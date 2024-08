10 migliori alternative Gartner per sviluppare solide strategie IT

Se avete mai provato a di ideare le giuste strategie IT per la vostra azienda senza l'aiuto di un professionista, probabilmente vi siete stancati delle interminabili ricerche online, delle chat di assistenza di parte e dei consigli dell'"esperto" informatico di vostro cugino Bob. 👀

È qui che brillano i grandi calibri come Gartner! Sin dalla sua fondazione nel 1979, la società di consulenza evoca le ultime intuizioni tecnologiche, le tendenze e gli incantesimi (ok, forse non proprio incantesimi) per mantenere le aziende all'avanguardia.

Ma Gartner non è l'unica realtà in città: molte piattaforme di analisi offrono informazioni orientate al mercato analisi della concorrenza per guidare decisioni tecnologiche più sostenibili in tutti i settori.

In questo articolo, esploreremo 10 alternative degne di nota di Gartner, con un'attenzione particolare a ciò che distingue ciascuna di esse. Inoltre, un bonus: vi sveleremo anche uno strumento di valutazione che può aiutarvi a implementare le strategie IT in modo più efficace. Immergiamoci!

Che cos'è Gartner?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Gartner-Magic-Quadrant.png Il Quadrante Magico di Gartner /$$$img/

Via: Gartner In qualità di azienda leader nel settore della ricerca e della consulenza IT, l'esperienza di Gartner consiste nella raccolta di grandi quantità di dati, che comprendono le tendenze del mercato, le capacità dei fornitori e le tecnologie emergenti nel settore IT. Analizza questi dati per produrre un ampio intervallo di risorse.

Una delle sue note offerte proprietarie è il Magic Quadrant, un pacchetto di reportistica di mercato che aiuta le aziende a prendere decisioni informate valutando e confrontando prodotti e servizi tecnologici.

Gartner organizza anche conferenze e fornisce servizi di consulenza, offrendo alle aziende ricerche e approfondimenti che aiutano a misurare la loro posizione sul mercato e a valutare la loro capacità di innovazione efficienza dei processi .

Sebbene l'azienda sia molto rispettata, è da fare non per tutti i settori o alle dimensioni delle aziende. Inoltre, i suoi servizi sono più costosi e questo potrebbe renderli irraggiungibili per i piccole aziende o start-up . È importante prendere in considerazione le alternative a Gartner per riunire le sfide specifiche della ricerca o per ottenere una consulenza più personalizzata per la vostra situazione particolare.

Cosa cercare nelle alternative a Gartner?

Quando si esplorano le alternative a Gartner, ecco alcuni fattori chiave da considerare:

Competenza specializzata: Per ottenere approfondimenti più mirati e pertinenti, cercate aziende specializzate nel vostro settore o nelle tecnologie di nicchia di vostro interesse Metodologia di ricerca: Verificate se la metodologia di ricerca dell'aziendametodologie di ricerca sono sufficientemente trasparenti e complete da permettere di estrarre informazioni utili e praticabili Credibilità: Verificare il track record e la reputazione dell'azienda nel settore per valutare l'affidabilità e la qualità del servizio che ci si aspetta Strumenti e risorse analitiche: Esplorare i report di mercato, le analisi predittive e gli strumenti di benchmarking dell'azienda in termini di profondità e ampiezza dei dati Approfondimenti globali e locali: A seconda della portata della vostra azienda, potreste aver bisogno di un'azienda con una forte prospettiva globale o di un'azienda con una visione più localizzata e regionale Innovazione e lungimiranza: Soprattutto nel settore tecnologico, la società di consulenza deve essere al passo con le ultime tendenze e innovazioni per fornire una consulenza pragmatica Flessibilità nel servizio: La possibilità di personalizzare reportistica, impostazioni di dati e consulenze aumenta notevolmente il valore ricevuto Comunità e opportunità di networking: Come Gartner, l'alternativa dovrebbe offrire eventi di networking, webinar, pranzi o comunità di utenti per creare connessioni

Sfruttare la magia della consulenza con le 10 migliori alternative a Gartner

Scopriamo le top 10 alternative software aziendali a Gartner che hanno lasciato il segno nel settore. Dalle analisi di mercato approfondite alle tendenze tecnologiche all'avanguardia, queste aziende e piattaforme sono in grado di soddisfare una varietà di esigenze e nicchie! 💗

1. Forrester

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Forrester-Wave-Graphic.png Il grafico dell'onda Forrester /$$$img/

Via: Forrester Se la vostra azienda cerca di sviluppare un'organizzazione centrata sul dipendente o sul cliente strategie operative forrester può essere una valida alternativa a Gartner. La sua ricerca approfondisce il modo in cui la tecnologia influisce sul comportamento dei consumatori e sulla sull'impegno dei dipendenti .

Simili al Magic Quadrant di Gartner, i report Forrester Wave sono analisi dettagliate di vari mercati tecnologici. Questi report valutano e confrontano i fornitori di tecnologia, offrendo approfondimenti sui punti di forza e di debolezza di ciascun provider.

Forrester è noto per la sua attenzione alle tendenze future e per aiutare le aziende a sperimentare le tecnologie emergenti. Altre risorse includono strumenti di benchmarking, playbook e anche un chatbot GenAI, Izola, che aiuta i client a semplificare il processo di query su dati di ricerca complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di Forrester

Focus sull'esperienza del cliente

Un'ampia gamma di reportistica, strumenti e risorse

Previsioni pratiche sulle tendenze future

Assistente GenAI

Rilevante per numerose posizioni geografiche e settori industriali

Limiti di Forrester

Alcuni utenti hanno espresso dubbi sulla neutralità della ricerca

La profondità dell'analisi può essere più debole rispetto a Gartner

Non molti recensori hanno valutato questo software

Prezzi di Forrester

Contatta Forrester per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Forrester

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

2. FiduciaRadius

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/TrustRadius.png Le mappe di fiducia di TrustRadius /%img/

Via: FiduciaRadio TrustRadius offre anche un approccio incentrato sul cliente, fornendo feedback ed esperienze reali da parte degli utenti dei prodotti. Le TrustMaps della piattaforma sono una funzionalità/funzione unica, che offre un confronto visivo bidimensionale dei prodotti di una particolare categoria in base alla soddisfazione degli utenti e alla frequenza delle ricerche.

TrustRadius enfatizza la trasparenza delle sue recensioni, impiegando linee guida rigorose per garantire l'autenticazione e prevenire recensioni false o distorte. 👮

Questa piattaforma intuitiva consente alle aziende di tutte le dimensioni di accedere e interpretare facilmente le informazioni relative a oltre 400 categorie di software. Ciò è particolarmente utile per le startup o le aziende con risorse limitate da dedicare a ricerche estese.

Le migliori funzionalità/funzione di TrustRadius

Recensioni degli utenti per approfondimenti guidati dalla community

Informazioni complete sulla produttività

TrustMaps per una rapida panoramica delle valutazioni dei prodotti

Sane pratiche di trasparenza

Accessibilità e facilità d'uso

Limiti di TrustRadius

Gli utenti hanno segnalato alcune recensioni inaffidabili

Il servizio clienti e i tempi di risposta del supporto possono essere migliorati

Un altro strumento con un limite di frequenza di recensioni valutate

Prezzi di TrustRadius

TrustRadius per gli acquirenti : Gratis

: Gratis TrustRadius per i venditori: A partire da $30.000/anno (sconto pluriennale disponibile)

Valutazioni e recensioni di TrustRadius

G2 : 3.5/5 (30+ recensioni)

: 3.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

3. Consulenza IBM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/IBM-Consulting.png Immagine del prodotto IBM /$$$img/

Via: IBM IBM Consulting, precedentemente noto come IBM Global Business Services, offre un approccio olistico combinando consulenza strategica e implementazione pratica. Questo può essere molto vantaggioso per le aziende che cercano soluzioni di servizio end-to-end.

Con una presenza in oltre 200 paesi e territori, IBM Consulting è in grado di rispondere alle diverse esigenze delle aziende che operano in regioni diverse. 🌍

Questa azienda ha accesso ad analisi e ricerche avanzate grazie ai significativi investimenti di IBM in queste aree che risalgono alla metà degli anni Settanta. L'azienda pone un forte accento sull'innovazione, esplorando costantemente nuove tecnologie e metodologie, come l'IA e il cloud computing.L'attenzione per la conoscenza approfondita è particolarmente preziosa per le aziende che cercano di implementare infrastrutture IT complesse o investire in tecnologie all'avanguardia.

Le migliori funzionalità/funzione di IBM Consulting

Soluzioni integrate di consulenza e tecnologia

Servizi alle aziende globali,organizzazioni non profite ONG

Capacità avanzate di analisi e ricerca

Enfasi sulla consulenza trasformativa guidata dai dati

Soluzioni personalizzate all'interno disettori come quello della sanità e finanza

Limiti della consulenza IBM

Si rivolge più alle grandi aziende che alle piccole imprese

Può privilegiare le proprie soluzioni tecnologiche rispetto a quelle di altri fornitori

Prezzi di IBM Consulting

Contattare IBM per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su IBM Consulting

G2: 3.9/5 (50+ recensioni)

4. Ricerca Nucleo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Nucleus-Research.jpg La matrice del valore di Nucleus Research /$$$img/

Via: Ricerca Nucleo Nucleus Research si distingue per la sua Centrato sul ROI approccio, l'analisi dei fatti e l'affinità con le intuizioni pratiche e attuabili. Facilita la comprensione delle potenziali implicazioni finanziarie e dell'efficacia reale degli investimenti tecnologici proposti.

Simile al Magic Quadrant di Gartner, la Matrice del Valore della piattaforma fornisce una mappatura visiva per valutare i provider tecnologici in base alla loro usabilità, funzione e al valore che offrono ai clienti. Nucleus Research offre anche servizi di ricerca personalizzati, che permettono alle aziende di ottenere approfondimenti specifici per contesti e sfide uniche.

Le reportistiche sono concepite per essere altamente fruibili, fornendo consigli pratici e specifici che le aziende possono mettere in pratica. Nucleus Research è orgogliosa della sua indipendenza e della sua oggettività, offrendo analisi imparziali e non influenzate dalla sponsorizzazione dei fornitori.

Le migliori funzionalità/funzione di Nucleus Research

Ricerca incentrata sul ROI

Matrice dei valori perspicacemente classificata

Reportistica attuabile

Analisi indipendente e imparziale

Servizi di ricerca personalizzati

Limiti della ricerca Nucleo

La forte enfasi sull'analisi del ROI riduce l'attenzione ai fattori qualitativi

Nessuna risorsa gratuita

Prezzi di Nucleus Research

Accesso per i lettori : $750/trimestre, fatturati trimestralmente

: $750/trimestre, fatturati trimestralmente Consulente tecnologico: Contattare Nucleus Research per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Nucleus Research

Non ci sono abbastanza recensioni per stabilire valutazioni credibili

5. Nielsen

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Nielsen.png Immagine del prodotto Nielsen /$$$img/

Via: Nielsen Se lavorate nel settore dei media, della pubblicità o in campi affini, Nielsen può fornirvi strumenti vitali per la misurazione dell'audience, compreso il suo rinomato sistema di valutazione televisiva, per aiutarvi a elaborare strategie efficaci. Pur essendo diversa dall'approccio IT di Gartner, la piattaforma offre approfondimenti puntuali sul comportamento dei consumatori e sulle tendenze del mercato. 📺

L'approccio di Nielsen è fortemente orientato ai dati. Offre un'ampia selezione di strumenti e servizi analitici, come Nielsen ONE, che combina i dati di visualizzazione su più piattaforme mediatiche, tra cui TV, servizi di streaming, desktop e mobile, per campagna pubblicitaria piano.

Nielsen ha integrato tecnologie avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, per dare impulso alle sue metodologie di ricerca e migliorare l'accuratezza e la profondità delle sue intuizioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nielsen

Estesa ricerca di mercato e sui consumatori

Focus su media e pubblicità

Misurazione dell'audience multipiattaforma con Nielsen ONE

Soluzioni su misura disponibili attraverso servizi di ricerca e consulenza personalizzati

Impegno per l'innovazione e l'integrazione della tecnologia

Limiti Nielsen

Potrebbe non essere così utile per le aziende al di fuori del settore dei media

Scaricare i reportistici può richiedere molto tempo

Prezzi Nielsen

Contattare Nielsen per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Nielsen Marketing Cloud

G2 : 4.3/5 (15+ recensioni)

: 4.3/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

6. Comparabilmente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Comparably.png Immagine del prodotto di Comparably /$$$img/

Via: Comparabilmente Comparably raccoglie dati principalmente dai dipendenti, offrendo un'autentica visione della cultura aziendale, degli stipendi e delle esperienze sul posto di lavoro. Può aiutarvi a prendere decisioni informate su potenziali partner o venditori in base ai loro pratiche e valori interni che si possono o non si possono condividere.

Comparably mette a confronto i datori di lavoro e stila classifiche basate su vari criteri, come la leadership e l'affidabilità equilibrio tra lavoro e vita privata . Inoltre, fornisce approfondimenti sulla diversità e sull'inclusione all'interno delle organizzazioni, un aspetto sempre più importante della cultura aziendale.

I servizi di dati della piattaforma forniscono una prospettiva unica sulle aziende, a complemento dei più tradizionali servizi di ricerca e consulenza. Offre inoltre ai datori di lavoro gestione del marchio strumenti che aiutano a presentare la vostra azienda in una luce positiva.

Le migliori funzionalità/funzione di Comparably

Cultura aziendale, diversità e inclusione

Disaggregazione dettagliata dei compensi

Servizi di gestione del marchio per i datori di lavoro

Interfaccia utente facile da usare

Limiti di Comparably

Il tag per i servizi può essere relativamente elevato

Non ci sono abbastanza aziende elencate

Prezzi di Comparably

Contatta Comparably per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Comparably

G2: 3.3/5 (meno di 5 recensioni)

7. IDC

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/IDC.png Il grafico IDC MarketScape /$$$img/

Via: IDC Particolarmente adatta alle aziende del settore tecnologico, IDC (International Data Corporation) offre analisi estese su un ampio intervallo di mercati IT, aiutando le aziende a comprendere tendenze, opportunità e sfide. IDC produce anche reportistica specializzata, come l'IDC MarketScape, che offre un'analisi grafica completa dei mercati IT valutazioni dei concorrenti .

Vi piacerà l'approfondimento di IDC su settori specifici dell'industria, come le infrastrutture IT, il software, le telecomunicazioni e le tecnologie emergenti come IA e Internet of Things (IoT). IDC ospita numerose conferenze ed eventi che riuniscono i leader del settore, offrendo opportunità di networking e approfondimenti sulle più recenti motivazioni tecnologiche.

L'approccio di IDC combina l'analisi dei dati quantitativi con approfondimenti qualitativi, offrendo una prospettiva a tutto tondo sul panorama IT.

Le migliori funzionalità/funzione di IDC

Informazioni di mercato approfondite con una guida personalizzata

Ricerche e reportistiche specializzate

Approfondimenti specifici per settore

Eventi di leadership di pensiero

Ricerca quantitativa e qualitativa

Limiti IDC

Limitate risorse al di fuori del campo tecnologico

Il supporto clienti avrebbe bisogno di maggiore formazione sui problemi tecnici

Prezzi IDC

Contattare IDC per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni IDC

G2: 4.4/5 (oltre 20 recensioni)

8. Qmarkets

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Qmarkets-1400x875.png Q-scout da Qmarkets /%img/

Via: Mercati Q Qmarkets è specializzato in gestione delle idee e dell'innovazione . È stato progettato per facilitare il brainstorming incentrato sul ROI, la collaborazione del team a tutti i livelli e l'implementazione di soluzioni innovative all'interno delle organizzazioni.

Inoltre miglioramento continuo e l'innovazione del portfolio, uno dei punti chiave di Qmarkets è Q-scout, un prodotto che vi aiuta a identificare tecnologie promettenti e a sondare il mercato per potenziali partnership o acquisizioni. Q-trend è un altro strumento che vi permette di maintainer la vostra longevità identificando, analizzando e adattandovi alle tendenze calde del vostro settore o del mercato immediato.

Qmarkets offre funzionalità avanzate di analisi e di reportistica essenziali per valutazione aziendale che consente alle organizzazioni di monitorare lo stato delle loro iniziative, di misurarne l'impatto e di prendere decisioni basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qmarkets

Gestione delle idee e crowdsourcing

Approccio collaborativo

Webinar dal vivo e on-demand

Strumenti come Q-scout e Q-trend per migliorare l'adattabilità

Analisi e reportistica avanzate

Limiti di Qmarkets

La configurazione può essere piuttosto impegnativa

Alcuni utenti trovano l'interfaccia poco intuitiva

Prezzi di Qmarkets

Contattare Qmarkets per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su Qmarkets

G2 : 4.5/5 (40+ recensioni)

: 4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

9. G2

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/G2.png Reportistica Grid® di G2 /%img/

Via: G2 Le recensioni degli utenti e le analisi dettagliate fanno di G2 una risorsa indispensabile per confrontare le soluzioni software e tecnologiche. La piattaforma è un repository di oltre 15.000 report di mercato, come ad esempio:

Grid ® Reports: Forniscono una panoramica di vari prodotti tecnologici, classificandoli in base alla soddisfazione dei clienti e alla presenza sul mercato Reportistica: Valutare e classificare i prodotti in base a criteri quali la probabilità di raccomandazione, l'adozione da parte degli utenti, il ROI e il tempo di implementazione Reportistica: Concentrarsi sulla traiettoria di crescita dei prodotti in evoluzione Reportistica: Presentano un confronto fianco a fianco di un massimo di quattro prodotti concorrenti, mettendo a confronto le valutazioni di soddisfazione e le metriche più importanti

Se la vostra azienda dispone di risorse limitate per ricerche estese o richiede un processo decisionale rapido, potreste apprezzare le informazioni dirette e basate sugli utenti fornite da G2.

Le migliori funzionalità/funzioni di G2

Oltre 2 milioni di recensioni di utenti reali

Reportistica dinamica

Confronto diretto dei prodotti

Include risorse multimediali e video recensioni

limiti di #### G2

Limitate o assenti le recensioni di soluzioni di nicchia o emergenti

L'affidabilità e la neutralità dei contenuti generati dagli utenti variano

Prezzi di G2

Contattate G2 per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di G2

G2 : 4.7/5 (oltre 3.600 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 3.600 recensioni) TrustRadius: 7.4/10 (oltre 20 recensioni)

10. Omdia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Omdia-1280x1400.png Universo Omdia Grafica di selezione del fornitore Omdia /$$$img/

Via: Omdia Omdia ha preso forma nel 2020 dalla fusione dei marchi di ricerca legacy di Informa Tech: Ovum, IHS Markit Technology, Tractica, e Heavy Reading. Le sue ricerche coprono un'ampia gamma di argomenti, dall'analisi dettagliata della catena di approvvigionamento e delle tecnologie emergenti agli approfondimenti sul settore delle telecomunicazioni.

Omdia Vendor Selection combina le analisi degli esperti e il feedback degli utenti (tramite un sondaggio) partnership con TrustRadius ) per valutare i fornitori ed evidenziare le aziende e le tecnologie che dovrebbero essere tenute d'occhio. 🔍

I servizi di consulenza end-to-end di Omdia sono supportati da un team di oltre 400 esperti. L'opzione Chiedi a un analista garantisce ai client l'accesso diretto a questi professionisti, consentendo consulenze personalizzate e discussioni approfondite su aree di ricerca specifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Omdia

Competenze integrate di marchi legacy

Servizi di consulenza personalizzati

Strategie Go-to-market e servizi come la segmentazione e il traguardo dei messaggi

Accesso diretto all'elenco degli analisti

Limiti di Omdia

Non copre campi interdisciplinari più ampi, come FinTech e EdTech

Limitato numero di casi di studio pubblici

Prezzi di Omdia

Contattare Omdia per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Omdia

Non ci sono ancora recensioni disponibili

Altri strumenti per la consulenza IT e l'implementazione di nuove tecnologie

Avete scelto il vostro consulente per la ricerca? Beh, il vostro lavoro non è ancora finito: l'unico modo per implementare le strategie IT con esito positivo è disporre di pratiche di project management affidabili. Secondo statistiche del 2023 il 75% degli intervistati nel settore IT non ha fiducia nelle nuove strategie e spesso deve dedicare molto tempo ad allinearle con gli obiettivi aziendali: tutto questo può essere evitato se si utilizza una soluzione di project management capace.

ClickUp Potete risparmiare tempo e aggiungere valore alla vostra azienda utilizzando ClickUp come hub centralizzato per

project management comunicazione e condivisione di documenti. Supporta le attività aziendali e di consulenza in tutte le nicchie.

ClickUp è uno strumento end-to-end per gestire condivisione della conoscenza e l'implementazione. Supponiamo di aver ricevuto una reportistica che illustra i passaggi necessari per l'esecuzione di un'ambiziosa strategia IT. Con Attività di ClickUp è possibile suddividere il processo in attività e sottoattività gestibili, ognuna con le proprie scadenze, i propri assegnatari e il proprio nome livelli di priorità per garantire un completamento tempestivo. Per tutta la durata del progetto, il team può utilizzare i commenti e le menzioni all'interno delle attività per comunicare e condividere aggiornamenti, fare domande o chiedere chiarimenti senza sforzo!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Elenco-view-with-filters-1400x934.png ClickUp 3.0 Vista Elenco con Filtri /$$$img/

Filtrate la vista Elenco per stato, priorità, assegnatario o qualsiasi campo personalizzato per adattare meglio gli elenchi di attività alle vostre esigenze

Avete difficoltà a tenere il passo con le attività ripetitive degli amministratori durante le consultazioni? Con la facilità d'uso di Automazioni di ClickUp -offre un'interfaccia senza codice per automatizzare i flussi di lavoro di routine. Ad esempio, ogni volta che un'attività (come Draft Report) viene completata, viene inviata automaticamente una notifica email per la revisione e lo stato dell'attività viene aggiornato a Review in Progress.

ClickUp si propone di rendere agevole il processo di sviluppo, selezione e implementazione delle strategie aziendali!

Per istanza, è possibile utilizzare 15+ visualizzazioni diverse per valutare le strategie disponibili o vedere lo stato di avanzamento di un progetto attraverso le fasi. Vi piacerà il Vista Bacheca per monitorare lo stato di avanzamento di un progetto di Formato Kanban che segue le attività da In corso a Completato. Il Grafico di Gantt e Visualizzazioni del calendario sono utili anche per pianificare, ottimizzare ed eseguire strategie su larga scala.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-1.gif Esempio di tutte le diverse visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

Godetevi le sessioni di consulenza produttive con ClickUp!

ClickUp offre diversi strumenti di collaborazione per migliorare i vostri processi di consulenza! Il suo modelli di consulenza gratuiti coprono tutto, da accordi di servizio e monitoraggio del tempo alle relazioni di consulenza.

Per la modifica e il feedback collaborativo, usare Documenti ClickUp per lavorare con i consulenti su nuove strategie e strutture. Grazie alle impostazioni di autorizzazione personalizzabili, avrete a disposizione un luogo semplificato per lo scambio di feedback e la finalizzazione dei documenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Sharing-feature.png Funzionalità/funzione di condivisione dei documenti di ClickUp 3.0 /$$$img/

La collaborazione è fondamentale con ClickUp 3.0 Docs, per cui è possibile condividere, impostare autorizzazioni o esportare rapidamente i documenti a utenti interni o esterni

Per addolcire l'offerta, ClickUp AI può aiutarvi a risparmiare tempo analizzando in modo intelligente i dati e riepilogando/riassumendo i documenti. Può anche assistervi nella stesura e nell'ottimizzazione dei documenti rivolti ai dipendenti per facilitarne la comprensione. 🤖

Se utilizzate strumenti come Google Drive o Slack, integrandoli con ClickUp per ridurre il cambio di contesto tra le app.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Limiti di ClickUp:

Ci vuole tempo per esplorare tutte le funzionalità/funzioni

L'app mobile ha meno funzionalità/funzioni rispetto alla versione desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

Implementare strategie IT ambiziose con ClickUp

La scelta della giusta società di ricerca e consulenza può dare alla vostra azienda un vantaggio competitivo, ma questo è solo l'inizio. Per sfruttare al meglio il valore ottenuto, è necessario sfruttare le tecnologie innovative software di project management innovativo come ClickUp può cambiare le carte in tavola.

Sia che si tratti di una migliore organizzazione, di una migliore comunicazione o maggiore trasparenza clickUp può rendere la collaborazione con i consulenti più produttiva e orientata al risultato.

Siete pronti a dare il via alla vostra prossima strategia IT? Iscrivetevi per ClickUp e per rendere l'esito positivo! 🤩