruzioni scritte chiare.

Con funzionalità/funzione quali acquisizione automatica dei passaggi, screenshot contestuali e strumenti di modifica intuitivi, Tango trasforma i tuoi flussi di lavoro in una documentazione accurata. Puoi perfezionare la tua guida riordinando i passaggi, aggiungendo note o oscurando le informazioni sensibili.

Il risultato finale è una guida pratica per la condivisione che può essere incorporata nelle knowledge base, condivisa tramite un link o copiata in altri documenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tango

Clicca sul tuo processo e Tango creerà guide pratiche con screenshot e annotazioni personalizzabili.

Guida gli utenti ai passaggi successivi per completare il processo con caselle di azione interattive e sovrapposizioni.

Analizza l'adozione osservando chi utilizza il software o dove incontra difficoltà per ottimizzare i processi.

Proteggi i dati sensibili con funzionalità/funzione intelligente di sfocatura e oscuramento.

Registra i flussi di lavoro ovunque con un solo clic utilizzando l'estensione del browser di Tango.

Limite di Tango

È progettato per documentare processi digitali lineari basati su schermo e non è adatto per visualizzare flussi di lavoro concettuali di alto livello o processi con logica di ramificazione complessa e punti decisionali.

Quando si copiano immagini dalle guide, viene estratta l'immagine completa invece della versione ritagliata.

Prezzi di Tango

A partire da 2000 $ per utente/anno (minimo richiesto, sconti su larga scala)

Valutazioni e recensioni di Tango

G2: 4,8/5 (oltre 330 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tango?

Una recensione su G2 dice:

Da quando ho iniziato a usare Tango, tutto è cambiato. Ora sono in grado di creare in modo efficiente ed efficace guide di passaggio passo ai processi che sono chiare, coerenti e facili da seguire.

Da quando ho iniziato a usare Tango, tutto è cambiato. Ora sono in grado di creare in modo efficiente ed efficace guide di passaggio passo ai processi che sono chiare, coerenti e facili da seguire.

11. Slickplan (ideale per visualizzare l'architettura dei siti web e creare mappe del sito per i team UX e di contenuto)

tramite Slickplan

Slickplan è uno strumento di pianificazione basato sul web creato per aiutare i progettisti UX, gli sviluppatori e gli strateghi dei contenuti a strutturare, visualizzare e comunicare l'architettura complessa dei siti web. I suoi modelli ti aiutano ad avviare i tuoi progetti e a promuovere la coerenza tra i team.

Il cuore della piattaforma è il suo sitemap builder, che offre un'interfaccia intuitiva drag-and-drop per creare sitemap visive, rendendo chiaro come le pagine e le sezioni saranno collegate tra loro.

Gli utenti possono creare piani di contenuto, costruire diagrammi di flusso degli utenti e progettare funnel visivi, il tutto all'interno dello stesso ambiente.

Per una maggiore chiarezza nel piano, assegna tipi di pagina come "Modulo", "Finestra di dialogo" o "Esterno" per definire lo scopo e la funzione di ciascun elemento nel diagramma. Puoi esportare i diagrammi finali in formato PDF, PNG, CSV o DOCX e realizzare la condivisione con gli stakeholder interni o includerli in flussi di lavoro di documentazione più ampi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slickplan

Incorpora immagini e modelli di progettazione da Figma o file locali nei tuoi diagrammi

Genera mappe del sito e ottimizza la struttura del sito con l' assistente IA integrato .

Personalizza il tuo spazio di lavoro con il logo e il colore della tua azienda.

Collabora in tempo reale con i membri del team utilizzando la modifica multiutente, il chat live e i commenti drop-pin.

Integrazione con i più diffusi sistemi di gestione del contenuto e strumenti di progettazione

Limite di Slickplan

Si tratta di uno strumento altamente specializzato per la pianificazione di siti web e non è utile per la mappatura generale dei processi aziendali, i diagrammi di flusso o altri tipi di diagrammi.

Alcuni utenti hanno fatto notare che le funzionalità di creazione di diagrammi e diagrammi di flusso sono più basilari rispetto a quelle offerte dalle applicazioni dedicate alla creazione di diagrammi.

Prezzi di Slickplan

Versione di prova gratis di 14 giorni

Base: 11,99 $ al mese

Pro: 34,99 $ al mese

Team: 69,99 $ al mese

Agenzia: 114,99 al mese

Valutazioni e recensioni di Slickplan

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slickplan?

Una recensione di Capterra afferma:

Questo software è incredibilmente facile da usare, rendendolo intuitivo per i client quando si cerca di coinvolgerli attivamente nella modifica delle mappe dei siti per i progetti. È possibile aggiungere più livelli a una mappa del sito da visualizzare in una vista condensata. L'elemento di collaborazione è ottimo e le diverse versioni sono fantastiche.

Questo software è incredibilmente facile da usare, il che lo rende intuitivo per i client quando si cerca di coinvolgerli attivamente nella modifica delle mappe dei siti per i progetti. È possibile aggiungere più livelli a una mappa del sito da visualizzare in una vista condensata. L'elemento di collaborazione è ottimo e le diverse versioni sono fantastiche.

12. Qntrl (ideale per creare flussi di lavoro strutturati con transizioni parallele)

tramite Qntrl

La piattaforma avanzata di automazione BPM Qntrl integra i processi e migliora la visibilità e il monitoraggio tra i reparti.

Anziché concentrarsi sulla visualizzazione iniziale di un flusso di lavoro, Qntrl è progettato per l'esecuzione, trasformando tali mappe di processo in flussi di lavoro dinamici e tracciabili. Migliora inoltre la mappatura dei processi consentendo di creare moduli personalizzati che raccolgono i dati necessari in ogni passaggio del flusso di lavoro.

È particolarmente utile per gestire processi che prevedono più fasi, approvazioni e collaborazione tra diversi reparti, come la gestione delle richieste, il monitoraggio dei bug o i processi di assunzione dei candidati.

Abilitando le transizioni parallele, Qntrl ti aiuta a rappresentare le attività che si verificano simultaneamente e ti offre un quadro più chiaro dei flussi di lavoro complessi. Inoltre, i campi di relazione collegano le attività e i flussi di lavoro correlati all'interno della mappa, offrendoti un flusso di processo con connessione.

Le migliori funzionalità/funzione di Qntrl

Orchestra i processi aziendali con moduli personalizzabili e fasi di flusso di lavoro

Monitorate lo stato di avanzamento dei processi con dashboard e reportistica per individuare eventuali colli di bottiglia.

Gestisci chi può visualizzare o modificare le mappe dei processi e i flussi di lavoro

Applica la logica condizionale per automatizzare i flussi di lavoro e indirizzare le attività in base a criteri predefiniti.

Integrazione con altre applicazioni aziendali per creare un sistema operativo connesso

Limite di Qntrl

Non è uno strumento dedicato a mappare in modo gratis, quindi non dispone delle funzionalità di mappatura visiva in formato gratis.

Gli utenti hanno notato che l'impostazione di flussi di lavoro più complessi e multilivello può richiedere una curva di apprendimento significativa.

Prezzi di Qntrl

Standard: 14,37 $ per utente/mese

Azienda: 28,74 $ per utente/mese

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qntrl

G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Qntrl?

Secondo una recensione di G2:

Possiamo creare script personalizzati basati su javascript. Sono disponibili diverse opzioni, come l'assegnazione a una persona specifica, l'assegnazione a qualsiasi ruolo o team o l'automazione con funzioni personalizzate.

Possiamo creare script personalizzati basati su javascript. Sono disponibili diverse opzioni, come l'assegnazione a una persona specifica, l'assegnazione a qualsiasi ruolo o team o l'automazione con funzioni personalizzate.

💡Suggerimento professionale: Non hai esperienza nel mappare le mappe di processo? Questo video ti spiega tutto con esempi pratici. 👇

13. FigJam (ideale per la creazione collaborativa in tempo reale di diagrammi di flusso, brainstorming e ideazione)

tramite FigJam

FigJam, un software di lavagna online collaborativa di Figma, offre elementi di diagrammi di flusso già pronti come decisioni, processi e terminali per mappare le mappe di processo.

Oltre alla creazione di diagrammi, FigJam offre una ricca serie di strumenti collaborativi come post-it, timbri, timer, votazioni e widget. Consente di organizzare sessioni di ideazione dal vivo e retrospettive parallelamente ai flussi di processo.

Le funzionalità IA di FigJam migliorano ulteriormente la produttività generando automaticamente strutture di flusso, riepilogando note adesive e raggruppando passaggi correlati. Questo strumento per mappare i processi aiuta il tuo team a muoversi in modo efficiente attraverso un piano complesso o disorganizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di FigJam

Navigate e organizzate diagrammi grandi e complessi senza sforzo utilizzando un'ampia tela con zoom e panoramica fluidi per visualizzare dettagliate.

Genera modelli e riepiloga/riassume le idee automaticamente con l'aiuto di FigJam IA .

Fai il tuo lavoro offline senza interruzioni, con le tue modifiche in sincronizzazione automatica una volta ricollegato a Internet.

Integrazione con strumenti popolari come Slack, Jira e Google Drive per semplificare i flussi di lavoro e migliorare la comunicazione all'interno del team.

Limiti di FigJam

Sebbene sia utile per il brainstorming e la creazione di diagrammi a bassa fedeltà, manca di funzionalità specializzate per la creazione di diagrammi complessi, collegati a dati o tecnici.

La piattaforma non consente agli utenti di aggiungere forme, motivi o sfumature personalizzati.

Prezzi di FigJam

Starter: gratis

Professional: da 5 $/mese (postazione Collab) a 20 $/mese (postazione completa)

Organizzazione: da 5 $/mese (postazione Collab) a 55 $/mese (postazione completa), con fatturazione annuale

Azienda: da 5 $/mese (postazione Collab) a 90 $/mese (postazione completa), con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di FigJam

G2: 4,5/5 (oltre 440 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di FigJam?

Una recensione su G2 dice:

L'ho utilizzato regolarmente per organizzare workshop interattivi davvero entusiasmanti in cui i partecipanti erano completamente remoti e mi hanno riferito che è un software davvero piacevole da usare.

L'ho utilizzato regolarmente per organizzare workshop interattivi davvero entusiasmanti in cui i partecipanti erano completamente remoti e mi hanno riferito che è un software davvero piacevole da usare.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di FigJam

14. Camunda (ideale per la creazione e l'esecuzione di flussi di lavoro BPMN)

tramite Camunda

Camunda è una piattaforma di automazione e orchestrazione dei processi progettata per sviluppatori e stakeholder aziendali.

Se stai cercando uno strumento per mappare i processi che vada oltre la semplice creazione di diagrammi, Camunda è una scelta pratica. Offre supporto completo allo standard BPMN 2.0, il che significa che le mappe di processo che crei non sono solo visive, ma anche completamente eseguibili.

Puoi progettare un flusso di lavoro, implementarlo ed eseguirlo senza dover tradurre manualmente il modello in codice. Questo chiude il divario tra la progettazione dei processi e l'implementazione effettiva.

Camunda ti offre anche visibilità in tempo reale sui tuoi flussi di lavoro. Man mano che i processi vengono eseguiti, puoi vedere quali passaggi sono attivi, completati o falliti grazie alle sovrapposizioni con codice colore sui tuoi diagrammi BPMN.

Le migliori funzionalità/funzioni di Camunda

Modella, implementa e gestisci più agenti IA per mantenere i processi efficienti e conformi.

Inserisci tabelle decisionali e logica nelle tue mappe di processo utilizzando DMN per gestire regole aziendali complesse.

Riproduci i dati storici come token sui diagrammi BPMN con Camunda Optimize .

Crea flussi di lavoro modulari e riutilizzabili con attività di chiamata e sottoprocessi per mappe di processo più chiare.

Scegli tra il modello di implementazione autogestito e il consueto modello SaaS.

Collaborazione tra team aziendali e IT utilizzando un linguaggio visivo comune

Limiti di Camunda

L'interfaccia può risultare complessa per gli utenti alle prime armi, in particolare per chi non ha familiarità con il BPMN.

Si tratta di uno strumento incentrato sugli sviluppatori che richiede competenze tecniche per l'implementazione e la gestione.

La piattaforma è progettata per l'esecuzione e l'automazione dei processi e non è adatta alla semplice creazione di diagrammi o al brainstorming.

Prezzi Camunda

Free

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Camunda

G2: 4,5/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Camunda?

Secondo una recensione di G2:

Camunda offre una piattaforma potente e flessibile per la modellazione e l'automazione dei processi aziendali utilizzando BPMN. Ciò che trovo più utile è la facilità di integrazione con i sistemi esistenti e la capacità di visualizzare chiaramente flussi di lavoro complessi.

Camunda offre una piattaforma potente e flessibile per la modellazione e l'automazione dei processi aziendali utilizzando BPMN. Ciò che trovo più utile è la facilità di integrazione con i sistemi esistenti e la capacità di visualizzare chiaramente flussi di lavoro complessi.

15. Cardanit (ideale per la modellazione BPMN e DMN con diagrammi a layout automatico)

via Cardanit

Cardanit è uno strumento di mappatura dei processi basato su cloud che combina BPMN e DMN. Consente agli utenti di mappare, gestire e ottimizzare i processi aziendali e la logica decisionale.

La funzione auto-layout organizza automaticamente i tuoi diagrammi, aiutandoti a creare modelli puliti e dall'aspetto professionale senza regolazioni manuali.

Puoi esportare i tuoi modelli in formato XML conforme allo standard BPMN e trasferirli ad altri sistemi mantenendo la compatibilità.

Una delle funzionalità chiave di Cardanit è la sua capacità di simulazione dei processi, che consente all'utente di analizzare scenari ipotetici per identificare potenziali colli di bottiglia, calcolare i costi e ottimizzare l'allocazione delle risorse prima di implementare i cambiamenti nel mondo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cardanit

Personalizza elementi come colori, font e etichette in modo personalizzato in modo che corrispondano al marchio della tua organizzazione o evidenzia i componenti chiave per una maggiore chiarezza visiva.

Utilizza il modello per ottenere suggerimenti intelligenti su quali elementi BPMN possono seguire logicamente e ridurre gli errori.

Confronta diverse versioni di un processo per il monitoraggio delle modifiche e dei miglioramenti

Crea un gemello digitale dei tuoi modelli aziendali per valutare i potenziali miglioramenti in un ambiente gratis.

Limite di Cardanit

Alcuni utenti potrebbero inizialmente trovare eccessive le numerose funzionalità/funzioni della piattaforma.

Lo strumento è altamente specializzato per la modellazione BPMN e non è adatto alla creazione di altri tipi di diagrammi, come mappe mentali, organigrammi o diagrammi di rete.

Prezzi Cardanit

Base: Gratis

Pro: 29 $ al mese (convertito dal prezzo in euro)

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cardanit

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

16. MindManager (ideale per passare dalle mappe mentali ai grafici di processo)

tramite MindManager

MindManager è uno strumento completo per la mappatura mentale e il pensiero visivo che aiuta le persone e i team a catturare, organizzare e mettere in pratica le loro idee.

Oltre alle semplici mappe mentali, può essere utilizzato per creare diagrammi di flusso, sequenze, diagrammi di Venn e a cipolla, grafici di Gantt e mappe concettuali, fungendo da strumento versatile per il piano dei progetti e il pensiero strategico.

Anche per gli esempi di mappatura dei processi più complessi, MindManager consente di allegare tutti i dettagli desiderati (note, scadenze, ecc.) a ciascun passaggio. Ciò significa che non è necessario spostare ripetutamente le informazioni all'interno della mappa.

Le migliori funzionalità/funzioni di MindManager

Mappa i dati dalle applicazioni Microsoft Office direttamente in MindManager per semplificare l'importazione e l'organizzazione delle informazioni per la mappatura dei processi.

Assegna livelli di priorità agli argomenti utilizzando un'interfaccia drag-and-drop e concentrati sulle attività critiche.

Utilizza indicatori con codice colore per mostrare lo stato delle attività (ad es. completata, a rischio, scadute).

Presenta le informazioni in modo dinamico con presentazioni interattive basate su mappe

Conserva tutti i tuoi link, documenti, immagini, nota, dati aziendali e attività in un unico posto

Limiti di MindManager

I grafici dei diagrammi di flusso non consentono agli utenti di correggere o modificare manualmente i percorsi, con un limite alle opzioni personalizzate complessive della piattaforma.

Il suo punto di forza principale è la mappatura mentale e l'ideazione; per la creazione di modelli di processo altamente tecnici o ad alta intensità di dati, spesso sono più adatti strumenti dedicati BPMN o di creazione di diagrammi di flusso.

Prezzi di MindManager

Versione di prova gratis

Essentials : 99 $/anno

Professional : 179 $/anno

Azienda : prezzi personalizzati

MindManager per Microsoft Teams: a partire da 105 $/anno per utente

MindManager per studenti e docenti: a partire da 179 $ all'anno

Valutazioni e recensioni di MindManager

G2: 4,5/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MindManager?

Una recensione su G2 dice:

MindManager è davvero il migliore grazie alla sua idea unica di trasformare le idee in realtà. Di solito chi ha un'idea ha bisogno di una soluzione per mostrarla e farla capire agli altri. L'applicazione offre la soluzione per costruire, visualizzare e organizzare l'idea in modo da poterla lavorare in modo da poterla sviluppare in modo produttivo.

MindManager è davvero il migliore grazie alla sua idea unica di trasformare le idee in realtà. Di solito chi ha un'idea ha bisogno di una soluzione per mostrarla e farla capire agli altri. L'applicazione offre la soluzione per costruire, visualizzare e organizzare l'idea in modo da poterla lavorare in modo da poterla sviluppare in modo produttivo.

📚 Leggi anche: I migliori strumenti software per la mappatura mentale

17. ClickCharts (ideale per la creazione rapida di semplici diagrammi di flusso e schemi)

tramite ClickCharts

Il generatore di diagrammi di flusso e grafici gratis, ClickCharts, è una piattaforma utile per organizzare le tue idee e i tuoi processi.

Si tratta di un'applicazione desktop che si rivolge agli utenti che necessitano di uno strumento semplice e senza fronzoli per mappare rapidamente un processo o organizzare le idee. Offre oltre 60 modelli di grafici predefiniti per iniziare.

Il software offre una buona selezione di simboli per fornire supporto a vari tipi di diagrammi, dai diagrammi UML ai diagrammi di flusso dei dati. Con la funzione auto-connect, le forme collegate sono rapide e intuitive, aiutandoti ad assemblare diagrammi ben strutturati senza sforzo.

Puoi anche esportare i tuoi diagrammi in vari formattare come PDF, JPG, GIF o PNG e incorporarli nelle presentazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickCharts

Apri e modifica più diagrammi contemporaneamente su documenti diversi

Personalizza font, colori, riempimenti e tratti

Accedi a oltre 900 simboli per mappare i processi

Lavora offline con un'applicazione desktop dedicata

Esporta i diagrammi nei formattati immagine più comuni per utilizzarli in documenti e presentazioni.

Limiti di ClickCharts

Il controllo con limite sulla grafica può rendere dispendiosa in termini di tempo la creazione di diagrammi di flusso visivamente più accattivanti.

Manca della collaborazione in tempo reale e delle funzionalità/funzione cloud che sono standard nelle moderne applicazioni web-first.

Prezzi di ClickCharts

Free

Valutazioni e recensioni di ClickCharts

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ClickCharts?

Una recensione su G2 dice:

Mi è piaciuto molto il fatto di essere stato pronto a lavorare praticamente in pochissimo tempo. Non è stato necessario alcun apprendimento. Interfaccia semplice e intuitiva.

Mi è piaciuto molto il fatto di essere stato pronto a lavorare praticamente in pochissimo tempo. Non è stato necessario alcun apprendimento. Interfaccia semplice e intuitiva.

📚 Leggi anche: Guida completa ai diversi tipi di grafici

18. Minitab area di lavoro (ideale per il miglioramento dei processi)

tramite Minitab area di lavoro

Minitab Workspace è uno strumento di diagrammazione e mappatura mentale che consente di creare diagrammi di flusso per processi e organigrammi.

Include tutto, dalle mappe del flusso di valore e dai diagrammi a lisca di pesce alle roadmap di progetto e ai moduli di analisi SWOT, il tutto in un unico pacchetto integrato di oltre 100 strumenti visivi.

La piattaforma offre supporto al processo decisionale basato sui dati, integrandosi perfettamente con il software statistico Minitab. Ciò consente ai team di passare dalla mappatura dei processi e dal brainstorming a una rigorosa analisi statistica all'interno di un ambiente unificato.

Consente di documentare analisi come ANOVA, regressione e test di ipotesi direttamente all'interno dell'area di lavoro, mantenendo il lavoro coerente e facile da tracciare.

Con oltre 60 moduli personalizzabili per DFMEA, piani di controllo e carte di progetto, puoi anche standardizzare la raccolta e l'organizzazione dei dati per i tuoi progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Minitab area di lavoro

Valuta lo stato di avanzamento del progetto in ogni fase utilizzando le revisioni tollgate integrate.

Guida i progetti utilizzando framework consolidati come DMAIC e Kaizen.

Centralizza tutti gli strumenti visivi e i moduli relativi al progetto in un unico file

Verifica la variabilità dei processi e prevedi i risultati con una simulazione Monte Carlo integrata.

Organizza idee complesse ed esplora le relazioni gerarchiche utilizzando diagrammi di affinità e ad albero.

Limiti di Minitab

Troppe opzioni nel menu di creazione dell'analisi possono renderne l'utilizzo confuso.

L'interfaccia e l'esperienza sono molto strutturate e basate sulla metodologia, il che può risultare limitante per gli utenti che cercano uno strumento di brainstorming più flessibile e creativo.

Prezzi Minitab

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Minitab

G2: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Minitab?

Secondo una recensione di G2:

Tutti i modelli Lean e Six Sigma più comuni sono disponibili in un unico posto, in un unico formato, invece di dover cercare o sviluppare i propri modelli in altri formati come PowerPoint, Visio, Excel o Word. Elimina la necessità di acquistare programmi software una tantum se non si ha già accesso ad essi.

Tutti i modelli Lean e Six Sigma più comuni sono disponibili in un unico posto, in un unico formato, invece di dover posizionare o sviluppare i propri modelli in altri formati come PowerPoint, Visio, Excel o Word. Elimina la necessità di acquistare programmi software una tantum se non si ha già accesso ad essi.

⚡ Archivio modelli: I processi complessi possono essere difficili da gestire per i principianti. Ecco i migliori modelli di documentazione dei processi per aiutarti a documentare i tuoi flussi di lavoro.

19. Notion (ideale per documentare e mappare i flussi di lavoro)

tramite Notion

Sebbene Notion non sia uno strumento dedicato a mappare i processi, le sue funzionalità flessibili di canvas e database possono essere adattate per creare e gestire flussi di lavoro. Gli utenti possono creare documenti di processo, liste di controllo e bacheche Kanban per il monitoraggio dello stato e incorporare semplici diagrammi o collegare a strumenti di diagrammazione dedicati per visualizzare il flusso.

Per una maggiore praticità, Notion offre una varietà di modelli personalizzabili per mappare i processi e la gestione del flusso di lavoro. Puoi anche incorporare diagrammi di flusso da strumenti esterni come Lucidchart o Miro e utilizzare la sintassi Mermaid all'interno dei blocchi di codice.

Inoltre, Notion IA può aiutarti a elaborare i passaggi del processo, redigere procedure operative standard (SOP), riepilogare le note di progetto e automatizzare le proprietà del database.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea dashboard e database personalizzati per gestire i flussi di lavoro

Utilizza colori diversi per distinguere i tipi di attività come decisioni, azioni e punti di inizio/fine.

Aggiungi icone o emoji per rappresentare attività, stati o priorità per ottenere rapidi segnali visivi.

Inserisci collegamenti a pagine Notion correlate, documenti o risorse esterne per accedere facilmente a ulteriori informazioni.

Collabora con i membri del team su tutti gli aspetti di un progetto o processo

Limiti di Notion

La piattaforma non dispone di strumenti di visualizzazione integrati, come grafici e mappe mentali; gli utenti in genere incorporano diagrammi provenienti da altri strumenti.

Prezzi di Notion

Free

Plus : 12 $ al mese per utente

Aziendale: 24 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6740 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2560 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Una recensione su G2 dice:

Adoro le pagine basate su blocchi e il sistema di database di Notion: la possibilità di trasformare qualsiasi pagina in una tabella, una bacheca, un calendario o una galleria in un istante è incredibilmente potente. La vasta libreria di modelli creati dalla community mi permette di iniziare a lavorare su qualsiasi cosa, dalle note delle riunioni alle roadmap dei prodotti, in pochi secondi.

Adoro le pagine basate su blocchi e il sistema di database di Notion: la possibilità di trasformare istantaneamente qualsiasi pagina in una tabella, una bacheca, un calendario o una galleria è incredibilmente potente. La vasta libreria di modelli creati dalla community mi permette di iniziare a lavorare su qualsiasi cosa, dagli appunti delle riunioni alle roadmap dei prodotti, in pochi secondi.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Notion

20. Monday. com (Ideale per l'automazione dei flussi di lavoro con integrazioni)

Monday.com offre uno spazio di lavoro collaborativo in cui è possibile riunire tutte le parti dei propri processi in un unico posto e organizzarle in modo significativo. Sebbene non sia uno strumento di diagrammazione tradizionale, consente ai team di trasformare i processi in dashboard visive.

I team possono mappare le fasi di qualsiasi flusso di lavoro, dalla pipeline dei contenuti al funnel di vendita, utilizzando colonne, stati e Sequenza personalizzabili, per visualizzare in tempo reale chi sta facendo cosa e quando.

L'assistente IA della piattaforma automatizza i processi semplici, estrae e organizza i dati e segnala i rischi. Gli utenti possono anche utilizzare modelli per mappare i processi per iniziare rapidamente.

Monday. com: le migliori funzionalità/funzioni

Accedi a oltre 200 modelli per creare e personalizzare mappe di processo rapidamente.

Semplifica le attività ripetitive e mantieni la coerenza nei flussi di lavoro grazie all'automazione.

Visualizza i dati di progetto utilizzando diverse visualizzazioni come Kanban, Gantt e calendario.

Integrazione con strumenti di terze parti per migliorare la funzione e garantire un flusso di dati fluido tra i sistemi

Allinea più utenti su obiettivi di condivisione con un piano centralizzato e flussi di lavoro connessi

Monitora lo stato e le prestazioni con dashboard e reportistica personalizzabili.

Limiti di Monday.com

Non si tratta di uno strumento per mappare i processi o per creare diagrammi nel senso tradizionale del termine; non è possibile creare diagrammi di flusso complessi e gratis o diagrammi BPMN direttamente sulla piattaforma.

Gli amministratori e i titolari delle bacheche non ricevono alcuna notifica quando le attività non registrano progressi dopo un determinato periodo di tempo.

Prezzi di Monday.com

Free Forever

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per postazione

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 13.610 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5480 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Una recensione su G2 dice:

Monday. com fornisce dashboard visive che offrono una chiara panoramica delle attività, delle scadenze e dello stato, garantendo che tutti rimangano allineati. Posso facilmente controllare lo stato di avanzamento di un progetto senza dover attendere un aggiornamento dal Project Manager.

Monday. com fornisce dashboard visive che offrono una chiara panoramica delle attività, delle scadenze e dello stato, garantendo che tutti rimangano allineati. Posso facilmente controllare lo stato di avanzamento di un progetto senza dover attendere un aggiornamento dal Project Manager.

Mappa i tuoi processi e progetta flussi di lavoro con ClickUp

Molti strumenti per mappare i processi possono aiutarti a disegnare diagrammi, diagrammi di flusso o mappe mentali.

Ma non fermarti qui. Devi creare la connessione tra queste mappe di processo e l'esecuzione in tempo reale e un intervento manuale minimo.

È qui che entra in gioco ClickUp. L'app completa per il lavoro combina il mappare dei processi e la documentazione con la gestione intelligente delle attività, la collaborazione in team e la reportistica in tempo reale, il tutto all'interno di un'unica piattaforma basata sull'IA.

Con ClickUp, tu e il tuo team potete collaborare per elaborare idee e progettare flussi di lavoro, documentare ogni dettaglio e trasformare le idee in attività tracciabili con facilità.

Sei pronto a trasformare il mappare dei processi aziendali da diagrammi statici a flussi di lavoro dinamici? Registrati gratis su ClickUp per iniziare.

Domande frequenti (FAQ)

Sebbene gli strumenti per mappare i processi siano eccellenti per visualizzare i flussi di lavoro, i loro limiti risiedono nella loro natura statica e nella potenziale eccessiva semplificazione. Una mappa dei processi può diventare rapidamente obsoleta se non viene mantenuta con diligenza, non riuscendo a riflettere la realtà dinamica e spesso caotica delle operazioni quotidiane. Soluzioni come ClickUp, che creano connessioni tra le mappe dei processi e il lavoro effettivo e le mantengono aggiornate in tempo reale, possono superare questa limitazione.

Strumenti come ClickUp, Miro, Lucidchart e Creately consentono ai team di collaborare a mappare i processi.